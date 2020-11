Estado de los ESTADOS por Lilia Arellano

“El poder sin límites es un frenesí que

arruina su propia autoridad”: Fénelon

AMLO une a todos… en su contra

PRI, PAN, PRD, mandatarios, empresarios, en comicios 2021

Corrupción, impunidad e incumplimientos, liquidan a la 4ª T

Chocan por inundaciones en Tabasco, Adán López y Bartlett

Ciudad de México, 11 de noviembre de 2020.- La cerrazón del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está logrando unir a toda la oposición en su contra, así como a sectores importantes de la población, como empresarios, comerciantes, prestadores de servicios y líderes sociales, por sus marcados errores en el manejo de la pandemia por Covid-19, y las consecuencias en materia económica, llevando al país a un retroceso de al menos 10% en el PIB nacional este año y la cancelación de 12 millones de empleos, así como el incremento de la población en pobreza y pobreza extrema. El mandatario lleva a cabo una concentración abusiva del poder, de la distribución de los recursos de la nación y los utiliza como instrumento electoral, sin trabas ni cortapisas al controlar el Congreso de la Unión y someter al Poder Judicial.

Gobernadores, dirigentes de partidos de oposición y capitanes empresariales están conscientes de que la única forma de frenar el desastre ocasionado por el tabasqueño es arrebatarle el control de la Cámara de Diputados el próximo año y la mayoría de las 15 gubernaturas en disputa. Para ello, ya establecieron de facto alianzas para competir juntos contra los candidatos de Morena y sus aliados, a fin de alcanzar esos objetivos políticos, pero sobre todo corregir el rumbo en materia económica, pues se tiene un declive no visto en la historia reciente del país.

Durante la Convención Nacional Ciudadana de la organización “Sí por México”, encabezada por los empresarios Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, los dirigentes nacionales de los principales partidos de oposición: Marko Cortés, del PAN, Alejandro Moreno, del PRI, y Jesús Zambrano, del PRD, ya “abrieron las puertas” de sus institutos políticos para postular candidatos de dicha organización, con el propósito de ganarle al presidente López Obrador, a su partido Morena, y sus satélites, PT, PES y PVEM, una nueva mayoría en la Cámara de Diputados en las elecciones intermedias del 2011. Los líderes de los partidos de oposición a la auto denominada cuarta transformación ya aceptaron ir juntos con la ciudadanía para enfrentar en los comicios del próximo año a la “tiranía morenista”, como la calificó el panista Marko Cortés.

También los 10 gobernadores que conforman la Alianza Federalista decidieron llevar sus demandas de un nuevo pacto fiscal hasta las urnas electorales, en busca de romper la mayoría controlada por el presidente López. Acusan la irresponsabilidad del tabasqueño con su fallida estrategia contra el Covi-19 que ya dejó más de 100 mil muertos y alrededor de un millón de contagios en el país. Así, todos los mencionados empujan un “voto de castigo” hacia el actual gobierno, el cual refleja una total ausencia de estrategias para hacer frente a las crisis, al incremento de la pobreza, a la desaparición de pequeñas y medianas industrias, al desempleo y a ello se agrega la ocurrencia, que no estrategia, de dar “abrazos y no balazos” a las organizaciones criminales, a los productores y comercializadores de drogas.

El dirigente nacional panista explicó: “Quienes estamos aquí más allá de nuestras claras diferencias ideológicas y conceptuales, necesitamos generar un auténtico despertar social, para que en el 2021 la sociedad librepensadora se vuelque a las urnas a participar y entonces construyamos esa nueva mayoría en la Cámara de Diputados para reconducir la política económica, social y de seguridad”. Para Alejandro “Alito” Moreno, a quien se le ha visto muy alineado al presidente, la oposición no es la que más protesta, sino la que gana elecciones, lo cual quedó demostrado de manera contundente en Coahuila e Hidalgo, en la elecciones de este año. El dirigente tricolor invitó a los lideres de los otros partidos de oposición a “que les abramos las puertas del partido a que sean candidatas y candidatos de nuestros partidos, que asuman esa decisión, que participen, que salgan a ganarse el voto con nosotros, porque ahí estará el verdadero cambio. Ahí estará el verdadero impulso, llevar la representación ciudadana a los institutos políticos para fortalecer y defender esta agenda en la Cámara de Diputados, en las plataformas de gobierno”.

Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, aseguró su partido está de acuerdo en contribuir a la construcción de la más amplia alianza posible con las fuerzas políticas y con las organizaciones de la sociedad civil para avanzar juntos. “Estamos dispuestos a abrir las puertas del PRD a candidaturas prestigiadas y competitivas. Juntos, partidos políticos, lograremos las más amplias alianzas, coaliciones, candidaturas comunes o las diversas formas que nos permitan las leyes electorales locales, pero especialmente en lo federal, para construir esta nueva mayoría democrática que hoy requiere el país, que nos ayude a evitar que continúe el proceso de degradación que hoy nos encontramos”, subrayó el líder perredista. Incluso refirió que su instituto político ya está en pláticas bilaterales o multilaterales para hacer realidad los acuerdos para las candidaturas.

Por su parte, la vocera de “Sí por México”, Beatriz Pages Rebollar, consideró que la organización va por buen camino porque ya son más de 50 mil ciudadanos, de 500 organizaciones de todo el país y cuatro partidos como vehículos. Destacó que los partidos políticos cercanos al actual gobierno federal no les interesó la agenda de la organización, por lo que decidieron darle la espalda a la ciudadanía.

Hasta donde se sabe han avanzado las negociaciones entre los integrantes de este amplio bloque opositor. Los gobernadores aliancistas han convencido a las dirigencias nacionales de sus partidos para ofrecer hasta un 30 por ciento de candidaturas para los dirigentes empresariales involucrados en la misma, apoyados por una alianza de partidos: PRI, PAN, PRD y MC, para postular y apoyar candidatos comunes en al menos 100 distritos estratégicos de la República con los que se puede quebrar el actual dominio legislativo de Morena.

Los gobernadores de Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Guanajuato, Tamaulipas, Coahuila, Aguascalientes, Michoacán, Durango y Colima, trabajan en los detalles de una estrategia conjunta para que sus partidos hagan alianzas de facto y postulen candidatos mejor posicionados en cada distrito, a fin de ganar las votaciones. La apuesta es ganar 100 distritos para acabar con el control que ejerce Morena en San Lázaro. Con un bloque opositor sólido podrán enfrentar al partido oficial en la próxima legislatura; podrían no sólo modificar el Presupuesto Federal sino revertir algunas reformas a leyes secundarias y frenar incluso nuevos intentos de reformas constitucionales porque también romperían la mayoría calificada que requiere el presidente para hacer cambios constitucionales –como la reforma al artículo 27 constitucional para revertir la participación privada en el sector energético- en la segunda parte de la administración de López Obrador.

Tal y como lo había pedido AMLO: “quien no esté conmigo, está contra mí”, pues ahí los tiene.

CORRUPCIÓN PUDRE A LA 4T

Sin pretender aumentar el disgusto presidencial ante tantos reclamos y recordatorios no solamente de promesas de campaña sino de dichos en la mañanera –una vez incumplidos los compromisos, pasan a ser simples “dichos” – ponemos en la memoria lo poco claro del acuerdo hecho con Emilio Lozoya y su prometida información espectacular. No hay nada, nada de nada, excepto la protección, la inmunidad brindada no solo al ex director de Pemex, sino a todos los involucrados en el saqueo a la petrolera y, por supuesto a la constructora brasileña Odebrecht, los supuestos sobornos entregados para la campaña de EPN ¿o fueron a dar al patrimonio de ERLA?

Tampoco se sabe, bien a bien, cual es la posición del gobierno de México frente a la detención del General Salvador Cienfuegos, ex titular de SEDENA, menos aún se conoce del paradero de otro General de Enrique Miranda, quien ni tardo ni perezoso se retiro de la agregaduría militar de la embajada de México en España. En veremos, sin dar más detalles, como se dice popularmente “a lo tarugo”, aventaron el supuesto de una orden de detención para el “vicepresidente” Luis Videgaray ¿los cargos? “traición a la patria”, entre otros. Lo de las consultas sigue el camino de la incertidumbre, sobre todo por el desconocimiento de cargos realmente comprobables.

Se conoce de las reuniones en casa de Carlos Salinas de Gortari con toda clase de personajes de la política actual, inclusive con aquellos altamente beneficiados por AMLO, quien parece mirar solamente para la derecha, aún y cuando ande presumiendo de conocer la izquierda y de haber recibido formación de quienes antaño mantenían un nombre y pretendían dejar un legado. Y los grupos en plena y franca organización, sin ocultar el rostro ni negar los nombres, siguen organizándose para impedir permanezca un control absoluto del poder, se pierda el equilibrio y autonomía de los tres, se siga por el rumbo de las ocurrencias y no de un plan de gobierno serio.

Hoy pesan sobre los hombros del tabasqueño las casi 100 mil muertes de mexicanos a causa de la pandemia; otro número muy similar cuya causa es la errática estrategia en contra de la delincuencia organizada; los miles de feminicidios, el desabasto de las medicinas y por ende las muertes provocadas por ello, el avance en la trata de blancas y la multiplicación de la prostitución infantil, el imparable avance de los índices de violencia. Pero también están en los colectivos inconformes todo aquello ofrecido y no cumplido: las gasolinas siguen caras, el gas cada día va para arriba igual que la energía eléctrica, la descentralización de las secretarías, la generación suficiente de empleos. Otra vez, nada de nada.

Debido a lo anterior a nadie debe extrañar lo multiplicado sean las manifestaciones cada vez cargadas con mayor ira ante tanto desorden. Dice el tabasqueño, repite una y otra vez: no somos como los de antes. Iguales o no, el estancamiento económico está presente, con y sin neoliberalismo, con o sin neoliberalismo crece el número de pobres; con y sin neoliberalismo, la política de austeridad ha sido el peor remedios un estancamiento existente desde el 2018. Con o sin neoliberalismo están regalando dinero sin provocar la reactivación económica, sino buscando el voto comprado por hambre. Con o sin neoliberalismo y criticando hasta su cancelación el NAIM, se mantienen obras costosas, faraónicas, impensables en plenas crisis: Dos Bocas, Santa Lucía y el Tren Maya.

Supongo habrá de tenerse paciencia o ¿qué se necesita? Porque argumentos para quienes siguen bajo la misma terquedad no faltan: apenas van dos años y no se puede enderezar lo mal hecho en décadas; después afirmarán, no son suficientes tres y luego termina el sexenio y se hablará de los pesados intereses económicos causantes de no haber logrado López todos sus magníficos planes. Porque ¿solo estará en Palacio Nacional un sexenio, verdad?

DE LOS PASILLOS

Adán Augusto López, gobernador de Tabasco, reiteró sus críticas contra Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por el mal manejo de la presa Peñitas, provocando la inundación de tres municipios del estado. Señaló confía en las autoridades judiciales ante la denuncia que el gobierno local interpondría contra Bartlett por esas presuntas omisiones. El titular de la CFE en primera instancia había aceptado se cometió un error en el manejo de la presa Peñitas, pero posteriormente aseguró la CFE no tiene ninguna culpa en las inundaciones. El mandatario tabasqueño critico la expresión de Bartlett: la demanda me da risa. Pero, el poblano, tabasqueño y responsable de la CFE, debieran entenderlo tanto el gobernador como los tabasqueños, goza de total impunidad, de simpatía sin límites, de protección absoluta y, la razón, solo la tiene ya sabe usted quien. Mientras, las inundaciones en Villahermosa y otros municipios de esa entidad siguen presentes y entre jalones y estirones simplemente… esperan.

