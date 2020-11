“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“No es traición si tú ganas”: Lisa Shearin

Ciudad de México, 24 de noviembre de 2020.- Se tiene mucho material para hablar del caso de Rosario Robles, de su “Estafa Maestra, del silencio con el cual protegía a su ex jefe, el ex presidente Enrique Peña Nieto, y a un gran número de ex funcionarios federales y locales, incluyendo a varios gobernadores, del abandono y la traición de los cuales fue objeto por parte de sus principales cómplices, entre ellos el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y ahora de su decisión de hablar, de delatar, para evitar pasar su vida en prisión, de buscar ser un “testigo colaborador”, con la Fiscalía General de la República, con información de cómo se tomaron las decisiones y “quienes dispersaron los recursos”. La nueva posición de “la Chayito” le da al presidente López Obrador material suficiente para crear escándalos mediáticos y mantener su campaña rumbo a la elección del 2021, pues no cuenta con resultado alguno para presumir ante el electorado, pero también lo pone en la disyuntiva de romper el pacto de impunidad con EPN y realmente aplicar la ley y combatir la corrupción. De lo que suceda en las próximas semanas, tendremos la certeza de cuál fue la decisión del tabasqueño.

De acuerdo con su abogado, Epigmenio Mendieta, la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial (Sedatu), presa en el penal de Santa Martha Acatitla desde hace un año y dos meses, decidió colaborar con la FGR ante las nuevas órdenes de aprehensión libradas en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, ambas acusaciones superiores en castigo a las marcadas en su detención, al inicio de la integración de la carpeta de investigación. No ha sido negado su frágil estado de salud y el riesgo que, de ser hallada culpable, pasaría el resto de su vida en prisión. Estos fueron factores clave para, finalmente, buscar obtener los beneficios de acogerse al criterio de oportunidad y así dar información clave en la investigación de la llamada “Estafa Maestra”.

El litigante destacó en una entrevista televisiva que Robles Berlanga se ha preocupado por no inculpar a terceras personas, pero “esas terceras personas con las que ha sido solidaria no han sido solidarias con ella, pero además la nueva imputación podría tener una peña de 40 años si enfrentara un proceso y fuera sentenciada”. A través de diversas conversaciones ha sido comprobado hubo mensajes enviados por la ex funcionaria en prisión para todos aquellos beneficiados con los dineros desviados, con las operaciones realizadas y, ante ello, lo recibido como respuesta fueron promesas de ayuda no cumplidas seguidas de un mortal silencio. La fortaleza mostrada al mantener la boca cerrada se diluyó, se derrumbó y ahora, ante el abandono, su disposición a denunciar a quienes giraron órdenes cuyo destino era el exacto cumplimiento es determinante. El ingrediente añadido será, sin duda, la venganza.

Esta disposición de Robles a colaborar fue presentada formalmente ayer a la FGR y espera su respuesta. El abogado indicó la ex funcionaria podría dar a conocer datos “de primera mano” sobre cómo se tomaron las decisiones. “Creo que el interés de la Fiscalía es encontrar desde los propios actores cómo se llevo a cabo este entramado y Rosario puede dar detalles de esta forma; si en realidad se busca obtener esta información, Rosario la puede proporcionar de primera mano”. Respecto a si Robles podría incriminar a otros ex funcionarios, el abogado dijo ella será quien otorgue esos datos, pero resaltó se podrían resolver las dudas de la Fiscalía sobre el caso que le sean planteadas. “La propia Rosario propondrá esta información, porque al ser secretaria de Estado, tuvo el privilegio de haber acordado con el Presidente y el secretario de Hacienda (Luis Videgaray) y personas que tenían el mismo nivel jerárquico. Rosario podría resolver estas dudas una vez que le sean planteadas”.

Durante otra entrevista, Epigmenio Mendieta confirmó Rosario Robles no quiere pasar el resto de su vida en la cárcel por lo tanto se vio orillada a ofrecer su testimonio cuando la Fiscalía pidió dos nuevas órdenes de aprehensión en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada. “La pena que podría resultar de estos procesos serían por ahí de 45 años, Rosario tiene 64, se traduce entonces que el resto de su vida tendría que pasarla en prisión”, comentó el litigante, quien agregó: “la respuesta la tendríamos esta semana de la Fiscalía. A partir de la respuesta, empezaríamos los procesos, en principio la toma de declaraciones que hará la propia Rosario. Yo espero que este mes, tengamos un avance sobre la liberación de Rosario Robles”.

Tras las presiones de la FGR y la UIF la Robles accederá a proporcionar información al fiscal Alejandro Gertz Manero y buscará recibir un trato similar al que dan al “testigo protegido” Emilio Lozoya o sus excolaboradores: Ramón Sosamontes y Emilio Zebadua. Las investigaciones sobre la llamada “Estafa Maestra” dan cuenta de un listado de 128 “empresas fantasma” a las que 11 dependencias gubernamentales entregaron 7 mil 500 millones de pesos. Las auditorías forenses realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) demostraron que, al final de múltiples triangulaciones, esos recursos fueron retirados de bancos, en efectivo, y muy probablemente radicado en los bolsillos de los funcionarios o en campañas electorales. Al ser acorralado.

Emilio Zebadúa decidió pactar un trato especial de la Fiscalía General de Alejandro Gertz Manera a cambio de acusar a su ex jefa Rosario Robles. Esa es otra de las grandes traiciones sufridas por la ex funcionaria. Es más, después de las acusaciones en su contra por parte de su ex oficial mayor en Sedesol y Sedatu, Emilio Zebadua, quien la señala como “la cabeza” de la estrategia para realizar desvíos por hasta 7 mil millones de pesos de esas dos dependencias, su abogado confirmó Robles Berlanga solicita a la FGR acogerse al “criterio de oportunidad” a cambio de proporcionar información y detalles sobre los millonarios desvíos de recursos públicos, obtener la figura de “testigo colaborador” a cambio de señalar a otros responsables de la operación “Estafa Maestra” los cuales ocuparon posiciones más arriba y esto apunta directamente al ex presidente Peña Nieto, al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y también a José Antonio Meade, e incluso el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Robles Berlanga buscará anular las acusaciones en su contra lanzadas por Emilio Zebadua, y a la vez repartir las culpas, las cuales recaerá en quienes le ordenaron llevar a cabo los movimientos de la estafa y se beneficiaron del pago de contratos simulados con dinero público a Universidades públicas e Institutos estatales. ¿Hasta donde llegarán las delaciones de Robles Berlanga? ¿Cuál será la posición que adopte en el caso López Obrador? ¿Se conformará con el escándalo mediático favorable a sus campañas electorales o romperá el pacto de impunidad con Enrique Peña Nieto? ¿Incluirán en sus investigaciones a David López, ex vocero presidencial? Lo sabremos pronto.

IP Y 4T REVISARÁN LEY DE OUTSOURCING

Al cuarto para las doce, habrá una revisión artículo por artículo de la iniciativa de reforma a la Ley de Subcontratación o outsourcing. Dirigentes empresariales del sector privado acordaron con el presidente López Obrador esa revisión, la cual al concluirse lo pactado será presentada al gabinete. Esta por verse si las modificaciones lograrán ser incorporadas a la iniciativa de Ley enviada por el inquilino de Palacio Nacional a la Cámara de Diputados.

Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), señaló estarán en sesión permanente con los funcionarios encargados de la iniciativa. “No lo puedo asegurar (una modificación) hasta que nos sentemos con el gabinete y veamos artículo por artículo qué es lo que se está proponiendo y si la redacción se encuentra como nosotros lo sugerimos”, A la reunión con el titular del Ejecutivo también acudieron los presidentes de la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin) y de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) y representantes de los sectores secundario y terciario.

El lunes pasado, AMLO convocó a los representantes del sector privado “para explicarles” la iniciativa enviada a la Cámara de Diputados, tras la queja de los empresarios de haber sido ignorados en este tema. De acuerdo a los argumentos del presidente, como parte de las violaciones a los derechos de los trabajadores subcontratados, cada año se presenta una caída cíclica del empleo en diciembre. Señaló que “por la maniobra” que hicieron los empresarios en diciembre de 2019 se perdieron 382 mil 210 empleos y 378 mil 560 empleos en igual mes de 2018. Ahora, por instrucciones del titular del Ejecutivo su gabinete está en “sesión permanente” con los representantes del sector privado para intercambiar opiniones y preocupaciones, confirmó Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo. Pero ¿qué espera el Ejecutivo federal para este diciembre? ¿Acaso “su deseo” de reactivación económica evitará un mayor desempleo? De nueva cuenta se dictan ordenamientos en el peor momento.

Salazar Lomelí comentó: “creemos nosotros que la reunión caminó muy bien. Él nos pidió nos mantuviéramos en “sesión permanente”. Van a escuchar todas nuestras preocupaciones”. A su vez, Francisco Cervantes, presidente de la Concamin, indicó: “Platicamos con el presidente y el gabinete que tiene que ver con el trabajo y se declaró en “sesión permanente” para llegar a un acuerdo en aras de tener confianza”. Los empresarios buscan ante todo se reconsidere la criminalización, pero también se otorgue un plazo de un año para que las empresas puedan regresar a sus trabajadores al esquema tradicional que garantice pagos justos. Ya se verá si tales encuentros son el símil de los parlamentos abiertos de las Cámaras, o sea… inservibles.

La próxima cita es para el lunes 30 de noviembre.

DE LOS PASILLOS

Según Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la vacuna Pfizer llegaría a México en diciembre, si es autorizado por las autoridades de Estados Unidos. El canciller recordó que, desde el 20 de noviembre, Pfizer ingresó su solicitud de aprobación de uso de emergencia a la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA por sus siglas en inglés), por lo que se espera que el 10 de diciembre reciba su autorización y, después de cuatro días, inicie el programa de vacunación en Estados Unidos. La SRE estima que en un lapso de cinco días hábiles esta vacuna podría llegar a México, ya que deberá pasar por las aduanas y ser distribuida a los centros de vacunación. En cuanto al antígeno desarrollado por AstraZeneca, Ebrard señaló que la distribución logística “es más sencilla”, pues la vacuna no tiene fines de lucro y se está produciendo en Argentina. Recordó que el equipo mexicano está listo para recibir y hacer posible que todas las vacunas estén en tiempo y forma para su distribución… ¿Le está ganando la carrera El Carnal a López Gattel…? Por lo pronto Bloomberg dio a conocer: México ocupa el lugar 53 de los 53 países encuestados sobre el tratamiento a la pandemia.

