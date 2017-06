“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“… El origen de muchos de nuestros males se encuentra en una excesiva concentración del poder”: Luis Donaldo Colosio

Fraude ahora y… para el 2018.

Predomina el cinismo en la actual clase política

Autoridades electorales exhiben complicidades

Hay bases jurídicas para anulación de comicios

Congruencia de Andrés Manuel López Obrador

Penínsulas en conflicto; guardaditos se duplican

Perjudiciales privatizaciones a partir de Salinas

Si alguna duda quedaba con respecto a la importancia dada a las elecciones en el Estado de México rumbo al 2018, a lo esperado por el PRI: retener la Presidencia de la República, con ese cinismo con el cual se acompañan los políticos del presente, Alfredo del Mazo declaró, refiriéndose a su “triunfo”: “es la más clara muestra de la fortaleza del priismo en los comicios del año próximo”. La celebración en corto, no ha tenido antecedentes públicos en la tierra de Peña Nieto. Justo en la propiedad del exdueño de Taesa, la línea aérea desaparecida a conveniencia, se hizo presente con grandes muestras de júbilo lo más sobresaliente de la clase política tricolor. Gobernadores, exgobernadores, líderes sindicales, líderes de las cámaras y quienes han ejercido en el poder tanto en esa entidad como a nivel federal, se aprestaron a brindar el fuerte abrazo y, entre una bebida generosa y otra, hablar del promisorio futuro ante una oposición desgastada, dudosa y enfrentada a la cual podrían, si es necesario, mostrarle misericordia y hacer alianzas.

Es así que a la revisión de denuncias y resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no le conceden ni la más mínima oportunidad de, por lo menos, dejar entrever que hubo malos manejos tanto en las campañas como en el conteo de votos. Se dieron manipulaciones consideradas parte de un pasado borrado con tecnología. Dan por hecho que recibirán un fuerte respaldo, quedarán limpios de cabo a rabo y quien hizo las respectivas negociaciones, el cabildero, lo veremos muy pronto encabezar la titularidad de alguna Secretaría. Poco importa si será corto el tiempo en función, contará el sujeto de marras con el suficiente dinero para garantizar un patrimonio familiar generacional. La mala imagen en el exterior no cuenta, sobre ella sí hacen válida la autodeterminación de los pueblos, consigna aceptada cuando de opinar sobre Venezuela se trata.

Le apuestan al cansancio de la gente, a la permanencia en grupo solamente a dos o tres llamados y no más. El tiempo, que todo lo cura, hace olvidar a quienes se han visto agredidos por el manipuleo del sufragio emitido. En cada elección, la historia, dicen los priísta y hasta Vicente Fox, se repite: el que pierde denuncia fraude y el que gana festeja. Lo demás ya no importa una vez alcanzado el poder. Es por eso vista la actitud de EPN, no hay ningún comentario, como la caricatura de Mister Magoo, sigue dizque haciendo sin mirar de lado y, de los tropiezos, hace como si nada doliera. Análisis y comentarios se hacen en corto, con el ex niño Verde, marcando las estrategias a seguir el próximo año y la forma en la cual se distribuirán al país a través de las respectivas cámaras. Cuántas curules para cada aliado, cuántas para el tricolor, bajo cuáles características y con nombres muy marcados de quienes les servirán durante toda la gestión muy leal y convenientemente.

Y así se irán también con el manejo de cuotas y conveniencias y seudolealtades, perredistas con panistas, intentando hacerle contrapeso al PRI y su chiquillada. Lo anterior en el caso de lograr disminuir diferencias, limar asperezas, llegar a acuerdos en los cuales no surtan efecto las rivalidades más temprano que tarde. Porque en el PAN, la guerra de Margarita y Rafael Moreno Valle contra Ricardo Anaya se recrudece y en los pasillos del edificio sede nacional del blanquiazul se ven dudosos sobre la estancia del actual presidente del CEN. Dicen le ha hecho mucho daño al partido mostrando suficiencia económica en el estilo de vida diario cuando, sabido es, la población en un buen número, está carente de lo indispensable. Eso, afirman, no ayuda a la captura de capas sociales alejadas de los corredores azules instalados en el país. La aceptación de una candidata como la Vázquez Mota y el acuerdo para protegerla así como la derrota en Coahuila son reclamos con eco en busca de encontrar a un dirigente nacional imparcial y no mantener a un competidor.

En el PRD no es muy distinto el panorama y, aunque no se ve a Alejandra Barrales como candidata presidencial, si se sabe del respaldo brindado a su pareja o ex pareja, el gobernador de la Ciudad de México, a quien se le iluminó la mirada al enterarse de la determinación de López Obrador de no aliarse con ese partido. Es difícil que Miguel Ángel Mancera sea el candidato si logran coaligarse PAN y PRD, los blanquiazules siempre han logrado imponer a su gente y, curiosamente, se hacen de lado en los casos en los cuales las entidades en donde se presentan de esta forma enfrentan pobreza, problemas económicos muy serios, como es el caso de Chiapas o Oaxaca, con Gabino Cué o Salazar o Sabines, al frente en las boletas.

El 2018 ya llegó y con él un mayor descuido en el cumplimiento de obligaciones y responsabilidades gubernamentales. Eso sí, se verá la llegada de determinaciones como la adoptada en beneficio de la constructora Higa, la de Hinojosa, los de la Casa Blanca y otros escándalos, al declararla ganadora de un enfrentamiento con el SAT del cual saldrá, inclusive, reforzada económicamente con una fuerte suma de indemnización seguramente aplicada a una pequeñísima parte en obras para la encomienda brindada por Aurelio Nuño a la empresa favorita del mexiquense: restaurar, acondicionar escuelas públicas. Así como se anticipó la llegada de otro año, dio inicio el primer minuto del primero de diciembre de 2012, el “de Hidalgo”, para los de Atracomucho y sus allegados.

ESCENARIO PREVISTO

Un escenario cercano a lo que podría ocurrir en el 2018 lo observamos en los pasados comicios en el Estado de México y Coahuila. De ahí se derivan diversas e importantes preocupaciones, sobre todo en torno al poder presidencial: no tiene contrapesos políticos; el Poder Legislativo es inoperante para el equilibrio de poderes, particularmente al titular del Ejecutivo federal; y no hay un Poder Judicial con fuerza, valor o voluntad política para hacer valer el Estado de Derecho. Así, un monumental fraude electoral se puede operar en las elecciones federales del 2018 a la vista de todos, aun cuando pueda impulsarse una amplia participación ciudadana a las urnas en contra del status quo, sin consecuencias jurídicas. El riesgo de que esto ocurra debe ser analizado concienzudamente a fin de tomar las medidas indispensables para impedirlo.

En su reciente visita a México, la canciller alemana, Angela Merkel, una auténtica lideresa de Europa, manifestó su preocupación por la inexistencia de mecanismos reales y eficientes para que el Presidente rinda cuentas, y cumpla con las leyes, como ocurre en Alemania y otros países europeos, de acuerdo a la versión de uno de los asistentes al desayuno privado que sostuvo con representantes de la sociedad civil, Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan. “Un desarrollo –de México o cualquier país- debe ir aparejado con las condiciones de seguridad y armonía de la ciudadanía”, dijo la canciller teutona en la reunión donde se analizó la situación de los derechos humanos en el país, la violencia contra periodistas, las desapariciones y la lucha contra la violencia de género.

Los comicios en el Edomex y Coahuila son avalados desde ahora por las autoridades electorales, a pesar de la serie de irregularidades cometidas. Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes niegan a priori las acusaciones de que hubo fraude, se descalifican como árbitros electorales confiables para cualquier proceso comicial, sobre todo para el presidencial del 2018. Como avestruces ocultan la cabeza y sólo repiten estar dispuestos a “corregir” fallas tan monumentales como inocultables, como los yerros del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), del conteo rápido o el robo de urnas en Coahuila, y la forma de presentar los resultados en el Estado de México. Pero en el fondo avalan lo ocurrido y tienen el cinismo de pedirle a la ciudadanía que si vieron un fraude, lo demuestren, lo cual es de su absoluta responsabilidad.

No obstante los ciudadanos han asumido ese reto y han probado el fraude, sólo que las autoridades electorales, tanto estatales como federales, han hecho caso omiso de esas pruebas, presentadas también por los partidos políticos de oposición ajenos a Morena. El observatorio ciudadano #NiUnFraudeMás impulsa un juicio para la protección de los derechos político-electorales, con el fin de garantizar el derecho a los votantes de conocer la información contenida “en todas y cada una de las boletas electorales utilizadas en la elección del 4 de junio” pasado. Además, presentarán “un recurso especial (fundamentado en el Artículo 17 Constitucional que garantiza la tutela judicial efectiva) que solicita la nulidad de la elección por violaciones graves a los artículos 39, referente a la soberanía popular; 40, a la República representativa y democrática, y 41, a la celebración de elecciones libres y auténticas”.

Principios constitucionales fueron violados en Coahuila, pero sobre todo en el Estado de México, derivados de un despliegue “intenso y costoso” de la campaña político-electoral en beneficio de Alfredo del Mazo y contra Delfina Gómez durante los tres días de veda antes de la jornada electoral. El candidato priista contó con tres días más de campaña. “Durante el proceso electoral se desplegó uno de los operativos de compra y coacción del voto más grandes en la historia de México”. Además, en la jornada y los días anteriores, “se aplicó una estrategia de guerra sicológica de miedo en contra de los militantes y los representantes de Morena y toda la sociedad”.

Y durante los comicios, se presentaron “graves problemas con la organización de las mesas directivas de casilla, el llenado de las actas de escrutinio, la capacitación de los funcionarios de casilla, la operación del conteo rápido y el PREP, y el conteo distrital”. Por si fuera poco, “existe un muy probable rebase del tope de campaña electoral” por parte de Del Mazo, y “una palpable violación al principio de predominancia del financiamiento público sobre el privado”.

Hasta el momento, #NiUnFraudeMás ha presentado 20 denuncias penales a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) la cual carece de autonomía, y 10 quejas e impugnaciones a instancias administrativas como el Instituto Nacional Electoral (INE), Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) e Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai). Elementos jurídicos para anular la elección los hay de sobra, pero no se ve voluntad para hacer prevalecer la ley y la limpieza en el juego democrático electoral.

CORRUPCIÓN EN ELECCIONES

Los procesos electorales se han exhibido como uno de los principales nichos de riesgo para la operación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), advirtió ya la Auditoría Superior de la Federación (ASF). “Tal y como están estructurados han generado una fuerte corriente de opinión en contra de lo elevado de sus costos, lo prolongado de su duración y las amplias posibilidades que tienen de generar condiciones propicias a la corrupción, ya sea antes de los comicios o una vez que las autoridades electas han tomado posesión de sus cargos”.

Es indispensable “modificar la normatividad que rige los procesos electorales, de tal manera que se reduzcan sustancialmente las condiciones propicias de actos de corrupción”, considera la ASF en el documento Temas para la conformación del programa de trabajo del Sistema Nacional Anticorrupción, en donde subraya las debilidades de la fiscalización, al favorecerse “el establecimiento de redes de corrupción y creación de intereses de grupo al margen de la legalidad. Este tipo de colusiones es difícilmente fiscalizable, dado que opera en ámbitos metainstitucionales”.

En torno a la integración de los sistemas locales anti corrupción, la ASF expresa su preocupación porque “subsisten importantes deficiencias en distintas entidades respecto a las capacidades de gestión, una efectiva división de poderes y la existencia de un marco jurídico consistente, como el vigente en el orden federal, lo que se traduce en vulnerabilidades ante la comisión de irregularidades o un bajo desempeño en términos de eficacia y eficiencia de la acción gubernamental”. La entrada en operación del SNA implica diseñar un mapa de riesgos que indique prioridades para preservar la “autoridad moral” con que surge este instrumento, destaca la ASF.

PENINSULAS EN CONFLICTO

En cada proceso electoral en Quintana Roo se habla de la fabulosa suma gastada para publicidad y compra de votos, la mayor inversión, han dicho, se tiene para ganar Benito Juárez y Solidaridad. Es ahí a donde van dirigidas fuertes sumas y todo apunta a que en las del 2018 no habrá demasiadas diferencias en virtud del gran “cochinito” en formación en cada una de las once alcaldías. Presidentes municipales de Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad e Isla Mujeres pretenden ser candidatos a diputados federales o se consideran suficientemente experimentados para alcanzar hasta una senaduría. Ellos y ellas saben de los egresos en campaña y, por lo tanto, ya sea para alcanzar la siguiente meta o para mantenerse reelectos van haciendo sus guardados, producto de toda esa impunidad con la cual se comportan inspectores y todos aquellos a quienes debe acudirse para solicitar licencias, permisos, etcétera, etcétera, etcétera.

Las cifras no engañan y con tal de conservar el poder, en el Estado de México, se calcula cada voto tuvo un costo más de tres mil pesos. El priísmo sumó a las prerrogativas oficiales, recursos federales y aportaciones particulares. Entregas supuestamente provenientes de programas públicos se vieron incrementadas notablemente y el efectivo se derramó a todo lo largo y ancho de la entidad; alcanzaron aumentar este gasto en un tres mil por ciento. Para intentar alcanzar ese mismo poder, los panistas gastaron en tierras mexiquenses, en Coahuila, Nayarit y Veracruz un promedio de 446 pesos por sufragio lo cual significa un incremento en su costo del 300 por ciento. Los de Morena desembolsaron 68 pesos por voto. La diferencia es clara y, si en esa suma son cargados los gastos de organización, todo apunta a la certeza de haber sido los más baratos.

Ahora veremos si el cambio se extiende a ese despilfarro en los lugares en donde se ha hecho del turismo la herramienta necesaria para el país en distintos órdenes. Es menester prestar mucha atención a la forma de comportamiento de las autoridades municipales actuales, el crecimiento de la inseguridad, el hacinamiento en las cárceles, el entierro de un acuerdo para tener mando único en las corporaciones policiacas los pone en un entredicho difícil de soslayar. Siendo los gobernantes supuestamente con mayor y permanente contacto con los ciudadanos, sucede todo lo contrario. Las puertas de sus oficinas en los palacios municipales permanecen cerradas para todos, solamente se recibe a quienes tienen algo que aportar, ya sea en dinero, en especie, en oferta de obras, en comisiones o en advertencias sobre persecuciones o chantajes.

Eso sí, las fotografías son permanentemente vistas en algunos medios. Siempre posando, abrazando, besando, cargando infantes, entregando llaves y con esa sonrisa causante de muchas interrogantes: ¿son felices causando tanto infelizaje? No han sido pocos los escándalos con los cuales los conocidos centros turísticos han formado parte de la información de los medios en el extranjero refiriéndose a la nota roja. Ningún favor hacen con movilizaciones como la realizada en conocida plaza comercial provocando un pánico aún mayor entre los pobladores. Con estas acciones demuestran no tener ningún registro ni control sobre las llamadas telefónicas, las amenazas y su procedencia.

De ahí pueda afirmarse que, a nivel municipal, es inexistente, inoperante, la policía preventiva, sus acciones. Los del estado no asoman la nariz y su titular menos. Si acaso llegan a los municipios para encerrarse e intentar hablar con el alcalde, pero si no están agendados, ni soñarlo. Uniformados federales hacen del lugar su centro vacacional y cuando participan lo hacen lanzando bala por todas las avenidas a bordo de vehículos estatales y muy pocos de los de su asignación, para que, a la hora de los muertos no carguen con todos. Cero investigaciones y en esta ausencia influye el no contar con los elementos forenses para realizarlas. Persecuciones a ciegas. Violaciones a las leyes y una no vista puesta en marcha del tan sobado Nuevo Sistema de Justicia Penal. Para comprobarlo basta con recurrir al número de reos en las cárceles, a la sobrepoblación vigente, a la torre de expedientes en cada juzgado.

Como se presenta el fenómeno llamado Cucaracha, relacionado con el cambio de residencia de los grupos delictivos al ser perseguidos en una entidad, se están dando otras acciones en las cuales la ciudadanía corre graves riesgos aun tratándose de lugares aparentemente vacunados contra el hampa. Corrieron rumores acerca de la presencia de ácido en las vialidades de Mérida, mismos atacados certeramente y de manera inmediata por el gobernador Rolando Zapata al declarar:

Solicitamos a la PGR se haga cargo de la investigación para evitar cualquier intento de politizar la búsqueda de la verdad, en debates áridos y sin fundamento. Nadie quiere, dijo, un debate entre políticos, por temas y sospechas que sólo erosionan a las instituciones. Yucatán necesita certezas, puntualizó. Y son los tiempos cercanos los provocadores de levantar alarmas y empezar a crear caos supuestamente sólo resueltos por quienes estarán en las boletas electorales el próximo año. Empieza el jaloneo y en ese, se ha visto, todo cabe.

Días por venir nada fáciles para los habitantes de las penínsulas ya que en la otra, en Baja California Sur, la inseguridad también reina y se la achacan a la disputa entre cárteles, a la pelea llevada a las calles por la venta de droga; la mafia sinaloense, la jalisciense y lo que queda de la de Tijuana, llevaron la semana anterior a 19 personas a la tumba. Los Cabos tambalea su ocupación y los hoteleros y prestadores de servicios no se han tranquilizado nada con el anuncio de la Federación de enviarles mil 500 elementos. En la realidad ya nadie sabe a quién debe temerle más.

DE LOS PASILLOS

Reporteros en las redes nos hicieron recordar: En el 88, el seis de julio, mediante un fraude electoral también solapado por los panistas –ya se veían venir las gubernaturas blanquiazules y el reingreso del clero a los asuntos de estado-, Carlos Salinas de Gortari, alcanzó la presidencia… En 1989 los distinguidos señores diputados le aprobaron al Ejecutivo Federal la venta de 250 empresas públicas, entre ellas, Telmex, Mexicana de Aviación, Televisión Azteca, Siderúrgica Lázaro Cárdenas, Altos Hornos de México, entre otras… Ya en el 90, un 27 de junio, se privatizó el servicio público de banca y crédito eliminando al párrafo que reservaba al Estado esta prestación. La entrega a la iniciativa privada sumo 18 bancos…

No conformes se fueron sobre la tierra el 6 de enero de 1992. De nueva cuenta los ilustres legisladores aprobaron las reformas al Artículo 27 constitucional y se permitió la venta de tierras ejidales y comunales, muchas de ellas transformadas en centros turísticos sin nada para producir relacionado con el campo, con los alimentos… Se concesionaron las minas hasta por 50 años y se derogó el impuesto a la extracción de minerales, con las modificaciones a la Ley Minera. Eso sucedió el 6 de mayo también de 1992…. Para septiembre del mismo año se permitió la entrada de empresas privadas en la generación de electricidad…

Es inolvidable el 5 de marzo de 1993, cuando se aprueba la reforma al Artículo tercero y se limita la gratuidad de la educación a primaria y secundaria bajo argumentos absurdos… Esos dos años, 1992 y 1993, hacen cambiar totalmente el rumbo de la Nación. Es en este último cuando se aprueba el TLC… EN 1995 con la roqueseñal de por medio, aprueban el 15 por ciento de IVA… En 1995, se venden los ferrocarriles… En 1998 aprueban el Fobaproa… 2005 significa la multiplicación de las ganancias de las grandes empresas al permitírseles diferir en un 100 por ciento el pago de impuestos… La reforma a la Ley del ISSSTE entregando las pensiones a los banqueros tiene lugar en el 2007…

En el 2008 les autorizan a extranjeros firmar contratos petroleros… 2009 llega con un porcentaje mayor de IVA y la homologación del mismo a las zonas antes especiales… El formato de control llegó con el Pacto por México justo el 2 de diciembre del 2012… En el inter, dos procesos electorales fraudulentos. O sea que la desgracia la traemos arrastrando desde endenantes…

Para exigir al gobierno de Héctor Astudillo medidas de seguridad para frenar la violencia, pobladores de Tixtla, Guerrero, bloquearon los tres accesos a esa localidad: Tixtla-Chilpancingo, Tixtla-Chilapa y la que comunica a la comunidad El Trocón, conectando con los municipios de Mochitlán y Quechultenango. Los inconformes exigen también castigo a los policías estatales que el pasado 4 de junio asesinaron a Eduardo Catarino, militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), durante un operativo para detener a un grupo de delincuentes que opera desde hace meses en esa localidad.

