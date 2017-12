“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“Todo poder es deber”: Víctor Hugo

AMLO directo a Presidencia

Compromete combate a la corrupción y a impunidad

Plantea gobierno apegado al Derecho y democrático

Presenta decálogo; contrasta con propuestas de JAM

Paz pública y sector energético, entre sus prioridades

Spoteo sin “cancha pareja”; hay permisividad de INE

Deuda de Q. Roo: Nada es verdad ¿todo es mentira?

Andrés Manuel López Obrador se registró al mediodía de ayer como precandidato a la Presidencia de la República ante la Comisión de Elecciones de Morena y ahí mismo habló claro, con un lenguaje esperado, uno en el cual demuestra el conocimiento adquirido al visitar cada rincón del país. Para quienes hablan de la macroeconomía y olvidan son más de 60 millones de mexicanos quienes luchan por comer todos los días, por contar con un techo, las expresiones seguramente recibirán una cauda de críticas producto de la ignorancia que los acompaña. Desconocen la inexistencia en las mesas de sus compatriotas de la leche, el huevo, el pan, como tampoco saben en dónde todavía hay especies de escama o en dónde deben eliminarse estas capturas y llevar a los pobladores a las comunidades a otras áreas en donde realmente puedan ser productivos y todo ello para abaratar los productos, incentivar el mercado interno, lograr sean un mayor número de ciudadanos quienes puedan llevar tres veces al día los alimentos a su familia.

No evitó hablar de los “ninis” y manejó acciones específicas con las cuales rescatar a este segmento de jóvenes, el cual va creciendo cada vez más peligrosamente sin encontrar salida. Sueldo base, aprendizaje de oficios, capacitación para poder desenvolverse de manera digna dentro de la sociedad ha sido lo esperado pero nunca, siquiera, intentado por parte de los gobiernos priistas y panistas, quienes se regocijan dando cifras y sembrando alarma al tiempo de advertir el engrosamiento de las filas del narco. No dudó ni por un momento en sacar de nuevo el tema de la amnistía y resultó suficientemente clara la exposición precisando la necesidad de escuchar todas las voces pero principalmente la de las víctimas y no refiriéndose como absurdamente interpretaron a los muertos, sino a las familias, a quienes llevan el dolor a cuestas y, por lo tanto, sus palabras, su opinión, tiene un peso mucho mayor que la del resto de la ciudadanía en un tema presentado como alternativa ante lo fallido de las estrategias puestas en marcha por tricolores y albiazules cuyo logro ha sido aumentar el número de cadáveres, el luto y las afectaciones a miles y miles de familias.

El llevar a cabo una desconcentración de la administración federal tiene muchos puntos a favor. Resulta inexplicable que áreas cuya tarea se encuentra en el mar, en los litorales, en las aguas, se encuentran tomando decisiones sobre el pavimento. Igual de absurdo resulta aquella dedicada al campo, a la producción de alimentos, asentada en la zona urbana más habitada del país, en donde no se produce ni un ajo ni se encuentra una mata de chiles, carente de educación para introducir semillas en pequeñas parcelas como los jardines. Mandar a “cada chango a su mecate”, no es de manera alguna un reto difícil de cumplir y si marca un auténtico cambio, el deseo de no sentarse de nueva cuenta sobre esas viejas, anquilosadas e inservibles estructuras creadas desde hace 100 años, las cuales han conducido a la mayoría de la población a la pobreza y a la miseria absoluta..

Otro punto a favor es la desconcentración de la capital del país. La Ciudad de México se ha convertido en un punto inhabitable en donde la sola descompostura de una línea del Metro produce daños incalculables. La polución está presente día con día y no aparece por ningún lado la forma de detener la migración. Es también la solución para detener la desintegración de las familias al llevarlas a cambiar de una entidad a otra con tal de sobrevivir y la mejor respuesta para el tan publicitado muro de DT. Más temprano que tarde sufrirán por la pérdida de la mano de obra joven y productiva de miles de mexicanos. Abordar un nuevo concepto tributario frente a los ajustes del vecino del Norte y contando en esos rubros con asesoría de empresarios exitosos, la oferta es sin duda atractiva porque lleva consigo beneficios a un mayor número de empresarios, impulsa de nuevo a la industria y crea las cadenas de producción requeridas para surtir, primero, el mercado interno.

PROPUESTA CONTRASTANTE

Tras presentar su renuncia como presidente nacional de ese instituto político, Andrés Manuel López Obrador delineó la instalación de un gobierno popular diametralmente opuesto a las propuestas de continuidad de la derecha del abanderado externo del PRI, José Antonio Meade, y del PAN-PRD-PC, Ricardo Anaya. Su intención central es cancelar una administración concentrada en hacer negocios con los bienes de la nación, descentralizar al gobierno y ponerlo al servicio del pueblo de México, combatir la inseguridad y alcanzar la paz del país, así como impulsar la economía a través del fortalecimiento del mercado interno y el no aumento de impuestos ni deuda pública, como lo ha hecho el gobierno de Enrique Peña Nieto.

El político tabasqueño, en su discurso ante un centenar de morenistas distinguidos, entre los cuales se encontraban Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum, Bertha Luján, Martí Batres y Delfina Gómez; los senadores Manuel Bartlett, Miguel Barbosa, Zoé Robledo y Raúl Morón; ejecutivos como Esteban Moctezuma y empresarios como Alfonso Romo, reunidos en un inmueble de la colonia Roma, enlistó los compromisos a cumplir a partir del 1 de diciembre de 2018, entre los cuales destaca su intención de virar la política de desarrollo económico al interior del país, atender con emergencia al sector energético y retomar los principios de la política exterior mexicana, abandonados desde el gobierno de Vicente Fox.

Punto central de la propuesta del tabasqueño, quien fue acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, es el cambio en la estrategia de atención a la ola de violencia resentida en prácticamente todo el territorio nacional, atacando sus causas económicas y garantizando la seguridad de la ciudadanía, con el respeto irrestricto del Estado de Derecho y las garantías individuales. Se pronunció por explorar todas las vías para detener la ola de crimen, la cual registra 76 homicidios diarios y 33 millones de delitos al año, entre los cuales el 99 por ciento queda en la impunidad. Indicó encabezará directamente el gabinete de seguridad cuyas dependencias –Sedena, Marina, la nueva Secretaría de Seguridad Pública y la PGR- permanecerán en la Ciudad de México.

Una plataforma de gobierno completamente distinta delineó el principal líder opositor en México, quien encabeza con una cómoda ventaja la intención del voto rumbo a las elecciones presidenciales del 2018, en comparación con las últimas tres administraciones federales encabezadas por panistas y por el PRI, pues se enfoca en el combate a la corrupción y la impunidad, los cuales imperaron abiertamente en los dos gobiernos panistas, de Vicente Fox y Felipe Calderón, y se han constituido en el Talón de Aquiles de la gestión de Enrique Peña Nieto. Ofreció hacer de la honestidad una forma de vida y de gobierno, eliminar la corrupción, suprimir privilegios desde arriba empezando por el propio Jefe del Ejecutivo, y otorgar un aumento salarial a trabajadores. “Habrá un Estado democrático de Derecho, se aplicará al pie de la letra el criterio de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”, subrayó.

El tabasqueño presentó un decálogo en el cual resume las prioridades de su agenda de trabajo. Entre ellos destacan dejar sin efecto la reforma educativa y la descentralización del gobierno para promover el desarrollo nacional y enfrentar la vulnerabilidad de la Ciudad de México frente a sismos. Habrá apoyos y facilidades para que los trabajadores gubernamentales cambien de residencia. Ofreció ubicar la Secretaría de Turismo en Chetumal, Quintana Roo; Medio Ambiente en Mérida, Yucatán; Pemex en Ciudad del Carmen, Campeche; Energía en Villahermosa, Tabasco; la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; y la Conagua en el Puerto de Veracruz.

Asimismo, la Sedesol en la Ciudad de Oaxaca; la Secretaría de Educación Pública en la ciudad de Puebla; la Secretaría de Cultura en la capital tlaxcalteca; Banobras en Cuernavaca, Morelos; el Infonavit en Toluca, Estado de México; la Secretaria de Salud en Acapulco, Guerrero; el IMSS en Morelia, Michoacán; la Sagarpa, en Guadalajara, Jalisco; la Conade en la ciudad de Aguascalientes; la Secretaría de la Función Pública en la capital queretana; la del Trabajo en León, Guanajuato; Diconsa en la capital zacatecana; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en San Luis Potosí; y la de Economía en Monterrey, Nuevo León.

López Obrador, quien dejo la dirigencia de Morena en manos de Yeidckol Polevsnky, ofreció aumentar al doble la pensión a los adultos mayores y hacerla universal, lo cual incluye a jubilados del ISSSTE y del IMSS. Entre los compromisos adoptados como precandidato presidencial de Morena, destaca otorgar un salario de 3 mil 600 pesos a jóvenes quienes no estudian ni trabajan, denominados “ninis”, mientras se capacitan como aprendices en talleres y empresas. “Queremos becarios no sicarios”, dijo y aseguró su gobierno garantizará la educación gratuita en todos los niveles escolares y otorgará becas de dos mil 400 pesos mensuales a tres mil universitarios.

En el punto nueve de su decálogo garantizó la educación gratuita en todos los niveles escolares, y dejar sin efecto las medidas establecidas en la mal llamada reforma educativa y, en acuerdo con maestros y padres de familia, se emprenderá una mejoría verdadera de la calidad de la enseñanza. La promoción de la ciencia y la cultura, dijo, serán consustanciales a todas las acciones de gobierno. También mencionó el Estado asumirá la plena responsabilidad en la reconstrucción y apoyo a los damnificados por los sismos, mediante un amplio programa de obras y servicios.

El precandidato presidencial de Morena destacó se hará valer el derecho constitucional a la salud, el cual implica garantizar atención médica y medicamentos gratuitos a toda la población. Respecto a la política exterior, precisó habrá respeto con Estados Unidos, pero no permitirá políticas racistas ni prepotentes. Aseguró se rescatará al campo del abandono y pobreza y dará prioridad a los pueblos indígenas. Se comprometió a atender con emergencia al sector energético, para detener la caída de la producción de petróleo, gasolina y otros hidrocarburos. Puntualizó se realizará la modernización de las refinerías que hay en el país, al tiempo de construirse dos nuevas, para procesar todo el petróleo crudo y dejar de importar 600 mil barriles diarios de gasolina, las cuales México adquiere con sobreprecios actualmente.

SIN CANCHA PAREJA

No habrá cancha pareja en el proceso electoral 2018. Así se exhibe desde el arranque de los comicios. Los spots son la clave del rompimiento, por parte de partidos políticos y con la permisividad del Instituto Nacional Electoral, de la “cancha pareja” para todos los contendientes. El PRI y su candidato externo, José Antonio Meade, son el principal transgresor de resoluciones jurisdiccionales las cuales impiden a los precandidatos únicos tener anuncios en radio y televisión en tiempos oficiales. De acuerdo a la legislación electoral, los promocionales en las campañas son para que los aspirantes a candidatos difundan sus propuestas ante los militantes de sus partidos y, en caso de no haber contienda interna, los spots deberán tener contenido genérico del partido.

Los priistas ya mandaron al INE dos spots en los cuales aparece la imagen de su futuro abanderado presidencial, José Antonio Meade. Estos materiales serán difundidos en medios electrónicos a partir del jueves 14 de diciembre, cuando inicia el periodo de precampaña. Así el ex secretario de Hacienda tendrá acceso a 2.8 millones de promocionales durante ese periodo, el cual concluirá el 11 de febrero. A final de cada promocional, con voz en off, se advierte: el mensaje está dirigido a los integrantes de la Convención Nacional de Delegados del PRI, instancia la cual sesionará en febrero para designar a Meade como candidato presidencial.

Lo anterior es posible sólo con la permisividad del INE. De acuerdo al consejero electoral Marco Antonio Baños, la aparición del aspirante a la precandidatura del PRI, José Antonio Meade, en los spots pautados por ese partido para la etapa de precampaña, se encuentra en una “línea divisoria tenue” la cual los haría apegados a ley. Justificó: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fijo un criterio en el cual permitió que precandidatos fijos aparezcan “siempre y cuando no se dirijan al electorado llamando al voto”. En el caso del promo del PRI, dijo, éste estaría apegado a esa normatividad. No obstante se trata de millones de promocionales en radio y televisión, los cuales no se dirigen a todo el electorado, en opinión de Baños, sino sólo a delegados priistas. ¿A quién creen que engañan?

Por otro lado, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó el lunes retirar de YouTube un video en el cual aparece Meade. Así, ¿cuál cancha pareja?

NADA ES VERDAD Y ¿TODO ES MENTIRA?

Hace menos de un año se habló de las grandes bondades de reestructurar la deuda. Pese a todos los renglones negativos de llevar a cabo una negociación como la realizada, se hizo y con ello se ofreció se daría cuerpo, se harían realidad los planes y proyectos necesarios, requeridos y demandados por los ciudadanos durante la etapa de campaña del actual mandatario estatal quintanarroense. Cuáles eran esos proyectos, nunca se supo y tampoco se ha visto más allá que las dádivas de siempre, para el campo, dizque para las mujeres empresarias, etcétera. Pero ni los servicios de salud, ni los educativos, ni las obras de infraestructura necesarias han avanzado sino todo lo contrario. Se cancelaron las escuelas de tiempo completo, no se han reparado las aulas y menos aún se han equipado debidamente, escasean los lugares para secundaria y preparatoria y de ahí proliferen las escuelas patito, incluyendo las universidades a las cuales no les han hecho un solo anexo.

Se dijo negociaron un tiempo de gracia para el pago de intereses y capital, hoy dicen han liquidado más de mil 600 millones de deuda, sin mencionar en esa cantidad los 400 millones de pesos cobrados por quién sabe quién por concepto de comisiones para llevar a buen puerto este arreglo. Hasta aquí una referencia seguramente utilizada en los próximos días, a la llegada de Roberto Borge a México, para culparlo de éste y de males que no han logrado solucionar durante los 15 meses de mandato ejecutados con todo en favor, el Congreso, el Poder Judicial, las nuevas Fiscalías y el Auditor. Aprovechando la irritación que provocarán, harán el anuncio de la necesidad de llevar a cabo otra reestructura porque pese a presumir captaciones no vistas en pagos de impuestos, administrar el 2 por ciento de nómina, el impuesto al hospedaje, etcétera, los número al poblano Juan Melquiades Vergara no le cuadraron este año.

Casi dos mil millones se comprometieron a pagar de deuda el año próximo y a sabiendas de lo que significaría aumentar impuestos, cuando ya vieron la reacción de intentar subir al 4 por ciento el del hospedaje para dedicarlo dizque a la seguridad –si ya dieron su visto bueno para la LSI no tendrán que realizar ese gasto, toda la faena se las harán los verdes-. La mejor idea que ha tenido el señor Vergara no tiene nada que ver con el prometido ahorro sino con incrementar la deuda y seguir el camino andado durante 15 meses, culpar al pasado e irle tapando el “ojo al macho” sin resultados fehacientes para quienes esperaban ansiosamente un cambio. Las consecuencias de aceptar la primera renegociación fueron vistas a tiempo inclusive por los Observatorios, tanto el Legislativo en donde resaltan se cuenta con el Congreso estatal más caro de México, su presupuesto con apenas más de una veintena de curuleros es más alto que aquellos que acumulan una cuarentena, como Somos tus Ojos.

Los incrementos a las tasas de interés marcados por el Banco de México parecen haber hecho mella suficiente al no contratarse la reestructura a tasa fija. Sin duda alguna, las negociaciones hechas por Juan Pablo Guillermo, sus reestructuraciones, resultaron altamente dañinas, sin embargo las del poblano Vergara han resultado mucho peores. Y el conocimiento real de las cifras llevará seguramente a los candidatos surgidos próximamente de los partidos aliados a la derrota y ante un tricolor sufriendo estertores, mal harán los de Morena en no aprovechar tan favorecedor escenario.

Porque en él habrán de incluir el dinero que se pretende desviar para la campaña del panista Ricardo Anaya, a la cual sumarán aportaciones millonarias solicitadas por el paisano de Vergara, por Rafael Moreno Valle, cuya ambición una vez medidas sus escasas posibilidades a llegar a ser el abanderado blanquiazul para la Presidencia lo lleva a apoyar a su ex líder con el fin de ir generando la factura requerida para aspirar a formar parte del gabinete en el muy remoto caso de lograr el triunfo. Ahora que, como el actual titular de Sefiplan se ha presentado como hombre de grandes negocios, seguramente habrá alertado sobre la necesidad de jugar con dos cartas y la otra es José Antonio Meade, así que nada mal estará seguir la ruta del dinero durante los próximos meses. Y, ¿habrá olvidado el registro hecho como militante de Morena, documento convenientemente extraviado en la entidad pero, al parecer, vigente en el centro?

Dicen los grandes “cuates” de don Juan que ha sido desde hace años un empresario sumamente exitoso y lo que ansiaba, anhelaba, era el poder, aunque todavía no saben exactamente para qué lo quiere. Ahora se ve si tiene, por lo menos, una idea.

DE LOS PASILLOS

Sin consensos, en la Cámara de Diputados se aplazó la selección del nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación. Para este martes se había contemplado la terna fuera puesta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, donde el PRI y sus aliados cuentan con mayoría. Pero no se llegó a un acuerdo en la Junta de Coordinación Política (Jucopo), por lo cual deberá ser votado este miércoles o a más tardar el jueves…. De acuerdo con la ley, el nombramiento puede hacerse hasta antes del 31 de diciembre, día en el cual concluye el periodo del actual auditor. Pero los diputados esperan hacerlo a más tardar el 15 de diciembre, último día del actual periodo de sesiones. “Esperemos que mañana, a más tardar pasado mañana, ya se tenga una resolución”, señaló Rocío Nahle, coordinadora de los diputados de Morena, al concluir una reunión de la Jucopo…

En San Lázaro se preparan para seleccionar un auditor a modo para el periodo 2018-2025. La Terna aprobada por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para elegir titular de ese organismo, contempla a funcionarios vinculados al PRI. En dicha terna están Salim Arturo Magaña, actual auditor especial de Gasto Federalizado en la ASF, militante del PRI y cercano al senador Emilio Gamboa; David Colmenares, especialista en coordinación fiscal y deuda pública, y quien coincidió con José Antonio Meade en Hacienda, entre 2000 y 2006; y Ángel Trinidad Zaldívar, ex comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y relacionado con el grupo político del priista Manlio Fabio Beltrones…

Al menos once peregrinos quienes visitaron la Basílica de Guadalupe con motivo del 12 de diciembre, fallecieron y otras 13 personas resultaron lesionadas, la madrugada del martes cuando regresaban a casa. La camioneta en la cual viajaban se impactó con otra que transportaba frutas y verduras, en el kilómetro 76 de la autopista México-Puebla, a la altura del pueblo de Santa Rita Tlahuapan. Todos los heridos fueron trasladados al Hospital de Traumatología y Ortopedia de la zona… Otro accidente se registró la noche del lunes en la carretera Chinantla-Axutla cuando una camioneta Nissan.la cual trasladaba peregrinos, quienes realizaban la tradicional caminata de la antorcha Guadalupana, perdió el control y se volcó, con un saldo de 14 heridos y un muerto… Un incidente más se reportó en la carretera federal México-Puebla, también a la altura de Santa Rita Tlahuapan, en donde un peregrino quien circulaba en su bicicleta perdió el control de la misma y cayó al pavimento donde fue embestido por una automóvil que se dio a la fuga.

