“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“Solo el necio confunde valor y precio”: Francisco de Quevedo

Dudas sobre la reconstrucción prometida

Daños por sismo alcanzarían los 10,000 mdd

Rinden frutos las presiones ejercidas en redes

Partidos políticos ceden parte de prerrogativas

Exigen ciudadanizar manejo de los donativos

Elevan canasta básica hasta el 8.38 por ciento

Conforme pasan los días surgen interrogantes sobre formas, estrategias, costos de la reconstrucción en Oaxaca, Chiapas, Morelos, Estado de México, Guerrero, la capital del país y Puebla, pero también acerca de la actitud ciudadana cuando lleguen a las urnas, si es que las condiciones permiten se lleven a cabo comicios del próximo año. Son solamente unos meses y dadas las circunstancias económicas actuales, no parece pueda solucionarse un porcentaje aceptable de demandas de quienes resultaron víctimas, de mexicanos que perdieron todo, lo poco o mucho que poseían. En medio de todo aparecen las dudas sobre el manejo de las aportaciones en efectivo, de lo correspondiente a los envíos de alimentos y medicinas. Ya se ha denunciado a través de las redes el hurto realizado por parte, increíblemente, de cuadrillas burocráticas.

Así, conforme avanzan las tareas de rescate, sube el número de vidas perdidas -293 al cerrar estas líneas-; la remoción de escombros, gracias a una gran organización ciudadana, sigue adelante pese al peligro existente ya que la mayoría de voluntarios carece de experiencia, de capacitación para la realización de estas tareas y ni siquiera se les alerta para evitar puedan encontrarse cables conductores de electricidad que puedan dañarlos o involuntariamente romper tuberías con gas, no hay nada de prevención, nadie con autoridad lidera los trabajos, se limitan a enviar en medios televisivos y radiofónicos cursis reconocimientos y como avestruces esconden la cabeza para dejar pasar y que otros hagan lo que es de su responsabilidad. Eso sí, el tema da para la sobremesa en los elegantes restaurantes de zonas exclusivas en la capital del país y en las de los estados afectados.

Pero crece también el inventario de daños materiales, de edificios, viviendas, escuelas destruidas, y de todo ello hacen promesas alegres e imposibles de cumplir los gobernantes. El lunes reinician clases, según Aurelio Nuño, la mayoría de planteles educativos, sin embargo y según lo han declarado las organizaciones de padres de familia, la inmensa mayoría de inmuebles no han sido revisados, se desconoce cuál es su situación y, frente al derrumbe de un colegio particular, de un lugar en donde se cobran colegiaturas y se supone las construcciones son óptimas, la incertidumbre aumenta. El silencio del Tecnológico de Monterrey campus Ciudad de México y la negativa a permitir entren los medios de comunicación para informar que tanto se dañaron sus instalaciones, refuerza los temores manifestados inclusive por los maestros.

Los paseos de los responsables del área de Protección Civil han sido vistos por las víctimas, quienes testifican una revisión visual y emiten la recomendación de cuidarse y estar al tanto si perciben cualquier ruido. Esa es la “profesional” respuesta de quienes fueron contratados para esta área sin cubrir un perfil completo en el cual se exigieran conocimientos sobre ingeniería, estudios del suelo y el subsuelo, especialistas en estructuras, etcétera. Los de la dependencia encargada de la prevención se limitan a dar cursos a quienes carecen de los conocimientos suficientes para actuar debida y responsablemente. Tal parece se han presentado para levantar un censo, para dotar al mandatario ya sea estatal o federal de números para salir a realizar declaraciones y, como mencionamos, lanzar promesas falsas.

Todos estos daños provocan se eleve a cifras estratosféricas el costo de la reconstrucción. El daño económico generado por el sismo del 19 de septiembre pasado podría llegar hasta el 1% del Producto Interno Bruto (PIB), según estimación del Servicio Geológico de Estados Unidos, quien proyecta un impacto preliminar de entre 1,000 y 10,000 millones de dólares. Así, de inmediato, la pregunta obligada es: ¿cómo se pagará la reconstrucción? ¿Es aceptable que una unidad extranjera tenga ya hasta ese cálculo hecho en tanto que en el país no tienen idea de la suma total requerida? ¿Será que la única información que poseen y es determinante es el porcentaje a llevarse como comisión al otorgarle a constructoras privadas la reedificación o restauración de cada vivienda, escuela, edificio?

El oportunismo de los políticos mexicanos es infinito, así como larga y mentirosa es su lengua. Hace unos días, el secretario de Hacienda y Crédito Público y principal “tapado” del PRI –aunque no pertenezca a ese partido-, José Antonio Meade, sostuvo el gobierno federal tenía “capacidad financiera” para hacer frente a los daños causados –en Chiapas y Oaxaca- por el terremoto de 8.2 grados del pasado 7 de septiembre. Según él, el Fondo Nacional de Desastres (Fonden) tiene 9 mil millones de pesos, los cuales se incrementarían a 15 mil millones de pesos si se incluye el presupuesto respectivo de 2018. Mencionó también un seguro (“bono catastrófico”) por 150 millones de dólares (alrededor de 2 mil 700 millones de pesos), con cobertura en casos de huracanes, sismos e inundaciones, pero del bono que por tercera ocasión les ha entregado el Banco Mundial al estar México considerado entre uno de los países más vulnerables a los desastres naturales por un monto de 360 millones de dólares, no ha dicho una sola palabra. ¿Dónde aplicaron estos ingresos captados en los años 2010, 2012, 2014 y 2016?

Ante la magnitud de los daños por los sismos del 7 y 19 de septiembre, todos esos recursos juntos sumados a las aportaciones privadas entre las que sobresalen: Facebook, un millón de dólares; Google hizo lo mismo y por igual cantidad, es decir, un millón de dólares; el futbolista Ronaldo, 700 mil dólares; Belinda 6 millones de pesos; Katy Perry, medio millón de billetes verdes y una tonelada de alimentos y medicamentos; Salma Hayek inició una organización para recaudar fondos y depositó para ello cien mil dólares, faltando por calcular la cifra que arrojará la propuesta de Carlos Slim de aportar cinco pesos por cada peso depositado por los ciudadanos, aún canalizados correctamente sin la desviación estándar de la corrupción y la rapiña, no alcanzan a cubrir ni la milésima parte de los perjuicios observados en la semana. Y la pregunta es insistente: ¿de dónde saldrán los recursos financieros indispensables para la reconstrucción?

La buena noticia es que a pesar del elevado monto de los quebrantos, “no se ve como un daño mayor que pueda afectar el desempeño de la actividad económica de este año”, según Jaime Reusche, analista soberano para América Latina y México de Moody´s, quien mantiene su pronóstico de crecimiento en 2.1% para este año y 2.5% para el próximo. El especialista recordó el costo del sismo de 1985 fue de 2% a 3% del PIB de aquellos años, pero ahora las condiciones son muy distintas. La estructura de las finanzas públicas de México es sólida, consideró. Aunque en otras opiniones, de presentarse afectaciones similares consideradas con iguales porcentajes, no habrá crecimiento sino decrecimiento en el próximo 2018 y puede mantenerse la misma situación hasta el 2020. En 1985 no resultaron afectados tantos estados como en este septiembre y todavía no se ha escrito el final ante las decenas de réplicas registradas y avanzando hacia otras entidades.

“El perfil crediticio de México es resiliente y la perspectiva negativa sigue enfocada al shock que podría generarse tras las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el futuro del cambio de política macro en el 2018”, expresó Reusche, quien explicó las elecciones de junio próximo y el periodo de transición serán determinantes para el futuro macroeconómico del país. Al respecto y pese al optimismo del analista, sus pares advierten que para el colmo de males está la incertidumbre sobre el final de las determinaciones de operación del Tratado en discusión, la insistencia en la construcción del muro –reforzada ahora ante la posibilidad de salir de este territorio un número mayor de ciudadanos necesitados de resurgir alejados del lugar de la pesadilla vivida- y el rechazo a los políticos. Muchos nombres mencionados ahora estarán en las boletas electorales del 2018 por lo que resulta imprevisible la reacción del electorado ante la ira, el descontento, la desconfianza y los reclamos existentes por su mala actuación durante esta tragedia.

Dentro de las emergencias gubernamentales surge la de obligar a los bancos “amigos” a emitir declaraciones que tranquilicen al sector al cual le brindan toda la importancia, para evitar movimientos bruscos en la macro economía. Esta jerarquización marca a la actividad bancaria y financiera por arriba, inclusive, de la que tiene la preservación de la vida. Citibanamex cumple con la orden recibida y de ahí considerara que el impacto del sismo en la economía mexicana será relativamente moderado. “Probablemente restará al Producto Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre entre 0.3 y 0.4% de la estimación original de 2.0 por ciento”. Y detalló: “si bien el terremoto afectó a una región relevante para la actividad económica en todo el país (la zona metropolitana de la Ciudad de México y los estados de Puebla y Morelos representan 28.5% del PIB), la irrupción de las redes de suministro y distribución se asume como limitado”. Afortunadamente, agregan, el país se encuentra en una mejor situación que cuando un gran terremoto golpeó a México el mismo día (19 de septiembre) en 1985. ¿Será? Porque por ejemplo, el dólar tenía una paridad de 4.50 pesos por uno ya sin los famosos tres ceros.

CUANTIOSOS DAÑOS

Al cierre de estas líneas, la cifra de fallecidos por el sismo de 7.1 grados del 19 de septiembre pasado, ascendía a 293. En la Ciudad de México se reporta la muerte de 155 personas, de éstas, 26 son menores de edad. En Morelos, se registraron 73 decesos; 45 en Puebla; 13 en el Estado de México; 6 en Guerrero; y 1 en Oaxaca. No hay consuelo para estas pérdidas.

En cuanto a daños materiales, el reporte del gobierno de la Ciudad de México registra 3 mil 848 inmuebles con algún tipo de daño. A las familias que no podrán regresar a habitar sus casas o departamentos se suman las personas damnificadas considerando son más de 2 mil 500. En la delegación Cuauhtémoc hay 52 inmuebles con daño estructural o de colapso, y 419 edificios con diferentes afectaciones; en Magdalena Contreras hay 66 edificios con daños irreparables; en Xochimilco, 30; en Benito Juárez, 13 están colapsados y 28 semicolapsados, con alto riesgo. Colonias como la Condesa y la Roma no han sido debida y totalmente cuantificadas y según consideraciones de diversos expertos están dañados e inhabitables uno de cada tres inmuebles.

Viviendas afectadas por el sismo en Morelos podrían ascender a 10 mil, según el gobierno estatal. “Vamos a trabajar conjuntamente para empezar el censo de viviendas, 10 mil viviendas, se supone, tenemos ya, de manera preliminar, que sufrieron una afectación, se supone digo, porque tenemos que probarlo que así es”, señaló el gobernador Graco Ramírez. Las contradictorias declaraciones del mandatario y sus exagerados agradecimientos al gobierno federal y particularmente al titular del Ejecutivo han multiplicado el rechazo de los morelenses a su mandato y persona.

Propietarios de inmuebles afectados por el sismo en Jojutla, Morelos, urgieron a las autoridades de Protección Civil a verificar sus domicilios e informar si pueden regresar a ellos o derribarlos. Indicaron han pasado ya días desde que salieron de sus casas y no han podido, en algunos casos, ni siquiera regresar para sacar sus pertenencias. Las declaraciones de Graco Ramírez guardan grandes dosis de mentiras y evita la entrega de cuentas claras mostrándose lambiscón con el gobierno central.

Al menos 59 escuelas serán demolidas en el estado de Puebla por los severos daños que sufrieron en su estructura, reportó Patricia Vázquez del Mercado, secretaria de Educación Pública. En entrevista radiofónica, confirmó afectaciones en 900 escuelas de nivel básico. Por su parte, la Secretaría de Cultura señaló la entidad es el tercer estado del país con más daños en sus edificios históricos y patrimoniales. Informó tienen un total de 150 inmuebles daños como el templo de Zacapala y la iglesia de Los Remedios de Cholula. Puebla, con sus 150 edificaciones históricas, artísticas y patrimoniales afectadas, se encuentra por debajo de Morelos, estado del que se contabilizaron 200, y Oaxaca, con 325 inmuebles dañados.

PRESIÓN CIUDADANA A PARTIDOS

La presión de la ciudadanía organizada, a través de las redes sociales, ha rendido frutos. Mientras el principal líder opositor del país y precandidato presidencial de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, informó será en la sesión del Consejo Nacional de Morena donde propondrá no el 20 sino que sea el 50 por ciento de los gastos de campaña que recibirán del INE, el monto que se destine para ayudar a los damnificados de los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre, el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, manifestó la disposición de su partido de donar 50% de gastos de campaña para afectados por sismos, y podrían renunciar al 100 por ciento de las pautas en medios de comunicación para las elecciones del próximo año.

Existen alternativas para que los recursos de los partidos sean destinados para apoyar a los damnificados por los sismos, confirmó el Instituto Nacional Electoral (INE). Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, informó a los institutos políticos existen diversos mecanismos legales para concretar la propuesta de los ciudadanos. En un video publicado en redes sociales, Córdova expresó: “Dada la situación de emergencia derivada de los sismos recientes y escuchando diversas opiniones de la sociedad, me comuniqué con dirigentes y representantes de los partidos políticos ante el INE para informarles que el Instituto considera si existen mecanismos jurídicos viables para que puedan destinar los recursos que reciben del Estado para apoyar a los damnificados de los sismos”.

López Obrador, en un video subido en sus cuentas de redes sociales, destacó que Morena fue el primero en proponer esta acción de ayuda a los damnificados. Incluso, citó que por esta propuesta, la clase política, incluyendo al INE, arremetió contra él y el Movimiento de Regeneración Nacional. Destacó que ahora hasta el dirigente del PRI, Enrique Ochoa Reza, ha señalado que su partido cederá el 25 por ciento de sus gastos de campaña. “La diferencia es que el PRI está hablando que sea (la Secretaría de) Hacienda quien maneje estos fondos. Nosotros no queremos esto, no les tenemos confianza a los corruptos de Hacienda y del gobierno federal”.

Por el contrario, reiteró su propuesta a fin de que los recursos de Morena sean administrados por el grupo de periodistas e intelectuales de “inobjetable honestidad”, entre los que citó a Elena Poniatowska, Pedro Miguel y Laura Esquivel. Además, invitó al padre Juan Manuel Solalinde para que se incorpore a este comité. Este empoderamiento de la ciudadanía se hace no sólo necesario sino indispensable en virtud de haberse descubierto un buen número de hurtos, tropelías, estafas y todo tipo de corruptelas en el ámbito gubernamental, tanto en el federal como en los estatales.

A su vez, Ricardo Anaya manifestó en entrevista radiofónica la disposición del PAN de donar 50 por ciento de lo que les correspondería para sus gastos de campaña en el 2018 y el 100 por ciento de sus pautas en medios de comunicación para que se destinen a los damnificados de los sismos. Aseguró que hace unos días dio instrucciones al tesorero de su partido “para que todo lo que se pueda ir adelantando de inmediato lo hagamos”. Señaló que los partidos tienen que entregar el dinero como lo está exigiendo la sociedad tras la tragedia que dejaron los sismos del 7 y 19 de septiembre, “pero sin lucrar políticamente”. Anaya dijo se suma a la propuesta para crear una Comisión de Reconstrucción para que sean los ciudadanos quienes vigilen el destino del dinero.

César Camacho, coordinador de los diputados del PRI, destacó la decisión que tomó su partido en coordinación con todos los sectores, legisladores y gobernadores, para renunciar al 25 por ciento de las prerrogativas que le corresponden. Añadió como parte del presupuesto para 2018, los legisladores priistas también plantearon una reserva específica en el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) destinada a atender este tipo de contingencias. Los tricolores, servidos hasta el hartazgo con fondos públicos, moches, comisiones, negocios directos, “botines de guerra del narco”, etcétera, son quienes aportan el menor porcentaje de apoyo económico e insisten en el manejo gubernamental del dinero.

El PRD está por definir su adhesión a esa propuesta; Nueva Alianza señaló que renunciará al 6 por ciento de su gasto operativo de manera inmediata y 50 por ciento de gastos de campaña; el PVEM, al 25% de sus gastos operativos; y Encuentro Social está porque haya cero financiamiento a los partidos, mientras que Movimiento Ciudadano anunció que desde este momento no recibirá financiamiento. ¿Se apanicaron al presenciar a una sociedad dispuesta a organizarse? ¿Ya se dieron cuenta de que la paz es producto de la paciencia ciudadana y no de algún esfuerzo gubernamental o manifestación de respaldo a quienes ostentan el poder? ¿Habrá elecciones?

DE LOS PASILLOS

El objetivo principal de Estados Unidos es incrementar el contenido estadounidense en las manufacturas de la región, insistió Wilbur Ross, secretario de Comercio de EU, a un día de comenzar la tercera ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Agregó que sólo modificando las reglas de origen puede corregirse el déficit comercial con México y Canadá… Los representantes estadounidenses presentarán nuevas propuestas de texto y comenzarán a analizar temas más complejos en la tercera ronda de negociaciones del TLCAN, la cual comenzará este sábado en Ottawa, dijo John Melle, jefe negociador de EU… Las partes han intensificado las negociaciones cuando quedan cuatro rondas después del encuentro de Ottawa y de cara al plazo impuesto antes de fin de año, para concluir las discusiones antes de que México inicie la campaña para las elecciones presidenciales de julio…

Para la primera quincena de septiembre, la canasta básica fue 8.38 por ciento más cara, de acuerdo a los datos oficiales. En este periodo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un crecimiento de 0.34% respecto a segunda quincena de agosto, así presentó una tasa de inflación anual de 6.53%. Entre los productos con mayores alzas se encuentran la cebolla, calabacita, papa y otros tubérculos, gastos en educación preescolar, primaria y secundaria, y gas doméstico LP. El Índice de Precios de la canasta básica registró un aumento quincenal de 0.44%, así como una tasa anual de 8.38% en los primeros quince días del noveno mes del año. Ni el terremoto logó la disminución de precios y productos y alimentos siguen a la alza…

En preparación de la siguiente farsa se presentó a declarar el ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, ante las autoridades judiciales de la entidad por tercera ocasión. La acusación de peculado sigue en investigación y él en libertad… Sobre Roberto Borge se empeñan en hacer público cualquier movimiento y mantenerlo en la clasificación de “peligroso”… A la espera de su turno se encuentran los Duarte, Javier y César, así como el ex de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán. Llegará su turno justo cuando se requiera otra de esas célebres cortinas de humo, lo cual no se traduce en su inocencia sino en la manipulación gubernamental en todas las áreas.

