“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“No hay mayor seguridad que en hacer lo bueno”: John Fountain

AMLO mantiene ventaja

“Tengan confianza”, pide a banqueros en Acapulco, Guerrero

Ricardo Anaya rompe con el gobierno de Enrique Peña Nieto

Meade invita cortar cordón umbilical entre Presidencia y MP

ABM: “con quien resulte electo trabajaremos”; preparan plan

“Hagan cuentas de mi gestión”, solicita Peña Nieto a la banca

Roo: no hay alerta sobre las alertas; y el turismo se deprime

Entrampa reforma judicial juicios laborales; urge sacar rezago

El tiempo no se detiene, la vida sigue y nos permite observar las formas de penetración de la mafia en el aparato gubernamental a todos los niveles; nos percatamos sigue vigente la disputa para determinar quién es más corrupto y ha hecho más daño a los ciudadanos o al partido en el cual milita; se difunde como no sucedía en el pasado, el alto porcentaje de preferencia conquistadas día a día por López Obrador; se conocen las afectaciones al ramo turístico a raíz de las alertas lanzadas desde varios países cuyo envío de visitantes es muy importante, al tiempo de repetir el gobierno mexicano son inaceptables; y en el polo más importante se niegan a reforzar la seguridad, en tanto los hoteleros hacen público el temor al desplome de la actividad. Para colmo, los 75 detenidos en EU por lavado de dinero producto del narco son… latinos, ninguno nacido en esas tierras.

El candidato de Morena a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, se mantiene según Bloomerg, Parametría y la encuestadora IPSOS, con un 36.3 por ciento de seguidores, liderando ampliamente las preferencias rumbo a los comicios del 1 de julio. La distancia con Ricardo Anaya es ya de 14 puntos de ventaja y José Antonio Meade, pese a los gritos y sombrerazos escuchados en sus exposiciones, no logra levantar más allá de un 15 por ciento de respaldo. La Zavala de Calderón está al frente de los independientes con el 2.8 de aprobación seguida por “El Bronco” Jaime Rodríguez con un 1.1 por ciento y apenas logra reunir el guerrerense Armando Ríos Piter el 0.4 por ciento.

No se percibe con todo y el consabido argumento de no haber iniciado aún las campañas y encontrarse en una intercampaña, interpretada como etapa “de calentamiento” por quienes no logran despegar, un cambio drástico en estos registros llevados a cabo por diversas encuestadoras con números vistos ya como denominadores comunes al mantener en un primer sitio al tabasqueño. Una de las causas de la inexistencia de alteraciones en los porcentajes lo constituye el pleito entre Anaya y Meade al cual han pretendido subir al de Morena sin éxito.

Sin despeinarse, AMLO hizo referencia a las declaraciones emitidas por Vicente Fox, quien ante la falta de argumentos y la derrota sufrida al pretender desaforar al entonces jefe de gobierno de la capital del país, recurrió a las ofensas personales, ante lo cual recibió simplemente el calificativo de majadero y vulgar a maneras de respuesta. A quien hizo señalamientos directos fue a Ricardo Anaya, y le sugirió planteara primero la reforma al artículo 108 constitucional para permitir poder enjuiciar al titular del Ejecutivo y, ya después, hablar de sus deseos de juzgar a Peña Nieto como asegura lo hará. Consideró el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, debe Anaya señalar de qué va a acusar al mexiquense, si va a iniciar un proceso, ante qué instancia presentará la denuncia y si ésta procede jurídicamente porque hasta ahora llevar a juicio a un presidente está prohibido.

Ricardo Anaya, por su parte, se refugia en el apoyo otorgado por el actual dirigente nacional blanquiazul, Damián Zepeda, quien asegura los golpes recibidos no le han causado mella al tiempo de anunciar el rompimiento de su partido con el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto y tal decisión, agregó, abarca todas las dependencias gubernamentales, pues es “más que evidente que esta administración ha estado usando de manera dictatorial los instrumentos del Estado en contra de Anaya, lo que sólo es digno de un país autoritario”. Afirmó que esta ruptura cuenta con el aval de la Comisión Permanente del PAN. Movimiento Ciudadano ha seguido el mismo proceder y también ha marcado su distancia con la federación.

Habrá que esperar para conocer la reacción de los gobernadores en funciones y de los candidatos surgidos de la misma coalición sobre este rompimiento. Los primeros requieren de la entrega a tiempo de sus participaciones federales y son muchos los renglones dentro de su mandato afectados, justo cuando se vienen cambios extraordinarios y puede verse el tiempo de espera como corto o extremadamente largo si no se cuenta con el dinero necesario para mantener hasta las nóminas burocráticas. Ese manejo económico central sigue siendo el arma de mayor dominio para quienes, desde el máximo poder pretenden seguir controlando los destinos del país.

FRENTE A LOS BANQUEROS

Como parte de la agenda de los banqueros en su Convención anual, se presentaron los 3 candidatos a la presidencia abanderados, cada uno de ellos, por tres partidos políticos. Andrés Manuel López Obrador pidió a los hombres del dinero confianza y no tener nerviosismo por su proyecto de Nación. “No vamos a afectar a la banca en nada. Tengan confianza”, aseguró durante su participación puntualizando: “No tiene que haber nerviosismo” y se comprometió que de ganar la Presidencia de la República no va a haber confiscación de bienes, expropiaciones o nacionalizaciones.

El candidato de Morena-Encuentro Social-PT ratificó su intención de no continuar con la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Su participación fue tranquilizadora: “no aumentarán los impuestos y tampoco se endeudará al País; se mantendrán contratos que estén bien hechos y sean benéficos”, fueron parte de los comentarios sobre su aparición.

Por su parte, el candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, nuevamente exigió al Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto sacar las manos del proceso electoral. “Hoy soy yo, mañana es cualquiera de ustedes. Resulta que en México la PGR se ha convertido en una suerte como de casa de campaña alterna del PRI”, sostuvo ante los banqueros. El manejo de la PGR del caso Barreiro y los intentos por involucrarlo por un presunto lavado de dinero por la compra-venta de una nave industrial atenta contra la democracia del país, señaló el abanderado del PAN-PRD-MC. Tras ocupar varios minutos de su exposición para explicar paso a paso la venta que hizo de la propiedad, Anaya reiteró que no incurrió en ninguna irregularidad en dicha operación.

Frente a los banqueros, José Antonio Meade reconoció la necesidad de cortar el “cordón umbilical” entre el Presidente y el Ministerio Público, para mejorar el combate a la corrupción.. “Lo que México necesita es un Presidente que reconozca que el Ministerio Publico está por encima de él, que el Ministerio Público lo debe llamar a cuentas, y que el Presidente en consecuencia está sometido a su imperio”. Como no es candidato ni del PAN ni del PRI, el ex secretario de Hacienda parece olvidar que sus fracciones parlamentarias obstruyeron en el Congreso todas las iniciativas legislativas para alcanzar ese objetivo que ahora ofrece a los hombres del dinero.

Ningún partido político en México tiene el monopolio de la virtud o de la falta de ella, dijo el aspirante presidencial por la Coalición Todos por México, y “las elecciones se ganan en las campañas y esta campaña todavía no empieza”, señaló el ex secretario de Hacienda y Crédito Público. José Antonio Meade fue recibido con un largo aplauso por parte de los banqueros, quienes se pusieron de pie al momento que el candidato del oficialismo fue presentado. ¿Y cómo no iban a estar contentos con el joven tecnócrata quien les ha permitido ganar como nadie en los últimos dos sexenios, el de Enrique Peña Nieto y el de Felipe Calderón?

LAS OTRAS VOCES

Marcos Martínez Gavica, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), se comprometió a acompañar a cualquier gobierno el cual emane de un proceso democrático. En la 81 Convención Bancaria, en Acapulco, también aseguró: la ABM prepara un plan estratégico de desempeño para trabajar con la próxima administración. De cara al próximo cambio de gobierno, “estamos preparando un plan estratégico que englobará nuestra perspectiva sobre los pasos a seguir en materia de regulación, supervisión, innovación y políticas públicas, que sirva de base para el trabajo conjunto de quien resulte electo y que enriquezca la visión respecto al papel que la banca jugará durante los próximo seis años”, declaró.

La banca ha sido y continuará siendo un actor comprometido con México y su desarrollo. “Basados en nuestra experiencia, podemos señalar con énfasis lo que no debe estar a discusión: la estabilidad macroeconómica, el respeto a las instituciones y a los derechos de propiedad. Sólo así podremos avanzar, sólo así podemos estar seguros de haber aprendido las lecciones”. Pero y ¿la microeconomía? ¿Esa ya la olvidaron? En México, de acuerdo a Martínez Gavica, el número de usuarios de banca por internet creció 112 por ciento entre 2012 y el cierre de 2017. Una sexta parte de todos los mexicanos comenzaron a hacer operaciones en banca por internet. El medio más dinámico en los últimos cinco años fue el teléfono celular.

El año pasado, la generación de ganancias para el sistema bancario en México no tuvo precedentes. Las utilidades alcanzaron 135 mil 735 millones de pesos, cantidad que superó en 28.8 por ciento a las que generaron en 2016, en un entorno en cual disminuyó la colocación de créditos en todos los segmentos y ocurrieron variaciones marginales en la morosidad de los usuarios, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

El Banco de México elevó en cinco ocasiones en 2017 la tasa de interés de referencia, la cual pasó de 5.75 a 7.25 por ciento, como una forma de contener la inflación a partir del encarecimiento del crédito a personas y empresas. Esta decisión del banco central se reflejó en una disminución en la colocación de crédito, pero, dicen, no afectó otros indicadores del sistema bancario relacionados con la morosidad ni con la rentabilidad de las instituciones para sus accionistas, de acuerdo los datos aportados por la autoridad reguladora del sistema.

Eduardo Osuna, director general de BBVA Bancomer, el mayor prestador de servicios del país, advierte: “conforme nos aproximemos a los comicios habrá mucha volatilidad”. El impacto real de un cambio de política si lo hubiera, no se va a dar este año, sino hasta que el nuevo gobierno tome posesión. Entonces se conocerán las políticas públicas “positivas o negativas y ahí vamos a evaluar”. Dos matices marcan la actividad bancaria: una demanda de crédito del sector empresarial mejor a la registrada en 2017 y, en el caso de las personas, una menor contratación de préstamos en segmentos como la compra de autos y el incremento en facturación de tarjeta de crédito, lo cual refleja la actividad comercial directa. “Hay que decir que el alza en las tasas de interés tuvo un impacto en la actividad crediticia. De hecho, la política monetaria tiene ese objetivo: enfriar un poco la demanda para bajar la inflación y me parece que eso es lo más importante”.

“HAGAN CUENTAS DE MI GESTION”

Enrique Peña Nieto pidió a los presidentes y directores de los 50 bancos que operan en México hacer buenas cuentas y reconocer los logros alcanzados en su gestión, si bien asumió la persistencia de retos, rezagos y aquello “donde no hemos sido suficientemente acertivos”. ¿Y lo de mover a México ya quedó en el basurero de la historia?, porque cuando mucho lo dejo nadando de a muertito.

Para el inquilino de Los Pinos, “cuando volteamos hacia atrás (y) vemos los retos que teníamos, lo que hemos alcanzado, vale la pena decirlo, reconocerlo’’, pues la economía mexicana en este sexenio ha tenido un crecimiento constante con un acumulado de 13 por ciento. ¿Qué no se promedia el crecimiento, en lugar de acumularse? También ha captado más de 170 mil millones de dólares de inversión extranjera directa (IED) y cuenta con un sistema financiero sano, dijo pero sin mencionar que dichas utilidades se van a las casas matrices en otras naciones.

Peña Nieto mostró también sus expectativas en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En la adecuación de ese instrumento se llevan ya siete rondas y ello “acredita y evidencia la voluntad que hay de los tres países de alcanzar un acuerdo”. Tal vez no leyó los periódicos porque en todo el mundo se destacan las dificultades para tener la renovación del TLCAN y las condiciones de la administración de Donald Trump para ese efecto.

En cuanto a las reformas estructurales impulsadas en su gestión, puso acento en los cambios tributarios, gracias a los cuales, dijo, el Estado pasó de depender 39 por ciento de la renta petrolera para sus ingresos a inicios de sexenio, a 16 por ciento el año pasado. Pero también se le olvidó mencionar que esa renta se fue a las arcas de empresas trasnacionales gracias, por supuesto, a su tan cacareada reforma energética.

NO HAY ALERTA SOBRE LAS ALERTAS

Fechada en Bruselas, surge una información distribuida por conocida agencia de noticias mexicana relacionada con hechos nacionales, cuyas consecuencias dieron entrada a las alertas. Señalan: “Angustia y miedo provoca la lectura de los consejos y recomendaciones para los turistas europeos que piensan viajar a México y que son emitidos por los ministerios de relaciones exteriores de sus respectivos países. Francia, Alemania, Bélgica, España, entre otros, advierten a sus ciudadanos del peligro que pueden correr sus vidas en México, incluso en los destinos turísticos más populares”. Refieren lo tantas veces dicho en estas mismas líneas: no viajar de noche, abstenerse de portar objetos ostentosos, no tomar el metro ni taxis libres, no oponerse a las agresiones y utilizar cuidadosamente las tarjetas.

Se hace referencia tanto a la inseguridad reinante como al evento ocurrido en Playa del Carmen. Como se sabe, de 50 ciudades peligrosas enlistaron 12 mexicanas. Suiza, por ejemplo, en su análisis dice: “en México los viajeros deben mostrarse muy vigilantes en cuanto a su seguridad personal. La tasa de criminalidad es muy elevada en todo el país”. Ejemplificaron en las 6 turistas españolas y la guía violadas en Acapulco, y la italiana que corrió la misma suerte dos semanas más tarde en Playa del Carmen,.

Estas presentaciones no requieren de mayores comentarios, son severas, drásticas y reveladoras. Ante estas recomendaciones ni la Secretaría de Turismo ni la de Relaciones Exteriores parecen preocuparse y mucho menos ocuparse. Los escritos presentados hasta ahora son débiles, insulsos, sin argumentos convincentes y tan incomprensibles como el lanzado por el gobierno quintanarroense. Contrario a lo esperado, la negación –como en caso de las infidelidades- es lo esgrimido por el mandatario estatal. Al considerar innecesario modificar o reforzar la estrategia de seguridad en el estado porque los hechos registrados en los últimos días “han motivado una percepción de inseguridad errónea”.

“Yo creo, agregó Carlos Manuel Joaquín González, que con la estrategia que estamos llevando podemos perfectamente mantener niveles de seguridad”, o sea es normal y común tener ejecutados a diario, asaltos bancarios, feminicidios, siempre y cuando no se vean llegar por docena sino de uno en uno o de dos en dos y cuando ocurran actos en contra de turistas el silencio es la mejor opción. De lo expresado por el mandatario no están de acuerdo los hoteleros, quienes piden resultados sobre lo ocurrido en el ferri de Barcos del Caribe y alertan sobre las consecuencias a resentir los próximos dos o tres meses. Don Roberto Cintrón, ex presidente de los hoteleros de Cancún y Puerto Morelos, sostiene debe enviarse un mensaje de un Cozumel seguro, de una zona segura, la gente va a Cancún, Playa del Carmen, Cozumel y debemos garantizarles un movimiento turístico adecuado y seguro.

ENTRAMPADOS JUICIOS LABORALES

Incorporar a las Juntas de Conciliación y Arbitraje al Poder Judicial no ha mostrado hasta ahora ningún rostro positivo. Las sentencias siguen estando retrasadas, el coyotaje sigue vigente y como no quedó desarmada la estructura, ya de suyo reconocida por la corrupción reinante, nada nuevo y positivo pudo esperarse y la realidad así lo demuestra. Un ejemplo claro del cual ya hemos dado cuenta en renglones anteriores -e incluso sugerido al titular del Tribunal Superior de Justicia en Quintana Roo, José Antonio León- es otorgue verdadera autonomía a los nuevos rostros en la dependencia laboral para poder sacar adelante tantos rezagos. Nada se hace más que sostener los mismos vicios de siempre, los que don Antonio conoce desde hace décadas y de los cuales no puede decirse ajeno.

En el pasado reciente, finalmente y provocados por los rezagos e inconformidades hechas públicas, se hicieron cambios en la Junta especial de Conciliación y Arbitraje. La nueva presidenta afronta nuevos retos, entre otros tener que trabajar con mandos inferiores quienes se han coludido con terceros para defraudar a distintos actores sin contar con el respaldo adecuado del Poder Judicial. El mejor ejemplo lo tenemos y ya lo hemos denunciado públicamente, está en el expediente 106/2005, permanece retenido injustificadamente un cheque por la cantidad de $4’330,033.51 (Cuatro Millones Trescientos Treinta Mil, Treinta y Tres Pesos 51/100 M. N.), mismo que ya debería haber sido entregado a la empresa Administración de Carteras Nacionales II, S. de R. L. de C. V.

Todo esto se originó por un crédito que solicitaron los Señores Víctor Manuel Acevedo Cervera y Patricia Real de Acevedo, para financiar a su empresa R. A. Hoteles, S. A. de C. V. y el cual no fue pagado a Banca Serfín, Grupo Financiero, S. A., quien, a través de sus apoderados legales, inició Juicio Especial Hipotecario, por incumplimiento del pago de un crédito Hipotecario, y los derechos derivados de dicho crédito le fueron cedidos de forma onerosa a Administración de Carteras Nacionales II, S. de R. L. de C. V., empresa que obtuvo sentencia a su favor.

Pero los deudores mencionados también incumplieron con sus empleados, motivo por el cual y en virtud de los derechos de los trabajadores de la empresa R. A. Hoteles, se envió a la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Cozumel, por ser la Isla el domicilio físico del Hotel en cuestión y la entonces Presidenta de la mencionada instancia laboral decidió sacar a remate el inmueble que dejaron en garantía los demandados Acevedo Cervera y Real de Acevedo, mismo que se llevó a cabo el 30 de octubre de 2013. En aquella fecha, el señor Luis Conrado Cerda González presentó su postura sobre el inmueble dado en garantía ofreciendo $22002,500.00, de los cuales sólo exhibió 3 cheques, uno por $309,375.36 para liquidar a los trabajadores, otro por $503,979.00 para el Servicio de Administración Tributaria la Secretaría de Hacienda y el tercero por la cantidad de $4’330,033.51 para liquidar el adeudo a favor de Administración de Carteras Nacionales II, S. de R. L. de C. V. Esto arroja un total de $5’143,387.87, esto quiere decir que faltó consignar un total de 16’859,112.13

Sin embargo, el Postor, en posible complicidad con la ex presidenta de la junta y con el apoyo de algunos empleados de la misma, han generado una serie de acciones dilatorias, tales como la presentación de supuestas tercerías para que les entreguen el cheque de $4’330,033.51. Esto es solo uno de los tantos enredos a los que se tendrá que enfrentar la actual presidenta, quien tiene toda la intención de poner orden, pero debe tener cuidado y no confiarse de sus mandos inferiores, quienes ya están mal acostumbrados a actuar en detrimento de los diferentes actores que ventilan sus asuntos ante la Junta.

DE LOS PASILLOS

Descubrieron en Morelos la existencia de una red de control de las mafias del narcotráfico en por lo menos once de sus ayuntamientos, cuyos alcaldes responden lo mismo al PAN que al PRD o al PRI. Ningún partido se salva de verse incrustado, cooptado, por estos grupos. Lo presuntamente descubierto es tan, pero tan viejo, que da pena sea a estas alturas cuando lo hagan público y revelen se trata de solamente 11, cuando desde el edificio de gobierno principal hace sexenios se mantienen relaciones directas con la delincuencia y no sólo con la dedicada a la venta de estupefacientes, sino con la de los secuestros, los robos tanto de autos como a casa habitación y, por supuesto, con los ajustes de cuentas. No se olvida al ocupante del “helicóptero del amor”, a los Adame; don Graco también pasará al renglón de los inolvidables y así inicia porque aún no termina, la larga lista…

El Departamento de Justicia de los EU presentó cargos en contra de 75 personas de las cuales aseguran forman parte de una red de lavado de dinero vinculado al tráfico de drogas y directamente al cartel del Pacífico. Lavaron, aseguran decenas de millones de dólares durante el periodo del 2015 al 2018. El cabecilla de este grupo es José Roberto López Albarrán, obviamente mexicano y los otros 74 resultaron sus paisanos y otros tantos Latinos. No hay ninguno nacido en ese país, la cadena de malosos solo está en el sur de los EU, no importa sean los depósitos y el registro de empresas en sus bancos y bajo sus normas, del otro lado todo es blanco, impoluto, transparente y legal. ¿Cómo la ve?…

La tensión en el país sigue a flor de piel. En Zacatlán, Puebla, un elemento de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) murió y otro resultó gravemente herido tras ser baleados por unos sujetos quienes viajaban en un vehículo. Los agentes, adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE), les marcaron el alto a los hombres la madrugada del viernes. En ese momento, los sujetos abrieron fuego, por lo cual Roberto Ortega, de 62 años, murió, e Ismael, de 38 años, resultó herido y fue traslado a un hospital de la capital poblana para su atención médica.

Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com

Esperamos sus comentarios al correo: Lilia_arellano@yahoo.com ;

Facebook.com/Liliaarellanooficial – Twitter @Lilia_Arellano1

Disfruta de los programas que tenemos para ti en nuestro canal oficial de

Youtube.com/liliaarellano