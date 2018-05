“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“Todo poder es deber”: Víctor Hugo

Nada tumba a AMLO

Crece el nerviosismo en el gabinete de Peña Nieto

Meade K. y R. Anaya siguen hundidos en sondeos

Atraviesa Pemex la etapa más negra de su historia

Factible cancelación de contratos petroleros: R.N.

Ofrecen morenistas construir suficientes refinerías

Oleoducto Progreso-Cancún, estilo Pedro Joaquín

Cada vez más nerviosos y apresurados se ven los integrantes del gabinete legal y ampliado del presidente Enrique Peña Nieto ante el avance de Andrés Manuel López Obrador en la intención del voto de los mexicanos rumbo al 1 de Julio próximo, mientras su candidato José Antonio Meade sigue hundiéndose en un lejano tercer lugar. Aunque no tan pronunciadamente, el panista Ricardo Anaya también desciende conforme se aproxima el día de la elección y se difunden los oscuros manejos en su paso por la administración queretana y el Poder Legislativo federal –donde prevalecieron los “moches”- incluido el presunto lavado internacional de dinero. De ahí su prisa por concluir la transferencia de la riqueza energética a la iniciativa privada, principalmente internacional, y asumir la defensa de la reforma energética en general, pero particularmente de los contratos ya signados con empresas trasnacionales.

La segunda medición sobre intención del voto, realizada a finales del mes pasado por la empresa Berumen y Asociados, SA de CV y el diario El Universal, explica la causa del nerviosismo en los funcionarios de EPN: Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de Morena-PT-PES pasó de tener en la primera medición el 34.6% de la intención del voto a 41.7 por ciento en la segunda; el panista Ricardo Anaya descendió desde el 25.6% hasta 22.4%; y José Antonio Meade, abanderado del PRI y sus aliados, cayó del 18.1% hasta el 13.6 por ciento. Aún más: a la pregunta ¿por cuál candidato y partido político votaría?, un 50.8% se inclinó por AMLO y Morena-PT-PES; 27.3% por Ricardo Anaya y PAN-PRD-MC; y sólo 16.6% por José Antonio Meade Kuribreña y el PRI-PVEM-Panal. Por Jaime Rodríguez sólo votarían el 1.6%.

El repudio al PRI sigue también incrementándose: al cuestionamiento ¿cuál cree que es el peor partido político?, la mayoría, el 46.3 por ciento, respondió que el PRI, y a la pregunta ¿por cual candidato nunca votaría para Presidente de la República en 2018?, el porcentaje más alto de los consultados (36.6%) respondió José Antonio Meade. De acuerdo al sondeo de referencia, es muy poco probable que los ciudadanos mexicanos cambien su intención de voto de hoy al día de la elección para Presidente de la República. La mayoría de los mexicanos se identifica en estos momentos con Morena, partido que subió en la identificación de los votantes de 27.6% a 28.9%, mientras el PAN descendió del 19.8% al 18.1%, y el PRI, tras arrancar la “movilización” de sus bases subió del 16.4% al 17.2%, según dicho sondeo.

AMLO ganará las próximas elecciones presidenciales, de acuerdo a la creencia de los consultados: el 46.6 por ciento opina en ese sentido; el 22.0% cree que ganaría Anaya y el 14.6% piensa triunfará José Antonio Meade Kuribreña.

FACTIBLE CANCELACIÓN DE CONTRATOS DE PEMEX

A los funcionarios del gabinete de Peña Nieto les dan pavor los planes del próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador de impulsar la autosuficiencia energética nacional porque se vendrían abajo los grandes negocios ya pactados con empresas, trasnacionales y mexicanas, para la exploración y explotación de hidrocarburos en territorio mexicano. De ahí que impulsen el remate de lo que aún queda de la riqueza energética en manos del Estado y se apuren en advertir las “terribles” consecuencias de cancelar los contratos ya signados.

A principios del mes pasado, López Obrador adelantó que de ganar el 1 de julio, revisaría uno a uno los contratos firmados con el gobierno federal sobre el sector energético. Ante esta fundamentada intención, según Carlos Treviño, director general de Pemex, de darse la posibilidad de que los contratos derivados de la Reforma Energética se cancelarán, la petrolera no tendría manera de indemnizar a sus contrapartes, además de que los contratos no tienen una salida unilateral. “En Pemex no tendríamos los recursos necesarios que están poniendo sobre la mesa nuestros socios para hacer todo que lo que haremos con nuestros socios”, dijo el funcionario el lunes durante el evento 100 líderes del Sector Energía.

“Lo que tendría que hacer el gobierno sería comprometer lo que está en los contratos y hay compromisos por 200 mil millones de dólares. Si yo cancelo un contrato, necesitaría tener ese dinero para poder llevar a cabo la actividad; la indemnización la tendría que determinar un juez por daños y prejuicios”, dijo a periodistas el funcionario. Para Treviño y socios que lo acompañan, el peor escenario sería una desaceleración en la implementación de la Reforma Energética, lo cual, insistió, sería grave para el desarrollo del sector.

DESOLADOR PANORAMA PARA PEMEX

Al cierre del mandato de Peña Nieto, impulsor de la reforma energética, Pemex enfrenta uno de los peores momentos productivos de su historia. La extracción de crudo ha caído a niveles mínimos en 17 años, a 1.9 millones de barriles diarios. La importación de gasolina representa 70% del consumo nacional, con el sistema nacional de refinerías produciendo por debajo del 40% de su capacidad.

En febrero pasado, Pedro Joaquín Coldwell, titular de la Secretaría de Energía, detalló Pemex ha tenido pérdidas cuantiosas en la refinación de combustibles por tres factores: un precio unitario único para todo el país sin descontar los costos de transporte, refinerías tecnológicamente obsoletas y paros no programados por fallas en el suministro de sus plantas de luz, agua e hidrógeno.

SURESTE: PRECIOS MÁS ALTOS DE GASOLNAS

La perspectiva inmediata para el sureste es oscura: en el 2019, una vez eliminados los incentivos otorgados por el gobierno federal a los combustibles, habrá diferentes precios de gasolinas en el país, de los cuales el más elevado será el del sureste por los costos de logística de distribución y almacenaje, advirtieron expertos reunidos en la convención de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo).

Según Francisco Soto, presidente de Bulkmatic México, firma estadounidense que alista una inversión de más de 2,100 millones de pesos en infraestructura de almacenaje de combustibles en el noreste del país, no hay ningún proyecto de inversión en el sureste y justifica: la distancia entre las principales refinerías de Estados Unidos ubicadas en Houston no hacen rentable la importación de hidrocarburos para su distribución en el sureste; y la red ferroviaria del país está muy poco desarrollada en esta región y ello encarece la logística del transporte. Además, no existe infraestructura de almacenaje la cual permita una administración eficiente y estratégica de los combustibles en toda la región.

La falta de infraestructura tanto ferroviaria como de almacenaje en ciudades como Cancún o Playa del Carmen plantea un escenario de corto plazo en el cual, una vez eliminados los incentivos aún otorgados por el gobierno federal al precio de los combustibles, se presenten al menos cuatro zonas de precios en todo el país, subraya Ramses Pech, director de la firma consultora Caraiva Asociados. Por supuesto, dice, las cotizaciones más competitivas estarían en la frontera norte, por su cercanía con las principales refinerías del sur estadounidense; las zonas centro y Bajío podrían también mantener precios competitivos para la inversión que actualmente ya está en marcha en plantas de almacenaje, además de una mejor conectividad tanto ferroviaria como carretera con el norte del país.

Pero el sureste sería la región con precios más elevados por los costos de transportación carretera, pues la región carece de inversión en puertos que permita la transportación marítima hasta las principales ciudades de la zona.

REFINERÍAS EN TABASCO Y CAMPECHE

La grave y profunda problemática anterior es tomada en cuenta en el plan energético de López Obrador, el cual contempla construir dos refinerías en Tabasco y Campeche, las cuales impulsen la autosuficiencia energética nacional. La inversión para ambos complejos energéticos, los cuales producirían 300,000 barriles de combustibles diarios, sería de 6,000 millones de dólares (mdd). En tres años se concluirían las dos refinerías, con una inversión anual de 2,000 mdd. El equipo de AMLO ya contempla los terrenos en Atasta, Campeche, y Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, donde iniciarían las edificaciones industriales. Rocío Nahle García, ingeniera petroquímica propuesta por AMLO para ser secretaria de Energía, señaló en reciente entrevista: “Tenemos una visión clara: producir en México. Tenemos que producir energía, combustible, generar valor agregado”.

Para concretar ese plan, el gabinete de Morena reajustaría, desde la SHCP, el presupuesto de Pemex, pues la administración pública cuenta con grandes recursos, pero desperdiciados en gasto corriente y compras irrelevantes. En la última legislatura, la izquierda ha propuesto en el Congreso una ley de austeridad y reajuste gubernamental con ahorros por 400,000 millones de pesos. Sin embargo, esas iniciativas, con la mayoría del PRI y sus aliados, acaban en la congeladora.

Nahle, quien no descarta una Asociación Público-Privada para construir las refinerías, se refirió al presunto nerviosismo entre empresarios y analistas que ha despertado AMLO por sus intenciones de revertir la reforma energética mediante una consulta pública y aseguró todo lo que se ha dicho sobre la misma es una mentira. Tras la reforma energética “muchos inversionistas, empresarios mexicanos que creyeron que iban a estar mejor, están bastante alarmados. Hablo desde plataformas paradas sin producir, de prestadores de servicios, de contratistas, de gente con representaciones en México, de tecnólogos y firmas industriales sin tienen trabajo. Mira como está Tabasco, Campeche, Veracruz, abandonados”.

En cuanto a los contratos de las empresas ganadoras de campos en las rondas del gobierno actual, Nahle subraya se revisarían cada uno. “Sería una irresponsabilidad no hacerlo. Si ganaron bien y no hubo tráfico de influencias, no tienen nada de qué preocuparse. Si hubo corrupción, entonces sí va a haber problema”. Sobre más licitaciones en el sector, respondió deben esperarse los primeros resultados. “Lanzan rondas sin saber cuáles son los resultados de las primeras adjudicaciones. Tenemos que ver cuáles son, mínimo, de las primeras que se hicieron. Si son buenos, vamos a hacer más. Hay que medir este tipo de cosas, algo no hecho hasta ahorita por el gobierno de Peña Nieto”.

NEGOCIO ENERGÉTICO: PRIVADOS SE UNEN

Vista Oil & Gas -la petrolera creada por el argentino Miguel Galuccio, ex CEO de la compañía energética estatal argentina YPF y desde hace varios años al servicio de Schulemberg Limited, la mayor empresa del mundo de servicios a yacimientos petroleros con sede en Houston, Texas- completó esta semana su primera adquisición petrolera en México, país donde esta listada esa compañía, la cual firmó un joint venture (alianza estratégica) con Jaguar Exploración y Producción de Hidrocarburos –formada en 2014 después de la reforma energética, pertenece al fondo de inversión Grupo Topaz, de empresarios mexicanos del norte del país y cuyo director gerente es Dionisio Garza Sada, hijo del ex presidente del conglomerado Alfa Dionisio Garza Medina- para desarrollar tres activos petroleros onshore, dos en Tabasco y uno en Veracruz.

Esta transacción es histórica pues es la primera asociación estratégica entre privados a partir de los contratos adjudicados a través de las rondas licitatorias. La operación le brinda a Vista el acceso a bloques en algunas de las cuencas petroleras más prolíficas en México, dentro de las cuales serán licitadas docenas de bloques en los próximos 18-24 meses. “Damos un paso firme para ser operadores petroleros y consolidar al país como una pieza clave de nuestro portafolio panregional. Además, nos abre las puertas a Rondas y farmouts (asociaciones estratégicas) de Pemex”, destacó Miguel Galuccio. A su vez, Dionisio Garza Median, fundador de Grupo Topaz, señaló: “Para Jaguar es un orgullo ser parte de esta primera asociación estratégica posterior a las Rondas. Esta acción reafirma nuestro compromiso con el desarrollo económico y el fortalecimiento de la industria energética de México”.

Los bloques CS-01 y B10 que operará Visa, ambos con objetivo principal a la formación Amate en el Estado de Tabasco, hoy están produciendo hidrocarburos. El otro bloque, TM-01, que será operado por Jaguar, abarca áreas en las formaciones Abra, Tamabra y San Andrés y se encuentra en fase de exploración. La expansión de Visa en México se da tras su entrada exitosa en Argentina, donde, en abril de este año, adquirió Petrolera Enre Lomas, con una inversión de 800 millones de dólares para la producción convencional, pero especialmente apunta al desarrollo del shale en la formación Vaca Muerta, una de las más atractivas del mundo fuera de los Estados Unidos en no convencional.

A través de un comunicado se precisó que Vista realizará un pago inicial a Jaguar de US$ 27,49 millones y adicionalmente pagará otros US $ 10 millones en forma de carry de inversiones no reembolsable por una participación de 50% en tres bloques petroleros, de los que Jaguar obtuvo contratos de licencia como parte de las licitaciones 2 y 3 de la Ronda 2. Esta operación aún está sujeta a la aprobación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos de México.

ANDANZAS CARIBEÑAS

Una vez tratado este tema de los combustibles y de lo relacionado con Pemex, no puede dejarse de darlo el anuncio presidencial sobre el nuevo precio a pagar por las gasolinas. Estando en un proceso electoral en el cual todo apunta a la eliminación del PRI como primera, segunda y tal vez hasta tercera fuerza política, Enrique Peña Nieto salió a dar un bomberazo asegurando costará este producto un 25 por ciento menos. Habremos de ser testigos de alguna felicidad por tal anuncio, sin embargo, lo existente detrás es altamente preocupante.

No habrá beneficio alguno para las mayorías al no verse disminuidos los precios de productos y alimentos a raíz del incremento centavos tras centavos del combustible, tampoco bajarán las tarifas de transporte, no hay un solo renglón en beneficio de las mayorías carentes de vehículos propios. Y esto es solamente una parte y no precisamente la medular misma radicada en el pago de impuestos. Lo ordenado en las esferas gubernamentales, particularmente a Hacienda, es disminuir la carga tributaria para poder cumplir con el anuncio presidencial. Es claro no proviene de una mayor producción nacional del combustible y menos aún de la reducción de ganancias en las gasolineras propiedad de empresas extranjeras, el sacrificio es tributario y después del primero de julio habremos de pagarlo todos, independientemente de otro hoyo negro económico en contra de Pemex.

Pudo el mexiquense hacer esta oferta en virtud de no estar todavía concluidos, terminados los grandes depósitos de almacenamiento de gasolina propiedad de los inversionistas extranjeros quienes comprarán sin necesidad de pagar tantos impuestos las gasolinas necesarias para surtir sus expendios. Por ahora se la compran a Pemex y sus utilidades son similares a las recibidas por expendedores nacionales durante décadas y si ese ya era un buen negocio, el importarlas directamente a precios mucho más económicos les multiplicará utilidades lo cual no incidirá en el consumidor porque es toda una simulación lo de las competencias. Seguirá privando el precio de venta más alto pese a lo bajo del costo de las adquisiciones.

Se han dado a la tarea de mencionar es más caro el combustible en el Sureste por eso de la transportación y como el ferrocarril ha sido borrado del mapa y las rutas existentes no están abiertas para todos, van ahora sobre el subsuelo, con todo y el daño que esto puede provocar. Obviamente no puede ser otro el promotor de ductos de esta naturaleza que el cozumeleño Pedro Joaquín Coldwell, quien al igual de sus homólogos verá muy incierto su futuro inmediato. Por lo pronto, tiene en estudio un oleoducto a construirse desde Progreso en Yucatán hasta Cancún. Ya dio autorizaciones para el levantamiento de los depósitos para las firmas expendedoras de gasolina en toda la Península a sabiendas del hundimiento total de Pemex al dejar de ser el distribuidor directo del combustible.

En una de esos rápidas visitas a Quintana Roo, don Pedro Joaquín, medio hermano del actual gobernador quintanarroense, aseguró este oleoducto comenzará en breve su construcción y no dijo si por asignación directa o cualquier otro método de contratación porque para presentar licitaciones y adjudicaciones sobre éstas no hay tiempo, no para ellos. Este tipo de determinaciones, el remate de las zonas petroleras, el cabal cumplimiento de los deseos convertidos en órdenes de Peña Nieto, han sembrado el camino de la inquietud para los portadores del apellido Joaquín. Ya se verá con las revisiones cuál ha sido la responsabilidad de las pérdidas patrimoniales de cada quien y hasta donde se ha llegado en los niveles de corrupción.

DE LOS PASILLOS

De manera furtiva, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) dio marcha atrás a la revisión y aumento del mínimo, acusó Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), quien criticó las injustificadas razones esgrimidas para frenar el análisis de las condiciones económicas las cuales permitan el aumento del salario mínimo a 98.15 pesos. El dirigente patronal destacó no se justifica el argumento de la cercanía del proceso electoral, pues faltan 39 días; tampoco estuvo de acuerdo en que el alza salarial pueda ser factor para detonar la inflación o que pueda interferir en la renegociación del TLCAN…

Pronto se sabrá hasta dónde llegan las acusaciones lanzadas a Jaime Rodríguez “El Bronco”, todas ellas provenientes del calificativo otorgado en estas líneas de “delincuente electoral”. De cancelar su participación solamente quedarán tres en la contienda por la presidencia y dos de ellos con una presencia igualmente inútil y, para variar, ligada a los inconvenientes fácilmente demostrables llamados “ilícitos o delitos”. Lo mismo por falsedades, calumnias o participación en estafas maestras que por no poder explicar el origen de la fortuna propia o dejar clara la no participación en desvíos de recursos perjudicando a los queretanos. Antes del tercer debate ¿habrá otras eliminaciones?

Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com

Esperamos sus comentarios al correo: Lilia_arellano@yahoo.com;

Facebook.com/Liliaarellanooficial – Twitter @Lilia_Arellano1

Disfruta de los programas que tenemos para ti en nuestro canal oficial de Youtube.com/liliaarellano