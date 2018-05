“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“La justicia es la verdad en acción”: Joseph Jouber

Derechos humanos, prioridad de AMLO

Solalinde y Sicilia serían incorporados a su administración

Propone Anaya lo mismo que Felipe Calderón y Peña Nieto

Incertidumbre en los mercados por TLCAN y las elecciones

Condiciones de EEUU inaceptables para gobierno mexicano

CJG: “los othonenses esperamos el cambio que anunció”: FC

¡Alerta mundial!: D. Trump cancela acuerdo nuclear con Irán

Mientras sus adversarios insisten en mantener en sus actuales términos la “guerra contra las drogas”, durante una reunión con las organizaciones civiles y colectivos de víctimas del delito y violaciones a los derechos humanos, denominada “Diálogo por la Paz y la Justicia. La Agenda Fundamental”, Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de Morena-PT-PES, ofreció incorporar al próximo gobierno o a diversos órganos autónomos a defensores de derechos humanos. Planteó directamente la participación de Alejandro Solalinde, como responsable de la defensa de derechos humanos, y propuso que el escritor Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, forme parte de la comisión encargada de la búsqueda de desaparecidos.

AMLO admitió que aún cuando tiene claridad para enfrentar los retos actuales en el país, el caso del combate a la inseguridad necesita de la ayuda de las organizaciones civiles, a quienes les pidió colaborar en el diseño de la nueva estrategia de seguridad e incluso en la designación de los cargos que queden vacantes y que estén vinculados con el tema. “Para que lo tomen en cuenta, que nos ayuden en la conducción de todo el proceso en el que vamos a invitar a personalidades y dirigentes de organizaciones internacionales para elaborar conjuntamente, todos, el plan de acción”, subrayó.

El abanderado de la coalición “Juntos Haremos Historia” señaló estar abierto a que organismos internacionales puedan realizar investigaciones independientes de casos de corrupción o de violaciones graves a los derechos humanos, algo que ha obstaculizado la administración de Peña Nieto e incluso se ha confrontado con ellos. En este punto, consideró que no se debe ocultar información sobre los hechos de Ayotzinapa o Tlatlaya, por miedo a perjudicar a las Fuerzas Armadas, en caso de que estuvieran involucradas. Hablar con la verdad fortalecería al Ejército mexicano, dijo el tabasqueño.

También pidió esperar el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la nueva Ley de Seguridad Interior, y se pronunció por analizar y debatir las consecuencias de la despenalización de las drogas, pero advirtió que no debe dejarse de lado el combate a las causas de fondo de la criminalidad. En cuanto a la nueva Fiscalía General, reiteró su propuesta para que el titular del Ejecutivo sea el que proponga una terna de aspirantes y se pronunció a favor del acompañamiento de la sociedad civil en el proceso.

ANAYA PROPONE LO MISMO QUE FCH Y EPN

Mientras el territorio mexicano se incendia con el incremento de la violencia, con un acumulado de más de 230 mil muertes y más de 35 mil desaparecidos, azuzado por una impunidad casi absoluta, como consecuencia del fracaso de la estrategia seguida en la ”guerra contra el narcotráfico”; y la reforma educativa mantiene en pie de lucha al magisterio en diversas regiones del país, el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, confirmó que su prioridad, de ganar la elección, será mantener la confrontación con los cárteles de la droga impulsados en las administraciones federales pasadas, y promover más reformas en la materia. En tanto, el aspirante presidencial “ciudadano” del PRI, José Antonio Meade, abrió el Foro 10 por la Educación con una defensa a ultranza de la reforma educativa operada por su jefe de campaña, Aurelio Nuño.

Los aspirantes a la Presidencia de la República no han expresado con claridad las acciones gubernamentales que implementarían de ganar la elección del 1 de julio, a fin de frenar la violencia, la inseguridad y la impunidad del país. El saliente presidente Enrique Peña Nieto no cumplió con sus promesas y compromisos en materia de seguridad, atención a víctimas, justicia y transparencia, fallas señaladas incluso por diversos organismos internacionales con los cuales su administración de plano se confrontó.

“La inseguridad y la impunidad rebasaron al gobierno de Enrique Peña Nieto”, reclamó en conferencia de prensa José Antonio Ortega, presidente del Consejo Nacional para la Seguridad y Justicia AC. “Hasta ahora tenemos promesas superficiales de los candidatos a la Presidencia en materia de seguridad y justicia, no saben los cómos”, reprochó por su parte Jesús Becerra, de Construir La Paz y Reformar la Justicia. Los activistas demandan mejorar sustancialmente la atención y ayuda a las víctimas de delitos y/o activar la atención y ayuda a las víctimas de delitos y/o sus familiares, quienes exigen justicia y solidaridad; y facilitar las denuncias y el seguimiento de las víctimas.

Exigieron a los candidatos compromisos para tener una policía eficaz, preparada, con ética, confiable, con facultades de investigación y apoyo social. “Son muchos los casos escandalosos de policías involucrados en actos criminales. Es grave la desconfianza social a la policía”, subrayaron y pidieron compromisos para combatir a redes criminales para reducir la violencia y la inseguridad; perseguir los delitos y castigar a los delincuentes y a sus cómplices y protectores. También demandaron compromisos en transparencia y combate a la corrupción. “Implica el seguimiento de los cientos de políticos acusados de peculado que tiene la PGR”, subrayaron.

Anaya se reunió antes que AMLO con integrantes de organizaciones civiles y colectivos de víctimas del delito, ante quienes se pronunció a favor de realizar más reformas en materia de administración y procuración de justicia, ahora para, dijo, garantizar una Fiscalía General autónoma, la cual se atoró en la pasada legislatura ante los desencuentros entre las fracciones parlamentarias del PRI, PAN, PRD y Morena, además de poner en marcha un Mando Mixto policiaco, una variación del Mando Único. En cuanto a la Ley de Seguridad, el millonario ex secretario particular de un gobernador queretano se limitó a proponer otra reforma.

Durante la reunión “Diálogo por la Paz y la Justicia. La Agenda Fundamental”, el panista Anaya se concentró en atacar las propuestas de AMLO y dijo que la liberación de quienes se encuentran en prisión por posesión simple de narcóticos será una decisión que pasará por el Congreso. Anaya no pudo definir cómo sería el cambio de estrategia en el combate al crimen, no obstante dijo que la desmilitarización del país pasa, obligadamente, por la profesionalización de los cuerpos policíacos y la posibilidad de duplicar la capacidad de la Policía Federal.

Por otra parte, José Antonio Meade, el candidato ¿“ciudadano”? del PRI que encabeza la coalición “Todos por México”, hizo una defensa a ultranza de la reforma educativa promovida por su jefe Enrique Peña Nieto y ejecutada por su coordinador de campaña, Aurelio Nuño, y aprobada con la anulación del Congreso con el “Pacto por México” entre las cúpulas partidistas y el titular del Ejecutivo federal. Aseguró que, si gana, mantendrá la evaluación docente a pesar de la oposición del magisterio en diversas entidades del país, como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y la Ciudad de México, entre otras.

Durante su participación en el Foro 10 por la Educación, convocado por organizaciones civiles especializadas, prometió que la evaluación no se aplicará como castigo y se comprometió a mejorar el salario y los incentivos de los docentes, lo que hasta el momento no se ha concretado a pesar de las promesas de Peña Nieto y Aurelio Nuño. Y nuevamente el puntero en los sondeos sobre intención del voto, Andrés Manuel López Obrador, fue el centro de sus preocupaciones al criticar su ausencia del foro y señalar que actualmente hay dos modelos en cuanto al sistema educativo del país: el enarbolado por él, que plantea seguir adelante con la reforma educativa, y el que propone echarla atrás, por la abierta oposición del magisterio.

TLCAN: INCERTIDUMBRE Y PESIMISMO

La elección presidencial y la renegociación del TLCAN generan incertidumbre en el país, lo cual se agrava con la violencia y la impunidad prevaleciente. Mientras, la agenda de los candidatos del PAN y PRI se concentran en mantener el actual modelo económico, las fracasadas estrategias de seguridad seguidas durante más de una década y defender las recientes reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, limitando sus mensajes a responder a las propuestas planteadas por Andrés Manuel López Obrador. En cuanto a la pronta conclusión de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) “lo más probable es que quién sabe” pues no se han resuelto los asuntos clave antes de que los comicios regionales se lleven a cabo y compliquen aún más el proceso.

La evolución de las campañas, guerra sucia incluida y nerviosismo entre integrantes de las cúpulas empresariales, así como la obstruida renegociación del TLCAN en Washington entre los representantes comerciales de Canadá, EEUU y México, además de los riesgos geopolíticos por la decisión de gobierno de Donald Trump en torno al acuerdo nuclear con Irán, llevaron al tipo de cambio a sus niveles más altos en el año. En cuanto al TLCAN, en los últimos días se incrementaron las dudas de que los tres países logren un acuerdo preliminar en el corto plazo. El secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross, no comparte el optimismo del aprendiz de canciller mexicano, Luis Videgaray –el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo es más realista-, ni de la responsable de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, y consideró las negociaciones pueden tardar meses, lo cual ha restado optimismo a los mercados. De hecho, prevalece el pesimismo.

Los representantes de México, Canadá y EEUU tienen aún serias diferencias en puntos importantes, particularmente la demanda de los estadounidenses por reglas de origen más estrictas sobre el porcentaje de contenido regional que debe tener un automóvil fabricado dentro del TLCAN para evitar aranceles. También los mecanismos de resolución de controversias; y la demanda de los negociadores de Trump de una cláusula de expiración que obligue a renegociar el acuerdo comercial cada cinco años. De no alcanzarse algún acuerdo en este mes, como demanda Trump y esperan los gobiernos de México y Canadá, “estaría operando lo que algunos analistas han llamado el “TLCAN zombie”, es decir, el TLCAN 1.0, que ni se mata ni se moderniza. Un escenario que a nadie convendría”, indicaron negociadores.

De tardarse demasiado el acuerdo, la aprobación en el actual Congreso estadounidense, controlado por los republicanos, podría estar en riesgo, advirtió Robert Lighthizer, el representante estadounidense en las negociaciones, quien se ha pronunciado por un convenio rápido en principio para cubrir las líneas generales de un texto sobre el mismo, dejando los detalles para más adelante. En México, se celebrará la elección presidencial el 1 de julio y si, como indican todos los sondeos de intención del voto, Andrés Manuel López Obrador gana, su equipo de transición participará en la modernización del TLCAN. AMLO tomaría posesión del cargo en diciembre. De ahí que Guajardo este empujando en conseguir un acuerdo completo para cubrir las espaldas a su grupo.

Trump aumenta la presión para reformar las reglas del sector automotor para regresar empleos e inversiones a EEUU desde México, donde los costos son más bajos. El gobierno de Peña Nieto se opone a que los trabajadores de la industria automotriz ganen mejores sueldos. Los estadounidenses empujan para que sea establecido un salario de 16 dólares la hora (304 pesos), es decir, 2 mil 432 pesos diarios, un salario que ni soñando tienen los trabajadores mexicanos de esa industria y de cualquier otra. Los canadienses también apoya esa elevación del salario, pues, indicam, los sueldos bajos son un subsidio del que se aprovechan las industrias automotrices.

Los capitanes de la industria automotriz en México han calificado las demandas estadounidenses, que incluyen elevar el contenido regional a un 75% desde el actual 62.5% durante un periodo de cuatro años, como “inaceptables”. La propuesta estadounidense insiste en que el 40 por ciento del valor de los vehículos de pasajeros ligeros y el 45% de las camionetas Pickup sean construidas en áreas con salarios equivalentes a 16 dólares la hora. Esto es difícil de aceptar por México, pues los salarios de los trabajadores automotrices están por debajo de los seis dólares la hora y hasta la mitad en el caso de los empleados de las plantas de autopartes.

Los Estados Unidos no cederán terreno en las negociaciones para lograr un acuerdo rápido. La estrategia seguida por Trump es confrontar en sus negociaciones comerciales para alcanzar todos sus fines. O ceden los negociadores del presidente Enrique Peña Nieto o se despiden de las negociaciones y la responsabilidad recaerá en los operadores del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

ANDANZAS CARIBEÑAS

Hablar claro, poner en blanco y negro sentimientos y pensamientos, no es siempre un signo característico de mexicanos y mucho menos de quienes habitan en el mismo territorio en el cual la voz de un solo hombre se levanta como mandato único. Fernando Cortés de Brasdefer, receptor de la medalla al mérito ciudadano Othón P. Blanco correspondiente al 2018, no dudó en ponerle las peras al cuarto al mandatario estatal, es decir, dedicó un buen tiempo a leerle la cartilla. Parte de su texto al término de la lista de agradecimientos, incluyendo, por supuesto, al familiar:

“El hecho de haber aceptado la Medalla al Mérito Ciudadano Othón P. Blanco indica la pauta para redoblar esfuerzos y contribuir al desarrollo del Municipio de Othón P. Blanco, no sólo es la culminación del trabajo realizado durante mis cuarenta años en Quintana Roo, mi compromiso es continuar hasta que el tiempo me borre de su lista. En el fondo de la Bahía visité y analicé 25 construcciones de piedra de 40 a 200 m. de largo, estructuras edificadas bajo el agua por los pescadores mayas; vi los barcos hundidos en el mar con sus bélicos cañones; conozco los cenotes con sus secretos y las grutas con sus tesoros culturales.

“En la zona limítrofe fui perseguido en múltiples ocasiones por defender los monumentos arqueológicos y más de una ocasión estuve a punto de perder la vida por el mismo motivo, en cambio en otros casos lo que encontraba eran campos de mariguana y amapola. En Othón P. Blanco adquirí paludismo, dengue clásico y hemorrágico, y un día explorando una tumba nos alcanzó a infectar a mí y a mis trabajadores la mortal fiebre de las montañas rocallosas. En varias ocasiones mi cabeza estuvo apuntada por armas largas, y en otras los machetes fueron blandidos en mi cuello.

“Me picaron los animales más extraños y en una ocasión ya no había espacio en mi piel para albergar más garrapatas. Varias veces fui objeto de emboscadas y en una de ellas resulté asaltado. En 40 años nunca me mordieron las serpientes. Hoy la piel de mi cuerpo es como un mapa lleno de ríos, es decir en lugar de tatuajes tengo cicatrices de todos tamaños, por todas partes, debido a las constantes heridas de las ramas, espinas, estacas, caídas y por la savia del chechem. Además de conocer otros municipios de Quintana Roo, mi experiencia en Othón P. Blanco me ha permitido acercarme a la realidad de sus comunidades, no cabe duda que la pobreza y la marginación permean el área rural, de ahí que el Club Rotario Chetumal contribuya constantemente a apoyar determinados programas sociales. Independientemente de ello mi relación con esos pueblos me ha premiado con 53 ahijados pasando desde bautizos hasta bodas.

“Desde que llegué a Quintana Roo siempre me ha preocupado el medio ambiente, en aquel entonces inicio de los 1970, Quintana Roo producía oxígeno para 20 millones de seres humanos, hoy en 2018 la deforestación ha provocado la disminución del mismo, y únicamente se produce este elemento para 11 millones de habitantes. Las personas a quienes nos preocupan los problemas ambientales, el calentamiento global y sobre todo la amenaza de la deforestación, me ha impulsado a reforestar tierras con poco más de 36 mil árboles gracias a la intervención gubernamental del estado y sobre todo del ejército mexicano. Sin embargo de nada sirve sembrar 1 millón de árboles, si el gobierno federal detiene parcialmente la deforestación en los ejidos quintanarroenses, y si no implementa programas de reforestación especialmente concientizando a la población infantil, llegará un día en que sea tarde.

“Mis hijos, chetumaleños tuvieron la oportunidad de adquirir una buena educación y buenas costumbres orgullosamente quintanarroenses, othonenses. Adoptamos ceremonias mayas para aculturizarnos, mis dos hijas y los dos varones fueron sometidos a la ceremonia del hetz mek y hoy son respetuosos de tan noble y sabia cultura. Mi trabajo de explorador, de investigador de monumentos arqueológicos e históricos me permitió descubrir, no redescubrir como lo ha propagado esta semana una funcionaria pública que no soporta el progreso de los demás, descubrí cientos de asentamientos arqueológicos, y realicé hallazgos y contribuciones procedentes de Kohunlich, Tzibanche, Tziminkax- Sombras, Oxtankah y Becán, este último en Campeche, para la comunidad científica. Estoy muy orgulloso también haber descubierto en la Cuenca de México el Palacio del Rey Poeta Nezahualcóyotl y de haber tenido la fortuna de explorarlo.

“Ingresé a las exploraciones arqueológicas del subsuelo de Chetumal, desde la desembocadura del Río Hondo hasta el norte de Oxtankah. En toda esta franja descubrí como eran las antiguas poblaciones del litoral chetumaleño preclásico, 300 a. C. pasando por el subsuelo de la ciudad de Chetumal. Ahora podemos saber cómo eran las casas habitacionales, como se enterraba a la gente, conocemos el tipo de ofrendas para entender su cosmovisión, sabemos cómo era la gente clásica de Chetumal, conocemos en qué se basaba la economía y logramos entender el modo de vida de esta población othonense. En los años 1980 fueron exploradas varias estructuras arqueológicas del pueblo maya en lo que hoy es Santa María Calderitas, casi todas fueron destruidas cuando yo estaba comisionado en otro estado de la República, cuando regresé sólo pude salvar una de ellas, pero fue una lucha encarnizada contra un sindicato, constructoras y funcionarios de gobierno, hoy felizmente tenemos una zona arqueológica abierta al público dentro de la ciudad.

“Desde mi arribo a Chetumal a principio de los años 1970 me llamó mucho la atención la historia de Gonzalo Guerrero, una historia de amor fascinante que marcó el mestizaje en México, desde entonces me puse a estudiar las fuente históricas y me convertí en el investigador defensor de la teoría de que el lugar donde estuvo incursionando Gonzalo Guerrero fue en esta región, desde las inmediaciones de Oxtankah hasta la desembocadura del Río Hondo, contra la teoría de que el antiguo Chactemal donde estuvo el castellano cautivo fue en Santa Rita Belice, según Grant Jhones, a partir de entonces trabajamos en el guion y se estudia la posibilidad de realizar la película del conquistador renegado.

“Sin lugar a dudas mi legado más grande es mi dedicación por 25 años a la investigación, exploración, restauración, conservación, preservación y difusión de la zona arqueológica de Chakanbakan, en un principio con el apoyo del Gobierno del Estado, de la Secretaría de Turismo, del INAH y de la Canaco Chetumal. Con el escaso presupuesto he llegado a la conclusión de que esta zona arqueológica abarca una extensión mayor a los 30 km. Cuadrados, y tiene la Acrópolis más extensa descubierta en toda el Área Maya hasta ahora de los países de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Cuando surge Chakanbakan no existían Ichkabal, Kohunlich, Tzibanché, Chacchoben, Oxtankah, El Mirador en Guatemala. Tampoco existían Chichen Itzá, ni Tulum, Xpuhil, Chicana ni muchas otras ciudades mayas.

“Esta ciudad prehispánica tiene la fecha más antigua del sur de Quintana Roo descubierta hasta ahora, y su temporalidad va desde 600 a. C. hasta mediados del Siglo XVI, es decir XXI siglos y medio de secuencia cultural. Chakanbakan no tiene la estructura más alta porque en la época prehispánica cuando medía 42 m. de altura se cayó por falta de estabilidad. La de mayor altura encontrada en Quintana Roo a la fecha se localiza en Coba con sus 42 m., mientras que la de Ichkabal cuenta con 40.

Señor Gobernador, los othonenses esperamos de Usted el cambio que tanto anunció, fuerzas extrañas, anquilosadas y aferradas al poder se empecinan a que este lugar no sea abierto al público y a denostar mi trabajo entregado a mi patria adoptiva, Othón P. Blanco. Le pido que no permita que lo desinformen con términos como lo más grande, con lo más antiguo y con lo más espectacular. Escuche a los especialistas, no a los funcionarios, a los eruditos, a aquellos que luchamos día a día con el pico y la pala para contribuir al desarrollo económico del sur de la entidad. Es necesaria la expropiación de la tierra en Chakanbakan, hay que pagarle a los campesinos. Es prioritario se otorguen recursos para la investigación de esta importante ciudad ancestral y abrirla al público para que los prestadores de servicios hagan su papel como lo han hecho en Coba, en Chunyaxché, en El Meco, en San Gervasio, en Tulum, en Chacchoben , en Kohunlich, etc.

“A Usted y a la Secretaria Estatal de Turismo nunca los he oído hablar de Chakanbakan, sólo de otros sitios arqueológicos, lo cual está bien apoyarlos, pero qué culpa tenemos los othonenses de su falta de interés y sobre todo de información fidedigna sobre este lugar? Le pido mayor atención a los requerimientos y necesidades del ejido de Laguna Om y de las comunidades de la zona limítrofe. Ya van dos años de su gobierno y no se recupera el resto del territorio que nos quitó Campeche. Los tres gobernadores anteriores no hicieron absolutamente nada con respecto a la controversia constitucional contra Campeche, incluso uno de ellos, Hendricks archivó por 4 años la documentación, fueron 18 años perdidos y de saqueo impune. Hoy yo debería de estar con mis compañeros del Comité Cívico Pro-defensa de los Límites de Quintana Roo en el Monumento 102 que está situado en medio de la línea fronteriza entre Guatemala y México, límites con Campeche, seguimos trabajando para documentar más pruebas, y estamos convencidos que sí es posible recuperar el resto del territorio jurídicamente, pero sólo hace falta motivar la clave de todo, que es su voluntad política.

“¿Cuánto más tenemos que esperar los othonenses para que despegue la economía? Los días pasan, los meses, los años. Los jóvenes necesitan fuentes de trabajo, bibliotecas, más escuelas, centros de diversión, servicios de salud, la gente se está yendo a otros lugares, ¿de qué sirve tanta riqueza si está mal distribuida? Las encuestas de los especialistas aplicadas a los turistas que llegaron a Othón P. Blanco en 2017 lo colocan como un lugar tranquilo, sitúan a Chetumal como una de las ciudades más tranquilas del país, pero si la misma encuesta nos la aplican a los que vivimos aquí la ciudad sería reprobada, van más de 50 vehículos incendiados, dos de ellos de mi familia, se han incrementado los asesinatos, hay policías coludidos en otros delitos, los fiscales que torturan a los ciudadanos en el centro de tortura ubicado en la Av. Insurgentes cerca de la SCT golpeándolos, colgándolos, poniéndoles bolsas de plástico en la cabeza y parándose sobre sus cuerpos. Crecen los robos a casa habitación.

“Las arcas del gobierno saqueadas por Roberto Borge y sus colaboradores aún no se recuperan del todo y el municipio y el gobierno del estado no pueden avanzar como debiera ser. Entiendo que le dejaron un estado en banca rota, por eso en 2016 un grupo de othonenses tomamos el congreso, enfrentamos el peligro de las amenazas de un gobernador enfurecido arremolinado con la ambición del dinero ajeno. Estuvimos gran parte de la noche luchando para evitar que se blindara Roberto Borge y sus corruptos lacayos. Al amanecer fui a darme una ducha a mi casa y a comer algo mientras llegaban más othonenses. Para entonces la jauría estaba desatada, el dictador y sus colaboradores habían traído granaderos de Tulum, Cancún y Playa del Carmen.

“Cuando regresé ya no pude entrar al recinto oficial, la policía cercó las calles. Tratamos de convencerlos para que nos permitieran la entrada pero fue imposible, los ánimos se exacerbaron y los jóvenes se fueron contra las bayas, en tanto nosotros observábamos, yo sin notarlo me acerqué demasiado y fui derribado con un escudazo en la cara, por minutos no supe más de mí, cuando desperté brotaba sangre de mi nariz, me levantó la gente, me sentaron en la orilla de la banqueta. Empezaron a caer los gases lacrimógenos, ladrillos, toletazos, piedras y pedazos de blocks, la represión estaba en su apogeo, llegó una pipa con agua para derribar a los manifestantes, unos jóvenes subieron a ella para desviarla, lo que quería el gobierno represivo era derribarlos para que la policía arremetiera contra ellos, al ver que la pipa iba a aventar el chorro contra ellos tomé un retrato de Roberto Borge que quien sabe de dónde salió y llamé a otro grupo de ciudadanos para distraer a los granaderos y no se fueran contra los jóvenes, entre ellos había médicos, arquitectos, abogados y otros profesionistas de reconocida reputación participando.

“La historia es muy larga, ¿pero todo esto saben ustedes para qué fue señor Carlos Joaquín?, para que Usted señor Gobernador llegara al poder. Para que sus candidatos y hoy funcionarios estuvieran donde están ahora, para que el cambio se produjera… y seguimos esperando…. ya van dos años y los chetumaleños no tienen trabajo, no hay fábricas, no hay industrias, hay pocas fuentes de empleo, las comunidades de la zona limítrofe se encuentran abandonadas por su gobierno, cierto que su gobierno tiene proyectos en camino, pero ya vienen las elecciones y nadie sabe lo que va a pasar, intuimos lo que se avecina, por eso le pido señor gobernador, no nos defraude, ya no espere más, mi voz es la voz de su pueblo, escucharme a mí es escuchar a los ciudadanos sin voz, está a tiempo de promover el cambio como un importante estadista que modificará el curso de los destinos de la tierra de nuestros hijos, y también la nuestra. Enorgullezcámonos de Gonzalo Guerrero pero todavía más de Othón Pompeyo Blanco.

“Los acontecimientos internacionales indican una desestabilización de países petroleros como Siria y Venezuela, ambos movimientos y provocados por Estados Unidos de Norte América. En México la privatización del petróleo también ha sido un mecanismo desestabilizador promovido por el gobierno de Estados Unidos. El futuro del municipio de Othón P. Blanco peligra también desde este enfoque, no sólo peligran los cientos de zonas arqueológicas que hay aquí, sino la misma selva porque en Othón P. Blanco es donde se localiza el petróleo, y los gobiernos neoliberales no perdonan, arrasan y engullen todo, mire a Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y ahora el peor de todos, Peña Nieto, con sus absurdas reformas que tienen con hambre al pueblo y a punto de un estallamiento social.

“Para finalizar, manifiesto que el hecho de haber sido galardonado inmerecidamente, y gracias al veredicto de todos aquellos que intervinieron en el proceso de selección, me impulsan a trabajar con mayor compromiso y entusiasmo, jamás compartiré la idea de: crea fama y échate a dormir, no, hoy empieza mi compromiso con Othón P. Blanco, con el H. Ayuntamiento, con el gobierno que encabeza Usted señor Gobernador Carlos Joaquín, y sobre todo con ustedes Chetumaleños”.

¿De esas riquezas se habló en el Foro Turístico realizado en la capital del país? Parece que no y mucho menos de todos aquellos puntos en donde se hace imprescindible conseguir inversiones de esas que pueden generar desarrollo y empleos bien remunerados para impedir siga estando Quintana Roo entre las entidades generadoras de pobreza hasta en un 30 por ciento de su población.

DE LOS PASILLOS

El presidente de EU, Donald Trump confirmó al mandatario francés Emmanuel Macron que planea anunciar el retiro de su país del Acuerdo nuclear con Irán. Al escribir estas líneas la administración del magnate se estaba preparando para establecer todas las sanciones a las que había renunciado como parte del pacto de 2015, e imponer sanciones económicas adicionales también. Esta decisión acaba con uno de los logros en política exterior de su antecesor, Barack Obama: la firma con otras seis naciones del Plan Exhaustivo de Acción Conjunta (JCPOA, en inglés).

