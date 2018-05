“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

Lilia Arellano

“La violencia llama a la violencia”: Théophile Gautier

Candidatos bajo fuego

Registradas 313 agresiones contra políticos

Ejecutan 95 aspirantes a curules y alcaldías

Crimen organizado conquista jurisdicciones

Alcaldes caen por el control de los mafiosos

Etellekt prevé ataquen a futuros mandatarios

Roo: salud y seguridad “talón de Aquiles”

Ciudad de México, 15 de mayo de 2018.- México vive el proceso electoral más violento de su historia. Durante el periodo de precampañas y campañas se han registrado al menos 313 agresiones contra políticos en territorio nacional y 95 asesinatos, el 66% de ellos contra candidatos no registrados; 28 eran precandidatos y 9 candidatos oficiales. La mayoría de estas agresiones (72%) han sido contra integrantes de partidos políticos de oposición. Más del 60% de los ataques fueron perpetrados por comandos armados del crimen organizado, sobre todo en Puebla, Estado de México y Veracruz. Estos grupos criminales buscan influir sobre todo en los gobiernos municipales para actuar con impunidad, controlar la Policía, la inversión en obra pública y los servicios públicos. Pero también sirven al poder político para ir en contra de adversarios.

Este es el fúnebre y terrorífico panorama ante el ya cercano mes de julio, cuando se renovarán de manera simultánea 3,400 cargos, entre ellos la Presidencia de la República, ambas cámaras del Congreso federal, ocho gobernadores y el Jefe de Gobierno de la capital, diputados locales y unos 1,600 alcaldes. De ahí la importancia de la pacificación del país, de la terminación de la denominada “guerra contra el narcotráfico” detonada el sexenio pasado y seguida en este; de la conclusión definitiva de los combates entre civiles y militares por fracciones del territorio nacional para controlar las actividades al margen de la ley, no sólo la producción y comercialización de estupefacientes y otros delitos conexos, sino también el predominio de cacicazgos de perfil familiar o de clanes tribales al amparo del poder económico y político.

Los ataques contra políticos opositores y oficialistas también se dan contra sus familiares, brigadistas o colaboradores, de acuerdo con el Cuarto Informe de Violencia en México, de Etellekt. Rubén Salazar, director de esta consultoría de riesgos, precisó en un programa radiofónico: 80 de los 95 políticos asesinados eran personajes del ámbito municipal: 17 precandidatos, 14 exalcaldes, 13 regidores, 1 alcalde, 10 militantes, 8 dirigentes partidistas, 7 candidatos, 5 excandidatos, 2 síndicos, 2 exregidores, 1 diputado local, 1 exdiputado local, 1 ex diputado federal, y 1 ex síndico.

La Ciudad de México es la cuarta entidad con mayor número de agresiones, 14 en todo el proceso, de los cuales 12 han sido contra políticos de Morena y dos contra candidatos priístas. La capital de la República es disputada por varios grupos delincuenciales que han sentado sus reales en diversas delegaciones políticas. Comandos del crimen organizado perpetran los ataques y asesinatos de políticos de todas las filiaciones y orientaciones, sobre todo en estados como Puebla, Estado de México, Veracruz, Guanajuato o Guerrero, en donde la fragmentación de cárteles, el robo de combustibles y el atraco a trenes han ido al alza. A través de la violencia, el crimen organizado busca cooptar a los alcaldes y otros poderes locales, para obtener a cambio protección institucional, explicó Salazar.

ATAQUES PARA CONTROLAR MUNICIPIOS

En las últimas horas fue ejecutado el candidato de Morena a la alcaldía de Apaseo el Alto, Guanajuato, José Remedios Aguirre. Recibió al menos seis balazos en pleno acto de campaña cuando se encontraba con profesores jubilados en el Parque Ecológico de ese municipio. Dentro de la lista de precandidatos asesinados en diciembre del año pasado se encuentran el perredista Saúl Galindo, quien aspiraba a la alcaldía de Tomatlán, Jalisco; el panista Ángel Medina, quien iba por el municipio de Tampamolón en San Luis Potosí; el perredista Marino Catalán Ocampo, aspirante a alcalde de José Azueta, Guerrero, y el priísta Adolfo Serna Nogueda, quien deseaba ser el abanderado para Atoyac de Álvarez. En el mes de febrero ultimaron a los precandidatos del PAN a diputados locales de Huejotzingo, Puebla, José Jairo García; el priista Francisco Rojas San Román, quien aspiraba a la alcaldía de Cuautitlán Izacalli, Edomex; la perredista Antonia Jaimes Moctezuma aspirante a diputada local de Chilapa, Guerrero, y la priísta Dulce Rebaja Pedro.

Durante marzo, fueron exterminados los precandidatos de Morena Aarón Varela Martínez, aspirante a alcalde en Santa Clara Ocoyucan, Puebla; el perredista Homero Bravo, aspirante a presidente municipal de Zihuatanejo, Guerrero, y el panista Guadalupe Payán Villalobos, aspirante a edil de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua; y Gustavo Martín Gómez Álvarez, aspirante del PRI a la alcaldía de Francisco Z. Mena, Puebla. En abril, los candidatos ejecutados fueron: Maribel Barajas Cortés, candidata a diputada local del Partido Verde en el municipio de Múgica, Michoacán; Juan Carlos Andrade Magaña, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Jilotitlán de Dolores, Jalisco; así como el candidato a regidor de Tepetlaoxoc, en el Estado de México, de la coalición PAN-PRD-Movimiento Ciudadano, Sebastián Espejel.

En mayo fueron liquidados, además de José Remedios Aguirre, en cuya investigación la principal línea seguida es la intervención de grupos criminales dedicados al huachicoleo; el candidato a alcalde de Tenango del Aire, en el Estado de México, por Morena, Addiel Zermán Miguel; la aspirante a regidora del municipio de Ignacio Zaragoza, Chihuahua; la perredista Liliana García, y Abel Montúfar Mendoza, aspirante a diputado local del municipio de Coyuca.

LARGA LISTA DE POLÍTICOS ASESINADOS

Por entidades federativas, esta larga lista fúnebre de víctimas por armas de fuego, calcinados o incluso sus cuerpos fueron encontrados desmembrados, incluye en Guerrero: del PRD, a Antonio Jaime Moctezuma, Marino Catalán Ocampo, Arturo Gómez Pérea, Homero Bravo Espino y Ranferi Hernández Acevedo; Adolfo Serna Nogera y Dulce Rebaja Pedro del PRI; Armando Arturo López Solano del MC; al independiente Miguel Solorio Figueroa; Gabriel Hernández Alfaro del PES; y Dagoberto Domínguez Acevedo del Partido de los Pobres de Guerrero.

En Puebla: José Jairo García Oliver del PAN; Jaime Rodríguez González, Joaquín Miranda Ponce, Francisco Lenin Portal Sánchez y Manuel Hernández Pasión del PRI; Germán Villalba del PRD; y Aaron Varela Martínez del PAN. En Veracruz: Ángel Viveros López, Francisco Vázquez Rojas, Hilda Patricia Camero Tinoco y Víctor Manuel Espinosa del PRI; Víctor Molina Dorantes del PRD; Santana Cruz Bahena de Nueva Alianza; Antonio Arroyo del PRD.

Por lo que respecta a Oaxaca: Luis José Lanumbe Mendoza, Alfredo Ramos Villalobos e Isaí Ortiz Hernández del PRI; el independiente Teodoro Ortiz Barragán; Juan García Hernández, José Santos Hernández y Francisco Hernández Sánchez, de usos y costumbres. En el Estado de México: Ramón Padilla Inserse y Luis Alberto Sánchez Trujano de Morena; y los priístas Cecilia Viridiana Cruz Díaz y Francisco Rojas San Román. En Hidalgo: Hermilio Bravo Leal del PVEM; y los priístas César Antonio García Cosquilla, Miguel Ángel Licona Islas y Carlos Ortega Reyes. En Jalisco: Miguel García González de Morena, Salvador Magaña Martínez del MC y Saúl Galindo Plazola del PRD.

En cuanto a Tamaulipas: Gregorio Hernández Alvízar del PRI y Juan Manuel Hernández Acevedo del PAN. En San Luis Potosí: Juan de Dios Guardiola Tello del Partido Humanista y el panista Ángel Medina Burgaña. En Chihuahua: Diego Herrera Escárcega del PRI y Guadalupe Payán Villalobos del PAN. En Colima, Crispín Gutiérrez Moreno del PRI y el panista Martín Cázares Zarate. En Guanajuato: Jorge Montes González del PRI y el ciudadano Enrique Torres Alcaraz. En Chiapas: Francisco Tecuchillo Neri y Sergio Antonio Zenteno Albores del PRI. En Baja California: Juan José Castro Crespo del PRD. En la Ciudad de México, destaca Martha Reyes de Morena. En Zacatecas: Ramón Bustos del PT. En Nayarit: Sabino Mejía del PRD. En Durango: Sergio Cháidez Jiménez. En Tabasco: Gabriel Hernández Arias del PRD. En Michoacán, el perredista Stalin Sánchez González.

EJECUCIONES DE ALCALDES, LUCHA POR EL TERRITORIO

Durante la gestión del detonador de la “guerra contra el narco”, Felipe Calderón Hinojosa, la cifra de alcaldes asesinados llegó a 38. Ahora, con Enrique Peña Nieto como inquilino provisional de Los Pinos, la cifra alcanza al menos los 26 alcaldes ejecutados. En este año, el jueves 12 de abril, murió José Efraín García García, alcalde de Tlalnepantla, Puebla, tras recibir impactos de arma de fuego cuando circulaba en su vehículo en el municipio de San Francisco Mixtla; Juan Carlos Andrade, alcalde con licencia del municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco, fue exterminado a tiros la madrugada del domingo 30 de a abril; Alejandro González Ramos, presidente municipal de Pacula, Hidalgo, recibió tres disparos de arma de fuego tras un percance automovilístico; y en medio de la contienda electoral fue asesinado el candidato del PRI a diputado local por el Distrito 17 de Guerrero, Abel Montúfar Mendoza, quien era alcalde con licencia de Coyuca de Catalán.

El año pasado fueron ejecutados 8 alcaldes: Antolín Vital Martínez, presidente municipal de Tepexco, zona de la mixteca poblana, fue ultimado a tiros la noche del 24 de enero cuando circulaba por la carretera federal Atlixco-Izúcar; Stalin Sánchez González, alcalde de Paracho, Michoacán, fue ejecutado la mañana del viernes 6 de octubre afuera de su casa en esa localidad; Manuel Hernández Pasión, alcalde de Huitzilan de Serdán, Puebla, fue ejecutado el 11 de octubre en una emboscada por un comando armado; Crispín Gutiérrez Moreno, alcalde de Ixtlahuacán, Colima, fue ejecutado el 20 de octubre cuando circulaba por la autopista Manzanillo-Guadalajara hacia la capital colimense; un comando armado ejecutó al alcalde de Hidalgotitlán, Veracruz, Santana Cruz Bahena, el 20 de noviembre; el alcalde del municipio veracruzano de Ixhuatlán de Madera, Víctor Manuel Espinoza Tolentino, fue acribillado junto con su esposa y tres acompañantes el 24 de noviembre en la zona centro de Veracruz; José Santos Hernández, presidente municipal de San José el Alto, Pochutla, fue asesinado cuando regresaba del municipio de Santa Catarina Jaquila; Sergio Antonio Zenteno Albores, alcalde del municipio de Bochil, Chiapas, fue ejecutado el 18 de diciembre en el centro de Tuxtla Gutiérrez; el alcalde del municipio de Petatlán, Guerrero, Arturo Gómez Pérez, fue asesinado el 28 de diciembre en un restaurante en la cabecera municipal.

Seis ediles fueron asesinados en 2016: la alcaldesa perredista de Temixco, Morelos, Gisela Mota Ocampo, fue ejecutada de cuatro balazos en la cabeza el 2 de enero, un día después de tomar protesta como presidenta municipal; Juan Antonio Mayen, alcalde de Jilotzingo, Estado de México, fue asesinado el 22 de abril en una carretera de Naucalpan junto con dos de sus escoltas; el alcalde de San Juan Chamula, Chiapas, Domingo López González, fue ejecutado el 23 de julio en la plaza central del municipio, junto con dos de sus colaboradores y dos civiles; el primer edil de Pungarabato, Guerrero, Ambrosio Soto Duarte, murió en un emboscada el mismo día; José Santa María Zavala, presidente municipal de Huehuetlán El Grande, Puebla, fue emboscada y acribillado el lunes 1 de agosto; José Villanueva Rodríguez, alcalde de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, fue ultimado el sábado 17 de diciembre en un comedor familiar del municipio.

Dos presidentes municipales fueron ejecutados en 2015: Rogelio Sánchez Galán, presidente municipal electo en el municipio de Jerécuaro, Guanajuato, fue ejecutado el 23 de junio por un comando armado que viajaba en una camioneta; y José Alfredo Jiménez, alcalde de Santa María Chimalapa, Oaxaca, fue ultimado el día de las elecciones federales intermedias. Durante 2014, dos ediles fueron ejecutados: Gustavo Garibay García, alcalde de Tanhuato, Michoacán, fue asesinado cuando salía de su domicilio; Manuel Gómez Torres, alcalde del municipio de Ayutla., Jalisco, fue baleado en su rancho por un grupo de sicarios.

En 2013 hubo ocho asesinatos: el edil del municipio de Urique, Chihuahua, Leobardo Díaz Estrada, fue localizado decapitado dentro de un automóvil, el 8 de febrero; Feliciano Martínez Bautista, edil de San Juan Mixtepec, Oaxaca, fue ultimado el 24 de marzo mientras transitaba por las inmediaciones del municipio de Juztlahuaca; José Garrido R0ocha, presidente municipal de San Salvador el Verde, Puebla, fue asesinado a balazos por supuestos delincuentes el 20 de abril; el primer edil de San Miguel Tilquiápan, Oaxaca, Celestino Félix Vásquez Luis, fue ultimado el 5 de junio a un costado del mercado municipal; Gerónimo Manuel García Rosas, alcalde del municipio de Aquila, Veracruz, fue ejecutado el 22 de por el segundo comandante de la Policía Preventiva de la entidad; Everardo Hugo Hernández Guzmán, edil electo de San Andrés Cabecera Nueva, Oaxaca, fue liquidado en septiembre, en inmediaciones del municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca; Ygnacio López Mendoza, presidente municipal de Santa Ana Maya, Michoacán, fue secuestrado y asesinado el 7 de noviembre; y Epigmeo Rafael Aragón, mandatario municipal electo de San Pedro Totolapan, fue asesinado el 5 de diciembre.

Y ADEMÁS, AMENAZADOS

Igualmente, se multiplican los atentados, amenazas físicas y verbales, así como secuestros y homicidios, en contra de familiares de políticos, ediles y candidatos. El incremento de los asesinatos fue advertido desde principios de año por la consultoría Etellekt, quien anticipó “nuevos picos de violencia en el ámbito local conforme terminen los procesos de selección de cada fuerza política y el registro definitivo de sus candidatos a los puestos de elección municipal y estatal”, como subrayó en su primer informe de Violencia Política en México 2018.

Si bien las agresiones se incrementaron a nivel municipal, es factible se extiendan contra candidatos a puestos federales y gubernaturas, por lo que Etellekt Consultores recomendó al Instituto Nacional Electoral, a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales y a las agencias de seguridad federales, el establecimiento de protocolos de atención a candidatos y políticos en situación de riesgo”.

No se exagera cuando se habla del regadero de cadáveres por todo el país y mucho menos cuando se advierte no solamente se trata de gente trabajando en las filas del narcotráfico, de cadáveres producto de ajustes de cuentas, hay cientos de ciudadanos los considerados como “víctimas colaterales y ahora se ve también son cientos los pertenecientes al ámbito político los asesinados. El silencio en torno a ellos pesa y mucho tanto que el titular del Ejecutivo federal, durante toda la gestión no se ha tomado la molestia de lanzar un pésame a las familias, de hablar del destino de los vástagos, de presentarse a algún funeral.

Se equivocaron quienes pensaron todo seguiría entre tinieblas, De esto también en su momento, Peña Nieto tendrá que responder.

ANDANZAS CARIBEÑAS

Aids Healthcare Foundation conocida por sus siglas AHF, es la organización sin fines de lucro en donde se brinda atención médica a quienes padecen del VIH, Sida. Están presentes en 50 países del mundo. Atienden a cerca de un millón de personas en África, Latinoamérica, el Caribe, Europa Oriental, Estados Unidos y en México anualmente recurren a esa institución cerca de 100 mil víctimas del padecimiento. Les entregan medicamentos y hasta abogados para casos de discriminación laboral o para sacar adelante denuncias por la negativa a brindarles atención médica tanto en hospitales públicos como en particulares.

Esta reconocida organización ha puesto el dedo en la llaga en Quintana Roo, al denunciar son más de mil 500 pacientes quienes estaban siendo atendidos en una zona considerada de alto riesgo al haber sido el centro saqueado por delincuentes, acumulando amenazas, hostigamiento y se ha llegado al grado de recibir ataques son machetes. En marzo del año anterior cambiaron a otra dirección el Hospital Regional Jesús Kumate y dejaron bailando a los del CAPASITS. El lugar fue saqueado un 14 de abril y recientemente se suscitaron asaltos con violencia a pacientes y enfermeras. Han pretendido arreglar el problema manteniendo en el lugar una patrulla, pero eso no pone a funcionar el aire acondicionado, o tira la basura o se deshacen de desechos biológicos, que siguen ahí depositados con el riesgo que ello implica para toda la zona en donde se encuentra el viejo hospital.

Sin darle tantas vueltas, responsabilizan a la titular de Salud estatal de cualquier consecuencia sobre estos mil 500 pacientes y hasta de lo que pueda ocurrir en su ámbito familiar al no recibir tratamientos y mucho menos medicamentos. Ese es apenas un primer paso, el siguiente es ascender en la jerarquía de gobierno.

Pero en salud no es solamente en donde hay carencias de todo tipo, de esas que convirtieron al Jesús Kumate viejo en un centro hospitalario insuficiente y ruinoso y que se han heredado sin ningún rubor al nuevo, en donde siguen las goteras y los vicios de construcción sin solucionarse. En el renglón seguridad el panorama está peor. No hay dinero ni para incentivar a los policías judiciales que han realizado fuertes investigaciones ni para el servicio forense y mucho menos para las capacitaciones. El Fiscal Miguel Ángel Pech ha tirado por la borda su buena fama de catedrático, de hombre de leyes, y se dice lo han obligado a aceptar dentro del equipo de primer orden a quienes no cuentan ni siquiera con cédula profesional, pero son recomendaciones dispuestas a aceptar cualquier salario.

Tal es el caso, nos revelan, de Gabriela Berenice Peña, directora del Instituto de Formación y Profesionalización, actividades ambas para las que ni tiene cédula, ni experiencia y mucho menos presupuesto. En el área jurídica que es del total dominio, se supone o se suponía, del Fiscal, nombró como directora a Alejandra del Carmen Vargas, carente también de la documentación oficial que se requiere. En ambos casos, los oficios y otros documentos signados por ellas pueden ser invalidados de un plumazo, dejando de nueva cuenta en entredicho lo emanado de esa dependencia.

DE LOS PASILLOS

Tras el incremento en la incertidumbre relacionada con la renegociación del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), pues resulta difícil que en el corto plazo EEUU, Canadá y México alcancen un acuerdo preliminar, el dólar libre se vendió en precio máximo de 20.20 pesos, con una variación al alza de 28 centavos respecto al cierre del lunes, y se adquiría a un precio mínimo de 18.75 pesos en instituciones bancarias de la capital de República. También contribuyó al fortalecimiento del dólar la elevada incertidumbre sobre una posible guerra comercial entre las dos principales economías del mundo (EEUU y China)… Ildefonso Guajardo, secretario de Economía de México, dijo el martes que no prevé concluya antes del 17 de mayo la renegociación del TLCAN. “No creemos que tengamos todas las negociaciones, no es fácil. No creemos que se dé de acá al jueves”, indicó el funcionario en una entrevista televisiva…

A través del Proyecto Global Pastoral, el clero mexicano vuelve a criticar severamente al gobierno. “ningún Estado puede sobrevivir donde no se castigan los delitos, donde se han corrompido las instituciones de justicia y no existen lo medios para aplicar la Ley a quien comete algún delito”; advierten sobre la debilidad del tejido social y de “los escándalos de corrupción, los salarios estratosféricos de funcionarios, la superficialidad de las plataformas de los partidos, la manipulación del voto que juega con la pobreza de la gente y los escasos resultados que se ofrecen para una vida mejor”. Más claro no lo han dicho ni en los púlpitos…

Dice el Fiscal quintanarroense sobre la dificultad de las investigaciones sobre asesinatos: no es posible culminarlas porque los testigos no declaran, nadie vio, nada sabe, se niegan a declarar, igual lo hacen los familiares quienes incluso no van ni por los cadáveres cuando se enteran de los antecedentes del difunto o por lo aquello sembrado por la propia Fiscalía para evitar, precisamente, investigar. ¿Acaso pretende el doctor Miguel Ángel Pech sean los ciudadanos quienes hagan su trabajo? Acaso ¿se hacen llamados y propaganda para impulsar la denuncia para terminar con estas declaraciones burdas y absurdas?…

Felicitaciones a todos los maestros, los de primaria, a los de secundaria, a los de preparatoria, bachilleres, Conalep, Cecyte, a los catedráticos universitarios, a los del poli, a todos aquellos dispuestos a enseñarnos, a eliminar nuestra ceguera y poder llegar a ser los ciudadanos que un país como México se merece. De sus actividades y del error una y otra vez cometido en contra de quienes desde hace tiempo vienen alertando cual sería el futuro de la educación nacional y hasta donde perjudicaría no atender el ramo cultural, les daremos información mañana,

