Estado de los estados por Lilia Arellano

Ciudad de México, 10 de agosto de 2021.- En los últimos meses, México se ha consolidado como el país más peligroso del hemisferio occidental para el ejercicio periodístico, como lo confirma el Comité de Protección a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). La política de seguridad actual se ha convertido en los hechos en una estrategia de “dejar hacer, dejar pasar”. Las actividades de las organizaciones criminales, las cuales se han empoderado como nunca antes al grado no solo de desafiar el poder del Estado en diversas entidades y localidades del país, sino se extienden lanzando amenazas a periodistas y activistas defensores de derechos humanos, provocando aumente la percepción de una gran inseguridad entre ciudadanos inermes ante el poder alcanzado por los cárteles de la droga.

De acuerdo con las cifras del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, desde diciembre del año 2018 al mes de julio pasado, se han asesinado a 43 informadores y 68 defensores de derechos humanos, de los cuales 7 periodistas y 2 activistas eran beneficiarios del mecanismo de protección. Pese a lo delicado del tema, solo seis estados del país cuentan con organismos locales de protección en esta materia: Ciudad de México, Veracruz, Colima, Guanajuato, Guerrero y Puebla. De 2012 a julio de este año, el organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación contaba con mil 478 personas favorecidas con medidas de respaldo, 467 de ellos comunicadores, debido a los riesgos en el ejercicio de su labor.

Ante las abiertas amenazas enviadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) -uno de los grupos criminales más poderosos del país, atacantes del secretario de Seguridad de la CDMX Omar García Harfuch, en junio de 2020- a periodistas y medios de comunicación, éstos exigieron al gobierno del presidente López Obrador actuar ante estas advertencias del crimen organizado. También activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos expresaron su preocupación luego de la exhibición de los videos exhibidos la madrugada del lunes en los cuales un presunto líder del CJNG amaga a Televisa y El Universal, incluyendo una amenaza directa contra la conductora Azucena Uresti de Milenio Televisión.

En los videos de referencia, un hombre que se identifica como Rubén Oceguera Cervantes, alias “El Mencho”, cuestiona la cobertura hecha por los medios sobre los grupos ciudadanos de autodefensas presentes en Michoacán, zona de influencia del CJNG. “El Mencho” afirma “respetar” a los medios informativos que “hacen valer la libertad de expresión”, sin embargo, amenazó a la periodista Azucena Uresti y al diario Milenio por presuntamente proteger a las autodefensas en Michoacán, a quienes acusan de ser también narcotraficantes. De acuerdo con Oceguera Cervantes, Juan Farías Álvarez, alias “El Abuelo Farías”, así como Hipólito Mora no son autodefensas, sino extorsionadores y delincuentes que viven del narcotráfico.

El líder el CJNG amagó: “Azucena Uresti, una cosa te hago saber (…) si sigues tirándome, te aseguro que donde sea que estés, doy contigo y te haré que te comas tus palabras, aunque me acusen de feminicidio, porque no me conoces a mí, Rubén Oceguera Cervantes, que yo no soy cobracuotas, ni extorsiono ni secuestro, yo sí sé trabajar, soy narcotraficante y a mucho orgullo y mi lugar me ha costado”.

Ante estas amenazas, distintos comunicadores se solidarizaron con la conductora informativa de Milenio, Radio Fórmula y Telediario y exigieron a las autoridades federales se le proteja. La organización Artículo 19 demandó al gobierno federal: “Exigimos a la Secretaría de Gobernación y a autoridades de seguridad pública coordinarse a fin de proteger de forma urgente a integrantes de los medios, así como a Azucena Uresti y a su familiares”. Periodistas y políticos de todos los partidos pidieron una respuesta contundente del Gobierno, en particular para Uresti. El director del diario Excélsior, Pascal Beltrán del Río; la conductora de Imagen Radio, Fernanda Familiar; el columnista de Excélsior, Fernando Belaunzarán; el escritor Héctor de Mauleón, entre otros, levantaron la voz para exigir la protección del Estado a Azucena Uresti, para garantizar la libre expresión, para salvaguardar el derecho a la información y para atender la crisis de seguridad.

Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador se solidarizó con la periodista Azucena Uresti y sostuvo que ya se le apoya y se le protege, pues, dijo, “no está sola”. El mandatario declaró: “Quiero expresar mi solidaridad con la periodista Azucena Uresti por la amenaza que recibió de una de las organizaciones de la delincuencia. Quiero decirle que cuenta con nosotros”. López Obrador giró instrucciones para atender el caso y fue el subsecretario de Gobernación, Alejando Encinas, quien entabló comunicación con la conductora; además estableció el mecanismo de protección. El presidente reprobó la amenaza lanzada por el CJNG y aseguró su gobierno continuará sus labores para proteger a Azucena Uresti, así como a la sociedad en general.

Frente a estos hechos, amenazas y reclamos, la interpretación a dúo –Juan Gabriel y Rocío Durcal- de la canción “Déjame Vivir” ¿tiene mensaje y, para quién?

INÚTIL MILITARIZACIÓN; OLA DE VIOLENCIA INCONTENIBLE

La acelerada militarización del país no ha tenido resultados en la reducción de la violencia. Esta administración federal ya rompió récords en cuanto a militares desplegados en territorio nacional, superando los utilizados por Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón cuando declaró la guerra al narcotráfico. Actualmente, la Secretaría de la Defensa Nacional tiene desplegados en promedio 80 mil 210 3efectivos en todo el país para vigilar y proteger el territorio y espacio aéreo nacionales, así como para realizar labores de reducción de los índices de violencia. Se incluyen “la seguridad a instalaciones estratégicas, tareas de erradicación e intercepción en aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, apoyo a la seguridad pública, fortalecimiento de la identidad nacional, servicio militar nacional, protección al medio ambiente y recursos naturales, aplicación del Plan DN-III-E y labor social”.

Sin embargo, los ilícitos cometidos en el país siguen rompiendo récords, mes tras mes, y las ejecuciones no han podido ser frenadas, al grado de ubicar a esta administración como la generadora de mayor violencia en la historia del país, con un acumulado hasta el mes pasado de más de 91 mil homicidios. El despliegue militar actual sobrepasa con mucho el realizado por Felipe Calderón y su sucesor. El panista llegó a desplegar hasta 52 mil 690 soldados en el año 2011, en medio de la espiral de violencia generada por su campaña bélica en contra de los cárteles de la droga. Con el último mandatario priista la presencia militar disminuyó en los primeros años, pero a medida que la violencia recrudeció, los soldados volvieron a las calles. En su último año de gobierno, 2018, Peña Nieto desplegó un máximo de 54 mil 980 efectivos militares.

A pesar del número de efectivos militares, López Obrador niega su gobierno impulse un proceso de militarización. El lunes pasado, en Chihuahua, sostuvo: “Acerca del fantasma de la militarización, yo quiero comentar que, primero, no hay esa idea, ese propósito de querer enfrentar el problema de la inseguridad solo con el uso de la fuerza. No hay afanes autoritarios, no hay guerra, eso tuvo que ver con una política equivocada que causó mucho daño, mucho dolor y que no va a repetirse”.

Para Guillermo Cañedo, especialista en temas de seguridad y fuerzas armadas, la creciente participación de soldados en tareas que corresponden a policías se debe a que el enfrentamiento entre cárteles se salió de control y el Estado ha sido rebasado. “No porque saques más militares a las calles vas a ganar. Es un problema muy severo, ya no se trata de promesas que no se cumplieron. El asunto rebasó al Estado y al régimen político, ya no hay autoridad”, señala el también catedrático de la UAM-Iztapalapa, quien considera que la decisión de que la Guardia Nacional forme parte del Ejército solo acarreará más problemas.

Cañedo advierte: “Se ha soltado una guerra entre cárteles por áreas de influencia que el Ejército no puede controlar. El crimen organizado cuenta con mejor armamento, movilidad y asentamiento territorial donde ya ni la policía y autoridad puede hacer algo. La organización Causa en Común sostiene: las fuerzas armadas no podrán resolver los problemas de seguridad pública del país ya que no es su vocación y no están ahí sus fortalezas. “Atender los graves problemas de seguridad no requiere de despliegues militares, sino de policías con atribuciones y capacidades de investigación, con una clara definición de vinculación ciudadana, y apoyados en una auténtica política de prevención”,

DE LOS PASILLOS

“Ni hablar mujer, trais puñal”, se le dirá a la Sheinbaum al observarse públicamente cómo la jefa de gobierno de la CDMX repite cual cotorra en entrenamiento las mismas palabras del primer mandatario y este, a su vez, le corresponde respaldando todos sus dichos y aseveraciones como la de mantener en naranja un semáforo, por cierto ya inservible, cuyo tono es cercano al púrpura…Ya se verá en donde van a aplicarse los 8.5 millones de vacunas donadas por el gobierno de Biden a México. No podrá criticarse si vuelven a colocarse en la frontera norte ante la necesidad de la reapertura para, de alguna manera, iniciar un pequeño repunte económico…La politización vuelve a surgir en el sector educativo. La CNTE y el SNTE adoptan posturas diametralmente opuestas en relación con el regreso a clases presenciales. Ni a unos, ni a otros, ni al gobierno federal y menos aún a Delfinita les importa poner en peligro a los infantes…En muchas entidades están a la espera de AGUA BIENESTAR, esa sí sería competencia para los Fontanet y sus nuevos socios, los de Electropura y otras abusivas embotelladoras…Ni uno, ni otro, mucho menos otra…surgió Felipe Fuentes Barrera como el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el título es más largo que el tiempo en cual estará en el cargo. Chilango, con 60 años a cuestas, egresado de la UNAM, cuenta con una larga trayectoria dentro del Poder Judicial y presidirá ese Tribunal hasta el primero de septiembre, fecha en la cual se lanzará la convocatoria para designar una nueva titularidad en la presidencia de la Sala Superior. O sea, califican y salen, por lo pronto, de la crisis. Luego… ya veremos.

