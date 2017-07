“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“Veo a ciudadanos angustiados por la falta

de seguridad”: Luis Donaldo Colosio

México inseguro

Duarte espectáculo mediático a todo vapor

Fracasa la estrategia de seguridad pública

Inseguros se sienten 74.9% de mexicanos

Gerardo Ruiz Esparza, corrupto e impune

Quintana Roo: visión y juicios polarizados

Pide Morena renuncia a consejeros de INE

En medio de todo un escándalo mediático se grabó y transmitió por todos los medios posibles la extradición del exgobernador veracruzano, Javier Duarte de Ochoa. Cuidaron paso a paso su trayectoria, a la hora que lo despertaron, lo que desayunó, cómo se vistió, resaltaron el que portara chaleco antibalas, hubo acercamiento de flashes para captar de manera fija y en movimiento el momento en el que le colocaron las esposas. Se supo que traía calzoncillos, el tipo de calcetines –de tubo largo por la gordura- y el color de los zapatos.

En efecto, se exhibió a plenitud a quien, se ha dicho, abusó del poder y, presuntamente, manejó pesimamente las finanzas del estado y tiene, presumiblemente, un enriquecimiento explicable en virtud de ser catalogado como ilícito. Sin embargo, Duarte de Ochoa no es el peor funcionario que ha tenido o que tiene el país y, no hay que olvidar, borrados quedarán un buen número de supuestos delitos no aparecidos ni comprobados en la carta de extradición enviada por México al gobierno de Guatemala.

Lo que realmente será noticia se verá en los juicios de la siguiente semana, en la traducción o interpretación de mensajes claros antes calificados como producto de la denuncia, por cierto inexistente. Con el exgobernador de Veracruz se ha intentado tapar un gigantesco hoyo ubicado dentro de las grandes asignaturas pendientes arrastradas por la actual administración federal, en donde sobresale de manera relevante y por encima de muchas más, la seguridad pública.

UN PRESENTE CON TOTAL INSEGURIDAD

Dinero han tenido de sobra para impulsar mejoras a la seguridad y la justicia en el país. Prácticamente se ha duplicado el gasto para esos fines desde 2006, cuando se erogaron 139 mil millones de pesos, al 2016 cuando subió hasta 277 mil millones de pesos. Sin embargo, ese cuantioso gasto no se refleja en mejoras a la seguridad pues los mexicanos se sienten cada vez más inseguros en esta gestión federal. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENSU) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), destaca que el 74.9 por ciento de la población mayor de edad considera que vivir en su ciudad es inseguro. Es el porcentaje más alto del que se tenga registro desde que se empezó a realizar este estudio en septiembre de 2013.

Un fracaso total se registra en la estrategia seguida hasta el momento contra la delincuencia organizada. Los últimos gobiernos federales han apostado a la represión y la utilización de las fuerzas armadas contra los grupos delincuenciales y han dejado de lado la educación y el desarrollo económico y social para combatirlos con los resultados a la vista de todos. Por ejemplo, con el aumento de la violencia, el gobierno mexicano echó mano de la Policía Militar. Del año pasado a la fecha, su participación en las labores de seguridad se incrementó 88.3 por ciento. No obstante la sociedad civil y la iniciativa privada cuestionan la falta de avances. La ENSU brindó, por primera vez, estimadores representativos para 54 ciudades, así como de la Ciudad de México, dividida en cuatro regiones (Norte, Sur, Oriente y Poniente).

A la fecha, las mujeres son las de la percepción más acosadas por la inseguridad: el 80.2% de las féminas dijeron sentirse inseguras, mientras el 68.9 por ciento de los hombres se consideró igual. Las ciudades donde los ciudadanos se sienten más inseguros son Villahermosa, Tabasco, con 96.6 por ciento; Ecatepec, Estado de México, con 94.6 por ciento; Chilpancingo, Guerrero, con 94.1 por ciento; Reynosa, Tamaulipas, con 89.6 por ciento; y Coatzacoalcos, Veracruz, con 89.5 por ciento. Por el contrario, las ciudades con menor percepción de inseguridad son Puerto Vallarta, Jalisco; Mérida, Yucatán; y Piedras Negras, Coahuila. Los lugares más inseguros para los mexicanos son: cajero automático en la vía pública: 81.3 por ciento; Transporte público: 73.7 por ciento; Banco: 68.1 por ciento; Calles 66.1 por ciento; y Mercado: 60.1 por ciento.

De acuerdo a los resultados del decimosexto levantamiento de la ENSU, la población considera que en los próximos meses la situación de la delincuencia en su ciudad seguirá igual de mal o empeorará. De ahí la población ha modificado sus hábitos respecto de llevar cosas de valor como joyas, dinero o tarjetas de crédito, por temor a sufrir algún delito; cambiaron hábitos respecto a permitir a sus hijos menores salir de su vivienda; un 50.3% cambio rutinas en cuanto a caminar por los alrededores de su hogar, pasadas las ocho de la noche y un 34.3% cambio rutinas relacionadas con visitar parientes o amigos.

No obstante, los recursos contra la inseguridad pública crecieron a un ritmo ligeramente mayor al gasto neto del gobierno federal, el cual aumentó 58 por ciento. De 2006 a 2016, se han erogado 242 mil millones de pesos tan sólo en la implementación de los operativos de la Policía Federal. El informe Panorama del Gasto Federal en Seguridad 2006-2016, del Instituto Belisario Domínguez del Senado, destaca: el gasto más alto en ese periodo fue el de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el cual se multiplicó 4.3 veces. A partir de 2013 se incorporó a la estructura de la Secretaría de Gobernación, y su gasto combinado superó al de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a partir de 2014. Las erogaciones conjuntas de SSP y Gobernación aumentaron 3.6 veces entre 2006 y 2016, pasando de casi 23 mil millones de pesos a más de 83 mil millones.

En el mismo lapso, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional casi duplicaron sus gastos. La primera pasó de 15 mil millones de pesos en 2006 a 32 mil millones en 2016. El gasto de la Sedena aumentó de menos de 41 mil millones de pesos en 2006 a casi 76 mil millones en 2011, para después mantenerlo relativamente constante (74 mil millones de pesos en 2016). En tanto, el poder federal aumentó su gasto en 62 por ciento durante el periodo 2006-2016. Cabe destacar el mayor aumento de entre todas las subfunciones (subprogramas) corresponde a Reclusión y Readaptación Social: en 2006 este gasto fue de poco más de 3 mil millones de pesos, pero para 2016 fue ligeramente mayor a 28 mil millones. El gasto de reclusión creció 8.8 veces en términos reales en ese periodo, pero los indicadores relacionados con la situación de los penales no ha mostrado mejoras significativas.

CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD

Es monumental la corrupción en esta administración federal exhibida internacionalmente desde la Casa Blanca de La Gaviota, Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto. Hasta ahora, la punta de este iceberg contra México es sin duda Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, amigo y protegido del titular del Ejecutivo federal. Por las irregularidades y negligencias detectadas en la construcción del Paso Exprés, de Cuernavaca, legisladores federales de Morena, PRD y PAN exigen su salida como titular de la SCT.

El coordinador de los diputados perredistas y presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Martínez Neri, señaló: si Ruiz Esparza “tiene un poco de vergüenza primero debe explicar todas las irregularidades de esa obra y, segundo, renunciar al cargo porque ya mostró su poca capacidad”. Por su parte, el grupo parlamentario del PAN formalizará ante la Comisión Permanente la demanda de remover del cargo a Ruiz Esparza, por la “negligencia” con la que actuó en la construcción del Paso Exprés. “Salta a la vista las corruptelas que envuelven esa obra y cobraron dos vidas”, advirtió el panista Francisco Búrquez.

Vidal Llerenas, diputado de Morena, señaló fue la Auditoría Superior de la Federación (ASF) donde se documentó: “el pavimento de la obra, como el proyecto original fueron modificados sin autorización de las áreas correspondientes”. Se detectaron graves irregularidades, por lo que debe haber un responsable administrativo y otro político, advirtió. De acuerdo con la ASF, la obra no fue vigilada de forma adecuada, se detectó mala calidad en la ejecución de los trabajos y modificación del proyecto original. A su vez, el senador del bloque PT-Morena, Mario Delgado, resaltó es necesario cancelar los demás contratos a la empresa Aldesa, “una de las favoritas de Peña Nieto, sobre todo el de la Torre de Control del nuevo aeropuerto capitalino, donde también hay irregularidades”.

Cabe destacar el enorme manto de impunidad tendido en torno a Ruiz Esparza. La profunda y amplia corrupción se extiende a obras en todo el país, las cuales fueron construidas y puestas en funcionamiento de manera similar. Se trata de todo un modelo criminal ejecutado por Ruiz Esparza y presente en toda obra importante ejecutada durante el sexenio en curso. Es operada por funcionarios que exigen moches sobre los contratos asignados; empresarios quienes reducen drásticamente los niveles de calidad para ajustarse a las exigencias porcentuales de corrupción; obras y servicios se inauguran para la fotografía oficial, las cuales de inmediato exhiben deficiencias resentidas por la población presuntamente beneficiada.

Empresarios amigos del régimen son los beneficiarios de las corruptelas, los contratos amañados, los presupuestos inflados y las obras incompletas o fallidas.

Entre estos destaca Juan Diego Gutiérrez Cortina, propietario de la constructora Gutsa, ahora conocida como Epccor, a cargo de sus hijos. Simplemente cambian de razón social para seguir pegados al presupuesto, sin resentir consecuencias legales por la pésima calidad de las obras realizadas y entregadas. Gutiérrez Cortina perteneció a la Comisión de Financiamiento y Consolidación Patrimonial del PRI para financiar la campaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari; también formó parte del “pase de charola” para financiar la campaña de Luis Donaldo Colosio –finalmente el beneficiado fue Ernesto Zedillo-. Estas contribuciones le generaron mayor fortuna, a través de la otorgación de contratos y prebendas públicas, las cuales, pese a todo, seguirán hasta el final de este sexenio.

INE, SIN CREDIBILIDAD

Durante la discusión de los dictámenes de fiscalización, la representación de Morena exigió la renuncia de los 11 integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE). De acuerdo con el representante Horacio Duarte, al INE le “pasó de noche” la intervención del gobierno en los procesos electorales. “Ni una crítica mínima a Peña Nieto”, alegó y consideró “deben presentar su renuncia a este órgano. Le deben a la sociedad”.

También el diputado Guadalupe Acosta Naranjo, representante del PRD, acusó: entre los consejeros del INE hay “una bancada” la cual responde a intereses ajenos. “Deberíamos tratar de retomar que este es el órgano del conjunto de la democracia, no debe haber bancadas parlamentarias ahí adentro, no debe haber consejeros coaligados. Y reivindicar la necesaria autonomía del INE y no terminar siendo presa de factores fácticos que vienen e influyen en este lugar”.

Desde el 2015 se había denunciado en el Consejo General del INE la existencia de un bloque de cuatro consejeros, comandado por Marco Baños, quien ejerce una especie de control del instituto.

Al escribir estas líneas, en el Consejo General del INE se perfilaba echar abajo la contabilización de pago a representantes de casilla por parte de los partidos, lo cual bajaría el gasto total de los candidatos contendientes en las pasadas elecciones. El consejero Enrique Andrade, presidente de la Comisión de Fiscalización, propuso se abra un procedimiento oficioso para, a través de un cruce de bases de datos, se pueda saber si fue correcta o no la manera con la cual la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) contabilizó el pago a representantes de casilla.

La propuesta es respaldada por Marco Baños, Benito Nacif, Daniela Ravel, Adriana Favela, Jaime Rivera y Claudia Zavala.

CORRE EL TIEMPO Y EN CONTRA

Ha transcurrido casi un año de la llegada del nuevo gobierno en Quintana Roo y, sin duda, en ese tiempo se han hecho muchos descubrimientos, algunos para satisfacción de los ciudadanos, otros para ser tema de conversación, unos más reflejan el porqué de la toma de decisión al momento de votar. Sin embargo, se ha visto como temas relevantes han pasado a formar parte del archivo o se han tornado en temas intocables no solamente por las dificultades que tal vez presentan en virtud de la naturaleza de su surgimiento, sino por la serie de contradicciones provocadas al momento de tomar determinaciones.

Se deja en veremos la exposición a las autoridades hacendarias para hacer regresar al esquema de pago menor el Impuesto al Valor Agregado, sin duda un gran atractivo para quienes realizan compras en las zonas fronterizas. Tampoco se abordó la petición de comerciantes y prestadores de servicios a fin de lograr se autorice la ampliación de los montos de depósito en dólares, siendo esta una entidad por todos conocida como captadora fundamental de divisas. Así, las reuniones y las citas y los recorridos y los apapachos con quien tiene en sus manos poder tomar la decisión final, es decir, el titular de Hacienda, José Antonio Meade, se convierten en las giras de la amistad, de los aplausos captados por un buen manejo local de las finanzas públicas, apoyado esto por calificadoras y no por quienes observan no se realiza obra pública, no se pagan deudas a proveedores ni siquiera en áreas tan sensibles como los medicamentos, no se reparan escuelas como se debiera y se pretende con una golondrina hacer todo el verano.

Y si bien estos renglones son a nivel estatal, están otros también delicados a nivel municipal. Las fotos expuestas en diversos medios y las imágenes transmitidas dan cuenta de la sonrisa siempre presente en los rostros de los funcionarios, las cuales llevan a la interrogante ¿de qué se ríen cuando se enfrenta una época, una temporada de gran incertidumbre e inseguridad? ¿Acaso pretenden enseñando la dentadura tranquilizar a la población, hacerla sentir segura? En Benito Juárez, por ejemplo, el jovenazo verde –en todos los sentidos- se dio a la tarea de eliminar estacionamientos surgidos de manera improvisada pero utilizada a diario y en horas hábiles, y poco a poco fueron adaptados para lograr contar con un lugar más o menos seguro, cercano y gratuito para los vehículos, sin ofrecer ninguna alternativa. Se dice que van a reforestar esas áreas pero ¿y los perjudicados?

Sin mediar ninguna consulta, se dieron también a la tarea de mantener los cobros por estacionamientos en las plazas comerciales a sabiendas de existir en sus propios reglamentos de construcción y autorización de comercios la obligación de contar con esas áreas gratuitas para la clientela. Las plazas tienen lo mismo comercios que restaurantes y ambos están inscritos para cumplir con esta obligación, sin embargo si otros se las pasaron por el arco del triunfo, los actuales miembros del cabildo han hecho lo mismo, no existe ninguna forma razonable de hacerlos cambiar, de evitar se sigan cometiendo los mismos abusos. Algunos comercios sellan el boleto, pero antes debieron llegar a un arreglo con la plaza arrendadora para liquidar un número determinado de cajones, o sea que, gratis nada y vaya que acumulan utilidades con esos cobros en los locales en donde el alquiler es por metro y entregan obra negra terminada.

Así como la Federación ha abdicado de muchas de sus responsabilidad, de dictar normas en beneficio de los ciudadanos, en los estados todo aquello en donde pueda haber negociaciones con las cuales se incrementen los patrimonios personales, familiares, de grupo, es bienvenido y reconfirmado. Sin estas áreas de aparcamiento, con un transporte público no solamente inadecuado sino víctima ya de la falta de movilidad y por ende de los congestionamientos, sin señalización adecuada, faltando nomenclaturas en prácticamente todas las regiones, con pavimento gruyer, sin semáforos, sin topes –y en algunas zonas a criterio de sepaustedquién lo que levantaron fueron auténticas bardas-, con cobros inadecuados, inadmisibles y si es por muchas horas impagables, obviamente Cancún y en general la Riviera Maya no son los sitios ideales. Eso sí, las ciclopistas son para presumir en las zonas de hoteles y… nada más.

Si se ve el sector educativo, las reparaciones solamente para algunas escuelas va tan lento como el paso de las tortugas y resulta insuficiente, ahora y mañana. Tampoco se tiene la vigilancia prometida para evitar el cobro de las cuotas de padres de familia y mucho menos para la revisión de los alimentos que se expenden en las cooperativas. Ausentes los bebederos y los arreglos en los sanitarios y, lo todavía más preocupante, ¿saben, después de muchos años, que no existen sanitarios para los profesores? Pero si nos trasladamos al sector salud, siguen los hospitales insuficientes para casi todos los males. O no se tienen medicinas, o las consultas resultan todo un calvario porque les agregaron un seguro popular sin instalaciones extras para su creación, o siguen sin los suficientes médicos, o no tienen equipo o las presiones sobre médicos, al igual que sobre los maestros son de las que llevan impreso: “la sopa de fideo se nos terminó y llegó la época del jodeo”.

Presentan una y otra y diez y veinte estrategias para la seguridad en las cuales incluyen evadir la realidad, mostrar un bello rostro aunque por dentro el organismo esté pudriéndose sin notar siquiera que hasta en donde se llevan a cabo los juicios familiares se tienen grandes carencias y la corrupción brota de las paredes. Realmente y contra lo que pudiera pensarse, las Comisiones de Derechos Humanos son un brazo protector del gobierno. Por la naturaleza de los juicios que se llevan en este lugar en donde se involucra el bienestar de decenas, cientos, de infantes, debieran contar con un lugar adecuado para que los padres diriman sus conflictos y sobre los hijos no se formen secuelas dañinas en su formación, en evitar una etapa adulta sin reminiscencias de pleitos, rencores e inclusive odios. Y si bien parte de ellos está en la responsabilidad de los adultos, tener por lo menos un lugar libre de corrupción, en donde quienes despachen tengan la calidad moral suficiente para tomar determinaciones clave en el futuro de las familias, adecuado en todos los sentidos, ¿es mucho pedir?

Ya se verá pues si el camino va bien o de plano hay que estacionarse, muy brevemente, antes de seguir en una carrera sin rumbo.

DE LOS PASILLOS

Hoy abrimos estas letras a los lectores del Por Esto!:

Mi nombre es Gonzalo Pool Barrios, tengo 82 años de edad. Me agrada mucho leer este prestigiado periódico desde hace muchos años. Felicito a todos los comunicadores que escriben para darnos a conocer la situación de nuestra patria, que cada día por culpa de los gobiernos nefastos nos han llevado a la peor crisis de que se tenga memoria. Por mi vida he visto pasar catorce ex presidentes, pero desde Echeverría se empezó a deteriorar todo el país. Nunca habíamos tenido en la silla presidencial un individuo esquizofrénico y malvado como es Enrique Peña Nieto (en su tiempo también lo fue Carlos Salinas de Gortari, pero Peña le ganó de todas, todas). Me duele infinitamente que mi país que tanto quiero haya caído en manos criminales en todos los niveles incluyendo magistrados, que son los que deben cuidar las leyes. Me pregunto: ¿qué le estamos dejando a las nuevas generaciones? Tenemos un país muy rico que ya quisieran muchas naciones tener la riqueza que Dios nos ha dado: tenemos petróleo, minas, ríos, miles y miles de kilómetros de tierra para cultivar; podemos hacer represas para el sembradío con tantos ríos que tenemos que desembocan tanto en el Golfo de México como en el Pacifico; tenemos mares para que el mexicano pueda comer pescado y mariscos a bajos precios, todo lo mejor. Debemos de aprender de los alemanes y japoneses que después de haber bombardeado sus ciudades en la Segunda Guerra Mundial, se han levantado y hoy en día son potencias económicas y todo se debe a sus pueblos que aman a su país y cumplen con sus leyes. Hay unas frases que hace tiempo leí en la revista Impacto que desgraciadamente el gobierno de De la Madrid lo cerró, porque no le gustaban las verdades que le decían. En este tiempo estaba Manuel Bartlett como Secretario de Gobernación y ahora en el periódico POR ESTO! (9 de julio 2017) dice que Salinas no ganó la Presidencia, eso ya lo sabíamos, no somos pendejos. Las palabras que comentó un periodista en esos tiempos dicen así: “Un pueblo ignorante y analfabeta jamás será libre y un país con gobernantes mediocres nunca será independiente”. Muy cierto, nunca se me olvidan estas palabras. Ojalá este periódico lo dejen vivir muchos años. Felicito a usted señora Lilia Arellano por sus comentarios en la sección ESTADO DE LOS ESTADOS, que cada vez que lo leo me enseña lo que sucede en el país, lo mismo que los demás compañeros de la fuente informativa. Este periódico me ha dado mucha enseñanza respecto a nuestras comunidades, sus culturas, sus costumbres. Viviendo en el centro del país no tenemos información completa de lo que aquí sucede. He aprendido mucho de la vida que llevan principalmente en las islas, algún día las conoceré si Dios me presta vida. Tengo mucho que platicar con usted si mas adelante me lo permite.

Antes de terminar me hago esta pregunta: ¿Cuánto le costo al pueblo del Estado de México el casamiento de Eruviel Avila, faltando unos días para terminar su mandato, y por qué Delfina que ganó la gubernatura del Estado de México anda buscando una senaduría en lugar de pelear hasta la muerte su triunfo? Eruviel Ávila endeudó más al Estado de México que Javier Duarte de Veracruz, ¿irá a la cárcel?

Seguiré con mis dudas y comentarios más adelante.

Saludos Gonzalo Pool Barrios

ESPECIAL:

En estas mismas líneas y durante muchos años se me permitió promocionar los programas Fuego Cruzado y Estado de los ESTADOS transmitidos en el Canal 10 de la península. Es por ello indispensable informar a los lectores y televidentes mi retiro de esa televisora manteniendo el compromiso de vigencia televisiva ante quienes nos hacen el favor de sintonizarnos, por ahora, en el Canal de Youtube bajo el registro Lilia Arellano. En breve, les daremos a conocer otros portales de transmisión con muchas más aportaciones de periodistas comprometidos con la verdad.

Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com

Esperamos sus comentarios al correo: Lilia_arellano@yahoo.com ; Facebook.com/Liliaarellanooficial y Twitter @Lilia_Arellano1.