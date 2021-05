Estado de los estados por Lilia Arellano

“Tras un recuento electoral, solo importa quién es el ganador.

Todos los demás son perdedores”: Winston Churchil

PIB acumula 6 trimestres de contracción

Morena y sus candidatos siguen cayendo

Campeche: Layda Sansores se desploma

Farsa de AMLO pedir perdón a los mayas

Ciudad de México, 3 de mayo de 2021.- De confirmarse el dato final del Producto Interno Bruto en el primer trimestre de 2021, la estimación oportuna del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de una contracción de 2.9%, el desempeño de la economía mexicana hilará su sexta caída consecutiva en el registró anual. La adversa situación económica del país, a pesar de que, dicen, ya se ve una lenta recuperación, impacta en el ánimo de los electores. El festejo de llegada de remesas superiores a las percibidas en el pasado, lejos de alentar a los ciudadanos, obligan a la reflexión sobre la conducción del país y la necesidad de enviar familias completas al exterior si se pretende sobrevivir. El registro de mexicanos en extrema pobreza se ve disminuido con las aportaciones de quienes laboran en Estados Unidos y, esto, de ninguna manera se percibe alentador sino todo lo contrario.

El factor económico, la pérdida de empleos, el cierre de cientos de medianas y pequeñas empresas, la carencia de créditos, se ha reflejado en una drástica caída del apoyo para los candidatos de Morena a gobernadores en, por lo menos ocho entidades de la República. De acuerdo a los últimos sondeos de intención del voto difundidos hasta el momento se destacan las debacles en Guerrero y Campeche, en donde el morenismo ha descendido 11 y 15 puntos, respectivamente. De acuerdo a las últimas mediciones difundidas este lunes, la pérdida en la intención del voto a favor de la candidatos de Morena a gobernador van de tres a cinco puntos en Baja California, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Michoacán y Nayarit. Destacan los casos de Guerreo, en donde alcanzan 11 puntos, y de Campeche, con 15 puntos perdidos. Este último caso es relevante pues la candidata morenista Layda Sansores llevaba una cómoda ventaja en marzo, pero los nuevos sondeos la ubican en tercer lugar, con los candidatos de la alianza PAN-PRI-PRD y Movimiento Ciudadano en segunda posición con un empate estadístico.

En Campeche, Christian Castro Bello (PAN-PRI-PRD) registra hasta el momento 34 por ciento de la intención del voto; Eliseo Fernández Montufar (Movimiento Ciudadano) registra 31 por ciento; mientras la morenista Layda Sansores ya descendió hasta el tercer lugar. Se precipitó de 42 por ciento a 27% en tan solo un mes. Para el caso de Guerrero, donde cancelaron el registro de candidato de Félix Salgado Macedonio, para ser sustituido por su hija, Evelyn, en una presunta encuesta amañada como denunció Nestora Salgado, violando los propios estatutos internos de este instituto político, Morena cuenta ahora con una intención del voto de 34 por ciento, desde un inicial en marzo de 45 por ciento. Las dificultades de Félix Salgado y los enredos de Mario Delgado, dirigente nacional morenista ocasionaron que Mario Moreno (de PRI-PRD) tomara la ventaja con 30 por ciento de la intención del sufragio ciudadano, seguido de Irma Lilia Garzón del PAN, con 11 por ciento, y la “chapulina” Ruth Zavaleta, quien ahora compite por Movimiento Ciudadano.

Respecto a Baja California Sur, Francisco Pelayo, de la coalición PAN-PRI-PRD-PHBCS-RS se aleja de sus perseguidores y cuenta ya con una intención del voto del 51 por ciento, contra solo un 30% registrado por el morenista Víctor Manuel Castro, quien registra el 30 por ciento del respaldo ciudadano. En Chihuahua, a la candidata del PAN-PRD, María Eugenia Campos no solo no han podido descarrilar su candidatura desde el Palacio Estatal de gobierno y del Palacio Nacional, sino va ampliándose su ventaja. Cuenta con el respaldo electoral del 40 por ciento de los ciudadanos, seguido, cada vez más lejos de Juan Carlos Loera de la Rosa, con 34 por ciento.. El resto de los candidatos en Chihuahua ya se despidieron del proceso.

En cuanto a Michoacán, donde se cristaliza el cambio de candidato de Morena, se ha ido perdiendo una ventaja vital a esta altura de la elección, pues se pasó de contar con el 43 por ciento de la intención del voto en marzo a 38% en abril, situación aprovechada por el candidato de la coalición LAN-PRI-PRD, Carlos Tello. El resto de los aspirantes al gobierno en tierras tarascas ya le dijeron adiós a la contienda. En Nayarit, a Miguel Ángel Navarro (Morena-PT-PVEM-Panal) quien cuenta con un registro de intención de voto de 40 por ciento, le pisa los talones Gloria Núñez del PAN-PRI-PRD, con un 32 por ciento. Cabe destacar Navarro bajó de 44 por ciento a 40%, de marzo a abril, mientras que Núñez subió de 22 a 32 por ciento en ese lapso.

Aunque en Colima Indira Vizcaíno de Morena-Panal bajó de 42 a 37 por ciento, sigue encabezado la carrera por la gubernatura del estado con una intención, seguida de cerca por Mely Romero Celis con 28%, de la coalición PAN-PRI-PRD, y Leoncio Morán de Movimiento Ciudadano, con 28 por ciento de la intención del voto. Y en Baja California, con todo el apoyo del gobierno saliente, Marina del Pilar Ávila (Morena-PT-PVEM) ha logrado mantener la ventaja a pesar de caer tres puntos porcentuales, de 46 a 43 por ciento. María Guadalupe Jones (PAN -PRI-PRD) no ha logrado prender su campaña por lo tanto Jorge Hank Rhon tiene el camino despejado para seguir subiendo.

Hace unos días revelamos a usted en estas líneas: 14 de 15 gubernaturas estaban seguros de ganar los de Morena. Inclusive se dieron a la tarea de difundir, en un decena de ellas, ni campaña deberían hacer, el triunfo estaba en su bolsillo. Pero… pero… todo ha girado y como anteriormente señalamos solo tienen garantizado el arribo al poder estatal en cuatro entidades. Las dos en donde no tenían candidato hoy se ven amenazadas por el ascenso de los opositores y estas se suman a 7 en donde tienen la pelea en un punto desde el cual pueden esperar la llegada a la máxima silla de poder estatal los contrarios a Morena. Cada día, falta menos y de ahí la prisa por desaparecer cualquier dependencia en la cual se garantice el respeto a cada uno de los votos emitidos y, por ende, el conteo de éstos.

INESTABILIDAD ECONÓMICA

En cuanto al manejo de las arcas públicas, mientras la Secretaría de Hacienda y Crédito Público retomó la práctica de los “guardaditos” los cuales el año pasado se utilizaron para compensar la caída de los ingresos presupuestarios ante el impacto de la pandemia en la recaudación y los recursos obtenidos por el petróleo; y las empresas productivas del Estado, Pemex y CFE siguen acumulando pérdidas multimillonarias, 37 mil 358 millones de pesos en el primer trimestre de 2021 registró la petrolera, mientras que a la CFE los costos le causaron una merma de 36.5 mil millones de pesos, la economía mexicana acumula dos años de caídas anuales. Los datos de Hacienda muestran que el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) y el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) sumaron al primer trimestre del año un saldo conjunto de 44 mil 763 millones de pesos, es decir, 4.6 mil millones de pesos más respecto al cierre de 2020, cuando el saldo en ambos fondos fue de 40 mil 147 millones de pesos.

En la Plataforma Nacional de transparencia, la subdirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex revelo un incremento en el robo de combustible, o sea, fracasó la intentona de liquidar el huachicoleo. En los primeros 90 días del año hicieron dos mil 808 perforaciones a los ductos de Pemex, lo cual da un promedio de 31.2 tomas clandestinas diarias. Si a eso se le suma el 20 por ciento de incremento en la deuda de la Comisión Federal de Electricidad, tenemos un panorama de fracaso, de retroceso, de inestabilidad en el sector energético. Las cifras, las pérdidas económicas revelan la inutilidad de hacer reformas con las cuales solo se agitaron las aguas y se generó una mayor percepción de inestabilidad gubernamental.

DE LOS PASILLOS

Quienes habitan en Carrillo Puerto, en la zona maya quintanarroense, califican de farsa el evento llevado a cabo en esas tierras para pedir perdón a los agraviados durante la conquista. “Ofrecemos las mas sinceras disculpas al pueblo maya por los terribles abusos que cometieron particulares y autoridades nacionales y extranjeras en la conquista durante los tres siglos de dominación colonial y los dos siglos del México independiente” expresó AMLO. Para los estudiosos de esa etapa: “ el presidente se disculpo pero le encargo a la secretaria de gobernación que pidiera perdón, él no se atrevió a hacerlo porque para pedir perdón hay que reparar las faltas cometidas y no hay ninguna intención de hacerlo, sino todo lo contrario y para prueba está el alud de daños a causa de la construcción del llamado Tren Maya… A los legisladores morenistas los agarran las prisas conforme avanza el actual proceso electoral intermedio y anticipan no contarán con la mayoría parlamentaria de la cual hoy gozan. El coordinador de la mayoría de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, señaló que su partido “estará a favor de que, si es necesario, haya uno o los periodos extraordinarios que se requieran para avanzar en los pendientes y responderle al país con las reformas que nos demanda”. Todavía tienen muchas reformas en el portafolio, las cuales, como hasta el momento ha sucedido, terminarán definiéndose en los tribunales… Para el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, el Congreso de Tamaulipas debe nombrar al gobernador sustituto de la entidad, porque, de lo contrario, es facultad del Senado declarar la desaparición de poderes en una entidad federativa. Para el zacatecano, la Fiscalía General de la República (FGR) a cargo de Alejandro Gertz Manero, debe solicitar orden de aprehensión y notificación roja para localizar y detener a Francisco García Cabeza de Vaca, actual mandatario estatal, aunque el asunto jurídico de fondo se analiza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

