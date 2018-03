“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“Las muchas promesas disminuyen la confianza”: Quinto Horacio Flaco.

Arrebata Morena gubernaturas

Marcada preferencia: Chis, Mor, Pue, Tab, Ver, CdMx

Gobernadores intentan hacer ganar a Meade y a Anaya

De 9 sillas estatales: PRI-0; PAN-2; MC-1; Morena seis

Plurinominales Congreso:¿quién acumula más ladrones?

En las entidades con elección para gobernador, poco ayudarán a sus partidos los mandatarios estatales, pues estarán muy ocupados atendiendo sus propios comicios locales, los cuales no les pintan nada bien. De los nueve gobernadores salientes, tres apoyan abiertamente a José Antonio Meade y seis a Ricardo Anaya, pero en los sondeos de intención del voto, Morena va adelante en seis entidades: Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y la Ciudad de México. Sólo en Guanajuato y Yucatán adelanta el PAN y en Jalisco el Movimiento Ciudadano.

De acuerdo a la evaluación de los sondeos realizados por la empresa Massive Caller, los candidatos del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) encabezan las preferencias electorales en la mayoría de las entidades donde se realizará elección de gobernador. Miguel Castro en Jalisco y Mauricio Sahuí en Yucatán son los únicos priistas que ocupan el segundo lugar, en los otros siete el PRI está en tercero. El partido del presidente Enrique Peña Nieto se perfila como el gran perdedor en los comicios locales para gobernador este año.

CIUDAD DE MÉXICO

Pese a sus deseos, Miguel Ángel Mancera (PRD) sigue gobernando la Ciudad de México, que cuenta con un padrón electoral de 7,342,036. Llegó a esa posición sin afiliarse al PRD. El jefe de gobierno capitalino apoya a Ricardo Anaya. Fueron vistos juntos públicamente por primera vez en diciembre pasado, luego de la decisión del Frente de que el panista encabezará la Coalición para la Presidencia de la República, posición que también buscaba MAM. La comida inició tarde, duró sólo una hora y no tuvieron tiempo ni para el postre. Nadie dijo quién pagó la cuenta, pero todos supusieron fue Mancera.

El domingo pasado, Miguel Ángel Mancera fue registrado ante el INE como candidato al Senado de la República en el número dos de la lista nacional del PAN para senadores por la vía plurinominal. La postulación había sido pactada en el seno de la Coalición por México al Frente (PAN-PRD-MC), aunque ha enfrentado resistencias por la presunta imposibilidad legal de Mancera a ser postulado. La procedencia constitucional y legal de esa postulación –como las de todas- será analizada y votada en sesión del Consejo General del INE el 29 de marzo, a fin de estar listos para el arranque de las campañas un día después, el día 30. Será hasta después de la resolución del INE, que las eventuales inconformidades podrán ser impugnada ante el TEPJF.

Hasta el 30 de marzo, -cuando concluye el plazo legal para dejar la Jefatura de Gobierno para ir al Senado- Miguel Ángel Mancera tomará la decisión de separarse del cargo. La licencia que solicitaría sería temporal por 90 días y no definitiva, como lo había anunciado. Luego de desahogarse el proceso electoral, y tal como lo prevé la ley, Mancera podría regresar al encargo para concluir con su Administración. Pero la duda persiste.

La candidata –y ex pareja- de Miguel Ángel Mancera, Alejandra Barrales, arrancó el proceso comicial en segundo lugar con 17 por ciento de la intención del voto, la cual era encabezada por Claudia Sheinbaum de Morena-PES-PT (32.9%). El priísta Mikel Arriola (PRI-PVEM-Panal) se ubicaba en un lejano tercer lugar, con 13.4%. En los últimos sondeos, Claudia Sheinbaum había subido hasta 34 por ciento en la intención del voto de los capitalinos; seguida por Alejandra Barrales con 22% y Mikel Arriola con 14 por ciento.

CHIAPAS

Manuel Velasco Coello gobierna Chiapas, cuyo padrón electoral es de 3,434,897. De lo más destacado que se ha mencionado de él es que el 25 de abril de 2015 contrajo matrimonio con la actriz y cantante Anahí Puente en San Cristóbal de Las Casas. Desde finales del año pasado, Manuel Velasco aceptó finalmente acatar las indicaciones de la cúpula priista para el relevo federal y estatal de este año, como parte del cierre de filas en torno a la candidatura presidencial de José Antonio Meade, en donde al PVEM no le queda de otra que secundar las decisiones tricolores. Al arranque de precampaña que inició el aspirante a la candidatura por la Alianza PRI-PVEM, José Antonio Meade Kuribreña, Manuel Velasco Coello fue a regañadientes al evento en San Juan Chamula.

La elección en esta entidad del sureste mexicano no la tiene nada fácil el mandatario que llegó al poder con la alianza PVEM-PRI. “Su candidato” Roberto Albores Gleason (PRI-PVEM-Panal) arrancó con desventaja en el tercer lugar con el 13.1 por ciento de la intención del voto. Como puntero inició Rutilio Escandón de Morena-PES-PT (33.8%); seguido por José Antonio Aguilar Bodegas del PAN-PRD-MC (15.7%). La última radiografía de la entidad mostraba adelante a Rutilio Escandón con 28%; contra 20 por ciento de José Antonio Aguilar Bodegas; y Roberto Albores del PRI se rezagaba con 11 por ciento.

GUANAJUATO

La entidad, con un padrón electoral de 4,250,827, es gobernada por el panista Miguel Márquez Márquez, quien fue secretario de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu) del gobierno de Juan Manuel Oliva Ramírez. La semana pasada, Márquez Márquez aclaró su candidato es Anaya y dijo su respaldo es real. “No tengo dos caras, yo fui de los primeros que de manera muy tajante dije: estoy con Ricardo Anaya y voy con él. Es nuestro candidato y va todo el respaldo, todo el apoyo. No tengo duda y no la tendré”. Descartó haya para el PAN un plan B. “El plan A es Ricardo, no hay B”.

Su candidato al gobierno estatal, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo (PAN-PRD-MC), arrancó con ventaja con una intención del voto de 29.7%; seguido de José Luis Romero Hicks del PRI-PVEM-Panal; y presuntamente Ernesto Prieto Ortega (Morena-PES-PT). Pero este fin de semana, fue presentado como candidato de Morena al gobierno de Guanajuato, Ricardo Sheffield, exalcalde de León y hasta hace unos días, militante del Partido Acción Nacional. Yeidckol Polevnski, la dirigente de Morena, confirmó que Sheffield Padilla será el candidato de la coalición “Juntos haremos historia”. Antares Vázquez, quien hace unos días había sido presentado por AMLO como abanderado de Morena, dio preferencia al proyecto de este partido en la entidad y reconoció que Sheffield sería mejor candidato. La evaluación de esta postulación en el electorado guanajuatense está en proceso.

JALISCO

Jorge Aristóteles Sandoval Díaz (PRI) es el gobernador de Jalisco – el padrón electoral de la entidad es de 5,762,730-, cargo al cual llegó de la mano de la coalición Compromiso por Jalisco, encabezada por el Revolucionario Institucional. El apoyo de Sandoval es a José Antonio Meade. Al cerrar el año, Meade, el abanderado del PRI, que no militante, en su primera visita a la entidad como precandidato, tuvo un encuentro que no logró “prender” a la militancia que acudió al acto en el que pidió su voto a los delegados que lo elegirán como candidato. Además, Meade Kuribreña fue abucheado el sábado pasado durante su participación en un evento de la compañía Omnilife, propiedad de Jorge Vergara Madrigal. El ex secretario de Hacienda fue invitado por el empresario Jorge Vergara en el “Xperiencia Extravaganas 2018”.



p style=”text-align: justify;”> El candidato del partido de Sandoval Díaz, Miguel Castro Reynoso (PRI-PVEM-Panal), arrancó con desventaja con un 16.1% de la intención del voto; superado ampliamente por Enrique Alfaro del MC, con 29.3%. En tercer sitio se ubicaba el aspirante del PAN, Miguel Ángel Monraz. En la última radiografía disponible de la intención del voto jalisciense, mantiene la ventaja Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano con el 33 por ciento de la intención del voto, 14 puntos arriba del priista Miguel Castro.

MORELOS

El polémico y repudiado Graco Ramírez Garrido Abreu (PRD) dice gobernar Morelos, quien cuenta con un padrón de 1,412,892. En 2012, de la mano del PRD y con el apoyo del PT y MC ganó la elección, pero desde el arranque de su gestión mostró su lado represor. Ahora apoya a la derecha representada por el panista Ricardo Anaya, quien lo ha reconocido como un “aliancista de décadas”.

Los conflictos que ha protagonizado con el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco, no han hecho más que incrementar la popularidad del ahora candidato al gobierno de la entidad por Morena-PT-PES, pues arrancó con una ventaja de 26.6%; seguido por los aspirantes Rodrigo Gayosso del PRD (15.5%); y Víctor Caballero del PAN (13.9%). Alejandro Vera, aspirante del PRI-Verde-Panal, inició en un cuarto lugar con 11.5%; mientras el independiente Antonio Sandoval registraba 5.1%.

En el último sondeo disponible, Cuauhtémoc Blanco había subido a 33 por ciento en la intención del voto; mientras el candidato del mandatario morelense Rodrigo Gayoso se hundía en el cuarto lugar con 8 por ciento de la intención del sufragio.

PUEBLA

El gobernador de Puebla, quien tiene un Padrón Electoral de 4,339,780, José Antonio Gali Fayad (PAN) fue electo en junio de 2016 impulsado por PAN-PT-Panal. Sólo permanecerá en el cargo 20 meses para homologar elecciones. En los comicios estatales pasados encabezó la coalición Sigamos Adelante, conformada por los partidos PAN, PT, Nueva Alianza, Pacto Social de Integración y Compromiso por Puebla.

Muy fuerte y oscuro es el lazo entre Gali Fayad y el ex gobernador Rafael Moreno Valle con Ricardo Anaya. En su última visita a la entidad, el abanderado de la coalición “Por México al Frente, les exhibió su respaldo, ante los señalamientos de recibir financiamiento de Juan Melquiades Vergara Fernández, acusado de lavar millones de pesos. Anaya declaró que Moreno Valle ya había aclarado la situación y, según él, no había ninguna trama irregular porque no tuvo relación con el ex tesorero de Quintana Roo.

La candidata del mandatario panista, Martha Erika Alonso PAN-PRD-MC, arrancó el proceso en la segunda posición en la intención del voto con 21.4%. El primer lugar lo tenia Miguel Barbosa Huerta de Morena-PES-PT. Y en tercer lugar se ubicaba Juan Carlos Lastire Quiroz, con 18.5%. La elección se apreciaba cerrada.

El último sondeo disponible tenía a Miguel Barbosa ya con seis puntos delante de la candidata del Frente Martha Erika Alonso.

TABASCO

La entidad es gobernada por “el pingüino” de la política mexicana, Arturo Núñez Jiménez, quien llegó a la silla estatal de la mano de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, integrada por PRD, PT y MC. Tras ganar la elección puso fin a 83 años de gobiernos del PRI en el estado, pero en los hechos siguió gobernando para ese instituto político. Tabasco tiene un padrón electoral de 1,662,761.

Desde diciembre del año pasado, ahora el gobernador tabasqueño se dijo convencido de apoyar a Ricardo Anaya como candidato presidencial por el Frente Amplio Ciudadano. Al arrancar el proceso comicial por el gobierno estatal, Adán Agusto López Hernández de Morena-PES-PT se ubicaba en un cómodo primer lugar con 35.2 por ciento de la intención del voto; seguido de Gerardo Gaudiano Roviroza de PAN-PRD-MC (21.6%); y Georgina Trujillo Zentella de PRI-Verde-Panal (16.9%).

En la última radiografía electoral, Morena está adelante en la preferencia de los ciudadanos en Tabasco. Adán Augusto López mantiene un ventaja de 33 por ciento, seguido de Gerardo Gaudiano con 21%.

VERACRUZ

Todo un mafioso es el actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares (PAN), quien llegó a la gubernatura con la alianza PAN-PRD. Sus nexos con Ricardo Anaya son viejos y muy fuertes. Un audio que en agosto de 2014 se difundió en la plataforma de YouTube, fue viralizado y ha sido compartido en diferentes momentos a través de una cuenta de Facebook llamada “Peor que Duarte”; en él se escucha presuntamente a Anaya, en ese entonces líder nacional del PAN, quien le pide dinero del presupuesto de Veracruz al hoy gobernador Miguel Yunes. No hay certeza si la grabación es auténtica o editada. Sin embargo, contiene un interludio en el cual aparentemente ambos políticos panistas cruzan mensajes de texto para evitar hablar abiertamente del tema.

Los antecedentes de Yunes Linares llenan varios expedientes judiciales. Por ejemplo, en 2013, el ex presidente del PAN, Manuel Espino, denunció al actual mandatario veracruzano por enriquecimiento ilícito de más de 3,000 millones de pesos. Aportó como pruebas las declaraciones patrimoniales del político veracruzano y aseguró que no coinciden sus ingresos con las adquisiciones que realizó. No descartó una posible vinculación de Yunes Linares con el crimen organizado. También en ese mismo año, Reporte Índigo presentó los resultados de una investigación sobre el inexplicable enriquecimiento del hijo menor de Miguel Ángel Yunes, Omar Yunes Márquez, quien realizó una serie de transacciones millonarias con apenas algunas semanas de diferencia.

Lydia Cacho lo acusó de pederastia en 2006, en su libro Los demonios del edén, el cual vincula a Yunes con Jean Succar Kuri, el priísta Emilio Gamboa Patrón y Kamel Nacif Borge como presuntos pederastas. Cacho acusó a los mencionados ante la Procuraduría del Estado de Quintana Roo. La complicidad entre políticos de alto nivel y empresarios acaudalados imposibilita que estos casos sean investigados debidamente por las autoridades.

Su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato del PAN-PRD-MC, arrancó el proceso comicial estatal en segundo lugar con 28.6%. El puntero era Cuitláhuac García de Morena-PES-PT. El priísta José Yunes Zorrilla (PRI-PVEM-Panal) se ubicaba en un lejano tercer lugar con 14.9%. En el último sondeo, Veracruz con Cuitláhuac García mantenía la ventaja con 32 por ciento; Miguel Ángel Yunes tenía 30% y el priísta José Yunes bajó al 13 por ciento.



p style=”text-align: justify;”> YUCATÁN

El estado es gobernado por el priista Rolando Rodrigo Zapata Bello. Fue electo en 2012 de la mano del PRI-PVEM-PSDY. La entidad tiene un padrón electoral de 1,489,333. El candidato del partido del gobernador, Mauricio Sahui (PRI-PVEM-Panal), arrancó el proceso en segundo lugar con 26.1 por ciento de la intención del voto. En primer sitio se ubicaba Mauricio Vila (PAN-PRD-MC) con 34.2%; seguido del aspirante de Morena-PES-PT, Alpha Talavera. De acuerdo la última medición, la coalición “Por México al Frente” sigue a la cabeza en Yucatán con Mauricio Vila, quien cuenta con el 38 por ciento de las intenciones del voto, 8 puntos arriba del priista Mauricio Sahuí.

Sin embargo, este domingo, Joaquín Díaz Mena, ex dirigente estatal del PAN, se registró ante el Instituto Electoral y de Procedimientos Electorales (IPAC) como candidato a gobernador por la Coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES). Será la segunda ocasión en que Huacho Díaz disputará la gubernatura, antes lo hizo como panista en 2012. Aunque perdió logró una votación histórica para el PAN, partido al cual renunció hace unos días. El impacto de esta postulación aún esta en proceso.

PLURIS DEL SENADO, ¿QUIÉN ACUMULA MÁS LADRONES?

Con mucho cuidado deben leerse las listas de los candidatos a senadores y diputados federales por la vía plurinominal de todas las fuerzas políticas, pues los delincuentes de cuello blanco y manos sucias abundan, particularmente en las alianzas encabezadas por el PRI y el PAN. Las listas completas fueron guardadas celosamente por los dirigentes partidistas, ante el miedo a las inconformidades de sus militantes.

En el PRI, en su lista de senadores están, tras Claudia Ruiz Massieu, Carlos Aceves del Olmo, líder de la CTM, y como su suplente colocaron al ex secretario de Agricultura, José Calzada Rovirosa, coordinador en funciones del Movimiento Territorial. Les sigue Vanesa Rubio, la mano derecha de Meade Kuribreña. Hasta el cuarto lugar mandaron a Miguel Ángel Osorio Chong, y luego a la ex embajadora Beatriz Paredes Rangel. En el sexto lugar se ubicó al ex gobernador mexiquense Eruviel Ávila; luego Lorena Ruiz Sánchez, para cubrir cuota de género; le sigue Jorge Estefan Chidiac, ex secretario particular del padre de Meade. Y en el noveno, Julia Echeverría, también como cuota de género. Según los cálculos de los priístas, sólo entrarán los candidatos hasta el número 10 u 11, donde están Pablo Gamboa Miner, hijo del senador Emilio Gamboa, y Carolina Vigiano Austria, esposa del ex gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, quien va de pluri como diputado.

Por lo que toca a la lista de diputados plurinominales, el cuestionado dirigente priista Enrique Ochoa Reza va en primer lugar en la primera circunscripción, por Michoacán. Tal vez sería el coordinador de la bancada tricolor. Se incluyó a los dirigentes de los sectores: del popular, Arturo Zamora; y del campesino a Ismael Hernández Deras. También están el ex secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda Nava; y la ex dirigente nacional del PRI, Dulce María Sauri.

Los priístas entregaron una diputación federal a Manuel Limón Hernández, integrante de la cúpula del sindicato petrolero y quien estuvo involucrado en las indagatorias del llamado Pemexgate. El operador de confianza de Carlos Romero Deschamps, ocupa el lugar siete en la lista de aspirantes de la Tercera Circunscripción, por el Estado de Veracruz. Fue investigado por la PGR por el desvío de 500 millones de pesos de las cuentas del sindicato petrolero al PRI, para el financiamiento de la campaña presidencial de Francisco Labastida. Las indagatorias culminaron sólo con una sanción contra el PRI de millones de pesos, impuesta por el entonces IFE. También convertirán en diputado federal a Carlos Pavón Campos, secretario general del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Frente. Aparece en el quinto lugar de la segunda circunscripción, por el Estado de Zacatecas. En el lugar 13 de la tercera circunscripción, por el Estado de Campeche, entregaron una posición a Víctor Kidnie de la Cruz, líder de la Sección 47 del STPRM. Tiene, según medios locales, diversas denuncias ante la Fiscalía de Justicia de la entidad, por el delito de fraude. En la cuarta circunscripción, el PRI incorporó como candidato a la Cámara baja, por Puebla, a Eleusis Córdova Morán, líder de la organización Antorcha Campesina.

Por lo que toca a la alianza Por México al Frente, el PAN -quien siempre lleva mano- para el caso del Senado, incluyó la ex candidata al gobierno del estado de México Josefina Vázquez Mota; al líder nacional del blanquiazul, Damián Zepeda; Kenia López, y Rafael Moreno, ex gobernador de Puebla. También están Cecilia Romero, el actual coordinador de los diputados panistas, Marko Cortés, Adriana Aguilar y Luis Felipe Bravo. En cuanto a los aspirantes a diputados pluris, en la primera circunscripción están Patricia Terrazas Baca, funcionaria del gobierno de Chihuahua con Javier Corral; el senador Ernesto Ruffo; Martha Elena García Gómez, esposa del ex gobernador de Nayarit Antonio Echevarría, y Rigoberto Mares Aguilar, presidente del PAN en Baja California Sur. En la segunda circunscripción están los senadores Raúl Gracia Guzmán, Marcela Torres, el ex senador José Isabel Trejo, la zacatecana Jacqueline Martínez y el alcalde de Querétaro Marcos Aguilar Vega. Por la tercera van Cecilia Patrón Laviada; Carlos Alberto Valenzuela, secretario general del PAN en Veracruz, y Antonio Natividad Díaz, dirigente en Oaxaca. Por la cuarta, Jorge Romero Herrera, diputado local en Ciudad de México; Adriana Dávila, y Marco Adame, ex gobernador de Morelos. En la quinta, Iván Rodríguez, tesorero de Naucalpan, entre otros.

Por Movimiento Ciudadano (MC) -el real ganador en esta alianza- entre los aspirantes a diputados plurinominales están el rector de la Universidad de Guadalajara Tonatiuh Bravo; Agustín Basave, hijo del ex dirigente perredista del mismo nombre, y Luis Walton, dirigente de este partido en Guerrero. Para el Senado va, por supuesto, el líder de MC, Dante Delgado, Ana Rosa Payán y la ex secretaria de Gobierno de la Ciudad de México Patricia Mercado.

Morena registró las listas de sus candidatos plurinominales al Congreso de la Unión para las elecciones del próximo 1 de julio, sin cambios respecto de los nombres que aprobó en su Consejo Nacional. Para el Senado de la República los nombres que aparecen son: Ricardo Monreal, Ifigenia Martínez, Napoleón Gómez Urrutia, Maribel Villegas, Germán Martínez, Nestora Salgado, José Antonio Álvarez, Imelda Castro, Blanca Piña y Aníbal Ostoa.

La lista a la Cámara de Diputados contempla las cinco circunscripciones del país. En la uno se encuentra Tatiana Clouthier, coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador, además de: Verónica Ramos, Marco Antonio Carbajal, Miguel Ángel Márquez y Carmina Delgado. En la circunscripción dos, que contempla los estados de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas están: Rafael Novella Macias, Adriana Aguilar Vázquez, Miguel Ángel Chico Herrera, Lidia Vargas Hernández, Juan Israel Ramos Ruiz. La tres, que comprende los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, se registró a: Alejandro Ponce, Patricia del Carmen de la Cruz, Lizet Amairani Guerra, Julio Carranza y Beatriz Pérez. La cuatro, conformada por Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala, propone a: Gabriela Cuevas, Porfirio Muñoz Ledo, Beatriz López, Samuel Calderón, Lorena Cuéllar, David Bautista y Brenda Espinoza.

DE LOS PASILLOS

Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, eligió a Jesús Seade Helú como el jefe del equipo negociador del Tratado de Libre Comercio (TLC) si gana las elecciones del 1 de julio. El tabasqueño dijo tendrá la encomienda de no permitir daños a los productores nacionales. Actualmente las negociaciones entre EU, Canadá y México se encuentran empantanadas. México cede cada vez más terreno: la regla de origen automotriz que México diseña para el Tratado de Libre Comercio involucrará cambio en metodología y cierto aumento en el contenido regional. En la Secretaría de Economía se está afinando la propuesta la cual se presentará en la próxima reunión intersesional del Tratado para resolver este tema. No hay fecha exacta para ese efecto.

