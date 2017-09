“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“Reformar el poder significa hacer del sistema de impartición

de justicia, una instancia independiente de la máxima respetabilidad

y certidumbre”: Luis Donaldo Colosio

Redes de poder

Oportunistas ligas de familia Peralta con EPN

Proyecto Amikoo; Carlos Joaquín, solo testigo

Cortinas de humo a la violencia e inseguridad

Quintana Roo: acumulan un año sin resultados

Hartazgo en todo el país ante los feminicidios

Nada podría ser más satisfactorio que ver crecer a nuestro país y ser testigos de un desarrollo sano, sustentable, alejado de la inseguridad y de otros males vistos hoy como ese salitre causante del derrumbe de muros. La familia Peralta desde hace décadas se ha visto del lado del gobierno federal, trabaja con ellos codo con codo. Se les recuerda afirmando la entrega de una fuerte suma de dinero al “hermano incómodo”, a Raúl Salinas, cuando el origen de su fortuna giraba internacionalmente entre interrogantes. También apareció el apellido ligado a Gilberto Flores, a “El Nieto”, asesino de sus abuelos. Como se sabe, son los concesionarios únicos en la medición de energía eléctrica, son los directamente responsables de las lecturas de esos “medidores inteligentes” con los cuales se ha abusado sin límite en el cobro del servicio eléctrico, sobre todo del de consumo residencial. Ahora y sin dudarlo, en apoyo directo a EPN, a quien le deben la extensión de su concesión, se asegura ingresan al ramo turístico.

En Quintana Roo ingresaron con el equipo de beisbol Tigres y el gobierno estatal, ni tardo ni perezoso, les construyó el estadio, les ha pagado durante más de una década todos los gastos de luz, vigilancia, mantenimiento. Hubo una farsa de venta y de ahí en adelante nada se sabe. Surgen con el proyecto Amikoo y el anuncio del parque temático se hizo en Los Pinos. Saludo el mexiquense al mandatario quintanarroense haciendo énfasis en su asistencia como invitado, de ninguna manera como promotor o responsable. El reflector era directamente para los inversionistas encabezados por Alejo Peralta y el titular del Ejecutivo, quien no se cansó de hablar de la protección al medio ambiente y de la posición lograda por México en el ranking internacional. Nada sobre la inseguridad reinante, innegable, vista, causante de permanentes lutos.

Habrá de esperar cuatro años para ver el inicio de este proyecto que incluye hoteles, museo, dos parques temáticos, centro de convenciones y una gigantesca plaza comercial. Era menester darle a EPN un respaldo de inversiones nacionales, de confianza no perdida en el gobierno, necesario para minimizar los efectos de la inseguridad, de los crímenes, para desviar el desazón provocado por la manifestación en once entidades de mujeres reclamando dejar de ser las primeras víctimas de la violencia y de la incapacidad de las autoridades en su pseudo lucha contra la delincuencia. En ese contexto se da este anuncio de un proyecto que, de hacerse algún día realidad, vestirá de lujo a otro mandatario federal lo cual, visto a lo lejos y sin saber su nombre y filiación política, parecería un salto al vacío de los Peralta y esos no los practicó ni doña María Díaz Ceballos ni su hijo pródigo, Alejo Peralta Díaz Ceballos.

Los Peralta nunca han sido kamikazes ni son inversionistas con visión de perdedores sino todo lo contrario y, por lo tanto, saben, tienen información muy completa de los acontecimientos registrados por lo menos en las tres últimas décadas de la historia del joven estado de Quintana Roo. Sus lazos de relaciones se presentaron desde el sexenio de Mario Villanueva y en el presente, con esa transparencia prometida por Carlos Manuel Joaquín González, bien valdría la pena, para evitar mayores suspicacias, se conociera detalladamente cuantas hectáreas serán utilizadas en el mega proyecto, ubicación exacta, pago de impuestos por la adquisición y, obviamente, cuanto les costó cada metro y a quien o quienes se los compraron. No se valdría más tarde surgieran las lamentaciones y la cascada de denuncias. Mientras más claro todo, mejor. Arriesgar en inversiones no ha sido sello de esta familia y para muestra se recordará la venta en su mejor momento de Cerámicas y Azulejos El Águila, la oportuna transformación de los ranchos de cítricos, la venta de las fábricas de veladoras Luz Perpetua y la liga que la adquisición de materia prima les dio con Pemex.

SERVICIOS PRESTADOS AL GOBIERNO

A Peña Nieto el anuncio de este supuesto multimillonario proyecto -el papel aguanta todo y las maquetas también- le sirvió para, en lo personal, platicar un par de días con su gabinete de semejante éxito, distraer la atención por la lentitud y farsas en la recuperación de la vida cotidiana de los oaxaqueños y chiapanecos y sobre la inseguridad reinante; de pasada no abordar el tema de los falsos militares enfrentados con mílites oficiales y los muertos a causa del enfrentamiento. Con esta presentación en Los Pinos pretenden lanzar un mensaje respuesta a lo dicho por el jefe del gabinete de Donald Trump y minimizar la multitudinaria marcha de féminas exigiendo respeto, seguridad y aplicación real de la justicia.

Al gobernador de Quintana Roo, invitado especial en un evento en donde la entidad que gobierna es receptora, anfitriona, responsable del otorgamiento de densidades, licencias, permisos, supervisiones, etcétera, también le sirvió junto con la consabida información sobre su antecesor Roberto Borge, su extradición y todo lo relacionado con su equipo y los desvíos, que de miles de millones han bajado a cientos y no tardarán en convertirse en decenas, para tapar los actos violentos y criminales registrados el pasado fin de semana, los cuales han incrementado potencialmente la percepción ciudadana de incapacidad del gobierno estatal, de los municipales y, obviamente, del federal para garantizar el mínimo de seguridad.

No habían transcurrido ni 24 horas del anuncio reiterativo de garantías de seguridad cuando en una de las plazas más concurridas en Cancún tuvo lugar el asesinato de dos miembros de la Fiscalía y de un menor. Carentes como están de cualquier tipo de protocolo de actuación, llegaron en bola todas las corporaciones policiacas, se dio la orden de cerrar las puertas de la plaza, de los cines, se causó pánico entre quienes en el interior se encontraban, pero también de sus familias, las llamadas de auxilio se multiplicaron y quienes no daban alertas sobre la balacera filmaban lo mismo a los integrantes de los cuerpos policiacos para evitar abusos y mayor violencia que a los paseantes por el lugar.

Sin estar satisfechos con la comisión de esos yerros, el Fiscal Miguen Ángel Pech le puso la cereza al pastel al salir en conferencia de prensa a lamentarse por los hechos, asegurar, como es costumbre, investigación a fondo y resaltar el valor de quienes fueron acribillados revelando estaban al frente de una investigación sobre bandas de la delincuencia organizada. Seguramente el funcionario olvidó las amenazas lanzadas en contra de los hoy fallecidos exhibidas en Playa del Carmen a través de narcomantas. De ambos se hablaba en el pasado reciente de un sinnúmero de acciones ligadas a la complicidad. ¿Qué van a investigar? ¿Van a determinar fueron los del CJNG? ¿O mencionarán a la Familia Michoacana? ¿Verán culpabilidad en los del Cártel de Sinaloa? Y, ¿darán nombres y quienes hagan esta labor tienen la vida asegurada como para exponerla?

La inseguridad está presente fuera y dentro de las corporaciones policiacas y eso no se arregla con reiterar anuncios sobre inversiones millonarias en equipo, en armamento, en miles de cámaras o en darle un uso al Auditorio del Bienestar como central de seguridad, para lo cual se tendrán que hacer tantas y tan caras adecuaciones que más valdría construir otro espacio. Esta semana se supone habrá cambios en la Fiscalía, a la dependencia receptora de la certificación en técnicas y habilidades en mecanismos alternativos de solución de controversias, con lo que esto quiera decir y se señale en el papel, en la práctica la carencia de cualquier protocolo es toral o errática, si se trata de técnicas y habilidades está a la vista. Pech sabe, porque así lo exponía cuando no formaba parte del equipo gubernamental, en tanto se tengan esas universidades del crimen que son las cárceles y se sigan realizando tras las rejas los ordenamientos lo mismo para secuestrar que para matar, no avanzarán.

ESPEJO RETROVISOR EN ACCIÓN

Para tapar realidades nada mejor que seguir el trazo del espejo retrovisor, mandar a los titulares de los medios de comunicación el seguimiento de la extradición de Roberto Borge, la cual con gran ansiedad esperaban en el gobierno quintanarroense y no precisamente por referir actuaciones de justicia o de recuperación de lo despojado, sino por tener un punto de lucimiento después de la presentación de un informe con un año totalmente perdido y la venganza en un primer paso. El segundo mira un sexenio más atrás. Para seguir con la cortina empezarán los cuestionamientos por los amparos otorgados, uno de ellos refiere no podrá Borge Angulo ser detenido por los señalamientos relacionados con operaciones de recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de enajenar y adquirir bienes de cualquier naturaleza con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con la finalidad de ocultar o pretender ocultar el destino de los mismos.

No se ven acciones convenientes para el presente y menos para el futuro. Avalan, por ejemplo, un proyecto en donde se autoriza la construcción de 80 casas por hectárea, es decir, terrenos de escasos 125 metros y con eso pretenden combatir el hacinamiento; no hay de parte de la Secretaría de Gobierno ningún llamado a los Ayuntamientos para la revisión y, en su caso, reglamentación del funcionamiento de los estacionamientos en las plazas públicas, ahora no sólo en lo referente a lo económico sino también por la seguridad de los usuarios. Sobre el mega fraude en las Majoris Towers, perpetrado por el primo de uno de los “chuchos”, Jesús Ortega Martínez, al pertenecer Aldo Francisco Reséndiz, principal operador de esta operación, a uno de los partidos de la alianza en el poder estatal, recibe protección y de ahí se mantenga en una semi paralización y busquen soluciones para evitarle penas carcelarias largas.

Ya se verá cual es el resultado de la captación y aplicación del nuevo impuesto para visitantes extranjeros, el cual ha arrancado la exigencia de ser etiquetado y revisada, por una organización totalmente ciudadana, su aplicación. El riesgo de disminuir la competitividad existe y sólo debe admitirse si se tiene delineada la aplicación de estas captaciones, nos dicen. Y es que a estas medidas tendrían que sumarse eliminaciones de actos llevados a cabo en 24 horas: choques por falta de señalización; policías sin capacitación para manejar motocicletas; volcaduras por mal estado de caminos, carreteras y calles; asaltos en hoteles, plazas, tiendas de convivencia, centros comerciales, por señalar los delitos “caseros” únicamente.

Resulta más importante determinar cuál es el mal cardíaco que padece el ex gobernador que dar con quienes balacearon a dos mujeres en Playa del Carmen, o con los asaltantes a la tienda Coopel, en donde además hubo lesionados, o detener esta “Orgía de Sangre” como han calificado los últimos hechos en la entidad. Es de primera plana ver al pasado pero no el inicio a clases en aulas en pésimo estado, tampoco el hecho de no concluir los planteles en tiempo y forma o de entregar el número de uniformes por cuya elaboración pagaron más de 100 millones de pesos a una comercializadora poblana.

Estando plantados en el pasado habremos de esperar que el presente, y no el futuro, nos alcance.

HARTAZGO

El fin del actual sexenio, caracterizado por la corrupción, la impunidad, la ineficiencia administrativa y la indolencia de las autoridades, muy largo se hará a la sociedad mexicana. Este las últimas horas se exhibió el hartazgo de los mexicanos por la ausencia de voluntad política de los tres niveles de gobierno y de los funcionarios del Poder Judicial para prevenir, esclarecer y castigar los crímenes en territorio nacional con oportunidad y apego a derecho. Los índices delictivos rompen récords mes con mes y no se ve una estrategia implementada para detenerlos, investigarlos o castigarlos. El reclamo social tiene un propósito muy simple, que las autoridades hagan su trabajo, sólo eso. De ahí la indignación, la repulsión hacia crímenes de lesa humanidad, como los feminicidios, los cuales cimbran a la sociedad y muestran en México la mera condición de ser mujer lleva implícito un peligro de muerte.

En ciudades de once estados del país se manifestó el repudio al asesinato de una joven estudiante: Mara Fernanda Castilla Miranda, ocurrido en la ciudad de Puebla. Miles de ciudadanos tomaron las calles en localidades de Veracruz, Puebla, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y la capital de la República con unas exigencias contundentes: que se declare la alerta de género a escala nacional y que las autoridades hagan su trabajo. Estudiantes, integrantes de organizaciones nacionales e internacionales reclamaron sobre todo la inacción del Estado ante los feminicidios. El Estado ha normalizado la violencia, concluye Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México (AI).

Organizaciones no gubernamentales como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) acusan que las autoridades, estatales y federales., no hacen su trabajo, no investigan las redes delincuenciales en Puebla y Tlaxcala, donde operan bandas delincuenciales que secuestran, violan y asesinan mujeres. A pesar de los múltiples casos, la Secretaría de Gobernación, a cargo del aspirante presidencial, Miguel Ángel Osorio Chong, rechazó la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres en esas dos entidades, pese a la problemática de desaparición y trata de mujeres, adolescentes y niñas. El 7 de julio, Gobernación determinó no declarar la alerta en Puebla, y lo mismo hizo en Tlaxcala, el pasado 4 de agosto. El asesinato de Mara Fernanda se sumó a otros 82 documentados por organizaciones civiles tan solo en lo que va del año y a 58 reconocidos oficialmente por la Fiscalía General de Puebla.

De acuerdo a los datos del Inegi, 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia en los distintos ámbitos de sus vidas en México, en donde están constantemente en riesgo, como parte de un clima de agresiones alimentado por la impunidad y en el que las propias víctimas son culpabilizadas por los ataques en su contra. Tania Reneaum sostiene: “no puede apelarse al comportamiento de las mujeres, dejando la responsabilidad en las víctimas. Estamos frente a un contexto que desprecia la vida de las mujeres, y a un Estado machista que tiene histórica deuda pendiente”.

Mediante su campaña #VivanLasMujeres, AI exige a las autoridades que lleven a cabo acciones contundentes para erradicar la violencia contra ese sector de la población. “Estos casos se están dando en todo el país y nos duelen, nos indignan y nos dan rabia. En ellos tiene mucho que ver la cuestión de la falta de investigaciones, a pesar de que las 32 entidades ya tipificaron en sus códigos penales el delito de feminicidio”, destacó la activista.

INDIGNACIÓN NACIONAL

En la ciudad de Xalapa, Veracruz, de donde era originaria Mara Fernanda, se realizó una marcha después de que la joven fue sepultada, desde la explanada del Teatro del Estado, sobre la avenida Manuel Ávila Camacho y concluyeron en el Monumento a la Madre. Gabriela Miranda, madre de Mara señaló: “buscó justicia no sólo para mi hija Mara, que tuvo la fortuna de contar con ustedes para ser encontrada, cuando sabemos que hay muchísimos casos de mujeres, niños, niñas, jóvenes y adultos que viven en la incertidumbre de no encontrar a sus familiares”. Demandó a las autoridades de todo el país detener este tipo de crímenes. “Ojalá que con la partida de mi hija Mara se pueda dar un gran paso para que esta situación termine. Que Mara sea la última”, pidió.

Al menos 83 mujeres han sido asesinadas en lo que va de este año en Puebla, donde fue asesinada Mara, reportaron los colectivos participantes en la marcha en la capital estatal, dos días después de que la Fiscalía General del Estado, a cargo de Víctor Antonio Carrancá Bourget, confirmó el asesinato de la estudiante de 19 años de edad. Este lunes, estudiantes de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), marcharon en silencio, vestidos de blanco y con pancartas, exigiendo justicia por Mara Fernanda. Los acompañaron estudiantes poblanos de la Universidad Iberoamericana, Anáhuac y de Las Américas Puebla.

Los estudiantes, acompañados de los rectores de la UPAEP, Emilio Baños, y de la Ibero, Fernando Fernández, exigieron a las autoridades frenar la ola de homicidios en la entidad y pidieron a la sociedad que no juzgue a las mujeres que son asesinadas. A la marcha se sumaron madres de mujeres asesinadas quienes pidieron sentencien a los feminicidas de sus hijas y establezcan la pena de muerte en el Estado.

En Chihuahua, un grupo de mujeres protestó en la Cruz de Calvos, ubicada frente a palacio de gobierno en la capital estatal en memoria de las muertas de esta entidad, donde exigieron justicia. Activistas y catedráticas universitarias repudiaron los feminicidios y desapariciones de mujeres que se vienen repitiendo en todo el país. En Coahuila, decenas de estudiantes, amas de casa y trabajadoras corearon: “¡Las mujeres de La Laguna no queremos muerta a ninguna!”, durante una marcha por calles del centro de la ciudad de Torreón.

Cientos de personas marcharon en el centro de Guadalajara, Jalisco, con fotografías de personas desaparecidas, para repudiar el crimen contra Mara Fernanda. También en el centro histórico de Morelia, Michoacán, marcharon mujeres y activistas, quienes aseguraron en esta entidad han sido asesinadas este año 109 mujeres. León, Guanajuato; Oaxaca, Oaxaca; San Cristóbal de las Casas, Chiapas; y Mérida, Yucatán, también fueron escenarios de las protestas y la demanda central de justicia por el homicidio de Mara Fernanda Castilla, así como un alto a las agresiones contra mujeres.

Como probable responsable del delito de privación ilegal de la libertad en agravio de Mara Fernanda Castilla Miranda, fue vinculado a proceso Ricardo Alexis, conductor de Cabify, quien permanecerá en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel bajo prisión preventiva como medida cautelar. El juez de control, Aarón Hernández Chino, concedió al Ministerio Público un plazo de cuatro meses de investigación complementaria, el cual termina el 15 de enero de 2018.

La aplicación del servicio de transporte se ha limitado a declarar habrá de revisar su protocolo para solamente contar con choferes de primera. Estas plataformas digitales aceptadas en un país en donde reina la inseguridad, crecen exponencialmente la violencia, se cuenta con millones de mexicanos no solo desempleados sino viviendo entre muchas necesidades o sumidos en la pobreza, tales empresas, además de explotadoras son un auténtico peligro, suman más amenazas en contra de la población. UBER, Cabify de demás no tienen cabida en México por más que dediquen fortunas para pagar multas levantadas ante la ilegalidad de su operación o compren tiempo aire en programas televisivos durante los horarios en los cuales se pagan las tarifas más altas.

DE LOS PASILLOS

Al mediodía del próximo 25 se sabrá si tuvo lugar la anunciada huelga de trabajadores de Telmex. Exigen conocer el estado actual de su contrato colectivo ya que presumen severas afectaciones a sus derechos laborales. Hasta donde se sabía hubo una emisión de acciones para convertir a los trabajadores en socios, ¿qué paso?… A Emilio Gamboa le salió el tiro por la culata con su mentada encuesta con el nombre de los “4 Jinetes del Apocalipsis” supuestamente autorizada por el inquilino de Los Pinos. De haber sido esto verdad, la postura de César Camacho o la de Jorge Carlos Ramírez Marín no hubiese sido negativa y rijosa…

Como siempre el reparto lo hacen las cúpulas y el del mentado “Frente” ya está hecho en lo que a gubernaturas se refiere. Prácticamente tienen ya confirmado: para el PAN, Guanajuato, Puebla, Veracruz y Yucatán. Al PRD, Ciudad de México, Morelos y Tabasco y para Dante Delgado y su franquicia Movimiento Ciudadano, Jalisco y Chiapas, entidades para las cuales ya hasta tienen candidatos: María Elena Orantes para sustituir, si gana, a Manuel Velasco, y Enrique Alfaro, el alcalde jalisquillo portador de esa filiación… La Condusef duerme el sueño de los justos y no actúa en contra de los bancos atendiendo las quejas de los usuarios de cajeros automáticos por estar recibiendo retiros incompletos y, lo que es peor, tampoco pone orden y hace efectiva la Ley de Competencia Económica; siguen imponiendo aseguradoras, peritos y notarios…

