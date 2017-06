“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“Es la hora del cambio con rumbo seguro para garantizar

paz y tranquilidad a nuestros hijos”: Luis Donaldo Colosio

Emergencia nacional

Oaxaca: se incendia la principal refinería de Pemex

Consecuencias: mayor importación y alza de precio

Hoy: deuda interna en bonos supera los $6.3 billones

84 millones de mexicanos con ingresos insuficientes

LV practica: “ver la paja en el ojo ajeno…” sirve a EU

Roo: en funciones última carta contra inseguridad

Exigen a EPN: “basta de sangre. Rectifique presidente”

Las consecuencias de tanta corrupción, de la impunidad, de los saqueos, del desvío de recursos y, por ende, del enriquecimiento de funcionarios y líderes sindicales, se hace patente en la explosión de la refinería Antonio Dovalí, ubicada en Salina Cruz, Oaxaca, la cual no ha logrado ser contenida pese a ser casi tres días –al cierre de estas líneas- de intentar detenerla. Desde el primer estallido se generó la información necesaria para atraer todas la atenciones y medidas de Pemex, sin embargo no acudieron con los elementos necesarios y mucho menos cuentan con instalaciones modernas desde la cuales se detengan descargas en cadena.

La principal refinería de Petróleos Mexicanos suspendió sus actividades desde el martes anterior aduciendo inundaciones y otros daños provocados por la tormenta tropical Calvin. Sin embargo, para quienes ahí laboran ya habían lanzado suficientes llamadas de atención ante la falta de mantenimiento de los ductos hacia los tanques de almacenamiento. Los estallidos se escucharon hasta el pueblo y los habitantes iniciaron evacuaciones ante el temor de ser alcanzados por la cadena de explosiones. “Salina Cruz es ya un pueblo fantasma”, señalaban en su información oaxaqueños aterrorizados por la conflagración.

Todavía sin explicación convincente se habla de un derrame de crudo en un área cercana a la zona en la cual se ubican las bombas. A la espera de la información oficial para dar a conocer los daños materiales pero también los del reporte de heridos o de quienes hubiesen fallecido al haberse registrado esta explosión en horas hábiles para los trabajadores petroleros, se han adelantado en las redes sociales para mostrar las columnas de humo, el momento de los estallidos y las consecuencias que van viviéndose en el lugar a causa del incendio. Le será sumamente difícil a la petrolera intentar minimizar el evento y más aún negar su responsabilidad sobre lo ocurrido.

Son 14 los tanques de almacenamiento en los cuales se reportaron los estallidos. La capacidad es de 500 mil barriles y siendo la de mayor producción, no existe otra explicación para este evento que ligarlo a la urgencia de Petróleos Mexicanos de llevar al fondo, al hundimiento total a la petrolera para así poder rematarla completamente antes del final del sexenio. Por lo pronto, se presenta la posibilidad de otro gran negocio al incrementarse la importación de gasolina, de inflar aún más los números y, por ende, las facturaciones y por consecuencia los pagos y todo en billetes verdes de esos multiplicados, en promedio, por 18 pesos cada uno.

Por eso, lo primero no fue dar a conocer el fallecimiento de uno de los bomberos de la empresa petrolera -¿tienen bomberos o era uno de los trabajadores? La indemnización y los cargos por la falta de equipo y mantenimiento no son iguales-, de Martín Alberto Balderas, sino a través de un dirigente de una de tantas asociaciones de gasolineros, Ramón Loredo, señalar no hay riesgo de desabasto de combustible, por lo menos en Oaxaca, porque… les llega por tierra. Amolados estarán los de la zona de la Costa y el Istmo de Tehuantepec, pues no se hizo referencia alguna a las importaciones y a los precios que regirán a partir de hoy mismo en el mercado.

Se está atendiendo a una docena de heridos y el primero en hablar de solidarizarse fue el gobernador Alejandro Murat, quien no iba a desperdiciar la oportunidad de los reflectores y de paso hacerle un favor al líder sindical Carlos Romero Deschamps, ausente como siempre de cualquier situación en la cual deba pelear por los derechos de los trabajadores y sus familias. Un nuevo telón se tiende sobre la realidad petrolera, lo cierto es su pronta desaparición y por ende el inicio de un negocio con sabor a manjar para quienes, desde el exterior, llevan años tras este objetivo: petróleo suficiente y sin guerra para conseguirlo.

SIGUE LA EMERGENCIA

El tiradero económico –con rasgos ya de desastre- provocado por la actual administración federal, generó otra verdadera emergencia nacional a la población trabajadora del país, mientras la clase política, incluida la cúpula federal y los gobernadores y ex gobernadores multiplican sus fortunas familiares, como se revela día a día en las investigaciones sobre peculado a algunos de sus integrantes “castigados” por perder el poder. Tal vez el dato más acusado del desastre sea la deuda contratada por el gobierno federal mediante la emisión de bonos en el mercado financiero local. Al 5 de junio pasado, el saldo de circulación de bonos de la deuda interna gubernamental alcanzó un nuevo máximo de 6 billones 331 mil 899.87 millones de pesos, la cual supera en 44 por ciento la registrada al cierre de la administración pasada, de acuerdo a los datos del Banco de México.

En contraste, 84 millones de mexicanos tienen un ingreso laboral inferior al costo de la canasta básica familiar, cuyos precios se han incrementado mucho más que la inflación oficial, reveló el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Y uno de cada tres niños en México carece de seguridad alimentaria, de acuerdo a un reporte de Unicef, divulgado este jueves en Paris, Francia. El 31.6% de menores de edad en el país resiente condiciones precarias. De acuerdo con el Coneval, “una familia de cuatro personas se encuentra actualmente en situación de pobreza por ingresos si recibe mensualmente menos de 11 mil 290.80 pesos. Cabe destacar que el salario mínimo actual es de 2 mil 401 pesos mensuales, el cual es insuficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe o jefa de familia. En términos estadísticos, 7 de cada 10 personas en el país tienen un ingreso laboral inferior al costo de la canasta básica familiar. La mitad de los trabajadores mexicanos vive al día, no les alcanza para ahorrar ni para planear su presupuesto más allá de una semana.

Las políticas económicas aplicadas durante la administración de Enrique Peña Nieto, las cuales no son sino la continuación de las establecidas en los últimos cuatro sexenios, llevan al país a un desastre nacional. Casi el 90 por ciento de los mexicanos consideran México está siendo llevado por un camino equivocado, de acuerdo a la encuesta “Situación Económica Nacional y Salario Mínimo” levantada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop) de la Cámara de Diputados. Y ocho de cada 10 sostienen que la situación económica del país ha empeorado en los últimos 12 meses, lo cual desmiente las “buenas noticias” difundidas con bombo y platillo por el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, sobre la marcha de la economía del país este año.

El deterioro es mayor desde el incremento a las gasolinas, lo cual elevó los precios de todos los artículos de consumo en general. Y el panorama en el corto plazo es negro: el 60 por ciento de los trabajadores mexicanos espera que en los próximos dos años el dinero les rinda menos. Ya desde ahora, en los últimos 12 meses los trabajadores (casi 40 por ciento) pasaron dificultades para pagar la renta y los servicios de luz, agua o gas (casi 60 por ciento). Hasta para adquirir alimentos y consumirlos tres veces al día han tenido dificultades (30 por ciento). La gran mayoría no han podido salir de vacaciones (70 por ciento). Incluso para ir al médico pasan problemas (42 por ciento) y no se diga para comprar los medicamentos (46 por ciento).

De verdadera vergüenza nacional son los datos reportados en un informe anual elaborado por el cetro de investigación Innocenti de Unicef, en el cual se destaca: uno de cada cinco niños en los países ricos vive en la pobreza. México se encuentra en el lugar 38 de un total de 41 países -incluidos los de la Unión Europea y la OCDE, teniendo en cuenta nueve de los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos en 2015 por la ONU, como reducción de la pobreza, del hambre, la salud y el bienestar, y la educación-, con el 31.6 por ciento de menores en condiciones precarias, en donde uno de cada tres niños se enfrenta a la inseguridad alimentaria.

Mientras tanto y de acuerdo con los datos oficiales el despilfarro en la administración federal es brutal y a costa del futuro de las siguientes generaciones. Desde el inicio de esta gestión, en diciembre de 2012, cada día transcurrido, el endeudamiento del gobierno en bonos de deuda colocados en el mercado local ha crecido a un ritmo promedio de mil 194 millones de pesos, de acuerdo a los registros del Banco de México. Y el costo a los mexicanos para financiar ese pasivo es cada vez mayor, respecto de años previos, no sólo por el incremento en el monto, sino también por el alza en la tasa de interés, la cual está determinada por la tasa de referencia del BdeM.

Desde diciembre de 2015, esa tasa ha sido elevada en 3.75 puntos porcentuales, a 6.75 por ciento. El Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos elevó el miércoles en otro cuarto de punto, a un rango de entre 1 y 1.25 por ciento su tasa de referencia. Debido a eso se espera que la próximo semana el Banco de México también incremente su ya elevada tasa.

TENSIONES MEXICO-VENEZUELA

Los calificativos lanzados a Venezuela en voz del aprendiz y probable candidato presidencial Luis Videgaray, se hicieron sin mirar lo descrito en líneas anteriores, de haberlo hecho no andarían buscando la paja en el ojo ajeno sin mirar la viga que traen cargando. No conforme puso tiro contra Honduras, Guatemala y El Salvador señalando padecen de problemas estructurales causantes de inseguridad y migración y por ello hay que trabajar en “estrategias colectivas”. Habrá de observarse nombró a países de los cuales proceden el mayor número de migrantes, de quienes cruzan territorio mexicano rumbo a los EU y se coloca de muro humano al seguir las instrucciones giradas desde la Casa Blanca.

La canciller venezolana, en medio de la gran tensión existente entre México y su país, tendrá que esperar hasta el 19 de junio, en la reunión de la OEA a celebrarse en Cancún, para conocer el resultado de un consenso sobre las propuestas de declaración presentadas relacionadas con el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, Delcy Rodríguez fue suficientemente clara al referirse a la actual situación de México, a la conocida internacionalmente y que, de acuerdo a sus expresiones, le resta cualquier cantidad de respaldo moral para hablar de los hechos o “suposiciones” de la realidad en Venezuela. Incluyó en su expresión el calificativo Estado Fallido y no dudó en relacionar desde la inseguridad y los asesinatos que rodean a los periodistas, hasta las fosas clandestinas y la nubosidad en el caso Ayotzinapa, no sin antes subrayar las violaciones a los derechos humanos, las ejecuciones, el crecimiento del narcotráfico y sus implicaciones, así como el desempleo.

Inclusive, el internacionalista venezolano Bassem Tajeldine, justificó el término Estado Fallido, calificativo justificado “cuando es evidente que varias localidades son dominadas por bandas del narcotráfico y en otras, la comunidades han tomado las armas para poder defenderse de la delincuencia ante la inexistencia del Estado. La insistencia de México de sancionar a Venezuela es una forma de despistar a la Comunidad Internacional, para que no pose su mirada en la grave y dantesca situación que vive esa nación, intentan hacer creer al mundo que la situación en Venezuela es más grave que la mexicana”.

BT hizo referencia a que la animadversión mexicana en relación al chavismo es también “una forma de golpear el ascenso de la izquierda en su país y consideró habrá que esperar el cambio de gobierno en México para recomponer las relaciones. Mientras tanto y con la información del día relacionada con las actividades petroleras, por las cuales Venezuela tiene enfrentamientos con EU, se resalta que, con chavismo o madurismo, no les explotan las refinerías ni padecen de una incontrolable mafia de chupaductos dentro de su petrolera y fuera de ella.

DE RODILLAS ANTE EU

Regresando a la reunión se supo está en marcha el ambicioso plan diseñado por John Kelly, secretario de Seguridad Nacional de EU, para apuntalar a Centroamérica presionando a México para que su gobierno se comprometa aún más a frenar el flujo de migrantes, quienes huyen de la violencia y la pobreza en al región. Desde su época como jefe del Comando Sur de EU, Kelly ayudó al gobierno del ex presidente Barack Obama a diseñar su Alianza para la Prosperidad, una iniciativa de 750 millones de dólares, con la cual se intentó reducir la migración centroamericana vía proyectos de desarrollo, así como financiación de ley y orden con las pandillas controladoras de la región.

El gobierno de Donald Trump presiona al de Enrique Peña Nieto para que éste asuma más responsabilidades de gobernabilidad y seguridad en Centroamérica. Por eso se impulso “un mayor compromiso directamente entre los gobiernos de Centroamérica y de México”, así como “un mayor esfuerzo para integrar el lado económico con el lado de la seguridad”, de acuerdo con William Brewnfield, secretario adjunto de EU para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley.

La gestión de Peña Nieto desea mantener el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), por lo cual cede ante todas las presiones del gobierno de Trump. De ahí que no extrañe el posicionamiento del aprendiz de canciller, Luis Videgaray. Tillerson, secretario de Estado de EU, admitió: lo que ocurre en los países del Triángulo Norte de Centroamérica afecta directamente la seguridad y los intereses económicos de EU. “Una Centroamérica más próspera hará mucho para detener la migración ilegal y peligrosa, para combatir a los cárteles de la droga trasnacionales y para combatir la corrupción en sus economías”. En una entrevista anterior, Kelly destacó el “enorme papel” que México puede jugar en la Conferencia para la prosperidad y la seguridad en Centroamérica. Las fuerzas de Seguridad de México tienen la capacidad suficiente para entrenar a las policías de Centroamérica, aseguró. En declaraciones que podrían sonar a burla, declaró: “tienen gran experiencia en la lucha contra la corrupción dentro de la policía y los gobiernos, los mexicanos tienen una gran experiencia en eso, lo hacen todos los días, tienen una gran experiencia en operaciones militares para llegar a las instalaciones donde se ubican las drogas”.

Al respecto, Amnistía Internacional advierte sobre las férreas políticas de control fronterizo, las cuales no impiden la gente migre o huya de su país, sino que la condenan a seguir rutas más peligrosas y fortalecer las redes delictivas violentas que alimentan el tráfico de seres humanos y dan lugar a un aumento de la pérdida de vidas; “Estados Unidos y México son socios en el crimen y están fraguando una incipiente catástrofe de derechos humanos. Estados Unidos está construyendo un sistema cruel y hermético para impedir que gente que lo necesita reciba protección internacional, y México está demasiado dispuesto a desempeñar el papel de portero de Estados Unidos”.

AI acusa al gobierno de Donald Trump de buscar socavar los derechos de los solicitantes de asilo a EU y permitir un régimen inhumano y punitivo para las personas migrantes que entran irregularmente a ese país. Y en esta tarea, subraya, el gobierno mexicano ha desempeñado un importante papel en la detención ilegal, la deportación y la devolución de decenas de miles de centroamericanos a situaciones de peligro, a veces basándose para ello en financiación estadounidense, mediante los recursos de la iniciativa Mérida.

ULTIMAS CARTAS

Se ha instalado la primera mesa de seguridad y justicia en Quintana Roo. Ciudadanos comprometidos de los municipios Isla Mujeres y Benito Juárez están conformando una agenda en donde el objetivo es lograr un Estado de Derecho, la correcta aplicación de la justicia y presentar desde un frente preventivo la recuperación de la seguridad. Liderados durante un año por Francisco Córdoba, fijarán metas muy claras para cada división dedicada a la vigilancia, para acciones que van desde las mesas de los ministeriales hasta la correcta operación de las cárceles.

Son 38 los ciudadanos que aceptaron esta responsabilidad, los requisitos impuestos para conformar esta Mesa de Seguridad y Justicia incluyeron ser apartidistas y no participar en ningún cargo gubernamental, por lo cual son cancunenses –falta la representación de la Isla- integrantes de todos los sectores sociales incluyendo el empresarial. El fomento a la denuncia, el seguimiento de los casos y situaciones de mayor impacto social, es otra de las tareas a seguir.

Uno de los primeros compromisos radica en la información mensual de los avances relacionados con la anticorrupción, la desaparición de la impunidad, las investigaciones, las detenciones, la implementación correcta del nuevo sistema de justicia, puntualizando en la base: la prevención, a la cual dedicarán todo un capítulo dentro de la agenda de acciones a realizar. Los resultados a los que esperan llegar no se darán en el corto plazo, pero no se duda de su llegada.

No se trata, advierte Hernán Cordero de la organización Ángel Ciudadano, desde la cual se da también una férrea lucha contra la inseguridad, de enfrentar a los delincuentes, de ser los ciudadanos quienes les declaremos la guerra, sino de presionar para el cumplimiento de las tareas asignadas a las autoridades y de realmente establecer el Estado de Derecho. Involucrar a la gente es la fórmula a seguir. A través de ir logrando avanzar, erradicando los vicios, la corrupción, con la participación ciudadana ejerciendo presión para, incluso, evitar sean puestos en libertad delincuentes a los cuales se les han armado expedientes incompletos, veremos llegar una realidad distinta a la actual.

Las reuniones de la Mesa se realizarán con la asistencia de los tres niveles de gobierno, los delegados del sector, el Ejército, la Marina, todos los involucrados por parte de las autoridades y los ciudadanos integrantes de esta organización cuya actuación representará a los residentes y la cual representa, sin exageración de por medio, la última carta en busca de recuperar la seguridad y de conseguir realmente sean abatidos los delitos.

Mientras tanto, tres balaceras en céntricas avenidas de Cancún. Saldo hasta el cierre de estas líneas: tres lesionados y un detenido.

DE LOS PASILLOS

Justo cuando el presidente Enrique Peña Nieto comprometió a su administración a seguir trabajando para fortalecer las condiciones que se requieren “para un ejercicio pleno de un periodismo profesional y riguroso”, en el área asignada a prensa en el salón Adolfo López Mateos de Los Pinos, el reportero Álvaro Delgado se levantó para mostrar una manta con la leyenda “Basta de sangre. Rectifique presidente. #Ni uno más”. Lo anterior se escenificó durante la ceremonia de cambio de directiva del Consejo de la Comunicación, en donde el mexiquense entregó el Premio de la Comunicación al empresario radiofónico Rogerio Azcárraga, de Radio Fórmula…

A pesar de la depresión en los precios del crudo, el remate de la riqueza petrolera, derivada de la reforma energética, en esta administración federal sigue a toda marcha. El próximo lunes arrancará la segunda ronda petrolera con su primera licitación, la cual será de gran atracción para empresas extranjeras y nacionales. Los 15 campos de aguas someras, ubicados en el Golfo de México, la convierten en la licitación más interesante de esta ronda porque no necesitan mucha inversión y los datos están disponibles. Un total de 26 empresas están en la lista de participantes, entre las cuales destacan grandes petroleras como Shell, Chevron y Total….

