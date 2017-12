“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“La diferencia entre una democracia y una dictadura consiste en que en la

democracia puedes votar antes de obedecer las órdenes”: Charles Bukowski

AMLO, inalcanzable

Ricardo Anaya o Miguel Ángel Mancera, en segundo lugar

José Antonio Meade rezagado con PRI-PVEM en tercer sitio

Nuevos gobernadores incapaces de contener delincuencia

Cancún-Playa del Carmen: escala de violencia y asesinatos

Carretadas de dinero destinará el régimen de Enrique Peña Nieto para lograr posicionar a José Antonio Meade en la competencia electoral por la Presidencia de la República el próximo año. La cargada hacia el tecnócrata de origen panista y la llamada operación cicatriz con los grupos políticos priistas y los aspirantes perdedores no han influido en absoluto en la intención del voto hacia la próxima contienda presidencial: sigue en un lejano tercer lugar. En cambio, el posicionamiento de Andrés López Obrador en el tema de la seguridad pública ha logrado consolidarlo en el primer lugar de las preferencias electorales, seguido de lejos por los aspirantes del Frente Ciudadano por México, ya sea Miguel Ángel Mancera o Ricardo Anaya, de acuerdo a los últimos sondeos publicados en medios de comunicación a los cuales no les ha quedado otra que aceptar la realidad ante la creciente perdida de lectores.

Para imponer a Meade Kuribreña en Los Pinos, el grupo Atracomucho requerirá de implementar un fraude mucho mayor al utilizado para imponer a Carlos Salinas de Gortari en julio de 1988 y la famosa caída del sistema, la cual fue enterrada definitivamente con la destrucción de las boletas electorales; o la implementada para imponer a Felipe Calderón en el 2006, “haiga sido como haiga sido”, como el mismo declaró posteriormente. Para que JAM pueda ganar la elección debería de registrarse un terremoto político y económico el cual sacudiera las consciencias de los mexicanos y les infundiera un temor tal que los lleve a apostar por la continuidad económica prometida por el ex secretario de Hacienda, en contra del cambio de modelo económico-político ofrecido por Andrés Manuel López Obrador.

El “destape” de ex titular de la SHCP, realizado por su jefe y amigo, Luis Videgaray, actual titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y ratificado pese a todo por Enrique Peña Nieto, no generó cambios en la intención del voto rumbo a la elección federal del próximo año, en la cual el PRI se ubica en un lejano tercer lugar. Morena se consolida como el instituto político con mayor preferencia electoral, con al menos 31 por ciento de la intención del voto, seguido por el panismo con 18% y luego el tricolor con 16 por ciento, como lo confirman los resultados de la reciente encuesta de El Universal/Buendía y Laredo, llevada a cabo del 1 al 4 de diciembre.

Tres escenarios presentados en el sondeo asumen, en los dos primeros, se concreta el Frente Ciudadano por México, mientras en un tercero se presentan candidaturas independientes del PAN, PRD y MC. En el primer careo con Ricardo Anaya como candidato del FCM, López Obrador se mantiene como el aspirante puntero con 31% de las preferencias, Anaya en segundo lugar con 23% y José Antonio Meade con 16%, como candidato del PRI-PVEM. Los candidatos independientes conseguirían 14% de las preferencias (10% para Margarita Zavala y 4% para Jaime Rodríguez (El Bronco).

Si se cambia al candidato del FCM, los resultados son casi idénticos: López Obrador como candidato de Morena-PT sigue en primer lugar con 32%, Miguel Ángel Mancera en segundo con 22%, Meade Kuribreña 15% y los independientes 11% y 3%, respectivamente, para Zavala y El Bronco. En el tercer escenario, sin el FCM, registra 30% para López Obrador, 18% para Anaya como candidato del PAN, 16% para Meade del PRI-PVEM y 5% para Mancera como candidato del PRD. Margarita Zavala obtendría 9% y El Bronco 3%.

Mientras Morena y el PRI ya tienen definido su candidato presidencial, al FCM se le hace bolas el engrudo y no atina a definir el método para seleccionarlo. En tanto, la estructura y dirigencia nacional perredista cerró filas con Miguel Ángel Mancera para que el jefe de Gobierno de la Ciudad de México sea el candidato frentista, los panistas sostienen debe ser un militante de su partido el candidato presidencial. El Movimiento Ciudadano apoya este escenario.

Dante Delgado, el propietario de la franquicia política del MC, propuso sea un panista el candidato presidencial del Frente por México en 2018. “Proponemos la construcción de candidaturas por consenso y en razón de los resultados en 2015 y el número de gubernaturas: la candidatura para presidente debe ser para el PAN, la de Jefatura de la Ciudad de México la debe decidir el PRD, mientras que la presidencia del Senado debe ser para el doctor Miguel Ángel Mancera”, planteó al hacer público el reparto del pastel en el cual han convertido a nuestro país.

Pero el diputado federal perredista Guadalupe Acosta Naranjo advirtió la nominación de Mancera al Senado no es procedente, y refrendó la intención de su partido es que encabece el Frente. “El Artículo 55 de la Constitución prohíbe a los gobernadores y al Jefe de Gobierno contender al Senado de la República (…) Se agradece la propuesta de Movimiento Ciudadano pero es inviable legalmente”, dijo.

Además, Ricardo Anaya no cuenta con un apoyo total dentro del PAN. La Comisión Permanente del blanquiazul había acordado los militantes elegirían en una contienda interna a su candidato, como ocurrió en 2000, 2006 y 2012. Para buscar la candidatura del Frente Ciudadano, Anaya competirá antes en una lección interna con los senadores Ernesto Ruffo y Juan Carlos Romero Hicks, así como del ex canciller Luis Ernesto Derbez. También participaría el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, quien ha manifestado dudas en este método al señalar el padrón panista se encuentra cargado a favor de Anaya.

RELEVOS VIOLENTOS

Los relevos de gobernadores en 13 entidades de la República entre 2016 y 2017, provocaron el recrudecimiento de la violencia. Las nuevas administraciones se han exhibido incapaces de contener los acomodos de los grupos de la delincuencia organizada, los cuales han disparado las cifras de delitos, principalmente los casos de homicidios dolosos.

Dentro de este contexto destaca el caso de Quintana Roo. La escalada de violencia y asesinatos se ha presentado sobre todo en los destinos turísticos de Cancún y Playa del Carmen. Con la salida del priista Roberto Borge y la llegada del aliancista (PAN-PRD) Carlos Joaquín González esa tendencia no ha bajado y el resultado es: la entidad se ubica entre los cinco estados donde han aumentado los asesinatos en relación a 2016. El reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SSNSP), indica: en 2016 se reportaron 137 muertes de enero a octubre, y en el presenta año se registraron 287, un incremento de 109.4 por ciento. De acuerdo con datos de la Fiscalía estatal, tan sólo en Cancún se reportan 195 ejecutados.

Caso similar es el de Aguascalientes, en donde con la llegada del panista Martín Orozco, en lugar del priista Carlos Lozano, el 1 de diciembre de 2016, casi se duplica la cifra de asesinatos con un incremento de 89.9%, en relación a los ocurridos en el periodo de enero a octubre. Además, en la entidad se registró un repunte en el robo de vehículos, a casa habitación, secuestros y lesiones dolosas. De acuerdo a las cifras oficiales, de enero a octubre ocurrieron 70 homicidios dolosos y cuatro plagios. En 2016, en el mismo periodo se presentaron sólo 37 asesinatos y dos secuestros.

En Sinaloa, durante los primeros diez meses del gobernador priista Quirino Ordaz Coppel, no se ha frenado la escalada de violencia dejada por el aliancista (PAN-PRD) Mario López Valdez. El número de homicidios dolosos en este año es de mil 156, superando en 46.8 por ciento a los registrados en el mismo periodo en 2016, cuando se registraron 787.

Aún cuando no hay cambio de partido en la gubernatura estatal, la violencia se incrementa: en Tlaxcala, Mariano González fue relevado por el también priista Marco Antonio Mena Rodríguez, el primero de enero de este año, pero la violencia repuntó. De enero a octubre se han presentado 97 homicidios dolosos, mientras en el mismo periodo del año pasado, con el gobierno anterior, se registraron 64, es decir, un incremento de 51.6%. En cuanto a los plagios, se registran 7 en ese periodo, contra cinco del año anterior.

Puebla tampoco registró alternancia. El panista Rafael Moreno Valle dejo la gubernatura a su compañero de partido, Antonio Gali. No obstante, los asesinatos, robo a trenes, de automóviles, y la sustracción ilegal de combustible a ductos de Pemex siguen aumentando. Los homicidios crecieron 42.4% de febrero a octubre de este año en comparación con el mismo periodo del año anterior. El robo de automóviles pasó de 3mil 319 denuncias en 2016 a 7 mil 522 en este año, lo cual mantiene a la entidad en quinto lugar a nivel nacional.

Veracruz si registró alternancia. El panista Miguel Ángel Yunes sustituyó al priista Javier Duarte. A pesar de las promesas de campaña del nuevo mandatario, su primer año de gobierno reporta la cifra más alta de homicidios dolosos, por encima del último año duartista. Del primero de diciembre de 2016 a octubre de este año, se contabilizan mil 514 asesinatos, es decir, un incremento de 39.5 por ciento, en comparación con el mismo periodo anterior.

Lo mismo ocurre en los casos de los estados de Hidalgo, Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Oaxaca, Durango e incluso en Nayarit y Durango, donde los índices delictivos muestran una clara tendencia ascendente pese al cambio de administración estatal o como consecuencia de ésta.

DE LOS PASILLOS

Como resultado de la aprobación e implementación de la reforma energética, el año pasado seis estados padecieron retrocesos en su actividad económica, entre los cuales destacan entidades petroleras como Tabaco y Campeche. De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Tabasco fue la entidad con la mayor disminución en su actividad económica en 2016, al caer su Producto Interno Bruto (PIB) 6.3 por ciento. El PIB de Campeche, otra entidad petrolera, decreció 5.8 por ciento, y el de Chiapas, 1.1 por ciento. Las economías de Oaxaca, Tamaulipas y Zacatecas también mostraron resultados negativos en dicho año, al caer 0.9, 0.8 y 0.2 por ciento respectivamente…

Inconformes con la Ley de Seguridad Interior protestaron en la Ciudad de México por segundo día consecutivo. Bloquearon ahora la calle de Donceles esquina con Eje Central, en el Centro Histórico. Los inconformes indicaron estas acciones continuarán hasta que la minuta de ley enviada y aprobada por la Cámara de Diputados sea desechada. En entrevista, el padre Alejandro Solalinde manifestó: “las Fuerzas Armadas son usadas por el poder a conveniencia, ahora sólo lo quieren hacer legal, no queremos que se use un arma contra el pueblo que termine por matarlo, veamos el caso en Temixco y son policías, no militares, ellos son más fuertes para reprimir”…

Según Alejandro Porte Petit, encargado del despacho de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), esta dependencia investiga en el caso Odebrecht únicamente lo relacionado con delitos electorales, aunque precisó “no persigue actos de corrupción”. Al comparecer en el Senado ante la Comisión de Justicia, la cual examina a los aspirantes para elegir al nuevo titular de ese órgano, advirtió cualquier perfil ajeno a la Fiscalía puede implicar un estancamiento o desaceleración en los trabajos en la institución de manera natural.

