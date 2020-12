Estado de los ESTADOS por Lilia Arellano

“Mientras no se maten entre ellos, la competencia

Ciudad de México, 10 de diciembre de 2020.- La próxima elección federal intermedia será una cerrada disputa por el poder entre bloques partidistas, alejado completamente de cuestiones ideológicas: Morena, PT y PVEM, comandados fieramente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y apoyados en los hechos por el PES y el partido de Elba Esther Gordillo, quien todavía se mueve políticamente hablando; y el bloque opositor y empresarial conformado por PAN, PRI y PRD, con el apoyo decidido del sector privado a través del movimiento social “Sí por México”. De ahí las preocupaciones del tabasqueño y su decisión de no respetar los ordenamientos del INE de no intervenir en los comicios y ajustarse a la legislación en la materia. El titular del Ejecutivo federal mencionó despectivamente la conformación de la alianza de las otrora principales fuerzas políticas es en contra de su proyecto, y de su persona, pero “es una suma de ceros” y, por lo tanto, no le preocupa. Pero tiene motivos para temerle a la coalición PRI, PAN y PRD, quienes en bloque pueden arrebatarle el control de la Cámara de Diputados, la mayoría de las 15 gubernaturas en disputa, y el resto de las cargos de elección federal en juego, además de poner en riesgo su proyecto político, fallido hasta el momento por la deficiente administración.

De acuerdo al sondeo de GEA-ISA, divulgado esta semana, la intención de voto por Morena en junio próximo es de 30 por ciento; para el PRI por si solo, 17%; el PAN 13%; los siete partidos restantes obtendrían en conjunto 10 por ciento; y 30% está indefinido. Si los partidos participarán por si solos, Morena no tendría problemas para retener la mayoría en la Cámara de Diputados. Pero, con la participación por alianzas, el panorama cambia radicalmente: al formarse el bloque PRI, PAN y PRD, tienen una intención del voto del 22 por ciento, mientras que Morena y sus aliados tienen 24 por ciento; los partidos restantes verían reducida su participación a 4 por ciento. Estamos hablando de un empate técnico, por lo cual el triunfo para alguno de los dos bloques dependerá de quien sea más eficaz en convencer a una mayoría indecisa aún, la cual estaría a la espera de argumentos convincentes. Para AMLO, no ayudan los resultados de su gestión en materia de la pandemia, ni su deficiente manejo de la crisis económica, mucho menos su fallida estrategia de seguridad. Sólo se apoya en sus programas sociales electorales, los cuales llegan a un tercio de la población. Todo lo demás, como el combate a la corrupción, sólo es propaganda discursiva.

La elección federal intermedia será una disputa pura por el poder y está en juego la consolidación o no de la denominada cuarta transformación y el regreso del partido único, ahora bajo el membrete de Morena, y la voluntad de su solo hombre, el mesías tropical, o la decisión popular de continuar por el camino democrático seguido por México los últimos años, el cual permitió la alternancia de partidos, del PRI al PAN, y luego del PAN al PRI, y finalmente del PRI a Morena, manteniéndose los contrapesos del poder, los cuales el tabasqueño se ha afanado en desmontarlos y hacer su voluntad, sin importarle la opinión de nadie y concentrando cada vez más poder en su persona, dirigiéndose hacia una presidencia absolutista.

El voto deberá compactarse en torno a la coalición oficial: Morena, PT y PVEM, por un lado, y el bloque opositor: PRI, PAN y PRD, quienes se juegan su futuro político, por lo que para ellos será una elección de supervivencia. Así, la elección será también una especie de referéndum sobre si AMLO debe o no mantener la mayoría en el Congreso. La alianza opositora, respaldada por empresarios, intentará con todo restarle poder al presidente para que éste no pueda seguir modificando la Constitución y las leyes a su antojo y disponiendo del presupuesto sin ningún tipo de contrapeso. También para restarle la posibilidad de desequilibrar más la competencia electoral de 2024, reduciendo las probabilidades de triunfo de cualquier partido opositor en la elección presidencial.

Al interior de los partidos políticos las alianzas no cuentan con la aprobación generalizada de los militantes, por eso los bloques partidistas no significan la suma de las preferencias electorales registradas hasta el momento. Los militantes priistas y panistas están divididos en torno a este tema: 47 por ciento opina que si debe ir juntos, y 45% que no. Pero en cuanto a la alianza con el movimiento “Sí por México”, a la pregunta: “¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con una alianza entre partidos de oposición y el movimiento Sí por México?”, la respuesta de los militantes del PRI, PAN y PRD es mayoritaria para el sí: 59 por ciento. Y en Morena, 64 por ciento de los militantes no quieren la alianza, pues saben lo que ésta representa en cuanto a la división de ganancias para los participantes.

RECULADA PRESIDENCIAL

Después de conocer, por expresiones presidenciales, de la existencia de “palabras neoliberales”, sorprendió se reconocieran las denuncias publicadas por los periódicos Universal y Reforma. López Obrador aceptó lo ahí revelado y se abstuvo aplicar a estos medios de comunicación los calificativos repetidos desde su llegada a Palacio Nacional, ubicándolos como conservadores, neoliberales, beneficiarios del poder, cómplices de la mafia del poder, embusteros, chayoteros, etcétera. Una vez colocado contra la pared ante la serie de denuncias sobre la corrupción imperante en su cuarta transformación, el tabasqueño no tuvo otra salida para evitar un nuevo enfrentamiento.

Y si bien en ambos diarios se aportan pruebas sobre una posible comisión de delitos ligados a la corrupción y cometidos por miembros del personal seleccionado por el presidente, el círculo familiar también se cierra señalándose la presencia de actos irregulares, cuando no ilegales. Desde el extranjero, como es costumbre, y particularmente ahora partiendo de los EU, se presenta documentación en la cual se exhibe la entrega de sobornos a funcionarios de Pemex. Tal parece no logra AMLO establecer la diferencia entre el accionar del pasado y lo registrado en el presente. La similitud de lo conocido como el caso Odebrecht es visible de acuerdo a la información proporcionada por Reforma.

El Universal, por su parte, revela la presencia de una empresa subcontratista, de las llamadas outsourcing, contratada por el gobierno en donde solamente paga el salario mínimo. Ante lo innegable de los datos aportados en ambos reportajes lo ordenado, como se hace siempre, fue realizar una investigación y prometer castigo a quienes hubiesen violado las leyes. Estas notas aparecen justamente ayer, Día Internacional contra la Corrupción, fecha aprovechada por la no primera dama para llamar a la población a realizar denuncias, acción avalada horas más tarde por su marido, el primer mandatario. Pero no fueron solamente esas dos publicaciones las que pusieron en jaque al Ejecutivo. En el Excelsior se revela cada ciudadano pago en promedio 3 mil 822 pesos por sobornos durante el año pasado, cifra contrastante con la registrada en 2017, cuando la cifra marcaba 2 mil 273 pesos. O sea, en pleno periodo de combate lo logrado fue aumentar en un 50 por ciento esta denigrante actividad.

Pero, no se trata solamente de funcionarios, la familia presidencial se ha encargado de poner entre la espada y la pared a su jefe máximo. Ramiro López, se recordará, fue acusado de peculado. Está aún pendiente de determinarse la culpabilidad de Pío en el terreno de las violaciones electorales. Una de sus cuñadas, Concepción Falcón, fue expulsada del Ayuntamiento de Macuspana al descubrirse un millonario desfalco, lo cual provocó, inclusive, la retirada de todos los ediles y actualmente son gobernados por un Concejo municipal. Otra cuñada, Jessica Moreno, tiene en su haber la acusación por desvío de recursos durante su función dentro del gabinete del gobernador veracruzano y preso Javier Duarte; inclusive se conoce del enojo entre hermanos por la designación final de Cuitláhuac García como candidato cuando la pareja López había trabajado para otro personaje.

Recientemente salió a los reflectores una prima, doña Felipa Obrador, beneficiada con contratos en Pemex, en el Instituto Mexicano del Petróleo, en el Seguro Social y en otras empresas estatales. En el caso de Pemex, López sostuvo se puede tratar de algún error o confusión pero ¿y en los otros? Por si no fuese suficiente lo relacionado con las millonarias adjudicaciones directas, las ruta del Tren Maya no solamente beneficiará sustancialmente a “La Chingada”, pasando a escasos dos kilómetros de la propiedad del presidente, sino que ahí se encuentran dos hoteles de doña Felipa administrados por su hija, la sobrina presidencial con la cual se vigilan las propiedades en Palenque.

Más cerca se habla del ascenso dentro del sistema nacional de investigadores de la no primera dama, cuyos emolumentos le son entregados puntualmente asista o no a las reuniones. Despertó interés el no encontrar en el registro de profesiones su título como historiadora. Respecto de sus vástagos, como se sabe se convirtieron en exitosos empresarios de la noche a la mañana invirtiendo en dos fábricas, una de cerveza y la otra de chocolates. Sobre la bebida no se sabe en cual mercado nacional la venden o si solamente la fabrican para exportar y cual es el volumen de estas operaciones. Los chocolates son exitosos en la medida en la cual son adquiridos por los funcionarios a precios exorbitantes. ¿También ameritarán investigación? O ¿solamente silencio?

A lo anterior se suma el desgaste del lenguaje, la confusión mañanera. ¿Recuerda usted la afirmación sobre los 10 mil años de existencia de México? O ¿la referencia a los búfalos pastando en Nueva York cuando en esta tierra ya existían universidades e imprenta? Tal vez sea mejor hablar de la de ayer cuando aseveró la abolición de la esclavitud se llevó a cabo en 1910 o sea, se equivocó nada más por 100 años.

SOBREVIVENCIA EMPRESARIAL EN JUEGO

La división entre las cámaras empresariales arreció a partir de la firma de un convenio en el cual existen compromisos pero se da una tregua para, finalmente, acordar se cumplan los deseos presidenciales y las outsourcing desaparezcan sin considerar aquellas cuyas actividades no violan leyes laborales ni despojan a los trabajadores de sus derechos. A raja tabla, como acostumbra llevar a cabo sus transformaciones, se generará un mayor número de desempleados pero también de cierres de medianas empresas.

Como ya es sabido, el gobierno federal ha dejado que cada quien le haga como pueda y, si nos atenemos a la revelación oficial sobre las 80 mil tarjetas entregadas a pequeños empresarios y comerciantes las cuales siguen sin recibir el crédito ofrecido de 20 mil pesos por carecer el gobierno del dinero, habrá más desapariciones de fuentes de empleo. Establecer la posibilidad de un incremento del 15 por ciento al salario mínimo al tiempo de hacer a las empresas responsables del trabajo realizado en el hogar autorizando, de entrada, el pago de la energía eléctrica –suponemos la diferencia entre lo marcado en los recibos con fecha anterior y los registros del presente- pone más leña al fuego en donde se consumen quienes ven perderse sus fuentes de ingresos y de trabajo.

El viejo refrán advierte: “el que mucho abarca, poco aprieta” y esto le sucede a López y su cuarta transformación. Ofreció amnistía, legislaron para ello y no hay resultados, las cárceles siguen sobrepobladas y la señora florero exhorta al Poder Judicial para agilizar las sentencias. Carece el gobierno de abogados para emprender una revisión pronta y exhaustiva de expedientes para poder cumplir con la mentada amnistía. Lo de la descentralización de las secretarías y otras dependencias federales no se ve, ni se siete, ni se lleva a cabo. Los recortes en las asignaciones económicas y en el número de burócratas siguen produciéndose al tiempo de desaparecer organismos autónomos.

Nos dice el primer mandatario ese es el cambio y ¿por qué no introduce una recuperación del poder adquisitivo? por ejemplo. ¿Porqué no transitan por caminos en donde se vea, se sienta, se note y resulte inobjetable el fortalecimiento, el ordenamiento, la estrategia de avance y no de destrucción?

DE LOS PASILLOS

El general Salvador Cienfuegos nunca imaginó se discutiría en la Cámara de Diputados una Ley que llevara su apellido. La Ley Cienfuegos empezó a redactarse a partir del arresto del militar en Estados Unidos. La Secretaría de Relaciones Exteriores filtró y después se confirmaron los argumentos utilizados para la liberación del General y entre ellos se amenazó con impedir la actuación de la DEA, de sus agentes en México. Y salió, como no se esperaba, una reforma a la Ley de Seguridad Nacional para regular la presencia de agentes y agencias extranjeras. Descubrieron la actuación de elementos originarios de países con los cuales se han firmado acuerdos sobre compartir información, investigaciones, persecuciones y arrestos, inclusive, sin ninguna norma ni freno. La reforma fue bautizada así y de llevarse al mílite ante las autoridades –obviamente la Procuraduría Militar- debe recordársele a los juzgadores gracias a quien metieron orden en este renglón…

Los temblores llegan con los cambios a la Ley de Banxico, las repercusiones no tardarán en hacerse presente y justo en donde no había movimientos bruscos: la macroeconomía. Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, advirtió que las reformas al Banco Central en materia de captación de divisas aprobadas en el Senado ponen en riesgo las reservas internacionales y atentan contra la autonomía del organismo. Consideró lamentable dicha aprobación y dijo que espera se corrija la situación en la Cámara de Diputados. El miércoles, el Senado aprobó, en lo general y en lo particular, con 70 votos a favor, 23 en contra y una abstención, el dictamen que reforma la Ley del Banco de México, en materia de captación de divisas. “Los montos que no puedan repatriarse serán comprados por el Banco de México, para lo cual el banco, escuchando a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público regulará el procedimiento de compra al tipo de cambio vigente”, se lee en el dictamen. Banxico indicó persisten riesgos a sus operaciones. A pesar de su participación en un grupo de trabajo convocado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República, donde también participó la SHCP y la CNBV para discutir el dictamen aprobado, Banxico señaló que sus consideraciones no fueron tomadas en cuenta. “Cabe mencionar que las consideraciones sobre los temas fundamentales y alternativas de solución que el Banco de México envió a dicha comisión legislativa no fueron incluidas en el proyecto aprobado por el Senado, ante lo cual, este instituto central considera que el proyecto generaría las afectaciones que expuso en la documentación entregada a dicha comisión”, señaló en un comunicado.

Como no puede haber periodo ni sesión legislativa en donde no se presenten los absurdos y las prisas; la aprobación de la Ley de Educación Superior hasta ahora lleva el record. Es obligatorio y gratuito ir a la universidad y ¿cuándo habrá escuelas primarias dignas? ¿cuando se garantizará la educación básica para todos? ¿cuándo harán hasta lo imposible por darles alternativas laborales a los estudiantes en lugar de regalarles dinero y seguir apoyándose en la erradicación de “ninis”? Para celebrar lo de la Universidad y ¿se incluyen las ya existentes o solamente es propaganda para las 100 “patito” supuestamente listas para abrir sus puertas el 2021? Senadores habemus.

WhatsApp