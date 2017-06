“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“Confiabilidad, certeza, regularidad y limpieza electorales no pueden seguir siendo solo aspiraciones, tienen que ser realidades que se impongan en las conciencias de los ciudadanos”: L.D. Colosio

Sepultan moral electoral

Arrastra PRI a las autoridades electorales

EdoMex: insultante exhibición de fraude

Empuja Morena el recuento de sufragios

Nace Frente por la Dignidad de Coahuila

Nayarit: confirman triunfo de Echevarría

Estratégica detención de Roberto Borge

Aunque podría decirse sobre los resultados dados a conocer hasta la tarde del lunes, de las elecciones llevadas a cabo en 4 entidades del país, no hubo nada nuevo, lo cierto es que el PRI y sus alianzas con el PRD y el PAN ponen en jaque el proceso del 2018 y es ahí en donde la paz social encuentra un elevado punto de peligro. Más allá del nombre de quienes ascienden al poder están las triquiñuelas llevadas a cabo para obtenerlo, independientemente de seguirse registrando la llegada a las gubernaturas de Nayarit, Coahuila y el Estado de México con un mínimo de aprobación que hacen totalmente visible el reinado de la ingobernabilidad en el escenario local, suficientemente visto y padecido en el nacional.

Y al referir la inexistencia de novedades se hace un recuento de las acciones ya vaticinadas, de las revelaciones diarias sobre violaciones a las leyes electorales enmarcadas por la participación abierta y sin discreción alguna de los gobernadores todavía en funciones, subrayándose la intervención del gobierno federal a través de los miembros del gabinete vistos en gira permanente en tierras mexiquenses, y contemplando como las autoridades electorales dejaban hacer y pasar todas las denuncias presentadas. Resultaron sin aceptación o con veredictos favorables todas aquellas en las cuales el PRI iba cometiendo violaciones. Cerraron la pinza justamente al llegar a los Tribunales y, si Morena, auténtica oposición, enfrentó una elección de estado, lo que viene es una etapa con retos mayores en la cual se verán cara a cara con quienes pelean negocios y libertad.

Aunque el tricolor lograra hacerse del mandato mexiquense –se habla de la negociación con el PAN para entregar Coahuila a cambio de no respaldar las impugnaciones de Morena-, es sin duda el partido derrotado desde la base. Es inaceptable considerar estos supuestos triunfos como un respaldo al mandato de Enrique Peña Nieto puesto que han contribuido, se los den o no, a una fuerte aportación para seguir devaluando su reputación como organización, ampliada ésta a cada uno de sus dirigentes y de quienes tienen aspiraciones políticas bajo esa bandera. De confirmarse el trabajo sucio llevado a cabo por el PRD con el fin de evitar la salida del tricolor de los gobiernos de Coahuila y del Estado de México, ambos partidos, supuestamente de oposición, quedarán en el mayor entredicho.

El desgaste es no solamente para los partidos participantes en las guerras sucias, los carentes de proyectos en los cuales se pueda ver claramente se busca estabilizar la vida diaria de los ciudadanos dotándolos del bienestar reclamado, sino también han arrastrado a las autoridades electorales a una desconfianza mucho mayor a la registrada en el pasado y dirigida no solamente a los institutos electorales locales, sino al INE y, lo aún más grave, a los Tribunales. A partir de la fecha en la cual se den a conocer nombres y partidos ganadores en las contiendas podrá medirse la gravedad del daño causado con elecciones tan manipuladas como las llevadas a cabo el pasado 4 de junio. Así, a la crisis económica, al fracaso social, habrá de sumarse la derrota moral.

Es el tricolor el gran derrotado, por donde quiera observarse. En Veracruz, en donde estuvieron en disputa las alcaldías, apenas si pudieron obtener aliados con el Verde, 36 presidencias municipales. En 112 demarcaciones se cobraron las afrentas de Javier Duarte de Ochoa, sus frivolidades, el saqueo a las arcas, los abusos y el voto de castigo emitido resulto ser también un mensaje a la impunidad de la familia del ex mandatario, protegidos desde Los Pinos pese a la demostración de encontrarse en el papel de cómplices. Los electores de la mayoría de Ayuntamientos se inclinaron por Acción Nacional. La gran sorpresa la dieron los de Morena al quedarse con municipalidades importantes, incluida la capital estatal y llegar a las 17. Una más fue para Nueva Alianza y 3 candidatos independientes lograron su objetivo de convertirse en autoridad.

Resulta imposible negar semejante derrota en una entidad durante más de 8 décadas dominada por el tricolor y de la cual emergieron varios presidentes de la República. A lo anterior se suma Nayarit, entidad en la cual nada pudieron hacer frente a quienes se manejan con pensamientos similares relacionados con las dinastías, con las herencias del poder. Es la segunda generación Echevarría sentada en la silla de gobierno y bajo iguales banderas, con alianzas por ellos inauguradas e incomprensibles hasta el momento en el cual quedaron borradas las ideologías y los flancos representados. En el presente resulta risible hablar de aliados extremistas, de no poder mezclar el agua y el aceite y de todos los argumentos del pasado utilizados para tratar de explicar lo absurdo de la unión de quienes se consideraban enemigos. Ambos dejan ver claramente la ambición de llegar al poder y de poner toda la carne al asador con tal de lograrlo y, una vez en la posición… ya veremos.

Coahuila lleva a un análisis frente al espejo y esperando se dé respuesta al probable padecimiento conocido como Síndrome de Estocolmo, cuando la víctima se enamora de su secuestrador, se muestra benevolente e incluso justifica sus acciones. De hacerse presente la inconformidad de los ciudadanos por la forma, estilo, manejo gubernamental de la familia Moreira, el arrastre de la oposición hubiese sido visible, suficiente para, sin llegar a las autoridades electorales en donde unos cuantos deciden por todo el padrón electoral sean cuales fueren las tendencias del voto, declarar al triunfador. Igual a lo registrado en el Estado de México, el desgaste de la pretensión de seguir en el poder resulta demasiado alto y costoso porque abarca lo mismo a los partidos que a las autoridades y hacer perder cualquier validez a quien asuma el gobierno.

La suma de votos obtenidos por Morena y el PRD es del 48 por ciento y si a ello se agrega el 11 por ciento obtenido por Acción Nacional, resulta ser el voto opositor el verdadero ganador de la contienda mexiquense al alcanzar el 59 por ciento frente al 33 por ciento registrado por el PRI y sus tradicionales aliados. Los números son la garantía absoluta de la inexistencia de un gobierno con equilibrio, con respaldo ciudadano porque, además, deben tomarse en consideración los abstencionistas. De resultar del Mazo, a ojos de las autoridades electorales, el ganador, tal vez logre por un tiempo mantener a salvo al grupo Atlacomulco, a sus paisanos y “padrinos”, pero no tiene en su haber las mejores cartas para sortear medianamente la jornada que le espera.

JORNADA ELECTORAL PASO A PASO

La pobreza, la marginación, el desempleo, la delincuencia, la inseguridad, el narcotráfico, la corrupción, el miedo y la intimidación, se conjugaron con la aplicación de una enorme y costosa maquinaria electoral operada desde Los Pinos, en la cual participaron dirigentes y candidatos del PAN y PRD, para cuajar un cínico y abierto fraude en contra de Morena y su candidata, Delfina Gómez Álvarez, en la elección para gobernador en el Estado de México, a la vista de todos y hasta el momento impune, por la complicidad y omisión de las autoridades electorales. Sin embargo, la lucha por la defensa del voto en el terruño del presidente Enrique Peña Nieto apenas empieza y, sin duda, será larga.

De acuerdo al Programa de Resultados Preliminares (PREP), con el 97.8 por ciento de las casillas computadas, Alfredo del Mazo, candidato de la alianza encabezada por el PRI, obtiene un millón 942 mil 963 de los votos, es decir el 33.7 por ciento del total. Mantiene un ventaja de 166 mil 616 votos, sobre la abanderada de Morena, Delfina Gómez, quien registró un millón 776 mil 347 sufragios, el 30.8 por ciento del total. Al escribir estas líneas habían sido contabilizadas 17 mil 664 de las 18 mil 806 casillas instaladas este domingo. Se reportó una participación ciudadana de sólo 52.5 por ciento de los 11 millones 313 mil 282 electores, por lo cual la apatía de los ciudadanos y la intimidación al voto operada en los últimos días en territorio mexiquense influyeron en el resultado final.

Los tradicionales partidos de oposición “de derecha” PAN, y “de izquierda” PRD, en manos de “los chuchos”, contribuyeron al presunto y apretado triunfo priista. Juan Zepeda, abanderado del PRD y quien se negó tenazmente a declinar a favor de Delfina Gómez, con el argumento de que ganaría la elección, contabilizó un millón 27 mil 348 votos, esto es, el 17.8 por ciento del total. Sólo ganó los dos distritos correspondientes a Nezahualcóyotl.

Y la aspirante panista, Josefina Vázquez Mota, no entusiasmo a sus militantes, quienes prefirieron no salir a votar, sobre todo en el llamado corredor azul, en la zona conurbada de la Ciudad de México, y se hundió hasta el cuarto lugar con sólo 650 mil 90 sufragios, 11.27 por ciento. La cuestionada candidata panista, quien fue exhibida plenamente por sus nexos con el presidente Peña Nieto y los millonarios recursos federales recibidos meses antes de la elección, no ganó ningún distrito.

La presunta victoria de Del Mazo se construyó principalmente en las zonas más marginadas y castigadas por el crimen organizado: Tejupilco, Valle de Bravo, Jilotepec, Amecameca, Zumpango, Tenancingo, Chicoloapan, Ixtlahuaca y Chalco, así como en la capital Toluca, Lerma y Huixquilucan, en donde operó a todo lo que dio la “ingeniería electoral” de compra y coacción del voto. No obstante, su ilegal operación electoral no les dio para ganar los cuatro distritos que conforman Ecatepec –dividido por la gran concentración de votantes que tiene ese municipio-,Valle de Chalco, Cuautitlán, Texcoco, Tlalnepantla, Tultepec, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Teoloyucan, en donde obtuvo ventaja Delfina Gómez.

RECUENTO DE VOTOS EXIGE MORENA

Tal y como lo adelantamos en estas líneas, la gubernatura del Estado de México no se decidió en las urnas, con el voto libre y secreto de los electores, sino se hará en los tribunales electorales. Este martes, el partido Morena solicitará el recuento total de votos a partir de una causal de ley: el número de votos nulos -176 mil 157- supera la diferencia entre el primero y el segundo lugar.

Ricardo Moreno, representante de Morena ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), resaltó: las disposiciones legales establecen como causal de apertura de casillas la relación entre votos nulos y la diferencia entre los candidatos punteros. Y a fin de apuntalar la petición de recuento de votos, los abogados morenistas se ocupan en la revisión de las diferencias entre candidatos punteros que sean menores al voto nulo por distrito. En dicho supuesto tienen identificados al menos 6 distritos electorales, por lo cual, de acuerdo a su estrategia, se tendrían que abrir 3 mil 321 casillas involucradas.

A fin de impulsar el recuento de casillas, Morena se ocupa también de que en cada una de estas exista el mismo supuesto de la relación entre diferencias de candidatos con los votos nulos. El equipo de defensa del voto de Morena realizaba la revisión puntual de estas opciones para que hoy, martes, formalicen la solicitud ante el IEEM, a efecto de que se tomen las previsiones de recuento de votos para el cómputo distrital, el cual arranca el miércoles.

El representante de Morena ante el IEEM aseguró tiene identificados varios casos en donde hay inconsistencias entre las actas de las casillas en posesión de su partido y el reporte del resultado que aparece en el PREP, siempre en detrimento de las votaciones de Morena, por lo cual ésta sería otra vía de petición de apertura de paquetes. Todo indica la elección del pasado domingo en el Estado de México será impugnada. Aún no se está en la etapa procesal para hacerlo, pues los plazos comienzan a correr una vez que concluyó el cómputo de la elección.

“FRENTE POR LA DIGNIDAD DE COAHUILA”

Guillermo Anaya, candidato del PAN a la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana, abanderado de Morena, y el aspirante independiente Javier Guerrero, conformaron el “Frente por la Dignidad de Coahuila”, a fin de confrontar las anomalías en el proceso electoral del domingo pasado, en el cual resaltaron la apertura tardía de casillas y la no coincidencia de los resultados electorales preliminares con el conteo rápido del Instituto Estatal Electoral.

Ganamos los panistas la elección de manera inobjetable, aseguró Anaya. No obstante, destacó en conferencia de prensa: “En el PREP dice que ya contabilizaron el 100 por ciento y es una mentira enorme porque hay 28 por ciento de las actas que no se han contabilizado, esto quiere decir que son alrededor de 700 mil votos que están perdidos y que se quieren robar”. El panista convocó a los ciudadanos de Coahuila a defender el voto y los citó a una marcha este martes a las 18:30 horas en Saltillo, saliendo del Ateneo Fuente para llegar a la Plaza de Armas.

A su vez, el dirigente nacional del blanquiazul, Ricardo Anaya, destacó en un comunicado: el PREP no funcionó en Coahuila. Con una contabilización de 71.9 por ciento de las casillas, reportó que procesó el 100 por ciento de ellas, “con el claro objeto de aparentar que el PRI fue el ganador de la elección”, dijo. “Es completamente anómalo que con 2 mil 609 casillas, el PREP reportara un avance parcial y, un par de horas después, el mismo número lo traduzca en un 100 por ciento, dejando fuera prácticamente mil casillas sin contabilizar”, resaltó.

Existen un 30 por ciento de actas que están sin computar, explicó Ricardo Anaya, equivalentes a mil 18 actas, de las 3 mil 627 que hay en total. El PAN había denunciado la infiltración del Instituto Electoral de Coahuila, al estar integrado por consejeros viciados de origen, acreditadamente afines al PRI, subrayó el dirigente panista. “Desde el principio, vimos la intención de consumar una elección de estado, con el apoyo del consejero Gustavo Alberto Espinosa, quien cuenta con antecedentes de activa participación en las campañas del PRI, según diversas notas informativas y sus publicaciones en redes sociales”,

El equipo jurídico del PAN, entre los que se encuentran Santiago Creel y Damián Zepeda, secretario general, se trasladaron la tarde del lunes al Saltillo a fin de defender el presunto triunfo de Guillermo Anaya.

CONFIRMA PREP TRIUNFO DE ECHEVARRIA

La tendencia –irreversible según las autoridades electorales- de los resultados de la votación por la gubernatura de Nayarit a favor de Antonio Echevarría Domínguez, candidato de la Alianza Juntos por Ti (PAN, PRD, PT y PRS), se mantuvieron este lunes de acuerdo a los datos del Programa de Resultados Electorales (PREP). Con 171 mil 798 votos se impuso a Manuel Cota Jiménez, de la coalición Nayarit por Todos (PRI, Panal, PVEM), quien registró 120 mil 363 sufragios.

De acuerdo al PREP, Acaponeta lo gana Morena; Tecuala, la coalición Nayarit por Todos; el distrito 13, ubicado al sur de Nayarit en el municipio de Santa María del Oro, el PRI; los distritos 3, 4 y 5 de Jesús María, Tuxpan y Santiago Excuintla, para la Alianza Juntos por Ti, así como del 6 al 9 de Tepic, 10 de San Blas, 11 y 12 de Tepic, Xalisco, Compostela, Ixtlán del Río, Brucerías y Mezcales.

La Yesca (zona serrana) y Acaponeta (al norte) los gana Morena; el PRI, Huajicori, Jala, Santa María del Oro y Tecuala; el PAN recuperó Ahuatlán y San Blas. Ixtlán del Río quedó en manos de Movimiento Ciudadano. Encuentro Social se quedó con el municipio de Amatlán de Cañas; la Alianza Juntos por Ti triunfó en los municipios de Bahía de Banderas, Compostela, Del Nayar, Rosamorada, Ruiz, San Pedro Lagunillas, Santiago Ixcuintla, Tepec, Tuxpan y Xalisco.

PRI PIERDE TERRENO EN VERACRUZ

El PRI y su aliado el PVEM ganaron este domingo sólo 36 de los 212 municipios de Veracruz, menos de la mitad de los 91 que gobierna a la fecha. Esta coalición alcanzó poco más de 574 mil votos, es decir, el 46 por ciento de la votación obtenida en la elección municipal de 2013. Por el contrario, en la primera elección municipal en la que se presenta como partido político, Morena ganó en 17 municipios.

De acuerdo al Programa de Resultados Preliminares, el PRI perdió siete de los ocho municipios más importantes que gobierna. La alianza PRI-PVEM retuvo sólo Orizaba al contabilizarse el 99.7 por ciento de las actas capturadas. No logró ganar los municipios que actualmente gobierna: Tuxpan, Poza Rica, Xalapa, Veracruz, San Andrés Tuxtla, Minatitlán y Coatzacoalcos. Morena obtuvo la tercera votación más alta, con 549 mil 634 votos y gobernará cuatro de los 11 ayuntamientos más importantes de Veracruz: Coatzacoalcos, Xalapa, Minatitlán y Poza Rica.

Sin embargo, quien ganó las recientes elecciones municipales fue la alianza PAN-PRD, y de acuerdo la conteo preliminar, gobernará 112 municipios, al registrar más de un millón 38 mil votos, equivalente al 32.7 por ciento de la votación. Gobernará cinco de los 11 municipios más importantes de la entidad, entre ellos uno arrebatado al PRD y dos al PRI: Papantla, Tuxpan y Veracruz, en este último se alzó con el triunfo el panista Fernando Yunes Márquez, hijo del actual gobernador de la entidad, Miguel Ángel Yunes Linares. Boca del Río, gobernada por otro hijo del mandatario, Miguel Ángel Yunes Márquez, también lo retuvo el PAN.

San Andrés Tuxtla, uno de los municipios con más electores, lo perdió el PRI ante un candidato independiente, Octavio Pérez Gaytán. De los municipios restantes (48), el Panal logró el triunfo en 18, Movimiento Ciudadano en nueve, Encuentro Social en cinco, Partido del Trabajo en cinco, PVEM en cuatro, el PRI en tres y en dos municipios además de San Andrés Tuxtla se impusieron candidatos independientes.

ESTRATEGICA CORTINA DE HUMO

Justo 24 horas antes de llevarse a cabo la contienda electoral en donde se advertía la gran derrota del PRI, se dio a conocer la existencia de una orden de aprehensión en contra del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo. Opiniones en uno y otro sentido contaban con un denominador común: se iniciaba una estrategia electoral para favorecer a algún partido político en la contienda del día siguiente. Tal versión fue encontrando eco al saberse la expedición de la orden del juez del Estado de México para detener al cozumeleño tenía como fecha el 30 de mayo y, para entonces, ya sabía de su ingreso, cinco días antes, a Panamá.

Se suma a lo anterior el horario de captura, el cual coincide con los momentos en los cuales se dio vuelta a los resultados hasta ese momento registrados en el PREP y en los cuales aparecía Delfina Gómez, candidata de Morena, como triunfadora. Se ha alejado con estas “coincidencias” la percepción de una aplicación de justicia en la cual prevalezcan cada uno de los renglones del llamado nuevo sistema penal acusatorio, lo cual ha llevado al vocero de la SIEIDO a detallar la participación de Hacienda, del SAT, de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Comisión Nacional Bancaria, de la Fiscalía quintanarroense en la integración de pruebas. Así también reconocieron el apoyo de la Fiscal General de Panamá.

Israel Lira Salas, de la SIEIDO, no omitió mencionar Roberto Borge es aún probable responsable, para dejar en claro tiene todo el derecho a la defensa y advirtió que en torno a este caso se manejara con sigilo y reserva la información. Sin saberse si la detención del ex mandatario se extendió a algún acompañante, fuentes panameñas aseguraron, hasta el cierre de estas líneas, que el ex gobernador se encontraba en las oficinas de migración dentro del aeropuerto internacional de Tocumen en espera del papeleo enviado por las autoridades mexicanas en las cuales se solicite su extradición.

Las acciones consideradas delictivas tuvieron cómplices y de ahí se expidieran cuatro órdenes de aprehensión más, las cuales no han sido llevadas a cabo. Según ha trascendido, a la investigación en contra de Borge Angulo se han venido sumando otras relacionadas con quienes tenían bajo su responsabilidad manejos económicos, tanto provenientes de las arcas estatales como de ingresos “extraordinarios”, con los cuales pudo tomar forma el enriquecimiento inexplicable y el lavado de dinero. Una vez revelada la participación de autoridades hacendarias y bancarias la atención se centra sobre dos ex funcionarios cuya función se centró en la administración y designación de los recursos.

Como apunte al margen, resulta ser que el ex gobernador quintanarroense se mantiene en las filas del PRI pese a su detención ya que, como se recordará, en los últimos días del año pasado, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI suspendió los derechos de Borge, pero la resolución permaneció “congelada” mientras era buscado por la justicia mexicana. A pesar de que el expediente para su expulsión está listo, no se ha tomado la decisión de procesar el caso, pues se esperaba transcurrieran las elecciones en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz… Ahora, esta misma semana podría concretarse tal expulsión y no habrá necesidad de seguir descolgando cuadros y fotografías.

Tal parece que, independientemente de la existencia de probable culpabilidad, Roberto Borge formó parte de la estrategia de construcción de una cortina de humo para intentar ocultar la farsa, la simulación en los procesos electorales del domingo y, en su momento, activar el fraude.

DE LOS PASILLOS

Dentro de los inconvenientes existentes en Morena en el presente está la falta de estructura. En diversas entidades carecen de las formalidades creadas por otras organizaciones como son la conformación de comités directivos estatales, municipales y las ramas en las cuales pueda decidirse de manera formal el ingreso de quienes durante mucho tiempo han militado en otros partidos y de pronto se deciden por una nueva opción. Quienes tienen por ahora responsabilidades definidas sostienen se cuenta con tiempo suficiente para lograr formar el andamiaje con el cual puedan enfrentar la elección del 2018 con Andrés Manuel López Obrador como candidato…

Mañana comenzará a tomar forma la lucha emprendida por los taxistas de más de 20 entidades del país en contra de la plataforma Uber por la ilegalidad de su operación y las consecuencias que ésta acarrea para ese gremio. La reunión tendrá lugar en Cancún, Quintana Roo, ciudad en donde el Movimiento Nacional de Taxistas ubica a su líder… El juego perverso de las autoridades del ramo unido al llevado a cabo por los legisladores al mantener en suspenso la exigencia de eliminar este servicio por encontrarse fuera de lo marcado por las leyes y reglamentos quintanarroenses, tendrá su costo y ojalá no sea de consecuencias para el destino futuro del turismo…

Enrique Ochoa, dirigente nacional del tricolor, está enfrascado en una lucha personal contra el tabasqueño López Obrador. Es tal la furia con la cual lo ataca que deja ver muy claramente la existencia de un miedo atroz a verse rebasados no solamente por el dirigente de Morena sino por la sociedad en su conjunto y que ésta reclame justicia, con lo que esto significa para los negocios y la libertad de quienes se encuentran en la punta de la pirámide de los gobiernos emanados de ese partido.

“¡Justicia..!”, por la muerte de 49 niños ocurrida el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, exigieron padres y familiares de las víctimas de la Guardería ABC. Marcharon este lunes en la capital de la República del Ángel de la Independencia a las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). “¡No más bebés y niño muertos en las guarderías el país”, clamaron los inconformes quienes fueron acompañados por los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, y reclamaron: “Hoy nos deben justicia, se la deben a los niños de México”… A ocho años del incendio demandaron nuevamente al presidente Enrique Peña Nieto cumplir con su palabra empeñada en junio de 2012 “y que hasta este día ha sido vana”. También exigieron al titular de la PGR, Raúl Cervantes, active eficazmente los mecanismos de procuración de justicia hasta hoy ineficientes en la averiguación previa que tiene a su cargo. Asimismo, emplazaron al magistrado del Primer Tribunal Unitario en Hermosillo, Edmundo Páez Alcalá, actuar con celeridad y justicia, pues tiene un año a cargo del expediente y está obligado a resolver en segunda instancia las sentencias dictadas por el juez primero de distrito.

Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com

Esperamos sus comentarios al correo: Lilia_arellano@yahoo.com ; Facebook.com/Liliaarellanooficial y Twitter @Lilia_Arellano1.