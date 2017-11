“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“El elector goza del sagrado privilegio de votar por un

candidato que eligieron otros”: Ambrose Gwinett Bierce

Meade Kuribreña, aspirante del PRI

Peña Nieto, un presidente debilitado y limitado

González Anaya llega a la titularidad de SHCP

En Pemex, designan a Carlos Alberto Treviño

Cajas de seguridad en Cancún: sigue ilegalidad

Quintana Roo, convulsionado por candidaturas

Ciudad de México, 27 de noviembre de 2017.- Con un retraso de una hora tuvo lugar la presentación de los nuevos funcionarios en Hacienda y Pemex, hecha por Enrique Peña Nieto. Minutos más tarde, sobraron mensajes dando por un hecho este retiro de Hacienda significa la llegada de José Antonio Meade a la candidatura presidencial priista, aún sin las formalidades de rigor. José Antonio González Anaya, ex titular de Pemex, llega en sustitución de su tocayo; a su vez es relevado por Carlos Alberto Treviño. Se vio a Peña Nieto extremadamente jubiloso, sonriente y a Meade sonrojado, con la cabeza gacha. Sin todavía el nombramiento del nuevo gobernador del Banco de México y sin llegar la fecha de designación oficial del abanderado tricolor, la perversión de las sucesión, por parte del mexiquense, sigue manifestándose.

Detectada y muy ubicada quedó la clase a la cual le importa por, sobre todo, conocer el nombre del tapado, del elegido, del ungido para representar al partido por ahora poseedor del poder absoluto. Virilizaron todos los comentarios sobre la sucesión durante el fin de semana, aderezados por la reseña del despertar de José Antonio Meade, su asistencia a misa, el regreso a su hogar y a la oficina ¡en domingo! Visto esto último como parte de lo cotidiano cuando representó la despedida de la oficina de Hacienda. Esperar fuese en el mensaje anunciado para ayer en las primeras horas de la mañana significase adelantarse a todos los tiempos del PRI, hacer público el “dedazo”, dejar huella del poder extendido hasta la nominación de un sucesor al cual de antemano se le otorga el triunfo, no era lógico.

Y las razones son muchas y tienen su propia historia. Miguel de la Madrid tuvo, incluso, que sacrificar a su preferido, a Jesús Silva Herzog, y reconocer sería Carlos Salinas quien continuaría una obra adjudicada como suya cuando era toda de quien habría de ocupar posteriormente la silla presidencial. A Salinas de Gortari se le negó llevar como sucesor a Luis Donaldo Colosio; Ernesto Zedillo Ponce de León y su sana distancia dejó al PRI sin el poder, pero nunca tuvo candidato de su partido, negoció para una mayor injerencia de Estados Unidos en un proceso con el cual comenzó a manejarse el no logrado “cambio”.

Vicente Fox Quezada se quedó con las ganas de que fuese Santiago Creel su sucesor y hasta la fecha tiene rencores manifestados públicamente por Felipe Calderón. También al panista se le frustraron las ilusiones de la sucesión pactada al fallecer en un supuesto accidente Juan Camilo Mouriño, por lo tanto, mantener el poder o regresárselo al tricolor por la vía de un acuerdo para poder lograr el ascenso de su esposa a la candidatura al término del periodo de Enrique Peña Nieto, constituyó su prioridad, llevando así a Josefina Vázquez Mota a su primera gran derrota electoral. ¿Por qué Peña Nieto si logrará su propósito?

Suficiente difusión ha recibido el apoyo brindado por gobernadores blanquiazules a JAM, no así une voluntades dentro de los tricolores con todo y el retiro “voluntario” de Osorio y Narro, no visto aún el de Nuño. Pero empiezan a pesar eventos realizados sin medir consecuencias y críticas, como la visita realizada por el exfuncionario de Hacienda al rancho de Vicente Fox, utilizando vehículos puestos a su disposición para cumplir labores de su cargo, autos, helicópteros, aviones, etcétera, no para realizar visitas en busca de apoyos o para saludar viejas y muy viejas amistades. El dispendio puede verse, desde ahora, continuará sin ninguna medida.

ORDENAMIENTOS INCUMPLIDOS

Según declaró el encargado del despacho en PGR, ya había descubierto lo que buscaban en las cajas de seguridad propiedad de FNS en Cancún, Quintana Roo. Sin embargo, al parecer la “finta” sigue al obligar a quienes acuden a recuperar sus pertenencias a presentar listas, fotografías en donde porten las joyas ahí resguardadas, declaraciones de impuestos hasta por cinco años anteriores y, en algunos casos, rayando en lo absurdo, a un tesorero de sociedad de padres de familia, una carta o documento notariado en donde aparezcan las firmas de todos los padres, de nada sirvieron los talonarios en donde se registra como pagadas las cuotas designadas.

En efecto, llegan a entrar hasta 10 personas al mismo tiempo, pero la mitad de ellas sale sin recibir sus pertenencias, deben sacar copias, o ir por un documento en donde se confirme mantienen vigente el arrendamiento de la caja, o por más declaraciones tributarias o por fotos en donde abuelas o bisabuelas muestren puestas las alhajas reclamadas. Mientras para algunos el trámite es sencillo y no aportan mayores datos, a otros los someten a nuevos martirios. ¿Con base a qué hacen semejante selección? Fuimos testigos de la llegada con todos sus documentos de una persona mayor a 70 años, mujer, reclamando unas cuantas alhajas y ahorros y rechazada por no traer las fotos y solamente la relación detallando las piezas ahí guardadas. “No es exacta la descripción”, le dijeron. Extranjeros reclamando lo ahí resguardado sometidos a dar hasta 4 vueltas para el rescate de sus valores y, de cada una de ellas, nuevos pedimentos.

Los carteles en donde se señalan las violaciones al derecho, a la privacidad, la solicitud de presentación de documentación que avale la honradez de los arrendatarios aun y cuando no forman parte de ninguna carpeta de investigación ni han sido incluidos en indagatorias, constituyen un abuso de autoridad, violan sus garantías. Ni que decir del documento firmado al momento de recibir sus pertenencias: se señala recibieron su caja, ésta fue abierta con su llave y se recibió lo ahí relacionado a satisfacción. Lo visto fue una bolsa no siempre sellada herméticamente, sino también abierta, con una hoja en donde aparece el número de caja. A decir de los usuarios, todo fue revuelto, aparecían alhajas guardadas de una forma en otra, cambiadas las bolsitas de resguardo, mezclados aretes con cadenas, etcétera.

Todo esto continúa arreciando el enojo de los usuarios dispuestos a presentar denuncias y demandas una vez concluido este proceso digno de una teleserie sobre lo increíble, porque de manera muy diferente informaron sobre el armamento incautado a un grupo de delincuentes recientemente atrapados en esa misma ciudad y, sobre el hallazgo en las cajas, las referencias han sido verbales y las fotos mostradas hace semanas por un diario de circulación en la CDMX, de archivo. Ni se mostraron las supuestas armas, ni los billetes -los de esas fotos estaban en maletas cuyas medidas impiden entren en una caja y sería verdaderamente ridículo que los extrajeran y ahí los aventaran para su traslado borrando inclusive huellas para determinar su pertenencia-, como tampoco los insumos mencionados.

¿En unos casos puede hablarse de no alterar el debido proceso y en otros no? Sea como sea, lo visto es la urgencia de nombrar al Fiscal General, porque tal parece en las guerrillas y politiquerías internas no respetan al joven encargado del despacho.

DE AQUÍ PARA ALLÁ EN EL CARIBE

Muy movido, haciendo operación política, se ha visto en la Ciudad de México a Miguel Ramón Martín Azueta. Sus reuniones con los jerarcas, con los de las decisiones para la selección de candidatos en los estados, no han parado. En el Frente todavía nada está ni dicho ni claro, dependerá de que lleguen a un acuerdo en donde no se fracturen los intereses, desde siempre, auténticos factores de unidad. Ese personaje aparece en un extremo del ring. En el otro, el senador Félix Arturo González Canto como máximo representante de lo sobreviviente del priismo quintanarroense, afectado nuevamente con la detención del ex titular de APIQRO y de lo que de ésta se desprenda en declaraciones.

Y en esas andanzas va construyéndose la posibilidad de reelecciones. Obviamente el corredor Benito Juárez, Puerto Morelos y Solidaridad atraen con mayor fuerza los reflectores. En el caso de doña Cristina Torres, el ahora coordinador de Morena y posiblemente su candidato, le vino como anillo al dedo, no es precisamente un personaje atractivo para el electorado y el PRI se encuentra lo suficientemente desgastado como para lograr atraer un número importante de votos, el necesario para triunfar aún y cuando pudiera José Luis Toledo cambiar la postulación buscada en Benito Juárez por la de Solidaridad. Se tiene muy clara la intención de mantener a abanderados del Verde dentro de las otras dos municipalidades. Dicen Laura Fernández Piña tiene en la bolsa su reelección aunque, a diferencia de las calificaciones obtenidas por su vecina, no tiene todas consigo en cuanto a la aceptación de la mayoría, no de portomorelenses, aunque sí ha buscado afanosamente la de los de Leona Vicario, sitio de donde obtuvo el triunfo pero a quienes tanta dádiva los tiene insatisfechos.

Benito Juárez se cuece aparte. En ese punto se concentran las manifestaciones de inconformidad tanto de taxistas como de uberianos. Es el lugar en donde se registra el mayor número de violaciones y alteraciones ambientales. De ahí parten las declaraciones absurdas más escuchadas: “las tortugas también se mueren”. Se enfrenta la posibilidad de tener candidatos cuya opinión considera: “hay que poner a los ciudadanos a caminar”. ¿En primavera, en verano? Aquí se rentan, se privatizan, los espacios deportivos construidos por el Ayuntamiento. Es en donde se montan escenarios como la entrega no vista ni hecha realidad de patrullas para los municipios del Norte, según denuncian regidores cozumeleños. Está tan ausente la autoridad que ninguna de sus luces se vio en el asunto de las cajas de seguridad violadas por la PGR.

Ahora que, por deudas, ninguno de los alcaldes se detiene. El de Benito Juárez, Remberto Estrada, no solamente ha pugnado por renegociar la municipal más alta dentro de la entidad, sino que su pretendida sustitución de luminarias contribuirá a convertirla en mayor, hasta alcanzar el grado, nuevamente, de impagable. Laura Fernández ha hecho lo mismo aún y cuando incrementaron como les vino en gana el impuesto predial y adquirió otra también para luminarias. Lázaro Cárdenas y sus inminentes necesidades surgidas de errores de los cuales nadie se hace responsable anda por las mismas.

En cuanto a protección ambiental, siguen autorizando densidades y construcciones en Benito Juárez con las cuales contribuyen enormemente a la mala fama del destino en materia de inversiones seguras, y don Remberto mantiene en su equipo a quienes han sido señalados como parte del gran fraude cometido contra inmobiliarias a base de juicios laborales amañados. Tajamar, Puerto Cancún, terrenos de El Mirador y las licencias otorgadas, hablan por si solas delacorrupción muy verde reinante en ese palacio, el cual ha albergado a los más auténticos y señalados depredadores y saqueadores del lugar.Sin embargo y con la cara dura, pretende la reelección.

Cozumel se cuece en estos momentos aparte. Políticos locales del PRI buscan afanosamente ser los candidatos. Entre ellos está Sara Latife y Salvador Rocha. Ambos del corral de Félix González. Tienen enfrente a quien recibe bendiciones de panistas y perredistas, Pedro Joaquín Delbouis, y a la de Morena, Juanita Alonso Marrufo. Y así va el camino de la tejedera política caribeña. Y falta.

DE LOS PASILLOS

Muy probablemente el fracaso más grave de los ejes de gobierno de la presente administración federal es el de la seguridad pública, aunada a la persistente violación a los derechos humanos. Ésta es verdaderamente grave y escandalosa al grado de incluir hasta a los titulares de las comisiones de derechos humanos de los estados de Sonora, Baja California, Oaxaca, Guerrero, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Quintana Roo y Zacatecas, quienes han sufrido agresiones, las cuales van desde amenazas de muerte, secuestros, robos violentos o incendio de vehículos, hasta sustracción de documentos y hackeos a sus páginas de internet, como lo confirmó Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)… Tras el homicidio de Silvestre de la Toba Camacho, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Baja California Sur, los ombudsman de Veracruz, Namiko Matsumoto Benítez; de Tamaulipas, José Martín García; y de Guerrero, Ramón Navarrete Magdaleno, también han sido amenazados…

La inseguridad en el país es cada día más grave. Así lo confirman las propias estadísticas oficiales, los estudios de organizaciones no gubernamentales y de la propia iglesia católica. En el último número del Semanario Desde la Fe, su editorial “Seguridad, cada vez peor”, destaca: en estos momentos la agenda del gobierno federal “no parece tener rumbo cierto para conseguir la paz prometida hace cinco años. Lo que parecía un triunfo en la palma de la mano, se ha transformado en la peor de las crisis. Esta situación se agrava cuando, en la guerra de las cifras, se presumía de un avance certero en ese rubro, pero van a la deriva”…

El salario mínimo general se encuentra en el mismo nivel de hace 52 años, reporta la investigación El Trabajo en México, realizada por Genaro Aguilar, de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional… Trabajadores agrícolas, albañiles, choferes, empleadas domésticas y quienes se dedican a actividades pecuarias están condenados a carecer de protección social. Son 20.7 millones de personas quienes no tienen prestaciones laborales ni seguridad social; es la tercera parte de los 62.1 millones de trabajadores mexicanos.

