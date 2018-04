“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“Vivimos en una burbuja grande, gorda y fea”: DT

Show dominical con el cuarteto “Los de a Pechito”

Primer debate: crearon escenario ideal para AMLO

Seguridad y violencia, callos para RA, JAM y MZ

“El Bronco” entrampado por caso Rodrigo Medina

Fox, Felipe y Peña, prenden fuego a sus candidatos

Proponen organizaciones sociales otro cuestionario

Inservible debate por la CDMX; fácil ganó Claudia

Roo, sangrienta jornada, supera las de Acapulco

Tal y como hizo célebre Chespirito la expresión “sin querer, queriendo”, los sesudos servidores del Gobierno Federal instalados como consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) formaron un escenario ideal para Andrés Manuel López Obrador y, en el primer debate, no será nada difícil se levante como triunfador. Los temas dan para lanzar las críticas suficientes, para hacer notar una realidad en el país, la cual se torna cada vez más sangrienta y, frente a un gran número de mexicanos, seguidores, militantes de Morena y electores en general, presentar soluciones a la grave crisis del presente. AMLO, simplemente, la tiene armada porque no es éste un concurso de oratoria sino de exposiciones con las cuales se sabrá de la viabilidad de transformar a México, de sacarlo de inmediato de la inercia, la inmovilidad y la inseguridad.

El primero de los tres temas del debate del próximo domingo se llevará a cabo en un inmueble majestuoso, el Palacio de Minería, a las 8 de la noche. El tema: seguridad pública y violencia. Jaime Rodríguez El Bronco será el primer participante y lo que ahí exponga dejará claramente establecido quien ordenó saltarse los señalamientos sobre las firmas falsas, las obtenidas sacadas de las tumbas y presentar a un candidato calificado de delincuente electoral. El tema da para lanzar fuertes críticas a José Antonio Meade, sin importar si es o no “candidato sin partido”, porque el más fuerte de la alianza que lo respalda es nada menos al cual pertenece Enrique Peña Nieto, Ejecutivo con cuentas récord en crímenes, asaltos, robos, secuestros, etcétera.

Andrés Manuel López Obrador será el siguiente y el tema le da para repartir no sólo en señalamientos hacia las tragedias provocadas por la violencia durante los sexenios tanto de panistas como de priistas. La inseguridad presente, paradójicamente, alcanza inclusive a los integrantes de la llamada “mafia del poder”, lo cual queda de manifiesto al requerir decenas de guardaespaldas a mañana, tarde y noche, y al apostarlos dentro y fuera de casas y oficinas y mantenerlos vigilantes de cada paso dado por la familia completa, la cercana, la política, la lejana e inclusive con residencia en alguna entidad de la República. Pero lo más importante estriba en conocer a fondo los puntos planteados para disminuir violencia y retornar a un clima de seguridad. La mención amnistía será, seguramente, parte de la agenda de temas a tratar para atacar al tres veces candidato presidencial, porque no tienen respuesta, ni planes, ni proyectos para abordar de fondo el grave daño provocado por la pobreza y la desesperanza.

Ricardo Anaya seguramente dirigirá sus baterías contra AMLO señalando los índices de violencia registrados durante su gobierno en la Ciudad de México y el proyecto presentado, dejando de lado las referencia hacia el gobierno federal actual ya que, como se sabe, corren rumores sobre la posibilidad de que obtenga el perdón de EPN y se forme otra vez la tan temida y dañina alianza del PRIAN. Surgirán sin freno las promesas y la petición de confianza. El panista-perredista-movidito encontrará, si el comportamiento fuese auténtico, un escenario en donde puede anotarse algunos puntos, todo depende de si desperdicia el tiempo atacando a López Obrador, lo cual también a él le ha resultado contraproducente según revelaron las últimas encuestas, quedando registrada la pérdida de 6 puntos atribuibles también al asunto de las operaciones con terreno, naves industriales, lavado de dinero, desviaciones. etcétera, explicadas públicamente de manera reiterada pero sin lograr el propósito de convencer al electorado de su inocencia.

Cinco minutos para exponer el tema es tiempo más que suficiente para cada participante, para presentar un panorama del cual se desprenda conocen del tema, sin embargo, lo más probable es pretender desde el primer momento atacar al tabasqueño.

A estas alturas, si los participantes no estuvieran tan maiceados y con la cola tan larga, la presentación de José Antonio Meade lo llevaría a mostrar un rostro de vergüenza: son cientos de miles las familias que perdieron a uno o varios de sus miembros, el luto se vive en gran parte del territorio nacional y las acciones ejercidas por quien, con su dedo mágico, lo seleccionó han creado ira y división entre los mexicanos con lo cual le agregó otro ingrediente a la violencia padecida. Por si fuera poco, el gobierno federal ha contribuido notablemente a engrosar las filas de la mafia, de la delincuencia organizada, de los narcotraficantes.

Margarita Zavala de Calderón Hinojosa cerrará este primer bloque y su estatura tal vez le permita emular a los avestruces y enterrar la cabeza. Si su firma en el compromiso Bimbo de cuidado a la niñez es inválida al recordar su papel en el caso de la guardería ABC, el desinterés mostrado para lograr una etapa con los cuidados necesarios y adecuados para los sobrevivientes, ya puede esperarse una cadena de supuestas soluciones con una base llena de mentiras surgidas del asesor familiar en la materia: Genaro García Luna, quien curiosamente retorno al país hace un par de semanas y desde lejos ordenó y vigiló la construcción de instalaciones televisivas cuyo costo en principio alcanzó más de 100 millones de pesos. Lleva muchos años durmiendo con un alcohólico y nada hizo para evitar tomara decisiones cuando su mente estaba alterada, y mucho menos puede pretender se olviden las centenas de miles de cadáveres provocados por las malas estrategias empleadas por su asesor GGL, las decenas de miles de desaparecidos y todas las acciones provocadoras de un fuerte incremento en inseguridad y violencia, superior inclusive al provocado por el ranchero Fox.

El tema, sobra decirlo, es espinoso y captará la atención total. Para abordarlo, los moderadores tendrán 30 segundos. Lo introducirán y se harán preguntas, primero generales y después de seguimiento. Posteriormente, se abrirá una mesa de diálogo entre los aspirantes la cual girará en torno a una pregunta lanzada por el moderador. En cada segmento los participantes tienen derecho a dos réplicas de 30 segundos. Dicen es debido a la preparación de los moderadores que no se conoce el orden de su participación. Azucena Uresti, Denise Maerker y Sergio Sarmiento estarán a cargo. La primera representa un canal con subsidio del gobierno federal, los otros dos a las cadenas televisivas receptoras de miles de miles de millones de pesos dizque para la publicidad.

SIN DESPERDICIO

El segundo tema es también importante y será tratado por los participantes en el mismo orden del anterior, por lo tanto, habremos de conocer la respuesta de El Bronco con relación a los denunciados malos manejos económicos hechos por el ex gobernador Medina, las exoneraciones otorgadas bajo la mano de la más absoluta impunidad y la falta de rendición de cuentas durante su gobierno. Combate a la corrupción y a la impunidad es el renglón a tratar y de ello, se ha visto, nada sabe el regio.

Las permanentes denuncias hechas por el tabasqueño han sido desmentidas por distintas voces, algunas contratadas y otras presionadas pero, al paso del tiempo, no se ha conocido de una sola de ellas que no fuera cierta. Esperan lancen los petardos de siempre, los del señor de las ligas y el ex tesorero jugador en Las Vegas. Sólo que, a diferencia de la impunidad vista hacia todos los funcionarios parte del gabinete, ambos han pisado la cárcel. El fundador de Morena ha sido muy claro y sin lanzar promesas refiere la aplicación de las leyes como punto de partida. Mal irá para los siguientes participantes.

Estará presente en la exposición de Ricardo Anaya aquella promesa foxista de atrapar a los peces gordos, de ir tras las víboras tepocatas y terminar aliándose hasta con otros grupos con los cuales se permitió hasta la fuga de El Chapo. Ni qué decir de Calderón quien no se atrevió a levantar un solo expediente en contra de miembros del equipo anterior, pero tampoco de los priistas a quienes acusaba reiteradamente de corruptos y de prohijar la impunidad. Ambos se quedaron, haciendo gala de la máxima corrupción, sin rendir cuentas sobre precios y excedentes petroleros y don Felipe vive a todo lujo habiendo renunciado a su pensión. Los panistas iniciaron una etapa corrupta mucho más grave que las anteriores.

José Antonio Meade en este tema debería permanecer callado. Como plantear siquiera la posibilidad de ir contra el secretario Socavón, o aclarar las fortunas formadas por los Hinojosa, la incrementada por la familia Hank, la impunidad sobre el grupo Atlacomulco, la desaparición del dinero enviado por particulares y empresas para la reconstrucción de diversas entidades y de la capital del país a raíz del sismo, la investigación “secreta” de Odebrecht, la entrega de dinero a Josefina Vázquez Mota, dizque para auxiliar a los migrantes en Estados Unidos, la Estafa Maestra, caso apresuradamente cerrado para evitar señalamientos directos, etcétera. Si hubiese conciencia mejor evitaría el tema.

Doña Margara, en esta exposición, tendrá de nuevo que revivir todo lo mal hecho por su cónyuge. Sobre combate a la corrupción e impunidad no puede establecer renglones para la ofensiva. Tuvo, como pareja presidencial, la posibilidad de influir en erradicar estos males y, sin embargo, se hizo amiga y cómplice de quienes se enriquecieron brutalmente en ese sexenio. La mayoría se fue al extranjero y, como es el caso de García Luna, pusieron hasta restaurantes para contar con un medio para seguir lavando el dinero producto del saqueo al erario.

Finalmente, entrarán a dos temas, el de la democracia y el de los grupos en situación vulnerable. Cada uno de los participantes responde al significado de democracia de los partidos que los abanderan. Para priistas y panistas es ganar y si para ello deben alterarse, modificarse, redactarse nuevas leyes para enfrentar cada proceso, así lo hacen y lo seguirán haciendo, aún y cuando como se prevé pierdan el poder presidencial. Las organizaciones satélites, los adheridos para salvar el pellejo, ven la democracia como ese derecho dizque de minorías para ejercer su voto y son tan raquíticas esas minorías que los desdibujan totalmente y cada vez son más caros y representan pesado lastre.

Pobreza y desigualdad han evitado la creación de políticas públicas encaminadas a dar la debida atención a los grupos en situación de vulnerabilidad. El primero en hablar de ellos fue Luis Donaldo Colosio, sin embargo, José Antonio Meade está impedido de hablar del tema y de su primer promotor en virtud de haber pasado por alto celebraciones llevadas a cabo año con año recordando el magnicidio del entonces candidato presidencial.

A las ocho de la noche inicia el debate. Lo cerrarán participantes en el siguiente orden: Jaime Rodríguez, Margarita Zavala de Calderón Hinojosa, Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade. Contarán con 60 segundos, con un minuto solamente, para realizar su intervención final, dedicada, suponemos, a promover asistan los electores a las casillas y reflexionen sobre la emisión de su voto, además de repetir la frasecita más famosa durante las etapas de precampaña, intercampaña y si ya tienen alguna más de aquí al domingo. ¿Chiflará Anaya: na na nanana?

No hay forma de evitar ver el debate. Habrá auditorio cautivo porque va después de una jornada futbolera y las transmisiones incluyen a las tres principales cadenas televisivas, a 787 medios permisionados, canal Once, al del Congreso, el de la UNAM y las redes: Facebook, Periscope y Youtube. O sea, para donde se mueva los verá.

PREGUNTAS A RESPONDER

Representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, entre las cuales destacan Fiscalía que Sirva, Seguridad sin Guerra, Artículo 19 y Fundar, lanzaron este jueves preguntas a los candidatos presidenciales sobre temas vinculados con la seguridad, corrupción y atención a víctimas. Encabezados por Mariclaire Acosta, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), los activistas señalaron esos temas deberían ser respondidos por los aspirantes a la Presidencia de la República en el primer debate que sostendrán el próximo domingo.

Durante una conferencia de prensa en el patio de la Universidad de la Comunicación, precisaron que el documento con los cuestionamientos será entregado al Instituto Nacional Electoral (INE) a fin de que sea tomado en cuenta y pidieron a Sarmiento, Maerker y Uresti retomen los planteamientos durante su participación como moderadores del encuentro entre los aspirantes presidenciales. Denisse Dresser, al leer el pronunciamiento, aseveró: “tras 11 años de guerra, el debate debe tener a las víctimas en el centro de sus preocupaciones… México vive el proceso electoral más grande de su historia, en medio del dolor que han generado 11 años de guerra y la reafirmación de una premisa generada por la crisis institucional de violencia que padecemos, la impunidad y la corrupción matan”.

A los candidatos presidenciales les lanzaron las preguntas siguientes: ¿Está a favor de una reforma al articulo 102 constitucional para crear una fiscalía autónoma, eficaz e independiente del poder político? ¿Estaría dispuesto a solicitar cooperación de la ONU para combatir la impunidad y la corrupción como ha ocurrido en otros países? ¿Qué haría para garantizar a las víctimas del delito y el abuso del poder el derecho a la verdad y medidas de reparación? ¿Cómo terminaría con la corrupción en las contrataciones con las empresas del Estado? ¿Cuál es su propuesta en materia de desarrollo policial federal y a nivel nacional? ¿Qué haría para garantizar que la seguridad pública sea una tarea de los civiles? ¿Usted impulsaría y respaldaría la abrogación de la ley de seguridad interior? ¿Cuál será su política frente al crimen organizado?

DEBATE INÚTIL POR LA CDMX

El primer debate entre los candidatos a gobernar la Ciudad de México fue poco menos que inútil, con un formato acartonado y forzado. Predominaron las argumentaciones falsas y las descalificaciones y ataques a los adversarios. Las propuestas viables para la capital del país, para resolver sus problemas, brillaron por su ausencia; prevalecieron los titubeos, producto del desconocimiento en la mayoría de los aspirantes y, como se esperaba, los ataques se centraron en la puntera en todas las encuestas: Claudia Shienbaum de Morena.

Urbanismo y sustentabilidad fueron los temas del primer encuentro en donde sobresalió el desconocimiento del fondo de la compleja problemática de la otrora Ciudad de los Palacios.

Alejandra Barrales de la coalición Por la CDMX al Frente, quien le sigue en la intención del voto, centró sus dardos a la morenista en una presunta responsabilidad por las muertes tras el sismo y el colapso del Colegio Rébsamen. Sheinbaum reviró de inmediato: “No es ético y es vil utilizar una tragedia como centro de tu campaña”. También contraatacó: “es fundamental acabar con la corrupción, quien no puede explicar 60 millones de pesos de sus ingresos no puede acabar con el tema de la inseguridad”.

La abanderada de la coalición Juntos Haremos Historia intentó no responder a las críticas y concentrarse en sus propuestas de retomar el control de la Ciudad de México desde el gobierno, lo que, sostuvo, se perdió en la actual administración. Para ella y para millones de capitalinos, se abandonó el tema de la seguridad, “y no sólo eso: llenaron el gobierno de rufianes, regresó la corrupción y con ello la colusión entre el crimen y la autoridad”. No obstante, la morenista prometió invertir en el Metro y en los transportes eléctricos, además de regular el transporte concesionado, poner un cablebús para GAM, Iztapalapa, Tlalpan y Álvaro Obregón, pero sin especificar los costos económicos que representaría cada obra.

La ex pareja de Miguel Ángel Mancera, Alejandra Barrales, aunque propuso crear universidades en el terreno que presuntamente se desocupará del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuando inicie operaciones el nuevo en Texcoco, sin especificará si las instituciones educativas tienen algún conocimiento sobre ese plan, se enfocó en atacar a Sheimbaum, a quien también la acusó de los decesos durante el sismo del 19 de septiembre en el Tec de Monterrey. La candidata del frente tenían bien claro cuál era su enemiga a vencer y arremetió contra ella.

Poco brillo tuvieron las intervenciones de la independiente Lorena Osornio, Mariana Boy del PVEM y hasta las de Purificación Carpinteyro del Panal; para llorar fueron las participaciones de Marco Rascon del Partido Humanista, el ex Super Barrio, y de Mikel Arriola del PRI. Éstos dos últimos se enfrascaron en un inútil duelo de acusaciones y calificativos. Arriola acusó a Rascón de chapulín de la derecha y halcón del 71. También se deshizo en promesas: incrementar la infraestructura del transporte público a niveles sin evidencia de viabilidad presupuestal. Propuso construir 100 kilómetros del Metro y 3 tres trenes subterráneos. Y para rematar prometió atacar el narco en la capital de la República con la fuerza federal, tal y como se ha hecho en la última década en prácticamente todo el territorio nacional. En tanto, Purificación Carpinteyro bifurcó sus ataques a Sheimbaum y Barrales, a quienes les dijo que deberían pedir perdón a los capitalinos por lo que han hecho sus partidos.

NOCHE TIBIA Y SANGRIENTA DE…

La apatía de las autoridades municipales y estatales unida a la desfachatez de pretender sea la federación la encargada de regresar la seguridad y la paz a Cancún y a la Riviera Maya, sigue provocando balaceras, muertes, temores mayores a la ciudadanía carente ya de protección durante las 24 horas del día. El titular de Seguridad Pública estatal permanece encerrado, no se le ve por ningún sitio, no patrulla, no trabaja. Rodolfo del Ángel se ha convertido, si no es ya lo era, en el mejor aliado de la delincuencia.

Mientras en Mazatlán se presumía el lugar ocupado por Quintana Roo en el sector turístico mundial y se recibían premios dedicados a la iniciativa privada pese al mal gobierno, en Cancún se escenificaba tremenda balacera. Descargaron durante la madrugada de ayer ráfagas al edificio de la Notaría 74 cuya patente fue otorgada a Alberto Galván García. De ahí, el pistolero a bordo de una motocicleta guió su ruta a la pagadora “Empowermen”. Según las primeras informaciones el notario es propietario de la outsourcing, por lo cual ligan ambas agresiones. Las ubicaciones de los inmuebles son céntricas. La primera en la supermanzana 15 en la avenida Alcanceh esquina con calle Miramar y la segunda sobre la Uxmal esquina con Barracuda.

Y si bien se trata de ataques perpetrados contra un fedatario público el fondo se desconoce lo cual torna en muy preocupante el caso. Lo más malo está en las dos parejas de sicarios quienes, a bordo de motos acuáticas llegaron hasta la playa del hotel Riu Cancún, parte de una cadena española, y dispararon en contra de un palapero y vendedores ambulantes. Eso de tender las líneas para conservar la escena del crimen sigue siendo un sueño en estas tierras. Como no les interesa investigar y mucho menos enjuiciar a quienes ya saben pertenecen a los grupos en pugna por la plaza para acaparar la venta del narcomenudeo, llegan, observan, hacen algunas fintas y se van. Eso sí con mucho personal para apantallar aunque luego pidan disculpas por “la mala imagen creada”.

Ya los agresores seguramente habían llegado a Isla Mujeres cuando se vio el despliegue inútil de la mentada gendarmería, la cual a la población cancunense le ha causado mucho más molestias que presentado resultados. Y ahí no paró la jornada sangrienta. La encargada del bar Las Canoas ubicado sobre la avenida López Portillo, justo la rehabilitada recientemente y una de las vías por las cuales se llega a Valladolid, a Chichen, a Mérida o a Progreso o más adelante a Campeche, fue acribillada junto con un agente de seguridad y un desvelado cliente. Llegaron sicarios a bordo de un auto compacto y dispararon un AK-47, de los también llamados “cuernos de chivo”.

A este paso ya no puede esgrimirse, como argumento para lograr se pongan las autoridades a trabajar, estamos próximos a transitar por un camino similar al de Acapulco. Fue un hacer y dejar pasar causante de la quiebra y casi desaparición del sitio reconocido como la mejor ventana de México al mundo durante muchas décadas. Y es que ya estamos, desgraciadamente, peor que Acapulco y las cifras de cadáveres y las circunstancias que rodean cada muerte así lo empiezan a revelar. Si como dice el refrán: “creíamos estar mal y resulta estábamos mejor”, nada favorable resultó el cacareado cambio sino todo lo contrario.

Por cierto ¿alguien ha visto al gobernador Carlos Manuel Joaquín Gonzáles dirigirse a las familias de tantas y tantas víctimas de la delincuencia? ¿Se ha acercado por lo menos para la fotografía a las decenas de niños huérfanos? ¿Se ha hecho presente en algún funeral? ¿Le ha rendido algún homenaje a los dos uniformados caídos en cumplimiento de su deber y les ha garantizado a los huérfanos educación y alimentación? Parece ser que no y pudiera argumentarse tiene una agenda apretada pues debe asistir a los informes de los gobernadores del PAN, de los del PRD, de los llegados abanderados por la alianza a la cual pertenece y, además, asistir a los congresos de todos ellos, incluido el Movimiento Ciudadano.

Están otras giras y las visitas a Palacio Nacional, a Los Pinos, cuando se firman pactos y acuerdos o se asiste solo para escuchar mensajes del Ejecutivo federal. Para colmo, son múltiples las reuniones en Gobernación y ni que decir de las de la Conago. Así ni como pedirle voltear y atender primero a quienes, además de poder, le dieron la oportunidad de andar del tingo al tango, conocer usos y costumbres de hombres y mujeres y disfrutar, como se debe, de la gastronomía de este país. Cuando se presente el fallecimiento de un notable tal vez se le vea aunque sin disposición de cargar ataúdes o montar largas guardias. Ni modo, así es esto.

DE LOS PASILLOS

La impunidad a toda costa parece ser la instrucción general a todos los funcionarios del gobierno federal saliente. Sólo así se explican las acciones en torno a los emblemáticos casos de corrupción que caracterizaron esta administración. En cuanto al escándalo internacional de la constructora brasileña Odebrecht, en México no quieren dejar un cabo suelto que lleve a la madeja de la campaña presidencial del actual inquilino de Los Pinos. En este esquema se encuadra la sanción e inhabilitación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) a la constructora Norberto Odebrecht y a su director en México, Luis Alberto de Meneses Weyll, y a su director de finanzas, Gleiber José de Faria. Destaca el hecho de que el primero de ellos fue quien denunció ante las autoridades judiciales brasileñas al ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, de recibir sobornos por 10 millones de dólares, en 2012. A la fecha, no se conocen resultados de la investigación penal que lleva a cabo la Procuraduría General de la República (PGR), sólo lo adelantado por su anterior titular en el sentido de que ya había sido concluida, pero se encuentra resguardada bajo 20 llaves…

Por unanimidad y con ovaciones y aplausos, la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que elimina el fuero del presidente de la República y cancela también esa impunidad procesal a todos los servidores públicos quienes la gozan actualmente. Así, fue derogada la disposición de que el titular del Ejecutivo federal, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado de traición a la Patria y delitos del fuero común. También se eliminó todo el proceso a seguir por la Cámara baja para hacer la declaratoria de procedencia o el llamado al desafuero, con el cual se señala sí procede someter a un proceso penal a un legislador o servidor público. Los diputados exigieron también al Senado se apruebe la reforma antes de que concluya el periodo de sesiones y se envíen a las legislaturas locales para ser procesada de inmediato…

En las comisiones unidas de Gobernación, de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Estudios Legislativos Primera del Senado, fue atorado el dictamen de la Ley de Comunicación Social, popularmente llamada “Ley Chayote”, tras un empate en dos de las tres comisiones, durante la sesión en la cual se votó en lo general tras casi tres horas de deliberaciones. Al no haber consenso, el presidente de la Comisión de Gobernación, el priista Raúl Pozos, adelantó se convocará a una nueva reunión extraordinaria. Por una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Congreso está obligado a aprobar esa norma a más tardar el próximo 30 de abril.

