Estado de los estados por Lilia Arellano

“La democracia es el proceso que garantiza que no seamos

gobernados mejor de lo que merecemos”: G. Bernard Shaw

Inútil y superfluo “acuerdo democrático”

Arreglos con J. Biden iguales a los de Donald Trump

México: “Sembrando Vida”; EU: plantando inversión

Sirve Tudor para destapar la farsa de Jesús A. Capella

Ciudad de México, 24 de marzo de 2021.- Sin la participación del Instituto Nacional Electoral (INE), árbitro, organizador y calificador de los comicios en el país, el presidente López Obrador promovió y convocó a los gobernadores a firmar un “Acuerdo Nacional por la Democracia”, totalmente inútil e innecesario pues repite los lineamientos ya establecidos en las leyes federales electorales, y además el inquilino de Palacio Nacional es el primero en no respetarlo al convertir su administración y operatividad política en punta de lanza de su partido Morena, además de utilizar los programas gubernamentales como material proselitista a favor de sus candidatos en todo el país. Por su parte, ante el mal ejemplo de AMLO, los gobernadores no sienten ninguna responsabilidad moral al intervenir en la elección para mantener sus cuotas de poder en las entidades federativas, y tampoco la obligación de no operar en sus jurisdicciones para favorecer a los abanderados de sus partidos políticos, visto lo que sucede y opera desde el Poder Ejecutivo federal.

Si el presidente no respeta la ley al utilizar los recursos públicos federales para hacer proselitismo a favor de los candidatos de Morena y sus aliados y predicar todas las mañanas para desprestigiar y atacar a sus adversarios políticos, “los conservadores” y “fifís”, ¿por qué los gobernadores respetarían lo establecido en este acuerdo? Además del “show mediático” de media hora que duró el acto de la firma llevada a cabo en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el convenio apunta a la intención del titular del Ejecutivo federal para contener a los gobernadores de oposición y empujarlos a que se ajusten a las reiteradas medidas establecidas y ya existentes en la legislación electoral federal durante el periodo proselitista, además de señalar a aquellos que no lo hagan con el claro propósito de contar con material para desacreditarlos.

Desde el pasado 23 de febrero, AMLO llamó a los mandatarios estatales a firmar este acuerdo para no intervenir a favor de algún candidato, no permitir se utilice el presupuesto con fines electorales, denunciar la entrega de dinero del crimen organizado para financiar campañas, no traficar con la pobreza de la gente y evitar el relleno de urnas, entre otros delitos ya tipificados en la ley. El inquilino de Palacio es el primero en incumplir con este su propuesta, está en campaña todo el tiempo, hace declaraciones directas para apoyar a Morena, a lo significativo de su victoria en las urnas; se refiere a la oposición, la descalifica; todos sus discursos y sus decisiones, así como la operatividad de su gobierno están encaminados a mantener el control de la Cámara de Diputados y con ello del Congreso de la Unión en su conjunto.

Para muestra un botón: recientemente, en pleno proceso electoral, el presidente dio a conocer que entregará el apoyo a adultos mayores a partir de los 65 años e informó paulatinamente aumentará el recurso económico. El anuncio tiene abiertos fines electorales pues busca resultados positivos al trabajo presidencial y a Morena, los cuales se espera se reflejen en las urnas. Sin embargo, cabe destacar se cuidó el anuncio no incurriera en la ilegalidad, porque todavía no inicia la veda electoral. Las campañas a nivel federal aún están en proceso de construcción final de las candidaturas y todavía existen huecos en la selección de candidatos, la cual por cierto se le ha hecho bolas el engrudo al presidente de Morena, Mario Delgado, cuyo pésimo trabajo seguramente lo llevará a “enfermarse”, para sacarlo del atolladero.

Lo mismo pasa con la campaña nacional de vacunación contra el Covid-19. López Obrador da un claro manejo electoral al no permitir el apoyo se sectores privados o estatales, pues quiere dar la idea de que es el presidente quien está dando este beneficio, para repercutirlo en las urnas, además de utilizar a su ejército de “servidores de la nación” para canalizar la vacunación a los sectores más rentables electoralmente. Sin embargo, este estrategia está teniendo un efecto de bumerang pues la vacunación avanza muy lentamente, obstaculizada por la escasez de inmunizantes, contradiciendo el discurso oficial de que ya se habían comprado suficientes vacunas para toda la población. Aunque esta estrategia no es ilegal, si es inmoral pues se esta restringiendo mucho la campaña de vacunación, poniendo en riesgo la vida de muchos mexicanos. Estas acciones del gobierno federal ya han provocado la muerte de más de medio millón de mexicanos y contando.

ACUERDOS CON BIDEN, IGUAL QUE CON TRUMP

Los acuerdos sobre migración alcanzados por los gobiernos de México y Estados Unidos, no tienen una diferencia clara con la política desarrollada por el ex presidente Donald Trump. Durante las diversas reuniones entre los integrantes de las delegaciones encabezadas por Roberta Jacobson, por parte de Estados Unidos, y el canciller Marcelo Ebrard por parte de México, se destacó la intención de ambas partes de impulsar mecanismos de cooperación para promover una migración “ordenada y segura”, y en un futuro frenar el paso de los centroamericanos que cruzan México para llegar a Estados Unidos. Esas palabras se han consolidado en un aumento de la militarización de las fronteras e incrementos de deportación y detención. En esta línea, el problema migratorio no se resolverá en el corto plazo.

Sin duda alguna, es imperativo tener un mejor control operativo de las fronteras y de la gestión migratoria, pero como se ha visto en los últimos años la solución no es enviar al Ejército ni a la Guardia Nacional a contener a los migrantes. “Hay que hacerlo cuidando mucho el lado humano del fenómeno. Esto no es posible hacerlo de manera permanente con la Guardia Nacional. Hay que invertir en fortalecer la capacidad del INM y la Comar”, consideró Gerónimo Gutiérrez, ex embajador de México en Estados Unidos. “Se ocupan recursos, el concurso de muchos actores sobre todo los que tienen dinero y una coordinación permanente no es fácil mantener”, detalló.

La saturación de migrantes hacia Estados Unidos preocupa sobre manera en Washington. La coordinadora para asuntos de la frontera sur de los Estados Unidos, Roberta Jacobson, advirtió a los migrantes centroamericanos que buscan llegar a ese país: “No vengan a la frontera. La frontera está cerrada. Las personas que intentan viajar a Estados Unidos de manera irregular corren el riesgo de convertirse en víctimas de delitos y trata de personas. Es un viaje peligroso y los coyotes con los que se endeudan los migrantes son personas peligrosas”. La embajadora emérita destacó en medio de la pandemia de Covid-19, “viajar y vivir en grandes grupos aumenta el riesgo de contraer y transmitir el virus. Se que muchos migrantes pueden estar soportando dolor y dificultades, pero debo enfatizar que la frontera de Estados Unidos está cerrada. No hagan el peligroso viaje. Quédense en casa, manténgase a salvo y esperen más información sobre el proceso de asilo”.

Jacobson se reunió el martes con autoridades mexicanas y con ellas acordó mantener la cooperación y el plan que impulsa el desarrollo económico en Centroamérica, en el cual ha insistido la parte mexicana. Habrá de señalarse se tienen dos visiones completamente distintas. La funcionaria estadounidense habla de la inmediata, solidaria y responsable participación de la iniciativa privada, de la generación de empleos para evitar la migración. Marcelo Ebrard tiene un concepto diferente y se recuerda fue el primer mandatario quien “exportó” sus programas de Bienestar, firmó un acuerdo con el presidente hondureño, les entregó 30 millones de dólares y los conminó a aplicar el llamado “Sembrando Vida”. Se trata captar inversiones y en ese renglón… México retrocede fatalmente.

DE LOS PASILLOS

Si hacemos un alto para analizar el caso de Florian Tudor, no queda otra que preguntarse ¿qué necesidad tenía el primer mandatario de México en involucrarse de manera directa en un asunto tan oscuro? La orden girada públicamente a la encargada de la seguridad de todo el país de recibir al rumano y el reporte de esta señalando sería recibido por el titular de la UIF, hicieron pensar había alguna mala interpretación o acusaciones falsas sobre el extranjero, sin embargo surge la información sobre una orden de captura emitida por Rumania señalando la supuesta responsabilidad de una serie de ilícitos. ¿Por qué plantó Tudor a Santiago Nieto? ¿Por qué salió huyendo de México?… Este escándalo ha venido, de nueva cuenta, a despertar oleadas indeseables en Quintana Roo. Pero, tiene su lado bueno, por fin se confirmó lo ya antes conocido: Jesús Alberto Capella, quien se suponía había renunciado a su cargo como titular de Seguridad Ciudadana estatal, nunca se retiró. Ha seguido protegiendo a sus grupos, a los uniformados y a los sin uniforme pero muy activos. Resultó una tomadura de pelo del gobierno el presentar su salida. Se autonombra como Secretario de Seguridad Pública con licencia… sí con la licencia otorgada por Carlos Joaquín, por encima de cualquier señalamiento, fortalecida por alguna o algunas razones.

