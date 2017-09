“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“No se puede ganar una guerra, como tampoco

se puede ganar un terremoto”: Jeannette Ranki

¡¡¡OH DIOS!!!

Sismo: del simulacro a la trágica realidad

Más de 139 muertos; se colapsan edificios

Silencios y ausencias del Gobierno Federal

R.: incertidumbre por el megaproyecto

Corrupción, antes, ahora y ¿después…?

A las seis de la mañana, en el Zócalo de la capital del país, se llevó a cabo la ceremonia oficial en recuerdo del sismo de 1985, en honor a quienes ahí perdieron la vida. El toque militar cimbró una vez más a quienes sobrevivieron a esa tragedia. A las once horas del mismo 19 de septiembre se llevó a cabo un simulacro y ha sido tal la angustia de los ciudadanos ante la devastación en Oaxaca y Chiapas que tuvieron a bien televisar las acciones para protegerse. Justo dos horas con 14 minutos después la simulación se convirtió en realidad. Empezó a difundirse el derrumbe de edificios, se escucharon los gritos y el llanto de los testigos, el llamado segundos antes para que quienes ahí habitaban salieran. De nuevo volvieron a relucir las malas obras, el derrumbe de puentes, daños en calles y avenidas. Pánico, histeria y un número indeterminado de personas rezaban sin cesar, algunos inclusive se arrodillaron en las banquetas, en los quicios de casas y edificios.

Pasaron justamente 32 años del temblor de 1985, del que exhibió como hoy la incapacidad del gobierno para organizarse de manera inmediata para reaccionar, evitando mayores desgracias ante los afanes de la sociedad por contribuir a los rescates, para evitar los saqueos, los robos, los abusos. De acuerdo al Servicio Sismológico Nacional, el epicentro se localizó a 12 kilómetros al sureste de Axochiapan, Morelos. La cercanía con la capital del país hizo se resintiera con mayor intensidad el sismo. Tardaron en reaccionar los grupos de auxilio y hasta el cierre de éstas líneas y tal como sucediera en el sexenio de Miguel de la Madrid, Enrique Peña Nieto seguía guardando silencio.

Se multiplicaron las llamadas de auxilio para contar con médicos, con vehículos grandes que puedan utilizarse como ambulancias, solicitudes para llevar gasolina a los sitios en donde laboran para el rescate con plantas de luz, también requieren paramédicos. Amplias zonas están a oscuras y se giraron instrucciones para cerrar los conductos de gas. En una colonia céntrica se derrumbaron dos edificios, uno de 7 pisos y a escasos cinco metros otro de 5 niveles, en ambos trabajan para rescatar a los atrapados y después de más de seis horas apenas sí habían logrado sacar de los escombros a dos personas.

A las 20 horas de ayer ya se habían contabilizado 139 muertos y la población seguía en pánico ante la información sobre las llamadas de auxilio emitidas desde los escombros. Es en Morelos en donde se ha registrado un número mayor de muertos, Puebla, Estado de México y Guerrero, según reportaron autoridades es en donde siguen sumándose heridos y se da por un hecho aumentará el número de fallecidos. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, reportó inicialmente al menos 4 personas muertas, pero la cifra se ha elevado rápidamente. La mayoría fueron víctimas al derrumbarse bardas, paredes y techos.

Mancera informó: “tenemos cuando menos 29 edificios colapsados y otros que tienen derrumbes, tenemos afectación en servicios de energía eléctrica”. En las colonias Del Valle, Centro, Doctores, Jardines de Coyoacán, Juárez, Morelos y Tlalpan, hubo edificios colapsados; en Bolívar y Chimalpopoca, se reportaron personas atrapadas en los edificios. Un multifamiliar ubicado en Tlalpan colapsó y personas quedaron asidas bajo los escombros. Uno de los dos edificios del Colegio Enrique Rébsamen, en la zona de Coapa, se derrumbó y niños quedaron entre los escombros. Una casa cayó en la colonia San Rafael y un edificio se vino abajo en Concepción Beistegui y Yacatas; otro edificio en Amsterdam, y en Oaxaca, en la Roma. Se registraron daños en el Hospital La Raza y el Hospital Pediátrico de la Ciudad. Indicó hay tres incendios que se estaban atendiendo.

En el Metro, hubo afectaciones en la Línea 12, y suspensión en todo el servicio. La Terminal 2 del Aeropuerto Benito Juárez quedó con un socavón en el acceso principal. El Estadio Azteca, resultó con daños y grietas. La Catedral Metropolitana se acordonó luego de que se desprendió un trozo de la fachada. Varios edificios públicos resintieron daños y según se ha informado no laborarán mañana y tal vez el resto de la semana hasta no dar por concluida la revisión de los inmuebles y testificar la inexistencia de riesgos. Él puente ubicado en el kilómetro 109 de la carretera federal México-Cuernavaca desapareció.

La UNAM y la SEP suspendieron clases y esperarán el fallo de las inspecciones, aunque no se han detectado daños mayores. En el ITAM el derrumbe de parte de sus instalaciones ha provocado una serie de comentarios sobre alumnos y padres de familia acompañados de la exigencia de una revisión a fondo de todas las instalaciones. Crisis nerviosas se observaron en un gran número de personas por la intensidad del sismo. La circulación de vehículos se colapsó sin semáforos; las comunicaciones se suspendieron por varias horas. No había líneas telefónicas, ni fijas ni de celular. También falló el sistema de internet.

La solidaridad internacional no se ha hecho esperar. A través de las redes una veintena de países se conduele por estos hechos, inclusive Donald Trump ha manifestado su pesar por la tragedia ocasionada por el sismo. Todo esto es mensajes, en letras, con palabras. Lejos quedaron las ofertas de envío de víveres y otros artículos. La experiencia les ha demostrado que quienes están en el gobierno mexicano acostumbran el saqueo de todo tipo de artículos, de prendas de vestir, de alimentos. Ellos sí han aprendido la lección.

Como sucede con las acciones de los gobiernos tanto municipales como estatales y, obviamente y resaltando por encima de todos ellos, el federal, el simulacro fue ordenado, con saldo blanco. La realidad mostró un rostro totalmente diferente, el del luto, el de la tragedia, el de la muerte.

A 32 AÑOS DEL SISMO DE 1985

Ayer se cumplió un aniversario más de la gran tragedia provocada por el terremoto que sacudió a la capital del país, hubo una semi destrucción y, después de 32 años, aún se desconoce el número real de muertos y se siguen dando cifras de desaparecidos, como si en bloque, en conjunto, bajo su propia decisión, se hubiesen esfumado o perdido la memoria: 19 de septiembre de 1985. Septiembre de 2015, Miguel Ángel Mancera, entregó viviendas a damnificados por el sismo al cumplirse el aniversario número 30 de haberse registrado un embate de la naturaleza de iguales dimensiones a las de 1920; sobrevivientes habitando en campamentos en las zonas limítrofes con el Estado de México al haber quedado destruidas sus viviendas reaccionan incrédulos ante la posibilidad de volver a vivir bajo techo. Con esta experiencia a cuestas ¿puede darse crédito a las afirmaciones de EPN y su gabinetazo de reconstruir de manera inmediata las zonas afectadas en Chiapas y Oaxaca?

Después de las dos de la tarde arribó Peña Nieto a la Ciudad de México, regresó de Oaxaca en donde tiene lugar la farsa que viene presentando tratando de cumplir cabalmente con una estrategia cuyo fin es repuntar la imagen presidencial bajo la creencia de hacerle fácil el camino a los tricolores para mantenerse en la titularidad del Poder Ejecutivo y no perder la alianza con el Verde, con el Partido ANAL, cuyas jerarquías estudian si es conveniente a sus intereses mantenerse con estas relaciones, de las cuales el propio ex niño Emilio González ha declarado su compromiso es directamente con el mexiquense, se encuentra muy lejos de cumplir con su objetivo y los resultados van en sentido contrario toda vez de la realidad presentada durante más de 30 años a raíz de un acontecimiento similar y la presencia de la actriz Angélica Rivera, en su papel de esposa de Peña Nieto, a las labores y responsabilidades del DIF renunció públicamente desde el inicio del sexenio.

El mexiquense llamó a no hacer política, a no aprovechar la tragedia que ha invadido ya a otros 6 estados del país y su capital para hacer proselitismo y ha sido él quien encabeza este tipo de acciones, deleznables desde cualquier punto de vista. Se paga un salario extraordinario al presidente de la República como para verlo estar aprendiendo a armar cajas de despensa, y ojalá fuera ese el único gasto pero la paga para aparecer hora tras hora en los informativos de televisión durante largos diez minutos es altísima, de cientos de millones de pesos que podrán ser utilizados en hacer realidad esa reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos, por cierto y para no perder la costumbre o caer en variaciones, de las más pobres del país, en donde puede hacerse otro gran negocio solamente con la adquisición de materiales y, de entre ellos, las clásicas láminas de cartón que serán entregadas con la explicación de ser solamente utilizadas por un tiempo, en tanto se avanza con el levantamiento con tabiques y cemento.

Todas esas constructoras a las cuales les ha dado proyectos multimillonarios, las ha beneficiado con miles y miles de millones de pesos han permanecido en silencio, sin mostrar ninguna solidaridad. Tampoco han enviado maquinaria, esperan la solicitud del gobierno para cobrar el alquiler, no hay donaciones de cemento o de bloques para las reconstrucciones. Los hoteles no ofrecen una sola habitación para hospedar por lo menos por un par de noches a quienes se han quedado sin techo. No se ha visto a un solo miembro del gabinete realizar inspecciones, acercarse a los lugares en donde el sismo cobró víctimas.

Las comunicaciones oficiales son de twiter y al estar apanicados quienes debieran permanecer al frente de todas las acciones de rescate, poniendo orden y dándole a los ciudadanos la impresión de estar protegidos, de contar con el respaldo del gobierno, la incertidumbre, el pánico y la irritación crece en medio de grandes dolores. De nueva cuenta es la organización inmediata de los ciudadanos lo que hace frente a situaciones de gravedad.

Ofrecimientos sobran, pero al momento de la verdad los mexicanos nos salvamos solos. Se llegó al extremo de la farsa, de la mentira, del engaño, de las muestras de incapacidad. Para colmo… un presidente salado.

INCERTIDUMBRE POR MEGAPROYECTO

No es exclusiva de situaciones como la del sismo la producción de escenificaciones, mentiras, farsas, nos las presentan día con día. La del megaproyecto en Quintana Roo, en Puerto Morelos, sobre terrenos en donde las interrogantes se multiplican porque pertenecen a un área muy peleada en tribunales cuyas determinaciones con un Poder Judicial a modo como el que se tenía y se tiene, sentencian con cárcel a los dueños para “ablandarlos” y obligarlos a vender en sumas ínfimas sus tierras. La zona pretendida para este desarrollo está en Punta Piedra, lugar desde donde los portomorelenses han lanzado toda clase de calificativos a la alcaldesa Laura Fernández Piña, sabedores de su interés permanente por hacer negocios en donde el beneficio mayor sea para su grupo y le toque el moche correspondiente.

Cuál es el estatus de la tierra en donde se piensa a un futuro, por cierto muy largo, llevar a la realidad el proyecto es todo un secreto destapado por pausas. Una de ellas habla de una donación para la construcción de una Universidad privada cancelada; otra revela la existencia de un arrecife en conservación y estar solamente una franja apta para el desarrollo porque el resto es manglar en buenas condiciones, en unas ajenas a las que se ven en los vecinos de la Marina El Cid, encargados de que esta vegetación se seque para poder llevar a cabo otras obras. Se han mencionado apellidos yucatecos como propietarios de estos terrenos, pero también se habla de formar parte del patrimonio estatal, así como de las relaciones de un ex gobernador con el hijo de Emilio Gamboa a fin de aportar tierra y ser parte del grupo dizque desarrollador. Nada está claro en este plan, lo que está a la vista son los propósitos, la intención de seguir lucrando con los terrenos de playa.

Los habitantes de Puerto Morelos exigían su conversión a Municipio y estaban conscientes de las pretensiones de hacer del lugar una franja nueva de negocios sobre los cuales se manifestaron en contra confiando en poder evitar, sobre todo, devastaciones. El día de la presentación del primer informe de la alcaldesa se supo de la inconformidad sobre la solicitud de un crédito del cual desconfían se utilice en su totalidad para la electrificación subterránea y otros proyectos, sin embargo, también consideran han hecho este anuncio para tratar de borrar el escándalo de Punta Brava. Tienen bien puesta la atención en ambos renglones y ante la posibilidad de poder elegir el próximo año a un presidente municipal nacido en el lugar aseguran todo es cuestión de paciencia y frenos, muchos frenos.

Así se suma la farsa de las reconstrucciones inmediatas, las cuales en situaciones normales resultan muy difíciles en corto tiempo, la del mega desarrollo, la del nombramiento del Fiscal General, la del Fiscal Anticorrupción, la de las ventajas de seguir con las ventas de instalaciones y territorio petrolero en beneficio, la seudo lucha contra la delincuencia, la del combate al narco, la de la gendarmería, la de la “dignidad” al negociar el TLCAN con los EU, la de la familia feliz compuesta por los Peña -papá e hijos- y las Rivera -mamá e hijas- y ni qué decir de las cifras del empleo, de la inflación, del manejo de la deuda y de llegar a fondo en la eliminación de la impunidad.

Contrario a esas farsas se presenta la dolorosa realidad en la cual se prohíbe mencionar o darle seguimiento a la Estafa Maestra, a cualquier denuncia por grave y comprobada que esté de acciones ligadas a personajes dentro del gobierno o de instituciones con las cuales hacen negocios, sin importar sean estas las encargadas de formar nuevas generaciones como es el caso de las Universidades. En el extranjero, en una entrevista realizada a la directora de Animal Político, se cuestionaban por qué ese desinterés del gobierno por seguir las investigaciones y castigar a los responsables de semejantes saqueos. La verdadera situación de México ha sido expuesta en medios del exterior, calificada por funcionarios de otros gobiernos y si bien se encargan desde los Pinos de desmentir, a una velocidad con la cual no atienden a ninguno de los problemas nacionales, nada logra cambiar el hecho de ser una verdad suficientemente vista y comprobada, la del Estado fallido, violencia, inseguridad, circunstancias económicas adversas y debilidad gubernamental, sin evitar mencionar la carencia de respeto a las leyes y, por ende, correcta impartición de justicia.

Es que… lo malo también cuenta y… cuenta mucho -porque es mucho más que lo bueno-.

CORRUPCIÓN MUCHO ANTES,

ANTES Y EN EL PRESENTE

Retroceder hasta llegar al momento real en el cual dio inicio un reparto y venta irracional de tierras quintanarroenses, es una labor para titanes. De ahí se tengan datos sueltos de los favores hechos por Luis Echeverría a distintos colaboradores reflejados en títulos de propiedad y construcciones a su nombre. La casa del ex presidente en Cancún, en una zona privilegiada por entonces, era provocadora de recorrido de visitantes, de contemplarla, aunque fuera desde el boulevard Kukulkán. Sus gigantes techos de palapa y carecer de aire acondicionada eran de llamar la atención al igual que su muy mexicano mobiliario. David Gustavo Gutiérrez Ruiz, último gobernador nombrado desde el centro del todavía territorio, se benefició con terrenos sobre la avenida principal, la Tulum, con concesionarias de autos y en otros municipios con tierra de playa.

Pedro Joaquín fue discreto hasta con la entrega de tierras para los de ACNUR, supuestamente, utilizando a un hermano de Gregorio Sánchez Martínez, del famoso ex alcalde Greg preso durante un año en el penal de Nayarit, para esta encomienda. También aparecen las tierras necesarias para la instalación de unos astilleros a cargo del hermano del papá de la esposa de Javier Duarte. Con Mario Villanueva surge el brazo armado de los Canto y la creación del Fidecaribe, encargados de vender terrenos a precios de oferta a millonarios inversionistas, lográndose estas operaciones con éxito debido a las autorizaciones de los legisladores quienes, supuestamente, investigaban todo. No había ningún impedimento para levantar lo que se antojara, con el número de cuartos que se quisiera, destruyendo lo puesto al paso, no había una sola reglamentación ambiental y, por lo tanto, por debajo del agua se liquidaba el precio real de cada predio.

Aún en la cárcel don Mario ha seguido vendiendo sus tierras, entre ellas las de Playa Blanca al ex gobernador de Nuevo León, Natividad González Paras, a través de Felipe Enríquez, operador financiero de varios políticos, incluyendo a Peña Nieto. Curiosamente, con Miguel Borge se reproducen incendios en la Riviera Maya, de todos ellos se dio información en diferentes diarios de circulación en la capital del país. Sin embargo, nada se dijo cuando, de un día para otro y en las zonas siniestradas, aparecieron asentamientos humanos irregulares y fraccionamientos de lujo, también hoteles. Fueron esas invasiones las que dieron origen a los negocios inmobiliarios de Joaquín Hendricks.

Poseedor del inmueble conocido en Cozumel como las Torres Hendricks, hizo sociedad con el empresario propietario de la concesión del Centro de Convenciones, Isaac Hamui, así lograron fraccionamientos en Puerto Morelos, en Bonfil, en Benito Juárez. La habilidad del ex mandatario para hacer este tipo de negocios ha sido reconocida ampliamente con todo y seguir algunos ejidatarios disputando la paga correcta de sus terrenos y otros luchando por echar para atrás toda la operación respaldados en la inexistencia de prescripciones sobre este tipo de operaciones.

La creación del IPAE contaba con muchos puntos convenientes para llevar a cabo una buena administración del patrimonio territorial. Sin embargo, empezaron las ventas y remates nada claros, sobre todo los llevados a cabo en tiempo de campaña en donde requerían de recursos frescos y en efectivo para mantener al PRI en el poder. Enredarse con la venta de predios a personajes como Emilio Díaz, ligado a través del procurador Raúl Cervantes con Emilio Gamboa, quien dio muestras de gran simpatía por Félix González al grado de pretender votar en la Cámara a nombre de la diputada Sara Latife, cuando fue llamada para formar la fórmula de candidatos a dirigir el PRI Nacional al lado de Enrique Jackson. La cadena de negocios hechos con las tierras acaso inicia al haber obtenido el título del IPAE, pero la multiplicación y una nueva percepción de utilidades fue rapidísima, de una mano a otra, de una empresa a otra pasaron de costar un dólar el metro a 100 dólares por igual medida.

Se ha abierto otra carpeta de investigación sobre movimientos inmobiliarios en Cancún, en la Riviera Maya, en todo el territorio quintanarroense, en la PGR en contra del ex mandatario González Canto. Sobre su sucesor siguen los trámites que todos conocen. Pero, el presente, no es ajeno a estas operaciones y a los beneficios a los funcionarios del gabinete de Carlos Joaquín González, y también están entre interrogantes los manejos sobre el patrimonio, o le que queda de él, al constituirse una empresa de proyectos para suplir al IPAE creado por Francisco Garibay Osorio y dejarla en manos de un ex funcionario de muy dudosa reputación, Eduardo Ortiz Jasso, cuya inhabilitación sigue en investigación también dudosa y vista como arma de negociación del imberbe e incapaz alcalde Remberto Estrada.

Por cierto, tal vez solamente don Carlos Joaquín conozca si hubo separación accionaria de su subsecretario en Sefiplan, Jaime Manuel Zetina González, hermano del Auditor “renunciado” sin cargo o denuncia alguna; primo de los González de poder antes y de los González de hoy, de la empresa Servicios Marinos Holbox, S.A. de C.V., otro de los negocios en los cuales se involucra a Emilio Alberto Gamboa, diputado federal y prospecto fallido para alcanzar la candidatura a la gubernatura yucateca. Los Moguel también han sido un buen enlace, aunque los fines todavía no puedan alcanzarse merced a tanta escandalera.

Y luego resulta que cobran vida antecedentes como la entrega de una Notaría a don Carlos en sus tiempos de alcalde, la cual fue operada por la primera directora de la inmobiliaria creada por Hendricks en Playa del Carmen y en donde pretende ejerza su primogénito en las operaciones de compra venta de tierras. Con una Auditoría, la Fiscalía Anticorrupción, el Poder Judicial -ciego, sordo y mudo en todo lo relacionado con el anterior presidente del TSJ- y legisladores con todo y oposición a modo, el gobierno del cambio no parece ser ni llegar a ser… distinto.

DE LOS PASILLOS

Pedro Ferriz de Con, aspirante independiente a la Presidencia de la República, demandó auditar al 100 por ciento, para evitar impunidad, las administraciones de los ex gobernadores Eruviel Ávila, César Duarte, Javier Duarte y Humberto Moreira. Criticó que en sus auditorías a la cuenta pública, la ASF revisa únicamente un 9 por ciento de los 4.88 billones de pesos que destina la Federación al gasto público. Acudió a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México para interponer una demanda de amparo en contra de la presunta omisión de la ASF de revisar la totalidad de las administraciones priístas…

En Chiapas, el censo de viviendas dañadas por el sismo del 7 de septiembre suma 45 mil 545 inmuebles, según la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Hasta el momento se registran 37 mil viviendas con daños parciales y 8 mil 193 con daños totales. También reportó daños en 212 templos, 182 vías de comunicación, 137 edificios públicos, 85 monumentos históricos, 80 instalaciones de infraestructura de salud, 11 museos y 5 zonas arqueológicas. Para la reconstrucción, la entidad cuenta con 5 mil millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

ÚLTIMA HORA

Tras el sismo, el presidente Enrique Peña Nieto activó el Plan MX y Plan Marina. Acomnpañado de sus colaboradores encabezó la reunión del Comité Nacional de Emergencias con la presencia de los integrantes del Gabinete de Seguridad. Se comunicó con los mandatarios de Morelos, Estado de México y Puebla, así como con el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Giró instrucciones a los titulares de las dependencias sociales y de Salud de no escatimar recursos en el apoyo a la población afectada. La Secretaría de Gobernación declaró una “emergencia extraordinaria” para la capital de la República por el sismo de magnitud 7.1 grados, lo cual permitirá la activación de los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (FONDEN) para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada.

