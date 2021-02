Estado de los estados por Lilia Arellano

“La democracia consiste en poner bajo

control el poder político”: Karl Poper

Plan ranchero en los apagones

Prioridad sin discusión: ganar las elecciones

Ricardo Monreal y las iniciativas “congeladas”

Operación Caribe y el gobierno quintanarroense

Ciudad de México, 17 de febrero de 2021.- Se comprueba este gobierno “no da paso sin huarache”. Por un lado ha saltado la inexperiencia y la incapacidad para satisfacer las demandas de energía eléctrica y de gas del país, de sus ciudadanos, de sus empresas e industrias. Esto derivado de la falta de previsión para contar con el almacenamiento suficiente de gas, con el cual garantizar poder hacerle frente a contingencias como las ahora señaladas como causantes de los últimos apagones, apareciendo como culpables los proveedores texanos, los del vecino del norte, sin por ello dejar de citar a los de antes, a los corruptos, a quienes, precisamente para evitar causar pérdidas multimillonarias como las registradas y conociendo de la incapacidad económica de construir instalaciones propias para extraer el gas natural del subsuelo mexicano, firmaron contratos con la IP los cuales, se recordará, fueron cancelados en los inicios de la administración federal actual.

La argumentación considerada como válida es la de no depender más del extranjero, lo cual lleva a la afirmación de poner en marcha y en breve la quema de combustóleo para poder generar energía eléctrica, aunque esta sea altamente contaminante y contravenga el Acuerdo de París, el cual fue rechazado por Donald Trump y de nueva cuenta signado y aceptado por Joe Biden, ante la urgente necesidad de combatir el cambio climático y garantizar un futuro con bajas emisiones de carbono. Tal Acuerdo ha sido considerado histórico y cuenta, en el presente, con la aceptación y el compromiso de más de 100 naciones. México no cuenta hoy, como tampoco tuvo antes, con las sumas millonarias requeridas para la extracción de gas natural del subsuelo, de ahí que se firmaran contratos con la IP y se importara el producto en tanto estas quedaban listas y funcionando. Derrumban la contratación y ni siquiera checan lo raquítico del almacenamiento; la reserva existente solamente cubre la demanda de cuatro días.

Las gaseras recomiendan a la población ahorrar gas, ven llegar y muy pronto la escasez. La Cenace hace lo mismo al solicitar se ahorre en el consumo de energía eléctrica. Mientras tanto y en plena crisis económica, industrias y empresas deberán absorber pérdidas por miles de millones de pesos y, como en la caída del sistema, como sucedió con crímenes no aclarados durante el mandato de Miguel de la Madrid, don Manuel Barttlet se convierte en un símil de “Don Sebas” y sigue su vida tan campante. No está claro quién engaña a quién o quién está utilizando a quién. Si el tabasqueño-poblano le miente al presidente o si este se hace el confiado porque, al final, el patíbulo puede ser ocupado por quien hoy por hoy se siente intocable, actúa arbitrariamente y sigue adelante con inversiones y negocios con el sujeto del cual aprendió lo poco que sabe sobre electricidad, el célebre dirigente sindical de la desaparecida Compañía de Luz y Fuerza del Centro, Martín Esparza.

CÁTEDRA SOBRE CAMPAÑAS

En San Mateo Etlatongo, Oaxaca, el pasado 13 de febrero, el presidente López Obrador hizo un llamado para evitar la derrota de su partido, Morena, en las próximas elecciones federales del 6 de junio. Durante su discurso en torno a la evaluación del programa “Sembrando Vida”, advirtió del escenario tras los comicios al perderse la mayoría de curules en el Palacio de San Lázaro, las dificultades que se enfrentarían para sacar adelante las reformas propuestas por su administración, la previsible improbabilidad de mantener sus programas sociales a lo largo y ancho del país, y, en general, la continuidad de su proyecto de gobierno. Las razones para evitar la derrota de Morena en los próximos comicios son múltiples y no provienen sólo de la oposición partidistas: el irresponsable manejo de la pandemia, de la crisis económica, de la inexistente atención a la violencia, ha multiplicado la crítica a la autodenominada cuarta transformación (convertida en decepción); las movilizaciones de protesta, la polarización política, la resistencia de sectores afectados, el desencanto de los arrepentidos, la frustración por el aumento de la pobreza y el desempleo, el luto y el agravio por el manejo gubernamental de la pandemia. La suma de todo será el resultado de la elección de junio.

En cuanto a la oposición, los gobernadores de la Alianza Federalista así como las dirigencias nacionales del PAN y PRD advirtieron ayer que la discrecionalidad y decisiones unilaterales del gobierno federal de AMLO en materia de salud, energía y electricidad arrastran al país hacia un camino lleno de errores sin la posibilidad de amortiguar los efectos nocivos. Los mandatarios reclamaron al presidente subestimar e incluso ignorar el Federalismo existente en México pues le advirtieron que la fuerza como nación, justamente radica en el Federalismo integrado por todos los estados de la República. Externaron oposición a su proyecto legislativo en materia de energía y a su iniciativa preferente.

Al actual inquilino de Palacio Nacional le quita el sueño perder el control de la Cámara de Diputados: “Y no soy adivino, no estoy hablando al tanteo, es que ahora que se propuso, por ejemplo, reformar la Constitución, el artículo 4º, para que se convirtiera en derechos la pensión a los adultos mayores y la pensión a niñas y a niños con discapacidad, y las becas para estudiantes y que la salud fuera gratuita, la atención médica, los mecanismos, bueno hubo partidos en la Cámara que votaron en contra. Pero no les estoy hablando de hace mucho tiempo, no, del año pasado. Claro como ahora se tiene mayoría y se contó con el apoyo de partidos progresistas, se pudo lograr que quedara escrito en la Constitución que se tienen que entregar las pensiones a adultos mayores”.

Sin embargo, apuntó: “Pero en el caso de estos programas (como Sembrando Vida), está más difícil dejarlos bien amarrados. Los pueden desatar, pueden desaparecerlos, cuando termine nuestro gobierno. Por eso, insisto, hay que aprovechar el tiempo, hay que sembrar, hay que utilizar el apoyo para cultivar las parcelas, porque es un patrimonio que se deja a los hijos hacia adelante (…) Todo lo que sembremos este año alcanza a cosecharse, a ver el fruto en el 24. Por eso también ya estamos en los limites, ya no vamos a poder ampliar más el programa el año próximo porque ya no nos va a alcanzar el tiempo de ver los frutos”.

PROGRAMAS SOCIALES CON IRREGULARIDADES

El discurso presidencial es largo, se antoja interminable, sin embargo y sobre todo lo presumido en la tierra de Benito Juárez y en el templete mañanero la realidad se presenta distinta. El Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez inició su operación con irregularidades: una auditoría identificó que en 2019, año de su creación, la coordinación a cargo de operarlo ejerció recursos de manera indebida por 567 millones de pesos. En la auditoría 250-DS, practicada a la Secretaría del Bienestar en relación con ese programa, se registran observaciones respecto a: uso de recursos para fines distintos de los autorizados o establecidos en la normatividad; pagos improcedentes o en demasía; carencia o desactualización de manuales, normativa interna o disposiciones legales y, finalmente, operaciones o bienes no registrados o registrados de manera errónea o extemporánea. Dichas irregularidades identificadas implican manejo de recursos a través del Banco Azteca, el principal dispersor de las ayudas a estudiantes; también a BBVA Bancomer y al Banco del Bajío. Además, la auditoría observa la relación de las irregularidades en el caso de los siguientes proveedores: Sinteg de México, SA de CV-; D&P México Servicios Digitales, SA de CV y Sixsigma Networks México, SA de CV.

Las irregularidades en el programa de becas lopezobradorista se suman a los casos de corrupción en el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, es decir el otorgamiento de apoyos en efectivo a jóvenes que no estudian ni trabajan. En Nuevo León, ese programa fue utilizado como una herramienta para desviar recursos. En el municipio de Linares y en la zona metropolitana de Monterrey, fueron descubiertas dos redes que inscribían por su cuenta a jóvenes en el programa para apoderarse del dinero de sus becas. Además de prevalecer la opacidad, la administración federal niega el acceso a documentos relativos a sus programas y proyectos prioritarios, como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o el aeropuerto de Santa Lucía, así como contratos y datos sobre la campaña de vacunación contra el Covid-19, y mantiene los candados que gobiernos anteriores colocaron en expedientes de gran relevancia pública, como los casos de Odebrecht y Ayotzinapa. La negativa de las dependencias federales a entregar información disparó al doble las impugnaciones ante el INAI.

INICIATIVAS DE MORENA ATORADAS EN EL CONGRESO

López Obrador está consciente de que su tiempo en el poder se agota… De hecho, con la conformación actual del Congreso de la Unión, las iniciativas de Morena se atoran, se pospone, no avanzan. La inconformidad de sectores sociales, económicos, ha enviado a la congeladora por lo menos cuatro de las iniciativas polémicas propuestas por el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal: regular las redes sociales, permitir que el Banco de México maneje divisas en efectivo, acotar la ley de amparo y crear un solo organismo regulador, regular las comisiones que cobran los bancos por algunos servicios, lo que causó polémica y provocó la caída de la Bolsa de Valores, reformas a la Ley de Amparo, a través de la cual se buscaba suspender obras “que beneficien a la ciudadanía”. También, en junio de 2020, el senador Monreal propuso crear el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (INMECOB), lo que implicaría la desaparición del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para crear un solo instituto. Son éstas parte de las iniciativas frenadas al zacatecano, por una oposición generalizada.

DE LOS PASILLOS

Siguen sin informar a la población sobre los efectos, consecuencias, contraindicaciones en las aplicación de las vacunas. Algo tan primitivo observado hasta en las medicinas de consumo popular como aspirinas o Sal de Uvas, no existe en el sentido común de pseudo especialistas responsables de la vacunación. Cada laboratorio entregó la relación de síntomas a presentarse con la aplicación del inmunizante, desde los menos importantes hasta aquellos en donde se demanda atención médica inmediata. Nada dicen al respecto y lo importante para los servidores lopezobradoristas son los números, el efecto mediático y electoral… Inclusive, las recomendaciones de los expertos en el mundo advierten la necesidad de seguir utilizado el cubre bocas, pero en México siguen los malos ejemplos: AMLO sostuvo “ya me dio así que no tiene caso me la ponga” y, un alto jerarca de la Iglesia Católica, olvidando el precepto “ayúdate que yo te ayudare!, señaló: utilizar el cubre bocas es dudar de Dios. Como puede verse, no necesitamos enemigos foráneos, los tenemos justo en casa…La Secretaría del Trabajo es un caos y todas las omisiones e irregularidades registradas se verán reflejadas en severas llamadas de atención ante el incumplimiento en este renglón de los acuerdos dentro del T-MEC… al tiempo… Lo único encontrado sobre la escandalera de la mafia rumana y sus operaciones en Quintana Roo, es el nombre: Operación Caribe. Nada se dice de las acusaciones lanzadas por el cabecilla Tudor al brazo derecho del gobernador Carlos Manuel Joaquín González, el líder del Grupo Tepito, Juan de la Luz Enríquez y de su compinche, el ex titular de la Secretaría de Seguridad Estatal, Jesús Alberto Capella. El rumano se dice extorsionado e inclusive “asaltado” por ambos. En estos tiempos y en relación a la aplicación de la Ley, los patos le tiran a las escopetas. Falta averiguar quienes son los patos y cuales las escopetas porque hasta Santiago Nieto regaño a los de la CNBV por filtrar listas de cuentas congeladas.

