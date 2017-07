“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“Es la hora de convertir la estabilidad económica

en mejores ingresos”: Luis Donaldo Colosio

¿Qué paso?; frenón económico

Apretado cierre sexenal de Peña Nieto

Reformas estructurales sin resultados

SHCP sin margen de maniobra en 2018

Agustín Carstens malgasta credibilidad

Sector privado teme liberación de reos

Los mexicanos seguimos preguntando qué pasó con el crecimiento económico de México, el cual, de acuerdo a las promesas del candidato Peña Nieto en la pasada campaña presidencial, debería estar por encima del 5.3% del PIB, luego de la aprobación de las reformas estructurales. La pregunta es pertinente pues 11 reformas estructurales se aprobaron en el Congreso de la Unión en los últimos años y éstas no se tradujeron en mayor crecimiento económico para el país, ni mucho menos en beneficios para el grueso de la población.

El fracaso del modelo económico impuesto a México desde el siglo pasado es evidente al evaluar el crecimiento anual promedio del Producto Interno Bruto (PIB) del país menor a 2 por ciento en las últimas tres décadas, mismo registrado a lo largo de esta administración federal. Los niveles de pobreza se mantienen e incluso aumentaron en los últimos años a pesar de enormes sumas de dinero destinadas a combatirla y las cuales fueron desviadas a programas electoreros, quienes tuvieron su apreciable tasa de rendimiento en los comicios, como se observó en las pasadas elecciones locales del Estado de México, en donde la compra-venta del voto fue abierta e impune a la fecha.

El presidente Enrique Peña Nieto cerrará su sexenio “en aprietos” y con un PIB desacelerado que no supera el 1.3% en el 2018, advirtieron analistas de Bank of America Merril Lynch. El crecimiento del país, estimado para este año en tan sólo 1.8% del PIB, pagará la factura de conservar la estabilidad macroeconómica a través de la política monetaria implementada por el Banco de México (Banxico) mediante el alza de tasas, la cual no ha logrado controlar la inflación; así como la intención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de lograr la consolidación fiscal, advirtió Carlos Caspistrán, economista en jefe para México y Canadá del BofAML.

Con tasas altas, inflación alta y el gobierno recortando el gasto, el frenón de la economía puede ser más brusco del esperado por los especialistas y se tiene el riesgo de crecer tan sólo 1 por ciento o por debajo de este porcentaje. La administración federal tiene poco margen para impulsar la economía en 2018, pues ya no contará con los más de 321 mil millones de pesos por concepto de remanente proveniente del Banxico. Además, los ingresos petroleros serán menores.

Con el decidido impulso del presidente Enrique Peña Nieto en este sexenio se aprobaron con la complicidad del PAN y del PRD –cuyas dirigencias nacionales fueron maiceadas abundantemente- en el Congreso, las reformas estructurales en energía; telecomunicaciones y radiodifusión; competencia económica; financiera; hacendaria; laboral; educativa; código nacional de procedimientos penales; nueva ley de amparo; y política electoral y de transparencia. Sin embargo, la promesa central de crecimiento económico por arriba del 5% anual del PIB, quedó en eso, en promesa, pues se estimaba un crecimiento para este año de 5.3% y no llegaremos ni siquiera a 2 por ciento y restando hacia el 2018.

Las reformas aprobadas implicaron ajustes importantes a las políticas públicas, las cuales fueron concretadas gracias al denominado Pacto por México, que en los hechos anuló la función legislativa del Congreso de la Unión y lo aceitó para aprobar dichas reformas, las cuales ni siquiera fueron capaces de incrementar la Inversión Extranjera Directa (IED). En 2013, ésta ascendió a 35 mil 188 millones de dólares, sin embargo, para 2016 el flujo de inversiones fue de 26 mil 738 millones, es decir, en dos años descendió 31.6 por ciento. Tampoco mejoraron la producción. La Inversión Fija Bruta –la cual representa los gastos en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción- tuvo un avance de 3 por ciento en 2014, pero se redujo a 0.4% en 2016, es decir, las empresas bajaron considerablemente su inversión en este rubro.

Cabe señalar que un freno a las reformas y en general al crecimiento económico del país lo son la corrupción, la opacidad, la inseguridad y no mejorar la competencia, lo cual se reflejó en una pérdida de 19 por ciento anual del PIB y una enorme desconfianza de los inversionistas.

Algunas reformas no sólo no mejoraron las condiciones de vida de los trabajadores, sino que las deterioraron. Es el caso de la laboral. La Organización Internacional del Trabajo destaca que la participación salarial en México ha proseguido su tendencia descendente, impulsada en este año por la inflación, fuera de control del Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El nivel de riqueza el mexicano, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, se encuentra en niveles que tenía en 1995.

BRUSCA DESACELERACIÓN

Y lo peor del sexenio de Peña Nieto está por venir el próximo año, cuando el crecimiento del país registre una desaceleración importante y se alcance apenas 1.3% del PIB en 2018. La estrategia seguida para mantener la estabilidad económica tiene un costo en el crecimiento. La constante alza de tasas por parte del Banxico –ubicada en 7%- se ha utilizado de buena manera para contener el impacto de la inflación, pero afecta el consumo. Al mismo tiempo, al buscar la consolidación fiscal, el gobierno federal habrá de recortar nuevamente el gasto.

Los riesgos se acrecientan para la economía mexicana al acercarse los periodos para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), así como el proceso electoral federal del 2018 para renovar la Presidencia de la República. Ambos procesos generan incertidumbre entre las personas, las empresas y los inversionistas, pues muchas cosas pueden cambiar, alerta BofAML. Todo apunta a una elección federal reñida en la cual el PRI puede perder el poder.

Poco margen de maniobra se aprecia para la gestión federal actual. Tendrá menos ingresos extraordinarios por parte del Banco de México, contará con menos ingresos petroleros, y al mismo tiempo, tiene mayor costo financiero por las altas tasas de interés, lo que Hacienda tiene que pagar por los bonos que emite se lleva buena parte del presupuesto. Además, la próxima elección federal será muy costosa, mucho más a lo observado en las pasadas elecciones locales del Estado de México, Coahuila y Nayarit.

¿QUIÉN LE CREE A CARSTENS?

La elevada inflación, ubicada en más de 6.3%, pega a los salarios reales de los trabajadores, los cuales crecen menos que los precios de los productos de consumo básico, lo cual resta el poder de compra de los consumidores y genera desaceleración. No obstante, Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, asegura que el repunte de la inflación ocurrida a partir del inicio del año, provocada por el alza en el precio de la gasolina y la depreciación del peso frente al dólar, tocó techo y a partir de ahora iniciará una tendencia “claramente descendente”.

Tras participar en un encuentro con Robert Kaplan, gobernador del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Carstens dijo: “creo que no estamos muy lejanos de que veamos ya el nivel más alto de inflación y de que entremos en una tendencia clara de inflación descendente”. En junio pasado, la inflación fue de 6.3 por ciento anual, el nivel más alto en ocho años y más del doble del objetivo del Banco de México para los precios, el cual es de 3 por ciento, con un intervalo de variación de un punto porcentual hacia arriba o abajo.

A fin de atajar el rebrote inflacionario, el banco central ha incrementado la tasa de interés de referencia –una medida que tiende a contener la dinámica de la economía al encarecer el costo del crédito para empresas y familias- a un nivel de 7 por ciento anual.

TEMOR DE EMPRESARIOS

El sector empresarial manifestó su preocupación por la liberación de reos que soliciten la libertad provisional por delitos que antes se consideraban graves, y sostuvo esto puede disparar los índices delictivos. Una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que algunos de los delitos graves por los cuales los procesados pueden solicitar libertad provisional son posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, lavado de dinero, defraudación fiscal, evasión de reos, ordeña de hidrocarburos, asalto en carreteras, extorsión, contrabando y ataques en vías de comunicación.

Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, señaló: es preocupante que miles de reos queden libres por esta disposición, lo cual se sumaría al crecimiento de la incidencia delictiva, la cual está alcanzando niveles preocupantes en muchas entidades del país. ”Estamos sumamente preocupados porque a raíz de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las personas que bajo el sistema previo no alcanzaron libertad, con esta resolución van a tener acceso a este beneficio. Esto puede propiciar un despunte desproporcionado de la criminalidad”, destacó.

En México, la inseguridad cuesta al sector privado 6 mil 403 millones de dólares por las pérdidas y los gastos en sistemas de protección. El Consejo Nacional de Seguridad Privada estima que las empresas mexicanas gastan entre 6 y 8 por ciento de sus ingresos en protección y vigilancia como prevención de robo y otro tipo de delito.

DE LOS PASILLOS

Nuevamente, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aplazó la aprobación de los lineamientos que regulan la aparición de líderes partidistas en promocionales de radio y televisión. Según Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, la decisión se tomó porque dichos lineamientos necesitan una discusión más amplia entre partidos y consejeros… Esta semana la discusión al interior el INE se centró en los dictámenes de fiscalización, por lo cual no hubo tiempo ni condiciones para hacer una análisis de dichos lineamientos. Fuentes del instituto adelantaron que será a partir de la próxima semana cuando inicie la discusión de ese mecanismo, el cual evitará que haya un presunto abuso de los dirigentes partidistas de los tiempos en radio y televisión que le corresponde a sus partidos…

La renuncia del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, fue exigida por políticos, legisladores y ciudadanos, tras la muerte de dos personas en el socavón del Paso Exprés de Cuernavaca. “Es un caso de negligencia, absolutamente: el que diseñó, el que construyó. Todos tienen responsabilidad, y en esto va incluida la SCT. Esto no puede terminar con la separación del cargo de funcionarios menores; ya no estamos en esos tiempos”, dijo el senador priísta Patricio Martínez… Ruiz Esparza debe ir a prisión. “Es responsable de la muerte de dos personas”, consideró el perredista Octavio Martínez…. El panista Javier Bolaños, ex presidente de la Cámara de Diputados, denunció ante la PGR a Ruiz Esparza por ejercicio ilícito del servicio público y ante la SCT por responsabilidad administrativa.

