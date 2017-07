“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

Lilia Arellano

“Mi compromiso es luchar contra la desigualdad y evitar crear

nuevos privilegios de grupo o de región”: Luis Donaldo Colosio

Garras de EU en América Latina

Golpazos en Brasil, Venezuela, Perú, Cuba y México

Reforma energética: consolidan remates y saqueos

Reducen plataforma de extracción petrolera: SHCP

Empresas privadas consiguen un megayacimiento

Anticipan recorte en 2018; bajan inversión pública

CNH acelera la licitación de yacimientos de petróleo

Habrá que observar muy cuidadosamente los fenómenos que van presentándose en los países en los cuales Estados Unidos tiene muy marcados intereses. En Venezuela van logrando poner contra la pared al presidente Nicolás Maduro. Las razones para la remoción del representante de los venezolanos no surgen de manera espontánea, es francamente notoria la manipulación, más aún cuando el mexicano aprendiz de canciller, Luis Videgaray, con la carga convertida en marca de servicio al vecino del Norte, se prestó a las agresiones directas, a las que no dejan duda de la existencia de “manos negras” empujando la salida del heredero de otro de sus indeseables, de Hugo Chávez. Retirar los compromisos hechos por Barack Obama con Cuba eliminando el brutal e inhumano bloqueo, abriendo las puertas para llevar a cabo inversiones estadounidenses en la Isla, es otro ejemplo del futuro planeado desde ese país para el resto del Continente a partir de la geografía mexicana.

Como balde de agua fría cayó la sentencia en contra de Luiz Inacio Lula da Silva. Nueve años y medio de cárcel fue el dictamen con el cual se puso final al juicio realizado. Los cargos manejaron una red de sobornos, de los mismos antes referidos a la ex presidenta Dilma Rousseff. Todavía le quedan cinco procesos y sigue vigente el argumento de persecución política, por lo cual apelará esta primera determinación que enfrentará en libertad. Sergio Moro es el nombre del juez que encontró culpable de haber aceptado la entrega de 3.7 millones de reales al ex mandatario brasileño cuya popularidad sigue vigente.

Los presidentes de EU en funciones durante los mandatos de Lula mantuvieron relaciones en un estira y afloje permanente. Se recrudecieron durante el gobierno de su sucesora y ahora aplican un golpe a la izquierda, a lo que de ella quedaba y que era vista con respeto por los mandatarios del área. Cuba, Venezuela, Brasil, van formando la fila. Para México estas acciones tienen uno o varios particulares significados. Mantienen la obligación de permanecer bajo la obediencia; así lo entienden quienes ostentan el poder y se saben débiles no solamente dentro del territorio al haber accedido a él con un mínimo de respaldo ciudadano, sino por las acciones nada claras e inclusive ilegales con las que han acompañado la función pública asignada, inclusive la obtenida a través del clásico dedazo.

Por encimita puede verse la diferencia entre unos países y otros en lo relacionado con el combate a la corrupción y a la impunidad. Como revelamos en líneas anteriores, son muchos los ex mandatarios enviados a la cárcel, otros obligados a dimitir, los menos sentenciados. El último de los ejemplos surge de nuevo en Perú, en donde solicitan a su expresidente, Ollanta Humala, retirarse junto con su esposa Nadine Heredia de la vida pública y los acusan de haber recibido de Odebrecht un soborno de 3 millones de dólares a cambio de otorgar obras públicas por 29 millones de dólares.

En nuestro país el gobierno se muestra incapaz de demostrar la culpabilidad y el grado de corrupción y mal manejo de los recursos públicos de presidentes municipales o de gobernadores, por lo tanto es visto como muy lejano y casi imposible se llegase a juzgar a cualquiera de quienes han encabezado el Poder Ejecutivo. Y en lo que respecta a la empresa brasileña, al día siguiente de que se supiera por boca de los principales accionistas la disposición para entregar sobornos a funcionarios públicos de diversos países a cambio de conseguir contratos, los de PEMEX decidieron cancelarles un contrato ya entregado en el cual se advierte un aumento de hasta el 61 por ciento del monto total como “sobreprecio”. De ahí se considere como apenas un anticipo la entrega de 10.5 millones de dólares a una cadena de funcionarios menores de la petrolera, según ha trascendido, dejando libres de toda culpa a los integrantes de la cúpula que ha autorizado hasta 50 mil millones de pesos para obras a Odebrecht.

Contrario a lo hecho en términos económicos en la paraestatal otrora más importante del país, el líder de trabajadores más comprensivo de los muchos en funciones, el más honesto, el querido y admirado Carlos Romero Deschamps, aceptó jubiloso un incremento salarial para los trabajadores petroleros del 3.12 por ciento, es decir, un porcentaje mucho más bajo que el registrado por inflación. Cordialidad, equilibro entre los derechos de los trabajadores y los objetivos de rentabilidad del plan de negocios 2017-2021, de esos planeados más allá de los seis años de gestión del mexiquense, quien seguramente y junto con su titular en Energía ya saben quién será el sucesor presidencial y por ende pueden planear de esa manera. Los trabajadores, mientras tanto, ya se las arreglarán con la inflación y su aumento.

Se ha visto como semejante líder guarda silencio en torno a los chupaductos, a la venta de combustible robado en las plenas narices de la policía tanto en carreteras como en las obras del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Según nos dicen, quienes han llevado a cabo la ordeña siguen instrucciones de expertos, de ingenieros petroleros, de conocedores de todo el funcionamiento porque, simplemente, no se ha provocado ni una sola explosión. Mangueras y contenedores, por ejemplo, están debidamente protegidos y tienen, inclusive, los arnés de seguridad suficientes. Si como se ha dicho hay trabajadores dentro de la paraestatal en complicidad con quienes chupan y venden, ¿por qué calla el sindicato?

En fin, empezamos con Lula, le seguimos con México, con la sombra de EU en lo registrado en Venezuela, considerando que aquí, el manejo mediático probablemente dado a la nota del ex presidente de Brasil en los próximos días, tendrá como uno de sus ejes al tabasqueño líder de Morena. Es hacia ese personaje al que dirigirán sus misiles. En esto va la cortina de humo para evitar la reflexión y la exigencia de aclarar todo lo relacionado con las operaciones de Odebrecht-Pemex y otros más.

CONSOLIDAN SAQUEO

En torno al oro negro las malas noticias no se detienen a partir de la decisión de reformar la Constitución. Paradójicamente, mientras los inversionistas privados celebran el hallazgo de un yacimiento con reservas de hasta 2 mil millones de barriles, el titular de Hacienda se lamenta de las plataformas de extracción de PEMEX en donde habrá una baja importante que llevará a captar menos de 2 millones de barriles diarios, lo cual traducidos a pesos y centavos o a dólares también reduce sustancialmente los ingresos petroleros. La cadena no se detiene y viene otro recorte al presupuesto por otros 2 puntos porcentuales del PIB. Empieza José Antonio Meade a calentar el presupuesto del 2018 bajo la premisa: incertidumbre.

Tras la aprobación de la reforma energética, el objetivo estratégico de reducir a Pemex a su mínima expresión y trasladar la riqueza petrolera de México a manos privadas, particularmente extranjeras, está muy avanzado en el mandato de Enrique Peña Nieto, cuya gestión está dándose prisa por rematar los yacimientos petroleros. Mientras José Antonio Meade, titular de la SHCP, advierte que la plataforma de extracción petrolera descenderá a finales de este año por debajo de los 2 millones de barriles diarios, la empresa privada estadounidense Talos Energy reportó el descubrimiento de un yacimiento petrolero en el primer pozo exploratorio en aguas someras en ser perforado por el sector privado, el Zama-1.

Durante la 313 Reunión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, Meade Kuribreña precisó: por cada 100 mil barriles de extracción diarios que se reduzca implica una caída de tres décimas de punto porcentual como proporción del PIB (Producto Interno Bruto). La SHCP estima este año la producción promedio diaria de petróleo será de un millón 947 mil barriles, lo cual significa una caída de 9.6 por ciento respecto de 2016. Debido a ello, el funcionario anticipó que este y el próximo año se deberá hacer un gran esfuerzo para alcanzar un déficit público equivalente a 2.5 por ciento del PIB.

Y para compensar la caída de los ingresos por la reducción en la plataforma de extracción de crudo se va a tener que realizar un ajuste en el gasto de uno o dos puntos porcentuales del PIB, advirtió Meade, al exhortar a los secretarios de Finanzas de todos los estados a realizar un esfuerzo en la recaudación, sobre todo en el impuesto predial, con el propósito de seguir afrontando con responsabilidad los retos del exterior. En torno al monto del recorte del gasto público para el próximo año, propuesta que se presentará al Congreso en septiembre próximo, el titular de la SHCP respondió: “Estamos apenas armándolo”.

DESPLOMAN RECORTES INVERSIÓN PÚBLICA

En los dos últimos años, el recorte presupuestal provocó una caída de la inversión pública en infraestructura, que afectó especialmente en los sectores de energía y comunicaciones y transportes, señaló BBVA Bancomer. En 2015 y 2016 los recortes afectaron la construcción, una actividad que en el pasado actuó como uno de los motores de la economía.

Durante todo 2016, la obra civil, que incluye la infraestructura, estuvo en terreno negativo y así seguirá en 2017, sostuvo el reporte Situación Inmobiliaria de BBVA Bancomer, correspondiente al primer semestre de este año. La construcción, que se había constituido como una herramienta de impulso al crecimiento en periodos de recesión, se ha mantenido rezagada desde 2012, subrayó.

Una caída de 11.9 por ciento registra el PIB de la construcción de obra civil, revelan datos oficiales. La mayor parte de la contracción se debe a una paulatina reducción del presupuesto destinado a infraestructura, en donde las áreas energéticas y de comunicaciones, que son las de mayor peso, han resultado las más afectadas.

REMATES A TODA MARCHA

De las 10 áreas terrestres licitadas el miércoles por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) en la Ronda 2.2, la empresa canadiense Sun God, en consorcio con la mexicana Jaguar, se quedó con 6 (las áreas 4, 5, 7, 8, 9 y 10), a través de agresivas ofertas, en su mayoría con máximos de regalía adicional establecido por la Secretaría de Hacienda, de 25 por ciento. En total se adjudicaron 7 de las 10 áreas ofertadas en esta ronda.

El área 1 se la adjudicaron las mexicanas Iberoamericana de Hidrocarburos y PJP4 al presentar la única propuesta. Ofrecieron una regalía adicional de 3.91 por ciento para el Estado mexicano y uno como factor de inversión, cuando el mínimo fijado por la SHCP era de 2.4 por ciento para la regalía adicional. Este campo, ubicado en los estados de Nuevo León y Tamaulipas, contiene principalmente gas húmedo, y su superficie es de 360 kilómetros cuadrados. Las áreas 2, 3 y 6 se declararon desiertas.

La más competida fue el área 7, de gas húmedo, la cual ganó por pago en efectivo (4.13 millones de dólares) Sun God-Jaguar. También se adjudicaron el área 4 ubicada en Tamaulipas y Nuevo León, al ofrecer una regalía adicional de 25 por ciento y un factor de inversión de 1.5 por ciento; y el área 5, ubicada en Tamaulipas, con una superficie de 445 kilómetros cuadrados y que contiene gas húmedo, al ofrecer una regalía adicional de 16.96 por ciento para el Estado;

También ganaron el área 8, ubicada en la Cuenca de Burgos, en Tamaulipas, cuya superficie es de 416 kilómetros cuadrados; el área 9, ubicada en Tamaulipas y contiene gas húmedo; y el área 10, ubicada en las Cuencas del Sureste, en Tabasco, al presentar una propuesta económica de 45 por ciento de regalía adicional, la máxima fijada por la Secretaría de Hacienda, y un factor de inversión de 1.5 por ciento. La superficie del área contractual es de 347 kilómetros cuadrados y el hidrocarburo principal es aceite superligero y gas seco.

Al escribir estas líneas, la CNH arrancaba la tercera licitación de la Ronda 2, en la cual están en juego 14 áreas terrestres. Expertos adelantan que la segunda y tercera licitación de la Ronda dos, la cual se lleva a cabo en el Centro CitiBanamex de la Ciudad de México, son las que más bajas expectativas de éxito han tenido por tratarse de campos de gas.

La ronda 2.2 se encuentra integrada por 10 áreas contractuales bajo la modalidad de Contrato de Licencia, nueve de estas áreas se encuentran ubicadas en la Cuenca gasífera de Burgos y una en las Cuencas del Sureste; mientras que la Ronda 2.3 se encuentra integrada por 14 áreas en las provincias petroleras de Burgos, Tampico-Misantla, Veracruz y Cuencas del sureste.

MEGA HALLAZGO

Talos Energy anunció el descubrimiento de un gran yacimiento petrolero en el primer pozo exploratorio en aguas someras en ser perforado por el sector privado en México. Se trata del pozo Zama-1, ubicado en el Golfo de México, a 60 kilómetros de la costa de Dos Bocas, Veracruz. Las estimaciones iniciales de petróleo bruto en el yacimiento, el cual se empezó a perforar en mayo de este año, oscilan entre mil 400 y 2 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente.

Durante la primera licitación de bloques exploratorios de petróleo y gas, Talos Energy, en conjunto con sus socios Sierra Oil and Gas (Sierra) y Premier Oil Plc (Premier), firmó dos contratos de producción compartida con la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) en 2015. Este consorcio ganó la licitación para explorar los bloques 2 y 7, ubicados en la Cuenca del Sureste, una de las provincias más prolíficas con hidrocarburos probados en aguas someras de la costa de Veracruz y Tabasco.

Tim Duncan, presidente y director ejecutivo de Talos, señaló: “este es un descubrimiento histórico y significativo. Creemos que este descubrimiento representa exactamente los objetivos de la reforma energética: nuevos capitales, nuevos participantes y un espíritu de innovación que permitirá generar nuevos empleos locales e ingresos para el gobierno mexicano”.

El primer barril de petróleo que podrán extraer del pozo Zama-1 tardará entre 26 y 48 meses, es decir, tres o cuatro años, informó Sierra Oil and Gas. “En promedio este tipo de proyecto tardan entre 36 meses y 48 en poner a producir. Lo bueno es que se encuentra en aguas someras y tiene calidad que permite un desarrollo bastante rápido”, dijo Iván Sendrea, director general de Sierra Oil.

Los recursos iniciales fueron estimados por Talos en un rango de entre mil 400 y dos mil millones de barriles de crudo equivalente (bpce), volumen que lo ubica en el octavo lugar entre los descubrimientos históricamente registrados en el país.

DE LOS PASILLOS

El presidente Enrique Peña Nieto presumió la creación de 2 millones 839 mil 122 empleos, del primero de diciembre de 2012 al 30 de junio de 2017. Sin embargo, no todos son estrictamente nuevos, parte de éstos son empleos que ya existían en la informalidad y que hoy, gracias a las políticas de mayor vigilancia que se aplicaron a través del IMSS y la Secretaría del Trabajo, pasaron a la formalidad, destacaron analistas. Posiblemente la mitad podría ser la creación de empleos nuevos, pero la otra mitad es la formalización de empleos que ya existían, señaló Jonathan Heat, analista económico del sector privado. A su vez, José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, confirmó que es empleo que ya existía y se suma al generado, lo cual permite entender que a pesar de un crecimiento económico tan bajo en la presente administración, cercano apenas al 2 por ciento del PIB, se tiene un creciente registro de trabajadores en el IMSS. Además, son empleos de muy baja remuneración, la mayoría por debajo de tres salarios mínimos.

La Iniciativa Ahora denunció: el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) está secuestrado por algunos de sus integrantes. Adelantó que en los próximos días presentará una investigación que confirma este hecho… Lamentó que la Comisión de Fiscalización del INE desechara la queja que presentaron sobre un presunto financiamiento ilegal al PRI por parte de la empresa española OHL. “En esta lógica, Ahora presentará en los próximos días una investigación que documenta y exhibe el secuestro de buena parte de quienes conforman el Consejo General del INE”, indicó la iniciativa, al subrayar: “Tenemos la certeza de haber ofrecido a la autoridad electoral la evidencia suficiente para acreditar cómo el gobierno de Eruviel Ávila y de Enrique Peña Nieto fondearon ilegalmente, con miles de millones de pesos, la campaña de Alfredo del Mazo”…. En las pasadas campañas electorales, Ahora denunció que, a través de triangulaciones de recursos obtenidos en concesiones carreteras, la constructora española aportó hasta mil 600 millones de pesos a la campaña del priísta Alfredo del Mazo en el Estado de México.

A un mes de la 22 Asamblea Nacional del PRI y con derrotas históricas a cuestas que los han llevado de 21 gobernadores en el año 2000 a sólo 14 en 2017, el Revolucionario Institucional está en grave riesgo de perder la elección presidencial y convertirse en un partido marginal, condenado a una desaparición gradual, advirtió el ex gobernador de Campeche, Antonio González Curi… El PRI está en peligro de llegar al 2018 en el tercer lugar de las preferencias electorales, con el mayor nivel de rechazo ciudadano y con aspirantes metidos en serios problemas, señaló el ex diputado federal en un obscuro diagnóstico sobre la crisis por la que atraviesa el tricolor… Mientras la popularidad del presidente Enrique Peña Nieto cae, su gabinete se paraliza para gobernar, pero no para pelear posiciones con la mira puesta en la sucesión del próximo año. “La obsesión por la sucesión y por acaparar posiciones, desde el primer día, ha dañado al presidente, evidenciando que no trabajan en equipo”, señaló el ex mandatario campechano, quien advirtió que el priismo no debe llegar a los comicios con una dirigencia nacional que representa un lastre para quien aparecerá en la boleta.

