“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

Ciudad de México, 22 de octubre de 2020.- A pesar de la imposición de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, donde se aprobó la extinción de 109 fideicomisos no obstante de la férrea oposición de la ciudadanía, colectivos de defensa de víctimas y derechos humanos y la comunidad científica nacional e internacional, el asunto no debe darse por concluido. Gobernadores de oposición pertenecientes a la Alianza Federalista, senadores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, así como sus dirigencias nacionales, acordaron llevar la discusión de este “agandalle” de más de 68 mil millones de pesos por parte de la administración lopezobradorista a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se espera esta vez los togados no se “doblen” a los deseos del tabasqueño.

Desde antes de la aprobación forzada en un recinto alterno del Senado de la República, con un grosero despliegue de las fuerzas de seguridad pública de la Ciudad de México para evitar el bloqueo de colectivos de ciudadanos que se oponen a la desaparición de esos fondos y fideicomisos, los gobernadores de Chihuahua, Javier Corral, y de Michoacán, Silvano Aureoles, advirtieron promoverán una controversia constitucional ante la SCJN por los daños a la ciencia, investigación, cultura, artes, deportes y atención a víctimas, entre otros. Los mandatarios de oposición consideraron se debe documentar la afectación que tendrán actividades fundamentales para el desarrollo del país.

Durante una reunión en un hotel de Paseo de la Reforma, pues la Cámara de Senadores seguía bloqueada por los distintos colectivos ciudadanos, Corral externó su preocupación “sobre esta regresión, este desandar del camino del federalismo que, con muchas dificultades y sacrificios, hemos construido en nuestro país”. A su vez, Aureoles dijo existen alternativas para frenar la desaparición de los fideicomisos y que esos recursos se sigan utilizando en tareas sustanciales del país. “Vamos a ir a la Corte si se empeñan en sacarlos”, advirtió el mandatario de Michoacán.

También el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, anunció que interpondrán acciones de inconstitucionalidad en contra de la decisión del Congreso de desaparecer los 109 fideicomisos. Detalló que esos recursos están “fundamentados en un conjunto de vacíos legislativos presentes en las decisiones que se están tomando”. El dirigente partidista consideró: “Estamos ante una brutalidad e irresponsabilidad que atenta contra la vida del país”. Zambrano prevé que las controversias van a desembocar en un litigio internacional, pues “con la extinción de los fideicomisos se expropian fondos nacionales e internacionales, de carácter privado y público, provenientes de países altruistas y de otras instituciones como la propia ONU, que destinó recursos en fideicomisos mexicanos. Además de que otros países mantienen convenios de colaboración”.

El líder perredista acusó que el presidente Andrés Manuel López Obrador se apropia de los casi 70 ml millones de pesos de los fideicomisos para ocupar esos recursos a fin de asegurar la permanencia de Morena en 2021 como fuerza mayoritaria en el Congreso de la Unión. “Vamos a buscar que no se los pueda apropiar, tan de inmediato y tan fácilmente”, sentenció y sostuvo el mandatario pretende “agarrar dinero de donde haya para tapar los hoyos que están dejando con el uso indebido de los fondos de estabilización económica”.

Zambrano también calificó como una “vergüenza nacional” que se ocupe dinero para remodelar el estadio de beisbol manejado por Pío López Obrador, el hermano del presidente, mientras se descuidan las necesidades de niños con cáncer, y recordó Pío López apareció hace unos meses en un video recibiendo dinero del que no se demostrado su procedencia.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y el líder nacional del PAN, Marko Cortés, también advirtieron seguirán por la vía legal la lucha contra la extinción de los fideicomisos, por los adversos efectos que tendrán para el país. La dirigencia priista estableció se extinguieron recursos para la investigación científica, la cultura, la defensa de los derechos humanos, el deporte y el campo. Moreno consideró se dio un duro golpe al desarrollo de México y no se escucharon los reclamos de los mexicanos, que demandaban su permanencia.

La comunicad científica destacó que la eliminación de fondos y fideicomisos para la investigación afectarán de manera directa a más de mil 700 integrantes del Sistema Nacional de Investigadores (SIN) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) porque cambiarán las reglas para obtener recursos para el desarrollo de proyectos e investigaciones. Adicionalmente, la desaparición de los fideicomisos impactará en aquellos investigadores que hicieron el camino para convertirse en miembros del SIN o aquellas que desarrollaban proyectos a partir de concursos para obtener financiamiento federal.

López Obrador califica a todos aquellos defensores de los fideicomisos de “corruptos”, no hace distingos porque advierte “es así de claro”. No se pone en duda hubiese quienes manejaron de manera muy personal los fondos depositados -tal cual lo hace el propio tabasqueño con el dinero de las arcas públicas-, pero el presidente recurrió a la frase tantas veces pronunciada por Pancho Villa “¡fusílenlo!, luego averiguamos”. Tan es así que en su conferencia mañanera ha repetido y se ha comprometido en dos ocasiones a presentar santo y seña de esos manejos, a realizar auditorias y, también como es costumbre, amenazar con la aplicación de la ley.

SÍ POR MÉXICO

Un día después del lanzamiento del movimiento Sí por México, en el cual participan Gustavo de Hoyos Walter, y el empresario Claudio X. González Guajardo, se dio a conocer que José Medina Mora Icaza es el candidato de unidad para la presidencia nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), por lo que a partir de enero del siguiente año relevará De Hoyos. De resultar elegido en la asamblea que se realizará el 10 de diciembre, Medina Mora Icaza sustituirá desde el primero de enero de 2021 a De Hoyos Walter, quien ha estado al frente de la agrupación por cinco años, luego de que se modificaran en 2018 los estatutos internos para permitir su gestión por dos años más.

Durante su conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador sostuvo que la organización Si por México es de Claudio X. González hijo, quien se lanzó contra los maestros de Oaxaca a quienes acusó de lavado de dinero, “todos estos personajes son de doble discurso, de doble moral”. Y añadió: “En el 2006, cuando nos robaron la Presidencia, su papá declaró que no querían, si ganábamos, verse en la necesidad de aplicar una política como la que se impuso en Chile en 1973 con el derrocamiento del presidente Allende”. También reprochó a quienes se beneficiaron en el pasado y contrastó el logotipo de la esta organización. “Puede ser coincidencia, pero van a ver el logotipo” de la nueva organización denominada Sí, similar al Sí que utilizó el general Augusto Pinochet, cuando el plebiscito efectuado en Chila para consultar sobre “la continuidad del régimen militar”.

… Y, hablando de plebiscitos…

13 MILLONES 200 MIL DESEMPLEADOS

De acuerdo a los datos oficiales reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cinco meses después de que la contingencia sanitaria provocó la salida de más de 12 millones de personas de sus trabajos, 3 millones 600 mil personas no han vuelto a laborar y, las necesidades de plazas de trabajo entre desempleados abiertos y quienes no han buscado un empleo, pero lo necesitan, escala a 13 millones 200 mil. En septiembre pasado los desempleados –como se clasifica a las personas que buscan activamente un trabajo sin encontrarlo- sumaron 2 millones 700 mil personas. Adicionalmente, en la población no económicamente activa –donde se agrupan quienes no trabajaron ni buscaron ocupación- hay 10 millones 500 mil que tienen necesidad de emplearse.

Los espacios del trabajo en el país están ocupando solo a 79 por ciento de la potencial fuerza de trabajo: a la fecha hay 51 millones 100 mil personas que están laborando en empleos formales o informales, pero adicionalmente está la presión de dar cabida a toda la población que está en condiciones y disposición de trabajar. En la informalidad laboraron 28.1 millones de trabajadores el mes pasado, 245 mil más que en agosto. El crecimiento de los ocupados en el sector informal pasó de 13.6 millones (49%) en agosto a 13.9 millones (49.6%) en septiembre de 2020.

Los reportes del Inegi revelan que en septiembre prácticamente la mitad de la población ocupada laboró en micro negocios; que se ha dado una mayor reducción de espacios donde la paga no rebasa el salario mínimo y que los datos más recientes muestran que uno de cada cinco personas se ocupa en comercio y 16.9 por ciento en la manufactura, siendo los principales subsectores que dan empleo en el país. Estos datos confirman la lenta recuperación de la ocupación y el empleo observada desde agosto, debido principalmente al mantenimiento de las medidas de reactivación gradual de los negocios y empresas en actividades económicas no esenciales.

DE LOS PASILLOS

Al cierre de estas líneas aún se desconocía la forma en la cual intentaría Zoe Robledo responder a interrogantes sobre el manejo de la pandemia dentro del IMSS. Y es que tienen documentado son 8 de cada diez hospitalizados por encontrarse infectados por Covid los que mueren en esas instalaciones. Sobre el titular de Salud, no merece ni compasión ante las cifras reportadas cada día y en las cuales se advierte el contagio de 9 mil habitantes de la CDMX en los dos últimos días. Para quien dirige los destinos del ISSSTE los reclamos se centraron en la falta de medicamentos, en lo viejo de los equipos y en la cada vez más notoria ausencia de médicos especialistas…Por otra parte, las infecciones en Morena, cunden. Aparecieron todos los aspirantes a dirigir a este seudo-partido como anfitriones del Covid y ya volvió a verse, se atienden en hospitales privados, de primer nivel, de cinco estrellas; son, como el Ejecutivo y algunos funcionarios a quienes les aplican muestras cada semana, los elegidos del reino, los impedidos de andar curándose en hospitales públicos…

Miguel Ángel Mancera, ¿habrá soltado una sonora carcajada o simplemente respiró tranquilo y se fue a festejar? Resulta que el actual senador y ex jefe de gobierno de la Ciudad de México fue inhabilitado para desempeñar empleos, cargos o comisiones en la Administración Pública, por el término de un año. Desde este octubre hasta el mismo mes del 2021, tiempo en el cual tiene trabajo de curulero y cobra puntualmente su salario y otras percepciones, correrá la inhabilitación dictada por el TRIFE al considerar que su participación durante la campaña presidencial de 2018, puso en riesgo la equidad de la contienda, vulnerando el principio de imparcialidad y neutralidad a que se refiere el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Gran castigo ¿o burla? Porque se han encargado de señalar a muchos de sus colaboradores por malos manejos, el último de ellos, su secretario particular… ¿contra ellos, sí; contra Mancera, no?

