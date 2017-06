“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“Cuando el gobierno ha pretendido concentrar la iniciativa

política ha debilitado al PRI”: Luis Donaldo Colosio

Recuento de daños: democracia anulada

PRI perdió; Del Mazo ganó con los “satélites”

IEEM se niega al recuento total de sufragios

PAN debilitado para el 2018, prevé la Zavala

Barrales y los Chuchos, sepultureros del PRD

Fin a la “guerra del azúcar”; logran acuerdos

Cubre el silencio a César, a Rodrigo y Tomás

Las pasadas elecciones locales para renovar gobernador en tres entidades: Estado de México, Coahuila y Nayarit, y las municipales en Veracruz dejan una estela de severos daños a la democracia mexicana, la cual se vio anulada ante el embate de ilegales maquinarias electorales en Edomex y Coahuila -operando impunemente con la complicidad de las autoridades electorales- donde se logró imponer hasta el momento, con un pequeño margen, a los candidatos oficiales. Aunque el resultado era de esperarse ante la serie de irregularidades cometidas por los gobiernos federal y estatales, el actual sistema de partidos demostró su ineficacia para garantizar la gobernanza en el país y en las entidades federativas y nos dio una muestra de lo que ocurrirá en 2018, en los comicios presidenciales.

Lo ocurrido al término de la jornada electoral del domingo revela como el actual sistema de partidos entró a una severa crisis. Los criterios de las organizaciones políticas participantes iban de un extremo a otro, tanto las ubicadas con el poder como aquellas cuya auto denominación es “oposición”. Independientemente de que se consoliden los resultados arrojados por los Sistemas de Resultados Electorales Preliminares (PREP) en Edomex y Coahuila, lo cierto es todos los partidos pierden y aparece como hacedor de la derrota el propio PRI.

En estos comicios el tricolor tuvo la oportunidad de resurgir en virtud de haber tocado fondo. Su dirigencia nacional ha sido desde hace ya algunos años suficientemente cuestionada. Los gobernantes a los cuales han abanderado no han dejado buenos recuerdos a los ciudadanos y ya son muchos los exhibidos por corruptos no sólo a nivel nacional sino internacional e incluso las fichas rojas de la Interpol y las recompensas se han visto multiplicadas. El descrédito llegó hasta Los Pinos y se incluye no solamente a la “primera dama”, sino a los miembros del gabinete, extendiéndose a los directores de paraestatales y otros organismos públicos.

Toda esa cadena hundió al tricolor. La crisis económica actual no se acredita sólo a los movimientos exteriores sino al saqueo, al endeudamiento, al destino particular de los recursos propios. Dejó el gobierno de ser el principal promotor de inversiones generadoras de empleo y han protegido a empresas cuya trayectoria ha sido señalada con actos corruptos e incluso castigados y encarcelados sus principales accionistas. Las puertas se abrieron para OHL, para Odebrecht, Iberdrola, las petroleras en Brasil y España, profundamente cuestionadas al igual que instituciones bancarias multadas con cifras multimillonarias al comprobárseles participación en el lavado de dinero. Igual se hizo con las empresas cuyos propietarios resultaron ser amigos y mecenas de campañas políticas.

La mala fama, la ubicación dentro de los esquemas en donde se marca a los países corruptos, suma ahora una pseudo democracia y en todo ello se ubica a los gobiernos priistas. A partir de las 20 horas del domingo 4 de junio, los tricolores debieron considerar que, al tocar fondo, se tiene la oportunidad de resurgir y si tenían la estrategia de detener a otro gobernador y la información de la captura de dos importantes capos, debieron enviar la lectura de un cambio, sin embargo siguen causando daños irreparables al poner en duda cualquier declaración, acción, determinación de las autoridades electorales. Tal parece que copiaron la consigna: “me hundo yo y nos hundimos todos”. La embarradura ha sido total.

Pese a opiniones en contra, quienes han resultado beneficiados son los de Morena ya que, pese a todo, alcanza resultados sobresalientes en el Edomex. Se dijo con suficiente anticipación, al verse los movimientos sucios del PRI utilizando como rémoras al PAN y al PRD, su triunfo también se presentaría al marcarse una derrota. O sea, perdiendo salen ganando y no solamente en un número muy importante de simpatizantes con el cual, en esa entidad, pueden hablarse de tú a tú con el partido poseedor del poder durante más de ocho décadas sino por el rechazo y el hartazgo provocado por el manipuleo del voto, por desviar la voluntad popular.

Para empeorar el panorama postelectoral se deciden a incrementar el precio del transporte público un día después de haber anunciado el triunfo de Alfredo del Mazo. El grupo político conocido como Atracomucho, probablemente logre retener el gran negocio en el cual han convertido al gobierno del Estado de México y, por ahora, garantizan su funcionamiento como tal, pero todo parece indicar no será por mucho tiempo, y bien puede tratarse de un efímero sueño -en caso de decidirse las autoridades electorales por actuar con honestidad e imparcialidad-, o de un tiempo con mucha presión y temor de ver llegar el 2018.

PIERDE PRI 50% DE SU BASE

Con las cifras en la mano y de consolidarse el operativo fraudulento en el Edomex, el costo político para el PRI es altísimo. Alfredo del Mazo encabezaría, “haiga sido como haiga sido”, por citar un clásico, un gobierno de minoría, repudiado por la mayoría de mexiquenses. En la elección sólo voto 52.5 de la lista nominal. La cooptación del voto funcionó y 5.5 millones de mexiquenses no sufragaron, con lo cual predominó la pasividad del electorado y esto permitió la “ingeniería electoral”. Del Mazo sólo alcanzó 17% del listado nominal, incluida la votación de sus satélites políticos, por lo cual carecerá de representatividad y legitimidad como gobernante.

Desde cualquier ángulo, comparando los resultados del PREP con los de la pasada elección para gobernador, los priistas salieron perdiendo, aunque gastaron mucho más y se desprestigiaron en un mucho mayor porcentaje. El conteo rápido no funcionó, los datos arrojados no se derivaron de una “muestra representativa”, más bien fue una “muestra a modo”. Los datos del PREP son cuestionados por todos los partidos. Las redes sociales fueron inundadas de fotografías de las “sábanas” de las casillas comparadas con las cifras del PREP y no coincidían.

Con todas las artimañas utilizadas, los engaños, las trampas, el uso del aparato del gobierno federal y estatal a la vista de todos, y la utilización ilegal e inmoral de miles de millones de pesos del erario público federal y estatal, según el cuestionado PREP de un más cuestionado IEEM, con 97.7 de las casillas contabilizadas, Del Mazo (PRI-PVEM-Panal-PES) alcanzó un millón 955 mil 347 votos, es decir, un millón menos que en 2011. Registró 33.7 por ciento de los sufragios. Esto representa un desplome de casi la mitad de los votos del PRI.

Los números registrados lo único que le garantizan al PRI y a del Mazo es otro ejemplo de la ingobernabilidad provocada por su llegada al poder con una mayoría en contra, por lo tanto, serán muy pocas o tal vez ningunas las decisiones vistas con aprobación ciudadana. Los comparativos marcan la pesadilla de los mexiquenses pese a que en las elecciones del julio de 2011, con Eruviel Ávila como su candidato, la alianza PRI-PVEM-Panal alcanzó más de 3 millones de votos, es decir, 65 por ciento del total de sufragios, según las cifras del Instituto Electoral del Estado de México y ni así logró el consenso o por lo menos una mediana calificación a su gestión.

El fenómeno electoral fue, de hecho, Morena al registrar más votos que el PRI, alcanzaron según el PREP 1,729,049 sufragios y se sitúan solos, sin alianzas registradas -en los últimos días el PT se unió y logra así su sobrevivencia-, como la segunda fuerza política en la tierra en donde radican los enemigos -ya no pueden ser llamados adversarios políticos ante la andanada demostrada- más radicales de su líder, de Andrés Manuel López Obrador. En contraste y muy marcado se vio ganó Del Mazo gracias a la coalición con PVEM (72 mil 844 votos) , Panal (52 mil 321 votos) y PES (39 mil 705 votos). De no haber sido respaldado por los llamados “satélites”, por las instrucciones de operación a todo el gabinete de Peña Nieto y el de Eruviel Ávila, incluyéndolos a ambos, Del Mazo hubiera caído al vacío y mostrado crudamente cual es la realidad del PRI.

Además, el triunfo aún no está asegurado. El PREP cerró con 97.7 por ciento de las casillas contabilizadas, es decir, 17 mil 772 de las 18 mil 605 que se instalaron en la entidad. Un total de 824 casillas no fueron computadas por tener presuntas inconsistencias y de las 432 casillas restantes “no llegaron datos”. La diferencia entre primero y segundo lugar, siempre con los resultados del PREP, es de 2.9 puntos porcentuales. La diferencia es de sólo 168 mil 385 votos, la cual es menor a los 176 mil 168 sufragios nulos que se reportaron en la elección, lo que da pauta para un recuento total de votos, a lo que Pedro Zamudio, presidente del IEEM, se niega totalmente y sostiene que el recuento de votos “sólo se puede hacer en las casillas que tengan causales específicas”.

Zamudio dijo que dicho recuento dependerá de las causales justificadas por los partidos: si la cantidad de votos es mayor que el primero y segundo lugar; que el acta del paquete no sea igual a la que está por fuera; que el paquete no traiga acta ni adentro ni afuera, o que éste haya sido recibido con señales de deterioro. Serán recontados “sólo aquellos que tienen las causales como que la cantidad de votos nulos sea mayor que el primero y segundo lugar, pero ojo, por casilla, que sea casilla por casilla”.

Al escribir estas líneas los integrantes del Consejo General del IEEM y los representantes de partidos tendrán una reunión para definir las propuestas sobre cuántos paquetes podrían recontarse durante el cómputo distrital que inicia el miércoles. Aunque los mexiquenses están dispuestos a imprimir lo capturado en sus teléfonos celulares, las imágenes de las sábanas presentadas ante las redes sociales y tapizar con ellas el inmueble de la autoridad electoral estatal.

MORENA, CRECIMIENTO SOSTENIDO

Morena pelea la gubernatura del Estado de México de manera formal, mostrando pese a lo ocurrido, respeto por en las normas electorales. Pedirán un conteo casilla por casilla, como lo anunció en un video en redes sociales el dirigente nacional Andrés Manuel López Obrador. Dijo que Morena está haciendo acopio de todas las actas de votación, porque, “como siempre repiten el proceder inmoral; la misma corrupción. Ya se están encontrando en el PREP diferencias respecto de las actas. Están alterando los resultados a favor del PRI”.

El tabasqueño resaltó que en dicha votación “hay muchos sufragios nulos. La supuesta ventaja del PRI es menor que el número de votos nulos. Estamos hablando de más de 3 por ciento de votos nulos, y ello amerita revisión casilla por casilla”, según lo estable la ley electoral vigente. Independientemente del resultado de ese pleito postelectoral, el partido que dirige a nivel nacional López Obrador registró un aumento sustancial en su presencia electoral con respecto a su primera incursión en 2015, cuando en elecciones de Congreso y Ayuntamiento obtuvo 500 mil votos, es decir, ahora triplicó su votación. Según el PREP, Delfina Gómez obtuvo un millón 786 mil 962 votos, el 30.8 por ciento de los sufragios.

Gómez Álvarez ganó gran parte de la zona conurbada, con excepción de los tres distritos de Nezahualcóyotl; uno de los tres de Naucalpan, Chimalhuacán y Los Reyes La Paz. Destaca la victoria de Morena en los cinco distritos de Ecatepec, tierra natal del gobernador Eruviel Ávila, donde el PRI enfocó muchas de sus baterías durante la campaña. Esto en contraste con la derrota de la Vázquez Mota marcada por el rechazo del llamado “corredor azul”, en donde el acuerdo para llevarla a la candidatura -posición rechazada por la ex candidata presidencial- pasaba por la exoneración de la PGR sobre la responsabilidad del manejo económico de cientos de millones de pesos destinados dizque para apoyo a los mexicanos en el extranjero y para dejar de mencionar la incursión familiar en negocios. Es así que doña “Chepina” sale derrotada, pero con su indulto bajo el brazo y, ante la libertad, poco importan las caras largas de los blanquiazules.

De acuerdo a las cifras presentadas al momento del cierre de estas líneas, Morena ganó 23 distritos; PRI, 18; PRD, 3; y PAN sólo 1. En el Estado de México, Morena prevé solicitar un recuento de votos en al menos ocho distritos electorales y llevar el resultado de la elección a tribunales para acusar anomalías, como la compra del voto y violencia electoral.

PAN RETROCEDE

El derrumbe blanquiazul en el Estado de México y lo que hasta ahora se registra en Coahuila, deja muy mal parado a Ricardo Anaya y se presenta como la más seria amenaza a sus deseos de ser el abanderado de ese partido en la contienda presidencial del 2018. Los resultados alcanzados por el PAN en el Estado de México no son satisfactorios ni para sus dirigentes y ni han logrado minar el enojo de los militantes. El panismo decreció el porcentaje de votación en su favor en 0.99 puntos al llegar a 11.29 contra 12.28 que tuvo en 2011, con Luis Felipe Bravo como su abanderado. Del tercer lugar de entonces pasó al cuarto sitio.

Josefina Vázquez Mota alcanzó 654 mil 681 votos, en una de las peores elecciones del PAN en el Edomex en las últimas dos décadas. Vázquez Mota sólo ganó un distrito (el 29 de Naucalpan) de los 45 que tiene la entidad. De la derrota del domingo, Margarita Zavala, aspirante a la candidatura presidencial panista, calificó de desastrosas las cifras obtenidas en los comicios mexiquenses y responsabilizó de ello a Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN. De acuerdo con la esposa del ex presidente Felipe Calderón, Anaya se dedicó a promover su persona en lugar de atender las elecciones de este año. Y Ricardo ha puesto de lado la conducción del partido por proteger sus intereses personales.

A través de un video que subió a la Web, Zavala dijo que bajo la dirección de Anaya, Acción Nacional se está volviendo “todo lo que despreciamos del PRI”. Sostuvo que su partido se está debilitando como la opción política de cambio para el 2018, mientras sus adversarios se fortalecen y eso se vio en las elecciones del pasado domingo. Zavala insistió en que Anaya es responsable de la derrota en el Estado de México, la cual la calificó como la más grave. Metida de lleno en su lucha por la postulación presidencial del PAN, la señora de Calderón pidió la definición del abanderado presidencial se realice a través de un método limpio y justo y que se haga a más tardar en un mes. También anunció que a partir del jueves realizará una nueva gira por el país para escuchar a los mexicanos y demostrar que hay otra forma de hacer política -aunque en ella se viaje en clase premier, se transporte en lujosas camionetas blindadas y, con el dinero de nuestros impuestos alimente a sus invitados y guardaespaldas-.

PRD NULIFICADO RUMBO AL 2018

Juan Zepeda, candidato del PRD registró un millón 31 mil votos, casi el mismo porcentaje de lo alcanzado hace seis años por Alejandro Encinas, candidato de la coalición PRD-PT-Movimiento Ciudadano. Ganó los tres distritos de Nezahualcóyotl. En esta comparación se hace hincapié en que el abogado y ex procurador del entonces DF, no contó con ningún apoyo de la dirigencia nacional de ese partido y, por el contrario, los “chuchos” se convirtieron en los mejores aliados de Eruviel Ávila.

La dirigencia del PRD instruyó a su equipo de abogados iniciar una revisión casilla por casilla para identificar irregularidades registradas en los comicios del domingo pasado a fin de presentar las que en su caso haya lugar, pero esto parece ser sólo una mascarada luego del papel representado por Zepeda en contra de Andrés Manuel López Obrador y Delfina Gómez, en el tramo final de la campaña electoral, actitud a la cual se suma la de la Alejandra Barrales y su anuncio de alianza con el PAN, con lo cual abandonarán el capítulo de la izquierda y enterraran de manera definitiva a ese instituto político.

Hacerle el juego al grupo Atlacomulco en el Estado de México sólo puso en evidencia el declive del partido fundado por Cuauhtémoc Cárdenas y llevado por AMLO a ser la segunda fuerza política nacional, además de mostrar el poco liderazgo que le queda a Alejandra Barrales y al grupo de “los chuchos” secuestradores del PRD.

Queda claro, muy claro, el PRD no tiene candidato, no hay “gallo” para la contienda presidencial y de ahí ande en busca de aliarse hasta con el diablo con tal de mantenerse cercano a la ubre presupuestal. ¿La militancia? A la hora de negociar hasta parece les estorba.

COAHUILA, CERRADA PELEA

Todo parece indicar no le cumplieron a Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN, algún punto de acuerdo realizado anticipadamente con quien, desde la casona de Parque Lira viene manejando a todos los partidos. Por ahora, ha enfocado sus baterías en defender el triunfo de Guillermo Anaya Llamas en Coahuila. Según el líder del blanquiazul, con el 100 por ciento de las actas de escrutinio y cómputo de la elección en su poder, ganaron la elección por la gubernatura de Coahuila.

Anaya dispuso concentrar a todo el Comité Nacional del PAN en esa entidad, así como a todos sus legisladores y argumentó que el arbitro electoral incumplió en contar una tercera parte de los votos emitidos durante la elección por la gubernatura. “De 3 mil 628 casillas, el IEC no ha capturado casi una tercera parte, las boletas no han sido capturadas, un tercio de los votos no han sido contados. De ese tamaño es la irregularidad”, destacó. Aseguró que la mayoría de esas más de mil actas, son de casillas donde el candidato panista ganó. Dijo que el PAN hará lo necesario para defender el triunfo y comenzará con la marcha, a las 18:00 horas, dirigida al gobierno coahuilense, la cual fue convocada por los candidatos de oposición aglutinados en el “Frente por un Coahuila digno”.

También el PRI anunció que realizará un evento de festejo por la virtual victoria de su candidato, Miguel Ángel Riquelme, a la misma hora de la marcha opositora. El PRI invitó a la ciudadanía a acudir a las 18:00 horas a la explanada de las instalaciones del partido, ubicada en el Bulevar Francisco Coss. El miércoles, integrantes de la dirigencia nacional del PRI, encabezados por Enrique Ochoa, estarán en Coahuila para seguir el cómputo oficial de las actas.

DE LOS PASILLOS

Terminó la “guerra del azúcar”; México cedió terreno a Estados Unidos. Ambos gobiernos alcanzaron un acuerdo, anunciado por Idelfonso Guajardo, secretario mexicano de Economía, y Wilbur Roos, secretario de Comercio de EU. México reduciría a un 30 por ciento la cantidad de azúcar refinada bajo cupo que podría exportar a EU. Bajo el esquema anterior, México podía exportar a EU hasta el 53 por ciento de su cupo de producto refinado, el de mayor precio… La reducción de la cantidad de azúcar refinada era una de las principales demandas de los refinadores estadounidenses en las negociaciones de los llamados “acuerdos de suspensión”, los cuales regulan las exportaciones del edulcorante mexicano a EU desde finales del 2014…

Tal y como se esperaba, se predijo, se publicó, la gira de Enrique Peña Nieto por Guatemala incluía un acuerdo sobre la extradición de Javier Duarte. Seguramente hoy se hará el anuncio sobre su extradición y se difundirá con el argumento de haber cumplido con los requisitos marcados en ese país para lograr este objetivo… Durante el tiempo transcurrido seguramente se dieron otros pactos y alguno estará debidamente protegido con la posesión de información de primera. En estos pactos, la ausencia es el cumplimiento de la palabra… Se verá en breve quien traiciona a quien o si los compromisos se llevan a cabo cabalmente…

Todo indica será igual el recorrido de Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo, es decir, entre el papeleo y la entrega formal de solitudes y cumplimiento de presentación de pruebas ameritando su extradición, transcurrirá un par de meses. Por ahora el tiempo lo aprovechan quienes ocupan el poder y siguen revelando cifras y nombres de quienes han señalado como corresponsables de los presuntos delitos cometidos. Entre estos se encuentra el de Juan Pablo Guillermo, responsable de las finanzas estatales, sobre quien ya tejen otra historia. La pinza pretenden cerrarla con Eleazer…y será entonces cuando cambie la percepción de los arreglos cupulares para los amigos y para quienes tienen bien aprendido deben pasar por la de Puebla…

Por cierto, ¿alguien conoce como se han ido desinflando las acusaciones en contra de César Duarte y el mismísimo Rodrigo Medina? ¿Sus sucesores no pudieron comprobarles nada de lo que los acusaban? ¿También caminaron por la de Puebla? ¿Tienen protección presidencial y obediencia estatal? Y ya encarrerados en preguntar: ¿qué se ha hecho de Tomás Yarrington?

Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com

Esperamos sus comentarios al correo: Lilia_arellano@yahoo.com ; Facebook.com/Liliaarellanooficial y Twitter @Lilia_Arellano1.