“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

Lo visto hasta ahora en las renegociaciones entre nuestro país, los Estados Unidos y Canadá conforma un punto más de esa salación, del mal fario que persigue al mexiquense y es tan fuerte que ha logrado arrastrar a millones de mexicanos. La noche de este 15 septiembre será de luto, dolorosa como lo han sido otras dos de las cinco cumplidas de su mandato. Ninguna ha sido ni cercanamente similar a las de otros presidentes. No habrá cena, de nuevo se hablará de muerte, de tragedias, de pesares surgidos de esa pobreza multiplicada durante su gestión. Temblores, inundaciones, huracanes, dejaron al descubierto el socavón de Enrique Peña Nieto, el personal y el generado en nuestro suelo. La “limpia” llegará cuando se vaya.

De ahí que, con capitán en el barco, con rumbo o sin ambos, México requiere fortalecer el Estado de derecho, la certeza jurídica y la seguridad pública para afrontar los retos en materia económica en los próximos años. Los riesgos están a la vista: la posibilidad de que se incremente la ola de violencia, la incertidumbre asociada al próximo proceso electoral de 2018, la cual puede incidir negativamente sobre el gasto privado en inversión, un repunte de la volatilidad financiera internacional y una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte desfavorable para México. Idelfonso Guajardo, secretario de Economía, ya advirtió existe la posibilidad de no modernizarse el TLCAN.

De cancelarse ese acuerdo, 64.7 por ciento de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos pagarán arancel. De entrada, los estados más afectados serían Sonora, Guanajuato, Michoacán, Baja California, Veracruz y Chihuahua. Esto es en realidad sumamente grave pues la economía mexicana sigue registrando un mediocre desempeño. En el segundo trimestre del año registró un promedio de crecimiento de 0.57 por ciento como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), contra un crecimiento de 0.66 por ciento registrado en el primer trimestre de este año, de acuerdo al reporte del Banco de México, es decir, desaceleró.

En el reporte sobre las economías regionales, correspondiente al periodo abril-junio de 2017, los directivos empresariales consultados por el banco central advierten de la posibilidad de un debilitamiento de la demanda interna y un repunte en la volatilidad financiera internacional. El comportamiento de la economía en el segundo trimestre es derivado del dinamismo del sector comercio y servicios y, por otro lado, del estancamiento de la actividad industrial registrado desde mediados de 2014, al tiempo que las actividades agropecuarias registran una reducción.

Una posible cancelación del TLCAN pegaría duramente a las economías regionales de México. La Secretaría de Economía advierte que el 64.7 por ciento de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos pagarían arancel. Las entidades federativas más afectadas serían las dedicadas a las exportaciones agropecuarias porque serían los productos con mayor arancel para entrar a Estados Unidos. También se registrarían efectos negativos en los estados con actividad manufacturera automotriz, electrónica y textil.

En un documento entregado a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), se señala que en el caso del sector agroalimentario se identifican aranceles mayores a 5 por ciento, los cuales reducirían las exportaciones. Pagarían entre 5.1 y 29.8 por ciento de arancel por entrar a EU las exportaciones de brócoli, espárragos, coles, sandía, melón, confitería y jugo de naranja congelado. Aranceles específicos tendrían productos como el aguacate, de 11 centavos de dólar por kilógramo, el tomate con 2.9 centavos, y las fresas con 1.1 centavos. El melón pagaría hasta 29.8 por ciento de arancel. El jugo de naranja congelado, del que se exportaron 189 millones de dólares en el primer trimestre, entraría con un arancel de 15.3 por ciento. Los estados más afectados también serían Sonora, Guanajuato, Michoacán, Baja California, Veracruz y Chihuahua.

En cuanto a las exportaciones manufactureras, de las cuales un tercio es automotriz, 80 por ciento aplicarían un arancel de hasta 2.5 por ciento. Además, hay productos muy afectados como las televisiones que tendrían 5 por ciento y podrían perturbar la producción ensamblada por parte de Samsung, LG y Tatung desde Baja California, Sonora y Chihuahua. En un caso similar están las camionetas Pickup, las cuales podrían pagar 25 por ciento de arancel por entrar a EU. Esto afectaría las exportaciones de Toyota, desde Baja California; Chrysler, desde Coahuila, y General Motors, desde Guanajuato. Por su parte, Coahuila, Puebla, Estado de México, Yucatán y Chihuahua, son entidades afectadas en su industria textil al aplicarse aranceles específicos por entrar a territorio vecino.

REVISIÓN DEL TLCAN, CADA 5 AÑOS: EU

El gobierno de EU pretende proponer a México y Canadá una cláusula de expiración de 5 años dentro de un nuevo TLCAN, adelantó Wilbur Ross, secretario de Comercio de Estados Unidos, quien agregó esto forzaría a una reexaminación sistemática del Tratado. “¿Por qué es importante? Porque los pronósticos que se habían hecho al inicio del TLC –y de los otros acuerdos de comercio- habían sido salvajemente optimistas sobre los resultados. Y los resultados han sido muy diferentes de lo que dijeron los que propusieron”, explicó el funcionario.

“Entonces, si existiera una reexaminación sistemática (del TLC) luego de un periodo breve de experimentación, existiría la forma de arreglar cosas que no resultaron como se pensaba”, aseguró. El concepto de una fecha de expiración de 5 años en un nuevo TLC en América del Norte es una idea en la cual también está de acuerdo Robert Lighthizer, el representante comercial de EU e interlocutor en la negociación con México y Canadá. La cláusula de cinco años de expiración, la propondría EU a México y Canadá durante la tercera ronda de negociaciones a fin de mes en Ottawa.

Pero los representantes de Canadá y México rechazaron la idea de EU de incluir una cláusula de extinción de cinco años en el TLCAN. Los embajadores de ambos países indicaron: dicha cláusula crearía incertidumbre para los negocios al momento de realizar inversiones de largo plazo. “Si cada matrimonio tiene una cláusula de extinción de cinco años, creo que nuestra tasa de divorcio sería mucho más alta”, dijo David MacNaughton, de Canadá. A su vez, el embajador mexicano en EU, Gerónimo Gutiérrez, señaló estaba de acuerdo con su contraparte canadiense, y agregó: esa cláusula “probablemente tendría consecuencias muy perjudiciales para el sector empresarial de EU, México y Canadá”.

Para el gobierno de México, los siguientes serán meses complejos en su relación con la administración del presidente Donald Trump, ante las tensiones políticas que enfrenta el mandatario de EU por la cancelación del alivio a cerca de 800 mil indocumentados con la Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA). El Congreso tiene seis meses para reemplazar el programa, el cual beneficia a cerca de 620 mil jóvenes de origen mexicano, a la par de que México, Canadá y EU continúan enfrascados en la renegociación del TLCAN.

Como Trump busca concluir a toda costa este 2017 con victorias legislativas de peso, esto podría afectar la retórica ante México en comercio y migración, advierten expertos en la relación bilateral. “Cuando Trump no se involucra las cosas van relativamente bien. Y pienso que (el gobierno mexicano) han sido bastante inteligentes al tratar de no reaccionar exageradamente a algunos de sus comentarios más fuertes”, señaló Mark Feierstein, ex director para América Latina del Consejo de Seguridad Nacional durante la administración de Barack Obama.

El 5 de marzo, el Capitolio deberá tomar acción sobre DACA. México enfrenta un calendario sumamente apretado en la renegociación del TLCAN en los próximos tres meses –hasta enero de 2019- siendo decisivos para el futuro. Para Tony Payán, experto de la Universidad Rice de Houston, las limitaciones en política interna del presidente Enrique Peña Nieto –ante la proximidad de la elección presidencial de julio- y el complejo proceso de ratificación de la negociación, hacen que el gobierno mexicano haya ubicado al TLC como la prioridad para sacar adelante.

Al no haber avances en temas espinosos, como reglas de origen y mecanismos de solución de controversias, los expertos creen que, ante el calendario y las complicaciones internas para Trump, ésta pudiera ser concluida por un nuevo gobierno mexicano. La posibilidad de la cancelación del TLCAN es real, advirtió Idelfonso Guajardo, secretario de Economía, durante el foro de negocios México-Israel. El funcionario recordó que desde el año 2000 México e Israel firmaron un acuerdo comercial. En los 16 años de este acuerdo, las exportaciones de México a Israel crecieron, en promedio, 9 por ciento, mientras que los envíos de Israel al país se han cuadruplicado.

Durante ese evento, estuvo presente el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien consideró México es uno de los mejores mercados para que las empresas de ese país sigan invirtiendo en sus diversas innovaciones. Los inversionistas israelitas están interesados en el mercado mexicano y pertenecen a diversos sectores, entre los cuales se encuentran las telecomunicaciones, seguridad cibernética, seguridad nacional, ciencia y tecnología agrícola, entre otros.

DE LOS PASILLOS

Este jueves, la Cámara de Representantes de EU aprobó un proyecto de ley que destina 1.2 billones de dólares para financiar buena parte de las actividades del gobierno en el año fiscal que inicia el 1 de octubre. El actual proyecto destina 658 mil 100 millones de dólares al Departamento de Defensa y 44 mil 300 millones de dólares al Departamento de Seguridad Nacional, e incluye casi mil 600 millones de dólares para la construcción de barreras físicas en la frontera estadounidense con México, o sea el tan indignante muro, entre otras medidas. Aún falta la revisión del Senado…

Por sus vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos enlistó a cuatro empresas y a tres ciudadanos mexicanos. Hace referencia a Abigael González Valencia, el líder de “Los Cuinis”, y sus asociados como Narcotraficantes Especialmente Designados de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin). Como resultado de esta acción, todos los bienes que estos individuos posean bajo la jurisdicción de EU quedan congelados, y a los estadounidenses se les prohíbe realizar transacciones con ellos. El Departamento del Tesoro continúa desenredando y exponiendo la red de empresas que aparentan ser legítimas pero son dirigidas por capos mexicanos y sus redes de narcotráfico de amplia gama. Entre las empresas sancionadas se encuentran: Operadora Los Famosos, S. A. de C. V., una empresa que lleva a cabo negocios con Kenzo Sush; comercializadora Trade Clear, S. A. de C. V., quien tiene tratos comerciales con Bake and Kitche y nexos con Abigael González Valencia; Salime Abouzaid El Bayeh; Grupo de Alta Especialidad Farmacéutica, S. A. de C. V… Desde junio del año 2000, más de 2 mil empresas e individuos han sido designados conforme a la Ley Kingpin por su participación en el tráfico internacional de narcóticos…

Este reporte levanta dos alertas: la primera se relaciona directamente con esta actuación que va siendo costumbre de dejar en territorio de EU el dinero producido por los narcos mexicanos, dándole usos desconocidos y en lo más mínimo relacionados con aportaciones para aliviar los daños causados en México, para resarcir a las viudas de policías, militares, de quienes estuvieron en el momento equivocado en un sitio peligroso, para costear los gastos multiplicados al mil por ciento con la intentona de abatir a las bandas mafiosas y devolver la tranquilidad a los mexicanos. La segunda sobre otra cortina de humo para intentar ocultar la Estafa Maestra, de la que pocos, casi ningún diario del país se ha atrevido a revelar publicando la investigación de Animal Político y de la organización Mexicanos contra la Corrupción…

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, la fracción parlamentaria de Morena exigió el cese del embajador de México en Uruguay, Francisco Arroyo Vieyra, quien ocultó por tres años 1.2 millones de dólares en un banco de Andorra utilizado por cárteles y empresas trasnacionales. Para la bancada panista, el diplomático debe aclarar las imputaciones que pesan en su contra y exigió la intervención de la Secretaría de la Función Pública para que investigue un presunto conflicto de interés como ex presidente de la Cámara de Diputados. Arroyo Vieyra presidió la Cámara baja de 2012 a 2013…

El de Nayarit deja el gobierno estatal sin luz, ya se está yendo con los bolsillos llenos de billetes y también de amparos. El del Estado de México también va de salida y deja en tinieblas a la entidad. La diferencia está en las felicitaciones giradas al paisano, al sucesor, los abrazos cariñosos presentes una y otra vez con este y con otros motivos, y lo que le espera a quien también perdió las elecciones al año pasado… Veremos para comprobar… Por cierto, en estas comprobaciones ya les diremos como quedaron las de los once alcaldes de Quintana Roo, la XV Legislatura y, por supuesto, el capítulo del gran drama “hoy voy a cambiar” del gabinete y la máxima silla estatal…

Protección Civil reportó se activó la Alerta Roja del Sistema de Alerta Temprana (Siat) para ciclones tropicales por el peligro máximo y el acercamiento del huracán Max, el cual ya es categoría 1, a las costas del estado de Guerrero. Dicha alerta se establece cuando la línea de vientos de 34 nudos de un ciclón tropical impacta un área afectable o puede dañar en un tiempo igual o menor a 18 horas, dependiendo de la intensidad del fenómeno, al cual se considera de máximo peligro.

