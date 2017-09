“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“Si alguien piensa que no tiene responsabilidades,

es que no las ha descubierto”: Mary Lion

EPN complica reconstrucción

Rostros de desconfianza y suspicacia en recuento

Exhiben carencias integrantes de gabinete actual

Incomprensibles y liosos mecanismos financieros

México: aumenta corrupción e ineficiencia: WEF

Roo: total opacidad en contratos municipales

De 37.5 mil millones de pesos se estima, de manera preliminar, el monto para reestructurar viviendas, patrimonio cultural y escuelas, según dio a conocer ayer Enrique Peña Nieto, titular del Ejecutivo federal, al encabezar una evaluación sobre la reconstrucción a seguir después de los daños provocados por dos terremotos y un huracán en suelo mexicano. “Estamos de pie y tenemos una ruta a seguir para lograr levantarnos de nuevo. Espero que en año nuevo tengamos un México nuevo, reconstruido”, mencionó al término de una accidentada exposición en la cual lo importante fue agradecer al sector privado su respaldo, colaboración, los mecanismos “ingeniosos” para aportar un cantidad determinada cuando los ciudadanos hicieran lo mismo en cuentas asignadas, por lo cual extendió sendos reconocimientos a las instituciones bancarias por la celeridad en las aperturas. Sobre la participación ciudadana hizo hincapié en estar el gobierno al frente, trabajando de manera conjunta, con igual intensidad.

Caras largas, rostros en los cuales igual podía interpretarse la incredulidad que la molestia, gestos de incomprensión ante el vaivén de las expresiones y la mala calidad del lenguaje empleado, se vieron durante más de dos horas. Hubo diferentes exposiciones y, de entre ellas, la menos satisfactoria fue la del aspirante presidencial José Antonio Meade, quien todo lo ve a futuro en tanto su jefe intentaba explicar la prioridad era atender las emergencias y luego empezar a ver cuál es el camino a seguir para la reconstrucción. Uno y otro, para variar, brindaron una dosis mayor a la acostumbrada de mentiras. El inquilino de Los Pinos, por ejemplo, aseguró ya se tiene restablecido el servicio de energía eléctrica en la Ciudad de México y en los estados afectados. Igual éxito, dijo, se ha tenido con el suministro de agua.

Y ni lo uno ni lo otro es verdad. “Los servicios para la población están prácticamente en la normalidad”, dijo cuando la realidad demuestra la lucha, las peleas por contar con el vital líquido en muchas zonas de la capital del país y ni que decir de las entidades afectadas. Sostuvo es la Profeco quien verificará unos “monederos electrónicos”, los cuales también pueden ser “tarjetas”, para adquirir materiales para construcción en almacenes en donde se los darán a precios mucho más bajos de los vigentes en el mercado. Sin embargo, nadie le dijo al primer mandatario que la Procuraduría Federal del Consumir es, por ahora, la única dependencia en donde no hay sistema, se les fue, nadie puede presentar una sola queja por los abusos presentados en los recibos de luz y en los de agua.

Cada expositor, así como sucedió con el mexiquense, demostró lo alejado que se encuentra de los daños y males de la población. Sin embargo, el tiempo se fue de largo cuando se trató de reconocimientos lanzados sin límite a quienes restablecieron los servicios o a los del sector privado o a los profesionistas. Interminable se hicieron sus exposiciones al estilo “chimoltrufia”. Conforme dijo estaban los servicios en la normalidad, agregó “algunos siguen estando afectados, sobre todo los relacionados con la actividad comercial en pequeñas comunidades en donde hubo afectaciones. Pero ahí estuvo el gobierno para hacerle frente a la emergencia, de la mano de la iniciativa privada, de la sociedad que se volcó de la manera más solidaria”. Brindándole éstos últimos rechiflas y recordatorios de progenitora que, ni vio ni escuchó.

Habló de censos ya terminados en Chiapas y Oaxaca, pero luego se convirtieron en preliminares y hubo cifras con las cuales se dio a conocer la magnitud del reto y de los recursos económicos requeridos, para después sostener puede ser más. Basado en cifras proporcionadas por una Rosario Robles carente de toda credibilidad y honorabilidad en la conducción pública –de la privada mejor ni hablamos-, que hablaron de 155 mil viviendas afectadas o de las informaciones presentadas por un tartamudeante Aurelio Nuño, con 600 escuelas que deben ser totalmente reconstruidas, mil parcialmente dañadas y 10 mil en mejores condiciones, con lo cual pueden gastarse hasta 13 mil millones, EPN se fue de bruces.

Nuño presumió del seguro contra daños a escuelas que se paga anualmente y cuya cifra alcanza los mil 800 millones de pesos, de los recursos que le pedirán al Fonden y de la redirección que le darán al presupuesto asignado a las Escuelas al 100. Sin embargo, la suma no alcanza ni el 25 por ciento de lo requerido, según sus cuentas, para toda la rehabilitación de planteles. Del daño patrimonial mucho se enfatizó en conventos y templos de los cuales se dijo costaría 8 mil millones de pesos restaurarlos. Será ¿a Dios rogando y con el dinero dando?

En voz de Juan Pablo Castañón, empresario suficientemente ligado al gobierno en turno, se supo de canalizaciones del sector privado en materiales, despensas, maquinaria y equipo. Y fue eso, ca-na-li-za-ción, no aportación y sobre su presencia en localidades para continuar con la limpieza y retiro de escombros, aún se desconoce si tales tareas serán definitivamente gratuitas o habrá que esperar extiendan una factura. Lo anterior en virtud de la gran desconfianza existente en ese sector y puesta de manifiesto así como reconocida por el propio presidente Peña Nieto al solicitar la conformación de una mesa de coordinación con la iniciativa privada para el manejo de los fondos surgidos de aportaciones ciudadanas y empresariales o de los envíos desde el extranjero de connacionales.

El primero en ser rescatado de las filas de la crítica fue el titular de la SCT, Gerardo Ruíz Esparza, al mencionar el mexiquense no hubo daños en las carreteras -4 municipios quedaron incomunicados-, en materia de comunicaciones, o sea que la ausencia de teléfonos, las interrupciones en el Internet, la caída satelital, no es materia de exposición porque abona a la ira ciudadana en contra de don socavón. Ausente de exposición estuvo también el responsable del sector salud y de nuevo con el lenguaje que va y viene de un escenario a otro habló del hospital poblano San Alejandro –con 50 años de existencia-, del colapso sufrido, y se congratuló de otros nosocomios sin daños, cuando el IMSS y el ISSSTE han informado de instalaciones severamente dañadas.

Sobre los daños en la Ciudad de México y después de escuchar la exposición y las medidas dictadas ya por el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, el inquilino provisional de Los Pinos aseguró se tomarán decisiones conjuntas con los familiares de quienes aún permanecen bajo los escombros para no detener las labores de rescate. Hizo entonces una revoltura entre las acciones de la Sedatu, de la entrega de un “bono cero” y de lo ya determinado por el responsable de la conducción de la capital del país, para llegar a un punto en el cual cualquier ciudadano que se acerque a pedir informes saldrá por peteneras.

CUANDO DE DINERO SE TRATA….

Resulta ser en Chiapas y en Oaxaca en donde habrá un apoyo económico para la reconstrucción de las viviendas “que no espera la hagan solos sino acompañados de la asistencia técnica que el sector privado ha puesto a disposición y que la Sedatu tiene capacidad de proveer para llevar a cabo esta tarea. Con los gobiernos estatales se potenciará el mecanismo de apoyo para ir más allá de las reglas del Fonden, fortalecer al Fondo con la participación de recursos estatales a través de un bono cero para adquirir a una mayor cantidad de recursos que se aportarán a un monedero electrónico para llevarlo a las familias afectadas para incrementar la ayuda.

“La entrega de los monederos se hará la semana entrante, pero también podrían ser tarjetas, las cuales permitirán un mejor uso de los recursos económicos y, quiero puntualizar, se tiene claridad sobre quiénes están recibiendo los apoyos y que sean consistentes con el censo levantado porque solamente ellos podrán recibir los beneficios de este mecanismo diseñado para daños parciales y totales de igual manera, con disposición de recurso líquido”. Así son los trámites para el monedero, el bono, el dinero, el censo, las disposiciones y ya se verá si con la presentación de documentos que todavía yacen debajo de los escombros.

Abundó en las negociaciones llevadas a cabo con proveedores de materiales para asegurar paquetes con precios accesibles, mínimos, por debajo de los del mercado para que puedan tener acceso quienes tengan su tarjeta -¿tarjeta o bono o monedero?-, que será su identificación como afectado y todo será verificado a través de la Profeco –cuando le regrese el sistema, por supuesto- para que sean realidad los precios preferenciales. El “mecanismo”, según agregó, se seguirá en las otras entidades afectadas ya que por ahora sólo se tienen los censos de Chiapas y Oaxaca -primero expuestos como completos y luego como parciales-. Así, Morelos, el Estado de México, Guerrero y hasta la Ciudad de México estarán igual, se tenga éxito o no, suponemos.

Aunque la distinción llegó cuando el titular del Ejecutivo federal abordó los daños en la Ciudad de México, al asegurar: “por la condición del mercado inmobiliario habrá que idear un mecanismo distinto que no signifique modificar el nivel de apoyo al resto de las entidades –por fin, es distinto o no-. La recepción de recursos del Fonden será el mismo –no la misma- lo que permitirá potenciar la capacidad de ese recurso para no dejarlo debajo de lo que percibirán en otras entidades. El mecanismo financiero –ahora si diferente- contará con el apoyo del sector para el mercado inmobiliario, con bonos a 20 años para que los afectados sólo estén cubriendo los intereses de un apoyo económico que pueda ser mayor para reponer la vivienda que perdieron.

“Esto después del censo puntual del tipo de afectación y dependerá el éxito de las mesas de atención conjuntas con el jefe de gobierno. Se incluyen las demoliciones”. El retiro de la gubernatura anunciado por MAM para emprender el camino a la candidatura presidencial, permitirá recaigan las culpas del fracaso de un “mecanismo” incomprensible en ajenos al gabinete y al portador de la banda presidencial. Informó en este acto de la existencia de la aprobación dentro de la asamblea del Infonavit para dotar a la población derechohabiente – igual que el Fovissste- de apoyo y crédito preferencial por dos mil millones de pesos.

Un profundo énfasis se dio a la solicitud de formar una mesa de coordinación integrada por el gobierno federal y la iniciativa privada para desde ahí determinar las acciones a seguir con los donativos particulares, para orientar los fondos hacia los sitios en donde más se necesiten basados en criterios conjuntos, en donde la información gubernamental puede definir sitios en donde se carece de seguros y se deja la administración de los recursos a los empresarios transparentados a través de organizaciones como Fuerza México o cualquier otra institución privada que se elija. La mesa es exclusivamente para tener muy claros cuáles son los frentes a los que hay que dedicar mayores recursos, tanto privados como públicos.

Aterrizando en la realidad habló de lo más importante, la reasignación de recursos para el próximo año: “en el debate presupuestal del próximo año habrá reacomodos en la reasignación de gastos marcados a diferentes sectores que deberán ser canalizados a rubros que hoy demandan mayores recursos”. Esa sí que es una verdad y cuando sea realidad, veremos.

CASO AYOTZINAPA: PGR NO ATENDIÓ LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Son falsas las afirmaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) en el sentido de haber atendido la mayoría de las líneas de investigación planteadas por los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Ninguna hipótesis ha sido explorada en su totalidad, aseguró Vidulfo Rosales, abogado de los padres de las víctimas.

Rosales desmintió el pronunciamiento de la PGR, quien sostuvo ya dio cumplimiento a siete de los once puntos de referencia señalados por los familiares de los jóvenes. ”Ninguna de las nueve líneas que ellos tienen y cuatro de nosotros, ha sido dilucidada”, indicó el litigante quien advirtió con mucha facilidad las autoridades descartan posibles hipótesis que aún no han sido exploradas en su totalidad.

Al cumplirse el tercer aniversario del ataque contra los normalistas, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, los familiares de los estudiantes agredidos subrayaron no van a dejar de luchar hasta llegar a la verdad sobre lo ocurrido con sus hijos. “Hoy se cumplen tres años de la cobarde agresión a nuestros jóvenes, tres años de lucha, ¡y no tenemos nada! No hemos logrado que ese pinche gobierno dé con el paradero de nuestros hijos”, declaró Emiliano Navarrete al reconocer el apoyo de los grupos solidarios, quienes “nos mantiene de pie y firmes, por eso vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”.

En los estados de Guerrero, Chihuahua, Chiapas, Morelos, Aguascalientes, Michoacán y Jalisco, familiares, amigos, maestros y simpatizantes realizaron movilizaciones para reclamarle al gobierno federal sostenga la “verdad histórica”, según la cual los 43 normalistas fueron asesinados por integrantes del crimen organizado en Iguala, sin ninguna sentencia condenatoria hasta el momento contra los responsables.

¿Y LOS ALCALDES?

Bajo advertencia no hay engaño, nos han dicho un millón de veces y sin embargo volvemos a caer, nos vuelven a saquear y ya no tenemos quien defienda el peso como perro. Para muestra tenemos lo mucho que se ha hablado del oscurantismo que rodea a los contratos celebrados por los ayuntamientos relacionados lo mismo con el manejo de la basura que con el alumbrado público y ni que decir con el arrendamiento de las patrullas. Estos renglones junto con la venta por debajo de la mesa del patrimonio municipal conforman los negocios “pequeños” de los ediles.

En el caso de Benito Juárez, concesionar el manejo del alumbrado público a la iniciativa privada se pretende negociar con una empresa demandada por el Ayuntamiento de Acapulco, a quienes, pese al incumplimiento demostrado, a la mala, pésima prestación del servicio, les exigen 500 millones de pesos para retirarse. Hacer esta operación significa otra abdicación, una más, del gobierno hacia las responsabilidades contraídas y por las cuales pagamos impuestos. Remberto Estrada sigue abonando a su expulsión del palacio municipal el próximo año por más despensas, medicinas y apoyos recibidos del Verde, del niño y de su propia parentela.

Sobre el arrendamiento de patrullas resulta que ni son todas las que están y menos las que deben ser, sin excluir la celebración de contratos cuya letra chiquita es inadmisible. Rentar vehículos significa no tener ninguna responsabilidad en el mantenimiento de la unidad, en las reparaciones, ni siquiera en el buen estado de las llantas y todavía se tiene, como beneficio, proporcionar tres años después autos-patrulla nuevecitos. Las opciones de las arrendadoras son múltiples de manera individual y cuando les significan ganancias, ingresos permanentes durante años, se duplican en beneficio de los arrendatarios. Las contratadas por don Remberto carecen de todo. Sumemos este negocito, supuestamente impuesto por el ex Roberto Borge, a quien un día lo hacen huelguista de hambre y al otro delincuente peligroso, al del alumbrado público y podemos medir el grado de corrupción existente, el de la impunidad. Podrían empezar por hacer una catafixia al estilo Chabelo y retirar la inhabilitación a Ortiz Jasso para que siga operando en la venta del patrimonio estatal.

Ahora que, nada igual a reestructurar deudas, término al cual en el presente se le ha acuñado como “amortiguar”. Según se ha revelado de manera oficial en la Tesorería de Benito Juárez, los empréstitos con los bancos suman la cantidad de mil 200 millones de pesos, cifra con la cual inició el trienio de Paul Carrillo, lo cual quiere decir que no se vio incrementado durante el trienio anterior, como se aseguró cuando emprendieron la campaña en contra del ex edil. Así que las finanzas se manejaron en lo oficial de manera correcta, no así en aquello que no está en los recibos ni en las percepciones de la concentradora de tributos, multas, pago de licencias, servicios, etcétera. En las mismas está el bienio verde y surge la invitación a los bancos para que presenten ofertas de reestructuración sin alterar los plazos de pago, pero nada se dice del monto de intereses o de los términos en los cuales el cabildo les aprobará surja una licitación.

En cuanto al renglón de alumbrado, otra Verde, Laura Fernández, presidente municipal de Puerto Morelos, muy sonriente, firmó su convenio con los responsables de la CFE y más contenta se mostró por haber recibido el visto bueno de los regidores para el empréstito requerido. Las dudas sobre el manejo transparente de estos fondos han sido debidamente demostradas por la población cuya irritación es mayúscula e inocultable al gritarle al paso toda una serie de adjetivos que tienen que ver con su pasado, con su comportamiento como funcionaria del sector turístico, con todo lo que al paso de los años ha ido sembrando.

Habrán de verse cancelaciones de concesiones hechas realidad, una de ellas será en Solidaridad y está directamente relacionada con la cuestionada empresa suministradora del vital líquido, de Aguakan. Lo mismo le demandan a doña Laura, solo que los intereses de su grupo siguen siendo un impedimento real para poder tomar determinaciones de esta envergadura.

Por otro lado, habrá que esperar el reporte de protección civil en combinación con los de Medio Ambiente sobre el mar de fondo, las lluvias que se presentan intempestivamente, el alejamiento del mar de las playas y esos fenómenos no vistos con anterioridad por estos lares. Antes de que se empiecen a generar historias y leyendas, bueno sería tener información seria y certera. Estas informaciones, una vez vistos los fenómenos de una naturaleza embravecida, es indispensable mantenerlas cercanas a los ciudadanos, brindar la seguridad de contar con manuales y protocolos a seguir en cuanto se presentan los fenómenos, de contar con la presencia real del gobierno, de tener una confianza no poseída cuando de la delincuencia se trata.

En el espejo retrovisor tan de moda en el gobierno quintanarroense actual, encontramos que resulta incomprensible el hecho de no haber atendido a las palabras dichas ante el gobernador Carlos Manuel Joaquín González el día de su informe: “gente que por convicción, conveniencia y complicidad o bajo presión, por necesidad u obligada, se prestó a la corrupción de magnitudes inimaginables salió del gobierno justificada e injustificadamente, para abrir paso a gente con o sin perfil adecuado, experiencia o capacidad”. La diputada Leslie Hendricks fue muy clara en este renglón al cual pertenece, sin lugar a dudas, el recién nombrado Auditor Superior, Manuel Palacios Herrera, quien resulta hasta confeso: “solamente hice algunas observaciones –a las cuentas de los ex gobernadores González y Borge- porque se ponía en peligro mi trabajo y es el único que tengo”.

Presión, necesidad o complicidad debidamente demostrada, además de no contar con un perfil superior al de otros aspirantes a esa posición, sino todo lo contrario, mucho menor, hace de su nombramiento la certeza de haber creado el blindaje de los del presente. El remate de la exposición de la legisladora no tiene desperdicio: “los pretextos que miran al pasado tratando de justificar la falta de resultados en el presente, generan severas dudas acerca de la posibilidad de dar solución a las demandas del futuro”. Tan, tan…

DE LOS PASILLOS

La ola criminal resentida en esta administración federal se expande y cada día cuesta más. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE) 2017, con 24.1 millones de víctimas, el 2016 es el año con mayor cantidad de afectados por la delincuencia de los últimos cinco años. El año pasado se registraron 31.1 millones de delitos en todo el país, principalmente el robo en diferentes modalidades y la extorsión, pero también fraude, amenazas y lesiones… El número de víctimas de delito aumentó en ocho entidades, bajó en cinco y en 19 se mantuvo prácticamente igual, con respecto a 2015, de acuerdo con la encuesta efectuada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Entidades con aumentos significativos en el número de víctimas fueron Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Puebla y Sonora…

México empeora sus calificaciones a nivel internacional por la corrupción oficial. Dentro del Índice de Competitividad Global 2017-2018, en diversos rubros el país empeoró su calificación, sobresaliendo el desvío de fondos públicos, pago de sobornos, caída en la confianza de los políticos y también en la percepción de ineficiencia del gobierno y las trabas burocráticas, de acuerdo con el Foro Económico Global (WEF, por sus siglas en inglés)… El país aparece en el índice general en la posición 51 sobre 137 países. El año pasado estuvo en el mismo escalón, cuando la edición incluyó 138 economías. Dentro de la medición por puntos, donde 1 es el más bajo y 7 lo mejor posible, la calificación obtenida este 2017 fue de 4.4 puntos, idéntica a la obtenida previamente. Sin embargo, en las mediciones por rubros, sobre todo en aquellas que califican a las instituciones, hubo retrocesos… En la posición 127 aparece México en “desvío de fondos públicos”, cuando en 2016 estaba en la posición 125; en “confianza en los políticos”, llega al sitio 127 desde 124 previo; en “favoritismo de oficiales de gobierno al tomar decisiones”, el país cayó al sitio 129 desde el 124; en “independencia judicial” bajó a la posición 113 desde el 105; y en pagos irregulares y sobornos” está en 105 y antes era 103…

Durante la tercera ronda de negociación para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte(TLCAN) se concluyó oficialmente el primer capítulo, el cual trata sobre pequeñas y medianas empresas (Pymes). Desde Ottawa, Canadá, los ministros de ese país, Estados Unidos y México informaron se avanzó en temas de competencia, comercio digital, medidas fitosanitarias, aduanas y telecomunicación. A pesar de haber encontrado diferencias, éstas son parte importante del proceso de negociación, destacó Idelfonso Guajardo, secretario de Economía de México… El próximo encuentro será nuevamente en Washington del 11 al 15 de octubre.

