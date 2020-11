Estado de los ESTADOS por Lilia Arellano

“Más se unen los hombres para compartir un mismo

odio que un mismo amor”: Jacinto Benavente

Hartazgo ante mortandad y pobreza

FRENAA convoca a paro económico nacional y a no pagar impuestos

Confianza entre colaboración México-EU rota por el caso Cienfuegos

Quintana Roo y su gobernador frente a las traiciones; caos morenista

Ciudad de México, 22 de noviembre de 2020.- Día tras día se hace más evidente el hartazgo de la población ante la irresponsabilidad e ineficiencia de la administración federal actual. Por la pandemia del Covid-19, la mortandad es espeluznante: afirman investigadores la cifra sobrepasa los 220 mil, aunque los números oficiales sólo reconozcan más de 101 mil. Ante este panorama, el inquilino de Palacio Nacional se niega siquiera a revisar la estrategia seguida y se atreve a presumirla en foros internacionales; el desempleo crece incesantemente al igual que la pobreza: nos faltan 22 millones de empleos, 10 millones más que en 2019; la pobreza laboral, es decir, cuando el sueldo no alcanza para cubrir la canasta alimentaria familiar, se incrementó en 28 de 32 entidades del país durante el tercer trimestre del año, y pasó del 38.5 a 44.5% por ciento; la ola de violencia sigue sin ser atendida y se mantiene el récord de 100 asesinatos diarios, sumando casi 70 mil víctimas y contando.

El Frente Nacional Anti-AMLO (FRENA) movilizó a miles de mexicanos el sábado anterior, de nuevo volvió a asumir el reto lanzado por AMLO: si juntan más de 100 mil mexicanos en mi contra, renunció. Se quedaron lejos de la meta en su segunda intentona, pero todo se vale cuando se comprueba el gran número de mentiras expresadas a diario por el tabasqueño, las cuales según los auto encargados de contabilizarlas suman más de 30 mil. Por lo visto habrán de esperar a la consulta de revocación de mandato en 2022 para poder sacar al tabasqueño de Palacio Nacional, si es que esta afirmación es cumplida y maneja por primera vez el respeto a la ley. Los ciudadanos inconformes con la administración de la 4T marcharon con las consignas de “Fuera López””, “Es un error estar con Obrador” y “Haber votado por López fue un error, votar por un traidor fue un error”.

Partió el contingente del Monumento a la Revolución hacia el Zócalo capitalino y luego se dirigieron al Ángel de la Independencia y hacia el Auditorio Nacional, fueron empujados para cambiar el trayecto por la presencia policial. Los manifestantes intentaron quitar las vallas instaladas por el gobierno capitalino alrededor de Palacio Nacional. Un cerco policíaco resguardo las afueras del recinto donde los manifestantes provenientes no sólo de la capital del país sino de los estados de San Luis Potosí, Chihuahua, Coahuila, entre otros, ondeaban banderas y alzaban sus pancartas, en las cuales se leían consignas como “Todos somos México”, “México nos necesita unidos” y “No al comunismo”. Organizadores de la protesta confirmaron la presencia de tres notarios públicos para dar fe del número de participantes, mientras la Secretaría de Gobierno informó la presencia de solamente 7 mil 500 ciudadanos.

Durante el recorrido de la movilización denominada “El gran despertar de México, esta vez seremos millones”, hizo una parada en el Ángel de la Independencia donde realizaron un mitin y criticaron la gestión del tabasqueño. A nombre del consejo de FRENAA, Gilberto Lozano comentó realizarán acciones como: paro económico nacional, boicot de pago de impuestos y boicot a empresarios coludidos con el gobierno federal. “No nos representan los senadores, los diputados, los servidores públicos, los funcionarios”, dijo y reiteró no se convertirán en partido político. Insistieron en su principal objetivo: la “renuncia” de López Obrador.

La protesta contra la gestión de AMLO no sólo se realizó en la Ciudad de México. FRENAA convocó a marchas en otras ciudades del país y esperaba sus protestas se repliquen en el extranjero, inclusive consulados de nuestro país en Estados Unidos han advertido a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre la movilización en contra el titular del Ejecutivo Federal, la cual ahora encuentra un sustento: el despido de más de 500 empleados en esas 50 representaciones. En San Luis Potosí, integrantes de FRENA reclamaron la falta de acciones del gobierno federal en medio de la pandemia por Covid-19, sobre todo en materia económica y de recuperación de empleo. Los inconformes portaron playeras de la selección mexicana de futbol y banderas nacionales.

A pesar de todo, el presidente, al participar en la reunión virtual del G-20, junto con dirigentes de las economías más importantes del mundo, aseguró su administración enfrenta dos crisis: la sanitaria, por la pandemia del Covid-19, y la económica, derivada de la misma, que “nos ha dejado sufrimientos y calamidades, pero también lecciones importantes”. Desde su perspectiva, la atención médica, vacunas y medicinas deben ser gratuitas y de aplicación universal. A decir de AMLO, se debe “abandonar la tentación de imponer medidas autoritarias como el confinamiento excesivo o el toque de queda. Nada por la fuerza, todo por el convencimiento y la razón”. Recomendó hacer el rescate económico “de abajo hacia arriba”: “primero ayudar a los pobres y no centrar las acciones gubernamentales sólo en destinar fondos públicos a empresas o instituciones financieras en quiebra. No convertir las deudas privadas en deuda pública, evitar el endeudamiento y menos aún si es en beneficio de pocos y a costa del sufrimiento de muchos y de las nuevas generaciones”.

Sin embargo, unas horas antes, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, advirtió hay un repunte del Covid-19 en México y su duración llegará, al menos, hasta marzo del 2021, donde la estrategia será reducir la letalidad del virus, algo no alcanzado hasta el momento. El gobierno, dijo, no buscará la confrontación ni una tensión innecesaria con la sociedad, con el uso de medidas coercitivas o la fuerza pública para mitigar los contagios. Al participar en el foro a distancia “Experiencias y retos del abordaje de Covid-19 en México y en países de América Latina y el Caribe”, organizado por el Senado de la República y la Organización Panamericana de la Salud, aseguró fue a partir del mes de octubre cuando la epidemia entro en un fenómeno “bisagra” previsto desde el mes de marzo, el cual implica un repunte de contagios.

El viernes pasado, el PAN presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia por negligencia criminal contra el gobierno de López Obrador. En particular, en contra de Hugo López-Gatell, así como contra todas las autoridades federales que resulten responsables de los probables delitos de homicidio culposo, lesiones, sabotaje y ejercicio ilícito de funciones. El blanquiazul considera que una cantidad importante de las más de 100 mil muertes por Covid-19, son debido al mal manejo de la pandemia por parte de las autoridades de salud. Raymundo Bolaños, director general jurídico del PAN, exigió a la FGR realizar una profunda investigación sobre las medidas aplicadas por la administración federal para contener la propagación del virus y su relación directa con la alta tasa de letalidad y el número de muertos. Mientras la tasa de letalidad en el mundo es de 2.4 por ciento, en México es cuatro veces más con el 9.8 por ciento, destacó.

En el extranjero y particularmente el G-20 ha seguido muy puntualmente, de cerca, lo sucedido en nuestro país a raíz de la llegada del tabasqueño a la presidencia. Son los medios informativos con circulación en sus países los encargados de, inclusive, adjetivar los errores, presentar a sus ciudadanos y principalmente a sus inversionistas la realidad existente en el país y, por supuesto, han seguido atentamente dichos y contradicciones del presidente López, por lo tanto están ciertos ha sido lo expuesto un discurso más con la intentona de convencer a quienes están muy lejos de ser sus fans o ser concebidos como sus “chairos”.

DE LOS PASILLOS

Tras el caso del general Salvador Cienfuegos, se perdió la confianza entre los gobiernos de México y Estados Unidos, con lo cual se enfrentarán más dificultades en materia de cooperación sobre seguridad y combate al narcotráfico. Pese a que el Departamento de Justicia de EU se desistió de los cargos de narcotráfico contra el ex titular de la Sedena, el gobierno de López Obrador mantiene su determinación de restringir las operaciones en el país de las agencias estadounidenses de seguridad e inteligencia (DEA, FBI, CIA, ICE), de acuerdo con las afirmaciones de tres importantes funcionarios que trabajan en Palacio Nacional, quienes subrayan las pruebas contra el funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto enviadas por Estados Unidos no parecen suficientemente sólidas para imputarle delitos al general….El objetivo, si existió, se cumplió: la división ente mexicanos ya alcanzó a las fuerzas armadas. Unos, defienden al General y por ende al Ejército Mexicano, otros se muestran inconformes al considerar debe investigarse a profundidad a Cienfuegos porque ha manchado el prestigio de las fuerzas armadas… Con esa Institución no se juega al divide y vencerán…

Otra versión se ha dejado soltar en torno a ese caso. De acuerdo con la agencia Reuters, un funcionario de alto nivel del gobierno de López Obrador informó México se comprometió a arrestar a un líder del narcotráfico en virtud de un acuerdo con el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, para retirar los cargos de tráfico de drogas contra el general Salvador Cienfuegos. Se ha señalado al Cártel de Sinaloa, dirigido por Ismael El Mayo Zambada, y al de Jalisco Nueva Generación, encabezado por Nemesio El Mencho Oseguera, como los dos principales grupos responsables del tráfico de fentanilo a Estados Unidos…Ya veremos si es verdad este trato y si lo cumplen porque…

En Quintana Roo el panorama tiende a registrar una mayor oscuridad. La reactivación económica se encuentra solamente en el discurso gubernamental. Está visto solamente genera el gobierno federal esperanzas sin base, no ha instalado la Secretaría de Turismo en la entidad, menos aún se han ocupado de desarrollar algún esquema o estrategia turística para darle al Sur un despegue, evitar sigan quienes ahí habitan transitando por situaciones de desesperación ante la falta de empleos y el aumento en la pobreza. Los actos denunciados con una corrupción galopante, particularmente vista en los alcaldes morenistas, caen en el silencio y todavía se presenta el atrevimiento de aquellas deseosas de ser reelectas o consideradas en las listas para candidaturas federales… Con una pandemia sin mostrar una tranquilizante disminución en el número de infectados y de muertos, la política se hace presente y las ambiciones, también. Es imposible pasar por alto las intentonas, las ganas de los ex gobernadores –por cierto todos vivos-, de participar en el siguiente proceso electoral, en el considerado para retomar, con los rostros de siempre, el control. Ahora si se percatará el gobernador actual, con toda crudeza, de las sonrisas falsas, de los apoyos supuestamente desinteresados, de las trampas tendidas. Vendrán las citas cuyo propósito serán las recomendaciones aunque ninguna de ellas hable de la formación de generaciones de políticos honestos, jóvenes, emprendedores, preparados, con capacidad para la toma de decisiones. Serán los de siempre los nombrados, los apapachados y protegidos porque con ellos se han establecido relaciones de complicidad. En el colmo, en Morena, en donde se decía habría transformación, se recurre a la elección de quienes conforman nuevos cacicazgos con la corrupción de siempre. Ahí está el planteamiento de su dirigencia estatal: el marido de una senadora con licenciatura en alguna academia patito o con el título adquirido de alguna manera en la cual nada tuvieron que ver los conocimientos y, las pifias, el inapropiado lenguaje recorrió todo el país con sus intervenciones en la Cámara. Pero para el señor Parra lo más pesado es justamente su pasado, el tiempo en la cárcel de la cual fue liberado por el finado García Salvidea, cuya influencia en el ayuntamiento de esos tiempos le permitió salir de una prisión para pasar a dirigir la de la Cancún. Ni la patente de Notario logra limpiarlo y, el otro, uno de los integrantes del “varón” de la familia Beristaín. La ex regidora de nombre Anahí, más preocupada por su físico, con implantes nuevos para satisfacción de su pareja y por supuesto para la atracción visual del sexo masculino que por tratar, por lo menos tratar, de limpiar la mala imagen permeada entre los ciudadanos de un Movimiento en el cual muchos creyeron. Veremos, veremos.

Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com

Esperamos sus comentarios al correo: Lilia_arellano@yahoo.com;

Facebook.com/Liliaarellanooficial – Twitter @Lilia_Arellano1

Disfruta de los programas que tenemos para ti en nuestro canal oficial de

Youtube.com/liliaarellano

Comparte

Tweet

More







WhatsApp