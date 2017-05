“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“Hoy estamos ante una auténtica competencia. El gobierno no nos dará el triunfo: el triunfo vendrá de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación”: Luis Donaldo Colosio

Desesperación electoral

PRI, PAN y PRD, la mafia contra AMLO

Arrecian guerra sucia y golpeteo a Morena

EM: prevén estrategia electoral fraudulenta

Gómez Álvarez afianza triunfo con petistas

Nayarit: se acerca derrota priista anunciada

Coahuila: declina el PT en favor de Morena

EPN recrea “los Bush” del Caribe mexicano

Faltan sólo 8 días para los comicios en los cuales se renovarán los gobiernos del Estado de México, Coahuila y Nayarit así como las presidencias municipales de Veracruz, y la desesperación se manifiesta en los liderazgos nacionales del PRI, PAN y PRD, quienes han cometido serios errores estratégicos tras haber concertado ataques coordinados contra el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y su dirigente Andrés Manuel López Obrador, quien se les escapa solo rumbo a la elección federal de 2018. La orden tajante desde la residencia oficial de Los Pinos es detenerlo, a cualquier costo, disposición asumida en el Palacio de Gobierno de Veracruz, a cargo del panista Miguel Ángel Yunes, desde donde se diseñó y ejecutó la estrategia de golpeteo político –y ahora hasta físico- contra el político tabasqueño, a fin consolidar el cacicazgo familiar en esa entidad. Otro eco de la instrucción se generó en el edificio del tricolor en la capital del país en donde Enrique Ochoa sin tapujos manifestó la decisión de parar al tabasqueño.

Ninguna de las posiciones en disputa en los cercanos comicios está el PRI en posibilidades de ganar llevándose a cabo elecciones limpias, apegadas a lo estipulado en las legislaciones electorales vigentes. Esta certeza vista innumerables ocasiones por encuestadoras oficialistas, provocó recurrieran a la guerra sucia, a la ejecución de estrategias políticas y públicas al margen de la legalidad a tal nivel que, de existir en el país un real Estado de Derecho, los abanderados priistas en las tres entidades donde se renovarán gubernaturas ya hubieran sido descalificados para participar en estos procesos, particularmente Alfredo del Mazo Maza. Pero impera la corrupción, la impunidad y la complicidad de las autoridades federales y locales electorales con los titulares de los ejecutivos en turno y, simplemente, no pasa nada, ni siquiera son amonestados o llamados a aclarar el cúmulo de acusaciones y denuncias en su contra.

El permanente golpeteo político operado por Miguel Ángel Yunes, con el visto bueno de Los Pinos, el cual raya en lo absurdo y muestra su desesperación e impotencia al contemplar actos violentos y encerronas, lejos de toda civilidad política en las contiendas electorales, no ha rendido los frutos esperados, pues ha sido descubierto en una etapa temprana. Medios de comunicación de la capital de la República se han prestado a esta estrategia con el consecuente desprestigio que esto les acarrea. Hechos y realidades sobrepasan intentonas de ocultar el cúmulo de problemas por las cuales atraviesan los electores a punto de poder ejercer la facultad de lograr un cambio y de exigir les sea devuelto un estándar de vida satisfactorio en todos los órdenes. No caen los ciudadanos en las trampas de las cortinas de humo, los daños provocados en todos los niveles y sectores van más allá de los escándalos mediáticos provocados.

Ante este escenario, de manera puntual, el dirigente nacional de Morena les ha salido al paso y durante una reciente gira por Veracruz, los ha refutado contundentemente. Luego del último videoataque en el cual se ve a Eva Cadena –ubicada en el presente como cómplice de priistas y panistas-, acusar a Rocío Nahle, coordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, de “recaudadora”. Sobre esta acusación López Obrador declaró tajante: no hay tal y la defendió calificándola como “una mujer integra y de principios”. Directamente, el líder de Morena acusó a Miguel Ángel Yunes, gobernador de Veracruz; al presidente Enrique Peña Nieto y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de querer enlodar a los dirigentes de Morena.

En entrevista con representantes de medios de comunicación en tierras veracruzanas, señaló AMLO: “son estos mafiosos, quienes desde luego quieren enlodar a Morena, les molesta mucho la presencia y la actuación de Rocío Nahle, porque es una mujer íntegra y con principios. Es mucho, pero mucho más honrada que el corrupto de Yunes Linares”. Y remarcó: “Yo no tengo operador político, yo no tengo recaudadores, yo no lucho por dinero, yo no soy Yunes, yo no soy Peña, yo no soy Salinas. Me pueden llamar Peje, pero no soy lagarto”. De todo el escándalo, el tabasqueño acusó directamente a Yunes Linares, quien impulsa la candidatura de su hijo, Fernando Yunes Márquez para la presidencia municipal del puerto de Veracruz. Mientras otro de sus vástagos es presidente municipal de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, y eso, dijo, “es una vergüenza; en Veracruz se padece el nepotismo en alta, a lo descarado”.

A su vez, la diputada Rocío Nahle rechazó la versión del video y señaló a Ana María Winckler, hermana del procurador de Veracruz, como la responsable de dar dinero en efectivo a Cadena y de grabarla. En bola, los legisladores del PRI, PAN y PRD se lanzaron contra la coordinadora de los diputados de Morena en San Lázaro, pero los morenistas cerraron filas en torno a Nahle. Yeidckol Polevnsky, secretaria general morenista, aseguró no será investigada por los órganos internos del partido y exigió a las autoridades una investigación exhaustiva del caso pues, subrayó, se desconocen los videos del hotel de Cadena con la persona que le dio sumas de dinero dizque para la campaña de Morena.

La Fiscalía de Veracruz inició el jueves, de manera oficiosa, una carpeta de investigación por la agresión sufrida por López Obrador en Huatusco. A priori, sin elementos jurídicos o evidencias, fuentes del gobierno estatal señalaron podría tratarse de un montaje orquestado para desviar la atención. Así de eficientes son los investigadores del gobierno de Yunes Linares. La fabricación de todos estos hechos hace recordar a un Yunes secretario de gobierno en el mandato de Patricio Chirinos y su intento de ridiculizar a Cuauhtémoc Cárdenas enviando a un travesti para invitarlo a bailar. En ese tiempo y ahora, el ex priísta señalado como cómplice asociado del pederasta Sucar Kuri, muestra su verdadera esencia.

EDOMEX: SE ANTICIPAN A ESTRATEGIA DE FRAUDE

Tanto consejeros electorales como representantes de partidos de oposición criticaron la decisión del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) de no utilizar la aplicación PREP Casilla para el conteo rápido en las elecciones para gobernador el 4 de junio próximo. Ese sistema consiste en instalar una aplicación a un teléfono celular con el que se le toma una foto al acta de casilla, la cual se envía al centro de acopio, donde se captura y se suben los datos, con lo que se adelantarían uno o dos horas los resultados.

En cambio, el IEEM determinó utilizar el método tradicional para el PREP, el cual da mayor margen para manipular los resultados. Éste consiste en trasladar las actas a los centros distritales o municipales, se captura la información y se manda al instituto, desde donde se informa del resultado preliminar. Si se elimina esa tecnología resulta mucho más sencillo llevar a cabo acciones en las cuales el PRI ha ganado campeonatos, impuesto récord, logró colgarse medallas y todas de oro y, por supuesto, mantenerse en los poderes estatales mediante el manipuleo burdo de urnas y votos.

Con la decisión del Instituto Electoral local se canceló la posibilidad de dar certeza de limpieza a los resultados electorales, coincidieron Jaime Miguel Castañeda, representante de Morena; la del PRD, Silvia Reza Cisneros; el del PAN, Álvaro Malváez; Nancy Yael Landa, de Movimiento Ciudadano, además del PT. El representante morenista pidió modificar el reglamento de elecciones para que se aplique el PREP Casilla de forma obligatoria para las elecciones locales futuras y deseo que la decisión del IEEM no ponga en duda los resultados de la elección en la entidad.

Y el panista Malváez aseguró: “perdimos un grado de confiabilidad porque el tema de las elecciones están siendo regidas por mecanismos de coacción muy obvios y esta fue una cuestión política, nada tuvo que ver lo técnico”. Delfina Gómez Álvarez, candidata de Morena al gobierno estatal del Edomex, secundó el viernes en Tecámac el llamado de la abanderada panista Josefina Vázquez Mota para que el Instituto Nacional Electoral (INE) atraiga los comicios del próximo 4 de junio. Gómez aseguró que el IEEM no garantiza la imparcialidad de la contienda ni ofrece certeza de los resultados.

Tras un encuentro con líderes sindicales de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), la morenista expresó su preocupación porque la desconfianza puede causar protestas de los mexiquenses. Remarcó su desconfianza del resultado de los comicios ante la negativa del IEEM de implementar el conteo rápido por casilla mediante un mecanismo digital que daría mayor rapidez y confiabilidad al registro de votos.

Horas antes, en Cuautitlán Izcalli, Gómez Álvarez anunció han reunido a un ejército de 40 mil ciudadanos encargados de cuidar el voto en las casillas en la elección del 4 de junio. En un cierre de campaña regional, donde Talía Vázquez Alatorre, otrora abogada de José Manuel Mireles, fundador de las autodefensas de Michoacán, se sumó a su campaña, informó que Morena tiene cubierto 100 por ciento de las 19 mil casillas que se instalarán el primer domingo de junio. Se desplegarán dos representantes por casilla, es decir, 38 mil; además de dos mil observadores ciudadanos.

Y para consolidar la ventaja de Gómez Álvarez en la intención del voto rumbo a la elección del 4 de junio, Óscar González, candidato del Partido del Trabajo, anunció su declinación a favor de la candidata de Morena. En conferencia en la sede nacional del PT, en donde estuvo acompañado por Alberto Anaya, explicó su declinación es para acabar con la corrupción, el saqueo y el cacicazgo del PRI en el Estado de México. También puntualizó: con los diez o doce puntos que aportarán a Morena, la victoria de Gómez esta asegurada.

PRI PERDERÁ NAYARIT

El candidato del PAN, PRD, PT y PRS al gobierno de Nayarit, Antonio Echevarría, tiene una amplia ventaja en los sondeos sobre intención del voto sobre sus siete adversarios a ocho días de celebrarse los comicios. De acuerdo al sondeo de un diario de la capital de la República, si hoy fueran las elecciones, Echevarría alcanzaría el 43.7 por ciento de los sufragios, seguido por el abanderado del PRI, PVEM y Nueva Alianza, Manuel Cota, con apenas el 24.9 por ciento; el candidato de Morena, Miguel Ángel Navarro, se coloca como tercera fuerza con 13.3 por ciento; el candidato independiente, Hilario Ramírez, “Layin” es el cuarto en preferencias con 11.1 por ciento.

Manuel Cota es el candidato más atacado y criticado por sus oponentes. La detención del ex Fiscal Edgar Veytia en Estados Unidos por delitos de narcotráfico, hizo cambiar las preferencias de los nayaritas en al menos 22 por ciento; entre ese grupo el 50 por ciento se inclina ahora por el panista, revela la encuesta. La imagen del gobierno y del propio gobernador se derrumbó en unos cuantos días, al quedar al descubierto las actividades ilícitas del “brazo derecho” del mandatario y el desinterés de éste por el estado.

Antonio Echeverría, hijo del ex gobernador y ex priísta Antonio Echevarría Domínguez –primer candidato producto de la alianza entre panistas y perredistas ensayada en el sexenio de Vicente Fox-, y candidato de la alianza “Juntos por Ti” a la gubernatura de Nayarit, recibió el apoyo de los dirigentes nacionales del PAN y del PRD, Ricardo Anaya y Alejandra Barrales, respectivamente.

Barrales indicó: “tenemos todas las señales de que se está fraguando una elección de Estado” y llamó a estar alertas dadas las irregularidades durante el proceso electoral. A su vez, Anaya conminó al gobernador Sandoval a sacar las manos del proceso electoral y respetar la voluntad de los ciudadanos. El líder nacional del PAN acusó al PRI de tramposo y de pretender ganar las elecciones de Nayarit, Coahuila, el Estado de México y Veracruz “a la mala y a billetazos”. Los dirigentes opositores criticaron a Sandoval y a algunos funcionarios nayaritas, quienes se ampararon para no ser investigados por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por irregularidades detectadas para intervenir en el proceso electoral del 4 de junio.

COAHUILA: PT CON MORENA

José Ángel Pérez Hernández, candidato del PT a la gubernatura de Coahuila, anunció en Nueva Rosita y ante cientos de simpatizantes, la declinación de su candidatura en apoyo del proyecto de Armando Guadiana, abanderado de Morena. El petista dijo compartir los ideales de transformación que encabeza Guadiana, y sostuvo ésta decisión es el preámbulo para derrotar al PRI y el PAN el próximo 4 de junio. Pérez Hernández explicó: “me sumó a Guadiana porque estoy convencido de que la ciudadanía ya merece un gobierno a la altura que sepa resolver los grandes problemas que ha generado la corrupción de los hermanos Moreira”.

Como puede observarse, acciones y movimientos de las últimas horas van formando una auténtica resbaladiza para los tricolores en 3 de 3, en la que será una de sus últimas presentaciones.

TRINIDAD CARIBEÑA

Una vez que pudo llevarse a cabo una alianza impensable, la del PAN con el PRD, partidos cuya insistencia en negar se unían solamente para arribar al poder se presentaba una día sí y el otro también, resulta inútil hablar de ideologías y habrá de centrarse la atención en la figura humana, en sus principios, pensamientos y proyectos, sin bajar la guardia en la permanente pelea por lograr erradicar la corrupción, eliminar la impunidad y poder así dar paso primero al Estado y luego al Derecho. Es así como se resaltan presencias y expresiones, formas políticas en donde también radica el fondo.

Por ejemplo: las críticas diarias dirigidas al titular del Ejecutivo Federal se hubiesen multiplicado si en la entrega de una subestación eléctrica en la Riviera Maya, la foto mostrara a los hermanos Joaquín. Ausente estuvo el titular de Energía, Pedro, siendo esta puesta en marcha una de las obras bajo su responsabilidad y a ello se agrega su antecedente como ex gobernador quintanarroense, lugar hoy ocupado por su consanguíneo Carlos Manuel. ¿Quién a la derecha de Peña Nieto y cuál de los dos a la izquierda? ¿El del PRI y el ex del tricolor dejarían al inquilino de Los Pinos como el jamón del emparedado? Es esta una muestra muy clara del entierro de cualquier principio ideológico. Hay acomodos, acuerdos, conveniencias y nada más.

Es totalmente válida la interrogante sobre la copia por venir del esquema de poder en los EU: ¿veremos en el Poder Ejecutivo una réplica de los hermanitos Bush? Aunque no deja de ser tranquilizador percatarse de la existencia de una buena relación entre el presidente y el gobernador; falta ver se haga patente el respaldo y, con el anuncio de la cancelación de obras consideradas puntales de una nueva etapa de mayor desarrollo, todo indica no hay intención alguna de apuntalar con hechos el derroche de abrazos, apapachos, sonrisas. Medio gabinete acompañó al mexiquense y cada uno trajo su mochila bajo el brazo.

La de Ruiz Esparza, al abrirse, mostró no habrá ni tren transpeninsular, ni los puentes tantas veces proyectados para desahogar el flujo vehicular en la zona hotelera. Ya no hay ningún presupuesto revelador de obras de infraestructura. El de Turismo, Enrique de la Madrid, aprovechó inaugurar un pedazo de playa para los ciudadanos para anunciar sus deseos de participar como candidato en la contienda para suceder a su actual jefe, a Peña Nieto y, para abrirse paso entre los señores del dinero, se ubicó de su lado señalando debe usarse el Impuesto al Hospedaje para los renglones de seguridad, con lo cual le dio un empujón a Miguel Ángel Osorio Chong, jefe del gabinete incapaz de cumplir con la responsabilidad de acabar con la inseguridad que priva en todo el país.

Dicen aprovechó el Ejecutivo federal para, en un ambiente ajeno al vaivén de las saturadas oficinas públicas, llevar a cabo reuniones y aclarar algunos puntos pendientes y de gran importancia a escasos días de llevarse a cabo la contienda a la cual han dedicado jornadas completas los ahí presentes. Cada uno rindió un informe del resultado que prevén tendrán sus gestiones, las dádivas y apoyos entregados en el Estado de México, el próximo domingo 4 de junio. Obviamente le garantizaron al mexiquense seguirá ondeando la bandera tricolor y se mantendrán vivos y actuantes los intereses del Grupo Atracomucho. Nada de reclamarle a Osorio no consultar el nombramiento de delgados federales con el mandatario estatal, tampoco reiterarle no debe olvidar los asuntos relacionados con la corrupción reinante en Migración. Menos aún apresurar a Videgaray con la extradición de Javier Duarte porque el tema de romperecords en las redes de Trump en su primera gira fuera de Estados Unidos les dio para un buen rato, sobre todo en cuanto a comparaciones de pifias se trató.

El director de Fonatur no estuvo en ese círculo cerrado, por eso no se enteró EPN de las reacciones provocadas por “nuevos trazos” en espacios públicos, aunque lo tranquilizó el estar seguro de no enfrentar reclamos de su prima, de doña Carolina Monroy o de su amigo, el ex marido de la ex secretaria general del PRI, por la suspensión de complejo en Puerto Cancún por las afectaciones provocadas en su construcción. Y como no pueden autorizar solamente a unos, la instrucción fue sacar adelante el proyecto tope en donde tope. Instrucciones cumplidas como cuando las lanzan en las investigaciones con el agregado: “caiga quien caiga”. José Narro, secretario de Salud, evadió las interrogantes sobre el “flamante” Hospital General Jesús Kumate, ese tema es responsabilidad del gobierno estatal y don Carlos todavía no estaba… “yo tampoco, pero le investigo”.

¿Le pidió don Carlos Manuel Joaquín González autorización, visto bueno, punto de vista a Peña Nieto sobre las acciones a emprender en contra de su antecesor y los funcionarios de su gabinete? Si lo hizo, ¿fue con la intención de no entorpecer la carrera de su hermano o simplemente como reacción priísta? Eso sí no se sabe y tal vez tampoco se sabrá con puntos y comas, pero algo se verá y la verdad habrá de salir a la luz tarde o temprano, o más bien antes del 2018. Mientras esas fechas llegan bueno sería evitar cualquier revuelta por las aspiraciones de blanquiazules y amarillos. Doña Margarita Zavala de Calderón, Rafael Moreno Valle y el propio Ricardo Anaya, le pueden significar al mandatario estatal un fuerte dolor de cabeza. Más aún si esa terna le exige emprenderla en contra de los morenistas.

Al respecto y fuera de la agenda presidencial y sus acompañantes, Raymundo King, priísta sobreviviente en la dirigencia partidista, anuncia habrá renovación de comités municipales una vez concluida la Asamblea Nacional de ese partido y marcadas las directrices a seguir. Poco falta para que se den cuenta habrán de sujetarse al refrán: de lo perdido, lo que aparezca. El nuevo padrón revelará la importancia de quienes decidieron salirse con todo y huestes. Aunque y ante lo público de las trayectorias de quienes ambicionan encabezar Ayuntamientos en año próximo portando diferentes banderas partidistas, la oportunidad “la pintan calva” para los de Morena quienes, con el bajo perfil y el trabajo en tierra, avanzan.

Se ha iniciado una ya muy vista actuación en las filas dedicadas a la justicia. Detienen a unos vándalos y los hacen culpables de cuanto asunto está sin resolver… entre estos se encuentra el del o los piromaníacos. ¿Alguien sabe si los seguros cubren este tipo de daños? Porque según nos refieren no se paga nada relacionado con guerras o vandalismo. Por lo tanto, no hay protección, de ninguna, ninguna, ninguna. De ahí se le desee a Adrián Martínez Ortega la mejor de las suertes cuando haga su aparición la furia de la naturaleza.

DE LOS PASILLOS

Los problemas de corrupción que resiente México impiden materializar sus posibilidades ilimitadas de desarrollo y crecimiento, advirtió Jane Fraser, directora de la multinacional Citi, controladora de Citibanamex, para América Latina… En un evento con desarrolladores de tecnología enfocados a promover la transparencia y la rendición de cuentas, señaló: “México tiene posibilidades ilimitadas y al mismo tiempo no logra alcanzar su potencial por problemas de corrupción y eso hace que el potencial y el crecimiento caigan”… A su vez, en el mismo foro, el director general de Banamex, Ernesto Torres Cantú, consideró que el tema pendiente a resolver en el país es el respeto al Estado de derecho y lo que de esa falta se deriva: corrupción, inseguridad y falta de transparencia…

Como parte del boicot organizado en contra de la evaluación docente a realizarse entre 26 y 27 de junio, profesores de la Sección 22 perteneciente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), instalaron diversos retenes en toda la entidad… Se colocaron barracas en los principales accesos a la ciudad de Oaxaca y ahí detuvieron el paso a unidades pertenecientes a alguna instancia gubernamental como medida de presión para que los docentes sean escuchados… Asimismo, detuvieron el paso a unidades de empresas trasnacionales, pero permitieron el libre tránsito a la ciudadanía… Los mentores también mantienen los retenes en los cruceros del aeropuerto internacional de Santa Cruz Xoxocoltán.

