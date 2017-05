“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“Queremos un cambio con responsabilidad en el que no se olvide ningún ámbito de la vida nacional; queremos un cambio democrático para una mejor economía, para un mayor desarrollo social”: Luis Donaldo Colosio

Se abren muchas interrogantes sobre los procesos electorales que tendrán lugar el próximo domingo en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz y, en ellas, no se refleja el sentido del triunfo, sino la limpieza, el respeto a las leyes, los escenarios postelectorales y el comportamiento de los Institutos locales y de los Tribunales. Es mínimo el porcentaje de quienes le dan oportunidades de triunfo al PRI, inclusive en la tierra de Peña Nieto, y se advierte es ahí en donde han instalado un laboratorio para determinar cómo procesar cuál será la estrategia aplicada a los comicios del 2018. Mientras tanto, se vive una semana de “encuestitis”, dirigentes de los partidos registrados en las contiendas se encargan con gran furia de hacer prevalecer los resultados de las encuestas contratadas directamente y denostar las de sus competidores.

Las señaladas con índice de fuego por los errores cometidos en los procesos del 2016 fueron: Mitofsky, GEC, María de las Eras, las de los diarios El Financiero y Reforma, ninguno de ellos registró ni de cerca las posibilidades de triunfo obtenidas por el PAN sólo y aliado con el PRD en Durango, Veracruz, Aguascalientes, Chihuahua, Tamaulipas, Quintana Roo. Hora Cero presentó sus números para el Estado de México marcando el triunfo de Delfina Álvarez con la obtención del 34 por ciento de los votos frente al 27.5 por ciento para Del Mazo. Esta empresa acertó en el triunfo de Jaime Rodríguez, El Bronco; resistieron todo tipo de descalificaciones y se sostuvieron en la certeza de la llegada de Javier Corral al gobierno de Chihuahua. Entre las cuatro entidades señaladas se llega a un 23 por ciento de ciudadanos registrados en el padrón electoral y son en total 328 puestos de elección popular los disputados.

En Veracruz, entran 270 alcaldes con sus respectivas planillas; el total de diputados locales de Nayarit y Coahuila es de 55 y tres las gubernaturas. Las aseveraciones vertidas por el abanderado del PRI en el Estado de México, Alfredo del Mazo, hablan por sí solas del porqué de las estrategias tan marcadas en contra de Andrés Manuel López Obrador y dan la razón a quienes hemos opinado es en esa entidad en donde el Grupo Atracomucho y sus cómplices, parientes, amigos, familiares, se juegan su futuro y hasta la libertad: “de nuestro triunfo depende el futuro del priísmo, depende el futuro de éste país”, expresiones en las cuales dejan ver una desesperación real.

Ya solamente son cinco las entidades en donde ha predominado el PRI por varias décadas, una de ellas es Coahuila e inclusive ha logrado mantenerse en el poder en la mayoría de los municipios. En el presente están en 28 de las 38 demarcaciones. Otro en donde ha prevalecido el gobierno del tricolor es el Estado de México. Sus 11 millones de electores tendrán, según Del Mazo, la determinación del futuro de 65 millones más, lo cual hizo caer en el absurdo semejante declaración. Si buscaban simpatías, lograron el efecto contrario. Nayarit si ha vivido la alternancia, precisamente con otro Echevarría, con el padre del actual candidato.

Un dato interesante para quienes buscan paridad horizontal, resulta ser solamente de cuatro féminas la participación en la contienda por las gubernaturas y, de ellas, tres concentradas en el Estado de México: Josefina Vázquez Mota, María Teresa Castell de Oro Palacios –independiente- y Delfina Gómez Álvarez. En Coahuila el PRD postuló a Mary Telma Guajardo Villareal. Ninguna de las mencionadas se presentó en las reuniones en las cuales se habló de equidad de género, de paridad vertical y, al parecer, no necesitaron de la horizontal para estar en las boletas. Habrá de conocerse si cualquiera de las postuladas en tierras mexiquenses, de resultar electas, puede llevar a cabo el cambio requerido por el 92 por ciento de los pobladores; de entre ellas, Delfina Gómez ha logrado captar la confianza de ese cambio en un 34 por ciento de electores.

Según la empresa Indicadores, la intención del voto en favor de la candidata de Morena es del 36.6 por ciento contra el 25.4 de Alfredo del Mazo y apenas un 14 por ciento capturado por Josefina Vázquez Mota, rebasada por Juan Zepeda con el 17 por ciento. A la ex alcaldesa de Texcoco y diputada federal con licencia deben sumársele al menos 3 puntos obtenidos por el candidato petista Oscar González. Coincidente con la manejada por Hora Cero en muchos de los resultados esperados. Mitofsky titubea y marca en algunos renglones una considerable diferencia entre los candidatos de Morena y el PRI y en otros da un empate. Aunque en cuanto al rechazo las cifras son claras: el 63.2 por ciento no soportan más al tricolor y sobre el PAN y el PRD se extiende el mismo sentimiento.

¿LOGRARAN COCINAR EL FRAUDE?

La estrategia de defensa del voto, la organización ciudadana y la vigilancia del IEEM serán fundamentales para neutralizar el gigantesco fraude electoral en el Estado de México, el cual es operado impunemente por los gobiernos federal y estatal, con la total complicidad del INE como se ha observado en las últimas semanas, para imponer al primazo Alfredo del Mazo Maza, candidato del PRI y sus aliados a la gubernatura de esa entidad. La maquinaria electoral ilegal operada desde la residencia oficial de Los Pinos, guiada desde el Palacio de Gobierno en Toluca y ejecutada por gobernadores y funcionarios federales y estatales de primer nivel, la cual implica la compra del sufragio, la guerra sucia, la movilización del voto duro priísta y la obstaculización y anulación del opositor, no les alcanza para mantener cacicazgos familiares, como la estirpe Del Mazo, gobernando la entidad. Les hacen falta más de 600 mil votos y ya se les acabó el tiempo.

Tal y como lo afirmara Alfredo del Mazo, el domingo 4 de junio está en juego la supervivencia y el futuro político y económico del presidente Enrique Peña Nieto, del gobernador Eruviel Ávila, y del grupo Atlacomulco, enquistado en la Presidencia de la República. Por eso no han escatimado nada para ganar a como dé lugar, “cueste lo que cueste”. Se contrataron estrategas políticos extranjeros; se recurrió a la guerra sucia y a la fragmentación del voto; fueron movilizados los miembros del gabinete: José Narro, Aurelio Nuño, Gerardo Ruiz Esparza y Luis Miranda, titulares de la SS, SEP, SCT y Sedesol, respectivamente, los gobernadores priistas: Alejandro Moreno, Alejandro Murat, Héctor Astudillo, Aristóteles Sandoval, Omar Fayad, Marco Mena, Rolando Zapata, José Manuel Carreras, Claudia Pavlovich, Ignacio Peralta, Quirino Díaz y Alejandro Tello; así como los funcionarios estatales para impulsar la campaña de Alfredito Del Mazo y alcanzar 2 millones 400 mil votos, meta aún no superada en sus propias proyecciones.

Se usaron ilegal e impunemente recursos presupuestales federales y estatales en labores proselitistas a su favor, fueron denunciados y no pasó nada. Más de 4 mil millones de pesos fueron desviados a su campaña, de acuerdo a la estimación de la organización Ahora, encabezada por Emilio Álvarez Icaza. Pero Peña Nieto, Eruviel Ávila y Alfredo del Mazo tienen una muralla y no ven el hartazgo y la inconformidad ciudadana. Edomex se convirtió en la capital del feminicidio; es la segunda entidad más impune del país; 9 de cada 10 de sus habitantes han sido víctimas de la violencia; 90% de los delitos no se denuncian por la corrupción de sus autoridades; es una de las más contaminadas y más corruptas. Incluso la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA) difundió este lunes un video en el cual activistas, periodistas y académicos lanzan un llamado a no votar por el PRI en los comicios del 4 de junio próximo, y dan sus razones.

Académicos como Denisse Dresser, Sergio Aguayo, Clara Luz Álvarez y activistas como Javier Sicilia y Clara Jusidman, entre otros, exhortan: “no le des otra oportunidad al PRI, en serio”, como señala Carlos Gidi, director de la ONEA. “En los 87 años que el PRI ha gobernado el Estado de México, no ha hecho más que reprobar”, mencionan Jusidman y Sicilia. El Edomex ha obtenido la calificación 1.1, en una escala del 1 al 10, en acceso a servicios, señala el periodista Carlos Villanueva; en educación, la entidad ha obtenido 1.5, destacan Clara Luz Álvarez y Sicilia; en niveles de ingreso 0.0 y en seguridad 0.0.

El PRI ha sido ayudado por el abstencionismo, el cual ha dominado en la entidad en los pasados tres procesos electorales. “Este 4 de junio tienes la oportunidad de alzar la voz”, indica Villanueva; “Este 4 de junio tienes la oportunidad de sacar al PRI a patadas del Estado de México”, agrega Dressser; “El PRI no es más de lo mismo, es peor de lo mismo”, advierte Sicilia; “El PRI no es una opción para votar el próximo domingo”, subraya Sergio Aguayo, quien agrega: “Si yo fuera mexiquense, no votaría por el Partido Revolucionario Institucional”.

CINISMO VIGENTE

El Instituto Nacional Electoral (INE), presidido por Lorenzo Córdova, cada día se desprestigia más y exhibe su complicidad en el fraude operado en el Estado de México. No sólo no amonestó al PRI y a los titulares de los gobiernos federal y estatal por la estrategia electoral desplegada en el Edomex y la ofensiva entrega de dádivas compradas con recursos federales y estatales en el último trimestre, sino que justificó son parte de los programas sociales oficiales. Y al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), presidido por Pedro Zamudio, deben cuidársele las manos. Ya demostró ser una autoridad electoral omisa, con la divisa de “dejar hacer-dejar pasar”. Su conducta no garantiza la equidad, la imparcialidad, la objetividad y la certeza de los comicios.

Consintió la intervención de los gobiernos estatal y federal en las campañas electorales y la violación de las reglas democráticas para favorecer al primazo del presidente Peña Nieto. La coacción del voto, la inauguración de obras y la indebida publicidad del gobierno no fueron castigadas por el IEEM ni el INE. No han alzado la voz ante la ilegal conducta del presidente y el gobernador, incluso Eruviel Ávila retó a la autoridad electoral y advirtió mantener la entrega de programas en el proceso electoral.

El IEEM se niega a realizar unos comicios transparentes. Rechazó la realización del conteo rápido denominado “PREP Casilla” ordenado por el INE para el día de los comicios. Zamudio se aferró a realizar su propio Programa de Resultados Preliminares, el cual les brinda mayor margen para manipular los resultados.

RECHAZAN CONTEO RAPIDO

De las cuatro entidades con comicios este año, el Estado de México será la única en la que el Programa de Resultados Electorales (PREP) y el conteo rápido serán de aplicación exclusiva del IEEM. El PREP será de manera tradicional: se trasladarán físicamente todos los paquetes electorales a los centros de cómputo para contar cada acta, debido a que no se aceptó el apoyo del INE.

Delfina Gómez de Morena, Juan Zepeda del PRD y Josefina Vázquez Mota del PAN, dudan de la efectividad en los resultados del programa de conteo rápido del IEEM en los comicios del próximo 4 de junio. El único que confía en dicho programa de conteo es Alfredo de Mazo, candidato del PRI y sus rémoras políticas. Los tres abanderados de la oposición externaron sus dudas sobre el método de conteo rápido, porque consideraron puede generar una percepción equivocada en la ciudadanía sobre los resultados y advirtieron que estarán muy pendientes de ello.

EL IEEM tampoco frenó la guerra sucia contra Delfina Gómez Álvarez, la candidata al gobierno mexiquense por Morena. Dejo pasar los ataques del ex presidente Felipe Calderón en su contra. No investigó el tráfico de llamadas telefónicas a los ciudadanos mexiquenses por la madrugada. No sancionó la colocación de los espectaculares que vinculaban las acciones del gobierno de Eruviel Ávila con el candidato del PRI. Contribuyó al abstencionismo al no difundir la fecha de los comicios y delegó esa responsabilidad a organismos civiles. Tampoco investigó el hostigamiento de las policías municipales a brigadistas de partidos de oposición.

Los priistas han contado con aliados en las filas de la oposición. La negativa de Juan Zepeda Hernández, candidato del PRD a la gubernatura del Edomex, confirmó el acuerdo de los perredistas con el PRI y el PAN para detener el avance de Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional de Morena, rumbo a las elecciones presidenciales del 2018. Los dirigentes nacionales del PAN y PRD, Ricardo Anaya y Alejandra Barrales, respectivamente, anunciaron el pasado 20 de mayo su intención de conformar un frente opositor para 2018, lo cual fraccionó aún más al Sol Azteca, cuyos militantes apresuraron la desbandada hacia Morena, el cual, por supuesto no pretende Zepeda dañar.

El posicionamiento de Zepeda en contra de AMLO y Delfina Gómez Álvarez se explica porque Héctor Bautista López, integrante de la corriente ADN (Alternativa Democrática Nacional), es el padrino político del candidato del PRD al gobierno mexiquense. ADN, liderada por el senador Héctor Bautista, es una activa promotora del priismo desde hace varios años. La alianza de ADN con el PRI permitió a Zepeda llegar al congreso estatal mexiquense, junto con sus compañeros de corriente: José Antonio López Lozano, Bertha Padilla, Jesús Sánchez Isidoro y Yomali Mondragón. Los integrantes de esa bancada avalaron la mayoría de iniciativas del mandatario estatal priísta, Eruviel Ávila, incluida la llamada Ley Atenco.

DINERO SUCIO EN CAMPAÑAS

Candidatos a gobernador, entre otros aspirantes a cargos de elección popular, son investigados por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), por el presunto uso de dinero de procedencia ilícita, rumbo a las próximas elecciones del 4 de junio. Un total de 30 carpetas de investigación están abiertas en la Fepade por financiamiento ilícito de campañas en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz. Cuatro corresponden a candidatos a gobernador y 10 a presuntos delitos que pueden derivar en lavado de dinero.

El Banco de México alertó a autoridades electorales y ministeriales de que en tiempos de campañas el flujo de dinero aumenta hasta seis veces de lo habitual, como consecuencia de que con transacciones de ese tipo, algunos aspirantes pretenden evadir el sistema financiero. Un caso conocido de candidatos bajo investigación es Hilario Ramírez Villanueva, Layín, aspirante sin partido al gobierno de Nayarit y alcalde confeso de robar “pero poquito”. Layín gasta más de lo que ingresa, de acuerdo con un reporte que el INE dio a conocer el pasado 22 de mayo.

Otro es el de Lorenzo Menera Sierra, candidato independiente a la alcaldía de Piedras Negras, Coahuila. Este aspirante es hermano de Daniel El Dannny Menera Sierra, arrestado en el año 2015 con la acusación de ser uno de los jefes regionales de Los Zetas. El uso de recursos ilícitos en campañas en Nayarit también es investigado. Tras la detención del ex fiscal Édgar Veytia en EU acusado de ser integrante del crimen organizado, se indaga el financiamiento a diversos candidatos de procesos anteriores.

Un caso más es del de Eva Cadena, ex candidata a una alcaldía en Veracruz, quien apareció en unos videos cuando recibía dinero para presuntamente entregarlo a Morena, lo cual se ha evidenciado como una trampa fraguada por el gobernador Miguel Ángel Yunes contra Andrés Manuel López Obrador y Delfina Gómez, candidata de Morena al gobierno del Estado de México. Las autoridades electorales y ministeriales trabajan junto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda a fin de investigar las denuncias por el uso de dinero de procedencia ilícita en las campañas electorales llevadas a cabo.

DE LOS PASILLOS

Un completo fracaso fue el plan militar antiordeña de ductos de Pemex. Desde marzo de 2016, Petróleos Mexicanos convino con las Fuerzas Armadas crear siete unidades militares operativas para combatir la ordeña de combustible y a los huachicoleros… La petrolera pagó y donó a la Sedena y a Semar siete destacamentos militares en Aguascalientes, Baja California, Guanajuato, Michoacán, Puebla, Sinaloa y Veracruz para albergar al personal castrense, a fin de resguardar las instalaciones y ductos en esas entidades… A pesar de esto, Pemex reportó casi el doble de tomas clandestinas de 2015 a 2016, pues pasaron de 785 a mil 533, un aumento del 95 por ciento… Y este año el hallazgo de tomas clandestinas ha escalado. A nivel nacional, al primer cuatrimestre del año ya rebasó la mitad del total de las reportadas en 2016, cuando se registraron 2 mil 26 tomas, en tanto que únicamente de enero a abril de 2017 ya van mil 135 en todo el país…

Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), advirtió: a partir del próximo lunes, la Secretaría de Hacienda no tendrá excusas para no entregar los recursos necesarios para la constitución del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Adelantó que para ese día se tiene previsto esté designado el Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema, cabeza administrativa del nuevo órgano… Después de un año de promulgadas las leyes anticorrupción y a tres meses de que fuera constituido el Comité de Participación Ciudadana (CPC), el sistema no cuenta aún con recursos presupuestarios…

Tan grave es el porcentaje de “desinversión” como el del éxodo de capitales. Más de la mitad de inversionistas aumentaron activos en el exterior por 14 mil 349 millones de dólares… Billetes verdes siguen volando en contraste con los pronunciamientos del mexiquense… La inseguridad es una de las causas provocadoras de este fenómeno, casi al mismo nivel de las alzas de impuestos, los sobornos a pagar, la corrupción, la desconfianza sobre la legalidad hasta en la compra de tierras, etcétera… Empresarios de todos los sectores siguen de cerca las acciones de gobernadores, sobre todo de aquellos aspirantes a la candidatura presidencial como es el caso del poblano Rafael Moreno Valle, y las observaciones hechas por la Auditoria Superior de la Federación en las cuales se asegura infló con más de 5 mil millones de pesos, procedentes de recursos federales, la realización de cinco proyectos.

