“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“Es la hora de los apoyos efectivos y del impulso

al esfuerzo que realizan las mujeres y los hombres

al frente de micro, pequeñas y medianas empresas”:

Luis Donaldo Colosio

Visión de las contrarias

Margarita Zavala contrasta con Yeidckol Polevnsky

La impopularidad de EPN ligada a mayor pobreza

Trabajadores sufren malas condiciones económicas

Alta inflación en 2017 erosiona el poder adquisitivo

Baños: INE, un árbitro electoral sin credibilidad

Reporta la ASF irregularidades: $25,894.7 millones

Dos visiones distintas, formaciones diferentes, ópticas encontradas y suficientes elementos para analizar a los partidos políticos, las propuestas y las acciones posibles de llevar a cabo, con un principio que va desde la actuación de sus mujeres, se encontraron la tarde de ayer con la presencia de Yeidckol Polevnsky y Margarita Zavala, con apariciones públicas y ante los medios de comunicación en una misma ciudad: Cancún. Para una, el ejercicio de la política debe contener el beneficio ciudadano y la participación con responsabilidad, las alianzas deben establecerse con la gente bajo tres principios básicos: no mentir, no robar y no traicionar, y el cambio debe ser real, desde la base de erradicar la corrupción y la impunidad. Así de simple.

Para la otra, lo verdaderamente importante es formar gobiernos de coalición, alianzas partidistas cuyo objetivo principal es sacar al PRI de Los Pinos, como ya se sabe lograron hacerlo en dos ocasiones. Evitó doña Margarita Zavala mencionar la posición de su primer ejemplar panista en el Poder Ejecutivo: Vicente Fox y su apoyo a Enrique Peña Nieto y el desconocimiento mostrado sobre el presente y el futuro del partido que lo encumbró al poder. Tampoco se tocó un tema que localmente despertó mucho ruido: el enojo de su esposo, el ex presidente Felipe Calderón, y la abrupta salida de la rectoría de la Universidad del Caribe de Tirso Ordaz, a quien acusaron de no controlar e incluso permitir fuera “insultado” al inicio y término de su presentación en un foro llevado a cabo en el lugar como parte del programa presentado por la OEA, en la realización de su Asamblea.

Cada una tiene una visión distinta del futuro del país, lo muestran desde ópticas en las cuales se revela claramente a quien o a quienes hay que proteger. Siendo la ex candidata al gobierno del Estado de México y actual secretaria general de Morena, ex dirigente de la Coparmex e integrante del Consejo Coordinador Empresarial, tiene muy clara la visión sobre la serie de corruptelas existentes en las relaciones de los inversionistas con el gobierno, de la procedencia de una corrupción que, señala, alcanza el 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Pero al mismo tiempo habla muy seriamente de las condiciones existentes en el país, de la presencia y recorridos de AMLO sobre los cuales trazan el Proyecto de Nación, siendo éste no solamente un compendio de experiencias sino de posturas consensadas con especialistas.

Inclusive hace referencia a las elecciones en el Estado de México, al burdo manipuleo en el conteo de los votos, pero también dirige la crítica a las autoridades electorales, a las cuales les advierte, de no aceptar todas las pruebas presentadas en un paquete distrital representativo, quedarán exhibidos no solamente a nivel nacional sino internacional. De esta experiencia y del avance existente en inseguridad, pobreza, limitaciones en la seguridad social, etcétera, basan la seguridad sobre los ciudadanos y su comportamiento electoral. El abstencionismo ha resultado tan o más dañino que votar con presiones y si la gente se decide a salir a llenar las urnas, difícilmente podrán llevar a cabo, quienes manejan los procesos, otro de los ya muy repetidos fraudes.

Muestra y acepta sin el menor rubor el largo camino que tiene Morena, el que le falta por recorrer y de ahí se abra la puerta para que ingresen quienes tienen conocimientos diversos dentro de la política. Van perfeccionándose, dice, las fórmulas para la selección de candidatos, incluida la referida a las célebres “tómbolas”. En cuanto a las alianzas, Morena irá con la organización que decida salirse del Pacto por México y demuestre su interés por llevar a cabo, por tener como objetivo, el cambio de rumbo del país. Lo impropio de la llevada a cabo por el PRD y el PAN, ha dado como resultado el fracaso y el caos hoy visto en las entidades en donde se convirtieron en gobierno.

A manera de anécdota nos platica la forma en la cual se conocieron Alfonso Romo y López Obrador, marcando como arranque el promocional sobre el peligro que el tabasqueño representaba para México. El primero mandó investigar a fondo al tabasqueño y grande fue su sorpresa al enterarse de la reducción en la deuda lograda durante su mandato en el gobierno del entonces todavía Distrito Federal, de la optimización de los recursos con los cuales pudo construir 16 preparatorias, una en cada Delegación y una Universidad; las calificaciones otorgadas a su manejo administrativo procedentes de las más prestigiadas firmas; el reconocimiento dado a la capital del país como la segunda más segura del mundo. Llegó entonces la presentación personal y el apoyo reflejado durante las dos últimas campañas.

La Polevnsky viste un chaleco con el logotipo de su partido: la Zavala pretende hacer del rebozo el símbolo de una mexicanidad no acompañada con ropa de marca nacional o por lo menos de precio accesible. La de Morena se presenta con una muy corta comitiva. La del PAN utiliza los guardias asignados a la familia de un expresidente y todos los beneficios que le permiten intentar, a duras penas, aparentar estar incluida, pertenecer a la clase económica de lo que antes se consideraba una mayoría y hoy se ve rebasada por la pobreza registrada en más de 50 millones de mexicanos.

Solo hay un espejo y en él aparecerán uno a uno los rostros para votar y se percibirán las caras de quienes están detrás.

EPN, IMPOPULAR

La popularidad del presidente Enrique Peña Nieto es inversamente proporcional al crecimiento de la pobreza en el país. Más de la mitad de los 122 millones de mexicanos resiente condiciones de pobreza actualmente, de acuerdo a las estimaciones de especialistas y académicos. Al mismo tiempo, crece la reprobación a la gestión del mexiquense, los ciudadanos no confían en él y creen su peor error ha sido no combatir la inseguridad, la corrupción y el aumento al precio de la gasolina, de acuerdo con la segunda encuesta nacional de opinión ciudadana 2017 de Gea-Isa.

En esta administración federal la pobreza ha crecido; de 2012 a 2014 subió de 45.5 a 46.5%, es decir, un aumento de dos millones de personas en esa condición. Todo parece indicar la tendencia de un millón de pobres más al año se mantiene en 2015 y 2016. En 2017 el proceso de pauperización de la población se agudiza con el incremento de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Mejorar el ingreso de los mexicanos es la única salida que académicos, activistas y el propio Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval), ven para que los más de 60 millones de pobres en el país superen esa condición.

Desde el 2010 se han destinado a programas sociales más de 428,000 millones de pesos, sin que se hayan reducido los niveles de pobreza, de acuerdo con el colectivo México, ¿cómo vamos? El cálculo oficial del número de pobres en el país ha generado debates por décadas, pero en los últimos meses se profundizó pues el Inegi modificó el procedimiento para recabar datos en los hogares mediante el MCS-ENI-GH 2015. Con el cambio de metodología, 11 millones de pobres fueron borrados estadísticamente y con ello se modificaron los parámetros para respaldar o descalificar la eficacia de los gobiernos.

Fundaciones, instituciones educativas y legisladores ponen en duda los resultados de la encuesta de 2015 y piden se cambie la metodología y sus datos sean transparentes. El propio Inegi aceptó, el 15 de julio, que los resultados de la MCS 2015 no fueron comparables con los ejercicios estadísticos de años anteriores. Los datos arrojados fueron sospechosos y cuestionados: un incremento real del 11.9% en el ingreso corriente de los hogares a nivel nacional y de más del 30% en algunas entidades federativas, entre 2014 y 2015. También un incremento real del 33.6% en el ingreso de los hogares más pobres en sólo un año, un dato poco creíble.

La desaprobación a la administración de Peña Nieto y el crecimiento de la pobreza en el país están estrechamente ligados. A la pregunta “¿usted aprueba o desaprueba la labor realizada por Enrique Peña Nieto como presidente de la República?”, un 76% de los entrevistados en el segundo trimestre de 2017 eligió la segunda opción, mientras que sólo 19% dio una opinión positiva del priísta; 7 por ciento no supo qué contestar. Los ex presidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón nunca tuvieron un nivel de aprobación tan bajo.

No le creen nada al presidente la mayoría de los encuestados (58%), mientras que sólo 3% le creen mucho. Ante el gobierno de Peña Nieto, la mayor parte de los encuestados siente enojo (36%), seguido por preocupación (31%) y esperanza (22%). El 66% de los entrevistados se siente pesimista respecto a lo que espera al país en lo que resta del actual gobierno federal.

Los mexicanos consideran pésima la labor de Peña Nieto, sólo 13% la aprueba. Sólo 4% considera que Peña Nieto tiene capacidad para gobernar; 7% cree que ha hecho lo suficiente para resolver los problemas de la nación; 5% cree que ha hecho mucho por respetar la legalidad y el orden y un 6% cree que ha hecho mucho por hacer un gobierno diferente.

Estos porcentajes son los niveles más bajos de Peña Nieto en todo su sexenio. Para los mexicanos, el mayor error de EPN ha sido no combatir adecuadamente la inseguridad (11%), avalar el aumento a la gasolina (8%) y permitir que la inflación vaya al alza (7%).

Todo parece indicar que la única buena noticia es que Peña Nieto concluye su sexenio el 1 de diciembre de 2018.

MAL PANORAMA

Este 2017 las condiciones económicas no han sido buenas para la mayoría de los trabajadores mexicanos. A pesar de que el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) acordó un incremento de 7 pesos al salario mínimo general y lo ubicó a 80.04 pesos diarios, la devaluación del peso, la caída del PIB, el recorte del presupuesto y las políticas de Trump hacia México dan forma a una tormenta perfecta para la economía mexicana, con los mayores impactos en la población más vulnerable.

Los hogares en pobreza resienten dificultades para mantener el nivel de adquisición de productos que tienen. Diversos grupos vulnerables, como los de indígenas y adultos mayores, aún necesitan políticas públicas para que cuenten con oportunidades económicas, políticas y sociales similares a las de otros grupos que han tenido históricamente mayores privilegios.

El gobierno federal recortó su presupuesto de egresos y redujo los apoyos destinados a mantener un piso para buena parte de esa población mexicana que vive en condiciones de pobreza. Las familias mexicanas resienten la reducción de la inversión pública, los recortes a programas sociales y desarrollo de infraestructura; la disminución de la inversión privada que afecta la creación de empleos; y la incertidumbre generada por las medidas anunciadas por el presidente estadounidense Donald Trump.

Los efectos ya están a la vista: bancos y calificadoras han recortado el pronóstico de crecimiento de la economía mexicana para este año a un rango de 1 a 2 por ciento; la inflación se salió de control del Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP): y el peso sigue expuesto a la volatilidad.

El salario mínimo en México está por debajo del costo de la canasta de bienestar mínimo establecida por Coneval. Por canasta básica se entiende el costo para una familia de satisfacer necesidades alimenticias, transporte, vivienda, cuidado personal, salud, educación y vestido, entre otros.

El dato oficial de 55.5 millones de pobres en el país que maneja Coneval no convence a los expertos. Julio Boltvinik y Araceli Damián, investigadores del Colegio de México (Colmex), estiman que en el país hay 100.7 millones de pobres, según su estudio Evolución de la pobreza y la estratificación social en México 2012-2014 (julio de 2015).

ÁRBITRO ELECTORAL, SIN CREDIBILIDAD

El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene niveles bastante bajo de credibilidad. En encuestas recientes tiene niveles de confianza de 34 a 36 por ciento, después de las elecciones locales. El INE depende de la confianza pública y tiene que hacerse cargo de ello frente a la organización de las elecciones más complejas de la historia en 2018.

Son muy graves también los cuestionamientos que se dan en términos de confianza hacia las instituciones públicas, destacó el consejero del INE, Marco Antonio Baños, al participar en el Congreso Nacional de organismos públicos autónomos. Aunque acotó son más bajos los niveles de credibilidad hacia los partidos políticos o hacia las instancias de gobierno. Citó el Informe País, en el cual estos institutos políticos aparecen con 94 por ciento de incredulidad de los ciudadanos.

La erosión de la confianza abre la vía para la erosión también de la institucionalidad democrática, alertó el consejero presidente, Lorenzo Córdova, quien se refirió a esta “crisis de confianza” que aqueja a las instituciones del Estado y que involucran también a los organismos públicos autónomos.

Señaló que por una “humilde autocrítica” de lo que, eventualmente, han hecho mal y que se debe corregir, pasa la defensa de la vía democrática, como el único mecanismo que permite procesar las diferencias naturales del pluralismo y resolver pacíficamente las controversias.

DE LOS PASILLOS

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó observaciones en el gasto federalizado de los estados por 25 mil 894.7 millones de pesos, al realizar la primera entrega de informes individuales de la Cuenta Pública 2016 a la Comisión de Vigilancia de la ASF…. Dicho monto, precisó el auditor Juan Manuel Portal, está conformado por 19 mil 504.4 millones de pesos, que las entidades deberán reintegrar, y 6 mil 390.3 millones de pesos por subejercicios… El informe contempla un total de 502 auditorías, de las cuales 367 estuvieron dirigidas al gasto federalizado, es decir, los recursos que el Gobierno federal otorga a los estados a través de distintos fondos y programas… De la revisión de esas auditorías se derivaron 583 pliegos de observación, 555 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias, 140 solicitudes de aclaración y 30 promociones de comprobación fiscal.

Las redes de protección a integrantes de la llamada “mafia del poder” funcionan eficazmente, sobre todo en el poder judicial. El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua, Eduardo Javier Sáenz Torres, negó la orden de aprehensión contra el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, y argumentó que uno de los principales testigos de cargo declaró sin abogado… César Duarte es prófugo de la justicia luego de que, el 28 de marzo, un juez instruyó un primer mandato de captura por el delito de peculado debido a la venta ilegal de terrenos de reservas territoriales… Sáenz Torres negó el mandato de captura por el presunto desvío de 15 millones de pesos al PRI en la campaña de 2015. Esa acusación está contenida en la causa penal 457/2017, abierta por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) ante la presunción de peculado electoral.

Un detonante del aumento en la morosidad entre usuarios de crédito que se ubican en la base de la pirámide del ingreso ha sido el alza en las tasas de interés de referencia por parte del Banco de México, advirtió Guillermo Colín García, presidente de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares (Amsofipos)… Entre diciembre de 2015 y junio de este año, el Banco de México elevó en diez ocasiones la tasa de interés de referencia, que determina el costo del financiamiento para intermediarios y usuarios finales, empresas y personas. El indicador subió de 3 a 7 por ciento en ese periodo… La cartera vencida entre las Sofipos pasó de 8.9 a 10.9 por ciento de los créditos vigentes entre marzo de 2016 y el mismo mes de este año, según los datos aportados por Ariadna Ortíz Sánchez, directora general de supervisión de Sofipos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el regulador del sector… El alza en la tasa de interés de referencia del Banxico se combinó con una pérdida de dinamismo de la actividad en los primeros meses del año para elevar los niveles de morosidad entre los usuarios de los créditos que ofrecen las Sofipos.

