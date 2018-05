“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“El problema de ser pobre es que te ocupa todo el tiempo”: Willem de Kooning

Pobreza+Violencia=Derrota

En Morelos, Tabasco y Guerrero aumenta mendicidad.

En 18 entidades se incrementa la pobreza: Coneval

Ola de violencia en entidades con comicios locales

Cárteles buscan el control político de los territorios

Caso Odebrecht: imperio de impunidad en México

“Juanes”: la maldición del gobierno quintanarroense

Santiago Nieto Castillo, abraza campaña de AMLO

Durante el año pasado y los primeros meses del presente, la pobreza y la violencia siguen extendiéndose a sectores más amplios de la población, particularmente en los estados donde está en proceso la renovación de gobiernos y congresos locales. De acuerdo al último reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 18 de las 32 entidades del país, se incrementó la proporción de la población la cual no cuenta con recursos suficientes para adquirir la canasta básica. Al mismo tiempo, los nueve gobernadores salientes dejan una funesta herencia de homicidios dolosos –impunes-, secuestros, huachicoleo, narcomenudeo, asaltos y trata de personas, entre otros, cuya principal característica es la impunidad. El crimen organizado es un factor de poder que no sólo enfrenta al Estado y lo desestabiliza, sino en ocasiones pretende sustituirlo.

El comportamiento de las variables relacionadas con el Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP), entre el primer trimestre de 2017 y el primer trimestre de este año, confirman la adversa situación de la población en los estados de Morelos., Tabasco y Guerrero, donde aumentó porcentualmente aquella que no puede adquirir con su ingreso laboral la canasta alimentaria. En Guerrero, se elevó 3.4% y llegó a 63.1%; en Morelos aumentó 5.4 por ciento y llegó a 53.2% del total de la población estatal; en Tabasco se incrementó 4.3% y alcanzó al 46.2% del total; asimismo, en Chiapas se incrementó 0.4%; en Yucatán y Ciudad de México, 0.5%; y en Jalisco 1.1%. Otras entidades en donde aumentó ese índice son Aguascalientes y Estado de México (0.5%); Quintana Roo y Oaxaca (1.1%); Michoacán (1.2%); Baja California Sur (2%); Coahuila (2.1%); Campeche y Durango (2.4%); Nuevo León (2.5%) y Chihuahua(2.8%).

Los fríos números demuestran la gestión de Peña Nieto no sólo no fracaso en el combate la pobreza sino que ha registrado retrocesos importantes, en tan sólo un año, lo cual indica no fueron correctas las políticas aplicadas. Entre éstas podemos destacar la reforma fiscal, la cual incrementó la carga impositiva sobre la ciudadanía, y las empresas, de esta forma se obstaculizó el crecimiento económico y se ralentizó la creación de empleos. Otro garrafal error fue aumentar desmedidamente el gasto corriente del gobierno, pero no se elevaron las erogaciones para la creación de infraestructura productiva. Otras asignaturas reprobadas se ubican en el impresionante endeudamiento externo y la desmedida corrupción del llamado grupo Atlacomulco, evidente no sólo en los casos del socavón y los contratos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), sino en los escándalos de la Casa Blanca, Odebrecht e Higa, por mencionar sólo los casos de mayor repercusión mediática.

La devaluación del peso le pega parejo a todas las familias de trabajadores, pero sobre todo a las de menores ingresos. Se incrementa la inflación y, para contenerla, se elevan las tasas de interés, es decir, se encarece el dinero, lo cual también tiende a frenar el crecimiento económico y la creación de nuevas fuentes de empelo.

Sólo los estados de Querétaro, Guanajuato e Hidalgo reportaron el año pasado una disminución en el mismo indicador de 4.7%, 3.9% y 3.7%, respectivamente, según el reporte del Coneval, al igual que Sinaloa, Puebla, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Sonora, Baja California, Tlaxcala, Veracruz, Colima y Tamaulipas.

HERENCIA DE SANGRE

Peña Nieto también ha perdido la heredada “guerra del narco” y ha sido incapaz de frenar la ola de violencia y mantener la paz y el orden en territorio nacional. La gobernabilidad, se ve, se le salió de las manos, al igual que a los mandatarios estatales salientes. El primer cuatrimestre de este año se convirtió en el más violento en el país, al registrar 8 mil 900 carpetas de investigación por homicidio doloso, cifra superior a las 7 mil 600 iniciadas en el mismo periodo del año pasado. El crimen organizado enfrenta y desestabiliza al Estado y en diversas regiones empuja para sustituirlo.

De las entidades donde habrán de renovarse poderes locales, sólo en Yucatán se mantiene estable la incidencia delictiva. En Tabasco, Ciudad de México, Guanajuato, Puebla, Jalisco, Veracruz, Morelos y Chiapas se han desbordado los homicidios dolosos, los secuestros, el robo de hidrocarburos, los feminicidios, el narcomenudeo, los robos de vehículos, el robo a negocios, los asaltos a transeúntes en vía pública y la trata de personas, entre otros.

Esa es la herencia roja que dejan a sus sucesores los gobernadores Arturo Núñez, Miguel Márquez, Antonio Gali, Aristóteles Sandoval, Miguel Ángel Yunes, Graco Ramírez y Manuel Velasco, así como el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Por esa razón, pero no la única, se espera se registre alternancia politica en la mayoría de esas entidades, en donde por cierto, los candidatos a mandatarios estatales y jefe de Gobierno en la capital de la República no han presentado propuestas integrales para hacer frente eficazmente a la ola delictiva. Lo que es peor, especialistas advierten la alternancia política incrementará los niveles de violencia en esos estados, ante los reacomodos de las organizaciones criminales con las nuevas autoridades, particularmente las responsables de la seguridad pública y las de administración y procuración de justicia.

Arturo Núñez ha sido incapaz de enfrentar el desbordamiento delictivo en Tabasco, entidad sumida en una crisis de secuestros, robos y extorsiones. Según la Asociación Civil Alto al Secuestro, esta entidad ocupa la séptima posición en la lista de los ocho estados con el mayor número de privaciones ilegales de la liberad. Los municipios de Centro, Cárdenas, Huimanguillo, Macuspana y Canducán, registran el mayor número de plagios. Los homicidios dolosos también tienen incrementos significativos, al igual que los robos y las extorsiones. La entidad está por encima de la media nacional en robo con violencia, robo a negocio y robo a transeúnte, de acuerdo al último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El panista Miguel Márquez ha visto impotente el crecimiento del robo de hidrocarburos en Guanajuato, así como de homicidios dolosos y hasta robo de trenes. Según explicó el fiscal estatal, Carlos Zamarripa, el incremento de los asesinatos en el primer trimestre de este año se debe a la disputa entre grupos de la delincuencia organizada, y el huachicoleo en varios municipios, por donde atraviesan los ductos de Pemex. También en esta entidad, día a día se acumulan las carpetas de investigación por los delitos de robo con violencia a casas habitación y a negocios.

Rafael Moreno Valle, ex mandatario de Puebla, trabaja intensamente con el mandatario panista Antonio Gal, a fin de establecer una dinastía en la entidad, con su esposa como candidata al gobierno poblano. Sin embargo, tienen en contra la indolencia mostrada frente a la inseguridad en la entidad, en donde ha proliferado el huachicoleo y la violencia criminal se incrementa. La sustracción de hidrocarburos se ha extendido a otras zonas más allá del denominado Triangulo Rojo. El número de tomas clandestinas detectadas en la tierra del camote y el mole alcanzó las 445 el año pasado. De acuerdo a reportes oficiales, el Cártel Jalisco Nueva Generación pelea la plaza con bandas locales de huachicoleros, por lo cual se ha detonado más violencia incrementado los homicidios dolosos. Otro delito el cual se ha elevado es el robo de vehículo. La inestabilidad política, así como los cambios de administración estatal y municipales prevén se obstaculice más el desempeño de las instituciones de seguridad y procuración de justicia.

Jalisco también registra un aumento de violencia en los últimos meses. El Cártel Jalisco Nueva Generación lucha ferozmente por mantener su supremacía frente a bandas disidentes, entre las cuales sobresale el Cártel Nueva Plaza, el cual ha adquirido fuerza en diversos municipios como Tlaquepaque, y otros fronterizos con Zacatecas y Colima. El último incidente el cual acaparó la atención de la opinión pública nacional fue el intento fracasado de un grupo de sicarios de ejecutar a Luis Carlos Nájera, ex fiscal y actual secretario del Trabajo de Jalisco. El ex fiscal de la entidad entre 2013 y 2015, quien fue sorprendido por un comando armado cuando salía de un restaurante en Guadalajara, sólo resultó con una herida leve.

El saldo de ese atentado es de 16 personas heridas, de los cuales sólo tres han sido dados de alta. A través de la Secretaría de Salud, el gobierno de la entidad informó que a los siete lesionados reportados tras el tiroteo, en Chapultepec y Morelos, se le sumaron nueve heridos por una de las tres quemas de vehículos. El restaurante Suntory permanece cerrado y vigilado por policías de Jalisco. Las huellas de la balacera aún se pueden apreciar en el suelo de la calle Morelos como en la fachada del inmueble. Los escoltas defendieron al funcionario causando un tiroteo; uno de ellos murió y siete personas más resultaron heridas por las balas, tres policías y dos vendedoras ambulantes y un mesero. Las autoridades pusieron en marcha operativos para capturar a los agresores, lo cual generó una caótica noche de narco-bloqueos. Los criminales incendiaron autobuses del transporte público y vehículos para entorpecer la movilidad de los autos de los policías, quienes se desplazaban por las calles a la caza de los sicarios.

Miguel Ángel Yunes enfrenta dificultades para frenar los homicidios dolosos y los secuestros, particularmente en los municipios de Coatzacoalcos y Minatitlán. El robo de mercancías y de autotransporte se ha vuelto común en el corredor Córdoba-Orizaba-Puerto de Veracruz, mientras en la zona norte de la entidad prolifera la presencia de bandas de la delincuencia organizada. En las últimas horas, fue localizado en la carretera de Cosoleacaque, en el entronque que conduce a La Tinaja, el cuerpo torturado, maniatado y con un tiro en la cabeza de Reyes Andrés Velázquez, titular del Área Jurídica de la Coordinación Jalisco de la Policía Federal. Junto al cadáver se encontró un mensaje de la organización “Los Zetas, Vieja Escuela” atribuyéndose la ejecución. El mando de la Policía Federal había acudido el fin de semana a la fiesta de Quince Años de su hija y al término de los festejos fue levantado por un comando.

Dentro del conteo de las últimas víctimas del crimen organizado en tierras jarochas, se encuentran tres personas decapitadas y sus cabezas abandonadas en una banqueta en la colonia Vicente Guerrero, en el municipio de Tecolutla. En lo que va de este año, han aumentado los homicidios dolosos pues en el primer cuatrimestre de 2016 se registraron 231 carpetas de investigación; en el mismo periodo de 2017 se abrieron 261; y entre enero y abril de 2018 el registro fue de 481 averiguaciones por ese delito.

En Morelos, Graco Ramírez pasa dificultades para que la población crea sus reportes en el sentido de que se han reducido el secuestro y la extorsión, mientras los acumulados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública confirman el incremento en el número de carpetas de investigación por delitos de robo, a casa habitación y a empresas, principalmente.

Mientras Chiapas resiente una problemática en delitos como lesiones dolosas, robo de vehículo y violación simple, Yucatán se mantiene como una entidad segura y acumula más de una década de descenso progresivo de la incidencia delictiva.

La Ciudad de México resiente también un repunte en muertes violentas. Grupos de narcomenudistas se disputan el territorio, jurisdicción por jurisdicción. El asalto con violencia se mantiene como uno de los principales problemas que enfrentan todos los días los chilangos, ya sea en el transporte o en sus negocios. El narcomenudeo se ha convertido en una verdadera pesadilla para las autoridades capitalinas, pues ha crecido de manera sostenida y grupos diversos de la delincuencia organizada disputan a sangre y fuego el control de territorios para la venta de drogas. Esto ha incrementado los índices de homicidios dolosos, aunque las autoridades capitalinas mantienen el control de los mismos, pero sólo en los reportes a la opinión pública, mientras se eleva el número de carpetas de investigación por día de este delito.

IMPUNIDAD ANTE TODO

La organización Mexicanos Primero no quita el dedo del renglón en el caso Odebrecht y en sus pesquisas logró comprobar cinco presuntos sobornos pagados por la petrolera brasileña a funcionarios de Pemex. La suma es de cinco millones de dólares y se relacionan con las obras en la refinería de Tula. Las firmas de los contratos coinciden con las fechas de los depósitos de sobornos en los años 2013 y 2014. Como es sabido, mientras en otros países estos ilícitos provocaron el encarcelamiento de ex presidentes y renuncias de mandatarios en turno, así como la aprehensión de funcionarios y empresarios involucrados, en México se protege a los principales involucrados sobresaliendo de entre ellos Emilio Lozoya, a quien le entregaron un manto de impunidad al mantener los documentos del expediente en el cual radican las investigaciones de la PGR en la clasificación de secretos y para ser consultados hasta el 2021.

Según la información recabada por los periodistas ganadores del Premio Nacional de Periodismo de Investigación en el año 2009, los sobornos suben a los 16 y medio millones de dólares y contrario a los hasta ahora afirmado dieron comienzo desde el 2009. Los gerentes de Odebrecht han aceptado la entrega de 10.5 millones de dólares a funcionarios mexicanos, entre ellos Emilio Lozoya, sin embargo los periodistas documentaron sobornos por más de 16 millones de billetes verdes.

Pemex, subrayan, decidió otorgar a Odebrecht el contrato por asignación directa y no por concurso, para lo cual la ley establece que se debe pedir una autorización específica, solicitada por el consejo de administración de la petrolera, con el argumento de que ese esquema ofrecía mejores condiciones económicas y técnicas a Pemex.

Con estas pruebas queda claro “lo que Pemex hizo fue una simulación de investigación de estudio de mercado, para encontrar empresas que cumplieran los requerimientos, pero el contrato ya estaba acordado previamente con Odebrecht”, y la situación en la cual se encuentran las refinerías y las áreas entregadas a la brasileña para trabajar en reconstrucciones y mantenimiento están ruinosas lo cual advierte realizaron, además, un mal trabajo.

ANDANZAS CARIBEÑAS

Una iniciativa. de las muchas presentadas dizque para poner orden, recibió un brutal rechazo ante lo incongruente de su texto, lo abusivo de las pretensiones y, por supuesto, por el despojo provocado. Intentaron en la capital del país fuera aprobado el gobierno recibiera la totalidad de la diferencia entre el precio de comprador y el de vendedor de bienes inmuebles. Es decir, si usted había adquirido su casa hace 20 años por un millón de pesos y se decidía a venderla en 3 o 4, la diferencia entre uno y los 3 o 4 sería completita para las arcas gubernamentales bajo el argumento de ser la autoridad, con las obras realizadas, la provocadora de la plusvalía y por lo tanto no estaba conforme solamente con la paga de impuestos sino querían todo. A gritos y sombrerazos se eliminó semejante texto y todo apunto a que pasará lo mismo con la de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano aprobada la semana anterior.

Alguna maldición recayó en Quintana Roo bajo el nombre de “Juan”. Uno de ellos, Juan Carlos Pereyra, fue el impulsor de ésta ley, aunque su creador fue otro Juan, esté de la Luz Enríquez Kanfachi, jefe de asesores de Carlos Manuel Joaquín González, a quien el primer Juan en hacerlo ver mal fue Juan Vergara, escudado desde el primer momento en el escándalo en contra de otro Juan, de Juan Pablo Guillermo. La primera impugnación provino de los ambientalistas, pero como están urgidos de vender tierra para tener recursos y de pagar algunas aportaciones hechas en los tiempos de campaña principalmente por fraccionadores yucatecos, urgía poner en circulación una reglamentación totalmente benéfica a las utilidades de los especuladores de las tierras, de los socios de los bancos y de quienes construyen sin ninguna responsabilidad.

Sustituyeron la Ley de Fraccionamientos por la Ley Acciones Urbanísticas. Ya podrán construir lo que quieran, con la densidad que quieran, dañando lo que quieran quienes poseen tierras en la entidad. Con un pago de por medio al cual le dan un signo oficial por extenderse un recibo y otro por debajo de la mesa mucho más nutritivo, no hay nada que no pueda hacerse. Les quitan a los municipios el 20 por ciento de las tierras que por obligación deben entregar los fraccionadores para áreas verdes. Se abroga el gobierno estatal todas las autorizaciones ambientales provocando un desequilibrio económico a los Ayuntamientos. Redujeron el número de metros de los terrenos para vivienda popular, destacando frentes de tan sólo seis metros. Ninguno de estos curuleros tuvo la molestia de recorrer los nuevos fraccionamientos para percatarse de los cientos de casas abandonados, los espacios son tan reducidos que terminan por generar mucha más violencia familiar a la pretendida a atacar con leyes, con castigos.

Esta ley hace oficial el hacinamiento, la promiscuidad, genera relaciones incestuosas. Respaldados en la necesidad de la gente de contar con un techo, crean negocios multimillonarios sin percatarse del daño hecho al tejido social. Se sabe de la construcción de diez mil casas en la zona de Rancho Viejo, las cuales serán entregadas a un número igual de policías-militares supuestamente llegados de la capital para respaldar la seguridad en Cancún y bajo las órdenes de la policía estatal. Bien por esa medida, acción y llegada, pero ¿pensarán lo mismo quienes están en la policía municipal y durante años no han recibido ni siquiera un crédito para vivienda? ¿Sonreirán y festejaran los uniformados esta llegada con toda la mesa puesta cuando ellos han tenido que exponer su vida cargando resorteras, a pie, sin garantías para su familia y sin tener la oportunidad de contar con un crédito para fundar su patrimonio? ¿Cuántos metros de terreno tiene cada casa, cuántos de frente, cuántos servicios, quién fue el constructor? ¿Responderá el gobernador por esto?

Los ambientalistas están dispuestos a seguir en la batalla, pero hace falta sean los ciudadanos quienes también se unan a ella, tanto en este asunto como en el de Tajamar en donde ya se lamen y relamen los bigotes quienes tienen la mira puesta en el gran negocio de la transportación lagunar, el cual está sellado por una familia de empresarios cuya fortuna se ha hecho en flotación y uno más inmobiliario y, por ende, altamente beneficiado al seguir adelante con las demandas a Fonatur para poder construir en el lugar en donde otros inversionistas “buena onda” obtuvieron cientos de hectáreas para crear un doble del Central Park y llevar a la zona habitacional Tajamar a ser la más cara del Continente.

Estos temas ponen de relieve la actividad a desarrollar por parte de los presidentes municipales. Difícilmente tendrán los de Isla Mujeres a la mano a quien sepa y esté ya debidamente informado de lo que debe hacerse en la zona continental. Juan Carrillo tiene ya muy clara la visión del presente y la batalla a enfrentar en el futuro inmediato. De ahí no se duda votarán por su reelección ya que apartarse de los intereses de grupos dispuestos a entregarse, como lo han hecho, al mejor postor, ha sido la constante de los últimos tiempos al percatarse de los graves daños hechos desde hace 9 años, tiempos de saqueo y parálisis provocados por los Ricalde y su fallido hijo “prodigio”.

Para quienes carecen de información sobre los puntos verdaderamente delicados, los requeridos de conocimiento y voluntad política, así como de un carácter férreo, aspirar a la alcaldía de Solidaridad es una total irresponsabilidad. Cristina Torres, cuya cercanía con el gobernador le hubiese permitido sin ningún trabajo convertirse en candidata a diputada federal, al contar con el visto bueno para la licencia temporal, prefirió hacerle frente a la problemática creciente actual, quiere dejar huella en esa comunidad y hacerlo de la mejor manera, basada en el Estado de Derecho, visto bajo los reflectores del bien común. Quienes ambicionan esa silla no cuentan con la confianza del electorado y las dudas crecen al irse dando a conocer el enriquecimiento logrado en los últimos cinco años.

Carrillo y Torres o Torres y Carrillo, tienen el triunfo asegurado y por méritos propios. Laura Fernández también dicen lo tiene, pero la duda surge debido a esa extraña facultad de comprar, negociar, adquirir sus objetivos, por supuesto alejados del servicio público y cercanos al beneficio grupal. Ahora que quien está en un peligroso escenario es Miguel Ramón Martín Azueta, candidato a diputado federal por el Distrito I. De por sí el conocido como “Miguel Ratón” dejó muchos enemigos al término de sus funciones en distintas áreas estatales incluyendo la de asesor y también como comunicador, su estancia en el gabinete del gobierno del cambio en una posición de “negociador”, en la cual puso de nuevo en acción el lado negativo de su carácter, le acarreó otras tantas voluntades en contra y cada vez se descubren más peligrosas.

Por cierto que, de manera innecesaria, se ha levantado todo un escándalo por el costo de la fotografía oficial del gobernador. Según informaron oficialmente el costo fue de un millón de pesos. El nombre del fotógrafo y el haber trabajado para el inquilino de Los Pinos logró se encarecieran sus flashazos. Sin embargo, la experiencia de este profesional ha quedado en entredicho. La pose de los mandatarios tiene lectura, mensaje. El puño cerrado significa autoridad y éste se mantiene en esa posición en una sola mano porque la otra permanece abierta para dar entrada a la voz popular, algunos ven esto último como una señal de disposición a la ayuda. Don Carlos ni tiene el mensaje de permitir hablen los ciudadanos y mucho menos refleja disposición de servicio. La otra mano también permanece cerrada.

Ese lenguaje cuenta y cuenta mucho para quienes saben y explica por sí solo muchas de las actuaciones vistas, entre ellas la negativa a enfrentar a los ciudadanos inconformes así se trate de los tan necesarios buenos policías. Pero el millón es lo de menos si nos enteran de cuanto costaron las copias, las reproducciones, el marco de todas las encontradas en las dependencias de gobierno estatal y las que lucen en los Ayuntamientos. No se trata de andar de cuenta chiles pero si prometieron cambio, algo tendrán que hacer ¿o no?

DE LOS PASILLOS

Santiago Nieto Castillo, ex fiscal electoral de la PGR, se sumó en Tlaquepaque, Jalisco, a la campaña de Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia”. El ex funcionario, quien explicó acudía a solicitar una audiencia con AMLO para presentar algunos temas, entre ellos, un plan para cuidar y blindar el voto en las próximas elecciones presidenciales, fue presentado como apoyo de la campaña y fue recibido por el tabasqueño con un fuerte abrazo. Nieto Castillo fue destituido de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en octubre de 2017. Eso ocurrió luego de que en una entrevista para un medio de comunicación, denunció que el ex titular de Pemex, Emilio Lozoya, lo presionó para que lo absolviera del caso Odebrecht.

A pesar de que el “estímulo” actual del gobierno federal al impuesto a los combustibles es el más alto desde que se creó ese mecanismo en 2017, la medida no ha sido suficiente para que los precios de venta al púbico desciendan o se frene el alza. Esta semana se otorgó un “estímulo fiscal” de 70.2 por ciento en la gasolina Magna, pues de los 4.59 pesos por litro que el gobierno tiene autorizados cobrar de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) sólo cobrará 1.37 pesos. El precio de dicho combustible ha pasado de 16.28 pesos al cierre de 2017 a 17.89 pesos actualmente, es decir un aumento del 9.9%, y sigue subiendo. Ese porcentaje se suma al 52.5% otorgado en el litro de gasolina Premium y al 66.0% en el diesel. La gasolina Premium pasó de 18.07 pesos por litro a 19.40 pesos en el mismo lapso (7.3% de aumento), y el diesel pasó de 17.43 pesos por litro a 18.97 pesos, es decir un alza de 9.4 por ciento. Así, alcanzaron los precios más altos de la historia para estos tres combustibles.

El aprendiz de canciller, Luis Videgaray, no se cansa de destrozar la otrora prestigiada política exterior de México y sigue alineándose a la política belicista e injerencista del presidente de EEUU, Donald Trump. Un comunicado de prensa emitido el lunes por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que México “no reconoce la legitimidad del proceso electoral” realizado el domingo pasado en Venezuela, el cual culminó con la reelección del presidente Nicolás Maduro. Esta declaración constituye un atropello a los principios diplomáticos mexicanos. Videgaray desconoce la llamada Doctrina Estrada, la cual establece que: “México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimiento, porque considera que esta es una práctica degradante que, sobre herir la soberanía de otras naciones, coloca a éstas en el caso de que sus asuntos interiores puedan ser calificados, en cualquier sentido, por otros gobiernos, quienes de hecho asumen un actitud critica al decidir, favorable o desfavorablemente, sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros”… El gobierno nacional se limitará “a mantener o retirar, cuando lo crea procedente, a sus agentes diplomáticos y a continuar aceptando, cuando también lo considere procedente, a los similares agentes diplomáticos que las naciones respectivas tengan acreditados en México, sin calificar, ni precipitadamente, ni a posteriori, el derecho que tengan las naciones extranjeras para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades”…

La devaluación del peso continúa al ritmo del fortalecimiento del dólar en el mercado internacional y afectado también por la incertidumbre generada entre los inversionistas por los comicios federales del próximo 1 de julio y las frustraciones por la fallida renegociación del TLCAN, la cual todo parece indicar se prolongará hasta el 2019. El peso acumuló el viernes pasado cinco semanas al hilo de pérdidas.

