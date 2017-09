“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“La desgracia abre el alma a una luz que la

prosperidad no ve”: Henri Domique Lacordaire.

Tragedia nacional

Olvidadas muchas regiones afectadas por sismos

Llega ayuda extranjera a reforzar a los rescatistas

Ciudadanos exigen recortes a partidas electorales

A la tragedia le montan escenarios para televisión

Manipulación en las cifras de daños y de víctimas

Yarrington, Duarte y Borge, próximos distractores

Huracanes y sismos provocaron en México una inmensa tragedia nacional. Hasta el momento se habían confirmado 302 personas muertas. Tan sólo en la Ciudad de México 142, 91 mujeres y 51 hombres. En Morelos, 97; en Puebla 43; en el Estado de México, 13; en Guerrero 6; y uno en Oaxaca. Los daños materiales y económicos son cuantiosos y abarcan gran parte de la geografía: Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Chiapas y Tabasco. Además de los hogares, se destruyeron múltiples centros de producción y trabajo. Aunque los reflectores se han concentrado en colonias muy conocidas de la capital de la República, las delegaciones han sido olvidadas: desde Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta en la Ciudad de México, hasta municipios y regiones de Oaxaca, Puebla, Guerrero y Chiapas, donde urge asistencia médica, alimentos, vestidos y enseres de limpieza, entre otros.

Localidades medianas y pequeñas golpeadas por dichos fenómenos, demandan ayuda urgente para superar los desastres, pero dado el pánico y la desorganización de la autoridad perfectamente demostrada, se prevé que la llegada de estas solicitudes podría tardar varios años. A las heroicas labores de rescate, se sumaron elementos del ejército de Israel, expertos en esas acciones así como ingenieros militares; un equipo del condado de Los Ángeles, Estados Unidos, expertos en búsqueda y rescate, con equipamiento para facilitar las labores de retiro de material; equipos enviados por el gobierno de Japón; y expertos colombianos. Rescatistas de Panamá, El Salvador, España, Israel y EU se sumaron a las manos mexicanas que realizan búsqueda y rescate en edificios de la colonia Roma.

También se sumaron cuerpos de rescate de Quintana Roo, Guanajuato, Zacatecas, Baja California, Jalisco y Colima a las labores de los grupos mexicanos del ERUM, TOPOS, BRIC, Rescate Urbano México, Rescate Gama, además de elementos de Semar y Sedena. La Ciudad de México fue declarada zona de desastre: “Se declaran como Zona de Desastre las áreas de la Ciudad de México afectadas por el fenómeno sísmico ocurrido el diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete en la Ciudad de México”, se informó en la Gaceta capitalina. “La presente Declaratoria se emite para efecto de que, en el ámbito de sus respectivas competencias, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, lleven a cabo las acciones tendientes a cubrir las necesidades básicas para la protección de la vida, la salud y la integridad física de las personas”, explica la publicación.

La ayuda internacional se ha registrado de inmediato, impulsada por mexicanos famosos como Salma Hayek, quien puso en operación un fondo internacional para los afectados, con 100 mil dólares; Diego Luna, montó un centro de acopio en la colonia Granada; o Miguel Layún y Javier El Chícharo Hernández, quienes crearon la iniciativa YoXMéxico, plataforma en la cual se podrá apoyar desde cualquier parte del mundo. Kelly King, director general de AT&T México, confirmó donarán un millón de dólares para las actividades de auxilio y reconstrucción en comunidades afectadas por el terremoto del pasado 19 de septiembre. El Papa Francisco enviará una primera donación de 150 mil dólares para dar asistencia a los damnificados del terremoto que impactó a México el pasado martes, comunicó la oficina de prensa del Vaticano.

Dos renglones saltan en medio de tales aportaciones. Uno de ellos ligado a las espectaculares ganancias registradas por las cadenas de tiendas departamentales ante las adquisición de miles y miles de productos por parte de los donantes sin que las circunstancias merecieran bajar los precios, ofrecer descuentos hasta del 50 por ciento con la ventaja de compartirlos con los fabricantes. Las firmas más beneficiadas no han hecho aportaciones. Los concesionarios del agua han permanecido sordos al igual que las empresas embotelladoras de refrescos, haciendo hincapié en las Colas. Los hospitales privados cerraron las puertas a quienes no pueden pagar por sus servicios y las filas para recibir atención médica gratuita son larguísimas.

Para colmo en esta penosa exhibición en la cual y para no variar se llevan las palmas los del gabinete de Enrique Peña Nieto y él mismo, ayudas que en principio fueron rechazadas ante la presión social debieron aceptarlas. Su gran cómplice, el Canal de las Estrellas, tuvo a bien abonar al incremento de la desconfianza de la incredulidad prevaleciente en cualquier anuncio o información del gobierno. También han resultado sus noticieros víctimas de la incapacidad demostrada. Al contradecirse las declaraciones entre el titular de Marina y uno de los Vicealmirantes, dejaron al desnudo el escenario montado durante días y noches. Estas transmisiones evitaron se conociera a fondo la magnitud de los daños sufridos en muchas más colonias de la capital del país y en un número mucho mayor de municipios afectados en las entidades en donde se han resentido los temblores.

Mucho orgullo por la ayuda y organización ciudadana inmediata manifestó EPN en un mensaje-informe brindado durante las primeras horas de la tarde de ayer. Tal presentación se había anunciado para la noche pero las redes sociales inundaron el llamado solicitando que nadie prendiera la televisión y con ello quedara de manifiesto el rechazo por el titular del Ejecutivo y su gabinete, acrecentado durante los últimos días. El tiempo por venir será duro para los mexicanos pero extremadamente difícil para los políticos.

SOBRE LOS RESCATES

Decenas de personas han sido rescatadas de los escombros: la delegación Coyoacán reportó haber rescatado con vida a una niña de ocho años en la Unidad Habitacional Tlalpan. También en la Unidad Multifamiliar Tlalpan, en el edificio 1C, se informó se rescató con vida a tres personas. Los riesgos aumentan pues de acuerdo a una evaluación preliminar actualizada, de 185 edificios y bienes inmuebles, 52 tienen riesgo alto de colapso, lo cual se suma a los 20 que se desplomaron tan sólo en la delegación Cuauhtémoc, reportó el delegado Ricardo Monreal, quien llamó a una reunión a los tres niveles de gobierno para atender las zonas afectadas.

En el Colegio Enrique Rébsamen murieron hasta el momento 25 personas, 19 niños y 6 adultos, y se han rescatado con vida a 11, reportó la Secretaría de Marina. Aseguró no hay indicios de niños bajo los escombros, y nunca tuvieron conocimiento de la versión de que la menor “Frida Sofía” estuviera atrapada. Puntualizó que “con la versión que se sacó del nombre de una niña no tenemos conocimiento”. Agregó podría haber una persona adulta con vida, que puede ser personal de intendencia de la escuela. Pasadas las 8 de la noche aceptaron los de Semar han estado pasando agua con unas manguera a tres personas atrapadas en el lugar. Por lo tanto y en ese escenario la verdad es lo más lejano que hay.

Anunciaron la retirada del inmueble escolar pero el esposo de una mujer empleada en intendencia aseguró ella está en el interior, su nombre María Reina, por tanto no se ha movido del lugar junto con sus cuñados. La gente presente y apoyando las labores de rescate se enfrentaron a las autoridades, a los uniformados quienes pretendían desalojarlos. Peña Nieto sostuvo que no se detendrían las labores rescatistas, sin embargo ahí ya están dando órdenes de emprender la retirada pese a tener signos de existencia de encontrarse atrapado un hombre y no descartan a una menor.

Al cierre de estas líneas, el número de lesionados por el sismo del martes pasado aumentó a 2 mil 633 personas, de las cuales 678 han sido hospitalizadas, reportó la Secretaría de Salud (SSA). En la Ciudad de México se habían reportado mil 929 heridos, en Puebla y Morelos la cifra creció a 704 atenciones médicas más a lesionados. La dependencia informó que tres menores rescatados del Colegio Enrique Rébsamen reciben atención médica en el Centro Médico naval; uno de ellos ya fue sometido a una cirugía craneoencefálica.

MOCHE A GASTO ELECTORAL

Los partidos políticos deberían mostrar solidaridad con los ciudadanos damnificados y ceder la mitad de sus presupuestos de campaña del 2018 para la reconstrucción de ciudades y localidades medianas y pequeñas. La sociedad civil empuja a las autoridades a reducir el gasto electoral destinado para el próximo año y destinar esos recursos a la reconstrucción de las zonas siniestradas. En manos de los legisladores está el obligarlos a ajustar todos sus gastos y con ello contribuir en la medida que se necesita para una magna reconstrucción.

Se ha demostrado están los ciudadanos hartos del funcionamiento de los partidos políticos; de las costosas campañas electorales que consumen extraordinarios recursos presupuestales, sin reportar ningún beneficio a la población; del enriquecimiento de camarillas partidistas; de sus gobernantes alejados de las necesidades de la población; de los gastos exorbitantes para el mantenimiento de aparatos electorales de organización y validación de comicios, cuyos directivos representan una gran carga presupuestal. Se exige que consejeros del INE y magistrados del TEPJF renuncien al 50 por ciento de sus percepciones y privilegios y se reduzca en igual proporción el presupuesto operativo para el próximo año.

Regiones enteras de Chiapas y Oaxaca, Morelos y Puebla, y el Estado de México, así como pueblos de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, sufrieron el embate de los sismos y huracanes y merecen una atención mayor de los gobiernos federal, estatales y municipales. Los 33 municipios de Morelos resintieron afectaciones, especialmente en Cuernavaca, Jojutla, Tepalcingo y Tlayacapan, donde hasta el momento habían perdido la vida más de 70 personas y 20 mil viviendas habían sido afectadas. En Guerrero, seis personas fallecieron en Huitzuco, Iguala y Xochihuehuetlán. En lo material, 700 casas resultaron afectadas y hay escuelas e iglesias con daños, así como carreteras y caminos.

En Xochimilco, se confirmó la muerte de 8 personas, 16 edificios colapsados y 50 más con “grave riesgo de derrumbe”. Una parte importante de la demarcación carece de agua y luz. Los barrios con severas afectaciones son San Marcos, Nativitas y los pueblos de Santa Cruz Acalpixca, San Gregorio Atlapulco y San Luis Tlaxialtemalco. Alrededor de 40 escuelas resintieron daños en distintos grados, así como siete iglesias. San Gregorio Atlapulco se convirtió en una zona de desastre. Familias enteras perdieron sus hogares al colapsar sus viviendas. Los pobladores piden no ser olvidados y claman ayuda a las autoridades. Ante la escasa ayuda oficial, las redes sociales se convirtieron en el vínculo con la sociedad civil.

Juchitán, Oaxaca, arrancó la remoción de escombros y demoliciones. Se inició el derribo de edificios colapsados o con daños mayores con el terremoto de 8.2 grados de magnitud del pasado 7 de septiembre. Con maquinaria pesada se derribó uno de los edificios de concreto de cuatro plantas en el centro de esa localidad. “No nos olvidamos del Istmo, ni tampoco de su gente, estamos atendiéndolos y deseamos que a prontitud se pueda comenzar la siguiente etapa, que es la de reconstrucción”, dijo el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, tras ser abucheado por estar más al pendiente de dar conferencias de prensa y posar para la foto que de la magnitud de los estragos que tienen a la entidad en ruinas.

A consecuencia del sismo de 7.1 grados del martes pasado, la cifra de muertos en Puebla subió a 43. La ciudad de Puebla, Atlixco y Atzala son los municipios que más decesos han reportado. En Huejotzingo, Tlapanala, Miahuacán, Epatlán, Tehuacán, Tzicatlacoyan, Piaxtla y Jalolpan, también se registraron decesos. La zona más afectada es la de la Mixteca, en donde 9 mil 722 viviendas están afectadas. En Atlixco, Izúcar de Matamoros y la capital estatal, 17 hospitales registraron daños. Un total de 112 municipios fueron declarados en emergencia. Las autoridades encabezadas por el gobernador Antonio Gali Fayad sólo recorrieron las comunidades sin entregar ningún apoyo, por lo cual algunos ciudadanos, muchos de ellos estudiantes, recorren las calles para juntar víveres y trasladarlos a las comunidades de la Mixteca.

Durante su recorrido por el municipio de Chiautla de Tapia, al gobernador Antonio Gali le llovieron reclamos y críticas. Los vecinos de las colonias Villa de Las Flores y General Emiliano Zapata le pidieron al mandatario que arreglara sus casas, las cuales están cuarteadas y a punto de caer. Le reclamaron no sólo se tomará fotografías con los daños, sino que hiciera algo. El mandatario sólo visitó algunos domicilios, lo cual ocasionó la molestia de la mayoría de los vecinos.

SEGUNDA LLAMADA

Preparan el escenario para formar el distractor y salir avante pese a la serie de errores cometidos durante los días 19 y 20 de este mes y los de la semana anterior, en donde Chiapas y Oaxaca fueron las entidades más afectadas. Tal cortina estará conformada por los avances sobre la situación de Tomás Yarrington y Roberto Borge. Tras su arresto el pasado 9 de abril, el Tribunal de Florencia ordenó la extradición del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, recluido en una cárcel de esa ciudad italiana. Fueron aceptadas las instancias de extradición a México y Estados Unidos, por lo cual el Ministro de Justicia deberá decidir a qué país irá. Todo parece indicar será juzgado por autoridades estadounidenses, por lo cual los propios abogados defensores del ex político mexicano anunciaron recurrirán en contra del veredicto ante la Corte de Casación, la máxima instancia de justicia de Italia.

En cuanto al quintanarroense Roberto Borge, pese a la información brindada sobre su extradición y la afirmación de que, de llevarse a cabo, sería en octubre, insisten en difundir está mucho más próxima y exhiben un amparo con el cual podría llegar al país y no ser detenido, dejando estipulado será la Federación quien primero lo juzgué, si es el caso. No sin dejar ver lo hacen con una inusitada cautela, se menciona también el nombre del ex de Chihuahua, César Duarte, sin nada en definitiva, por supuesto. Por ahí junto con otros pequeños escandalitos darán la dosis distractora. Ya se verá.

SALPICADAS CARIBEÑAS

Lo simpático de las LV Legislatura quintanarroense es su parecido con la Chimultrufia y, como dicen una cosa, dicen otra. Por un lado, hablan de austeridad, de transparencia, de honradez y se sienten felices por haber desbaratado el blindaje borgista cuando públicamente aceptaron dinero extra para la gasolina, se negaron a llevar a cabo una aprobación como la de los jalisquillos, presentada con la iniciativa de Pedro Kumamoto, receptora de una aprobación unánime de la SCJN: “Sin voto no hay dinero”. Engañaron con eso de la votación unánime del nombramiento de las Fiscal Anticorrupción cuando sólo obtuvieron 19 de los 25 votos de los diputados y eso es “mayoriteo” no unanimidad. Desde ahora empiezan a frotarse las manos con la posibilidad de que el Estado reciba participaciones federales hasta por 27 mil millones de pesos, eso les han dicho sus homólogos federales, pelearán, aunque lo seguro es no ganarán y habrá sólo una cantidad ligeramente superior a la de este año. No más y menos para una entidad cuyos niveles de corrupción siguen en ascenso.

A estos legisladores les tocará, todo apunta, ser el punto de quiebre del gabinete de Carlos Manuel Joaquín González. Las comparecencias de los miembros del equipo de primer nivel se aproximan y para algunos habrá rudeza necesaria y hasta aplaudida para lograr abandonen la silla. Uno de ellos es el propio Francisco López Mena, titular de la Secretaría de Gobierno, quien ha dicho y reafirmado tiene su renuncia lista, como deben tenerla todos los del staff, después de recibir hasta rechiflas lanzadas a través de las posturas de los partidos el mismísimo día del informe estatal, cuando todos suponían habría mucha tranquilidad.

Cuando dejen de bailar con las cifras tal vez inicien el camino de regreso a la credibilidad. Se informó de órdenes de aprehensión en contra del ex alcalde de Solidaridad, Mauricio Góngora, y cinco ex funcionarios más entre los cuales, obviamente, está el tesorero y el suplente del edil, posición concedida cuándo, cumpliendo con el mandato de ley, tuvo que retirarse para poder participar en la contienda de junio del año pasado. Un día son 400 millones, otro 300, uno más 200 más 30, en el siguiente 200 más 30 más 80. Aclaran hay más relacionado con las cifras que a usted más le guste de las referidas y señalan al flamante auditor del pasado, el del único trabajo, Manuel Palacios Herrera, como responsable de entregar cifras que se sumen a las obtenidas por un equipo cada vez más hecho para cumplir caprichos que para sumar correctamente. Chismosos como son, no tardarán en difundir que no son ellos sino que los obligan a preguntarle todos los días a la alcaldesa: “¿Cristi, cuánto quieres que les pongamos hoy?”.

Diferentes voces alertaron a Félix Arturo González Canto sobre un alud por llegar sobre su persona, ejecutado directamente desde la oficina más poderosa del gobierno actual. No lo creyó y el presente le revela la veracidad de esa información recibida justo a tiempo para reaccionar legalmente. Le pusieron ya otra denuncia en la PGR relacionada también con tierras y el remate de éstas. A la información mediática la pudo desmentir, lo del expediente en la Procuraduría lo tendrá que explicar, enfrentar jurídicamente y demostrar su inocencia. Sabedor de estar acompañado desde siempre de muy buena suerte, tiene entre los cercanos al poder la cercanía de un hombre relacionado en la misma denuncia y sujeto ahora a investigación cuyo nombre está ligado a través de su familia consanguínea con el manejador de las finanzas, con Juan Melquiades Vergara, con el cual se puede negociar en el terreno que mejor conocen ambos. Aunque del probable alejamiento con Emilio Gamboa, compañero de curul y líder, no se sabe cómo pueda evitarlo porque tampoco se conoce si las intenciones del yucateco son armarle todo un “pleito ratero” para evitar la relación pública de su hijo con el cozumeleño en los terrenos para la farsa del “Megaproyecto” “Amigo”. Si les suma a estos eventos cuya coincidencia en tiempo y forma es mucha, la próxima salida de un libro sobre su persona y el equipo del que siempre se rodeó, el desgaste es mayúsculo y amenazante para su futuro con todo y el Verde y el King Ray.

DE LOS PASILLOS

Se alejaron las sospechas sobre los escándalos manejados y pagados por el PRI. Las ausencias de Javier Lozano en las sesiones senatoriales han dado la oportunidad a muchos de sus compañeros de partido considerar recibió una buena indemnización por enlodar a su dirigente nacional, Ricardo Anaya, e imponer al ex de Hacienda, el del gran alcance de 6 mil pesos para, como La Bartola, pagar la renta, el teléfono y la luz -además de las colegiaturas, el coche, la ropa y unas buenas vacaciones-. Consideran debió haber sido mayor a la recibida por “guardar” en la casas de Zhenli Ye Gon la dolariza. Se recordará dizque iba a poner demandas en EU y lo único visto gira en torno a su conversión como vocero del Grupo México defendiendo un acto criminal, el de Pasta de Conchos y los mineros atrapados…

Ni en la emergencia descansa la delincuencia. Mientras circulaba por la autopista México-Puebla, un tráiler que trasportaba víveres de la Ciudad de México hacia Puebla fue robado, a la altura del kilómetro 78. El conductor, Alfredo, explicó que sujetos desconocidos se les emparejaron a bordo de una camioneta tipo Suburban para despojarlos de un tráiler con placas de circulación 952-Dj-1, con un letrero en la caja que dice Monza. Los ladrones los dejaron amarrados en un campo de cultivo de la autopista, sin que los lesionaran. Ni qué decir de los damnificados quienes no pueden ir a los albergues porque tienen que cuidar las pertenencias que les quedan. Conforme llegan a las casas con presentaciones oficiales ya sea de Protección Civil o como empleados delegacionales para asaltar en viviendas ocupadas. En los congestionamientos vehiculares se aprovechan para llevar a cabo hurtos auto por auto y los llamados a las policía no se atienden porque “hay otras prioridades”.

