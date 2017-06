“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“Hoy estamos ante una auténtica competencia. El gobierno no nos dará el triunfo: el triunfo vendrá de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación”: Colosio

Corrupción gubernamental al tope

Exgobernadores tamaulipecos con protección

Cargos en extradiciones inducirían la libertad

Segunda etapa: legalizarán fraudes electorales

Titubeos en EdoMex y Coahuila; ¿Y Moreira?

Forcejeos en cómputos distritales y municipales

Economía mexicana: menor crecimiento, 1.9%

Los reclamos hacia los partidos políticos no habrán de cesar en la medida de seguir empeñados en presentar candidatos sobre los cuales pesan un sinnúmero de referencias en contra. Al revisar el número de gobernadores con procesos abiertos, los prófugos, los que están en la cárcel, se visualiza perfectamente el grado de corrupción e impunidad que ha privado a través de las gestiones públicas más cercanas a la sociedad. Los presidentes municipales no han sido la excepción y pertenecen en ambos casos a las organizaciones autorizadas para participar en los comicios. Así, lo que muy mal empieza se sabe acaba peor.

Los cargos imputados a mandatarios estatales señalan delitos contra la salud, defraudación fiscal, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado, venta ilegal de terrenos del patrimonio estatal, encubrimientos, delitos electorales, operaciones con recursos de procedencia ilícita, abuso de autoridad y el muy practicado tráfico de influencias. Pese a la experiencia de ver terminar los mandatos llevando consigo y para herencia familiar señalamientos de este tipo, no aparece en el panorama actual quien o quienes pudieran ser los lanzadores de una primera piedra liberadora de culpas o con capacidad moral para adjetivar a sus antecesores.

1.- Andrés Granier, el químico decidido a abanderar el PRI, ganó la gubernatura tabasqueño y, al final, no sólo ha sido recluido tras las rejas sino que, a su gestión, se suma la complicidad con miembros de su gabinete y asesores para enriquecerse. Desde el 25 de junio del 2013 fue llevado al Cereso y la principal acusación versa en defraudación fiscal.

2.- Jesús Reyna, ex gobernador de Michoacán, consignado el 5 de abril del 2014, fue acusado de delincuencia organizada y por ende mantener contacto directo con los señores del narco. Pese a lo breve del interinato, su reclusión dejó demostrado cómo y porqué esa entidad se vio inmersa en actividades de la mafia. Salió de las filas del PRI.

3.- Guillermo Padrés, del PAN, gobernó Sonora, se ubicó como la esperanza del cambio después de varias décadas de gobiernos priistas en esa entidad. El 11 de noviembre del 2016 se demostró pudieron más las ambiciones que las promesas dadas a sus paisanos y están probando el número de operaciones hechas con recursos de procedencia ilícita. En veremos se encuentra la denuncia sobre el acaparamiento de agua y todo lo correspondiente a la construcción de la presa más cuestionada del país.

4.. Mario Villanueva Madrid, gobernador de Quintana Roo, no sólo ha estado por años preso en el país sino en los EU. Su extradición ha sido calificada como una de las aberraciones jurídicas más graves y a ese error se sumó también el de la defensa llevada a cabo en el país vecino. La prueba de fabricación de cargos relacionados con el narcotráfico se ha presentado con la contratación de su principal acusador, Mariano Herrán Salvatti, como defensor en el proceso actual, en el cual pretenden la prisión domiciliaria.

5.- Más breve que ninguna otra aparece la gestión de Flavino Ríos, veracruzano y priísta. Apenas sí con 49 días en la máxima silla estatal, fue detenido y encarcelado el 12 de marzo bajo los cargos de encubrimiento, abuso de autoridad y tráfico de influencias. En breve lo culparon de proteger la huida de Javier Duarte. Después de pagar una fianza de 5 millones de pesos le permitieron la prisión domiciliaria.

Queda de esta forma exhibido el grado de corrupción alcanzado por los priistas, los cuales, además de tener a quienes llevaron al poder en la cárcel, tienen otro grupo esperando ser enjuiciados. Algunos han demostrado contar con el apoyo gubernamental para seguir en libertad.

1.- Rodrigo Medina, ex mandatario de Nuevo León, acusado de desvío de recursos, solamente estuvo por unas horas bajo arresto y no se ha visto ninguna voluntad para probar fehacientemente el enriquecimiento inexplicable que también le fue acusado por su sucesor, Jaime Rodríguez El Bronco. Es del conocimiento público la reunión semanal del ex mandatario con el titular del Ejecutivo federal en los campos de golf, como también lo es el incumplimiento a la palabra empeñada por el abanderado independiente a quien se le ponchó el globo de la aspiración presidencial.

2.- César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, goza también de gran protección y, pese a las acusaciones en su contra relacionada con delincuencia organizada y enriquecimiento personal, se mantiene en total libertad, no puede considerársele prófugo puesto que no existe ninguna orden de aprehensión en su contra.

Dos ex gobernadores están en proceso de extradición de los países en donde los detuvieron. La información oficial de la PGR señala la cooperación de instancias federales como Hacienda, el SAT y otras para la configuración de cargos en contra de Javier Duarte de Ochoa y Roberto Borge Angulo, ex mandatarios de Veracruz y Quintana Roo, respectivamente. Según nos dicen quienes de esto saben, solamente podrán ser juzgados por los delitos por los cuales fue solicitada su extradición al advertirse en el derecho internacional la imposibilidad de imputarles otros cuando son llevados a su país de origen. Por lo tanto, si en las respectivas peticiones no se presenta la larga lista que mediáticamente se ha dado a conocer y en la cual les imputan una docena de delitos, pudiera determinarse una fianza millonaria acompañada del pago y multas de impuestos evadidos, tal vez un corto tiempo recluidos.

En la imaginaria permanecen los tamaulipecos Tomás Yarrington y Eugenio Hernández. Al primero lo detuvieron en Italia y es otro cuya extradición se encuentra pendiente pese a ser 30 días los transcurridos desde ese evento. A su sucesor aseguran lo busca la DEA y no ha logrado encontrarlo o identificarlo ni siquiera en la fila de los votantes de las elecciones del 5 de junio del año pasado.

La relación es larga, están los mandatarios de otras entidades. De Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, panista; extendieron las investigaciones hacia Fidel Herrera Beltrán, ex de Veracruz, priísta; Gabino Cué, aliancista de Oaxaca; Jorge Torres, priísta interino de Humberto Moreira en Coahuila; el propio ex presidente del CEN tricolor, ha sido señalado en EU y detenido en España. HM representa lo grueso de la sábana protectora extendida por Enrique Peña Nieto.

Ahora que, hay también quienes entraron y salieron de la cárcel y su registro es reciente. Uno de ellos es el chiapaneco Pablo Salazar Mendiguchía, surgido de la alianza de ocho partidos políticos encabezados por el PRD y el PAN; Narciso Agúndez Montaño, de Baja California Sur, perredista. La libraron con muchos cargos en contra pero con padrinos muy poderosos: el chiapaneco Jaime Sabines, el morelense y panista Sergio Estrada Cajigal; los guerrerenses Ángel Aguirre Rivero, ex priísta convertido en perredista, y Salvador Rogelio Ortega; del Estado de México, Arturo Montiel.

No existe un solo punto de la geografía nacional librado del abuso de los gobernadores y, como puede observarse, los colores y siglas abarcan a todos los partidos políticos. Sabido es que, una vez lograda la libertad, sus partidos los premian haciéndolos delegados como son los casos de Marco Antonio Adame, morelense; José Murat y Ulises Ruiz de Oaxaca; Manuel Andrade de Tabasco, entre un muy largo etcétera.

El lugar asignado a nuestro país en los índices internacionales sobre corrupción no es gratuito. Si bien existe un ejercicio muy seleccionado de castigo en los últimos tiempos, el avance y permanencia de quienes son señalados por esta práctica en la cual se incluye el uso de recursos públicos, de cuotas sindicales, de aportaciones a partidos políticos y el cobro de comisiones por la asignación de obras o adquisiciones, permanecen: Carlos Romero Deschamps, Rosario Robles Berlanga, Jorge Emilio González Martínez, Víctor Flores y otra de esas listas interminables.

Aseguran no pasará mucho tiempo para enriquecer la relación con los nombres de ex presidentes, de sus familiares, de miembros del gabinete y de algunos ex de primer nivel panistas como Genaro García Luna o Alejandra de la Sota.

Y, ¿la responsabilidad de los partidos políticos, en donde empieza y en donde termina?

SIGUE TEMPORADA DOS DEL GRAN FRAUDE

Para los gobiernos federal y del Estado de México –juntos en la estrategia- y Coahuila se lleva a cabo la segunda etapa tras los comicios del domingo: la legalización del “triunfo electoral”. Por todo lo visto y denunciado, conseguir el objetivo se está dificultando por la participación ciudadana, la cual exhibió las irregularidades en el proceso, las documentó y difundió a través de las redes sociales. Esto implicó grandes dificultades en los cómputos distritales y municipales, en donde se registraron fuertes forcejeos para contabilizar bien las casillas con causales de ley para su recuento, las cuales pueden modificar los resultados presentados, irregularmente, por los Programas de Resultados Electorales Preliminares en ambas entidades, en donde predomina la incertidumbre sobre el resultado final, el cual, todo parece indicar, se decidirá hasta agotar todas las instancias legales. Puede ser que el capítulo final, el revelador del ganador en la contienda según la decisión tomada en Tribunales, tenga lugar en los meses de agosto y septiembre.

Un intenso forcejeó se registró en los 45 consejos distritales del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y en los cómputos distritales y municipales de las mil 19 casillas restantes de la elección del 4 de junio en el estado de Coahuila. La sombra del fraude cubrió este conteo y recuento de los sufragios ante las evidencias que llevaron a la apertura de, hasta el cierre de estas líneas, tres mil 32 paquetes electorales de la elección para gobernador del Estado de México. En Coahuila, la lucha postelectoral de los partidos de oposición obligó a la consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, Gabriela de León Farías, a señalar que si hay necesidad o dudas se abrirán todos los paquetes y habrá un recuento total de votos.

El árbitro electoral nacional quedó anulado. Los consejeros del Instituto Nacional Electoral, el cual preside Lorenzo Córdova, se ocultaron para no dar sus posturas sobre los temas relevantes resaltando la presunción de fraude en las pasadas elecciones locales. Se les vio en instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde se informó sesionó la Comisión de Quejas en la unidad de seminarios Dr. Ignacio Chávez. Ahí los consejeros, a puerta cerrada, analizaron los cuatro procesos electorales del pasado domingo. Evitaron pronunciarse públicamente sobre lo ocurrido en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) de Coahuila, el cual estaba bajo su supervisión.

Lo que si se informó fue que la Comisión de Quejas declaró “improcedente” la medida cautelar solicitada por el consejero del Poder Legislativo de Acción Nacional en contra de la presunta adquisición indebida de tiempo en radio y televisión y supuesto fraude a la ley por parte del PRI y su abanderado a la gubernatura del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, derivado de la difusión de material que promovía su candidatura.

Posteriormente, a través de un comunicado, el INE se pronunció por la mayor apertura de paquetes electorales y recuento de votos siguiendo las causales establecidas en la ley, a efecto de generar la mayor transparencia y certeza en los resultados finales de las elecciones. También manifestó su apoyo institucional a las autoridades electorales de los estados para que desahoguen los cómputos iniciados el día de hoy.

EDOMEX: FORCEJEOS EN CÓMPUTOS DISTRITALES

Para la entidad mexiquense, la mayor parte de los paquetes se abrieron en los distritos de Metepec, Coacalco, Valle de Chalco, Izcalli y Neza. La “línea” dada a los consejeros electorales mexiquenses es eludir la demostración de la alteración de cifras y legalizar el “triunfo” de Alfredo del Mazo. La democracia dejo de importar en la entidad natal del presidente Enrique Peña Nieto y la prioridad es jugarse todo para salvaguardar su escaso capital político pero, sobre todo, el económico acumulado en 11 años.

Este miércoles, los consejeros distritales iniciaron el cómputo, el cual deberá concluir a más tardar a las 24:00 horas del próximo sábado. Con dichos resultados se hará la suma y se pretende eludir las impugnaciones en el plazo legal, a fin de entregar la constancia al primazo del presidente, lo cual está en gran duda porque todo parece indicar habrán de agotarse todas las instancias, lo cual podría ocurrir a finales de agosto o septiembre.

En la sesión del Consejo General del IEEMN se escenificó un forcejeo: un sistema de apoyo del Instituto identificó 5 mil 204 casillas que cumplían con causales para el recuento de votos, pero en los consejos distritales sólo se autorizaron, de inicio, recontar 2 mil 936. Al desarrollarse las sesiones de los consejos generales, la cifra aumentó a 3 mil 32, con lo que se mantuvo la instrucción del presidente del IEEM, Pedro Zamudio, de abrir sólo casillas con causales establecidos en la legislación electoral local y rechazar el recuento total en todas las casillas como lo demanda Morena.

Ricardo Moreno, representante de Morena, había señalado que de acuerdo con el PREP, hay 401 casillas con anomalías específicas que se deberían de abrir, además de las que no se contabilizaron. Dijo debe haber el recuento por diferencia de votos nulos en los distritos 1 de Chalco, 20 de Zumpango, 27 de Valle de Chalco Solidaridad, 29, 30 y 32 de Naucalpan, 35 de Metepec y 37 de Tlalnepantla. Sin embargo, se aceptó sólo la apertura de paquetes en el distrito 35 de Metepec, donde se recuentan 170 paquetes; en el 38 de Coacalco, 163; en el 27 de Valle de Chalco, 155; en el 24 de Neza, 151, en el 28 de Amecameca 139; y en el 26 de Izcalli, 130.

En la capital de la entidad, Toluca, ante la negativa del Consejo Distrital 1 de contabilizar los votos de 57 casillas detectadas con presuntas irregularidades, militantes de Morena ingresaron a las instalaciones electorales solicitando el conteo “voto por voto”. El Consejo de la Junta Distrital 1 determinó contabilizar los votos de 99 casillas, por presentar mayor número de votos nulos que la diferencia entre los dos resultados más altos de los candidatos, causal establecida en el artículo 358 de la ley electoral. Pero la representante de Morena pidió se autorizara contabilizar los votos de 57 casillas más, pues sólo tres de las consideradas por el Consejo estaban en la lista de Morena.

Ante la protesta, intervinieron agentes de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana a solicitud del Consejo de la Junta de Distrito. Con dos horas y media de retraso inició le cómputo a puerta cerrada de 433 actas. Los militantes de Morena permanecieron afuera de las instalaciones. El recuento de votos del Consejo Distrital 20, en Zumpango, donde se realiza el escrutinio de 463 actas, así como el recuento de 44 casillas que cumplen con las causales en la ley para volver a abrir las urnas y contar voto por voto, fue criticado por los representantes de Morena, Acción Nacional y del PT, quienes se quejaron de que la sesión no estaba cumpliendo con los principio de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad que requiere el IEEM para este tipo de reuniones.

La mesa de computo y los encargados de capturar la información de las 44 casillas que se van a contar nuevamente no estaban a la vista de todos los integrantes del Consejo Distrital. La sesión no fue abierta al público. En la entrada del edificio se apostaron tres policías que impidieron el paso de la gente; y para entrar al piso donde se realiza la sesión, hay otro policía que impide el acceso y que cierra con una reja con candado cada vez que alguien sale o entra.

El operativo político-electoral para entronizar a Del Mazo en la gubernatura mexiquense fue exhibido en redes sociales en los últimos tres días, lo cual dificulta la segunda etapa del mismo, que es la “legalización del triunfo”, tema prioritario y urgente para el peñanietismo. En los videos que circularon en la web se explica que al sumar los datos del PREP en cada distrito, aparecen miles de votos más para el PRI de los que están registrados en cada casilla. Ejemplos sobran: en el distrito 9 de Tejupilco, el PREP reporta 78,582 votos, pero al hacer la suma se arrojan sólo 65,795, una diferencia de 12,787 a favor del PRI; en el distrito 7 de Tenancingo, el PREP reporta 54,327 votos al PRI, pero la suma arroja sólo 48,073 con una diferencia de 6,254 votos. Lo mismo ocurre en todos los distritos, con un promedio de 5,300 más para el PRI. Al mismo tiempo, se fueron restando votos a Morena: por ejemplo, en la casilla 0966 en Chalco, donde Morena tiene 118 votos, el PREP registra sólo dos, por lo cual se están revisando todas las actas. En otras, los sufragios se suman descaradamente al PANAL.

Si se hace la suma de los votos agregados al PRI en los 45 distritos mexiquenses es de 241,179, lo cual implica que al hacer la suma de los votos de Del Mazo y Delfina Gómez en los registros del PREP por casilla, gana Delfina por más de 88 mil votos, sin sumar los votos que les fueron restados, lo que genera en la opinó pública de los usuarios de redes sociales la certeza de que se operó un gran fraude al interior del Instituto Electoral del Estado de México a favor del primazo del presidente de la República.

A través del hashtag #FraudeElectoral cientos de usuarios de la red social Twitter colocaron fotografías donde comparaban los resultados obtenidos en el conteo preliminar de votos y los de las boletas indicando las inconsistencias entre las cifras. Los casos denunciados por los usuarios mostraban cifras con menores votos para Delfina Gómez y una ventaja a Alfredo del Mazo. “Más del 70 por ciento de las actas de votantes “no coinciden” con los resultados”, escribió el usuario @josereaortega.

INCERTIDUMBRE EN COAHUILA

Miles de personas marcharon el martes en Saltillo, Coahuila, para reclamar por lo que consideraron un “fraude perpetrado por el Instituto Electoral de Coahuila” a favor del candidato a gobernador del PRI, Miguel Ángel Riquelme Solís. El abanderado panista, Guillermo Anaya Llamas, encabezó la protesta junto con otros competidores por la gubernatura: Armando Guadiana Tijerina, de Morena; José Ángel Pérez Hernández, del PT; y los independientes Javier Guerrero García y Luis Horacio Salinas Aguilera.

A lo largo de 10 kilómetros, desde la explanada de la escuela de bachilleres Ateneo Fuente, hasta la Plaza de Armas, al ex candidato panista lo acompañaron su dirigente nacional, Ricardo Anaya, el ex secretario de Gobernación, Santiago Creel, la aspirante presidencial Margarita Zavala, alcaldes y diputados locales y federales. Anaya Llamas argumentó que el Instituto Electoral de Coahuila cerró el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) con el cómputo del 71 por ciento de las mil 628 casillas ,y no descartó que en el resto de los centros de votación hubiera una ventaja importante sobre el priista.

El PREP dio una ventaja en la contienda por la gubernatura de 1.5 puntos porcentuales para el priísta Miguel Riquelme, quien de manera simultánea a la marcha opositora festejó su presunta victoria en un encuentro con seguidores frente al edificio de la sede estatal del PRI.

La presión de la oposición obligó a la consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, Gabriela de León Farías, a señalar que si hay necesidad o dudas se abrirán todos los paquetes y habrá un recuento total de votos. Insistió en que será hasta el próximo domingo en la tarde-noche, cuando se declare al gobernador electo. Los ciudadanos siguen dudando de la imparcialidad de estas autoridades al también declarar la funcionaria: “no estamos en condiciones de un recuento total, porque la ley establece cuáles son los casos de recuento; sin embargo, si lo partidos políticos a la hora de hacer los conteos solicitan la apertura de determinados paquetes, lo haremos”, o sea, como dijo una cosa, dijo la otra, al mejor estilo de la Chimoltrufia.

Con las más de mil actas que faltan por computarse podría cambiar a derrota el resultado que da triunfador al priísta Ángel Riquelme. Este miércoles, el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) se instaló en sesión permanente para llevar a cabo los cómputos distritales y municipales de las mil 19 casillas restantes de la elección del domingo pasado. Tras concluirse los cómputos de la elección de gobernador, el IEC contabilizará las correspondientes a los comicios de alcalde y legisladores.

Tras lo registrado en esa entidad, se sigue con lupa cada declaración panista relacionada con el proceso en el Estado de México. Hasta ahora se han presentado muchas coincidencias con las denuncias hechas por Morena, sin embargo y en vista de la tendencia a los acuerdos y concertaciones que también caracterizan a los blanquiazules, su actuación en estos días dará el punto de apoyo sobre el cual versen la afirmación de haber minimizado el fraude electoral mexiquense a cambio de obtener la gubernatura. De ser así, quedará demostrado el interés por mantener el poder en la entidad cuna del presidente y desde donde han surgido un gran número de negocios de los cuales se les acusa a costa, incluso, de entregarles para su investigación y probable reclusión a los hermanos Moreira.

DE LOS PASILLOS

Al publicar el informe “Perspectivas Económicas”, en el marco de una reunión ministerial en Paris, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) redujo la previsión de crecimiento de la economía mexicana de 2.3 por ciento anticipado en noviembre pasado a 1.9 por ciento. Esto se da una semana después de que el Banco de México subiera en un rango de 1.3 a 2.3 a otro de 1.5 a 2.5 por ciento la previsión de avance económico de este año…

La OCDE advirtió que México enfrentará un entorno más adverso, tanto por el desempeño interno como del externo. En el primer caso, el gasto en consumo, motor del crecimiento el último par de años, crecerá más lento por la erosión en el poder adquisitivo. “El gasto en consumo, motor del crecimiento en los dos últimos años, crecerá a un ritmo más lento a medida que la subida de la inflación erosione el poder adquisitivo de los consumidores y las condiciones crediticias se endurezcan”. Al mismo tiempo representan “riesgos considerables” los relacionados con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y posibles medidas proteccionistas por parte de la nueva administración estadounidense…

Por segunda ocasión en una semana, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) ordenó a Pemex entregar en versión pública todos los contratos, convenios y anexos que ha suscrito con la empresa brasileña Odebrecht y sus filiales… La empresa productiva del Estado se ha negado a entregar los documentos argumentando varias cláusulas de reserva, las cuales han sido consideradas improcedentes por el INAI. ¿Será que tengan algo que ocultar?

