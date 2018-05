“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“La verdad padece, pero prevalece”:

Mons. Pedro Pablo Elizondo

Segundo debate: refugio de la mediocridad

Anaya y Meade: la feroz lucha por el segundo lugar

Dos demagogos y un bronco enfrentaron al ganador

Anaya: absurdos; Jaime: hablador: JAM: inutilidad

AMLO más vivo, sano y risueño, eliminó el ensayo

En Q. Roo crecen los inconvenientes del magisterio

Colapsados y acorralados por delincuentes y criminales

Una vez más y por segunda muy vista ocasión se revela la posición realmente en pugna: el segundo lugar en las preferencias electorales. ¿Para qué? Una vez definida la primera magistratura a nadie le importa quién o cuál coalición se quedó en el clásico “ya merito”, o en el tercer lugar porque el cuarto ya lo tiene reservado El Bronco desde el inicio de su participación y amarrado definitivamente con la renuncia de Margarita Zavala. Para quien, como es el caso del tabasqueño, se persigue un liderazgo y una transformación, ese segundo lugar permite mantenerse vigente y, demostró, lo utilizó porque le faltaba un largo camino por recorrer y muchos grupos para sacudirse hasta formar su propio partido.

El PRI y el PAN, como cabezas de coaliciones o alianzas, sólo han utilizado la posición para negociar y mantenerse con un membrete inútil de segunda o tercera fuerza política nacional, aunque los números revelen no son ni lo uno ni lo otro. El PRD desaprovechó todas las oportunidades, sus líderes no estaban preparados para actuar en un campo en el cual podían hacer prevalecer esa izquierda que decían representar. A lo anterior se suman las ambiciones personales, un deseo inacabable de enriquecimiento y, por ende, la entrega de voluntades propias y las de la militancia. Están de muestra las aprobaciones de las reformas estructurales y el inicio de una alianza con el panismo al pronunciarse orquestadamente: por la energética en contra; por la fiscal, a favor. Y su ahora aliado de oro justo al revés.

En prevención a un posible repunte de Ricardo Anaya, a quien deben derrumbar rápidamente para ocupar un sitio debajo de AMLO -arropados en la certeza de que si pudieron emerger de un segundo y tercer lugar ocupados en pasadas elecciones y regresar a Los Pinos, estar de segundones les da oxígeno para el futuro-, lanzaron desde fines de la semana pasada todo un instructivo para ser manejado por los diaristas y comentaristas incluidos en sus nóminas. Obviamente el caso de una investigación supuestamente llevada a cabo en España en contra del panista y surgida en la presunción de lavado de dinero y desvío de recursos, es el tema principal aconsejando debe subrayarse el nivel de corrupción en el cual se encuentra y su traslado fuera de las fronteras.

Dan un lineamiento general y hasta les ordenan no copiar y pegar sino tomarlas como base de sus comentarios. Va la designación de un juzgado en España por blanqueo en caso de empresarios ligados con Anaya; Confirma juez bloqueo de cuentas de Barreiro, empresario ligado a Anaya; Juzgado español abrió proceso por lavado en caso Anaya, reportan; Juzgado en España abre proceso penal por presunto lavado que benefició a Anaya; Barreiro y Olea son investigados de favorecer a Ricardo Anaya; sin ningún rubor se agrega: “realizar publicaciones con las notas, el hashtag y mención solicitados, destacando la corrupción del candidato panista, que ha rebasado las fronteras de México y, como lineamientos generales, aparecen:

El expediente Anaya sigue creciendo, ahora es investigado en España por lavado de dinero; Ricardo Anaya es un político corrupto, cuya riqueza sí tiene una explicación: desvío de recursos; Ricardo Anaya se llena la boca diciendo que combatirá la corrupción, pero él mismo es señalado incluso en España de ser un corrupto; La corrupción de Ricardo Anaya sigue dando de qué hablar, ahora la justicia española va por él. De tal forma han quedado exhibidas las estrategias de comunicación de esta alianza la cual reproducen en pos de la jefatura de gobierno de la capital del país. Innegables vientos de derrota

LE SUBEN AL DEBATE

Si de dar calificaciones se trata el segundo debate y sus moderadores, así como la controlada participación “ciudadana “no alcanzan todavía un cinco en la escala del uno al diez”. Siguen siendo estas participaciones mediocres, con límites de tiempo absurdos con los cuales se impiden planteamientos completos. Un minuto, es decir, el equivalente a dos promocionales para exponer proyectos sobre temas concretos sólo da margen a la utilización de la demagogia, salvo en el caso de tener ya estructurado un plan de gobierno no para ser impuesto con autoritarismo sino para recobrar control y gobernabilidad.

Los temas fueron realmente importantes: seguridad y drogas; migración; relación con los EU y TLC; comercio. El denominador común es, sin duda, combatir la corrupción, dejar de aceptar la impunidad para dar paso al Estado de Derecho y con ello alcanzar la correcta aplicación de la justicia. De estad forma se gana calidad moral para enfrentar al gobierno del vecino del norte, pero a cualquier otro. Con la fama de corruptos, con la calificación internacional otorgada, cualquiera pude darse el lujo de ofender y acá podremos calificar de mil maneras a quienes se expresan mal pero no puede dejar de reconocerse que los moches, la solicitud de acciones, el dinero debajo de la mesa, la compra de licencias para hacer y deshacer, la complicidad de las fuerzas de seguridad y de las aduanas con los mafiosos existe y estamos pagando con sangre su permanencia.

De ahí que, poseedor de un claro y real panorama, AMLO no requiera de andarse paseando por los escenarios, de recurrir a la farsa, a los gritos, a los señalamientos ofensivos salvo cuando las ofensas son repetitivas. Tiene perfectamente claro será el apoyo al campesino, a sus siembras de alimentos, a pagarle lo justo para poder vivir digna y tranquilamente lo que impedirá se siga sembrando amapola, lo capaz de cancelar sea vista la Sierra de Guerrero como un territorio con mucha más potencialidad en la producción de estupefacientes que Afganistán, otrora número uno en ese cultivo.

Con calidad moral y encabezando gobiernos legítimos, de verdadera mayoría, pueden lograrse diálogos constructivos, en favor tanto del comercio como de la migración. Ese fue uno de los claros planteamientos del tabasqueño. No hubo momentos negativos y si lo que las encuestadoras están calificando es un concurso de oratoria pudiera no ser el número uno, pero si se trata de medir alcances, conocimiento, trascendencia, entonces no sólo ganó el debate sino dejó muy atrás a un Jaime Rodríguez dicharachero y poco serio, a un Ricardo Anaya desesperado, con la boca seca y utilizando el ataque como arma para no responder preguntas concretas, y a un José Antonio Meade acorralado ante la serie de errores cometidos por su padrino político, ante la corrupción en la cual está inmerso, tratando de responder contando historias. Cuando por primera vez AMLO pronunció la palabra paz seguida por otra más profunda: amor, soltaron la risa. Ahora, los participantes en esta contienda hablan de unidad, reconciliación, paz, amor. Igualito hicieron con las pensiones para los adultos mayores, con los apoyos a estudiantes, con una serie de medidas adoptadas a las cuales les lanzaron todo tipo de críticas y han terminado por llevarlas, inclusive, a convertirse en ley.

Es tal la desesperación y como resultado de sus fallidos intentos de derrumbar las preferencias hacia el tabasqueño que sueltan afirmaciones con cifras para confundir al electorado. Dijo Anaya: la inflación creció cuando fuiste jefe de gobierno de la Ciudad de México ¿?¿?¿? Esta medición la realizan autoridades hacendarias e inclusive el Banco de México y ninguna medida adoptada por ese gobierno abonó a un mayor índice. También sostuvo: esas cifras de crecimiento en la inversión incluyen la venta de Banamex y de Bancomer ¿¿¿¿????? Esas sumas fueron a las arcas de los dueños y en las públicas no quedo nada puesto que no se cobraron impuestos por esas operaciones. ¡Cualquiera enmudece ante semejantes aseveraciones! Y fueron hechas por quien solamente pretende no dejar de ser un segundón.

Ya se vio no existe punto geográfico en el cual el PRI pueda sentirse apoyado, en donde cuente con una mayoría de simpatizantes. En el primer debate llevado a cabo en la Ciudad de México, el entorno le era adverso. Ahora, en la tierra en donde les mataron a su candidato presidencial, les fue mal entre otras cosas porque no han sido capaces de aclarar ese magnicidio ni los miles y miles de crímenes registrados en los sexenios de Fox, con Calderón, con el mexiquense. El tercero a llevarse a cabo en Mérida tendrá el mismo escenario adverso: el sureste desde hace más de una década apoya a AMLO, quien seguirá sin necesidad de gritos y sombrerazos para hacer ver vive y conoce su realidad, lo que hay que hacer y las condiciones prevalecientes en el entorno ciudadano, el verdadero, sin maquillaje y contemplando todos los sectores, sus diferencias y la utilización que hacen de muchos unos cuantos.

LADRAN SANCHO, SEÑAL QUE CABALGAMOS

Gozando de cabal salud se vio llegar a Tijuana a López Obrador, lo cual comprueba la nueva andanada en su contra utilizando ese renglón. Escribieron texto servidores el tabasqueño tiene dañado el corazón y la columna vertebral. Si hacemos memoria, una amenaza de infarto sufrió hace cinco años, sin embargo, este tipo de alteraciones no tienen posteriores consecuencias como se pretende difundir. Respecto al daño en la columna y de ser cierto se hace necesario separarle vértebras, es esta una intervención a la cual han sido sometidos miles y miles y las molestias siguientes son al caminar un tanto jorobados.

En estas líneas hemos insistido en la necesidad de que quienes aspiran a la candidatura se realicen una serie de exámenes en los cuales se garantice gozan de salud física y, sobre todo, mental. La UNAM se ofreció ya a la realización de estos exámenes a fin de garantizar no serán manipulados los resultados. Nada se dijo para este proceso y el lanzar señalamientos de esta naturaleza no parece lo más apropiado, menos aún para quienes siguiendo a Meade cumplen todas sus instrucciones y él ha reconocido el mal del pinto que padece, lo cual tiene también sus raíces en las tensiones, en el stress y si eso le pasa teniendo solamente responsabilidades marcadas, ¿cómo quedaría con la totalidad? Porque, pelones, todos salen.

Félix Dolorit, neurólogo, es el galeno, según aseguran, trata a López Obrador de sus males. De origen cubano, aseguran viaja desde Miami cada dos semanas para hacerle tratamientos al tabasqueño ligados a una moderna técnica de acupuntura. Tras mencionar declaraciones supuestamente expresadas por su cardiólogo, hacer gala de una tendenciosa preocupación y sobresaltar los honorarios del médico, el golpe final se da en torno a la cancelación de seguros médicos para los funcionarios de todos los niveles y la recuperación de la salud en el IMSS o en el ISSSTE, lugares a los cuales, supuestamente, debería recurrir para recibir la atención requerida. Olvidaron los interesados en el tema AMLO no es burócrata y por lo tanto no está afiliado al ISSSTE, tampoco tiene un empleo en donde se registre al máximo líder o al líder moral al Seguro Social, pero, y por si fuera poco, candidatos tricolores y blanquiazules han sido asesinados y las unidades médicas son también lugares ideales.

¿CUÁNTOS MÁS SEGUIRÁN TAN CAMPANTES?

Se acerca el final de los curuleros del segundo trienio de Enrique Peña Nieto. Dicen que esta Legislatura no tuvo los mismos ingresos per cápita de las anteriores, sobre todo los dedicados a introducir las reformas estructurales y su respectiva aprobación, o aquellos cuyo dedo en alto permitió cambiar leyes y despojar a los trabajadores de las pensiones y de los beneficios logrados durante décadas facilitando la entrada triunfal de Afores y empresas outsoursing. Las aprobaciones tienen un costo y no es precisamente el político, del cual hacen gala cuando quieren lucirse y aceptar pueden sacrificarlo junto con su fama, prestigio, calificación ciudadana, sino es, como los sufragios, motivo de la llegada de pesos, muchos pesos.

Se paga por aprobar, pero también por no aprobar. Se paga por hablar, pero mucho más por callar y ni que decir por evitar ser juzgados. En San Lázaro, archivadas, durmiendo el sueño de los injustos, se encuentran no menos de 300 solicitudes de juicio político contra funcionarios cuyo desempeño han provocado lo mismo muertes que despojos, injusticias y abusos. Sobre el encargado del despacho en la PGR fue emitida la última solicitud y por mantenerla en el silencio obligaron a buscar cuántas más permanecían a la espera de tiempos que nunca más serán mejores.

La lista es larga y algunos personajes son muy viejos, como es el caso del ex gobernador poblano y “precioso” amigo del “rey de la mezclilla”, o tan recientes como el juicio político solicitado en contra de Luis Videgaray o del propio candidato “inoloro”, “insaboro” e “incoloro”, José Antonio Meade, o de su compañera de andanzas Rosario Robles. Pendientes y tan campantes siguen Felipe Calderón, Vicente Fox, y exgobernadores tienen pendientes juicios por montones. Es muy amplia y larga la cadena de complicidades sobre la cual la corrupción ha asentado sus reales y nada parece hizo reaccionar a los curuleros, ni siquiera el saber que, de nueva cuenta, abandonarán el cargo llevando sobre sus espaldas y cabezas el total repudio ciudadano.

ANDANZAS CARIBEÑAS

El pasado15 de mayo, don Pablo Pérez nos envió los motivos por los cuales reflexionaba, en el Día del Maestro, sobre renglones que nos llevan forzosamente a pensar hacia dónde debe ir la enseñanza, aporta razones para rechazar abiertamente la mal llamada Reforma Educativa, la cual no aporta nada que pueda aplicarse de manera inmediata y está coja, manca, sin cabeza, centrada solamente en mantener manipuleo y extorsiones entre autoridades y sindicato. Para don Pablo no es fecha para festejar sino para mantener luto y las razones son:

“POR niños que terminan primaria sin saber leer, sin ortografía, sin recordar las tablas de multiplicar. POR redes de prostitución en las secundarias. POR récord de embarazadas en preparatorias y bachillerato. POR tener Quintana Roo un día menos de clase que en Yucatán. POR directores de escuela pública con hijos en escuela privada. POR ser el país con más escuelas privadas, constancia del fracaso de escuela pública. POR maestros que exigen sus derechos usando violencia en vez de ser ejemplo cívico de diálogo y legalidad.

“POR los miles de analfabetas que de todo México llegan a Quintana Roo. POR ser México país SIN MATEMÁTICAS, víctima de Compartamos Banco y casas de empeño. POR tener mini escuelas en mega fraccionamientos populares. POR miles de niños sin escuela pública en Playa del Carmen y Cancún. Por CERO escuelas públicas en 400 hectáreas de Ciudad Mayakobá OHL en Playa del Carmen. POR universidades con titulación por sábados en las mañanas de dos años. POR preparatoria en 22 días. POR ser Quintana Roo el mayor destino turístico y no enseñar inglés en escuela pública. POR que universidades forman esclavos para la hotelería y no dirigentes empresariales.

“POR que en Quintana Roo sobran dedos de la mano para contar las LIBRERÍAS en Chetumal, Playa del Carmen y Cancún. POR tener pocos maestros y muchos flojesores. POR que los megas corruptos políticos y empresarios son exalumnos de escuelas católicas. POR que en Quintana Roo jóvenes prefieren universidades en Valladolid y Mérida. POR ser Quintana Roo zona sin FERIAS DEL LIBRO y falta de los obligados Textos escolares Gratuitos. POR esto y otro mucho, el LUTO es el auténtico desafío para la gran tautología LIBERTAD DE PENSAMIENTO: quien piensa es libre; quien es libre piensa. La libertad está en el pensamiento. La democracia en la acción. El silencio es la fuerza del tirano”.

DE LOS PASILLOS



Ni Felipe Calderón, quien detonó la “guerra del narcotráfico” en una desesperada búsqueda de legitimidad no alcanzada en las urnas, ni Enrique Peña Nieto, un presidente seguidor de la fallida estrategia implementada por el “hijo desobediente, pudieron neutralizar a los cárteles de la droga. Por el contrario, sus acciones sirvieron para empoderarlos en diversas entidades del país y los llevaron al extremo de convertirse en un peligroso factor de decisión política y económica, colocando en cargos de elección popular a candidatos comprometidos, vía “plata o plomo˝ por supuesto, con sus ilegales negocios. De esta forma, no es de extrañar al menos 36 aspirantes a cargos de elección popular hayan sido acribillados a la fecha, ocho de ellos eran oficialmete candidatos, de acuerdo al recuento de un diario capitalino… En el plano económico, el crimen organizado ha colapsado al menos una tercera parte de la actividad productiva agropecuaria del país. El abandono del agro por parte del gobierno federal en los últimos 30 años le abrió la puerta al crimen organizado en el sector, como lo confirmó el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), Víctor Suárez. “Hablando de superficie agrícola, ganadera, pecuaria, el crimen, muy conservadoramente, está afectando entre el 25 y 30 por ciento de las actividades del sector agropecuario en el país”, apuntó…

Sin duda alguna, la total responsabilidad del deterioro del sector energético de México es de la gestión de Enrique Peña Nieto, no sólo por la implementación de la llamada “reforma enegética” es decir, la transferencia de la riqueza petrolera a inversionistas privados, principalmente extranjeros, sino porque el objetivo de la adminstración del mexiquense ha sido el desmantelamiento de la infraestructura de exploración y explotación de hidrocarburos, a fin de privilegiar la consolidación de negocios privados con amigos y socios. Así, las inversiones destinadas al sector no se enfocaron a salvar las refinerías que aún quedan operando en territorio mexicano, con lo cual la producción de Pemex cayó a mínmos histróricos en los últimos años en gasolinas, diesel y otros petrolíferos. La ex paraestatal invierte cada vez menos en refinación y esto se refleja en números deprimidos de producción de petrolíferos desde que se tienen registros. Por ejemplo, en 2017 Pemex registró sus peores números en producción de petrolíferos pues apenas llegó a 915 mil barriles diarios, cuando un año antes habían alcanzado un millón 110 mil barriles al día…

Suponemos tiene algún objetivo el poner barras en las cuales exhiben lo dicho por conductores, entrevistados y en general la información. Pero cada vez son más frecuentes y mucho muy graves los errores cometidos, las faltas de ortografía son múltiples, los cambios de interpretación por no completar las palabras causan confusiones. Si se trata de mantener enterados a quienes tienen problemas auditivos sigue siendo la manera antigua, la de su sistema de comunicación lo deseable, lo otro es una pifia mayúscula y ni que decir cuando se muestran cifras y porcentajes. Aunque todo va muy acorde con la inclinación política del canal de las estrellas: una cosa es lo dicho y otra muy diferente lo visto en las letras.

