Estado de los ESTADOS por Lilia Arellano

“¿Cuántas muertes serán necesarias para darnos

cuenta de que ya han sido demasiadas?”: Bob Dylan

La consulta… va: SCJN

Sexenio fúnebre y perdido en economía

Covid-19: Cien mil muertos en octubre

Muñoz Ledo pretende noquear a Delgado

Ciudad de México, 1 de octubre de 2020.- Las decenas de opiniones de juristas, el proyecto presentado por el ministro Luz María Aguilar y los comentarios de analistas se fueron a la basura. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró este jueves la constitucionalidad del proyecto de consulta ciudadana enviada por el presidente López Obrador para enjuiciar a los ex presidentes en México. Por seis votos contra cinco, los ministros de la Corte declararon la consulta como constitucional.

Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN, descartó la consulta busque restringir los derechos humanos o las garantías de aquellos que serían eventualmente señalados. Zaldívar señaló es falso que implique la exposición mediática y estigmatizante durante su proceso de aplicación “Lo que la consulta busca conocer es si la ciudadanía está de acuerdo en que las autoridades investiguen y, en su caso, sancionen (…); tiene la finalidad constitucional que busca recabar el sentir de la ciudadanía, una ventana para integrar la voz de todos.”.

Así como el togado Aguilar encontró un sinnúmero de renglones en los cuales basar su opinión sobre la inconstitucionalidad de la consulta considerándola “un concierto de inconstitucionalidades”, Zaldívar y los ministros: Yasmín Esquivel; Margarita Ríos Farjat; Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; Juan González Alcántara Carrancá; y Alberto Pérez Dayán, opinaron: “La Suprema Corte no puede guardar el derecho a la participación democrática a la ligera”, En la presentación del dictamen Arturo Zaldívar calificó de atípica la atribución, considerando a la consulta popular como un instrumento de la democracia y como tal, de naturaleza política.

“Para darle su plena dimensión a nuestra función revisora en esta materia, debemos partir de que la consulta popular está prevista en nuestra Constitución como un derecho humano de la ciudadanía y que, como tal, debemos maximizarlo y darle la interpretación más amplia posible, a fin de hacerlo efectivo. El espíritu de la consulta es dar cauce, sin intermediarios, a la opinión ciudadana. Su función primordial es la de detonar un debate que incluya a las voces que normalmente están excluidas de la conversación pública y, con ello, avanzar hacia una democracia participativa. En definitiva, nuestra función revisora debe desplegarse de manera que se haga posible la participación ciudadana dentro de los cauces constitucionales. Esa es la dimensión que debemos darle a nuestra facultad. Esa es la función que la Constitución nos llama a desempeñar” sostuvo Zaldívar.

El resultado de la consulta, además, podrá ser vinculante y aclara tajante la consulta y su interrogante no restringen los derechos humanos de los señalados ni sus garantías. Y tampoco viola el principio de igualdad. Como es sabido, la Corte siempre tiene la última palabra y, lo propuesto por el titular del Ejecutivo tuvo su conversión en orden.

AJUSTE DE CUENTAS

Según los datos divulgados por el gobierno federal, en México se superan las 77 mil muertos por la pandemia del Covid-19. Sin embargo, los propios cálculos realistas de la administración federal indican que ya rebasamos los 90 mil fallecimientos La diferencia se debe a la lentitud para procesar pruebas de laboratorio que confirmen la presencia del SARS-CoV-2 en los cadáveres, pero el número podría ser mucho mayor, tal vez del doble, debido al pésimo manejo de la emergencia sanitaria. Así, la cifra de 100 mil muertos se alcanzará inevitablemente durante la segunda quincena de octubre. Y habrá más, ya que la cantidad de mexicanos transmitiendo el virus cada día es de 40 mil aproximadamente, excesivo para pensar en un rápido descenso.

Cada día se hace más evidente que la otrora increíble cifra de 100 mil muertos oficiales está al alcance y que la convicción gubernamental no se moverá ni un centímetro del postulado de tener camas y ventiladores hospitalarios disponibles. Eso es lo que cuestionan los ex secretarios de Salud, Salomón Chertorivksi, José Narro, Mercedes Juan, José Ángel Córdova, Julio Frenk y Guillermo Soberón, antecesores de Jorge Alcocer, quien es al menos nominalmente jefe de Hugo López-Gatell, en un documento ante la Organización Panamericana de la Salud en México, presentado ante Cristian Morales Fuhrimann, representante en nuestro país, y el asesor internacional de Emergencias de la Salud, Jean-Marc Gabstou. Morales advirtió que la epidemia Covid-19 se extenderá más allá del 2020 y que es muy probable que la región experimente olas epidémicas recurrentes.

De no controlarse la pandemia, repercutirá negativamente en la recuperación económica del país, la cual será larga y lenta, como ya lo advirtió el propio secretario de Hacienda y Crédito Público ante los diputados federales. Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial prevé que será hasta 2024 cuando la economía regrese a los niveles observados en 2018. Es decir, estamos no solo en un sexenio fúnebre, sino perdido en materia económica, con las consecuencias negativas implícitas, como es el crecimiento de la población en pobreza y pobreza extrema.

DE LOS PASILLOS

Porfirio Muñoz Ledo sorprendió en la carrera por la dirigencia nacional de Morena, pues es quien más reconocimiento tiene entre los militantes y simpatizantes del partido, al superar a Mario Delgado por 14.6 puntos porcentuales en la encuesta respectiva. De acuerdo con los sondeos para definir a los candidatos a la dirigencia, el ex presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados obtuvo 41.7 por ciento del reconocimiento, frente a 27.1 que tiene el líder la banda morenista en San Lázaro… Ambos fueron avalados por el Instituto Nacional Electoral (INE) para contender por la presidencia de Morena. Yeidckol Polevnsky, Hilda Mirna Díaz y Adriana Méndez completan la lista de cinco aspirantes, al haber obtenido el pase automático por ser las únicas mujeres que se inscribieron para encabezar ese instituto político. En una entrevista, Muñoz Ledo consideró que la primera posición que logró en las encuestas de reconocimiento, “solo son un descontón, pero no un nocaut”, a Mario Delgado, porque el proceso aún no ha concluido. Sobre su compañero de bancada, opinó que está abatido porque “gastó mucho dinero, pero, como los nuevos ricos, no sabe usarlo”.

Con su permiso nos tomaremos dos semanas de descanso. Aparecerán de nuevo estas líneas el lunes 18 de octubre. Recuerde, es otoño y hay que vacunarse contra la influenza.

