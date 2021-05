Estado de los estados por Lilia Arellano

“Vota por aquel que prometa menos. Será el

que menos te decepcione”: Bernard M. Baruch

Expresiones prohibidas

¿Y si también pierde la revocación?

Morena con focos rojos encendidos

Ciudad de México, mayo 13, 2021.- Existen palabras, términos, merecedores de ser debidamente analizados antes de expresarse y no se trata de los llamados altisonantes, sino de aquellos cuya profundidad en su significado implican reflexión. López Obrador tal parece los ignora y no solo eso sino olvida cuan importante es su investidura y el mensaje enviado si éstos se pronuncian. Así tenemos reelección, o intentos golpistas, o golpe de estado, o prolongación de mandato y finalmente traición a la patria, cuya referencia es toda una acusación. 24 horas antes de relatar durante la mañanera que trabajadores de la refinería en construcción llamada Dos Bocas le pidieron se reeligiera, señaló le faltaban seis años para concluir su gestión, lo cual visto desde la perspectiva de la prolongación de mandato dirigida al ministro Arturo Zaldívar, revela, cuando menos, una intención secreta.

En estas lagunas mentales cada vez más frecuentes, por lo menos en la captación de reflectores, pasa por alto es el año próximo cuando entrará en vigor su petición de revocar el mandato, por lo tanto y ante la caída en varios renglones existente en las preferencias de la ciudadanía hacia su persona y el partido por él fundado, además del peligro de la derrota visto en el número de gubernaturas y congresos locales para poder asegurar sus reformas constitucionales o la emisión de una nueva Carta Magna, se genera un panorama al cual se une la posibilidad de no obtener el número de curules esperado para montar, de nuevo, una aplastante mayoría en el Congreso de la Unión. Son estas y no las graves crisis por las cuales atraviesa el país las causas de tanto nerviosismo, de la irritación, del pronunciamiento de un ¡carajo! revelador de la existencia de una gran impotencia.

Seguramente ya se han percatado del cierre cada vez más notorio del círculo en el cual va entrampándose la gestión lopista. La economía no logra recuperar todos los índices perdidos, tampoco se presenta la reactivación tantas veces mencionada, están estancadas las cifras con las cuales aplaudían el regreso de empleos, la irritación de la iniciativa privada es cada vez más notoria y se apuntala con la cancelación o retraso meditado de inversiones. La salida de capitales va creciendo, la inflación va a la alza, no existe ningún control en diversos mercados, la canasta básica también se eleva tanto en alimentos básicos como en precios de gas, luz, gasolinas. Frente a lo anterior y sin asomo de vergüenza se festejan las cifras sin antecedentes del envío de remesas.

Pero no solamente es lo económico. El trágico hecho registrado en la Línea 12 del Metro terminó por desnudar la gravedad de la crisis en el sector salud. Se denunciaba poca atención médica y hospitalaria para pacientes no COVID y el argumento se basó en señalar la conversión de muchos nosocomios para brindar atención a los contagiados con requerimientos mayores para su recuperación. Sin embargo, el viacrucis sufrido por los heridos y sus familiares denunciando reveló: en el primer hospital no eran especialistas; los trasladaron a un segundo carente de equipo; al día siguiente fueron enviados a otro en el cual no contaban con médicos especialistas y así se fueron muriendo once en el transcurso de una semana. Familiares de más de 20 de los internados debieron adquirir los medicamentos porque tampoco los tenían. El dinero ofrecido por Claudia Sheinbaum fue con la intención de evitar más denuncias.

Sobra decir el escenario sobre la sucesión se ha visto recortado. Dos, considerados las figuras clave, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, bien harían en considerarlas desde ahora, eliminadas. En circunstancias similares se encuentran quienes ya se veían ocupando los principales cargos dentro del gabinete, de entre ellos resalta Mario Delgado. Por lo tanto, el presidente agudiza de forma anormal y contraria a esos pronunciamientos reiterados de democracia, su injerencia en el proceso electoral y tal parece no solo envía señales sino da ordenes buscando se ensucien lo suficiente como para crear, por lo menos, un gran abstencionismo o de plano la ruptura de la paz social al seguir generando una división sectaria entre ciudadanos.

Es así que, a tres semanas de la elección federal intermedia, el caos parece prevalecer en los asuntos públicos en el país, pero solo debe seguirse un hilo conductor: la conquista y la retención del poder. Desde esa perspectiva, se observa al presidente irritado, molesto confuso, cierto de que desde hace semanas no le funciona su gobierno, su administración, ni sus operadores políticos. Las grandes obras de infraestructura emblemáticas están detenidas o retrasadas; las iniciativas estructurales están frenadas por jueces por su carácter inconstitucional; la relación con Estados Unidos es mala y tiende a empeorar, y con sus interlocutores en México la relación se deteriora cada día más, azuzada por el propio tabasqueño. Tragedias como el colapso de la Línea 12 del Metro, le están pasando la factura electoral, no solo en la Ciudad de México, sino a nivel federal, donde cada día que pasa pierde más terreno.

El respaldo ciudadano a su partido, Morena, desciende conforme avanza el calendario, y todo su tablero de control político se encuentra con las luces rojas encendidas. Su popularidad registró una caída de cuatro puntos en tan solo 30 días. Su discurso de combate a la corrupción cada vez tiene menos penetración entre la ciudadanía por el trato dado a los grandes corruptos del sexenio pasado, a quienes se les ha brindado protección por ejercer de “topos” contra cómplices en las administraciones de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa. La mayoría de los mexicanos piensan esta lucha no se realiza de manera adecuada. La “honestidad” de López Obrador cayó de 51 a 44 por ciento en los sondeos de opinión publicados recientemente.

En las 15 entidades donde habrá renovación del poder ejecutivo estatal, se registran caídas de preferencia electoral para los candidatos de Morena, lo cual preocupa en Palacio Nacional, son: Baja California, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Michoacán, San Luis Potosí, Nayarit, y casos ya muy graves para los operadores de la 4T son Guerrero, donde “La Torita” no tiene ni idea de la lucha comicial y por eso evita debatir, y Campeche, donde Layda Sansores todo parece indicar se quedará con las ganas de ser gobernadora. Nuevo León es otro punto perdido. Solo restan cinco entidades en donde también repercuten las acciones, declaraciones y acusaciones vertidas en las mañaneras.

Respecto al control de la Cámara de Diputados, indispensable para manipular el Congreso de la Unión, el “empate técnico” observado a finales de abril parece ya se rompió a favor de la oposición de PAN-PRI-PRD. Morena registra 40 por ciento de la preferencia efectiva a nivel nacional, mientras sus adversarios ya alcanzaron el 42 por ciento. Estos números seguirán moviéndose en esta tendencia, con los morenistas bajando y los de la otra alianza subiendo como consecuencia de los errores de la gestión de la 4T, la pérdida de la credibilidad del tabasqueño y los yerros acumulados de los operadores políticos. Lo anterior ha abonado a la comisión de garrafales traspiés producto de la sangre caliente tabasqueña como son el arremeter contra los aparatos de administración y procuración de justicia (FGR y UIF) contra candidatos opositores para frenarlos y evitar pierdan sus abanderados y lanzarse de lleno para descalificar, desacreditar al INE.

En medio semejantes circunstancias surtieron efecto las invocaciones lanzadas el 7 de mayo a los fantasmas, a los cadáveres políticos. López mencionó a Diego Fernández de Ceballos candidato presidencial en 1994, y denunció la participación del queretano en una actividad ilegal cuya consecuencia fue la devolución de miles de millones de pesos en beneficio de una empresa refresquera. “El jefe Diego”, como se le conoce desde cuando daba órdenes a María de los Ángeles Moreno, le exigió a López Obrador fijar una fecha para hacerse presente en Palacio Nacional con el objetivo de desmentir las acusaciones realizadas por el mandatario y consideradas como falsas por el abogado. “Ante las acusaciones que hizo en mi contra el presidente @lopezobrador, le envío esta misiva y exijo que señale día y hora en que habré de presentarme en Palacio Nacional para responderlo”, redactó en Twitter. “¡Ay nanita! Expresó burlón el tabasqueño.

DE LOS PASILLOS

Precisamente en el mediático caso de Nuevo León, Adrián de la Garza, candidato del PRI a la gubernatura, se reunió en Washington con el secretario general de la OEA Luis Almagro, para denunciar la intromisión de López Obrador en el proceso electoral a través de actos que atentan contra la democracia mexicana. Al salir declaró: “Hoy no vengo por el tema de la elección de Nuevo León, creo que es más grande nuestro interés, que es la democracia en México, lo que está pasando en México es grave para todos nosotros, atenta contra nuestras libertades y contra muchas luchas que tuvimos que pasar para tener elecciones limpias, elecciones certeras y crear democracia en nuestro país”…

Entre los reveses contra Morena en tribunales electorales, destacan: la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó el miércoles la impugnación de Pío López Obrador con la cual buscaba frenar la investigación que realiza el Instituto Nacional Electoral (INE) en su contra, por presuntamente recibir dinero que beneficiaría a las campañas electorales de Morena; esa misma Sala Superior del TEPJF confirmó el retiro de la candidatura de Luis Fernando Salazar Fernández a la alcaldía de Torreón, Coahuila, por el partido Morena. Al igual que otros candidatos de ese partido, como Raúl Morón o Félix Salgado Macedonio, Salazar omitió en forma dolosa presentar ante el INE el informe de ingresos y gastos de precampaña. Morena deberá postular un nuevo candidato a esa alcaldía; también se revocó el registro de la candidatura de Pedro Carrizales, “El Mijis”, abanderado de Morena a una diputación federal por el principio de representación proporcional. Los magistrados estimaron que Carrizales fue indebidamente postulado a la 2da. circunscripción en San Luis Potosí, lugar asignado a un indígena…

Mientras la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia al gobierno de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, se disfraza como la Mujer Maravilla y como la Princesa Leia de la Guerra de las Galaxias, para tratar de captar votos, la inseguridad y la violencia en todo el estado sube, sube y sube. Ya son más de 10 homicidios al día los que se registran y además continúan las advertencias del gobierno de Estados Unidos a sus connacionales para no visitar Mexicali, la ciudad que Marina gobernó hasta hace tres meses y que, asegura, bajó como nunca los índices de violencia. Ojalá que ahora que anda así disfrazada pueda sacar sus súper poderes y ahuyentar a los delincuentes que tienen tomado al estado… Alerta, en toda la extensión de la palabra, fue lanzada el pasado miércoles por el gobernador de Quintana Roo Carlos Manuel Joaquín González, ante la probabilidad, de no seguirse puntualmente las recomendaciones para evitar el coronavirus, de retornar al semáforo rojo con todo lo que esto implica tanto para la preservación de la existencia como para la economía del lugar…

Resulta ser no solamente se hicieron los cochupos de siempre en la designación de los líderes sindicales de GM, sino también de Tridomex, ubicada en Matamoros, Tamaulipas.

Ante la posición de EU debidamente aprobada en los documentos del T-MEC aceptando la supervisión de Estados Unidos en el terreno laboral, se estrena el embajador Esteban Moctezuma destacando que aunque a nivel federal los derechos laborales en EU protegen a todos los trabajadores, independientemente de su situación migratoria, en la práctica, factores como el desconocimiento, el miedo y el abuso por parte de algunos empleadores, impiden que los trabajadores migrantes puedan ejercer plenamente sus derechos laborales en algunas industria y estados… ¿O sea?

