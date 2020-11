“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“Torpe pérdida es la que por negligencia se hace”: Séneca

Ciudad de México, 19 de noviembre de 2020.- Si bien no puede negarse ha sido una buena parte de la población la causante de la propagación del coronavirus al seguir sin aceptar su existencia y por lo tanto no cumplen con las recomendaciones para protegerse y evitar ser factores de contagio, existe una carga impresionante de responsabilidad oficial. El primer error del Gobierno Federal se marcó al no darle la importancia debida a los encargados de crear y poner en marcha la estrategia a seguir en el combate a la pandemia, este grupo estaría conformado por expertos infectólogos, concentrando en él a todos los involucrados, tanto dentro de la federación como en las entidades. El invierno llega con gran crudeza y siguen sin existir las vacunas suficientes contra la influenza, pero tampoco se dan a conocer las medidas de protección para evitar sea el frío otro factor con el cual se vea disminuido el sistema inmunológico.

Se dieron a la tarea de politizar la pandemia y esto se nota claramente cuando se dan los enfrentamientos entre Hugo López Gatell y Marcelo Ebrard. Estos funcionarios buscan afanosamente la sucesión presidencial. El primero hace gala de contar con horas y más horas de exposición pública, ya sea a través de las mañaneras o en su horario vespertino. Suma mayores reflectores que el mismísimo presidente. Apuesta a que, si la decisión para la sucesión del tabasqueño se basa en una encuesta, es el más conocido, el de mayor fama, aunque no precisamente la mejor para forjar su camino. A Marcelo Ebrard el presidente le ha dado muchas “chambas” y si ya tiene un punto ganado con el retorno del general Salvador Cienfuegos, su intervención para lograr llegue el mayor número de vacunas a México le significa a López Gatell la piedra a eliminar para poder avanzar hacia su meta.

En números oficiales, como bien se sabe, México supera los 100 mil muertos por el coronavirus Covid-19 y más de un millón 10 mil personas contagiadas; la ola de violencia no disminuye, sigue incrementándose: de enero a octubre de este año –también en datos del gobierno- los casos de homicidios dolosos se incrementaron 1.1 por ciento y los de feminicidio 1.5 por ciento a nivel nacional en comparación con el año anterior; la economía agoniza con una caída acumulada de 9.6% del Producto Interno Bruto (PIB), causando un brutal desempleo. BBVA México advierte con una caída de 7% este 2020, 12 millones de personas caerían en pobreza y otros 12.3 millones pasarían a la pobreza extrema. El país esta colapsado por las crisis sanitaria, económica y de inseguridad, y todos se preguntan: ¿dónde está el presidente? Bueno, pues esta concentrado en no perder poder, en conservar la mayoría de la Cámara de Diputados en las próximas elecciones, en mantener la mayor cantidad de recursos económicos para ese fin y en defender a las Fuerzas Armadas, baluarte de su administración, pues su base electoral ciudadana sigue en caída libre.

México es el décimo primer país con más contagios de Covid-19 y el cuarto con mayor número de muertos, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins. No se ha “aplanado” la curva, ni vemos “la luz al final del túnel”, como señala el presidente y sus funcionarios en las conferencias de prensa. La única esperanza es la aplicación de las vacunas, que ya están en fases avanzadas y en espera del visto bueno de las autoridades sanitarias internacionales. Sin embargo, la población no parece manifestar mayor preocupación, pues continúan las fiestas públicas sin protección alguna y sin guardar la sana distancia, constituyéndose en focos y causas de picos de contagios. Los ciudadanos acuden a tianguis, centros comerciales y plazas a diario para realizar compras o simplemente pasear, sin tomar las medidas sanitarias correspondientes, como la sana distancia o el uso de cubrebocas.

En cuanto a la aún no contenida ola de violencia, a dos años de haber iniciado la presente administración federal, Ricardo Mejía, encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, precisó la tendencia al alza de las ejecuciones (incluidos feminicidios) se han localizados en 12 puntos y seis estados de la República concentraron el 52 por ciento de homicidios dolosos Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Jalisco y Michoacán. A nivel municipal, 15 municipios concentran casi la tercera parte del total de este delito, con 28.7 por ciento, el de mayor incidencia es Tijuana y le siguen Juárez, León, Culiacán y Cajeme. Según el funcionario, en 21 entidades del país ha disminuido el total de homicidios dolosos y ha aumentado en 11. En el caso de Guanajuato, el estado con mayor incidencia hay una baja de 406 homicidios en el mes de octubre. Respecto a los feminicidios, Mejía reporta una variación con respecto al mes pasado de 79 delitos, contra 76 del mes de octubre y “del pico que tuvimos ya hay una tendencia a la baja”. Por entidad, el Estado de México es el que concentra el mayor número de feminicidios con 119, al que le sigue Veracruz, con 73, y la Ciudad de México con 64.

Para Mejía como para Alfonso Durazo, todo son cifras, estadísticas, datos con los cuales pretenden justificar el cargo que ocupan, pero la situación no es así de fría. Se quedan familias fracturadas, madres sin hijos e hijos sin padres. Los dramas presentados en cada velorio, las lágrimas y gritos vertidos, no cuentan para estos personajes. Eso sí, cuando la ira, el coraje, la impotencia de quienes han perdido a sus seres más queridos aflora, les tienen calificativos, los cercan, montan vallas, los agreden con macanas o gases. ¿Quiénes son los buenos y quienes los malos en este panorama en el cual se ve al territorio mexicano lleno de cruces?

SIN PLAN ANTE LA CRISIS ECONÓMICA

En cuanto a la crisis económica, los principales analistas e investigadores especialistas en la materia del sector privado y la academia lamentan que no se haya establecido una estrategia económica para manejarla. México es una de las economías más golpeadas del mundo, según el Fondo Monetario Internacional (FMI) que pronostica una contracción del 9 por ciento este 2020. Antes de la pandemia, el país ya arrastraba un decrecimiento de 0.3% en 2019, por lo cual acumula seis trimestres en contracción. “Un tema específico de México es que ya veníamos con una recesión leve porque nos agarró en un cambio de gobierno y además un gobierno que trajo mucha incertidumbre, por ejemplo, en todo el año 2019 no hubo ningún trimestre en el que creciera la inversión pública ni privada”, observa Edmar Ariel Lezama, coordinador del Programa Único de Especializaciones en Economía de la Universidad Autónoma de México (UNAM).

La pandemia, la inseguridad y la corrupción son algunos de los factores que provocan la desconfianza en los inversionistas. Analistas de la Coparmex destacan que el ánimo de los empresarios para invertir en México se encuentra en mínimos históricos y no hay un solo estado del país donde tengan confianza en la economía, pues la falta de apoyos del gobierno federal se suma a factores que impactan en la desconfianza de los inversores. Por otro lado, un reciente estudio del grupo financiero BBVA México, advierte que si la economía del país cae hasta 7% se verá enfrentado a la dura realidad de tener 12 millones de nuevos pobres, y otros 12.3 millones pasarían a la pobreza extrema.

CIENFUEGOS LLEGÓ A MÉXICO Y SE FUE A SU CASA

Tras un mes detenido en Estados Unidos, Salvador Cienfuegos, ex titular de la Sedena, fue trasladado en un vuelo chárter a Toluca. Llegó a las 18:40 horas el miércoles al hangar de la Fiscalía General de la República (FGR), procedente del aeropuerto de Nueva Jersey. Se le practicó un examen médico y se le notificó de la existencia de una investigación en la que él se encuentra involucrado; hasta las acusaciones se mantienen bajo reserva. El general proporcionó un domicilio en el municipio de Naucalpan, para ser localizado y notificado de cualquier acción en su contra y a las 19:12 horas se retiró. Llegó a México repatriado y sin pisar la cárcel. El miércoles, durante sólo 15 minutos, compareció en la Corte Federal de Distrito del Distrito Este de Nueva York, y fue cuestionado por la jueza Carol Amon si temía ser perseguido en México, a lo que él respondió de forma negativa. El fiscal DuCharme dio a conocer los motivos para solicitar se desestimaran los cargos de conspiración para importar y distribuir narcóticos a Estados Unidos y lavado de dinero. La jueza está limitada para impedir al gobierno de Norteamérica retirar los cargos, ya que es difícil obligar a un Estado a llevar a juicio a alguien a quien no quiere procesar. ¿Se quieren así las declaraciones o las prefieren más enredadas?

El presidente López Obrador justificó que no se puede permitir que agencias extranjeras juzguen a mexicanos, pues recordó hay acuerdos de cooperación entre países y se tienen que respetar: “¿para que son entonces los acuerdos?”. En conferencia de prensa, pidió a la población tener confianza de que se impartirá justicia en este caso. La traducción directa es la interpretación presidencial sobre la impartición de justicia, porque el tabasqueño tiene sus propios cánones, leyes, reglas y las establecidas, se ha visto, poco importan. Por cierto, el número de ascensos militares resultó sorprendente. Abogados penalistas advierten que la Fiscalía General de la República (FGR) deberá integrar en su investigación otro tipo de pruebas en contra del general Salvador Cienfuegos porque las recabadas por la DEA, sobre una supuesta relación con un grupo del crimen organizado, fueron obtenidas de manera ilegal, por lo tanto difícilmente serán validadas por los jueces mexicanos. Los miles de mensajes de texto supuestamente intercambiados por el general Cienfuegos con integrantes de la delincuencia organizada los cuales fueron interceptados por la DEA, son evidencia que a la luz del Derecho mexicano se recabaron violando la legislación del país, consideró Ignacio Morales Lechuga, ex procurador general de la República, quien destacó que Cienfuegos fue acusado por actos en el desempeño de su encargo como secretario de la Defensa Nacional (2012-2018) por lo que debe ser juzgado por el fuero militar.

DE LOS PASILLOS

¿Por qué Julio Scherer Ibarra ocultó que es propietario de un departamento en el Upper East Side de Manhattan, Nueva York, a cuadra y media de Central Park? Esta propiedad no está en ninguna de sus declaraciones patrimoniales públicas presentadas ante la Secretaría de la Función Pública desde el inicio de su función como servidor público. El departamento fue adquirido en enero de 2014 por un pago de 1.7 millones de dólares, equivalentes en ese momento a 22 millones de pesos…

Pero no es el único caso. A pesar de que en enero de 2019, un mes después del inicio de su administración, el presidente López Obrador dijo: “quien no declare sus bienes no tiene cabida en este gobierno”, se supo de dos secretarios del gabinete quienes no declararon el total de sus bienes. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, y Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes, ambos tenían sendos departamentos en Texas, Estados Unidos. Justificaron la omisión de estos inmuebles en sus declaraciones patrimoniales de forma diferente. Cordero aseguró había declarado esa propiedad, pero la SFP ocultó la información. En su caso, Jiménez Espriú indicó el departamento había sido cedido a una empresa de la cual él era fundador, pero “de manera previa a mi regreso como funcionario público, las acciones de esa sociedad, que se encontraba a mi nombre, pasaron a la titularidad de mi hijo Javier Jiménez Gutiérrez”…

El miércoles, el Consejo de Administración informó que explorará la posibilidad de que el Banco de México (Banxico) invierta las reservas internacionales del país en los bonos de la empresa petrolera y financiar así la deuda que en los próximos tres años ascenderá a casi 31 mil millones de dólares. Ante esto, Gerardo Esquivel, subgobernador del Banxico, advirtió que la Ley del banco central no permite que sus reservas de dólares sean invertidas en bonos de Pemex, Por su parte, Manuel Sánchez, quien fue subgobernador de Banxico entre 2009 y 2016, calificó a los valores emitidos por Pemex como “bonos chatarra”. El economista señaló: “La propuesta no es viable. La ley establece que la reserva de Banxico puede invertirse en valores “considerados de primer orden”, en ME y a cargo de entidades del exterior. Pemex es nacional y sus bonos son “chatarra”…

Empiezan a afilarse las garras para hacer uso de estas reservas cuyo buen manejo le permite a López mantener con cierto equilibrio la macroeconomía. Si se retrasa lograr el objetivo o de plano no se logra, los fondos de ahorro para el retiro serán la siguiente apuesta. Así como en algún momento se volvió frase popular “ningún chile les embona”, el presente señala al gobierno federal actual “sin llenadera, un pozo sin fondo”. Recuérdese han utilizado todo tipo de fondos, los “guardaditos”, el dinero de los fideicomisos, lo captado en el instituto que le roba al pueblo lo robado, etcétera. Seguramente considerarán como otro “anillo al dedo”, la aprobación hecha por los senadores para poner en marcha la Ley Nieto, con todos lo esperados y ya anunciados inconvenientes, daños y violaciones a los ciudadanos, a los que votaron y a los que no votaron por López.

