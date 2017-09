“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“En épocas de engaño universal, decir la verdad se

convierte en un acto revolucionario”: George Orwell

Mortal parálisis gubernamental

Estafadora jugada de PRI con reforma propuesta

AMLO volvió a dictar agenda política-partidista

Se acrecienta a 333 número de muertos por 19-S

Convulsiones políticas pre electorales en Q. Roo

¿? a 3 años de la desaparición de los normalistas

Ciudad de México, 26 de septiembre de 2017.- La parálisis gubernamental no es de ahora, ha sido desde hace mucho tiempo, tanto y en medio de tantas afectaciones a la población que ni siquiera nos hemos percatado de su mortal existencia. Partiendo de la dependencia federal llamada Protección Civil, podemos percatarnos de la nula atención que se presta a renglones en donde y para variar está en juego la existencia de los ciudadanos. Luis Felipe Puente, actual responsable de la coordinación nacional dependiente de la Secretaría de Gobernación, se mostró muy orgulloso del éxito del simulacro del 19 de septiembre a las once de la mañana. La sonrisa, nos dicen, se le transformó en mueca de disgusto al momento del sismo. Ellos mismos han puesto un límite a sus responsabilidades y para este funcionario decirle a la gente como salir rápido de los inmuebles o los sitios en donde supuestamente encuentran protección y logran sobrevivir para el rescate, es suficiente.

Sin embargo, esos son los primeros pasos. Debe seguir una serie de protocolos puntuales coordinados con prácticamente todo el gabinete, con los gobiernos estatales y con el de la Ciudad de México. El suministro de agua es prioritario como también la presencia de plantas de luz en sitios en donde no pueden quedarse, bajo ningún pretexto o circunstancia, sin este servicio, un ejemplo son los hospitales. Desplegar a un grupo incluido en sendos directorios para la inspección inmediata de inmuebles. Otro más para acudir de inmediato a las zonas colapsadas y comenzar a estudiar el área afectada a fin de facilitar las operaciones a realizar. Debe mantener información veraz, proveniente de especialistas sobre los movimiento de una tierra que, como la nuestra, está en constante movimiento.

Los servicios de transporte también deben ser parte de los protocolos a seguir. Las rutas de inspección de quien está al frente del campo, de las cosechas, para contar con el instructivo para la recoja de alimentos a fin de evitar su escasez y acrecentar la crisis. Ni que decir de contar con los medios para habilitar de inmediato zonas de atención urgente en hospitales públicos y hacer lo mismo en los privados a fin de contar con sus servicios. Tener a la mano nombres, direcciones, teléfonos de aquellas empresas constructoras dedicadas a las escuelas para desplegar de inmediato las revisiones. Si se van a suspender las actividades de las líneas del Metro, tener anticipadamente un acuerdo con el resto de transportistas para asegurar no se perturbará a los usuarios no afectados y que deben trasladarse a sus puntos de trabajo.

Ni que decir de los cercos policiacos para evitar rapiñas en los inmuebles en donde, sin estar totalmente colapsados, no pueden ser de nueva cuenta ocupados y ni siquiera se permite la entrada de sus propietarios o inquilinos. Las fuerzas armadas, particularmente el Ejército, cuenta con la experiencia suficiente para de inmediato preparar comida para rescatistas, para las zonas en donde los habitantes están refugiados en albergues y puede ser a ellos a quienes se les entreguen los víveres para su preparación. Hay dinero suficiente para las prevenciones y ninguna cantidad es mucha cuando después se tiene a la mano lo necesario para enfrentar las consecuencias de terremotos, huracanes, etcétera. Deben abrirse líneas telefónicas para de inmediato denunciar a quienes pretenden lucrar con el agua, elevan los precios, abusan en las situaciones más dolorosas.

La canalización de los recursos económicos debe llegar a un grupo de ciudadanos cuyas trayectorias representen garantía real de manejo honesto para, en coordinación con el gobierno, aplicarlos debidamente, con estrategias de reconstrucción que se pongan en marcha de inmediato. Ese registro de quienes pueden integrarse de manera inmediata debe tenerse a la mano y, con la debida anticipación, dar a conocer a la ciudadanía esta relación a fin de dar toda la certeza de la buena dirección que seguirá cada centavo aportado. Tanto senadores como diputados deben permanecer acuartelados, a la espera de ser llamados para contribuir en áreas de su incumbencia y obedeciendo a la representación que tienen. ¿Cuál o cuáles o cuántos de ellos se presentaron a realizar una revisión de las condiciones en las cuales se encontraban quienes habitan sus Distritos?

Deben desplegarse y regresar con un informe muy puntual de la situación que priva en cada lugar dañado. Como puede verse hay mucho trabajo para realizar cuando se gobierna, solamente que en nuestro país esa es la principal carencia: autoridades que gobiernen, actuación inmediata y real de poderes que sustentan el sistema gubernamental. La coordinación sería exitosa si quienes tienen las titularidades de secretarias y las dependencia que le siguen en el organigrama cumplieran con sus respectivas responsabilidades, pero aún bajo esta tragedia vemos como se oculta el responsable de Sedesol seguramente haciendo números con manzanitas y palitos de cuánto va a dejarles el negocio de la reconstrucción.

El ex gobernador de Querétaro, José Calzada, no ha rendido ningún informe sobre la situación del campo en Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Morelos, entidades en donde existen zonas altamente productivas. El doctor José Narro, tampoco da la cara. De Luis Miranda, el de Sedesol, ni sus luces. José Antonio Meade permanece en silencio y hay quien cree está empujando el lápiz, haciendo cuentas de las rebajas en el presupuesto y para cuál o cuáles renglones, aunque con estos ajustes los que se ponen a temblar son los ciudadanos porque, se ha visto, no incluyen los gastos excesivos y personales de los funcionarios o los fenomenales salarios de los ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Tampoco se contempla cancelar las pensiones de quienes antecedieron a los togados y menos aún a los ex presidentes. Tampoco se habla de la cancelación de entrega de recibos exentos de impuestos para aquellas aportaciones surgidas con motivo de tragedias.

No se altera ningún ordenamiento legal si las percepciones a los partidos políticos se reducen a su mínima expresión y se mantienen vigentes los renglones de supervisión para evitar la llegada de capitales oscuros. Nos dicen que mientras se ponga un peso en esas disposiciones está cubierta la legalidad que solamente advierte la entrega de recursos pero no las cantidades. Otorgarle al INE justo los dineros para una operación austera no provoca mayores dictados y hacer lo propio eliminando celulares, gastos de representación, viajes, etcétera, así como envíos en moneda extranjera para la operación de las embajadas, permitiría, en efecto, contar con una rápida reconstrucción.

Si tuviéramos presidente seguramente se daría gusto las 24 horas del día exigiendo resultados a cada uno de sus funcionarios pero, el gusto y la satisfacción se encuentra en los comentarios de la sobremesa, en la degustación de vinos y otros licores provocadores de una evasión de la realidad que lleva a otra dimensión, desconocida por cierto por los ciudadanos. En esas visiones no contemplan ni de chiste la ubicación de sitios a donde sean trasladados los cuerpos de quienes pierden la vida para facilitar su identificación, el protocolo a seguir para evitar escenas dantescas como las vividas con aquella instalación de un gigantesco cementerio al aire libre en el Palacio de los Deportes en 1985, con las filas de cadáveres envueltos en bolsas negras que debían ser abiertas para que se pudieran ver los rostros, cuando una foto en el exterior podría evitar semejante experiencia.

Ni siquiera forma parte de su charla la necesidad de realizar un estudio del suelo y que cada delegación o municipio se encargue del suyo para determinar cuáles son las zonas en donde pueden generarse mayores afectaciones y cuál debe ser su reglamento de construcción, en donde pueden darse densidades mayores y localizarse los puntos negados para recibir cualquier carga. Detener este boom inmobiliario con el cual se ha incrementado notablemente la contaminación, se crea un caos vehicular permanente, se abona al hacinamiento y hasta a la promiscuidad, dígase lo que se diga para venderlos con todo y alberca, afectaría los intereses personales, familiares, la acumulación de fortuna de los funcionarios y al parecer esto está primero y proviene de la punta de la pirámide el objetivo a seguir. Primero la lana y después… ya veremos… si es que queda algo por ver.

Nada mal estaría se hiciera por lo menos cuatro veces al año un llamado a jóvenes mayores de 20 años para participar en cursos que incluyeran primeros auxilios, pasos a seguir para lograr rescates exitosos, presentación de peligros en el momento de ayuda a fin de evitar tragedias mayores, disciplina por delante a la espera de instrucciones de especialistas enviados, tipo de información para dársela a los medios, etcétera. En el presente, corazón y buena voluntad es lo que guía la jornada de voluntarios ignorantes de los graves peligros que corren. Tal vez esta sí sería una auténtica coordinación de Protección Civil. Tal vez eso evitaría surgieran las Fridas, las Sofías, las o los caninos surgidos a la fama de manera inmediata, las farsas, los montajes, la explotación de la tragedia para obtener –en estos días fue para perder- raiting.

Todavía falta y mucho. En ello podemos incluir tener gobierno y representantes útiles y verdaderos y un Poder Judicial comprometido con una justicia que se aplica a seres humanos, a mexicanos, a quienes son sus patrones. Tal vez, para lograr llenar el vacío lo que está sobrando son… los partidos políticos.

TRAMPOSA JUGADA DEL PRI

La desconfianza y el repudio a la clase política por parte de la sociedad mexicana está más que justificada. Ahora, tras los sismos del 7 y 19 de septiembre de este año, persisten serias dudas sobre la filantropía de los dirigentes de los principales partidos políticos, quienes no dan paso sin huarache y se mueven siempre a su propia conveniencia. En esa bolsa entran cómodamente lo mismo Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional del PRI, que el panista Ricardo Anaya y la perredista Alejandra Barrales junto a Dante Delgado, propietario de la franquicia de Movimiento Ciudadano. Sin discriminar a Carlos Alberto Puente Salas (PVEM), Luis Castro Obregón (PANAL) y Hugo Eric Flores Cervantes (PES).

En esta materia destaca siempre el PRI, quien propone una verdadera carambola de tres bandas: renuncia al subsidio público para engordar la bolsa del Fonden, con la cual el gobierno de Enrique Peña Nieto podría verse generoso reconstruyendo zonas afectadas antes de los comicios federales del 2018, lo cual beneficiaría a los candidatos tricolores. El impacto más fuerte sería hacia Morena de Andrés Manuel López Obrador, a quien se le quitarían recursos vitales, mientras los priistas cuentan con múltiples fuentes de financiamiento, tanto públicos como privados, o si nos vamos más lejos hasta ilícitos.

Al cancelarse el 100 por ciento del financiamiento a los partidos para actividades electorales, se derivará una contraparte muy negativa, pues abriría la puerta a la recaudación subterránea de fondos, materia en la cual los priistas tienen una gran experiencia en el ámbito empresarial, no debemos olvidar los famosos “pase de charola”, ni dejar de lado, recientemente, las aportaciones voluntarias de organizaciones criminales, quienes se lanzan también en busca del control político de municipios y regiones enteras del país.

Ochoa Reza y sus asesores en el gobierno federal buscan eliminar la extraordinaria competencia que les representa Morena suprimiendo sus fuentes públicas de aprovisionamiento y lo empujan a buscar financiamiento en otras fuentes privadas. Esto le representará una gran desventaja al Movimiento de Regeneración Nacional encabezado por el tabasqueño en los ya cercanos comicios del 2018. Si analizamos la jugada del PRI, este partido sólo devolverá a Hacienda 258 millones de pesos del subsidio de este año, que finalmente son recursos de los contribuyentes. Y como gobierno, a final de cuentas, se saca el dinero de un bolsillo para meterlo en otro. Más adelante verán cómo se lo reponen, de un modo que no se note públicamente.

Las promesas que hizo en San Lázaro Ochoa Reza, quien estuvo acompañado por Emilio Gamboa, César Camacho, los coordinadores de las bancadas priistas en el Senado de la República y la Cámara de Diputados, son difíciles de cumplir, pues implican, primero, una iniciativa de reforma constitucional, a fin de eliminar el 100 por ciento de los subsidios para la campaña de 2018 (al PRI le tocaban 1,675 millones de pesos), y después eliminar los senadores y diputados plurinominales, tanto federales como locales. De lograrse esto último implicaría el fin de cuatro décadas de sometimiento de las oposiciones a los premios de las plurinominales y el financiamiento público, vigentes desde la reforma política de 1977.

Pero resulta que el partido del presidente Peña Nieto no tiene los votos suficientes en el Congreso para sacar adelante esta “desinteresada” reforma. Con un simple acuerdo bajo la mesa con el PAN o el PRD podrá fácilmente “perder” la votación. Pero además, no hay que olvidar que el artículo 105 constitucional prohíbe la modificación de las reglas desde 90 días antes del comienzo del proceso electoral, actualmente en marcha.

La propuesta del Frente Ciudadano por México (léase PAN-PRD-MC) corre por los mismos carriles del PRI. Santiago Creel, presidente de la Comisión Nacional de Elecciones de Acción Nacional, señaló que el FCM propondrá una reforma constitucional para, principalmente, eliminar el financiamiento público a los partidos desde este proceso electoral, lo cual ateniéndose en estricto a la legalidad es prácticamente imposible. Sólo puede estar en manos de los legisladores la cancelación, ante la emergencia presente, de la entrega de prerrogativas para el proceso del próximo año, dejando la cancelación definitiva para una próxima reforma que entraría en vigor, a nivel federal, en 1921,

PAN, PRD y Movimiento Ciudadano buscan tirar, con la reforma constitucional referida,, el modelo de financiamiento de los partidos políticos, el cual, según Santiago Creel, representa “un gasto excesivo, no controlado y difícil de supervisar. Los partidos que integramos el frente decimos hasta aquí. Pedimos la eliminación del financiamiento público, que lo que se gaste en campañas sea mínimo, que las aportaciones para campañas se supervisen de otra manera”. Esta propuesta para la mayoría de la militancia panista representa el regreso de tres décadas en la conducción interna blanquiazul, al retornar a las rifas callejeras, cenas con espectáculo incluido y colectas especiales realizadas antaño.

Mientras son peras o manzanas, la jugada de ajedrez de Andrés Manuel López Obrador, se impuso, volvió a dictar las reglas del juego político-partidista y logró que los dirigentes de estas organizaciones se comprometan a renunciar a recursos públicos de sus prerrogativas para ser canalizados a la urgente reconstrucción de los daños causados por los movimientos telúricos. Más adelante, ya se verá.

SUBE NÚMERO DE MUERTOS

Al escribir estas líneas, la cifra de decesos tras el sismo del pasado 19 de septiembre se elevó a 333. En la Ciudad de México se registran 194, 126 mujeres y 68 hombres, y entre las víctimas hay 29 menores de edad. Se habían registrado 69 rescates y 32 personas continúan hospitalizadas.

En Morelos, la cifra se elevó a 74 muertos; en Puebla 45; en Estado de México 13; en Guerrero seis; y en Oaxaca uno, de acuerdo al reporte de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación.

Las labores de rescate en edificios colapsados continúan. Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la capital del país, firmó un decreto para la reconstrucción y recuperación de la Ciudad de México, a fin de atender la vulnerabilidad de las personas que perdieron su vivienda tras el sismo. Tal ordenamiento tiene más visos de oportunismo político que de estrategia real para cumplir con los fines que según el aspirante presidencial persigue. Su espectacular plan contempla tres puntos: la creación de una comisión para la reconstrucción y transformación de la ciudad; el apoyo a los inmuebles dañados y que ya han sido dictaminados –incluyendo la entrega para renta de 3 mil pesos-; y la creación de una plataforma para transparentar todos los datos de personas damnificadas, quienes serán apoyadas.

Claramente se nota que Mancera no cuenta con información suficiente. Tres mil pesos para renta es una cifra ridícula, más aún cuando los departamentos y viviendas intactas duplicarán la cifra de sus contrataciones actuales y, seguramente, no le dijeron nada sobre la escasez de vivienda en la ciudad capital; crear una comisión para reconstrucción equivale a “lo que se la unta al queso” ante la carencia de profesionistas que puedan emitir dictamen de manera gratuita. Transparentar datos de damnificados debiera ir aparejado de la transparencia para el manejo del Fondo para Contingencia de la Ciudad, cuyo contenido es de 3 mil millones de pesos. Las sesudas ocurrencias del jefe de gobierno incluyen entregar hasta 8 mil pesos para cambiar vidrios y plafones. ¿Se tratará de vidrios polarizados o blindados o plafones de lujo? Dejando claro que “del pastel tocan rebanadas”, las reparaciones en inmuebles habitables y para los cuales existe la cifra mencionada, las llevará a cabo la Secretaría de Obras de MAM.

Fue sencillo imaginar un semáforo y aquí los inmuebles dictaminados como verdes, es decir, los de menores daños, serán sujetos a la cuantificación económica de éstos y recibirán apoyo parcial del gobierno capitalino. Los amarillos, serán reparados gratuitamente por la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), quienes asumirán la reparación de más de mil 300 inmuebles. En tanto se llevan a cabo las reparaciones, a las familias se les brindará un apoyo de 3 mil pesos mensuales para que renten un espacio donde vivir.

En cuanto a los 500 inmuebles dictaminados en color rojo –con daños estructurales- pasarán a un proceso de apoyo de restitución, es decir, el gobierno capitalino los apoyará con trámites y un recurso económico “semilla” para que accedan a una hipoteca financiera –con tasa de interés muy baja- y tengan una nueva vivienda.

Mancera aseguró continuarán con los trabajos hasta que se rescate a la última persona de los edificios colapsados.

DONDE EL TEMBLOR ES POLÍTICO

Los puntos de prevención mencionados líneas arriba deberían ponerse en marchas también en entidades en donde los huracanes, los ciclones, las tormentas tropicales se presentan cada vez con mayor frecuencia. “Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”, reza el viejo refrán a tomarse en consideración en Quintana Roo, en Campeche, en Yucatán, por ejemplo. El año próximo habrá renovación en las once alcaldías quintanarroenses y lo menos que debiera exigirse en candidatos que aspiren a ocupar ese sitio es contar con la preparación suficiente para hacerle frente a estos embates. Estamos en manos de quién sabe quién y quién sabe si pueda, y quién sabe si quiera proteger a la ciudadanía, hacerle frente a las consecuencias de un rudo embate de la naturaleza.

Por lo pronto, se ven incapaces de siquiera evitar la inundación de calles y avenidas, de contar con inspectores y la reglamentación necesaria para lograr no se afecten o se tengan lugares seguros para embarcaciones. No cuentan con un protocolo a seguir para dotar de agua potable a zonas que pudieran verse siniestradas. Se dedican a publicitar tienen refugios y se está preparado para evacuar a los de la zona hotelera, pero nada dicen de los vehículos que deben habilitarse de ambulancias de los cuales, nos refieren, los más seguros son los dedicados a la captación de dinero, los blindados, esos no se dañan si se les vienen ramas encima y resisten vientos muy fuetes. La información de cada convenio que se realice para la seguridad o pronta recuperación de la normalidad en zonas siniestradas, debe ser difundida para generar seguridad en la población.

Ya los munícipes deberían contar con un directorio público de médicos y enfermeras dispuestos a brindar sus servicios en centros de salud de manera gratuita en situaciones de desastre. La Secretaría de Salud contar con un banco de sangre suficiente. Los hoteleros acordar la prestación de sus cocinas en tiempos pre establecidos para dotar de alimento suficiente a quienes se encuentren en los albergues, sean sus huéspedes o sus trabajadores o ciudadanos en general. El marcaje de centros de acopio seleccionados con anterioridad genera confianza de buen manejo de las donaciones.

La responsabilidad de las acciones y el enfrentamiento inmediato de las situaciones generadas con el paso de embates de la naturaleza no solamente es responsabilidad de la Federación, lo es en mayor volumen de la estatal y todavía superior a ésta en las municipalidades y, hasta ahora, no hay un solo edil de los once con los que cuenta Quintana Roo debidamente preparado para ello, es más ni siquiera interesado en prepararse, en contar con la información y la recopilación de ésta para poder operar con éxito. Ese punto junto con la honestidad, la honradez no solamente para el manejo de los recursos sino para poder enfrentar a la otra delincuencia organizada, para tener respaldo moral en la lucha contra ellos, deben ser características no negociables o, no hay voto. Será ésta decisión de los partidos políticos en su selección, ¿no cree usted? O, ¿aguantamos más diputaditos, senadorcitos, gobernadores, alcaldes, regidores igual de inútiles?

TRES AÑOS SIN LOS NORMALISTAS

Ya se cumplieron tres años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, y aún no hay resultados sólidos de las investigaciones sobre el caso. Todo indica la administración de Enrique Peña Nieto pretende dejar el poder sin aclarar lo sucedido, cubriendo con un amplio manto de impunidad a los responsables.

Familiares y amigos de los normalistas realizaron un homenaje a las personas afectadas por el terremoto del martes 19 de septiembre y después protagonizaron una marcha para exigir resultados de las indagatorias del caso, de la columna del Ángel de la Independencia al Antimonumento 43, ubicado sobre Paseo de la Reforma esquina con calzada Bucareli, en el centro de la capital del país.

Demandaron a la Procuraduría General de la República (PGR), encabezada por Raúl Cervantes, presente resultados en las cuatro líneas de investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Sobre el caso, la PGR informó ya agotó 7 de las 11 líneas de investigación que estaban pendientes y que fueron planteadas por familiares de las víctimas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

De acuerdo a un comunicado, la dependencia definió la existencia o no –sin aclarar su conclusión- de responsabilidades de agentes policiacos estatales y federales; el esclarecimiento de la identidad de “El Caminante” y “El Patrón”, personajes involucrados junto con la Policía Municipal en el operativo de traslado de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014; y lo relativo al llamado “quinto autobús”, en el cual se presumía un traslado de heroína, lo cual explicaría la reacción violenta del crimen organizado.

La PGR también señaló resolvió lo relativo a la situación específica de policías municipales contra los que se ha pedido proceder, y los análisis de telefonía de los normalistas desaparecidos; además, obtuvo los detalles de la operación que tuvo la noche de los hechos el C4 de Iguala. También la obtención de información solicitada a los Estados Unidos sobre el trasiego de drogas de Guerrero a la Ciudad de Chicago, por parte del grupo delictivo Guerreros Unidos.

Subrayó la dependencia: del total de las 973 recomendaciones y peticiones hechas en su momento por el GIEI, “puede afirmarse se han atendido casi en su totalidad”. Agregó hay más de 120 acusados en la cárcel, 71 sujetos a proceso por secuestro. Pero ninguno está sentenciado. En cuanto a la búsqueda de los desaparecidos, la PGR aseguró examina las imágenes obtenidas mediante la tecnología Lidar en una extensión de 60 kilómetros cuadrados en un área sugerida por la representación de las víctimas.

A final de cuentas, aún no hay nada.

DE LOS PASILLOS

“Un saludo afectuoso, muy afectuoso. El gobierno, está presente; el gobierno está aquí; no olviden el gobierno está presente”, esa consigna lanzada para ser escuchada a nivel nacional fue la primera respuesta al desesperado grito de los habitantes de Tlayacapan, Morelos, “estamos todos en peligro”, y “¿por qué no había venido?”, fueron interrogantes y reproches admitidos por el EMP a los cuales se les dio respuesta por parte del presidente Enrique Peña Nieto solicitando paciencia y comprensión para concluir el recuento y censo de los daños. También les pidió comprendieran que no puede estar en todos los lugares afectados por los sismos al mismo tiempo… Tal vez por ser Tlayacapan un pueblo mágico, el inquilino de Los Pinos tuvo la genialidad de anunciar ahí la implementación de una campaña de promoción turística para la localidad, cuando ésta tuvo afectaciones en al menos un centenar de construcciones, entre ellas la presidencia municipal y el templo de San Juan Bautista, y fallecieron además 5 personas. También para reactivar la economía pidió a los funcionarios y servidores públicos asistentes consumir en los comercios de la localidad… El mexiquense explicó que la promoción turística vendrá de la mano de la etapa de la reconstrucción, cuando la lógica señala primero debería de concluir dicha reconstrucción y luego iniciar la reactivación económica a través la industria sin chimeneas… Antes de emitir un mensaje a las 21:00 horas, el mexiquense adelantó que el gobierno de la República mostró su compromiso con la sociedad, cuando lo visto es precisamente la parálisis de las autoridades federales ante la magnitud de los daños provocados por los movimientos telúricos… Por su parte, el gobernador Graco Ramírez ni siquiera pudo hablar ante los abucheos recibidos y lanzados por quienes se encontraban en ese lugar…

Los recientes sismos exhibieron las complicidades y corruptelas entre empresas constructoras y autoridades, pues edificios nuevos quedaron en ruinas. Ejemplos hay varios: uno es Residencial San José, en Emiliano Zapata 56 en la colonia Portales de la Ciudad de México. Hace nueve meses Mariana Alvarado, quien fue rescatada después del sismo, estrenó un departamento en ese edificio, el cual le prometieron contaba con lo último en tecnología inmobiliaria (celdas solares, autosustentable, con muchas innovaciones). Sin embargo, el pasado 19 de septiembre mostró todo lo contrario durante el sismo de 7.1 grados. Vecinos afirman haber sido estafados por la inmobiliaria Canadian Bulding Group… Un caso más está situado en Tlalpan 550 donde 300 habitantes fueron desalojadas, a pesar de que su propiedad tiene tan sólo siete años de antigüedad. Algunos de los habitantes ni siquiera han terminado de pagar un crédito hipotecario…

Uno de los temas más controvertidos en las conversaciones para actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) son las normas que rigen el origen de los insumos de los bienes manufacturados, renglón abordado por los negociadores en Ottawa, Canadá… El martes llegaron a esa ciudad: el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, quienes cenaron con Chrystia Freeland, ministra de Relaciones Exteriores de Canadá… Los negociadores reservaron 12 horas para analizar las llamadas reglas de origen, las cuales establecen la cantidad de contenido norteamericano incluido en los productos. Ese lapso es mayor al dedicado a cualquier otro tema de discusión de la ronda y refleja la importancia de la cuestión…Conforme a las reglas actuales del TLCAN, el 62.5 por ciento del valor agregado de los vehículos debe originarse en América del Norte. Pero en el acuerdo de 23 años de antigüedad no hay requisitos de contenido para cada país.

