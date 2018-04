“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“El mejor modo de hacer una pequeña fortuna

en el negocio de la aviación es comenzar con

una gran fortuna”. Bob Crandall

Defensas: Slim, negocios; AMLO, al país.

Confirma CSH: si se está hundiendo el área del NAICM

Falacias, sueños e incongruencias, dichas por el magnate

Construcción, ejemplo del grado de corrupción existente

Tema del día para voceros y representantes de candidatos

Zavala, Castañeda, Nuño y Torres, fallidas exposiciones

Andanzas de Cancún: jugoso botín de los últimos alcaldes

El mensaje es extremadamente claro: “que lo haga con su dinero”, y lo mismo puede tener dedicatoria, como en este caso, para el ingeniero Carlos Slim, en relación con el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), como para cualquier otro potentado nacional o extranjero que desee invertir en obras de tal magnitud. La experiencia sobre estas construcciones, en donde resaltan la necesidad de generar infraestructura de primer mundo para el desarrollo, habla de la supuesta quiebra, del rescate, del remate y, finalmente, del pago de una creciente deuda porque desde el inicio se utilizó el dinero público para tales realizaciones.

Se desbaratan tratando de afirmar es esta terminal la base para solucionar pobreza y desempleo, se beneficiará a 5 millones de personas, creará otros tantos millones de empleos, habrá derrama económica en la zona y en la Ciudad. Tenemos a la vista un aeropuerto con dos terminales, la primera data ya de varias décadas, casi siete desde su funcionamiento comercial y, transcurrido todo ese tiempo, la zona en donde se encuentra no llega a estar dentro de la clasificación de clase media. Existe un auténtico cinturón de pobreza y hasta ahora no se ha visto la generación ni siquiera de trabajo porque quienes laboran en esas terminales no viven cerca de ella. Tampoco se ha desarrollado ningún comercio y si acaso aparecen dos hoteles semi vacíos permanentemente.

Slim dijo una gran verdad en la conferencia de prensa llevada a cabo la tarde del lunes al solicitar: “no detener el gran proyecto de Peña Nieto”. El NAICM es nada más y nada menos eso: el proyecto de Peña Nieto, uno con el cual cierra el círculo de beneficios para los suyos, para su familia, para sus allegados, amigos, cómplices y con quienes firmó y tiene compromisos pactados desde su tiempo en campaña. También dijo es esta la mayor obra que ha visto en su vida y eso sí no es cierto, si acaso es una en la cual no imaginó no participar y poder recaudar tantos miles de millones de dólares con los cuales se mantendrá dentro de los hombres más ricos del mundo. Para don Carlos utilizar el dinero de las Afores no es causa de insomnio al contar con el antecedente de manejar toda la telefónica del país contando solamente con el 5 por ciento de acciones.

Ridículo es comparar esta terminal con el Canal de Panamá. Esta obra secuestra la conectividad aérea nacional. Con tan solo tener presente el caos provocado hace casi dos años con el “apagón” de horas con el cual se dejó totalmente incomunicado al resto del país, sabremos de lo falso de ser éste un magnífico proyecto. En ese afán de defender lo indefendible y tratándose de líquido, don Carlos la regó todita. Ya sin ningún rubor aceptó el hundimiento y no sólo dentro de las 15 mil hectáreas en donde se realiza ahora el relleno y en breve la construcción, sino de todo el Valle de México, por lo cual aconseja dejar de sobreexplotar el acuífero, buscar que el 40 por ciento del agua de las lluvias se pierda, hacer lagunas de filtración y dos presas en esa misma zona.

Ahora sí ¡que alguien me explique! Resulta ser de gran veracidad, punto por punto, todo lo dicho por técnicos y especialistas cuyas opiniones surgieron en contra de llevar a cabo una obra de esa magnitud en el lugar y al oponerse con explicaciones en las cuales se advierte la necesidad de realizar muchas otras obras para asegurar el gran proyecto de Pena Nieto. Así, se tienen argumentos suficientes para detenerla.

El tiro volvió a salir por la culata del empresario telefónico cuyas empresas en el extranjero, por cierto, no han resultado tan exitosas como haberle entregado clientela cautiva mexicana sin ningún requisito y contando solamente con un mínimo porcentaje accionario, con el cual recauda miles de millones de pesos todos los días. Como ya no pudo seguir argumentando y soportando las lindezas del proyecto, se dedicó, en plena conferencia de prensa a soñar… sí, a soñar.

Vio convertido el viejo aeropuerto en otro Paseo de la Reforma, admiró con los ojos abiertos los jardines y los museos, saboreó y hasta arrugó la nariz al percibir el olor de la comida surgida de las instalaciones de restaurantes mexicanos y hasta se echó un cafecito con sus compañeros de farra hasta darse cuenta de no ser éstos ni los Hank, ni los Salinas, ni los Gerard, ni los Hinojosa, sino los boquiabiertos periodistas.

TEMA DE CAMPAÑA

Quienes pretenden ver la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como un mero negocio e intentan de una y mil formas desacreditar a AMLO -deben ser revisados cada uno de los contratos firmados así como calibrar de nueva cuenta si procede o no su construcción en el lugar y otros temas relativos a la operatividad-, pretenden ocultar será con esa obra con la cual pueda ejemplificarse el grado de corrupción que ha imperado en el país, la protección brindada a grupos ligados al poder ya sea por amistad, por ser parte de la familia, por cumplir con compromisos contraídos durante, no una, sino todas las campañas políticas llevadas a cabo en este sexenio.

El absurdo de llevar a cabo obras de relleno de la dimensión de las realizadas, el cerrar ojos y oídos a las recomendaciones hechas en el extranjero sobre la existente dificultad de los aterrizajes y ese burdo planteamiento de contar con una terminal de primera generación, con grandes tiendas comerciales en su interior, hotel, etcétera, conforman un paquete en el cual siguen siendo muy pocos quienes se benefician, ya que no son estos los tiempos en los cuales se contraten cientos de albañiles, la utilización de bloques los elimina. La maquinaria ha venido a sustituir la mano de obra y si se refieren a los empleos a conseguir con la puesta en funcionamiento habrá de recordarles la eliminación, inclusive, de los maleteros.

Reunidos voceros y coordinadores de campaña de los cinco candidatos en un programa televisivo transmitido la mañana de ayer, se dio una clara muestra de los intereses que rodean al NAICM y de la fuerte necesidad existente de derrumbar las preferencias hacia AMLO, lo cual no logran y el efecto se convierte en inverso. Salió a la luz la otra intención, la de construir un inmueble con el dinero, inclusive, de los fondos de retiro de los trabajadores para, posteriormente, concesionarlo a los grupos de siempre, a los que ahora operan las terminales aéreas sin contribuir en lo más mínimo, por ejemplo, a la promoción turística, a difusiones fuera de sus pantallas, de las instaladas en las salas de espera.

Enrique Torres habló por “El Bronco” y sostuvo era perder el tiempo abordar el tema del aeropuerto cuando todos los días tenemos reportes sangrientos, cuando la inseguridad impera. Sin embargo, hizo notar los miles de millones de pesos dedicados a las campañas, a los partidos políticos, y lo viable de utilizarlos para escuelas, para renglones de interés y beneficio ciudadano. También podría agregarse el dinero desviado, el autorizado para liquidar sobreprecios, el de las mordidas, el enterrado en el NAICM, cifras muchos mayores por cierto al dinero aprobado por el INE, el cual serviría para dotar a los policías de todos los equipos necesarios para el cumplimiento de su labor, para la adquisición de tecnología a fin de emplearse a fondo en inteligencia y darle la batalla al narcotráfico y a las otras mafias.

Jorge Castañeda –quien por cierto se bañó, peinó y ojalá se hubiese lavado los dientes porque tiene muy mal aliento- llevó la voz cantante de Enrique Anaya y se hizo de lado al momento de opinar, seguramente totalmente cierto de cargar moralmente con otra construcción, la de la nave industrial queretana sobre sí. Dijo sobre las propuestas de Anaya, están dirigidas a crear un ambiente propicio para el desarrollo y contar con un aeropuerto de primera clase, indiscutiblemente le suma puntos a cualquier otro proyecto. Se notó desconoce la importancia de la conectividad, como también del costo de la terminal, del origen del dinero y, sobre todo, de los amañados contratos y los moches llegados, inclusive, al Ejército mexicano para la construcción de una triste barda, muy kilométrica, pero un muro peor que el de Trump porque nos deja sin instituciones en las cuales confiar plenamente.

Juan Ignacio Zavala obviamente defendió este proyecto porque sabe que su representada, sangre de su sangre, está a un tris de conseguir sea la otra carta debajo de la manga de un desgastado y rechazado Ejecutivo Federal. Por cierto, este personaje significó la segunda defensa de doña Margarita, la primera corrió por cuenta y riesgo de don Felipe quien se ostenta nada más como el marido de la candidata a la cual le brinda todo su apoyo porque es bonita, inteligente, brillante y la madre de sus hijos. En estas regadas de los políticos, las cuales les dicen pasan desapercibidas, se presentó la de aclarar no tiene pensión, entonces ¿de dónde salen los fondos con los cuales viven tan espléndidamente”.

Aurelio Nuño, de pelos muy bien aceitados y peinados, no sólo defendió a su gran jefe, aunque él mismo no sepa si éste es Luis Videgaray o Enrique Peña Nieto, para de manera inmediata sacar a la luz la reforma educativa y las pretensiones de AMLO, según su punto de vista. Nunca borró de su rostro una sonrisita alejada del sarcasmo y convertida en nerviosa, reflejando encontrarse los integrantes del equipo de campaña de José Antonio Meade en el centro de una gran tormenta, en donde lo que más les caen son rayos y centellas paradójicamente lanzados desde Los Pinos y ahora con ayuda del empresario de lujo del salinato.

A Mario Delgado, de Morena, le impedían hablar. Unos y otros estaban urgidos de callarlo. Y, la verdad, fue tal la exhibición hecha por los representantes y voceros de la oposición a López Obrador, que no hubo ninguna necesidad de pelear el micrófono, su burlona risa lo hizo todo y lo peor para ellos es que ésta estuvo acompañada por quienes, detrás de las pantallas veían semejantes escenas. Sólo faltó les agradeciera el empujón porque de nueva cuenta el tabasqueño mostrará repunte encuestador.

NEGOCIOS SON NEGOCIOS

Carlos Slim, el séptimo hombre más rico del planeta según la revista Forbes, tiene derecho a defender sus negocios, sin duda alguna, pero… Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, lo puntualizó en Mazatlán, Sinaloa, al considerar positivo que el primer accionista de América Móvil y Grupo Carso proteja sus intereses en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM)… Y Javier Jiménez Spriú, propuesto por AMLO para ocupar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), señaló la postura de una de las figuras más influyentes del país por su potencial económico se deriva de que “tiene muchos intereses” en el NACIM, con inversiones por más de 90 mil millones de pesos.

El detalle está en esta defensa en la de un personaje que selecciona minuciosamente sus apariciones públicas y apenas concede entrevistas, la cual se da en el contexto de la campaña presidencial a seis días del primer debate entre los aspirantes a la Presidencia de la República y cuando los sondeos de intención del voto a nivel nacional registran una amplia ventaja para el candidato de la Coalición Morena-PT-PES, así como el hundimiento de las aspiraciones del abanderado del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, quien junto con Ricardo Anaya de la alianza anti natura PAN-PRD-MC, y Margarita Zavala (esposa del ex presidente Felipe Calderón), han subrayado su intención de seguir adelante con el principal proyecto de infraestructura de la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

En entrevista radiofónica, donde se le cuestionó si Andrés Manuel López Obrador le daría la concesión del NAICM a Slim, Jiménez Espriú adelantó: “Si AMLO es designado presidente de la República, discutiremos”. No obstante, resaltó: “el señor Slim con toda razón y todo derecho está defendiendo un tema en el que cree y tiene intereses empresariales, que son legítimos”, pero AMLO “esta defendiendo los intereses de la nación”. Y admitió: “En el momento en que sea presidente de la República, discutiremos con el ingeniero Slim y los empresarios interesados en el tema, seguramente habrá coincidencias entre los intereses de inversionistas y los de la nación”.

A Jiménez Spriú le sorprendió la conferencia de Slim, quien incluso presentó un proyecto –fue idea, ocurrencia, según él mismo lo manifestó- de desarrollo inmobiliario; le dijo (a Slim): “ayúdanos y sal, con tu peso específico, a defender el aeropuerto”. Se trata, destacó, de la “artillería de mayor calibre para defender el proyecto”.

Visto en perspectiva, a la mayoría de los mexicanos con carencias básicas –al menos 50 millones- no les interesan mucho las nuevas pistas o la conectividad internacional que habrá con el NAICM, la cual dicen detonaría inversiones, están más enfocados en conseguir la comida de mañana, recursos para el pago de los servicios como la luz, agua, el gas; muchos en el gasto generado por las escuelas, incluso públicas pero sobre todo las privadas; los inquieta librar la quincena o la semana; piensan en lo caro del pasaje, de la gasolina; en que el dinero simple y sencillamente no les alcanza.

A quienes les interesa es a aquellos empresarios involucrados en el negocio, donde Carlos Slim lleva mano. Su holding empresarial está involucrado en la obra del NAICM como constructor y como inversor. Un consorcio de empresas lideradas por Slim: Grupo Carso, Prodemex (de Olegario Vázquez), La Peninsular (de Carlos Hank), ICA (Bernardo Quintana) y las españolas FCC (también propiedad de Slim) y Acciona, ganaron el contrato para construcción de una de las terminales del NAICM, con un proyecto valorado en 84,828 millones de pesos (más de 4,000 millones de dólares). Esa licitación es la más importante de todo el proyecto y representa casi la mitad de la inversión total.

Además, el NICM está diseñado por Norman Foster y la firma de arquitectos de Fernando Romero, yerno de Slim. La construcción se dijo en un principio, tendrá un costo aproximado de 13 mil millones de dólares y dará servicio a 68 millones de pasajeros al año. La obra es la más cara del gobierno de Enrique Peña Nieto y el emblema de su sexenio. Justo después de conocerse el resultado de la licitación, las acciones de ICA subieron 11.56%, mientras que Carso avanzó 1.85%.

Para financiar la construcción, el Ejecutivo federal dispuso de 4 mil millones de dólares provenientes de recursos fiscales. Otros 6 mil millones proceden de deuda captada en los mercados y está en marcha la solicitud de un crédito bancario por mil millones de dólares. El mes pasado, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, responsable de la construcción del NAICM, obtuvo 30 mil millones de pesos en el mercado accionario mexicano mediante la colocación de un instrumento financiero conocido como Fideicomiso de Inversión de Infraestructura o Energía (Fibra E). Ocho de cada 10 pesos de los recursos captados en esa ocasión fueron contratados con las empresas que gestionan los fondos de pensión de los trabajadores

El programa de inversiones del NAICM supone que en los próximos cuatro años se dará un inyección de 590 mil millones de dólares, un 63% procedente de las arcas púbicas, de ahí la oposición de AMLO. Los 321 contratos suscritos hasta la fecha para hacer realidad el nuevo aeródromo ascienden a 7,800 millones de dólares. Es, en conclusión, un negocio redondo y multiplicable a lo largo de ese siglo.

REMEMBRANZAS DE ANDANZAS CARIBEÑAS

Anecdótico y con muchas experiencias dignas de aparecer en esos tomos en donde reúnen situaciones increíbles o narraciones RIP, es el pasado de Cancún, del municipio Benito Juárez, por referirnos solamente a los últimos cincuenta y pico de años de historia. De ello platican y muy sabroso quienes fundaron el lugar, los llamados a construir un nuevo espacio, un polo turístico de desarrollo. Así aparece el Grito de la Independencia, en donde se utilizó a manera de campana un tanque de gas, según lo narra el ingeniero Rafael Lara, a la postre alcalde. Pero está también la negativa del Banco Mundial de participar con créditos para iniciar los trabajos relatada por Carlos Cardín.

Los detalles en estas experiencias cuentan y cuentan mucho. Revela el tipo de avión y las escalas hechas para llegar a Cancún, a una pista de aterrizaje improvisada para exponerles el proyecto a los banqueros y para conocer el lugar. Lo malo fue la visita anterior a Tabasco, en donde presentaron un proyecto para desarrollo ganadero y agropecuario en plena sequía. Al llegar a Cancún, una interminable lluvia los sorprendió, obviamente hicieron su parte de daño los moscos y empezaron a rondar ferozmente a los visitantes. ¿Un desarrollo turístico en donde caen estas tormentas y un proyecto de campo donde impera la sequía? Así que ni uno ni otro y fue entonces cuando, en otra oportunidad, llegaron los del BID, le entraron y todo empezó.

Iniciaron el levantamiento de hoteles, las oficinas de Fonatur estaban permanentemente saturadas, se generaron oportunidades mil para los lugareños, para los quintanarroenses, las cuales, desgraciadamente, no supieron aprovechar quienes vivían en Chetumal y, con todo y esa lejanía, los auténticos dueños de las tierras, antes y ahora en venta. Hubo necesidad de crear autoridades y el primero resultó fuereño, no así el segundo, cuando ya el Sur reclamaba su posición. El tercero y el cuarto alcaldes, al argumentarse la creación de una ciudad cosmopolita, también fueron de importación y así sucesivamente sin lograr derrumbar este argumento con el cual, paradójicamente, se elimina hasta a quienes vieron la primera luz en este municipio.

El paso a la obtención de recursos propios por parte de los Ayuntamientos dio inicio a las ambiciones. El saberse controlados y limitados en los gastos permitía a los ediles mantenerse en el mismo nivel económico con el que habían entrado al cargo y una de las poquísimas formas de hacerse de recursos “extras” era mediante las cuentas bancarias, los depósitos, el jineteo de los intereses de las sumas depositadas. Otra, el otorgamiento de ciertos permisos como el de los horarios con alguna cuota extra, nada comparada con las exigidas, amenaza incluida, para todos los rubros de inspección. Los fuereños en el poder han abusado en todos los sentidos y ahora hasta se incluyen los líderes sindicales quienes, en el pasado, llegaron momentos en los cuales los calificaron de rijosos por pelear mejores condiciones para sus agremiados.

Dadas las circunstancias actuales no es exagerado afirmar el paraíso buscado, encontrado, vivido durante una época, está enterrado y lo actual no sustituye en nada ni la armonía, ni la seguridad, ni la gobernabilidad anterior. En medio del caos y la anarquía, los partidos políticos presentaron una flaca, disminuida, escuálida, oferta electoral. Mario Machuca, líder de la CROC estatal, diputado federal con licencia, al sustituir a Roberto Castellanos (q.e.p.d.), arrancó cancelando el desfile del Primero de Mayo. Ha sido muy visible su falta de respaldo a la clase trabajadora que representa al permitir liquidaciones vía pagadoras con las cuales se les cancelaron todas las prestaciones.

La presentación de una iniciativa tomada del brazo de la CTM, en donde dejan ya sin ninguna protección a los trabajadores, habla por sí sola de la labor de esquiroles realizada. Su planilla incluye a homólogos: Delia Alvarado, eternizada en el sindicato de trabajadores del ayuntamiento, quien también ha aceptado se liquidara a los de limpia, a los de los parques, a quienes dentro de servicios públicos vigilaban el alumbrado. Eso sí, manipulando a los de la policía, amedrentándolos y, por supuesto, no dando pelea por ninguno de ellos. Presume un inmueble asentado en un terreno regalado y esas instalaciones, por supuesto, no sustituyen todas y cada una de las carencias de esa burocracia. El cetemista bien comido y con una envidiable colección de relojes, inclusive superior a la obtenida pieza por pieza por Julián Ricalde, ex alcalde y ahora candidato al Senado Isidro Santamaría, entra también a la planilla de Machuca, del chaparrito capaz de sostener con su organización o, mejor dicho utilizando arbitrariamente las cuotas de sus agremiados, todos los gastos del PRI, porque Remberto se negó a darles hasta para sus aguas. Está doña Lupita Novelo y sus maestros, aunque sobresale la creencia equivocada de la existencia y cumplimiento del voto corporativo. Les dirán que sí pero…

Detrás del grupo de apoyo de doña Mara Lezama hay una tétrica historia de la cual estamos reuniendo pruebas para evitar no sea solamente la candidata de Morena quien se vea atrapada, sino todos. Éste caso, con la inseguridad reinante provoca un creciente pavor. Su planilla tampoco contiene lo mejor de los ciudadanos cancunenses, aunque sí rostros muy conocidos y fotografiados en sus notas sociales. El trabajo detrás de los micrófonos le ha proporcionado una idea de la dimensión de la problemática actual y de los puntos en los cuales el gobierno municipal ha fracasado en su relación con los ciudadanos.

Un caso para la araña se ejemplifica en la alianza PAN-PRD-MC, le han dado tantas vueltas a una cuerda soltada a su máximo que están total y completamente atrapados. Ni Chano, ni Chon. Dicen empiezan las campañas en mayo, se consuelan de esa manera y confían en la fama de José Luis Toledo para brincar ese tiempo aparentemente perdido. En tanto, lo reúnen con quienes trabajarán si ganan y hacen promesa como las hechas por “Chanito” cuando le presentó su estructura a Mauricio Góngora y aceptó haber sido eliminado de la candidatura. Hay otros seguidores entre los cuales sitúan a los enlistados en etapa de capacitación para, dado el momento, utilizarlos para cualquier otro abanderado que no sea Emiliano Ramos, porque ya se regresó a su curul -como nadie le ha abierto el portafolio no se sabe de las condiciones para su retorno-. Dicen se ha armado toda una operación para lograr votos de priístas en favor del escogido desde la época de Roberto Borge para sentarlo en una silla y, si no fue la estatal, tal vez ahora sí logra la municipal, con todo y chanchullo porque hay de quienes no puede esperarse ninguna otra cosa.

A ritmo de rumba, chachachá, danzón, Niurka Sáliva festeja su registro como candidata abanderada por el PES. Llegada tras la intensa lucha de su marido por disolver la alianza con Morena y el PT y así darle la oportunidad de gobernar… a don Gregorio, por supuesto. Quienes no se han movido del lugar fueron testigos presenciales de la invasión de cubanos en estas tierras, inclusive se abrieron dos restaurantes en la ciudad y uno en la zona hotelera especializados en los platillos de la Isla. Y no hay porque criticar esta masiva llegada, aunque sí apuntar no había trabajo para todos y Cancún se utilizó como puente para que lograran arribar a su verdadero destino, los EU. Si tales apoyos estuvieron dentro de la legalidad o no, correspondió a la autoridad determinarlo, lo cierto es que en ese afán de ayuda desplazaron a trabajadores mexicanos lo cual, sin duda, volvería a suceder. Además volveríamos a padecer a la dragona, su alto costo y su no menos abultada renta.

Del cielo tendría que llegar quien pudiera enderezar este caos y ponerle un alto a una ingobernabilidad circulando sobre ruedas.

DE LOS PASILLOS

Imposible no reproducir este comentario de Héctor Anaya, director, profesor y socio fundador de la Sociedad General de Escritores de México, la SOGEM:

“Si en muchos aspectos me parece admirable el ingeniero Carlos Slim: su apoyo a las artes, a la cultura, a los estudiantes, a la medicina, sus reinversiones en el país que le ha dado su riqueza, creo que en su defensa del nuevo aeropuerto, se sirvió de una argucia: suponer que va a beneficiar a cinco millones de personas depauperadas que viven en esa zona. El viejo aeropuerto está situado también en una zona de pobreza, donde también se han hecho grandes inversiones públicas y privadas, que no han beneficiado a los vecinos. ¿Cuántos de Neza, de Chalco, de Aragón, de Pantitlán, de la Moctezuma, de Aragón o del Peñón de los Baños, trabajan en el aeropuerto Benito Juárez? Ni de maleteros, barrenderos, limpiadores. ¿(a los que contratan outsourcing) son de esos rumbos? ¿Los pilotos, las azafatas, los empleados de las aerolíneas que atienden los mostradores y deben ser bilingües o acaso los controladores de vuelos, son de por allí? Y en cuanto a los negocios establecidos: restauranteros, comerciantes, banqueros, cambistas y muchos más, ¿viven en los alrededores? No, los beneficiados vienen de fuera, inclusive de fuera del país. Slim lo sabe y todos lo sabemos. ¿O no?…”

El Pleno de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México designó a José Ramón Amieva jefe de Gobierno sustituto, 18 días después de que Miguel Ángel Mancera dejara el cargo. El ex secretario de Gobierno estaba como encargado de despacho tras la salida del ahora aspirante al Senado. Amieva será el encargado de cerrar la actual gestión, que culminará el 5 de diciembre. Los legisladores locales de oposición recriminaron que Mancera no haya concluido su encargo…

El aspirante de la coalición Todos por México a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, y la candidata independiente, Margarita Zavala, requirieron ya el despliegue de seguridad, luego de que el INE solicitó la semana pasada a la Segob proporcionar ésta a los candidatos a cargos de elección popular. De acuerdo con Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del INE, el Estado Mayor Presidencial se hará cargo de la seguridad de Meade y de Zavala. Hasta el momento, AMLO y Ricardo Anaya no han requerido el apoyo.

