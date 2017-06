“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“Como un partido en competencia, el PRI hoy no tiene

triunfos asegurados…”: Luis Donaldo Colosio

Incongruencias

Alianza PAN-PRD: buscan el poder por el poder

Pulverizan el voto opositor; favorecen al tricolor

Morena y AMLO marchan solitarios contra todos

En informalidad laboran millones de trabajadores

Del Mazo y megafraudes registrados en Banobras

Veracruz, creció la inseguridad con M.A. Yunes

Quintana Roo, sigue tiñéndose de un rojo mortal

El fin de semana sirvió para concretar los procesos partidistas al interior del PAN y del PRD rumbo a una alianza para la elección presidencial del 2018. El fin de esa unión –antes vista contra natura de un partido de derecha y otro presuntamente de izquierda convertida en el presente en moda-, es sacar al PRI de Los Pinos, pero el trabajo realizado hasta el momento va en sentido contrario: fragmentar el voto opositor en dos grandes bloques: PAN-PRD y Morena, da grandes ventajas al PRI para mantener no sólo la Presidencia de la República sino también el control del Congreso de la Unión, pero también le sirve al partido encabezado por Andrés Manuel López Obrador, al ser identificado como el verdadero opositor al régimen actual. Todo parece indicar Alejandra Barrales y Ricardo Anaya trabajan para el tapado candidato presidencial del PRI y contra los intereses nacionales que enarbola el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de Andrés Manuel López Obrador.

Los dirigentes nacionales panistas y perredistas están ciertos de no tener posibilidades de ganar la Presidencia de la República por si solos, como fue evidente en las elecciones locales del pasado 4 de junio en 4 entidades del país, de ahí la necesidad de aliarse para presentar una candidatura competitiva frente al abanderado del PRI, aún tapado, y de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Sobre todo la pasada elección en el Estado de México evidenció el rechazo de la población hacia la propuesta tricolor, pero la dispersión opositora facilitó las operaciones electorales al margen de la ley permitiéndole preservar el gobierno mexiquense. Las elecciones de este y el año pasado muestran ganadores a los partidos que participaron en alianza, mientras los que fueron solos perdieron. Ganaron tricolores el Estado de México gracias a los pocos votos arrimados por sus aliados satélites. Morena perdió por no aliarse a tiempo con el PT y lograr sumar al PRD.

Ante el hartazgo popular frente al PRI, y el temor que provoca en muchos Andrés Manuel López Obrador y Morena, PAN y PRD, aliados, pretenden posicionarse como una opción de cambio viable, sin riesgos. El PAN ya avaló promover un acercamiento con diferentes actores políticos, sociales y académicos, para construir un frente amplio opositor rumbo a las elecciones federales del 2018. Su objetivo, en teoría es sacar al PRI de Los Pinos, lograr un cambio de régimen en México y sentar las bases de un gobierno honesto y de resultados. Hacia esos objetivos están encaminados los esfuerzos para conformar una plataforma político-electoral, a cargo de Gustavo Madero, ex dirigente panista, la cual deberá estar lista a finales de septiembre. En este proyecto está más que interesada doña Margarita Zavala quien, sin ningún rubor y mucho menos llevándose el rebozo a la boca, acompañado de una caída de pestaña y cara de puchero, sentenció: “como quieran, quiero y…”

El proyecto de frente amplio aprobado por los panistas es prácticamente el mismo anunciado por Ricardo Anaya y Alejandra Barrales, dirigente nacional del PRD, el pasado 20 de mayo. Busca no sólo una alianza electoral, sino la conformación de un gobierno de coalición, con el apoyo de liderazgos del PAN en entidades como Querétaro, Tabasco, Quintana Roo, Oaxaca, Nuevo León, Morelos, Yucatán y la Ciudad de México. La elaboración de la propuesta política correrá paralela a la conformación del frente y del arranque, en julio, de diálogos con militancia ciudadana, académicos y actores sociales, los cuales serán itinerantes y con todos los aspirantes a la candidatura presidencial. ¿Será en este grupo la entrada: “como se acomoden puedo”?

De lado del Sol Azteca, los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de ese instituto político acordaron impulsar el Frente Amplio Democrático (FAD) para las elecciones del 2018. Convocaron a “cerrar filas” a todos los partidos de oposición para sacar al PRI de Los Pinos pero de entrada le cerraron la puerta a Morena, al condicionar que quienes se sumen a este proyecto deberán hacerlo sin protagonismos ni candidaturas preconcebidas, para construir una plataforma. Según Alejandra Barrales, el frente propuesto tiene el consenso de la mayoría de las corrientes y de todos los gobernadores de extracción perredista. La mala memoria de los amarillos los lleva a dejar atrás las triquiñuelas de los Chuchos, impidiéndoles reconocer llegaron a ocupar un lugar importante en el contexto de segunda fuerza política nacional gracias al tabasqueño.

Tras una reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PRD y su consejo consultivo, el cual incluyó al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y a los gobernadores de Michoacán, Silvano Aureoles, y de Tabasco, Arturo Núñez, Barrales dijo se encuentran dispuestos a dialogar con todas las fuerzas de oposición, excepto con una que “impulsa el extremismo y la polarización social y política del país”, en clara alusión a Morena. Pero René Bejarano le recordó a Barrales: el frente opositor planteado por PAN y PRD representa una violación flagrante a los acuerdos del Congreso Nacional Perredista, en el cual nunca se mencionó la posibilidad de aliarse con ese partido y se acordó privilegiar la unidad de las izquierdas contra el PRI.

Condicionó el apoyo de su corriente a esa alianza a que en el documento se estipule claramente la candidatura a impulsar sea ciudadana y externa y no a un militante panista. También consideró este bloque seguramente esconde acuerdos no conocidos por todos los perredistas y está siendo usado como trueque para ambiciones personales, por ejemplo, para que el PAN se quede con la candidatura presidencial y el PRD con la de la Jefatura de Gobierno. Las mismas componendas de siempre, disfrazadas de grandes acuerdos políticos, de ejemplo de los puntos en donde se unen, se discuten y logran consensos.

Al interior del Acción Nacional, Margarita Zavala, esposa del ex presidente Felipe Calderón y aspirante a la candidatura presidencial de ese partido, manifestó su respaldo a la construcción de un frente amplio opositor rumbo a las elecciones federales del 2018, pero pidió al blanquiazul mantenga su identidad. Frente, pero no a cualquier costo, señala. Por su parte, los perredistas dirán algo similar: frente si, pero no con la esposa de Felipe Calderón. Todo parece indicar la ex primera dama pierde en estos acuerdos, y Ricardo Anaya una vez más la adelanta con la formalización de la ruta hacia la alianza, la cual no lo excluye de la boleta, con o sin PRD.

Para el también aspirante presidencial panista Rafael Moreno Valle, será “terrible para el país” si no se concreta un frente que esté en condiciones de competir en las elecciones del próximo año contra Morena y el PRI. El apoyo del jefe de gobierno de la Ciudad de México a esa alianza es extraño. Miguel Ángel Mancera carece ya de capital político para aportar a la alianza PAN-PRD. Su gestión en la capital de la República resta en lugar de sumar, resta, ante la irritación de la población a su administración. Mancera no ganaría en estos momentos ni siquiera en las delegaciones capitalinas, donde poco a poco pero permanentemente el mandado se lo ha ido comiendo Morena.

Todo parece indicar su apuesta va dirigida a una candidatura presidencial no bajo las siglas del PAN y PRD, sino bajo la figura de candidato independiente para fragmentar aún más el voto opositor al PRI en la elección de 2018. Su apuesta también va encaminada a tener a Alejandra Barrales como candidata al gobierno de la Ciudad de México bajo las siglas del PAN-PRD y ampliar así su mandato bajo la figura de su ex pareja sentimental. Sigue siendo el reparto del gran pastel conocido como PODER, el objetivo de los partidos políticos y de quienes desde una supuesta posición independiente también luchan por él. Los ciudadanos en esto de nombrar candidatos a convertirse en autoridad o mejor dicho en amos y señores, en dueños de vidas y haciendas, nada tienen que ver… hasta el momento de sufragar o de vender el voto.

TRABAJADORES EN INFORMALIDAD

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó: 27.1 por ciento de la población está al servicio de la informalidad; en el ambulantaje, piratería, negocios o empresas sin registro y en actividades agrícolas o servicio doméstico no regulado. Casi un tercio de los mexicanos labora para instancias o personas que no pagan impuestos; donde no tienen un contrato, no cuentan con servicios de salud, carecen de prestaciones sociales y no cuentan con un plan de pensión o retiro.

De acuerdo a las cifras ajustadas por estacionalidad, la tasa de ocupación en el sector informal registrada en mayo pasado (de 27.1%) representa un aumento de 0.8 puntos porcentuales respecto a lo observado en abril. De acuerdo a tales resultados, la tasa nacional de informalidad laboral alcanzó 56.6 por ciento de la población ocupada en mayo, porcentaje que implica un avance de 0.2 puntos porcentuales respecto al mes anterior, cuando se ubicó en 56.4 por ciento. “Durante mayo pasado, un millón 879 mil 500 personas permanecieron sin empleo; de ellos, 82.8% cuentan con preparatoria, licenciatura o estudios de posgrado. Mientras que 17.2% de los desocupados no contaba con estudios completos de secundaria”, destacó el INEGI, quien subrayó que la tasa nacional de desempleo bajó a 3.5% de la Población Económicamente Activa (PEA) del país durante mayo pasado.

Los estados con mayor desempleo son: Tabasco, 7.2%; Coahuila, 4.6%; Ciudad de México, 4.5%; Nuevo León y Querétaro, 4.1%, respectivamente, y Estado de México, 4 por ciento. Mientras que las entidades con menor desempleo son: Guerrero, 1.5%; Morelos, 1.6%; Yucatán, 1.8%; Oaxaca, 2%; y Chiapas, 2.3 por ciento.

CON DEL MAZO, VER PARA CREER

La semana anterior, nuestra compañera en radio, Claudia Rodríguez, descubrió otro de esos negocios turbios, fraudulentos con los cuales se acompañan las trayectorias de los ilustres políticos mexicanos, de los hombres que alcanzan el poder a toda costa, aunque esa costa signifique apenas un 12 por ciento de aprobación de los ciudadanos a los cuales pretenden gobernar y sobre quienes edificaran otros pisos de su gran fortuna. El asunto gira en torno a Alfredo del Mazo y según su propio texto es: Del Mazo y sus pendientes con Banobras:

“Los legisladores integrantes de la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Comisión Permanente, pusieron en sus temas pendientes de revisión, el caso del fraude millonario de la empresa Rotary Drillrigs International (Rodisa) S.A de C.V., en contra del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras). Integrantes de dicha Comisión, en especial panistas y perredistas, señalan que la averiguación que está en manos de la Procuraduría General de la República (PGR) desde hace casi tres años, poco se sabe de los responsables institucionales del fraude que se cometió a Banobras cuando Alfredo Del Mazo presidía la institución crediticia.

“Aun cuando los socios de Rodisa ya habían incumplido contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex), Banobras les otorgó un crédito de 91.5 millones de dólares que en el tiempo se podría duplicar, y aceptó un avalúo falso que supuestamente amparaba terrenos por 247 millones de pesos, cuando en realidad no llegaban a tasarse ni en 10 millones, además de que también las fianzas presentadas fueron totalmente falsas.

“Pese a que el dueño de Rodisa, Jorge Salas Hernández, ya había sido investigado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y otras de sus empresas inhabilitadas; Pemex y Banobras continuaron otorgándole vía contratos y créditos, dinero público. El caso es que Salas y otras siete personas, entre ellas su esposa, sí han sido perseguidos por la justicia y el mismo Salas detenido en el 2016 en Metepec, Estado de México, acusado de fraude.

“El dinero del crédito fue a parar de manera inmediata a una cuenta del Bank of America en Estados Unidos y. por supuesto, no se destinaron de ninguna forma para la compra de maquinaria y otros bienes para perforar pozos petroleros conforme se asienta en el contrato crediticio correspondiente. La insistencia de legisladores no priistas por supuesto, es que también debe de existir responsabilidad de funcionarios de Banobras, pero de eso nada se sabe hasta ahora.

“Aunque el asunto tiene grandes dosis de tintes políticos, es bueno que se empujen las investigaciones hasta los ámbitos gubernamentales, porque sin duda y a la vista, existe una grave responsabilidad de los funcionarios de Banobras, en tiempos de Alfredo Del Mazo; quien por cierto y por lo que se conoce, llegará al Estado de México no a gobernar, sino a hacer grandes negocios con el dinero de los mexiquenses”.

No pasará mucho tiempo para saber hasta donde llegará o se dispersarán las ambiciones del grupo Atracomucho. Por lo pronto, verlos juntitos, unidos, dando frente y cara en la boda de un agregado, no miembro del mismo clan sino servidor y esclavo, Eruviel Ávila, despertó el miedo al futuro, el terror a la aplicación con mayor rigor de lo ya conocido y el arrinconamiento contra la pared ante la próxima llegada de atracos mayores.

DE LOS PASILLOS

Quintana Roo: estado sangriento y con la presencia de la ingobernabilidad. Una imparable ola de violencia resiente la entidad gobernada por Carlos Manuel Joaquín González, en donde son cotidianas las balaceras, las ejecuciones, el hallazgo de cuerpos descuartizados y desmembrados, los atentados con armas de fuego, incluyendo granadas, los asaltos bancarios, los robos. El saldo en los primeros seis meses de este año supera las10 decenas de víctimas, muchas de ellas inocentes, “colaterales”, dicen las autoridades. Se observa un estado con autoridades ausentes, sin rumbo, como lo acusa su propia clase empresarial. Los municipios de la entidad, particularmente Cancún, se han convertido en rehenes de la delincuencia organizada. La población ya no siente lo duro sino lo tupido en medio de balaceras y ejecuciones a plena luz del día y en avenidas y plazas céntricas. Turistas y prestadores de servicios resienten los efectos de esta ola de violencia y esperan el momento en el cual las autoridades se decidan a intervenir para poner un alto a la desatada delincuencia…

Cancún vive bajo el imperio del terror. A la irreparable pérdida de vidas humanas se suman decenas de millones de pesos en pérdidas materiales en una entidad dependiente de la actividad turística mundial y nacional. El descontrol de las autoridades es evidente ante los ataques, los cuales lo mismo van dirigidos contra la ciudadanía en general, incluidos menores de edad, que a las propias autoridades, como ocurrió en el prolongado ataque armado a la Vicefiscalía de la Zona Norte, el pasado mes de enero, donde murió un policía ministerial y fueron lesionadas cinco personas más, además de tres sicarios muertos. Mes con mes se acumulan robos, asaltos, ejecuciones y narco ataques, la gran mayoría impunes y, al igual que en Veracruz, con el cambio de gobierno del PRI al PAN-PRD, ha resultado peor el remedio que la enfermedad, pues Quintana Roo resiente una incontrolable ola de violencia ante la inactividad de las autoridades estatales y federales…

Se ha puesto especial atención en llevar al sótano al priismo, en debilitar lo poco de la clase política formada durante décadas para poder dar paso a una generación incolora, inolora e insípida de supuestos aspirantes al poder poseedores de un vergonzante pragmatismo capaz de unir pensamientos y objetivos de gobierno lo suficientemente diferentes para haberse colocado en polos opuestos no sólo en el terreno material sino en la olvidada ideología. El tratar de eliminar a quien fuera el adversario electoral no es garantía de triunfo y menos cuando lo hecho no ha generado ninguna satisfacción ciudadana sino todo lo contrario. Como sucede en la federación, al abandono, al fracaso de dotar de seguridad a los mexicanos se agrega la ineficiencia en la política interna y ello trae aparejado y como consecuencia retirar el apoyo otorgado con el voto, no puede hablarse de un futuro promisorio, de paz, de desarrollo equilibrado. Incertidumbre es la palabra clave.

En cuestión de seguridad, en Veracruz el cambio de gobierno ha resultado tal y cual sentencia el refrán: resultó peor el remedio que la enfermedad. En esa entidad, no hay una estrategia concreta y bien articulada para combatir a la delincuencia y reducir la violencia, como lo denunció la presidenta de la organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace. “No veo en Veracruz una política real, o sea, algún programa, alguna acción concreta que se esté llevando a cabo para poder combatir (al crimen). Lo que estamos viendo es que se están dando tiros al azar, pero no hay una estrategia bien articulada con la Federación, no sé si es porque son partidos diferentes o por qué, pero no estoy viendo una estrategia bien articulada para cambiarlo”, acusó. El fin de semana se registraron diversos hechos de violencia, como el asesinato de cuatro niños en Coatzacoalcos y la ejecución de dos mandos de la Policía Federal en un restaurante de Cardel. En los primeros cinco meses de este año, se iniciaron 625 carpetas de investigación por homicidio dolosos en la entidad, en contraste con las 323 indagatorias del año pasado. Un saldo de 24 horas registró 20 asesinatos, o sea casi uno por hora, el mismo número asignado a los discursos y promesas de Yunes Linares, incluyendo los señalamientos en contra de Fidel Herrera y Javier Duarte…

Al revisarse las anomalías reportadas en las elecciones de Coahuila y el Estado de México, quedó en evidencia una vez más la ineficacia e inoperancia del Instituto Nacional Electoral (INE) que preside Lorenzo Córdova. Luego de las acusaciones de fraudes e irregularidades en esos comicios, el INE presentó informes sobre dichas anomalías, en las cuales reconoció que a pesar de la asesoría y recomendaciones dadas al Instituto Electoral de Coahuila (IEC), en esa entidad no se llevaron a cabo las pruebas requeridas para garantizar un adecuado funcionamiento del PREP. También se admitió el diseño complejo de las boletas, donde había hasta 142 opciones de voto debido a las múltiples combinaciones entre partidos y coaliciones, lo cual dificultó la captura de sufragios. Asimismo, destacó el hecho de que a escasos días de la jornada electoral, todos los partidos tuvieron problemas para registrar a sus representantes de casilla… Después de este reconocimiento ¿qué sigue? Solamente el consabido ¿Y?…

Un espectacular siniestro se registró en una bodega ubicada en las calles de Añil y Brea, en la colonia Granjas México de la delegación Iztacalco, en la capital de la República. El incendio inició en una fábrica de vinos de la demarcación, por el cual se desalojaron 1,300 personas aproximadamente. Al escribir estas líneas no había reportes de lesionados ni personas intoxicadas. El secretario de Protección Civil de la Ciudad de México, Fausto Lugo, reportó en su cuenta de Twitter: “Tenemos un incendio en una fábrica en Añil y Brea, Col. Granjas México, ya bomberos laborando para controlarlo”. En el lugar también trabajaron elementos de Protección Civil y de Seguridad Pública para desalojar a las personas en los alrededores de la zona, así como edificios contiguos en zona del Congreso de la Unión y Troncoso. La columna de humo, la cual inició alrededor de las 11:30 horas, alcanzó más de 40 metros de altura.

