“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

AMLO imparable: 42% de apoyo

Coinciden todas las encuestas: sigue subiendo

“Ganará también el Congreso”: encuestadores

Creceremos al 6%, ofrece AMLO a electorado

MRMR, ejemplo de vida e incansables luchas

Premio Nacional de Periodismo 2018 a E de E

En una elección cerrada, pronosticar al ganador es difícil, pero en una que está muy abierta, como la presidencial de este año, atinarle al triunfador es probabilísticamente más sencillo. Desde el año pasado, Andrés Manuel López Obrador se posicionó arriba en las mediciones de las encuestas, con diferencias con el segundo lugar de más de 10 puntos porcentuales. Entre enero y febrero los sondeos registraban un incremento de su ventaja de 11 a 14 puntos porcentuales. En la penúltima semana de enero, la encuesta de El Universal con Buendía y Laredo registraba a AMLO con 32% de las preferencias. Y entre febrero y marzo, la intención del voto para AMLO subió 4 puntos, de 38 a 42 por ciento, de acuerdo a la más reciente encuesta nacional de vivienda de El Financiero, con lo cual su ventaja se amplía a 18 puntos sobre su más cercano perseguidor.

Roy Campos, director de Consulta Mitofsky; Alejandro Moreno, director de encuestas de El Financiero; el analista Leo Zuckermann, del portal Oraculus, y Federico Arreola, director adjunto de SDPnoticias, analizaron en un conocido programa televisivo la carrera presidencial en México y el papel de las encuestas. El más reciente sondeo de El Financiero da a AMLO el 42% del apoyo; a José Antonio Meade el 24% y a Ricardo Anaya el 23%, mientras que SDPnoticias los coloca en el mismo orden, pero con 42%, 24% y 19 por ciento. Por su parte, Consulta Mitofsky difiere en el segundo lugar y coloca a López Obrador con 37%, Ricardo Anaya con 26% y José Antonio Meade con 18%.

El analista Leo Zuckermann, del portal Oraculus, que se encarga de recopilar todas las encuestas, destacó que AMLO está en primer lugar con 39%, Ricardo Anaya 29% y José Antonio Meade 23 por ciento. Esto abre la eventualidad al político tabasqueño de no sólo ganar la Presidencia de la República, sino de tener mayoría en el Congreso.

De acuerdo con Alejandro Moreno, el candidato de la coalición PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya, sufrió daños luego de los señalamientos sobre posible lavado de dinero y todo parece indicar que lo perdido por Anaya en estas semanas fue capitalizado por López Obrador. El avance de cuatro puntos del tabasqueño y el retroceso de cuatro puntos del queretano, quien venía en segundo lugar, significan que la ventaja que se registraba a principios de febrero se amplió a 18 puntos este mes. La disputa por el segundo lugar continúa sin definirse, ya que Anaya y Meade se encuentran en un empate estadístico.

Sobre la reciente encuesta de El Financiero, que es la última del periodo preelectoral, Moreno destacó que es la primera vez que López Obrador sobrepasa la barrera de los 40 puntos y la ventaja de éste sobre el segundo lugar se eleva a 18 puntos. Roy Campos dijo que por primera ocasión en lo que va del proceso el que va en primer lugar en vez de bajar sube, lo cual significa un comportamiento atípico.

En tanto, el analista Leo Zuckermann indicó: la carrera apenas empieza y los candidatos están en una posición de salida. Todavía, dijo, faltan tres cosas: las campañas, incluyendo los debates, así como los aciertos, los errores, los escándalos y los realineamientos. Consideró aún falta el “efecto de los independientes, el efecto Margarita”, que va a reordenar los apoyos. Opinó que Zavala le quitará apoyo y votos a Ricardo Anaya y que éste ya no se debe preocupar por el segundo lugar sino “por no hacer el ridículo y quedar en cuarto”.

De acuerdo con el estudio de ese rotativo, Margarita Zavala mantiene el mismo nivel de su registro anterior (7%), mientras que Jaime Rodríguez descendió un punto, para ubicarse en 2 por ciento, y Armando Ríos Piter también bajo un punto para obtener 2 por ciento. En el sondeo, el 38 por ciento de los consultados dice todavía estar indeciso acerca de a quién apoyar para presidente. En contraste, el 42 por ciento afirma que ya decidió y el 17 por ciento dice tener idea, pero con la posibilidad de cambiar su preferencia. Así lucen los posicionamientos de los aspirantes presidenciales ante las preferencias del electorado nacional a unos días de arrancar las campañas, el próximo 30 de marzo.

Por lo que toca a la Cámara de Diputados, esa encuesta indica que Morena va en el liderato, con 34 por ciento de las preferencias; le sigue el PRI, con 23 por ciento; en tercer lugar, el PAN, con 19 por ciento, y en cuarto sitio el PRD, con 8 por ciento. Y en cuanto al Senado, los porcentajes son muy similares, con Morena en 34 por ciento; el PRI, en 22 por ciento; el PAN, en 20 por ciento, y el PRD, en 7 por ciento.

La inseguridad y la corrupción crecieron como prioridades del electorado, de 28 a 34 por ciento la primera y de 20 a 26 por ciento la segunda. En contraste, la economía y la pobreza bajaron, de 27 a 20 por ciento y de 24 a 19 por ciento, de quienes la consideran como el asunto más importante de estas elecciones. El tema de la corrupción gana terreno para el debate y contraste de las campañas.

Los márgenes de triunfo del político tabasqueño hasta el momento, de más de 18 puntos sobre su más cercano perseguidor, son superiores a los de las tres últimas elecciones presidenciales: en 2000, Vicente Fox salió victorioso con 6.48 puntos porcentuales de diferencia; en 2006, Felipe Calderón dice que ganó por menos de un punto porcentual; y en 2012, Enrique Peña Nieto se hizo inquilino de Los Pinos con poco más de siete puntos porcentuales de ventaja.

MÉXICO CRECERÁ AL 6%: AMLO

En diversas entrevistas a medios de comunicación de la capital del país, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia aseguró que cuando sea presidente de la República, México crecerá a una tasa promedio anual de 4 por ciento, “el doble de lo que ha crecido en los pasados 30 años”. López Obrador adelantó que en su sexenio la economía iría en crecimiento “hasta que en 2024 podamos tener tasas de crecimiento de 6 por ciento anual”.

Aclaró que en materia de política económica se guiará en el libro “El desarrollo estabilizador”, de Antonio Ortiz Mena, ex secretario de Hacienda en dos sexenios (Adolfo López Mateos 1958-1964 y Gustavo Díaz Ordaz, 1964-1970). En dichos periodos fue “cuando mejor crecimiento económico hubo en el país, sin devaluaciones, sin fuga de capital, sin inflación”, destacó. A raíz de la luz de los cambios que se necesitan, aplicaremos ese modelo con dos ingredientes nuevos, democracia y justicia, subrayó.

El candidato presidencial con mayor intención del voto dejo claro que “no tienen por qué ponerse nerviosos los inversionistas nacionales y extranjeros. Llevamos buena relación con la iniciativa privada”, y todo lo que hagan nuestros adversarios para asustarlos “no les va a funcionar”, adelantó. El inminente nuevo presidente de México sostuvo: “mis asesores me recomiendan que yo tranquilo, sereno; que aunque tenga el corazón caliente, la cabeza fría; que respire profundo antes de contestar y no le haga caso a los que están promoviendo la guerra sucia, aunque digan que no hablo de corrido, que me como las eses…”.

“Soy republicano, soy demócrata, soy honesto, son pacífico, soy consecuente, soy libre, soy congruente, soy respetuoso, soy amplio, plural e incluyente; no meteré a Enrique Peña Nieto a la cárcel; seré como Benito Juárez, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas, hombre de nación; me pueden llamar Peje, pero no soy lagarto; sin ego soy Andrés Manuel López Obrador”, se describió en un debate con analistas políticos de otro canal de noticias.

“ESTAS PIERNAS RESISTEN, NO SE DOBLAN”

Como en cada uno de los 27 años de vida de los diarios POR ESTO! la voz de don Mario Renato Menéndez Rodríguez retumbo, se escuchó fuerte, demandante, denunciante, aguerrida, en el interior del inmueble que ocupa el Frente Único de Trabajadores del Volante de Mérida, lugar al cual acudieron periodistas, intelectuales, escritores, funcionarios de todos los calibres y colores partidistas. Don Mario, director general de los diarios, recibió reconocimientos del pueblo cubano, pero, de los suyos, de los mexicanos, minutos y minutos de aplausos, brindados por un auditorio, todos de pie.

Sus denuncias se volcaron sobre aquellos a quienes solamente les ha importado saquear las riquezas nacionales. Recordó la bonanza del henequén, de las cordeleras y los momentos en los cuales fue anunciado su futuro, mismo en el cual se avizoraba el cierre posterior al gran saqueo. Han pasado muchas décadas y nunca vimos a nadie tras las rejas, sostuvo. “Estamos entrando a un año muy difícil, un año que puede tener consecuencias pero que, si sabemos defender la ley consecuentemente, vamos a triunfar: si sabemos pelear por nuestros derechos, vamos a triunfar; si un hombre y una mujer son consecuentes con su propio sexo van a triunfar”, aseguró.

Hizo un particular reconocimiento a la gran familia construida bajo el cabezal del POR ESTO! y de manera muy especial a los corresponsales de quienes sostuvo, ya no pueden publicar libremente en los medios de comunicación, en la prensa de sus estados, además de jugarse la vida al informar con veracidad sobre todo lo que en esas tierras ocurre. Uno a uno fue nombrando a quienes envían su material desde Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Guanajuato, Tijuana, Michoacán entidades penetradas por el narcotráfico.

Desnudó una a una las responsabilidades de quienes hemos escogido este oficio, esta profesión y de ella, sostuvo, deben sentirse orgullosos quienes revelan la verdad con o sin temores personales, quienes hacen de ella no solamente un medio de vida sino ofrecen la vida misma. Una mañana aleccionadora, reivindicadora de los esfuerzos por mantener un diarismo independiente, sin compromisos, bajo la bandera del respecto absoluto a la libertad de expresión basada en la verdad y la dignidad.

Y, así se vio al gran roble, al hombre quien, sin reparo alguno habló de sus piernas en franca alusión a las firmes columnas del Diario que dirige; las que resienten sacudidas, amenazas, conflictos económicos pero que no se quiebran y, lo mejor: no se quebrarán. Gracias, Don Mario.

¡YA BASTA!

Sentida y fuerte resultó la protesta de cientos de periodistas reunidos en la sede al Club de Periodistas ubicada en Filomeno Mata 8 en pleno centro de la capital de la República, al responder a lo dicho por Celeste Sáenz de Miera, al hablar de quienes han muerto durante los últimos 20 años, periodistas a quienes no les perdonaron la revelación de la verdad sobre el grave escenario nacional actual.

El Premio Nacional de Periodismo fue entregado a comunicadores en radio, televisión, prensa, redes sociales, a quienes cuentan con espacios para columna, análisis, editoriales. Todos los géneros del periodismo han sido durante más de 40 años reconocidos por periodistas, por quienes como jurado han ejercido la misma profesión, transitado por iguales caminos, enfrentado todas y cada una de las vicisitudes de la profesión.

Se hicieron presentes los nombres de periodistas famosos, pero también de quienes, desde el interior del país, enfrentar peligros muchos mayores. La mayoría de ellos, se sabe, no han sido aclarados y si utilizados, en tanto conviene, como bandera para seguir prometiendo seguridad y castigo con el consabido “caiga quien caiga”. Ahí está el crimen de Miroslava, el cual, después de todo un año y habiéndose realizado un cambio de gobierno en Chihuahua, sigue sin resolverse; en Veracruz, el número de tundemáquinas asesinados se acerca, en dos años de mandato de Miguel Ángel Yunez, al registrado durante el gobierno de Duarte de Ochoa y, lo todavía peor, pierden la vida y después son sujetos a una serie de calificativos y supuestos emanados de la propia autoridad. El fiscal veracruzano, por ejemplo, sostuvo que el crimen de… se produjo porque: “era taquero”.

Estado de los ESTADOS fue galardonado con este Premio y la medalla Antonio Sáenz de Miera. Todo el equipo agradece esta gran distinción, la segunda en los últimos cuatro años.

DE LOS PASILLOS

El sistema electoral mexicano está orientado a “campañas de a tierra”. En su construcción en el Congreso no se tomó en cuenta el impacto de las redes sociales, los legisladores simplemente no lo previeron. Incluso, el diseño del nuevo modelo de comunicación política que rige desde 2008, está sustentado en regular la propaganda electoral en radio y televisión, no contempla las redes, lo cual en el país es un tema legislativo nuevo. En esas lagunas legislativas, Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, sustenta la defensa del acuerdo de colaboración entre el INE y Facebook, y adelanta acuerdos similares con Google y Twitter para, dijo, contrarrestar la información falsa que se divulgue en esas redes sociales. Según lo declarado por Córdova, el convenio con la red de Mark Zuckerberg se constriñe a contraponer a las “falsas noticias” información verdadera, ese fue su argumento central y luego se salió por la tangente: no implica que el INE permita el acceso a la información confidencial que contiene el padrón electoral. Ese no era el tema a discusión en la opinión pública. De hecho, ese ilícito ya fue cometido hace años por una empresa privada, quien comercializó el padrón mexicano. Córdova se hizo el desentendido del fondo del problema, pues dijo que el instituto no conoce de operación alguna realizada por la empresa Cambridge Analytica –la cual ha operado con datos obtenidos de Facebook- en México, y declaró que a él no le fueron presentadas denuncias para investigarlas, lo cual es lógico pues el INE no es una institución judicial, en cuyo caso correspondería a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) dicha indagatoria, si es que se llega a realizar algún día. También descartó exista una versión privada del convenio con Facebook y se cubrió las espaldas al anunciar vendría una embestida de falsas noticias en contra del INE por dicho acuerdo y por los que se firmarán con Twitter y Google…

La política es así: Jorge Castañeda y Santiago Creel, dos perdedores muy conocidos se han unido al equipo de Ricardo Anaya, como si el de la alianza de limón con chía no tuviera un descenso considerable del cual poco o nada podrán hacer quienes fueron derrotados. El primero en sus ansias por alcanzar la candidatura presidencial como independiente. En otro por partido doble, cuando pretendió ser jefe de gobierno de la Ciudad de México y después al dejarlo Vicente Fox colgado de la brocha cuando ya le había prometido la sucesión presidencial…Por cierto cuando ambos estaban en el gabinete foxista, no podían verse ni en pintura y ahora hasta Anaya cree se desgarrarán por él las vestiduras…

Has personas a las cuales les está negado cambiar y, de entre ellos, sobresalen los empresarios beneficiados con contratos multimillonarios. Ante lo dicho por el tabasqueño sobre la posibilidad de cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la CDMX, de inmediato recurrieron a la estrategia de siempre: despertar temor, asegurar imposibilidades y hablar de lámala imagen que se crearía ante una cancelación de compromisos ya establecidos y firmados por el gobierno federal. Para mala imagen y mala fama, basta con la creada por el actual inquilino de Los Pinos con tanto abuso, tortura, crimen, impunidad, corrupción, etcétera y, si nos referimos a cancelaciones, ¿qué tal la del tren rápido a Querétaro? Que nadie se apanique si, lejos de generarse malas impresiones por incumplimiento, empiezan a creer en un cambio haciendo las cosas bien y respaldadas por consultas y leyes… ¿Alza en precios es otra amenaza? Recordemos que el pago excesivo del boleto es por impuestos, no son sugeridos por las líneas aéreas. ¿Cancelaciones? Solamente que no se cumplan con las reglamentaciones internacionales, razones ya esgrimidas para hacer esa tremenda inversión salpicada de corruptelas desde la colocación de la primera piedra …

Solamente faltan 192 días para que termine la pesadilla protagonizada por el príista mexiquense Enrique Peña Nieto. ¿Recuerda usted debe entregar la banda presidencial el primero de octubre? ¿No? Así será de conformidad con las reformas constitucional y electorales aprobadas en el 2014… Abur!!!

