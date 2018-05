“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“La democracia es el gobierno del pueblo, por

Transformar al país para recoger y reparar el tiradero dejado por la gestión de Enrique Peña Nieto en todas las áreas del quehacer gubernamental requerirá de la decidida participación de los integrantes del sector educativo. Prácticamente desde cero, el nuevo gobierno federal surgido de las urnas el 1 de julio deberá reconstruir el pacto social con la totalidad del magisterio nacional, oficial y disidente, sin exclusiones, atendiendo certeramente sus requerimientos y justas demandas. Para tal efecto, es indispensable la colaboración del Congreso de la Unión y los Ejecutivos y Congresos locales. De ahí la importancia del llamado de Andrés Manuel López Obrador al “voto parejo”. Se requiere ganar no sólo la Presidencia de la República, victoria a estas alturas “indetenible e irreversible”, sino una amplia mayoría en las Cámaras de Diputados y Senadores, así como la mayoría de los gobiernos estatales y congresos locales en juego.

Tras la reafirmación de Andrés Manuel López Obrador, en Guelatao, Oaxaca, el pasado fin de semana, de cancelar la reforma educativa, el magisterio nacional se volcó en su apoyo. Este se consolidó tras sus declaraciones en el sentido de que usará sus facultades como titular del Ejecutivo para que no se aplique ninguna acción en contra de los maestros, y el anunció de que enviará una iniciativa de reforma a todas las leyes, a los artículos de la Constitución que afecten a los docentes, quienes no se oponen a la evaluación, sino a la utilización de ésta como un mecanismo de despido. El entusiasmo hacia el tabasqueño se elevó tras dar a conocer en Río Verde, San Luis Potosí, su intención de reabrir la normal “El Mexe”, y mantener abiertas todas las normales rurales y públicas. “No se va a seguir ofendiendo al magisterio nacional, se va cancelar la mal llamada reforma educativa”, “nunca más una reforma educativa sin el magisterio”, reiteró como lo ha hecho en todas las plazas públicas del país.

En este momento, siete de cada 10 maestros votarían por López Obrador en la elección presidencial, de acuerdo un sondeo realizado el pasado “Día del Maestro” por Culmen Consultores a docentes de las cinco circunscripciones electorales del país, a través de la red social Facebook. A la pregunta: Si hoy fueran las elecciones para Presidente de México, ¿por quién votarías?, 77.4 por ciento de los consultados respondió por Andrés Manuel López Obrador. En contraste, por Jaime Rodríguez “El Bronco”, sólo votaría el 0.17%; y por Ricardo Anaya el 11.69%. Además, contra lo sostenido por el presidente Enrique Peña Nieto y su candidato “ciudadano” del PRI, José Antonio Meade, al menos el 50 por ciento de los usuarios de redes sociales rechazan la reforma educativa, de acuerdo a un sondeo del diario “El Financiero”, difundido este Día del Maestro.

La reforma educativa del actual inquilino de Los Pinos se aprobó fundamentada en mentiras y con el apoyo cupular de las dirigencias partidistas y fracciones parlamentarias del PAN, de la cual formaba parte Ricardo Anaya, y del PRD, en manos del tristemente célebre grupo de “los chuchos”, quienes se han dedicado a medrar con las posiciones parlamentarias alcanzadas por la izquierda en el PRD, y vender su voto al mejor postor, lo cual les permitió cambiar el huarache y el morral tejido por la Suburban y el portafolio lleno de billetes.

MENTIRAS PARA DEFENDER LA REFORMA EDUCATIVA

José Antonio Meade ha hecho en los últimos días una defensa a ultranza de las modificaciones constitucionales y legislativas operadas por su jefe de campaña, Aurelio Nuño. De ahí su estrategia en redes sociales: “La reforma va”, en respuesta a los planteamientos del candidato de Morena-PT-PES. Pero no alcanzó el impacto buscado, por lo cual el propio presidente Enrique Peña Nieto salió a defender su reforma educativa, pero lo hizo otra vez con una larga serie de mentiras. Faltando totalmente a la verdad, en Los Pinos, no podría ser en otro lugar resguardado por el Estado Mayor Presidencial, el mexiquense dijo que la mayoría de los mexicanos consideran las modificaciones en el sistema educativo como el más importante cambio estructural de los realizados en este sexenio.

Los sondeos serios recientes indican lo contrario. También justificó la arremetida contra los maestros a través de los cambios a las leyes en materia laboral, fiscal y educativa, porque, dijo, el sistema de enseñanza en el país “había sido colonizado auténticamente por intereses ajenos y producía resultados disfuncionales”, “nos negamos a ser cómplices de quienes habrían distorsionado o usurpado las funciones de la autoridad educativa”. Así, en el discurso y en los hechos confirmó fue una ofensiva contra adversarios políticos a quienes temía, como Elba Esther Gordillo, quien fue encarcelada bajo acusaciones que fueron cayendo una a una conforme avanzó el juicio en su contra.

El mexiquense también mintió cuando señaló los profesores y su sindicato fueron actores centrales de la reforma educativa. Nada más lejos de la verdad, las modificaciones constitucionales en la materia fueron hechas a espaldas del magisterio, aunque se contó en su aprobación con la participación de la cúpula del sindicalismo oficial en manos de Juan Díaz de la Torre. En el vacío cayó su felicitación al sector magisterial que, dijo, respaldó la reforma. Engañó cuando señaló los padres de familia respaldaron la reforma, cuando nunca conocieron sus términos y mucho menos sus alcances. Pero tal vez el descaro más grande del mandatario surgido del grupo Atlacomulco sea que su administración ha invertido 130 mil millones de pesos en infraestructura escolar, es decir, 70 millones de pesos diarios.

En sus propias palabras, es la cifra más cuantiosa de los 50 años recientes y equivale a más de 300 por ciento respecto de las dos administraciones anteriores. ¿Dónde están esas montañas de dinero? Una simple visita al centro escolar más cercano, en las comunidades rurales, las zonas habitacionales de pueblos y su periferia, e incluso en las grandes capitales del país, como la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, confirma la falta de mantenimiento en las escuelas, las cuales funcionan gracias al esfuerzo conjunto de maestros y padres de familia y de la aportación de sus propios recursos personales para que sus hijos puedan ser educados, aún sin contar con condiciones optimas para ello.

México sigue en los últimos lugares de las mediciones sobre educación realizadas por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Su rezago a nivel internacional ha sido advertido una y otra vez, y no hay avances en la materia no sólo en esta gestión sino tampoco en las de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón. De ahí que sea otra descarada mentira la declaración de Peña Nieto en el sentido de que gracias a su reforma educativa en el país se registran avances entre al alumnado nacional en lenguaje, comunicación y matemáticas.

También es una falacia las cualidades en los cambios en contenidos y planes de estudio, desconocidos no sólo por los propios maestros sino por padres de familia y especialistas de universidades y otras instituciones de educación superior. Se hicieron con total opacidad, por lo cual no se pude sostener que la instrucción ahora se concentra en el desarrollo de aprendizajes clave y de habilidades socioemocionales y artísticas, así como de las prioridades curriculares de cada escuela. Peña Nieto no tiene elementos para sustentar sus afirmaciones y raya en lo ridículo al señalar no es “decente” destruir la reforma.

Vale la pena puntualizar sobre el panorama negro planteado y descubierto para poner en marcha la mal llamada Reforma Educativa. Si el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación logró tal empoderamiento como el denunciado una y otra vez durante este mandato fue por las canonjías otorgadas durante años por priistas y posteriormente por los panistas. Nada tuvo que ver el tabasqueño en ello y, si por venganzas de tipo personal pretendieron dar marcha atrás contando solamente con el cambio de nombre de un sujeto igualmente corrupto al de antes y al de más atrás, no se ve tuvieran mayores o mejores resultados sino revueltas con las cuales han afectado aún más la muy maltrecha enseñanza. Nadie puede oponerse al aprendizaje de otros idiomas en las escuelas públicas, pero el requisito de enseñar al mismo tiempo un correcto español es indispensable.

PROTESTAS EN 10 ENTIDADES CONTRA REFORMA EDUCATIVA

Al parecer se ha satanizado injustamente a la Coordinadora de Trabajadores de la Educación. Primero porque se trata de una disidencia dentro de un sindicato magisterial, no son disidentes políticos. Segundo porque las condiciones en las cuales se ha brindado la enseñanza en las entidades en donde surgieron son las de mayores necesidades, en donde se ha estado durante décadas carentes de prácticamente todo, iniciando por los materiales, los inmuebles, los pupitres, los pizarrones, etcétera. No ha sido una ni dos, ni tres, sino muchas más las imágenes en donde se demuestra están los maestros enseñando a leer y a escribir a niños sentados sobre la tierra, en cuclillas y apenas si protegidos del sol debajo de una raída lona.

Los llevó a la inconformidad la entrega de la enseñanza al gobierno y la no exigencia de su organización sindical a romper con esa cadena de injusticias hasta en la educación. Tal parece veían venir este caos y deficiencia educativa desde hace mucho tiempo pero, lejos de hacer caso a sus planteamientos y evitar se llegase a los extremos actuales, se les creó la imagen de delincuentes, de mexicanos en contra de la educación, de rijosos y sin informar sobre la entrega de las cuotas magisteriales descontadas a los integrantes de la Coordinadora y de ese dinero financiar sus viajes a México, adquirir inclusive pequeñas casas de campaña y baños movibles para sus plantones, se les estigmatiza señalando están patrocinados por fuerzas contrarias al orden y al gobierno.

Aunque el presidente de la República y los integrantes de su gabinete no lo quieran ver, no deseen saber de su existencia y mucho menos reconocer se trata también de maestros, decenas de miles de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) protestaron en la Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Durango y Baja California, y exigieron la derogación de la reforma educativa, así como la solución a demandas particulares, como la reinstalación de profesores cesados por rechazar la evaluación “punitiva”.

El “Día del Maestro”, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marcharon en la capital de la República del Auditorio Nacional a la Secretaría de Gobernación (Segob).Víctor Zavala, dirigente de la Sección 7 de Chiapas, y Enrique Enríquez, de la Sección 9 de la Ciudad de México, encabezaron la protesta de maestros provenientes de Michoacán, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y docentes capitalinos, en la cual resonaban los gritos: “!Va a caer, va a caer, la reforma va a caer”; “¡cuando el pueblo se levante por pan, libertad y tierra temblarán los poderosos, de la costa hasta la sierra”.

Otra vez, tercos, aferrados y seguros, exigieron que el gobierno federal instale una mesa de negociación nacional, en la cual se atiendan las demandas educativas, sindicales, políticas, jurídicas y sociales de la disidencia magisterial. Hace 14 días, la CNTE pretendió entregar en la Segob su pliego petitorio de demandas, pero policías no los dejaron ingresar al edificio. En dicho documento, los maestros insisten en la cancelación de la reforma educativa porque pone en riesgo la gratuidad de la educación y atenta contra sus empleos y su estabilidad laboral. Además demandan al Congreso de la Unión aprobar la iniciativa de ley “Educación Pública para Todas y Todos” que la CNTE entregó al Senado en 2017.

Los maestros disidentes solicitan la reinstalación “inmediata y sin condiciones” de los maestros cesados por no presentar la evaluación para el desempeño, cuya lista presentaron en 2016 a la Segob. La CNTE llamó a resolver las consecuencias y costos de la reforma educativa relacionados con los asesinatos, presos, cesados, órdenes de aprehensión, suspensión de pagos y retención de cuotas sindicales. Tras el enfrentamiento en Nochixtlán, Oaxaca, que dejó ocho civiles muertos, desde septiembre de 2016 Miguel Ángel Osorio Chiong, entonces secretario de Gobernación, programó a los disidentes tres mesas de trabajo, las cuales nunca concluyeron. Se cancelaron las entrevistas entre funcionarios de Segob y dirigentes de la CNTE y los maestros se levantaron en plantón indefinido en la Plaza de la Ciudadela. Osorio Chong canalizó las negociaciones a los estados.

Las calles de las capitales estatales de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Durango y Baja California se llenaron de maestros que salieron a protestar. Alrededor de 10 mil docentes de la Sección 22 de Oaxaca marcharon del monumento a Benito Juárez, en San Andrés Huayapán, hacia el zócalo de la capital oaxaqueña y exigieron al gobernar Alejandro Murat respuesta a su pliego petitorio de demandas, el cual le entregaron el pasado 1 de mayo. Miles de docentes de las secciones 7 y 40 se manifestaron en Tuxtla Gutiérrez y la Sección 18 en Morelia. En Chilpancingo, protestaron cientos de integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (Ceteg).

En Guanajuato, cientos de docentes denunciaron que muchos de ellos están en riesgo de perder el empleo o que les suspendan su salario por no presentar exámenes exigidos por las autoridades educativas como parte de la reforma constitucional en la materia. En Durango, decenas de maestros agremiados a la Coordinadora Ciudadana Obrera Popular, reclamaron que la educación no se privatice y que los planteles cuenten con material. En Jalisco, maestros de la Asamblea Magisterial y del Colegio de Bachilleres pidieron derogar la reforma educativa y la reinstalación de 586 cesados por haberse negado a las evaluaciones. Y en Mexicali, Baja California, decenas de maestros protestaron en las oficinas del Sistema Educativo Estatal porque no les han sido asignadas las plazas que obtuvieron hace cuatro años en el concurso se oposición.

ADIOS MARGARITA

Margarita Zavala nunca debió ser candidata presidencial. Su postulación fue forzada y violó la normatividad electoral. Si bien es totalmente cierto el acuerdo hecho por Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón para incrustarla primero en las boletas electorales y posteriormente garantizarle el triunfo, según lo reveló en su libro “El Amasiato” Álvaro Delgado, ni el propio Felipe estaba tan cierto del rechazo a su gobierno puesto de manifiesto ahora con la postulación de su cónyuge.

La Zavala, reboso cargando, aguantó todos los señalamientos hechos a su esposo; por más que luchó en contra de los calificativos surgidos de miles de voces de la sociedad no solamente de las víctimas del reguero de sangre por todo el territorio nacional, no pudo callarlos, ni siquiera hacerlos disminuir. Su imagen permaneció señalándola de cómplice, de mexicana dispuesta a todo con tal de seguir contando con los beneficios de un estatus social en el cual reinan la hipocresía y el cinismo, mismo suficientemente conocido por ella porque en él fue educada.

Cumpliendo órdenes y a sabiendas de la comisión de delitos al presentar firmas sin autenticidad, las autoridades electorales dieron el visto bueno a su candidatura. Pero a nadie servía su postulación, como quedó demostrado al arrancar las campañas. No le funcionaba a la fracción del panismo en el cual tiene todavía influencia su esposo Felipe Calderón. No valía para la causa de Ricardo Anaya y del PAN-PRD-MC que lo respalda.

Por eso, poderosos grupos empresariales empujaron su declinación a esa inútil candidatura y no resistió la presión. El resto del apoyo con el cual contaba en el electorado, una minúscula parte, se lo pelean ahora tanto José Antonio Meade, el “ciudadano” priista hundido en el tercer lugar, y el oportunista panista investigado por “lavado de dinero”, Ricardo Anaya, ubicado por su parte en un lejano segundo sitio.

Pero su declinación tampoco le sirve ni al PRI y sus aliados, como tampoco al PAN y sus coaligados PRD-MC, pues su respaldo en el electorado es insignificante. Sumaría, sin duda, pero muy poquito, para cualquiera de las alianzas a la que se incline.

De darse, la unión de panistas no representa ningún riesgo para el triunfo de AMLO, quien lleva una delantera la cual se antoja inalcanzable en las pocas semanas que restan para la elección federal. Igual pasaría si se inclina por apoyar a Meade, pues ni siquiera le ayudaría a salir del tercer lugar.

¿Para qué quería la Margara una segunda vuelta? ¿Le hizo falta otra revolcadita?

ANDANZAS CARIBEÑAS

Seguramente le han entregado al gobernador de Quintana Roo más de una interpretación al mandato del TEQROO. No es una negativa a la consulta, dirán algunos. Es simplemente regresarla al IEQROO para que entregue más argumentos sobre si es viable o no la consulta sobre UBER. No se trata de ningún revés, aseguraran los más con un rostro serio, severo y apuntando con índice de fuego al titular de Gobierno, al ex notario Francisco López Mena. Cualquier argumento es mejor, más digerible que la verdad: otro fracaso en una negociación en donde la sensibilidad, la política y la vigencia de la ley debieron estar primero.

Habla don Carlos Manuel Joaquín González de una permanente exigencia, de presiones de los mayoristas para permitir la operación de UBER porque quienes nos visitan ya tienen la aplicación, inclusive, en sus teléfonos celulares. ¿Será cierto están más ocupados en ver a UBER y su operación que en combatir a las plataformas de renta de casas y departamentos las cuales les representan ya una importante competencia? Suponiendo sea así, primero, no cabe duda son osados al presionar al mandatario de la entidad con la cual mantienen relaciones extremadamente convenientes para sus fines comerciales. Segundo, es muy fácil señalarles no existe oposición a su ingreso como transporte público, pero existen leyes, reglamentos que deben respetarse y la forma de operación de esta plataforma se niega a cumplir con ellos basados en no ser ese su método de operación. Tercero, la certeza de cumplir con la ley genera confianza.

Como se mencionó una y otra vez en estas mismas líneas, no se vale ensuciar una figura con la cual los ciudadanos pueden marcar jerarquías y rumbos a seguir por el gobierno como es la consulta pública. El gobierno de don Carlos, sus funcionarios, la empantanaron, hicieron abortara apenas se supo de su concepción. Están otros renglones sumamente importantes, tanto para la gobernabilidad estatal como para presionar decisiones en el gobierno federal, para armar a diputados y senadores quintanarroenses con el fin de lograr, por ejemplo, la aplicación del IVA como se tenía anteriormente porque el propio EPN marco entidades de excepción y las fronteras son de ellas. La aplicación de tarifa preferencial y las mediciones correctas del servicio de energía eléctrica o tal vez la puesta en marcha de programas como las de vecinos vigilantes y otras ya puestas sobre la mesa como sugerencias ciudadanas.

El revés no es para UBER, eso es lo menos importante; tampoco es un abierto apoyo a los taxistas; menos aún resultó ser el arma operada adecuadamente para la consulta ciudadana; resultó, quiérase o no, en un fracaso del gobierno del cambio, del séquito contratado para auxiliar las tareas gubernamentales, para apoyar y no para derrumbar la gobernabilidad.

Está el otro renglón mucho más preocupante relacionado con la seguridad o mejor dicho con la inseguridad que se padece actualmente. Una y mil veces se habló en éstas y en otras líneas de las carencia e incluso de esa primera entrevista concedida al recién nombrado Fiscal Miguel Ángel Pech, un viernes 14 de octubre del 2016, en la cual su mensaje de despedida lo dedicó a Sefiplan para que le enviaran el depósito de la quincena porque caía en sábado, era viernes a las once de la noche y no tenía un centavo para pagarle al personal de la Fiscalía. Se supo desde entonces que el camino para el catedrático universitario estaría más que sembrado de auténticas bombas a explotar en cualquier momento y, ese día y hora llegaron. En un desplegado denunciaron:

“A los medios masivos locales y nacionales se les informa que el paro (HUELGA), en la Fiscalía es inminente el personal ya no aguanta más abusos por parte del Fiscal General, Miguel Ángel Cen Pech y su desquiciada Administradora Blanca Imelda Ávila Varguez y su títere el Soldadito de plomo el Capitán Juan Carlos García Miranda quien solo cobra en la dependencia FGE y sigue con la misma escuela de su asesor Mena Paullada, como creen Ustedes señores Periodistas que un Policía Ministerial, puede combatir a la delincuencia organizada y sí que están organizados no tenemos armamento, chalecos, autos y los pocos que tenemos inservibles y hay que poner de nuestra bolsa para el combustible ni un Ministerial va a arriesgar la vida y no hablemos del mísero sueldo si no de nuestra integridad física, es crudo lo que les voy a comentar cuando hay reportes de gente armada ya no acudimos salimos pero hacemos tiempo ya que no tenemos armas y los chalecos antibalas caducaron desde el 2013 y aunado a esto no hay vehículos y por supuesto combustible y es por eso que hay tantas muertes que lamentar y que se pueden evitar o pregúntenle a Blanca Imelda Ávila Varguez, cuánto le pagan los líderes que invaden terrenos, señores comunicadores todo esto ya está planeado y si hay muertos es por la avaricia del Fiscal y su corrupta Administradora Ávila Varguez y mientras esto siga así, ningún hermano de armas arriesgara su vida por estos nefastos mandos, vean Ustedes como la tropa se está revelando ya estamos cansados de tanta injusticia y de que ponga García Miranda, comandantes a modo para seguir con las corruptelas, nos están mandando a morir y vean que se los digo con tiempo la delincuencia ya se dio cuenta que no estamos actuando y la tragedia está asechando”.

Sume a lo anterior los reclamos de policías de por lo menos cinco municipios más. ¿Dónde está el dinero enviado por la Federación? ¿Dónde está el de Fortaseg? ¿Dónde el del presupuesto para seguridad? Si no hay habrá que traer a cuentas a don Juan Vergara quien aseguró, garantizó, la reestructuración de la deuda, incrementarla a una cantidad más del doble y llevarla a un plazo de liquidación de tantos años que muchas generaciones no alcanzarán a verla pagada, permitiría al gobierno cumplir con todos sus compromisos y darnos seguridad tanto a los ciudadanos como a los visitantes es primordial.

Hay que traer a los Juanitos porque tanto dinero desaparecido no tiene explicación.

DE LOS PASILLOS

La descabezada Procuraduría General de la República (PGR) reportó investiga el ciberataque al sistema bancario que opera en México, para lo cual recaba los registros y procedimientos relacionados con el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), del cual habrían sustraído ilegalmente entre 200 y 400 millones de pesos… Información preliminar de fuentes financieras indican que entre el 16 y el 27 de abril fueron vulnerados tres softwares con los que distintas instituciones bancarias estaban conectadas al SPEI. De inmediato, los ladrones cibernéticos hicieron transferencias ilegales a cuentas de las que el dinero fue retirado casi de inmediato. De acuerdo a los datos disponibles, los hackers presumiblemente transfirieron 820 millones de pesos, pero sustrajeron de 200 a 400 millones de pesos, de los cuales, 150 millones corresponden a Banorte; alrededor de 180 millones a Inbursa y más de 40 millones a Kuspit, una casa de bolsa en línea. Pero la información precisa no ha sido reportada por las autoridades (in) competentes…

Por fortuna, se reportó saldo blanco por el sismo de magnitud 5.2 registrado la mañana de este miércoles a las 9:20 horas a 24 kilómetros de Arcelia, Guerrero… Luis Felipe Puente, coordinador nacional de Protección Civil, aseguró no se tuvieron afectaciones en Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Morelos, Michoacán y la Ciudad de México… Las áreas estratégicas del gobierno federal, entre ellas Salud, Pemex, CFE y SEP no habían reportado daños… Al escribir estas líneas las labores de monitoreo continuaban y se mantenía comunicación con las áreas municipales de protección civil para descartar deterioros.

