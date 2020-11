Estado de los ESTADOS por Lilia Arellano

“Solo una persona inepta rinde siempre al máximo

de sus posibilidades: William Somerset Maugham

Ineptitud criminal provocará “El México bronco”

Se multiplican las manifestaciones de inconformidad

Programas del Bienestar, fábrica de candidatos lopiztas

Ciudad de México, 16 de noviembre de 2020.- Es lamentable insistir en que no sólo el deficiente manejo de la pandemia por Covid-19 en el país -la cual ya se extendió, en los números oficiales, a más de un millón de mexicanos contagiados y en las próximas horas se alcanzarán las 100 mil muertes-, lo que nos demuestra la funesta ineficiencia del gobierno de López Obrador, el cual no ha podido tampoco implementar una estrategia adecuada para hacerle frente a la crisis económica derivada la cual ha ocasionado desempleo creciente y, con ello, el incremento de la pobreza en todo el territorio nacional. La ola de inseguridad está también totalmente desatendida y los muertos en este sexenio suman más de 165 mil, lamentablemente incluyendo feminicidios e infanticidios. Ahora las inundaciones en Tabasco, su ineficiente manejo por parte de la administración federal y estatal, el reparto de culpas entre el mandatario estatal, Adán Augusto López, y el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, y las incorrectas decisiones del gobierno federal, también muestran la ineptitud de funcionarios de primer nivel en la auto denominada cuarta transformación.

Son de verdad lamentables las declaraciones de un funcionario tan cínico como Hugo López-Gatell Ramírez, el “rockstar” del presidente para esta pandemia y su escudo en el reparto de responsabilidades, quien el domingo pasado consideró como “intrascendente” la cifra de un millón de casos activos confirmados de la Covid-19 a la que llegó el país. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la SSA consideró que las cifras presentadas por su propio equipo de la Secretaría de Salud ya habían reflejado más de un millón de casos estimados de contagios de coronavirus con anterioridad. “Es cierto, pero es una versión limitada de la información, en realidad si tomamos los casos estimados llevamos ya más de un millón, por lo tanto es intrascendente, pero en términos de noticias pareciera atractivo cada vez que hay un número redondo, anunciarlo”, señaló. En un verdadero gobierno democrático un funcionario tan ineficiente y cínico ya hubiera sido despedido, pero aquí, sirviéndole de protección a su jefe en el incumplimiento de sus irresponsabilidades lo sostienen.

No hay que olvidar que este servidor público fue quien convenció al tabasqueño de seguir la estrategia de “inmunidad de rebaño” para enfrentar esta pandemia, y ahí están los resultados. Además, científicos de diferentes latitudes han advertido que dicha inmunidad no se podrá nunca alcanzar dadas las características del coronavirus. Todavía más: López-Gatell intenta convencer que la pandemia “esta domada”, al llamar por enésima ocasión a no interpretar la suma de casos como una trayectoria acelerada de la epidemia, que hasta ahora ha dejado, en números oficiales, 98 mil 500 fallecimientos, aunque en números reales hace mucho se superaron los 100 mil muertos, y más de un millón de casos confirmados de coronavirus. Tan es así, que existen entidades de regreso al semáforo rojo y en la capital del país las medidas tienden a ser más drásticas. A partir de ayer el cambio de horario para las actividades comerciales marcó cierres a las 19 horas, nula circulación el fin de semana y se quedan sin actividad bares y cantinas. ¿Quiere más señor Gatell?

También es visible la descoordinación entre las distintas instancias que intervienen en el caso de la prevención del Covid-19 y la toma de decisiones en diversos estados del país. Pero para este funcionario “todo es coherente, articulado, trabajamos de manera integrada en el gobierno. Todas las semanas tenemos reuniones de Covid no sólo con el Presidente, sino también secretarios de otras dependencias: Marina, Defensa, Turismo, Educación Pública, Hacienda, Relaciones Exteriores y la jefa de Gobierno del la Ciudad de México. Pero ¿dónde quedan los verdaderos especialistas, los infectólogos, quienes realmente saben de la contención de epidemias y pandemias? Lo aún más grave se centra en la falta de vacunas contra la influenza y la escasez de los servicios de prevención en entidades como Tabasco en donde se prevé la llegada de enfermedades mortales ante las inundaciones y el estancamiento de aguas sucias.

Nos esperan, por desgracia, tragedias peores y los López, como don Sebas… tan campantes.

APENAS DOS AÑOS Y FALTAN CUATRO

Al concluir este mes se cumplen dos años del gobierno Lopizta y la cuarta transformación ha decepcionado no sólo a quienes votaron por ella, sino a una gran parte de la población cuyas esperanzas se fincaron en un cambio, pero este cambio sólo ha sido de manos, de una avariciosa cleptocracia, ilustrada en aquella famosa foto del ex presidente Enrique Peña Nieto con los gobernadores priistas, al arranque de su sexenio, a una ineptocracia, que no sólo es incapaz de enfrentar airosamente los desafíos del país, sino los agrava con sus incorrectas decisiones, sus caprichos, y su manía de enfrentar a los mexicanos, unos contra otros, dando como resultado un país dividido, bajo el estima lopezobradorista: “estas conmigo, o contra mí”. Además, también esta gestión federal ha sido infectada con el virus de la corrupción y los ejemplos abundan.

La bandera de la lucha contra la corrupción sólo ha sido un arma política para el tabasqueño, quien al igual que sus antecesores, protege la corrupción de su propio gobierno y, sobre todo, de su círculo cercano. La austeridad republicana ha causado efectos devastadores, como la escasez de medicinas para niños con cáncer y todo tipo de enfermedades propias del mexicano, como diabetes, hipertensión, y otras. El dinero de la República se ha privilegiado para los faraónicos proyectos de AMLO: la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía, así como para sus programas sociales de eminente corte electorero, para la gente pobre y los estudiantes, y jóvenes sin empleo, indispensables en su base electoral, sin importarle dañar a otros sectores emprendedores y generadores de la riqueza de este país.

Por otra lado, sus yerros han sido monumentales y muy costosos: la cancelación del aeropuerto en Texcoco, cuando ya estaba avanzada su construcción; la del Seguro Popular; el programa Progresa, las guarderías, y recientemente los fideicomisos y fondos para la ciencia, la tecnología, la cultura, el arte, la cinematografía, el deporte de alto rendimiento, entre otros, han afectado a importantes sectores de la población mexicana empeñados en hacer grande a este país. López Obrador propaga que ha dado cumplimiento a más del 90 por ciento de sus compromisos de campaña, pero ha fallado en lo fundamental: en la seguridad de la gente, quien ni siquiera tiene garantizado el derecho a la vida al recorrer las calles de este país; en promover una economía en crecimiento, pues tenemos la peor recesión de la historia de México, cuya profundidad no sólo dejo en el desempleo a millones de mexicanos y los condenó a la pobreza, se llevará todo este sexenio recuperar los niveles previos a ella, en 2018. También ha fallado en proteger a la población de la pandemia del coronavirus, ahí están incluso los manoseados números oficiales.

No sólo se ha fallado en hacer frente a las tres crisis simultáneas que se resienten en México: la sanitaria, la económica y la de seguridad, sino también el presidente López Obrador ha azuzado desde las conferencias mañaneras en Palacio Nacional la división y la confrontación política de los sectores sociales del país. El mandatario se ha confrontado con los gobernadores, los partidos de oposición, los empresarios, los medios de comunicación y cualquiera que ose criticar al gobierno, y no sólo eso. ha usado el poder presidencial para agredirlos, cancelarles fondos y eliminarlos. El proceso electoral federal intermedio está en marcha y la ausencia de diálogo, como se vio en la discusión de la Presupuesto Federal para 2021, en donde se ignoraron las necesidades y peticiones de municipios y estados, y se privilegió la satisfacción de los caprichos del inquilino de Palacio Nacional, así como la confrontación política, nos mete en un escenario peligroso que puede derivar en violencia en varios lugares del país.

Por si algo nos faltara en este fúnebre panorama, AMLO puede incendiar el país, ese es el riesgo en los próximos años ¿o serán solamente meses, semanas, días? Por lo pronto el ejemplo de sus felicitaciones anticipadas a las autoridades quintanarroenses arrojaron como resultado más agresividad, incrementaron la ira, provocaron ataques radicales. La población está empezando a mostrar lo tantas veces anunciado y temido: “El México bronco”.

DE LOS PASILLOS

El gobierno ha perfeccionado las plataformas electorales a partir de los programas sociales. Así, siete de los súper delegados de AMLO ya le presentaron sus renuncias para convertirse en candidatos a los gobiernos de las entidades donde administraron, respectivamente, los programas en los últimos dos años. Tras separarse de sus cargos: Víctor Manuel Castro Cosío se alista como candidato a gobernador por Baja California Sur; Indira Vizcaíno Silva buscará el gobierno de Colima; Juan Carlos Loera de la Rosa pretende ser candidato en Chihuahua; Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros –hermano de la titular de la SFP- pelearía por Guerrero; Lorena Cuellar Cisneros se lanzará en Tlaxcala; y Manuel Peraza Segovia buscará el poder en Nayarit. Todos siguen el camino marcado por Jaime Bonilla Valdez, quien fue súper delegado en Baja California y posteriormente ganó la gubernatura del estado bajo la bandera de Morena. La ola de renuncias confirma que la “Coordinación General de Programas para el Desarrollo”, una estructura creada en el gobierno actual y dirigida por Gabriel García Hernández, es una fábrica de candidatos…Por cierto ¿de ahí emana la protección a la senadora Marybel Villegas y la promesa de llevarla a la candidatura para la gubernatura de Quintana Roo? ¿don Gabriel la tomó por aquello de dar marcha atrás a las bendiciones a Mara Lezama, la actual edil de Benito Juárez, Cancún? ¿Si las metemos a una licuadora, cual será la clase de funcionaria extraída?

