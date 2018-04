“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“Derechos iguales para todos, privilegios especiales para ninguno”: Thomas Jefferson

Democracia vulnerable

INE, TEPJF, Fepade, sin credibilidad ante ciudadanos

Alerta en ciberseguridad y fake news en redes sociales

Urgen las regulaciones, admite Mark Zuckerberg en EU

Caso Iguala: debe investigarse a Aguirre e Iñaki: A.D.

Aclaren intervención del aparato del Estado pide GIEI

Paradójicamente, el principal riesgo para la elección federal de este año es que se desarrollan sin autoridades electorales confiables y creíbles. El INE (Instituto Nacional Electoral) se exhibió con la incorporación de Margarita Zavala como candidata presidencial “independiente” y el TEPJF (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) con la de Jaime Rodríguez “El Bronco”. La Fepade (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales) perdió a su titular, Santiago Nieto, por investigar las “mordidas” de Odebrecht a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. En suma, no hay autoridades cien por ciento confiables, pues no pasan la prueba de credibilidad ante los electores. A eso deben agregarse los riesgos de posibles ataques de hackers, intromisiones maliciosas y las fake news para tratar de influir en la opinión de los electores.

Los magistrados del TEPJF, quienes aprobaron la inclusión de “El Bronco” en la boleta electoral presidencial, convocaron a conferencia de prensa para culpar al INE de esta decisión, pero reconocieron que avalaron la inclusión del aspirante con base en suposiciones y creyendo que si hubiera continuado la revisión de los apoyos con inconsistencias –que le negó el INE- habría alcanzado las 16 mil firmas que faltaban. José Luis Vargas acusó al INE de haber hecho un trabajo deficiente y cuestionable en la revisión de las rúbricas de apoyo, pues durante la verificación de las enviadas por Rodríguez Calderón se encontró una tasa de error del 8 por ciento. Resaltó que haber tenido una tasa de error del 1.5 por ciento habría sido correcto, pero llegar casi al 10 por ciento muestra un trabajo deficiente.

En la rueda de prensa sólo hablaron Vargas, Felipe Alfredo Fuentes y Mónica Soto. No hicieron uso de la palabra ni la presidenta del TEPJF, Janine Otálara, ni el magistrado Felipe de la Mata, mientras Reyes Rodríguez se ausentó del evento, el cual concluyó con gritos de reporteros y jaloneos con personal de vigilancia del Tribunal Electoral. Los togados que defendieron su sentencia admitieron que Rodríguez sí tuvo oportunidad de defenderse ante el INE, pero consideraron que lo hizo a ciegas porque la aplicación, que como Tribunal validó en distintas ocasiones, no guardaba un registro de las firmas que le permitieran hacer un contraste de información. Explicaron que con base en la suposición de que las firmas apócrifas que “El Bronco” no revisó pudieran ser válidas y que la campaña electoral ya está avanzada decidieron ordenar su registro como candidato presidencial.

A su vez, el INE estableció que, por protección de datos personales, los apoyos ciudadanos no eran guardados en los teléfonos móviles de los aspirantes auxiliares. La consejera Pamela San Martín, sostuvo en una entrevista que de las sentencias que ha emitido el TEPJF relacionadas con candidatos independientes, se desprende el trato privilegiado que recibió Jaime Rodríguez Calderón, a quien se eximió del cumplimiento del umbral de apoyos y de la acreditación de la legitimidad de las firmas entregadas. “Esta decisión no abona a la credibilidad, en un contexto de desconfianza a las instituciones”, subrayó la consejera

ENDEBLE CIBERSEGURIDAD Y FAKE NEWS

El mayor riesgo de ciberseguridad en las elecciones en México es el mismo que en Estados Unidos, advirtió John F. Banghart, ex responsable de ciberseguridad de la Casa Blanca con Barak Obama, durante el foro de análisis y discusión; “Ciberseguridad en las elecciones”, organizado por The Aspen Institute México, la fundación Miguel Alemán y El Universal. “Tenemos sistemas de votación, computadores y sistemas que son vulnerables, se pueden simplemente violar, se pueden comprometer desde el punto de vista de ciberseguridad, se pueden hackear los sistemas para que no se registren los votos, o para que se cambien los sufragios, o para que los votos no se lean”, resaltó. Es decir, puede hacerse de todo de acuerdo a quien lo solicite y el monto y disposición para pagar lo que cueste, como dijo EPN: “hagan lo que tengan que hacer pero ganen las elecciones”, en célebre cena en la cual repartió órdenes a diestra y siniestra.

Por otro lado, está la proliferación de noticias en redes sociales, la cual no es un riesgo de ciberseguridad porque se usa la plataforma legalmente y para lo que fue diseñada, sino de influencia, de cambiar las mentes y los corazones de las personas, el sentido del voto. Javier Murillo, CEO de Metrics Digital, advirtió que en nuestro país existe una estrategia similar a lo que se hizo Cambridge Analytica, la empresa británica que utilizó de manera ilegal los datos personales de 87 millones de usuarios de Facebook, la cual tiene como finalidad utilizar las fake news en redes sociales para influenciar en los votantes indecisos. Entre el uso indiscriminado y la contratación de empresas como Cambridge y las estrategias de ataque con reveladores lanzamientos de retos a la espera de hacer reaccionar de manera negativa a AMLO, van mostrando quien tiene miedo y quienes viven empavorecidos.

Hay 85 millones de usuarios de internet en México, de los cuales 20.5 millones tienen cuentas falsas o duplicadas, y hay 8 millones de cuentas de redes sociales que están posicionando información relacionada con las elecciones del próximo 1 de julio. “Esta operación está atacando a los indecisos, quienes pueden cambiar una elección, les están microtargueteando la información. La propaganda busca separarnos de nuestras coincidencias, es decir, polarizar, darnos información para que decidamos abandonar una idea para irnos por otra, eso es lo peligroso”, señaló Murillo.

Los monitoreos de Metrics Digital revelan que se han posicionado 100 temas por medio de los llamados bots y trolls, y 60 por ciento son a favor de candidatos. José Antonio Meade, del PRI, es quien más tiene de estos temas a su favor, con 40 por ciento. De los temas en contra de los aspirantes presidenciales, 52% son en contra del panista Ricardo Anaya, y 32% en contra de Andrés Manuel López Obrador (Morena, PT y PES). Más del 80 por ciento está concentrado en estos dos candidatos. Está desde hace ya un par de años muy claro no sería fácil para los partidos ajenos a la alianza con el tricolor luchar para arrebatarles el poder, porque no solamente se trata de mantenerlo junto con las prebendas obtenidas desde hace décadas, sino para poder conservar la libertad. Al ir avanzando, al hacer cada vez más visible la recurrencia a todas las estrategias y medios para debilitar a los adversarios y principalmente al tabasqueño, los tricolores demuestran no le creen un ápice cuando menciona la palabra “perdón”.

Las fake news son un riesgo cibernético no tipificado, pero afectan. “Nuestra privacidad está siendo violada desde la perspectiva que nuestra información es usada para segmentarnos, para pasarnos información y hay una operación para que cambiemos de opinión, si es que somos esos indecisos”, advirtió el especialista, quien admitió no han podido conocer quién es el responsable de esa movilización de información, “pero existe y es un riesgo que debe enfrentarse”. Sobre este manejo algunos han rebasado todos los límites al, por ejemplo, difundir el escape de “El Chapo” de la cárcel de Nueva York en la cual permanece. Aunque habrá de puntualizarse en la necesidad, nos guste o no, de aguantar los excesos a fin de no provocar una reglamentación con la cual se limite al extremo la libertad de expresión e incluso se creen “coladores” en los cuales el criterio de terceros estará por encima de la opinión propia.

Para el presidente del Inai (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales), Francisco Javier Acuña, la investigación de oficio sobre las empresas que pueden estar involucradas en el caso Cambridge Analytica, “debe servir de advertencia para disuadir a candidatos y partidos de cualquier tentación de manipular a los electores en los comicios del primero de julio”. No descartó que algún partido intente echar mano de estrategias ilegales para atraer a los votantes indecisos.

La indagatoria del Inai está enfocada en una compañía radicada en México, cuyo nombre no reveló, que estaría involucrada en el uso de una aplicación llamada pig.gi, mediante la cual los usuarios pueden intercambiar monedas virtuales por boletos de cine y otras cortesías similares, pero a cambio de revelar algunos de sus datos personales. La investigación se abrió de oficio ante las evidencias de que esta empresa utiliza el mismo método de funcionamiento de Cambridge Analytica, en la manipulación masiva de datos personales utilizada en el referendo del Brexit y en la elección de Donald Trump en Estados Unidos.

“Vivimos en una etapa digital de la que sabemos muy poco. Por eso podemos ser presa fácil de las emboscadas de la tecnología. Todos somos vulnerables a experimentos que nadie conoce hasta que se consuman”, precisó el presidente del Inai. Por cierto ¿recuerda usted cuando lanzaron ridículamente la afirmación de encontrarse Morena en contacto con Rusia para la intervención de ese país en apoyo de AMLO? Resulta que, quien mece esa cuna es nada menos el gobierno de Peña Nieto y estuvieron a punto de cacharlo en la sesión en la cual el dueño de Facebook explicó ante 100 congresistas la forma en la cual se apropiaron de su base de datos.

REGULAR LAS REDES

Mark Zuckerberg, fundador y principal accionista de Facebook, reconoció es inevitable “alguna regulación” de las redes sociales, durante el testimonio que rindió en una audiencia del Congreso de Estados Unidos. Aseguró que una de sus prioridades este año es evitar la injerencia rusa de cara a las elecciones presidenciales mexicanas. Su compañía admitió hace poco que Rusia se sirvió de Facebook para influir en la política de Estados Unidos. “Después de que tardamos en identificar las operaciones de información rusas en 2016, esto se ha convertido en una prioridad de nuestra empresa: evitar que vuelva a suceder”, señaló y agregó: “especialmente este año, 2018, que es un año electoral tan importante con las elecciones legislativas (de EEUU), pero también elecciones importantes en India, Brasil, México, Hungría, Pakistán y varios otros lugares”.

Zuckerberg compareció ante legisladores estadounidenses por la responsabilidad de su red social en el uso de datos de usuarios que hizo Cambridge Analitica (CA) para crear campañas políticas digitales. CA se valió de una aplicación en Facebook, This is your digital life (Esta es tu vida digital) para conseguir la autorización de 270 mil usuarios para hurgar en sus perfiles, incluida la lista de contactos. Con esa información, el programa recabó 87 millones de perfiles. El tratamiento de los datos resultantes permitió a la firma elaborar para cada uno de ellos la descripción de sus actitudes y preferencias políticas con el propósito de colocar en sus pantallas, en forma individualizada, propaganda electoral específica para influir en su intención de voto. CA se infiltró en millones de perfiles y ofreció esa información a estrategas de campañas electorales con el propósito de influir, de manera furtiva, en la voluntad ciudadana.

El modelo de negocio de CA no es nuevo. Yahoo, Google y el propio Facebook se valen de los datos que sus usuarios les confían para enviarles publicidad comercial personalizada en función de sus compras y recorridos por internet, sus sitios favoritos y el tipo de información que buscan y consultan. De ahí la importancia de elaborar legislaciones de protección a la privacidad de los internautas en general y, en particular, de los suscriptores de redes sociales, las cuales establezcan sanciones efectivas a las empresas propietarias de esas redes. Es seguro que éstas no van a autorregulares, ni a modificar su afán de dividendos por encima de cualquier consideración ética sobre el respeto a la privacidad.

Habrá de verse el rostro pero, sobre todo, saborear el silencio de los amantes sin freno de los avances tecnológicos, de estas redes de comunicación con las cuales suplieron libros y cancelaron esa satisfacción de investigar a fondo, de estar en los lugares, de abandonar la comodidad de los sillones para irse a enfrentar realidades. Todo aquello que ayude a la superación de los seres humanos no puede ser rechazado ni criticado, lo contrario y las violaciones a la vida íntima es, simplemente, inaceptable.

CASO IGUALA, INCONCLUSO Y PENDIENTE

Integrantes del extinto Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) destacaron la necesidad de ampliar la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida en 2014, tras la revelación de conversaciones entre narcotraficantes de Guerreros Unidos (GU) de Chicago e Iguala. A su vez, la diputada de Morena, Araceli Damián, demandó a la PGR (Procuraduría General de la República) pedir de inmediato al gobierno de Estados Unidos la posibilidad de interrogar a los líderes del grupo delictivo GU para poder ubicar a los estudiantes desaparecidos.

Conversaciones telefónicas sostenidas por jefes de GU con sicarios de Iguala, interceptadas por agencias estadounidenses con autorización de un juez, forman parte de un expediente judicial con el que se procesa a ocho operadores de esa organización criminal en Chicago. Está detenidos en un cárcel de Illinois por tráfico de drogas y no han sido interrogados por los hechos de Guerrero. Las comunicaciones están en poder de la PGR y una parte de ellas fueron compartidas en distintas reuniones con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y familiares de los estudiantes desaparecidos.

De acuerdo a esas conversaciones, la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala habrían sido desaparecidos entre 50 y 60 personas y no 43; hubo seis muertos más y policías de ese municipio, de Cocula y Huitzuco quienes participaron en auxilio de sicarios de GU. Jefes de esta organización criminal dieron órdenes desde Chicago de involucrar a policías en la detención de estudiantes y de pedir apoyo del gobierno de Guerrero ante la magnitud del conflicto desatado.

Junto a la agresión de GU a los estudiantes de Ayotzinapa movilizados en Iguala, ocurrió un enfrentamiento armado con un grupo de Los Rojos en el que hubo por lo menos seis muertos. GU creyó Los Rojos pretendían tomar la plaza de Iguala y supusieron la movilización estudiantil era parte de la operación rival. Los jefes de Chicago tienen versiones diferentes del número de desaparecidos e ignoran su paradero.

La diputada Aracelí Damián consideró existen elementos para que la PGR amplíe sus indagatorias sobre el trasiego de droga en Iguala, Guerrero, a Chicago, Estados Unidos, porque ello podría ayudar a encontrar a los normalistas. “La información dada a conocer ayuda a tener más claridad sobre lo que el gobierno federal no ha hecho en la investigación. Desde hace tiempo las líneas de investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes planteaban analizar el tráfico de drogas a Chicago… La participación de policías es algo que el gobierno no ha querido colocar en la investigación, porque entonces habría desaparición forzada”, resaltó.

El ex gobernador Ángel Aguirre y su procurador, Iñaki Blanco, deben ser investigados por la PGR, consideró la legisladora de Morena, integrante de la Comisión Especial del caso Ayotzinapa, quien declaró: “Por lo visto saben quién, saben dónde están los jóvenes, pero como no hay cuerpo del delito…”. Añadió que en sus omisiones, la PGR no ha querido indagar más sobre la participación de policías federales y se ha omitido que el Ejército no hizo nada mientras en la entidad desaparecían decenas de personas.

Carlos Beristáin, integrante del GIEI, indicó: “ahora tenemos más pruebas de lo que ya sabíamos, que hay que investigar todo el involucramiento del aparato del Estado en el caso, que es lo que aparece en las conversaciones… No se habla del destino de los jóvenes desaparecidos. Entonces, no es para cerrar el caso ni para volver a la versión del basurero”.

A su vez, la ex fiscal colombiana Ángela Buitrago, afirmó: “el tema es ¿qué otras autoridades están involucradas? ¿Qué otro nivel de autoridades están en las demás grabaciones? Y, sobre todo, que una persona controle todo desde Chicago, una actividad de estas dimensiones en México, llama mucho más a seguir investigando”. Y agregaríamos la interrogante: ¿quién le dicto a Murillo Karam la versión “La Verdad Histórica”? ¿Los capos de aquí, los del vecino, juntos, o las autoridades federales y militares involucradas?

En México hay un registro de más de 36 mil personas en situación de “no localizadas”; la mayoría corresponden a casos pendientes por esclarecer en las procuradurías y fiscalías estatales, y poco más de un millar están en el ámbito de la PGR. Al inicio del actual sexenio dicho registro se ubicaba en alrededor de 23 mil expedientes. Faltan de considerar los no denunciados y, obviamente, los acumulados durante los meses faltantes para el final del sexenio.

DE LOS PASILLOS

El arreglo entre la PGR (Procuraduría General de la República) y el empresario Manuel Barreiro tuvo como gran beneficiario a Ricardo Anaya: Barreiro perdió la nave industrial, pero el ahora candidato presidencial panista se quedó con los más de 40 millones de pesos de “ganancia” de la operación de compra-venta. El ex “chico maravilla” legislativo es empujado fuera de los escenarios conflictivos y presentado como “presunto inocente”, a pesar de todos los indicios que señalan su culpabilidad en una serie de delitos al amparo del poder estatal de Querétaro y en la triangulación de recursos desde varios países a las cuentas de su familia, es decir, “lavado de dinero”. Tendremos en la boleta electoral la posibilidad de escoger entre cuatro personajes sin máscara, con el rostro a la vista, el mote hecho famoso y la etiqueta de delincuente colgando. ¿Habrá quién cruce su casilla? De ser así, no es válida ninguna posterior queja o lamento, mucho menos calificativos porque a sabiendas de quienes son los llevaron al poder.

Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com

Esperamos sus comentarios al correo: Lilia_arellano@yahoo.com;

Facebook.com/Liliaarellanooficial – Twitter @Lilia_Arellano1

Disfruta de los programas que tenemos para ti en nuestro canal oficial de

Youtube.com/liliaarellano