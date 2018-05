“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“No os fiéis del caballo, troyanos. Algo pasa, temo a

los griegos, incluso cuando ofrecen dones": Virgilio

Es tal la desesperación de los priistas que no importa cuanto eroguen si a cambio reciben respiros de papel y a ello se comprometen empresarios de medios de comunicación de siempre favorecidos por los gobiernos federales, sin importar quién los encabece. Tal es el caso de los diarios propiedad de la familia Vázquez Raña, quienes sin rubor alguno exhibieron una encuesta en donde aparecen a José Antonio Meade ¡¡¡3 puntos!!! debajo de López Obrador. Un conteo realizado un par de días antes hecho por El Universal otorga al tabasqueño el 41.7 por ciento de intención de voto y a Meade el 13.6%, en tanto que Anaya reúne el 22.4%.

Señalan que, si hoy fueran las elecciones, AMLO se alzaría con el 50.8 por ciento de la votación; Anaya el 27% y Meade el 16%. Ante una de las interrogantes hechas por la encuestadora Berumen sobre cuál sería para los votantes una segunda opción, el 28.1 por ciento, es decir, el más alto porcentaje, sostuvo: ninguna, el 19.9% no sabe y es justo el 15.2% el inclinado hacia López Obrador en caso de no contar su respectivo candidato con posibilidades de ganar. Meade rompe record acumulando el 38.6 por ciento de electores que nunca votarían por él.

El partido con el cual un mayor número de mexicanos se identifica es Morena y califican al PRI como el peor. Apenas si un 0.4 por ciento de votantes por Morena considera cambiaría su intención de voto. Inclusive a nivel familiar la distancia entre el tabasqueño y el resto es de más de 10 puntos. Y, lo que debiera poner en alerta a todos los partidos políticos es la opinión del 46.5% de entrevistados quienes aseguran ningún partido político ha promovido leyes o programas en beneficio de su familia. Pese a los esfuerzos realizados, AMLO no bajó un solo punto en el debate, consideraron sus propuestas como las mejores y pelea junto con Meade el spot más recordado: “Las manchas sólo las tengo de vitíligo”, del disfrazado de ciudadano, contra “no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre”, del tabasqueño. Otro dato curioso es cómo vieron a Denise Maerker y a Sergio Sarmiento inclinados a favor de alguno de los 5 participantes.

Y no ha sido solamente las encuestas de Berumen y El Universal, sino la de Reforma del día de ayer, en la cual se mantiene como puntero con un 48 por ciento de intención de votos en favor Andrés Manuel López Obrador, seguido por un alejado Ricardo Anaya con apenas el 30 por ciento y José Antonio Meade peleando con Enrique Peña Nieto un 17 por ciento, uno de próximos votantes y el segundo de quienes todavía lo respaldan. Al parecer solicitar apoyen a legisladores registrados por Morena tiene su efecto pues avanzan en porcentaje de simpatías para ocupar diputaciones federales.

¿QUIÉN LE TEME A QUIÉN?

Con estos números puede verse claramente de qué lado se encuentran los temores, el terror de perder no solamente el gobierno sino muchas otras cosas más. Si se tiene un ejemplo como el señalado con respecto a los medios de comunicación de la familia Vázquez Raña, no es de dudarse la veracidad de una negociación de EPN con Ricardo Anaya para lograr mantenerse en el poder. El PRIAN ni es desconocido ni hemos sido ajenos a las consecuencias de su complicidad o alianza o coalición o acuerdo oscuro.

Con nombres y apellidos: Alberto Bailleres, Germán Larrea, Eduardo Tricio, Alejandro Ramírez, Claudio X. González, Diego Fernández de Cevallos y Vicente Fox plantearon al panista bajara el peso de sus críticas hacia el mexiquense para poder llegar a un buen acuerdo. Ninguno de los mencionados ha sido ajeno los últimos sexenios a acuerdos dizque políticos en los cuáles, los empresarios, obtienen más y más canonjías; don Diego lo mismo obtiene ganando pleitos contra el gobierno que aliándose para comprar la clínica Santa Mónica, justo unos meses antes de registrarse ahí la supuesta muerte de Amado Carrillo “El Señor de los Cielos”; el guanajuatense no se queda atrás al haber enfocado baterías hacia los “charales” y no a los peces gordos, independientemente de cobijar la fuga de “El Chapo”. Así que de ese grupo poco o nada puede dudarse.

Doña Margarita, como buena mujer, ya admitió la existencia de presiones hacia los ciudadanos para que decline en favor de alguno de los candidatos. Ella misma ha dicho lo haría en favor de Ricardo Anaya si no fuera abanderada independiente. Pero el fondo de su declaración está en esa desesperación mostrada por no permitir llegue AMLO a ocupar la silla presidencial, pese a que las encuestas revelan un porcentaje mayor al 60 por ciento avalando llegará.

Según el doctor José Narro, la rabia es un asunto de salud pública, colectiva y parece es el que está atacando a los participantes en la contienda electoral, al gobierno federal, a los empresarios cómplices de obras majestuosas como la del NAICM, en donde apuran instalar planchas de concreto para evitar puedan cancelar esta construcción. Según el titular de Salud, hay malestar, enojo, resentimiento, situaciones que incomodan, lo cual deriva en desarreglo emocional que afecta, necesariamente, la vida de la persona y de la comunidad.

Tal vez los ciudadanos no estemos exentos de este asunto de salud pública o mejor dicho, mental, pero quienes están sacudidos e inmersos en ella y sin remedio, son los que todo esto provocaron. Soñar verse perseguido, tras las rejas o sin dinero, afecta a cualquiera, con o sin copete.

DESESPERACIÓN EN LOS PINOS

A menos de dos meses de la elección del 1 de julio, entre los grupos económicos beneficiados por las políticas neoliberales impuestas en México en por lo menos las últimas dos décadas, cunde la desesperación ante el inminente –y al parecer inevitable- triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador. En la cúpula política, con sede en Los Pinos, los tableros se encuentran con todas las luces rojas aún y cuando se mantienen los cables del control sobre la campaña de José Antonio Meade, quien sigue cayendo. Lo prioritario en este momento en ese “cuarto de guerra” es acorazar la impunidad, a cualquier costo, al gabinete en retirada y garantizar la libertad de los funcionarios de primer nivel el próximo sexenio. Ahí se encuentra la gran debilidad de Ricardo Anaya, candidato del PAN-PRD-MC: nadie confía en él, ni los priistas encabezados por el presidente Enrique Peña Nieto, ni los panistas comandados por Felipe Calderón y Margarita Zavala. Tampoco se ven grandes muestras de respaldo por parte del sector empresarial en su conjunto.

A pesar de su innegable ventaja, reconocida incluso por medios afines a la derecha en el país, López Obrador puntualiza: no se confiará. “Estamos con más de 20 puntos de ventaja, pero no vamos a confiarnos, ¿y saben qué es lo más importante? El trabajo territorial, el ir a los pueblos para que de esa manera los ciudadanos se organicen bien y todos defendamos el voto y se evite el fraude electoral”. En la capital de la República, en la Delegación Iztacalco, el candidato presidencial de Morena reiteró que no va a fallar a los ciudadanos e insistió en que su gobierno realizará un combate radical, a fondo, contra la corrupción. “Esta no es una elección cualquiera, es para llevar a cabo un cambio verdadero, un cambio de raíz, la palabra “radical” viene de raíz, pues es un cambio radical porque tenemos que arrancar de raíz este régimen corrupto de justicia y de privilegios; pero que nadie se asuste, va a ser un cambio ordenado”, explicó antes de trasladarse al aeropuerto, para tomar un avión a Tamaulipas, donde lo esperaban militantes, simpatizantes y seguidores de esa entidad.

En las últimas semanas, Ricardo Anaya, abanderado de la coalición abanderado de la coalición “Por México al Frente”, se ha exhibido como un político mitómano (mentiroso compulsivo y patológico), con severos cambios de opinión frente a cuestiones fundamentales que preocupan al electorado. A Peña Nieto, para catapultar su postulación, prometió meterlo a la cárcel, junto con todos sus cómplices ubicados en las diferentes posiciones del gabinete legal y ampliado, lo cual generó una gran desconfianza desde el “jefe de gabinete” y aprendiz de canciller, Luis Videgaray, pasando por secretarios de Estado como Rosario Robles o Gerardo Ruiz Esparza, por sólo mencionar a dos implicados en grandes negocios y desvíos de recursos públicos a bolsillos particulares y a campañas electorales. Posteriormente, en ese afán de alcanzar el poder por cualquier medio y sin escrúpulos que valgan, el ex secretario del gobernador queretano y ex coordinador de la bancada del PAN en el Legislativo federal, dijo a consejeros de Citibanamex, uno de los grupos financieros más influyentes en el país, estaba dispuesto a construir un arreglo con el actual inquilino de Los Pinos, para detener a López Obrador, para lo cual José Antonio Meade debía declinar.

Ante el rechazo generalizado de la población en general y de los votantes en particular a ese pacto cupular entre PRI y PAN, luego negó promover esa alianza electoral, ilegal y a destiempo, pero redujo a “voto útil” al PRI cupular, al priísmo de todo el país, y los abanderados de ese instituto político a todos los cargos de elección popular en disputa. Este miércoles, por tercer día consecutivo, Anaya Cortés rechazó la posibilidad de establecer cualquier acuerdo con el gobierno de Peña Nieto y el candidato “ciudadano” del PRI, José Antonio Meade. “Este gobierno le ha fallado al país, la gente reclama un cambio y nosotros estamos listos para encabezarlo”, dijo en su conferencia de prensa mañanera. Ahí también reconoció los acercamientos con prominentes hombres de negocios, empresarios y financieros”, con quienes, confirmó, ha mantenido “toda una conversación en términos de contraste”, entre la opción que él dice encabezar y los propuestas de Andrés Manuel López Obrador.

Sus acercamientos con las cúpulas empresariales fue el tema central de la rueda de prensa en donde el cuestionamiento principal fue: para ganar las elecciones del primero de julio, ¿estaría dispuesto a aliarse con el PRI? A lo que ahora respondió: “nosotros estamos en contra de acuerdos cupulares, no creemos de ninguna forma en pactos de impunidad, hacemos un llamado al voto útil…..”. También se le cuestionó si habría un acuerdo con el presidente Peña Nieto, y justificó: “El llamado no es a una institución, el llamado no es a las cúpulas, el llamado es a la gente buena militando en los partidos, y gente buena que no milita en los partidos”. Pero los reporteros lo cercaron: ¿En tu llamado al voto útil está incluida gente como Ismael Figueroa, acusado de vender plazas por 200 mil pesos a los bomberos? ¿También está Miguel Ángel Mancera con quien se dispararon los robos y los secuestros? Anaya eludió la referencia a Figueroa y manifestó su respaldo a Mancera, “creo que sus resultados al frente de la Ciudad de México fueron positivos”. Y a la pregunta directa: ¿usted haría una alianza con José Antonio Meade, si o no?, respondió nuevamente: “Lo he dicho por tercer día consecutivo: estamos en contra de alianzas cupulares”.

“NO TENEMOS CANDIDATO”: EMPRESARIOS

Durante una entrevista radiofónica, este miércoles el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, rechazó que este sector tenga candidato o promueva el voto corporativo, refutó que exista algún tipo de negociación con los candidatos a la Presidencia y rechazó influir en las decisiones internas de las campañas. También manifestó su desacuerdo en que se incluya a los empresarios en este tema.

Y precisó: “lo que sí hacemos es decir lo que nos parece y lo que no nos parece, las propuestas políticas públicas que encontramos que son en beneficio del país las aplaudimos y aquéllas con las que coincidimos y que creemos que vamos en contra y que atentan contra la libertad de emprender de las propias empresas y la generación de empleo las tenemos que señalar”.

Pablo Castañón expresó no saber nada de la presión a José Antonio Meade, abanderado de la coalición “Todos por México”, o a Margarita Zavala de Calderón Hinojosa, para que declinen a favor de Ricardo Anaya. “Ninguna institución que pertenece al consejo está en ese sentido, tendrán sus preferencias cada quien, pero los empresarios organizados estamos en la propuesta, en la crítica de propuestas que consideramos que no son benéficas para el país”, subrayó.

AMNISTÍA EN BLANCO Y NEGRO

Con respecto a la amnistía propuesta por AMLO y que tantos comentarios ha despertado, Porfirio Muñoz Ledo escribió: “La palabra que más resonó en el reciente debate presidencial fue amnistía. En un alarde de ignorancia y mala fe, el aprendiz de fascista Ricardo Anaya condenó esta figura sin el menor análisis; mientras el chacal de Nuevo León propuso una pacificación medieval basada en mutilaciones, lapidaciones y penas capitales. Por ello es indispensable precisar el concepto. La amnistía no es otra cosa que la condición para transitar de un estado de guerra a uno de paz. Tolstoi, lejos de describir la guerra como una virtuosa experiencia donde se forja la grandeza de un país, expone la monstruosa sangría que acarrea y las indescriptibles penurias que golpean a la sociedad. La estupidez macabra de quienes desatan los cataclismos armados en nombre del patriotismo y valores marciales.

“La tranquilidad pública deriva esencialmente de la cohesión social y de la búsqueda infatigable de la verdad. Este es el tema central para entender al país y resolver sus problemas. Estamos envueltos en el culto a la violencia de Estado que desató Calderón, quien debiera ser juzgado por su irresponsabilidad incendiaria. La torpe continuidad del peñismo produjo, en un periodo equivalente, tantos muertos como una revolución prolongada. Esa estrategia se impuso desde el exterior. Es resultado de las servidumbre que pactamos con la política de seguridad de Estados Unidos en el TLCAN, el ASPAN y la Iniciativa Mérida. Antes, la violencia en México se encontraba en “niveles mínimos históricos”, por lo que no había crisis de seguridad que justificara el despliegue de Fuerzas Armadas.

“Es imperativo cancelar la estrategia fallida. Aplicar mecanismos de paz previstos por la ONU en casos como el nuestro. La amnistía es un paso ineludible. En su etimología griega significa “sin memoria”, esto es, la amnesia formalmente decretada sobre hechos que pudieran calificarse como heroicos o delictuosos. El olvido es distinto del perdón. Éste se expresa en el indulto (indultus) como una gracia concedida por el jefe de Estado a un condenado por la justicia. En cambio, la amnistía es una decisión legislativa que abarca a un número indeterminado de personas arrastradas a la guerra por la pobreza, la falta de oportunidades o leva forzada. También comprende al personal castrense que por órdenes superiores cometió crímenes como en Tlatlaya. Es famosa la Ley de obediencia debida y punto final promovida por Raúl Alfonsín en Argentina al finalizar la dictadura.

“Es preciso juzgar con firmeza a quienes emitieron las órdenes, no a los que las ejecutaron, como explica Hannah Arendt. La amnistía ha sido clave para las transiciones democráticas. El caso español es paradigmático: omitió juzgar los crímenes del franquismo en aras de la gobernabilidad. Los procesos de pacificación en El Salvador, Honduras y Guatemala no podrían ser entendidos sin los Acuerdos de Paz de Esquipulas, igual que el Acuerdo de Paz en Colombia, contemplan la participación política plena de los rebeldes.

“Benito Juárez decretó la amnistía a favor “de los enemigos de la República presos por traición, sedición y demás delitos políticos”, aunque fueron fusilados Maximiliano, Miramón y Mejía, cabezas del proyecto imperial. Madero en 1910 propuso amnistía para facilitar que el general Díaz abandonara el poder. Cárdenas promovió una ley similar para militares o civiles que hubiesen participado en rebeliones -incluyendo a los cristeros- durante el convulso período postrevolucionario. Ávila Camacho la concedió a favor de civiles y militares responsables de delitos políticos. Luis Echeverría, en 1976, la promovió para los implicados en el movimiento estudiantil de 1968 y en la Guerra Sucia.

“Anteayer los partidos votaron por unanimidad una ley de amnistía para la Ciudad, aunque la abjuren en lo nacional. La amnistía es rigurosamente constitucional. La Carta de 1857 (artículo 72, fracción XXV) y la de 1917 (artículo 73, fracción XXIII) facultan al Congreso de la Unión para concederla. Tiene que hacerse de acuerdo a convenciones y tratados internacionales, respetando los derechos humanos, particularmente de las víctimas. Esta medida es complementaria de un plan focalizado en el financiamiento del crimen organizado, el combate al tráfico de armas y las políticas de prevención y salud pública; no en la criminalización de los últimos eslabones del proceso delictivo, que son también víctimas. Es la reconciliación nacional”.

ANDANZAS CARIBEÑAS

Dos familias quintanarroenses se hicieron de concesiones para operar estaciones de radio en el país. Grupo Corpulenta Operadora S.A. de C.V. posee dos, una en Mahahual y otra en José María Morelos. Las principales accionistas son Lizbeth Loy Song Encalada y su hija Lizbeth Loy Gamboa Song, actual coordinadora de campaña de María Haddad rumbo a la alcaldía chetumaleña. La otra empresa con 32 concesiones para operar en todo el país está conformada por la familia Hendricks en sociedad con Erika Fernández, Pablo Gutiérrez y Rafael Obregón, y se denomina Escápate al Paraíso S.A. de CV.

Y ya entrados en temas de terror, a la renuncia de Jorge Adrián López Valenzuela, al frente del Cereso en Cancún, le siguió el nombramiento de un encargado, de Javier fuentes Jiménez, quien no duró ni tres días en el cargo y luego se presentó una desbandada al renunciar el director jurídico, cuatro abogados defensores de oficio, una trabajadora social y dos administrativos. De nada han servido los traslados al centro penitenciario en Chetumal y de ahí a otros presidios porque el autogobierno se impone y no es sino producto y un ejemplo más de la ingobernabilidad reinante.

Al parecer dieron con un nuevo funcionario cuyo currículum reúne suficiente experiencia, se llama Jaime Rodríguez Millán. Puede ser de gran ayuda para la tarea a enfrentar el ser licenciado en psicología egresado de la UNAM, porque sí como dice Narro ya estamos enfermos por la ira acumulada y vaya usted a saber por cuántas otras presiones más, un entendimiento sobre la conducta no está nada mal. También conoce de ciencias forenses, tan importantes para las investigaciones y con carencias sin fin en la entidad. Pudiera darles hasta algunos consejos a quienes no se toman la molestia de tomar fotos y huellas de cuerpos no identificados ni reclamados y llevados por docena a la fosa común.

Sin embargo, los renglones en donde se requería de experiencia y no estaban suficientemente reunidos por sus antecesores se encuentran en su paso por el Reclusorio Preventivo Norte de la capital de la República. Sólo por aportar un dato: el día de visita están en ese centro hasta 10 mil personas y la vigilancia es de cuando mucho 140 custodios. Se desempeñó como director de la Penitenciaria del Distrito Federal, la cárcel con un pasado negro al cual aportó muchos elementos un siniestro personaje de nombre Juan Alberto Antolín Lozano. A nivel federal su experiencia abarcó la coordinación de asesores de la oficina del Comisionado de Prevención y Readaptación Social de la SPF y, como broche de oro, subdirector técnico del Centro Federal de Readaptación Social número uno conocido como Altiplano.

Con esa currículum vitae es de esperarse se tengan resultados en muy corto tiempo, salvo se exhiban de una vez por todas las cadenas de complicidades entre malosos y autoridades con las cuales se tiendan trampas de todo tipo y obstáculos para impedir la entrega dc cuentas a satisfacción primero, de quienes están recluidos y no pertenecen a las bandas criminales; segundo, a las familias que rigurosamente visitan el lugar; tercero, a los ciudadanos para confiar en que no están operando desde dentro los delincuentes y, finalmente, a quienes le otorgaron la confianza. Buena suerte.

DE LOS PASILLOS

La discusión de la reforma en materia de justicia laboral ha sido obstaculizada por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la figura del outsourcing, así como la creación del Instituto de Conciliación y Registro Laborales. El plazo para su aprobación se incumplió pues el periodo venció el pasado 26 de febrero… Fue el 24 de febrero de 2017 cuando se publican en el Diario Oficial de la Federación las reformas a los artículos constitucionales 107 y 123 en materia de justicia laboral, y a partir de esta fecha los legisladores tenían un año para aprobar la ley secundaria que regularía las modificaciones a la Constitución en las que se establecen las nuevas disposiciones en materia de conciliación de problemas laborales. Al arrancar mayo de este año llegamos sin la reforma en materia de justicia laboral. El periodo ordinario de sesiones concluyó, lo cual frenó la transición de este nuevo modelo. El investigador de la UAM (Universidad Autónoma Metropolitana), Manuel Fuentes Muñiz, cuestiona que el proyecto legislativo en análisis en la Cámara alta plantea continuar con un modelo de bajos salarios a través de la flexibilización de la figura de outsourcing, además de que propone seguir con los contratos de protección, lo cual “vulnera los derechos de los trabajadores”. Al incumplirse el plazo para la aprobación de las leyes secundarias en materia de justicia laboral, las juntas de Conciliación y Arbitraje continuarán operando hasta que no se apruebe la legislación en la cual se establece el procedimiento del transición al nuevo modelo… En la renegociación del TLCAN, Estados Unidos y Canadá han insistido en la necesidad llevar a cabo en México una reforma laboral que garantice mejores condiciones de trabajo para los obreros, porque los bajos salarios, derivados de los contratos de protección y la ausencia de una verdadera representación sindical, constituyen una competencia desleal. Todo parece indicar que habrá un periodo extraordinario a fin de que el proyecto sea aprobado entre julio y agosto para que entre en vigor el próximo año.

