“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“Entre dos males no elijas ninguno”:

Charles Haddon Spurgeon

EU en tierra azteca

Módulos de migración gringos en el AICM

Presume EPN un campo en la quiebra total

Carretadas de millones para elección 2018

Antidemocráticas, las sentencias del TEPJF

FCM trabado para designar a su abanderado

SEIDO desacata otro ordenamiento judicial

A las calladas entró ya en operación una estación migratoria estadounidense en territorio mexicano. Por lo pronto y a manera de laboratorio para conocer si se elevan protestas la pusieron en marcha en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Al aterrizar en esta terminal se escucha una grabación con voz masculina señalando: “por cambios realizados a la reglamentación de las Leyes de los Estados Unidos, los pasajeros en conexión hacia ciudades de ese país deben pasar al módulo de migración en donde les entregarán la papelería, presentarán pasaporte y alguna otra documentación y serán entrevistados”. Pero no solamente están sujetos a este trámite marcado por el vecino del Norte quienes están en conexión sino aquellos viajeros saliendo, por ahora, de la capital del país. La medida, según revelaron pilotos, se irá extendiendo a todos los puntos nacionales.

¿Puede aceptarse la entrega de la seguridad nacional a otros países? Porque la vigilancia de puertos, aeropuertos y fronteras ha sido concesionada a la iniciativa privada y no es eso todo lo malo, a los extranjeros. Una empresa española dedicada a manejar diferentes nombres para quedarse como ganadora de las licitaciones es la encargada de revisar a los viajeros, sus maletas. Teniendo cámaras y detectores, se dan el lujo de proponer revisiones manuales. ¿De dónde les viene la autorización? Para la distribución de turbosina tienen ya preparada otra “estrategia” en donde se permita esa “sana competencia” y las marcas de reciente ingreso podrán entrar a ese vigoroso y sustancioso mercado.

El cinturón de seguridad formado para proteger a los Estados Unidos se va ampliando, en tanto la inseguridad de los mexicanos va en ascenso y esto, en parte, tiene antecedentes en las operaciones gubernamentales del vecino del norte. Se recordará el operativo “rápido y furioso” con el cual se dotó de armamento de última generación a los capos, a la mafia o ¿a quién le compraron el artefacto capaz de derrumbar al helicóptero de la Sedena en Jalisco? La injerencia de personal de la CIA, de la DEA, armados inclusive al abordar en los aeropuertos, ha sido innegable y ni los largos y pesados discursos de Osorio Chong logran desviar la atención que estos departamentos dependientes de los EU tienen en observadores mexicanos.

Grandes aplausos le brindaron a la Terminal 4 del Aeropuerto de Cancún, el punto número uno en conectividad y afluencia de pasajeros. Sin embargo, la zona de registro, de recepción de los pases de abordar, es solamente un galerón de los construidos para las terminales de autobuses. Los pasillos son larguisisísimos y no cuentan con bandas; para llegar a las salas de abordar se atraviesa una zona de comida cuyos aromas lo transportan a las áreas de fast food de las tiendas comerciales, se distingue la manteca, la carne, los pollos, y no precisamente para avivar el apetito sino todo lo contrario y… llega a la zona changarrera.

A estas alturas, después de casi un mes de haber sido puesta en marcha, no cuenta con señal de internet, tampoco telefónica, queda incomunicado al entrar a ese inmueble. Si no puede permanecer mucho tiempo parado, tendrá que recurrir a comprar algún producto en los restaurantes a un costado de esta zona de registro porque carecen de bancas tanto ahí como en la recepción de equipaje. El viaje de la sala en donde aterrizó su vuelo a la de abordaje de pasajeros en autos familiares o particulares, le resultará toda una experiencia, más aún si como sucede frecuentemente tienen clausurados los baños. Adiós momentáneo a las salas Premier, tanto de las líneas aéreas como las de las tarjetas de crédito. Tal vez existan pero después de marzo. En tanto, el precio del boletaje no disminuye aunque estén ausentes todos los beneficios enlistados para su adquisición.

CON LOS PIES EN LA TIERRA

Un anuncio lleno de esperanza lo lanzó ayer EPN al señalar: “México está llamado a ser una potencia mundial”, lástima que no nos dijera “con qué ojos mi querido tuerto”. A las alegres cifras con las cuales intenta hacer revivir la confianza de los electores del 2018 sobre el lugar ocupado por el país como productor y proveedor, se unieron las mentiras sobre la estrategia y los apoyos de la Sagarpa. Lo primero no existe y lo segundo sigue siendo entregado a los Masecos y no como aseveró a los jóvenes y mujeres del campo. Si lo anterior fuera poco, quienes de este sector saben y mucho se encargaron de desmentirlo duramente y de ello dio cuenta el analista político Gregorio Ortega.

“Alicia Bárcena decide desengañarnos. En su calidad de secretaria ejecutiva de la Cepal, concedió a El País una entrevista antes de la quinta ronda de negociaciones del TLC, en la que hace énfasis en el daño que el Tratado ha infringido al campo mexicano, y pone el acento en la necesidad de fortalecer el mercado interno en México por la vía del aumento salarial. Es decir, coincide con lo que vino a decir a México Justin Trudeau, con lo que sostienen los líderes sindicales estadounidenses y los negociadores de Canadá y Estados Unidos, pero que aquí se niegan a reconocer -salvo algunos empresarios conscientes del daño hecho-, o de plano se asume la actitud del secretario del Trabajo, Navarrete Prida.

“Alicia Bárcena aseguró en esa entrevista que, en caso de terminarse el TLC, México tendrá un momento difícil de adaptación. “Nuestros cálculos apuntan a que el primer año el impacto sobre el PIB mexicano sería de entre un 0,9% y un 1%, frente al 0,1% de EE UU y al 0,5% de Canadá. Para México es un cambio de paradigma, porque le ha apostado todo a Norteamérica desde hace 23 años”.

“A pregunta de El País: ¿Qué hace falta, entonces, para que el campo recupere su peso? La señora Bárcena responde: “Sobre todo una política de apoyo y financiamiento que ha sido el gran sacrificado en el TLC. Hubo un gran desmantelamiento de la banca que lo apoyaba, y eso ha provocado una gran migración hacia las ciudades y hacia EE UU. Los trabajadores más productivos del sector agropecuario estadounidenses son mexicanos. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo acá? Fallan las políticas y el valor agregado. México, por ejemplo, fue una gran potencia pesquera, con productos muy requeridos en Asia. Y puede volver a serlo si va de la mano con sus socios de la Alianza del Pacífico”.

“No le demos vueltas. México ha recibido muchos beneficios del TLC, pero no todos llegan a sus destinatarios; el país también ha cedido en áreas importantes, y poco o casi nada se hace para reactivar el mercado interno a través de la dignificación salarial del empleo. Los gobernantes y empresarios farolean. Los mexicanos han producido una gran riqueza que queda en pocas manos, porque los últimos seis presidentes de la República se han mostrado incapaces de administrar equitativamente la abundancia”.

DERROTA PREVISTA Y ANUNCIADA

Las actuales condiciones políticas, económicas y sociales del país hacen casi imposible un triunfo electoral del candidato oficial, José Antonio Meade Kuribreña, un aspirante sin experiencia política, a quien un jefe de campaña como Aurelio Nuño, distinguido por su incompetencia e incapacidad administrativa, no aporta nada, por lo cual sólo podría ser impuesto en la Presidencia de la República a través de un megafraude. Desde ahora, la elección federal del 2018 se vislumbra como un proceso electoral contaminado y marcado por el uso de dinero público e ilícito para condicionar y comprar el voto de los ciudadanos. En la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya se abrieron las puertas para que los próximos comicios federales se desarrollen en un ambiente de ilegalidad, inequidad y compra del voto.

En los últimos meses, el Tribunal Electoral ha emitido dos sentencias las cuales sientan un precedente peligroso de cara a los comicios del siguiente año: tumbar las reglas de “cancha pareja” y anular la fiscalización de Coahuila. Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advierte: dichos lineamientos de “cancha pareja”, emitidos en julio pasado por el Consejo General del INE, buscaban evitar el mal uso de recursos públicos durante el proceso electoral, pero “de manera increíble”, los magistrados electorales decidieron echarlos para abajo, con lo cual se hace imposible ahora garantizar la equidad en la contienda electoral de 2018. Por si fuera poco, a 10 días del inicio de las precampañas aún no se cuenta con fiscal electoral.

La Presidencia de la República, la CIRT y gobernadores y legisladores del PRI fueron quienes impugnaron los reglamentos de “cancha pareja”, los cuales limitaban el uso de recursos públicos y la propaganda oficial. En agosto pasado, los magistrados decidieron echarlos para abajo con el argumento de que el INE excedió sus facultades legales al asumir una función exclusiva del Congreso. Además de esa decisión, el Tribunal Electoral generó un precedente peligroso al decidir, sin argumentos jurídicamente sólidos, echar para abajo la fiscalización del INE en la elección a gobernador de Coahuila, donde se había determinado un rebase en el tope de gastos de campaña por parte del priísta Miguel Riquelme.

A estas alturas del proceso electoral federal del próximo año, ya existen diversas señales de preocupación sobre la legalidad de dichos comicios. Ya están dadas las condiciones para implementar el flujo de dinero en efectivo por parte de gobiernos y dependencias. Las pasadas elecciones locales en el Estado de México y en Coahuila son ejemplos claros de la utilización de recursos públicos federales y locales a favor de los candidatos del PRI, quienes pese a todo fueron impuestos en los palacios estatales como gobernadores. No hay una regularización de los programas sociales, los cuales fácilmente son enfocados en estrategias electorales. La extensión de la pobreza en diversas regiones del país son un campo fértil para la generación de clientelas electorales y la compra masiva del voto.

Hemos visto en las últimas elecciones para gobernador como los mandatarios estatales hacen uso discrecional de recursos públicos, con total impunidad. Incluso, en el Congreso de la Unión, los legisladores ya quitaron los candados a la Ley de Disciplina Financiera de los Estados, lo cual facilita dichas maniobras. Por si eso fuera poco, las carretadas de dinero ilícito utilizados en las campañas no son investigadas, como sucede en el caso Odebrecht, cuyo principal responsable, el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, ha sido cubierto de una armadura de impunidad por órdenes del titular del Ejecutivo Federal. La protección abarca desde el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República y el Poder Legislativo, en donde se ha impedido avance la conformación de grupos de seguimiento a la estrategia ilegal de recaudación de fondos en la pasada contienda electoral, la cual benefició al actual inquilino de Los Pinos.

Mientras en la mayoría de los países en donde la brasileña Odebrecht operó para conseguir contratos gubernamentales, los casos de corrupción, de financiamiento electoral, tuvieron consecuencias relevantes, las cuales incluso llevaron a la cárcel a altos funcionaros de esas naciones, además de su destitución, en México no ha pasado nada, a pesar de exhibirse en Brasil las acciones de corrupción de la empresa brasileña con Emilio Lozoya. Todos los responsables han sido protegidos para evitar cualquier línea de investigación ligada a la campaña presidencial de Peña Nieto. El derroche de publicidad oficial tampoco ha sido sancionado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien incluso validó el uso de tarjetas para incidir en la intención del voto. Han invalidado, inclusive, la acusación directa lanzada por uno de los ejecutivos de la brasileña en contra de EL.

El financiamiento ilegal en las campañas es el punto de origen de la corrupción en los gobiernos, destaca el ex consejero presidente del extinto IFE, Luis Carlos Ugalde, quien identifica a éste como el principal problema de la democracia mexicana. La desconfianza en los procesos electorales en México alcanza niveles alarmantes. De acuerdo al más reciente reporte del Latinobarómetro, en el país se registra una reducción de 10 puntos al pasar de 48 a 38 por ciento entre 2016 y 2017. Proteger en estos días esa corrupción por el caso Odebrecht, evita pierda el PRI su registro y eso bien vale hasta violar las cajas de seguridad en Cancún para rescatar documentos de sociedades y, por supuesto, videos.

En su primera reunión con representantes de medios de comunicación, el nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, dice no hará política electoral y promete una transición tersa, independientemente de quien gane los comicios el próximo año. Habrá de estarse muy pendiente a la actuación de este funcionario, uno de los principales responsables de la adversa situación por la cual atraviesa actualmente Petróleos Mexicanos (Pemex). Una búsqueda a fondo en su gestión acarrearía, además, una peligrosa posición para quien ha entregado el patrimonio nacional, Pedro Joaquín Colwell, quien asevera su nula responsabilidad al ser solamente conductor de órdenes presidenciales o vicepresidenciales –las de Videgaray- no le evitará tragos amargos.

El uso de recursos públicos para promover campañas electorales del partido en el poder, es un problema generalizado en América Latina y esencialmente peligroso en el caso de México pues puede llevar a modificar radicalmente los resultados de los comicios.

EMPANTANADA DESIGNACIÓN DEL FCM

El Frente Ciudadano por México (alianza PAN-PRD-MC) se rezaga en la carrera presidencial al empantanarse en el método de elección de su candidato. Las negociaciones entre los partidos están en la etapa final y en breve se registrará la alianza en el Instituto Nacional Electoral (INE), reportó Beatriz Mojica, secretaria general del PRD. Las dirigencias del PAN, PRD y MC están concentradas en la redacción de los términos del gobierno de coalición, los cuales son los compromisos a asumirse en caso de ganar la elección presidencial del primero de julio de 2018. Asimismo, afinan el mecanismo con el cual se definirá la candidatura presidencial.

Más allá de repartir candidaturas y puestos deben buscarse consensos para concretar la coalición, destacó Mojica al responder a la propuesta del MC en el sentido de dar la candidatura presidencial al PAN, la de la Ciudad de México al PRD y al Senado a Miguel Ángel Mancera. Todo está en la mesa de la discusión, del diálogo, de llegar a acuerdos, de estudiar formas adecuadas evitando incumplimientos al momento de hacer realidad el reparto del pastel México. Los ciudadanos, sus problemas, los retos nacionales, esos no caben ni ahora, ni antes, ni después.

Por otro lado, luego de su renuncia como director general del IMSS, Mikel Arriola, aseguró se lanzará al rescate de la Ciudad de México en 2018. “Voy a registrarme hoy para competir por el PRI por las elecciones de 2018. Vamos a ganar la Ciudad y la Presidencia de la República con “Pepe” Meade”, dijo. Las posibilidades del PRI de alcanzar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México son prácticamente nulas en este momento. En el vestíbulo del edificio central del IMSS, durante un acto de despedida, Arriola enumeró algunos de los logros alcanzados durante sus 22 meses de trabajo al frente de la dependencia. Según él, el instituto estaba condenado a la quiebra en 2012 y, para 2016, el organismo cerró el año con un superávit de 6 mil 500 millones de pesos.

Para comprobar lo dicho y los alcances de semejante personaje bastará con darse una vuelta por los atestados pasillos de clínicas y hospitales, percatarnos de, inclusive, la falta de limpieza, ser testigos de cómo niegan los medicamentos, de lo irritado que terminan los galenos y enfermeras su diaria labor al haber atendido en 8 horas a más de 30 pacientes. Es decir, no pueden dedicarles más de 15 minutos a cada uno y con esa revisión extender un diagnóstico, recetar y cuidado y se equivoquen porque la pasarán muy mal. Si requieren análisis, radiografías o cualquier otro estudio, los meses del año próximo tienen abierto el registro. Y no olvidemos son instalaciones para brindar servicio a los del seguro popular. ¿Qué le pasaría a la CDMX?

NO APRENDEN Y LES VALE

La nota y la violación a ordenamientos judiciales volvió a correr por cuenta de la SEIDO o sea la historia vuelve a repetirse en el mismo lugar y con la misma gente. El mismo lugar es Cancún, no las instalaciones de FNS, de donde la noche del miércoles salieron las bóvedas, fueron trepadas a un par de unidades móviles y supuestamente las tienen depositadas en el bunker de la PGR.

Siguen siendo los arrendatarios los afectados y la repetición surge en el terreno más delicado, en el de las violaciones. Dentro del grupo de afectados existen quienes tienen vigentes sus amparos y en ello el juez dejó perfectamente clara la prohibición de mover las cajas del lugar en donde se encuentran. Les valió, las sacaron, las movieron, se las llevaron y lo hicieron entre las sombras de la noche pero con testigos más que suficientes.

Aseveraron entrarían en contacto con los usuarios para hacer las citas y cumplir con las concertadas con anterioridad. Tal no sucedió y hubo quienes se dieron a la tarea de marcar el teléfono de SEIDO y les dieron fecha y hora para una cita cuya certeza es inexistente. No fueron revelados los hurtos debido a la negativa de las víctimas de dar a conocer su nombre, sin embargo y ante el cúmulo de arbitrariedades ya pueden esperar que no sólo sean nombres y apellidos sino pelos y señales los vistos en sendas demandas.

DE LOS PASILLOS

Sin duda alguna, una prueba contundente de la desigualdad en el país es el hecho de que altos funcionarios de la burocracia federal recibirán jugosos aguinaldos de más de 400 mil pesos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, mientras 13.5 millones de mexicanos no gozan de esa prestación en sus puestos de trabajo. Los ejemplos en verdad son ofensivos: cada ministro de la Corte recibirá 586 mil 356 pesos, y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal 528 mil 782 pesos. Los consejeros del INE, incluido su presidente, Lorenzo Córdova, recibirán un pago de 537 mil 762 pesos cada uno, en tanto el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacob, cobrará 469 mil 821 pesos de fin de año. La bolsa general de aguinaldo para los 128 senadores asciende a 29.9 millones de pesos y la de los 500 diputados federales a 136 millones de pesos…

El Senado de la República dejo para la siguiente semana la discusión de la Ley de Seguridad Interior. Hasta el cierre de estas líneas no se había convocado a las comisiones de Gobernación, de Defensa Nacional, de Marina y de Estudios Legislativos Segunda para su análisis y dictaminación. De aprobarse en comisiones, la ley podría votarse en el Pleno del Senado entre el miércoles y jueves de la próxima semana. El jueves 15 es el último día de sesiones del Congreso…

Julia Carabias recibió la máxima condecoración, la medalla Belisario Domínguez, y sin duda la merece. Con ella inició de manera muy formal, seria, la protección al medio ambiente y, en el caso de Quintana Roo, fue suficientemente clara sobre el futuro del estado si se seguía explotando sin control tanto el arrecife como los bancos de coral. Hizo claras definiciones sobre las consecuencias de afectar al manglar. Su retiro del área solamente puede tener una explicación más que clara: les estorbaba a quienes convierten en prioridad la generación de utilidades. Afectaba muchos intereses. Han sido años de acumulación de conocimientos no aprovechados. En el sureste, entre los quintanarroenses, tiene asociaciones desde siempre coincidentes con sus expresiones. Lástima primero estén los cuates, los amigos, los compadres, los compromisos de partido. De no ser así, se tendría a una colaboradora, funcionaria de mucho, mucho, lujo.

