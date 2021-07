Estado de los estados por Lilia Arellano

“Es peligroso tener razón cuando el

gobierno está equivocado”: Voltaire

Adelantan revocación de mandato

Quieren a López Gatell tras las rejas

4T: solo publicidad y no gobernanza

Usted, ¿sabe de cual cártel cuidarse?

Ciudad de México, 4 de Julio, 2020.- Las cuentas alegres son otros datos a los cuales el inquilino de Palacio Nacional es adicto, las prefiere, son lo suyo, se le dan, pues. Una encuesta realizada por sus funcionarios, surgida de la Secretaría de Gobernación, entre solamente mil 500 o mil 600 -ni siquiera le dieron el dato exacto- usuarios de telefonía le otorgaron el 72 por ciento de aprobación para continuar en el cargo hasta el 2024, es decir auto adelantó su revocación de mandato o, le empezó a dar publicidad con porcentajes altísimos para que cuando se lleve a cabo, nadie se sorprenda si el resultado es inesperado frente a la incapacidad demostrada hasta ahora porque, es innegable, al mandatario se le da más la propaganda política que la gobernanza. Pero ¿a cuáles números hicieron las llamadas? Porque si empiezan con (55) 55 45, corresponden, principalmente a las zonas de Polanco; si llamaron al (55) 55 52, están en las Lomas de Chapultepec y, dado el resultado está difícil creer obtuviera una puntuación tal vez otorgada justo en donde el tabasqueño confirmó “la gente más humilde, no tiene teléfono”. Aunque debió decir: ni siquiera tienen teléfono.

Otras encuestas, según el inquilino de Palacio Nacional están cuchareadas y el término surge cuando, esos resultados vistos renglón por renglón lo mantienen reprobado o apenas con el pase de “panzazo”. Un estudio de GEA-ISA denominado México: La gobernabilidad en tiempos de la Cuarta Transformación. Escenarios políticos, apunta: en el mes de junio un 59% de ciudadanos desaprobó la gestión del presidente, mientras solo 39% la avaló. Las causas de este desplome son varias: el grave deterioro de la situación económica del país y de las familias. Casi 40% de la población dice que el económico es el principal problema del país y 63% de los ciudadanos considera la situación económica de su familia es mala o muy mala. El análisis destaca: “La aprobación a la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador mantuvo su tendencia decreciente por cuarto trimestre consecutivo. Ha caído en total 27 puntos desde junio de 2019”.

También señala la pandemia del Covid-19 ha tenido un efecto negativo muy fuerte en la economía de las familias y el manejo hecho por el presidente López Obrador también es más rechazado (56%) que aprobado (44%). Dos terceras partes de los ciudadanos piensan el país va por el rumbo equivocado, de acuerdo con el sondeo de GEA-ISA. Las opiniones en cuanto al manejo de la salud también han registrado bajas, y en junio se pusieron en paridad con las negativas: 40% opina que el gobierno está manejando bien o muy bien el asunto de la salud, mientras otro 40% opina lo está manejando mal o muy mal. Y sobre la seguridad pública, las opiniones positivas bajaron de 32 a 23% en el último mes, mientras las negativas subieron de 57 a 63%. También en corrupción y pobreza se observaron variaciones similares, con una disminución de las opiniones favorables de entre 4 y 9 puntos, y un aumento de las desfavorables, en la misma proporción.

En el comparativo por renglón y porcentajes hay empate en algunos rubros, en otros la descalificación, lo reprobado, no hay quien se lo quite al presidente. La división es clara y sigue siendo un objetivo presidencial porque con el “divide y vencerán” pretenden sostenerse y eso, visto dentro de las crisis en las cuales se ha sumergido al país, no les darán el resultado esperado.

¿QUIÉN LLEGARÁ PRIMERO?

Están algunos expedientes muy abiertos pero sin resultado jurídico visible. Tras las rejas no se ve ni a Emilio Lozoya ni a ninguno de los supuestos 17 involucrados en sus testimonios. Tampoco a los funcionarios relacionados con Alonso Ancira. Tampoco hay grandes capos capturados. Menos aún aparece alguno ligado a la indolencia e incapacidad en Pemex, cuya ausencia de mantenimiento en los ductos provocó otro “incidente”, ahora en la zona de Campeche. ¿Acaso será Hugo López Gatell quien inaugure a quienes serán los prisioneros del sexenio?

Aunado a las denuncias presentadas ante la FGR en contra del subsecretario de Salud, Marko Cortés Mendoza, dirigente nacional del PAN, acusó: “López-Gatell debe ir a la cárcel por dejar en el abandono a los niños con cáncer, pero también por instrumentar la peor estrategia sanitaria, ocasionando con números oficiales la muerte de al menos 230 mil víctimas de la pandemia, pues desde su inicio denostó el uso de cubrebocas, no hicieron suficientes pruebas de detección, las realizadas fueron demasiado tarde, y no prepararon el sistema de salud antes de alcanzar los peores picos y, lo increíble, es que aun en esta etapa siguen siendo inoperantes en el proceso de vacunación”.

Para ahondar en la orfandad de gobierno actual, está la posición adoptada por los legisladores y un inhumano juez temeroso. El juzgador determinó darle más chance a la SS, otras dos semanas, para entregarle a una menor con leucemia los medicamentos adecuados para su tratamiento. Los curuleros integrantes de la Comisión Permanente, volvieron a aplicar mayoriteo obviamente en perjuicio ciudadano y desecharon la propuesta de la oposición para debatir y pronunciarse por el desabasto de medicamentos contra el cáncer y aclarar los dichos de López Gatell sobre supuestos intereses golpistas en las manifestaciones de los padres de los niños con esa enfermedad.

Los de la otra alianza señalaron: “Este cuerpo colegiado debe resolver sobe el punto de acuerdo del PAN que exige la remoción del subsecretario López-Gatell, hablar de otros temas es una vergüenza”. Para el senador priista Manuel Añorve es necesario “no solamente renuncie López-Gatell, sino debe comparecer aquí en la Comisión Permanente y obviamente disculparse de este tipo de declaraciones que dañan a las familias con niños con cáncer”. El presidente Andrés Manuel López Obrador “vive completamente fuera de la realidad y en la incongruencia ya que, por un lado, asegura respetará a la oposición, pero es incapaz de abrir las puertas de Palacio Nacional para escuchar las propuestas de quienes disienten y consideran hay otras alternativas de solución para rescatar a México”.

DE LOS PASILLOS

Para que sepa de quien cuidarse, le diremos: si vive en Sonora, Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, Durango o Coahuila, ¡aguas! con el cartel de Sinaloa porque se agarran a balazos con los Arellano Félix en Tijuana y con los Beltrán Leyva en la parte central de Sinaloa… Pero, si su casa está en Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Veracruz o en el Estado de México, los dominantes son los del cártel Jalisco Nueva Generación y las plazas se las disputan con mafias locales… Ahora bien, si está en Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas, Chiapas, Quintana Roo y la zona sur de Veracruz, los del cártel del Golfo son los que predominan y están en pugna con los Zetas en parte de Nuevo, León, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas… Sin llegar a ningún acuerdo, el supuestamente desaparecido grupo de los Beltrán Leya sobrevive principalmente en Morelos y Querétaro, en tanto la Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios están actuantes en Michoacán, Guerrero y sus colindancias con el Estado de México… Para el cártel de Juárez está Chihuahua… para el cártel de Santa Rosa de Lima está Guanajuato… Curiosamente en Tabasco, Yucatán y Campeche, todo parece estar bajo control, pero no precisamente libres de las actividades de esta delincuencias organizada… ¿con cuáles datos negarán la información proporcionada extraoficialmente pero filtrada y respaldada con aseveraciones provenientes de EU sobre el alto porcentaje de territorio mexicano en manos de las mafias?

